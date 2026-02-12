20 astuces de productivité pour en faire plus [sans vous épuiser]

Vous avez l'impression de ne jamais avoir assez de temps dans la journée ? Vous n'êtes pas le seul.

De petits changements ciblés dans la façon dont vous planifiez, hiérarchisez et menez à bien votre travail peuvent vous permettre de débloquer plusieurs heures par semaine sans alourdir votre charge de travail.

Les astuces de productivité sont des habitudes ou des techniques simples et reproductibles qui vous aident à vous concentrer sur le travail important, à réduire les obstacles et à accomplir davantage en moins de temps.

Ce guide vous présente 20 astuces de productivité éprouvées, ainsi que la manière de les mettre en pratique avec des outils tels que ClickUp, afin que vous puissiez gagner du temps et économiser votre énergie.

Les meilleures astuces de productivité [En bref]

Astuces de productivité courantes

Des astuces de productivité efficaces vous aident à surmonter la procrastination, à améliorer votre concentration et à résoudre les problèmes de gestion du temps et de gestion de projet dès le départ.

En intégrant quelques-unes de ces astuces à votre routine quotidienne, vous pourrez mieux planifier vos actions et atteindre vos objectifs plus efficacement.

(Et si vous souhaitez mettre en œuvre facilement ces astuces de productivité, essayez d'utiliser un outil de gestion du travail tel que ClickUp qui rassemble vos tâches, vos discussions et vos connaissances, et les optimise grâce à l'IA. )

Voici un aperçu des meilleures astuces de productivité pour gagner en efficacité :

Astuce n° 1 : pratiquez le « time blocking »

Le « time blocking » est une méthode de gestion du temps qui consiste à réserver des blocs horaires spécifiques de votre calendrier à des tâches ou à des types de travail précis.

Au lieu de faire du multitâche, vous planifiez vos moments de travail en profondeur, vos réunions et vos tâches administratives. Chaque bloc a un objectif clair, ce qui vous aide à rester concentré et à réduire les changements de contexte.

Le multitâche peut vous faire perdre une part importante de votre temps de productivité. La gestion par blocs de temps permet d'y remédier en vous permettant de vous concentrer pleinement sur chaque tâche importante sans être interrompu.

Par exemple, vous pourriez prévoir de vous consacrer à des tâches exigeant une grande concentration le matin, lorsque vous avez le plus d'énergie, et de réserver les réunions ou les appels à l'après-midi, une fois vos tâches les plus importantes terminées.

Comment mettre en place le time blocking avec ClickUp :

la vue Calendrier de ClickUp pour glisser-déposer des tâches dans des blocs horaires spécifiques dédiés au travail en profondeur, aux réunions et aux tâches administratives. Utilisezpour glisser-déposer des tâches dans des blocs horaires spécifiques dédiés au travail en profondeur, aux réunions et aux tâches administratives.

le suivi du temps passé sur les projets de ClickUp pour suivre le temps réel consacré à chaque tâche. Au fil du temps, ces données vous aideront à établir des estimations plus précises et à ajuster vos blocs de temps. Utilisezpour suivre le temps réel consacré à chaque tâche. Au fil du temps, ces données vous aideront à établir des estimations plus précises et à ajuster vos blocs de temps.

Regroupez les types de travail similaires (par exemple, stratégie, évaluations, entretiens individuels) dans des blocs adjacents afin de réduire les changements de contexte.

Lorsque vous gérez un projet complexe comportant de nombreuses tâches et échéances, la vue Calendrier vous offre un aperçu clair de votre charge de travail et vous aide à établir efficacement vos priorités.

Astuce n° 2 : essayez la technique Pomodoro

La technique Pomodoro est une méthode de gestion du temps qui consiste en un travail par intervalles de concentration (généralement de 25 minutes) suivis de pauses de cinq minutes, avec une pause plus longue toutes les quatre séries.

Cette routine simple vous aide à rester concentré, à gérer la fatigue mentale et à assurer une progression régulière sans vous épuiser.

Comment mettre cela en œuvre avec ClickUp :

Réglez un chronomètre : utilisez utilisez la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp ou une intégration de chronomètre pour définir des intervalles de travail de 25 minutes et des pauses de 5 minutes.

Concentrez-vous sur une seule tâche : pendant chaque Pomodoro, concentrez-vous sur une seule tâche : rédiger un e-mail, analyser des données ou rédiger un document. Pour le travail plus exigeant, combinez deux Pomodoros.

Réduisez les distractions : fermez les onglets inutiles, désactivez les notifications et trouvez un environnement de travail calme ou écoutez de la musique propice à la concentration.

Faites des pauses de manière réfléchie : pendant les courtes pauses, étirez-vous, hydratez-vous ou éloignez-vous de votre écran. Toutes les quatre sessions Pomodoro, faites une pause de 15 à 30 minutes.

Cette structure vous aide à rester sur la bonne voie et à réaliser une progression régulière sans vous sentir dépassé.

Astuce n° 3 : réglez les petites tâches grâce à la règle des deux minutes

La règle des deux minutes stipule que si une tâche prend deux minutes ou moins, vous devez la réaliser immédiatement plutôt que de la remettre à plus tard. En traitant rapidement les petites tâches (réponses courtes, validations ou mises à jour rapides), vous gardez le contrôle de votre boîte de réception et de votre liste de tâches, et vous libérez de l'espace mental pour vous consacrer au travail plus complexe.

Par exemple, si vous recevez un e-mail vous demandant une simple information, répondez immédiatement afin que cela ne traîne pas en longueur et ne se transforme pas en une tâche fastidieuse et chronophage.

Pour appliquer la règle des deux minutes dans ClickUp, utilisez-la comme filtre chaque fois que vous consultez votre boîte de réception ou votre liste de tâches.

Lorsqu'un nouveau élément apparaît, demandez-vous : « Puis-je l'achever en moins de deux minutes ? » Si oui, achevez-le immédiatement, puis marquez la tâche comme terminée ou effacez le rappel.

Sinon, transformez ce message ou cette idée en tâche ClickUp, fixez-lui une date d'échéance réaliste, puis passez à autre chose. Le bénéfice ne réside pas seulement dans le fait de régler ces petits éléments, mais aussi dans le fait d'éviter de les garder en tête sans vraiment les suivre.

Astuce n° 4 : hiérarchisez vos tâches à l'aide de la matrice d'Eisenhower

La matrice d'Eisenhower vous aide à hiérarchiser vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Vous classez les tâches en quatre catégories :

« urgent et important »

« important mais pas urgent »

« urgent mais pas important »

« Ni urgent, ni important »

Cela vous aide à déterminer plus facilement quelles tâches traiter immédiatement, planifier, déléguer ou supprimer. Vous pouvez reproduire la matrice d'Eisenhower dans ClickUp grâce à une structure simple.

Créez une liste pour votre backlog personnel ou celui de votre équipe, puis ajoutez un champ personnalisé intitulé « Quadrant de priorité » avec quatre options :

Urgent et important

Important / Non urgent

Urgent / Pas important

Ni l'un ni l'autre

Une fois cela mis en place, créez une vue Tableau regroupée par ce champ afin que chaque colonne corresponde à un quadrant. Au fur et à mesure que vous triez le travail, attribuez chaque nouvelle tâche à un quadrant et laissez la vue Tableau mettre en évidence ce qu'il faut faire immédiatement par rapport à ce qu'il faut planifier, déléguer ou abandonner.

Consultez la colonne « Urgent et important » dès le début de la journée.

Réservez des blocs d'horaire spécifiquement pour le travail important mais non urgent afin d'éviter de vous retrouver ensuite dans une situation d'urgence.

Astuce n° 5 : Identifiez les tâches essentielles à l'aide de la règle des 80/20 (principe de Pareto)

La règle des 80/20 (principe de Pareto) stipule qu'environ 80 % de vos résultats proviennent de 20 % de vos efforts. Votre objectif est d'identifier les tâches à fort impact qui génèrent le plus de valeur et de concentrer votre énergie sur celles-ci.

Par exemple, si 80 % de votre chiffre d'affaires provient de 20 % de vos clients, donnez la priorité à l'entretien de ces relations clés.

Visualisez vos tâches pour améliorer votre productivité grâce aux tableaux de bord ClickUp

Pour appliquer efficacement ce principe, les tableaux de bord ClickUp offrent un aperçu visuel des tâches, des projets et de leurs résultats respectifs.

En analysant les données présentées, vous pouvez rapidement identifier les tâches qui génèrent des résultats et celles qui prennent du temps sans apporter de valeur significative.

Ces informations permettent une répartition plus efficace du temps et des ressources, garantissant ainsi la priorisation des tâches pertinentes qui correspondent à vos objectifs.

Astuce n° 6 : Mangez cette grenouille !

En matière de productivité, votre « grenouille » est la tâche la plus difficile ou la plus redoutée. En vous y attaquant en premier, vous éliminez rapidement le plus gros obstacle, ce qui vous évite de procrastiner toute la journée et rend toutes les autres tâches plus faciles.

« Mangez une grenouille vivante dès le réveil, et rien de pire ne vous arrivera le reste de la journée. » – Mark Twain

Un simple rituel quotidien dans ClickUp peut faire de « manger cette grenouille » une habitude.

À la fin de chaque journée, passez en revue les tâches du lendemain et attribuez à l'une d'entre elles la priorité la plus élevée à l'aide des priorités de tâches ClickUp (par exemple, « Urgent »). Renommez-la en utilisant un verbe d'action clair — « Rédiger la feuille de route du 4e trimestre », et non « Feuille de route » — puis faites-la glisser en haut de votre vue « Aujourd'hui ».

Réservez ensuite les 60 à 90 premières minutes de votre matinée exclusivement à cette tâche. Lorsque vous ouvrirez ClickUp le lendemain, vous verrez une seule grenouille clairement indiquée qui vous attendra, au lieu d'un mur de priorités concurrentes.

Astuce n° 7 : regroupez les tâches similaires et terminez-les toutes en même temps

Le regroupement des tâches consiste à regrouper des tâches similaires, telles que la rédaction de rapports, les appels ou les validations, et à les traiter en une seule session. Cela minimise les changements de contexte, qui épuisent l'énergie mentale et réduisent la concentration.

Les sous-tâches de ClickUp me permettent de décomposer les grands projets (par exemple, « répondre à tous les e-mails ») en tâches plus petites et connexes que je peux traiter d'un seul coup. Chaque sous-tâche peut être assignée à un responsable, avoir des échéances, des priorités et des dépendances.

Astuce n° 8 : essayez la règle du 1-3-5

La règle du 1-3-5 est une méthode de planification simple : chaque jour, vous vous fixez comme objectif d'accomplir une grande tâche, trois tâches moyennes et cinq petites tâches. Elle permet de garder une liste de tâches ambitieuse mais réaliste.

Pour un responsable marketing, une journée 1-3-5 pourrait se dérouler comme suit :

Une tâche importante : Élaborer la stratégie pour le lancement du produit du prochain trimestre.

Trois tâches de difficulté moyenne : relire les textes publicitaires, analyser les performances des campagnes, valider les publications sur les réseaux sociaux.

Cinq petites tâches : répondre à des e-mails, planifier une réunion d'équipe, vérifier l'avancement d'un projet, relire un article de blog, finaliser un brief.

ClickUp vous permet de visualiser la règle 1-3-5 en un clin d'œil.

Ajoutez un champ personnalisé intitulé « Taille » avec les valeurs Grand, Moyen et Petit, puis attribuez l'une de ces valeurs à chacune de vos tâches quotidiennes.

Dans votre vue « Aujourd'hui », vous verrez immédiatement si vous avez surchargé votre journée avec du travail « important » ou si vous avez oublié d'inclure des actions à impact rapide.

Utilisez une liste filtrée ou une vue Tableau pour afficher uniquement les tâches du jour, regroupées par taille.

Faites glisser les tâches d'une taille à l'autre pour évaluer l'effort qu'elles requièrent réellement.

À la fin de la journée, reprenez votre schéma 1-3-5 pour le lendemain et adaptez-le si nécessaire.

Astuce n° 9 : utilisez des modèles pour les tâches répétitives

Recréer à chaque fois les mêmes structures de tâches, checklists ou documents est une perte de temps. Les modèles standardisent le travail récurrent, ce qui vous permet de démarrer plus rapidement et de garantir la cohérence.

Dans ClickUp, vous pouvez utiliser ou créer des modèles pour vos tâches, vos projets, vos documents et bien plus encore.

Par exemple, le modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp vous aide à mesurer et à suivre votre progression sur n'importe quelle tâche ou projet. Utilisez-le pour suivre le temps passé, identifier les goulots d'étranglement et générer des rapports de productivité personnalisés.

Télécharger ce modèle Évaluez votre niveau de productivité grâce au modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp

Ce modèle est idéal pour les débutants, car il vous offre un point de départ rapide et structuré. Une fois que vous avez identifié les tâches répétitives, vous pouvez décider de les automatiser, de les déléguer ou de les rationaliser à l'aide de modèles.

Conseil : commencez par créer des modèles pour les processus que vous répétez chaque semaine (rapports d'état, planification de sprint, briefs de contenu) afin de gagner du temps immédiatement.

Astuce n° 10 : déléguez judicieusement

Une délégation efficace est un levier majeur de productivité. Vous pouvez récupérer une partie importante de votre journée de travail en identifiant les tâches qui ne nécessitent pas votre expertise spécifique et en les confiant aux bonnes personnes.

Dans ClickUp, la délégation fonctionne mieux lorsque la discussion et l'attribution de la tâche se font au même endroit.

ClickUp Chat , transformez immédiatement le message en tâche au lieu de le laisser tel quel comme « sujet de discussion ». Lorsqu'un élément à mener apparaît dans, transformez immédiatement le message en tâche au lieu de le laisser tel quel comme « sujet de discussion ».

Attribuez la tâche au bon propriétaire (ou aux bons propriétaires, en utilisant plusieurs personnes assignées) et ajoutez une date d'échéance tant que le contexte est encore frais.

Utilisez les @mentions dans les commentaires des tâches pour apporter des précisions, afin que chaque décision soit associée au travail concerné plutôt que dispersée dans des messages privés.

Astuce n° 11 : automatisez tout ce que vous pouvez !

Les tâches répétitives telles que les mises à jour de statut, les transferts de tâches et les rappels s'accumulent rapidement. L'automatisation vous libère de ces tâches manuelles fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur du travail à plus forte valeur ajoutée.

Nous vous suggérons de commencer modestement avec les automatisations dans ClickUp en ciblant les transferts de tâches qui vous agacent le plus.

Par exemple, si certaines tâches restent systématiquement bloquées dans la phase « En cours de révision », créez une automatisation qui envoie une notification à l’individu assigné ou transfère la tâche au bon réviseur dès que son statut change.

Si vous oubliez toujours de faire le suivi après une réunion, configurez une automatisation qui crée une tâche de suivi à partir de votre modèle de réunion dès que celle-ci se termine.

À mesure que ClickUp Brain apprend vos habitudes, vous pouvez lui permettre de vous proposer le statut suivant ou même de créer automatiquement des tâches à partir d'expressions présentes dans vos documents (« publier d'ici mardi », « envoyer le contrat », « planifier une démo »), afin de passer moins de temps à transformer vos notes en tâches concrètes.

Astuce n° 12 : effectuez des audits de temps

Un audit de temps consiste à suivre la manière dont vous passez votre temps sur une période donnée (par exemple, une semaine) et à analyser ces données en toute honnêteté. C'est l'un des moyens les plus rapides de mettre en évidence les pertes de temps et les priorités mal définies.

Un audit de temps vous aide à :

Identifiez les facteurs qui vous font perdre du temps, comme les réunions trop nombreuses, les distractions liées aux réseaux sociaux ou les changements de tâche inefficaces.

Améliorez votre gestion du temps en déterminant le temps réel que prennent vos activités.

Améliorez votre concentration en consacrant davantage de temps aux tâches qui contribuent à vos objectifs.

Renforcez votre sens des responsabilités, car vous aurez plus de chances de rester sur la bonne voie lorsque vous savez que vous suivez votre temps.

Une simple expérience de deux semaines avec ClickUp suffit pour réaliser un bilan utile de votre emploi du temps.

Suivez tout ce qui compte : pendant une période donnée, enregistrez le temps passé sur chaque tâche à l'aide du suivi du temps dans Project — sans arrondir ni estimer. Trier par catégorie : utilisez des champs personnalisés (tels que « Type de travail » ou « Équipe ») et les widgets du tableau de bord pour voir combien de temps vous consacrez aux réunions, aux tâches administratives, au travail en profondeur, etc. Déterminez ce qu'il faut changer : en vous basant sur les données, réduisez ou regroupez les catégories à faible valeur ajoutée, et réservez des blocs horaires pour le travail qui génère des résultats.

Astuce n° 13 : Transformez votre environnement

Votre environnement physique et numérique a un impact direct sur votre concentration. Parfois, un simple changement de décor ou un environnement de travail plus ordonné suffit à briser la routine mentale et à favoriser le flux d'idées.

D'un point de vue psychologique, changer d'environnement tire parti de « l'effet d'incubation » : prendre du recul par rapport à un problème peut permettre à votre cerveau de créer de nouvelles connexions et de trouver de meilleures solutions.

Conseils pratiques :

Aménagez un environnement de travail bien conçu, épuré et bien rangé.

Travaillez près d'une source de lumière naturelle lorsque c'est possible ; la lumière du soleil favorise la bonne humeur et l'énergie.

Organisez votre environnement de travail numérique : moins d'onglets ouverts, des structures de fichiers claires et des vues ciblées sur le travail en cours.

Astuce n° 14 : adoptez la méthode Ivy Lee

La méthode Ivy Lee est une approche simple de la productivité qui vous aide à établir des priorités, à organiser vos tâches et à vous concentrer sur une seule tâche à la fois.

Avant de terminer votre journée, sélectionnez les six tâches les plus importantes de demain et créez une liste par priorité, en plaçant la tâche la plus importante en premier.

Puis, le lendemain, attaquez-vous à chaque tâche une par une, en les achevant avant de passer à la suivante.

Dans ClickUp, vous pouvez configurer cela rapidement en ajoutant ces six tâches à votre liste « Demain » ou à la vue « À venir ». Marquez-les avec l’étiquette « Ivy Lee » pour les retrouver facilement le lendemain matin.

À mesure que vous terminez chaque tâche, cochez-la et passez directement à la suivante. Cela vous permet de garder un flux de travail clair et productif, sans distractions.

Astuce n° 15 : utilisez un bloc-notes numérique pour vider votre esprit

Lorsque votre esprit est encombré d'idées, de tâches à accomplir et de soucis, il est plus difficile de se concentrer sur une seule tâche. Le « brain dump », qui consiste à vider votre esprit de tout ce qu'il contient pour le transférer dans un système fiable, est l'un des moyens les plus simples de se recentrer mentalement.

Nous vous recommandons toujours d'utiliser ClickUp Bloc-notes comme boîte de réception pour tout ce qui n'a pas encore trouvé sa place. Chaque fois qu'une idée, une préoccupation ou une tâche vous vient à l'esprit, notez-la dans une seule note au lieu de la garder en tête ou de créer un nouveau document.

Prenez des notes où que vous soyez et consignez vos idées à tout moment grâce à ClickUp Bloc-notes

Une ou deux fois par jour, parcourez cette note et transformez tout ce qui peut être mis en œuvre en tâches en un seul clic. Ajoutez-les à la liste appropriée, attribuez-leur un propriétaire et une date d'échéance, puis archivez la note d'origine.

Au fil du temps, vous serez assuré que tout ce qui est important se retrouve dans ClickUp, et non éparpillé entre des post-it et des onglets.

Astuce n° 16 : Dites « non » plus souvent

Être productif ne signifie pas faire tout ce qui est à faire. Cela signifie faire ce qu'il faut. Dire non aux tâches qui ne correspondent pas à vos objectifs vous permet de préserver votre temps, votre énergie et votre attention.

Vous ne savez pas comment refuser poliment une demande ? Voici quelques conseils rapides pour dire non avec tact :

Soyez poli mais ferme : « Merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas m'en charger pour le moment. »

Proposez une alternative : « Je ne peux pas vous aider, mais vous pourriez essayer [une autre ressource/personne]. »

Fixez des limites claires : « Je me concentre sur d'autres priorités pour le moment, je vais donc devoir décliner votre proposition. »

Au travail, vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet pour préserver votre capacité de travail en effectuant un suivi clair de vos engagements et en partageant votre charge de travail avec les parties prenantes, ce qui vous permet de montrer plus facilement ce que vous avez déjà à faire.

Astuce n° 17 : Prévoyez des pauses

Prévoir des pauses régulières permet d'éviter le surmenage, de rester concentré et d'améliorer la prise de décision. De courtes pauses donnent à votre cerveau le temps de se reposer et de traiter les informations, ce qui conduit souvent à de meilleures idées.

Physiquement, les pauses réduisent la fatigue liée à une position assise prolongée ou à un temps d'écran trop long et vous aident à rester en forme pendant de longues périodes. C'est là que la fonctionnalité « Time Blocking » de ClickUp s'avère très utile.

Comment planifier des pauses dans ClickUp :

Créez des tâches telles que « Pause du matin », « Pause déjeuner » ou « Étirements de l'après-midi ».

Prévoyez des estimations de durée réalistes (par exemple, 10 à 15 minutes pour les petites pauses, 30 à 60 minutes pour le déjeuner).

Glissez-déposez ces tâches dans des créneaux horaires spécifiques à l'aide de la vue Calendrier de ClickUp .

Définissez-les comme tâches récurrentes (par exemple, une pause de 10 minutes toutes les deux heures).

Activez les rappels pour vous assurer de faire une pause quand il est temps.

Astuce n° 18 : Fixez-vous des objectifs SMART

Les objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps) vous fournissent une orientation claire et réduisent l'ambiguïté. Ils facilitent la hiérarchisation des priorités et vous permettent de savoir si vous êtes sur la bonne voie.

Décomposer les grands objectifs en étapes plus petites et réalisables permet également d'éviter le sentiment de surmenage et renforce la responsabilisation. Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez transformer des intentions vagues en objectifs SMART.

Définissez facilement des objectifs quotidiens ou hebdomadaires avec ClickUp Goals

Pour chaque résultat majeur, créez un objectif avec un titre et une description clairs qui précisent ce que signifie la réussite.

Ajoutez une ou plusieurs cibles liées à votre travail concret (comme un nombre de tâches, un indicateur de performance clé chiffré ou des jalons spécifiques) et fixez une date d'échéance qui correspond à la date à laquelle vous prévoyez de les atteindre.

À mesure que vous achevez les tâches liées, la progression est automatiquement mise à jour. Ainsi, les bilans hebdomadaires se résument à un rapide coup d'œil sur votre tableau de bord Objectifs, plutôt qu'à une recherche manuelle de l'état d'avancement.

Astuce n° 19 : Réfléchissez et adaptez-vous

La productivité ne consiste pas seulement à faire plus, mais aussi à identifier ce qui fonctionne et à s'adapter. Une brève réflexion hebdomadaire vous aide à renforcer vos habitudes efficaces et à abandonner ce qui ne vous sert pas.

À la fin de chaque semaine, faites le point :

Ce que vous avez accompli par rapport à ce que vous aviez prévu.

Ce qui semblait facile et stimulant par rapport à ce qui était épuisant.

Lorsque les tâches ont pris plus de temps que prévu ou ont été bloquées.

Pour me faciliter la tâche, j'ajoute une tâche récurrente intitulée « Bilan hebdomadaire » dans ClickUp, ce qui permet de garder cette réflexion légère mais régulière. Créez-y une petite checklist à parcourir chaque vendredi :

Passez en revue les tâches achevées cette semaine sur votre tableau de bord, notez trois réussites dans les commentaires des tâches, identifiez un ou deux obstacles rencontrés, puis ajustez les priorités ou les plages horaires de la semaine prochaine en fonction de ce que vous avez appris. Lorsque vous cochez la case « Révision », vous ne vous contentez pas de clôturer une tâche : vous bouclez la boucle de votre système.

Une tâche récurrente intitulée « Bilan hebdomadaire » dans ClickUp permet de garder cette réflexion légère mais régulière. Créez-y une petite checklist à parcourir chaque vendredi.

Les tableaux de bord et les fonctionnalités de suivi des progrès de ClickUp vous offrent un aperçu en temps réel de vos performances, ce qui vous permet de corriger le tir plus facilement lorsque cela s'avère nécessaire.

Visualisez votre productivité grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord affichent une vue d'ensemble de votre semaine, vous permettant d'affiner votre approche et de corriger le tir si nécessaire.

Astuce n° 20 : utilisez des rappels

Les rappels peuvent être des outils très efficaces. Ils permettent d'éviter le stress lié aux urgences de dernière minute ou aux détails oubliés.

Les rappels ClickUp peuvent vous aider à rester organisé en vous avertissant discrètement lorsqu'une tâche nécessite votre attention. Ces rappels vous garantissent de ne rien oublier par inadvertance, qu'il s'agisse d'une petite tâche quotidienne ou d'une échéance cruciale.

Les outils de productivité permettent d'automatiser les tâches routinières, de centraliser les informations et d'obtenir des informations plus rapidement. Des simples filtres de e-mail aux assistants virtuels, une bonne combinaison d'outils facilite la gestion de votre travail.

Lorsque vous choisissez des outils de productivité, recherchez :

Centralisation : Pouvez-vous gérer vos tâches, vos documents et vos communications en un seul endroit ?

Automatisation : L'outil peut-il gérer à votre place les flux de travail répétitifs et les rappels ?

Assistance IA : vous aide-t-elle à résumer, hiérarchiser ou générer du contenu plus rapidement ?

Intégrations : Est-ce qu'il s'intègre aux applications que vous utilisez déjà (e-mail, Calendrier, CRM, chat) ?

Pourquoi ClickUp est-il votre hub de productivité ?

Pensez à ClickUp. C'est l'application tout-en-un pour le travail, qui intègre toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus et est optimisée par l'IA pour permettre aux individus et aux équipes d'en faire plus en moins de temps.

Essayez ClickUp Brain Résumez vos notes de réunion, générez des idées de contenu et effectuez l'automatisation des tâches répétitives avec ClickUp Brain

Grâce à un large éventail de fonctionnalités, telles que ClickUp Brain, ClickUp offre un hub central pour l'ensemble de votre travail.

En plus de la gestion des tâches, ClickUp Brain vous aide à :

Obtenez des résumés et des mises à jour de projet en temps réel sans avoir à ouvrir chaque tâche individuellement, ce qui améliore l'efficacité globale grâce aux StandUps par l'IA

Utilisez les StandUps par l'IA de ClickUp Brain pour obtenir des résumés instantanés de vos projets, afin de pouvoir vous concentrer sur le travail qui compte vraiment.

Recueillez des réponses et des informations contextuelles, en effectuant de manière fluide la connexion entre les différents éléments de votre environnement de travail

Créez du contenu sur mesure et conforme à votre image de marque dans ClickUp Docs — des légendes pour les réseaux sociaux et des réponses rapides par e-mail aux articles de blog complets et aux rapports de projet

Améliorez la qualité de vos textes en quelques secondes avec ClickUp Brain

ClickUp propose également de nombreux modèles de productivité prédéfinis (tels que le modèle de productivité personnelle ClickUp ) qui vous aident à rester organisé.

Télécharger ce modèle Bénéficiez de la structure et de l'assistance dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de productivité grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp

Le modèle de productivité personnelle ClickUp m'aide à classer les tâches par priorité, ce qui me permet de me concentrer sur ce qui est le plus important tout en visualisant la progression de toutes les tâches. Je peux également personnaliser le modèle pour définir des objectifs SMART, créer un planning, me rappeler de faire des pauses et même accélérer mes progrès grâce aux fonctionnalités de collaboration.

Voici ce que ce modèle m'aide à faire :

Classez vos tâches par ordre d'urgence et d'importance

Suivez vos tâches et obtenez un aperçu clair de l'état d'avancement de votre travail au quotidien

Alignez vos tâches sur des objectifs spécifiques, mesurables et réalisables

Programmez des rappels de pause pour éviter le surmenage et maintenir un rythme de travail sain

Partagez les tâches et la progression avec mon équipe pour accélérer le flux de travail et garantir la responsabilité de chacun

Et le meilleur dans tout ça ? ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications, y compris celles que vous utilisez au quotidien, telles que Google Workspace, Slack, HubSpot, Outlook et bien d'autres encore !

Conseils pour une productivité durable

Une fois que vous avez trouvé une astuce qui fonctionne, c'est la constance qui en fera un avantage durable. Commencez modestement, expérimentez et affinez votre approche au fil du temps.

1. Adopter des habitudes de productivité

N'essayez pas d'adopter les 20 astuces d'un seul coup. Choisissez-en une ou deux qui correspondent à vos difficultés actuelles — comme le « time blocking » pour les calendriers surchargés ou la règle des deux minutes pour les boîtes de réception débordantes — et mettez-les en pratique chaque jour.

Par exemple, si la gestion par blocs de temps s'est avérée efficace, réservez des plages horaires pour vos tâches quotidiennes les plus importantes. La fonctionnalité « Tâches récurrentes » de ClickUp est un outil puissant qui permet d'automatiser les rappels pour ces activités clés.

2. Gérer les distractions

Les distractions sont inévitables dans une entreprise où tout va très vite. Cependant, vous pouvez prendre des étapes proactives pour en atténuer l'impact.

Par exemple, lorsque vous travaillez avec ClickUp Docs, le mode Focus de ClickUp vous permet de vous plonger dans votre rédaction sans être dérangé par les notifications ou les interruptions. Associez-le aux rappels ClickUp pour les échéances et les tâches critiques, et vous verrez qu'il est plus facile de rester concentré.

3. Se fixer des objectifs réalistes

Il est essentiel de se fixer des objectifs ambitieux, mais ceux-ci doivent être réalistes pour être efficaces. Utilisez ClickUp Objectifs pour définir des objectifs clairs et concrets qui s'alignent sur votre stratégie d'entreprise globale.

4. Suivi de la progression et ajustement des stratégies

Surveiller régulièrement vos performances et mesurer votre productivité peut vous aider à rester sur la bonne voie. Grâce aux tableaux de bord de ClickUp, vous pouvez visualiser votre rendement et identifier les tendances au fil du temps. Cette approche axée sur les données vous permet d'ajuster vos stratégies de manière proactive.

Par exemple, si vous constatez une baisse de productivité à certaines heures, vous pouvez programmer vos tâches les plus simples et les plus routinières à ces moments-là. De même, essayez de reporter vos tâches les plus exigeantes aux moments où vous êtes naturellement plus alerte.

Restez productif en permanence avec ClickUp

Pour optimiser la productivité, il faut réduire au minimum les distractions, favoriser une collaboration fluide et aligner clairement les tâches quotidiennes sur les objectifs généraux. Les astuces de productivité ne visent pas seulement à en faire plus : elles permettent de créer un rythme qui fonctionne pour vous et votre équipe.

Utilisez cette liste pour découvrir quelques astuces très efficaces, mettez-les en œuvre avec ClickUp et continuez à les adapter au fur et à mesure que votre travail évolue.

Prêt à mettre ces idées en pratique tout en simplifiant votre ensemble d'outils ? Inscrivez-vous à ClickUp et transformez votre routine quotidienne en un flux de travail plus ciblé, plus durable et plus productif.

Foire aux questions

Commencez par une à trois astuces qui s'attaquent directement à vos principaux goulots d'étranglement, par exemple le blocage de temps et la règle des deux minutes. Une fois que celles-ci vous semblent naturelles, ajoutez-en d'autres selon vos besoins.

Les chefs d'équipe constatent souvent des résultats rapides grâce à la gestion du temps pour des moments de concentration collective, à la définition d'objectifs SMART pour plus de clarté, à la délégation et à une réflexion hebdomadaire à l'aide de tableaux de bord partagés pour s'aligner sur les priorités.

Considérez ces astuces comme des expériences. Si quelque chose ne fonctionne plus, examinez ce qui a changé (votre charge de travail, vos outils ou votre emploi du temps) et adaptez-vous. Profitez de votre bilan hebdomadaire pour décider s'il faut peaufiner le système ou essayer une autre approche.

Non. Bon nombre d'entre elles s'appliquent aux projets personnels et à la gestion de la vie quotidienne, comme l'utilisation de la méthode Ivy Lee pour planifier ses week-ends, ou le blocage de temps pour faire de l'exercice et apprendre.

Vous pouvez commencer avec un cahier ou un simple Calendrier, mais un outil unifié comme ClickUp facilite la centralisation des tâches, des documents, des communications et des automatisations, pour que ces astuces portent leurs fruits.