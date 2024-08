Comment gérer l'anxiété avec la méthode Brain Dump

C'est dimanche soir et vous redoutez la semaine qui s'annonce. Votre esprit est envahi par les échéances, les réunions et une liste de choses à faire qui ne cesse de s'allonger. Alors que vous vous asseyez avec une tasse de thé pour vous détendre avant d'aller vous coucher, vos pensées refusent de se calmer.

Ce scénario n'est que trop familier pour beaucoup d'entre nous.

Et si nous vous disions qu'il existe un moyen simple d'apprivoiser la vague d'anxiété qui vous submerge et de gagner en clarté mentale ? Voici la méthode Brain Dump, un simple exercice d'écriture qui permet de désencombrer vos pensées et de calmer le bavardage de l'esprit.

Dans cet article, nous verrons comment fonctionne cette méthode et comment vous pouvez l'intégrer à votre emploi du temps quotidien. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un Brain Dump ?

La méthode du brain dump est une technique de productivité et d'organisation qui permet de se libérer l'esprit et d'augmenter l'énergie mentale en transférant les pensées, les idées, les tâches et les soucis sur papier ou sur un document numérique.

Il n'y a pas de structure ou de modèle spécifique ; vous laissez vos sentiments s'exprimer librement, sans esprit critique ou analytique.

Lorsque trop de pensées et de tâches occupent votre espace mental, cela peut vous submerger, diminuer votre productivité et accroître votre stress. En les extériorisant, vous réduisez potentiellement votre encombrement mental et votre charge cognitive. En éliminant les pensées distrayantes, vous pouvez mieux vous concentrer, contrôler votre anxiété et accomplir davantage de tâches.

Brain dump vous permet de visualiser toutes vos pensées et tâches en un seul endroit, afin de les organiser plus facilement par priorité.

Brain Dump : L'origine

La pratique de la rédaction d'un journal intime est populaire depuis des siècles.

Si l'on considère les premiers exemples de journaux intimes (plus tard publiés pour la consommation publique) des XVIe et XVIIe siècles, ils étaient principalement utilisés pour consigner des événements historiques et parfois comme mode d'expression personnelle.

Alors que les poètes et les auteurs se tournaient vers l'écriture pour canaliser leurs pensées les plus intimes, l'impact de l'écriture sur la santé mentale n'était pas encore un sujet de discussion.

➡️ L'exploration de l'écriture comme forme de thérapie a commencé officiellement dans les années 1960, lorsque le psychothérapeute Ira Progoff a mis au point la méthode du journal intensif pour le développement personnel - une approche structurée de la tenue d'un journal qui va au-delà des simples réflexions quotidiennes.

Elle découvre les sentiments latents et encourage une profonde exploration de soi et un développement personnel à travers une série d'exercices **Progoff a longuement parlé de cette méthode dans ses livres At a Journal Workshop et _The Practice of Process Meditation : The Intensive Journal Way to Spiritual Experience

➡️ Dans les années 1980, le professeur de psychologie James Pennebaker a été le pionnier de l'approche de l'écriture expressive

Ses recherches

ont établi que lorsque les individus s'engagent dans une écriture ciblée et expressive sur des événements traumatisants ou profondément émotionnels pendant plusieurs sessions, ils ressentent souvent une amélioration de leur bien-être mental et physique. Le processus d'écriture agit comme une forme de catharsis ou de purgation.

le processus d'écriture agit comme une forme de catharsis ou de purgation. 💡 Il est intéressant de noter que Taylor Swift a dit un jour que le fait d'écrire des chansons sur des expériences douloureuses s'apparentait à sucer le ''cerveau'' de sa mère

poison d'une morsure de serpent

. Tout à fait similaire à ce que les recherches de Pennebaker ont conclu !

➡️ En 2002, dans son livre Getting Things Done : The Art of Stress-free Productivity , David Allen a exploré l'idée d'un brain dump, même s'il n'a pas utilisé cette terminologie exacte. Il parle de suivre le système GTD (Getting Things Done) en cinq étapes, dont la première s'appelle Capture. Au cours de cette étape, **vous devez enregistrer les choses qui vous passent par la tête dans une "boîte de réception" située en dehors de votre cerveau. Il appelle ce processus "Mind-Sweep" (balayage de l'esprit)

Nous vous présenterons bientôt le cadre GTD en détail. Avant cela, examinons quelques nouvelles recherches sur la méthode du "brain dump".

Recherches actualisées sur le brain dump

Voici ce que des études récentes disent de la pratique du brain dump ou de la tenue d'un journal :

Un document de recherche de 2017 a exploré si l'écriture au coucher axée sur les tâches futures (liste des choses à faire) ou les réalisations passées (liste des choses achevées) affecte l'apparition du sommeil. 57 jeunes adultes ont écrit pendant cinq minutes avant le coucher dans un environnement contrôlé. Les résultats ont montré que ceux qui écrivaient des listes de choses à faire s'endormaient plus rapidement que ceux qui tenaient un journal des activités accomplies. Le fait de détailler les tâches de la liste des choses à faire est en corrélation avec un endormissement plus rapide, alors que l'inverse est vrai pour les activités achevées. Si l'on en croit cette étude, écrire une liste de choses à faire pendant cinq minutes avant de se coucher peut aider à s'endormir plus vite , par rapport à la réflexion sur les tâches accomplies

, par rapport à la réflexion sur les tâches accomplies En 2018, une autre étude a révélé que le journal des affects positifs (PAJ), une intervention d'autorégulation axée sur les émotions, diminuait la détresse mentale chez les patients souffrant de diverses affections médicales . Les symptômes dépressifs des patients ont été réduits après un mois

. Les symptômes dépressifs des patients ont été réduits après un mois Une étude de 2021 a conclu, sur la base d'un essai contrôlé randomisé, que sept jours de tenue d'un journal de gratitude en pleine conscience peuvent réduire la détresse psychologique chez les patients atteints d'un cancer à un stade avancé

D'autres recherches sont en cours, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que le fait de chasser les pensées intrusives de votre tête peut améliorer votre qualité de vie.

Lectures suggérées : Getting Things Done de David Allen

via

Amazon

Dans ce livre, David Allen développe le concept de la

Système GTD (Getting Things Done)

. Il a développé ce cadre pour aider les individus à organiser efficacement les tâches et les engagements, à réduire le stress et à augmenter la productivité.

Voici un aperçu de ses cinq étapes :

Capture: La première étape de GTD consiste à capturer toutes vos tâches, idées et pensées dans un système fiable en dehors de votre cerveau (Mind-Sweep). Il s'agit de rassembler tout ce qui prend de la place dans votre espace mental. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des outils physiques tels que des carnets ou des outils numériques tels que des applications de prise de notes Clarifier: Une fois l'information recueillie, vous devez clarifier chaque élément. Posez-vous les questions suivantes : De quoi s'agit-il ? Est-il possible d'agir ? Si oui, quelle est la prochaine étape ? S'il n'est pas exploitable, décidez si vous devez le conserver pour référence, le déléguer, le mettre en attente ou simplement l'écarter Organiser: Organisez les tâches et les actions clarifiées en catégories ou en listes. GTD suggère d'utiliser des listes telles que Projets (tâches en plusieurs étapes), Prochaines actions (tâches en une seule étape que vous pouvez entreprendre immédiatement), En attente (tâches déléguées ou en attente d'autres personnes), Un jour/peut-être (tâches que vous souhaitez envisager pour l'avenir) et Calendrier (actions spécifiques assorties d'une date ou d'une échéance) Réfléchissez: Passez régulièrement en revue et mettez à jour vos listes et vos engagements. Cela permet de maintenir votre système GTD à jour et de vous assurer que vous vous concentrez sur les bonnes choses. Les révisions hebdomadaires sont utiles pour réévaluer les priorités et rester sur la bonne voie **Enfin, engagez-vous activement dans vos tâches et vos engagements en fonction des listes et des priorités que vous avez établies. Le système GTD vous encourage à vous concentrer sur une tâche à la fois et met l'accent sur l'achèvement des actions plutôt que sur leur simple gestion

L'idée centrale du système GTD est de désencombrer votre esprit en externalisant les tâches et les engagements dans le cadre d'une approche systématique. Ce faisant, vous réduisez le stress, clarifiez ce qui doit être fait et améliorez votre capacité à exécuter les tâches de manière efficace.

Le meilleur aspect de ce système est sa flexibilité : vous pouvez l'adapter à différents outils et environnements. Voyons comment !

Utilisation populaire des Brain Dumps

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire des brain dumps - vous pouvez adapter le processus à votre convenance. Que vous souhaitiez utiliser cette méthode à des fins thérapeutiques, rafraîchir vos connaissances ou stimuler votre créativité, vous avez l'embarras du choix !

Voici quelques idées de brain dumps à découvrir :

Journal de gratitude

Ce type d'exercice consiste à écrire ce pour quoi vous êtes reconnaissant.

La doyenne des médias

Oprah Winfrey

est l'une des plus grandes adeptes de la tenue d'un journal de gratitude, qu'elle pratique depuis des années. Elle suggère d'écrire chaque soir cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant afin de passer votre journée à vous concentrer sur les bonnes choses qui se passent autour de vous.

Vous rayonnez et générez plus de bonté pour vous-même lorsque vous êtes conscient de tout ce que vous avez et que vous ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas

Oprah Winfrey

Vidage de cerveau créatif

Il s'agit davantage d'une décharge d'idées créatives ou d'une séance de brainstorming liée au travail que d'un exercice personnel.

Vous vous asseyez seul ou avec votre équipe pendant un certain temps et vous laissez libre cours à votre créativité. Il vous aide à canaliser les idées qui vous viennent à l'esprit, à filtrer les meilleures et à les mettre en pratique.

Le brain dump de l'après-apprentissage

Après avoir assisté à une conférence ou à un webinaire, terminé une session d'étude ou suivi un cours en ligne, prenez quelques minutes pour noter l'essentiel de ce que vous venez d'apprendre.

Le brain dumping post-apprentissage vous aide à vous rappeler activement les informations essentielles, à identifier les domaines dans lesquels vous avez besoin de plus de clarté et à améliorer votre compréhension du sujet.

Bullet Journal

A

bullet journal

vous aide à suivre vos listes de tâches quotidiennes, vos habitudes, vos objectifs à long terme, vos réflexions et bien d'autres choses encore, le tout dans un seul carnet, à l'aide de courtes listes à puces.

Si vous vous sentez intimidé à l'idée d'écrire vos sentiments ou si vous n'arrivez pas à trouver suffisamment de temps pour faire un brain dumping, un bullet journal brain dump serait une bonne option pour commencer.

💡 Fun tip: Use a notes app like

ClickUp

et en faire votre bullet journal numérique !

Journal des soucis

Un journal des soucis est un espace sûr pour noter les pensées troublantes, les peurs et les incertitudes. Le fait de les écrire vous aide à libérer votre esprit de ces sentiments, comme si un poids lourd était enlevé de votre poitrine. Lorsque vous consignez régulièrement vos inquiétudes, vous pouvez identifier les schémas de pensée récurrents et ce qui les déclenche, et consulter un thérapeute pour trouver des solutions.

Gymnaste de renom

Simone Biles utilise un journal des soucis

pour faire face à l'anxiété intense qui accompagne sa carrière hautement compétitive. Elle réserve une heure précise de la journée pour évacuer ses soucis et être présente dans l'instant, en s'autorisant à ressentir ses émotions.

Si vous vous sentez submergé par vos pensées, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez, vous aussi, retrouver votre concentration avec quelques conseils.

1. Tenir un journal

La première étape consiste à tenir un journal (ou un "outil de capture", selon les termes de David Allen) à portée de main pour noter ce qui vous passe par la tête.

Pour que votre esprit abandonne la tâche de bas niveau qui consiste à essayer de s'accrocher à tout, vous devez savoir que vous avez vraiment capturé tout ce qui pourrait représenter quelque chose que vous devez faire ou au moins décider, et qu'à un moment donné, dans un avenir proche, vous traiterez et examinerez tout cela

David Allen

Si un carnet de notes physique est utile pour rassembler les idées, une application de prise de notes numérique ou logiciel de tableau blanc offre plus de flexibilité.

Et pourriez-vous suggérer ClickUp comme outil de vidage de cerveau numérique ?

Avec ClickUp, il est plus facile de revoir vos idées, de les classer par ordre de priorité et de les catégoriser. Accéder à l'application ClickUp à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur portable - plus besoin de transporter un ordinateur portable séparé.

2. Choisissez une heure

Choisissez un moment de la journée approprié pour cette activité, en fonction du type de brain dumping que vous souhaitez réaliser.

Par exemple, s'il s'agit d'un journal de gratitude, faites-le en début de journée ou juste avant de vous coucher. S'il s'agit d'une liste de tâches, travaillez-y avant de dormir afin de mieux gérer votre temps le lendemain.

Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir un moment précis pour tous les types de brain dumping. Par exemple, s'il s'agit d'une collection de pensées distrayantes notées lorsque vous êtes engagé dans une tâche cruciale, vous pouvez le faire à tout moment.

3. Trouver un coin tranquille

Cherchez un endroit tranquille pour vous asseoir en paix avec vos pensées, sans aucun stimulant extérieur qui sollicite votre attention.

Il peut s'agir de votre bureau à domicile, de votre jardin, de votre bureau physique, de l'intérieur de votre voiture ou de votre parc préféré au bout de la rue.

Conseil: Si le silence complet semble trop insensible aux sens, écoutez de la musique instrumentale douce ou du bruit blanc.

4. Régler une minuterie

Il n'y a pas de règle stricte quant à la durée du journal. Réglez une minuterie de 5 à 15 minutes pour noter vos pensées au fur et à mesure qu'elles se présentent.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un minuteur pour faire un "brain dumping". Toutefois, il est utile si vous avez des problèmes de procrastination ou de cohérence.

L'attribution d'un bloc de temps spécifique permet de faire du journal une habitude régulière plutôt qu'une activité occasionnelle. Le minuteur vous rappelle également de rester présent et d'écouter votre dialogue intérieur.

5. Commencer à écrire

Vous êtes maintenant prêt à commencer à écrire. Votre brain dump peut être classé dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Liste de choses à faire, pour noter vos tâches de la journée, ou planifier votre semaine à l'avance

Les échéances à venir qui peuvent vous gêner

Les soucis et le stress qui vous empêchent de vous concentrer sur votre travail

Les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant

Vos projets d'avenir, qu'il s'agisse d'engagements personnels ou professionnels

Quel que soit le type de journal que vous choisissez, ClickUp offre une série d'outils et de fonctionnalités pour répondre à vos besoins.

Par exemple, vous pouvez utiliser

Docs ClickUp

pour tout ce qui concerne l'écriture :

Mettez en forme vos textes avec des puces, du gras, de l'italique, du barré, et plus encore, avec les commandes /Slash

Mettez en évidence le texte important à l'aide de bannières codées par couleur

Développez vos idées en créant des pages imbriquées

Convertissez le texte écrit en tâches pouvant être suivies, attribuez-les à vous-même et ajoutez des échéances

Organisez mieux vos idées avec des pages imbriquées sur ClickUp Docs

Lorsque vous êtes dans un flux créatif et que vous avez besoin d'un exutoire pour mettre vos pensées en mots,

Tableaux blancs ClickUp

vient à votre rescousse. Voici comment en tirer le meilleur parti :

Relier des concepts connexes à l'aide de connecteurs (lignes et flèches) pour comprendre leur hiérarchie

Dessinez à main levée, ajoutez des formes, écrivez des notes et visualisez vos idées

Ajoutez des tâches et des documents à votre tableau blanc et modifiez-les directement à partir du canevas

Transformez vos idées en tâches

Capturez vos pensées sur une toile virtuelle avec les tableaux blancs ClickUp

**Il n'est pas nécessaire de créer vos tableaux blancs à partir de zéro. Vous pouvez consulter la bibliothèque de ClickUp et trouver des tableaux blancs appropriés

modèles de tableaux blancs

qui répondent à vos besoins.

Par exemple, voici le modèle

Modèle de matrice d'impact et d'effort par ClickUp

. Ce cadre offre un tableau blanc entièrement personnalisable pour améliorer la prise de décision aux niveaux personnel et organisationnel.

Télécharger ce modèle

Ce modèle classe vos idées/tâches en fonction de leur impact et de l'effort requis. Les quatre quadrants représentent les éléments suivants :

Impact élevé - Faible effort : A faire tout de suite

Impact élevé - Effort élevé : Prochaine étape

Faible impact - Faible effort : Faire plus tard

Faible impact - Effort élevé : Ne pas faire

Utilisez cette approche structurée pour :

évaluer les tâches sur lesquelles vous devez travailler et à quel moment

Fixer des priorités pour les tâches importantes afin de maximiser le retour sur investissement

obtenir un aperçu de l'effort requis pour chaque tâche Identifier les tâches que vous pouvez vous permettre d'éliminer de votre liste

**Identifier les tâches que vous pouvez vous permettre d'éliminer de votre liste

Ce modèle est particulièrement utile si vous avez beaucoup à faire et que vous avez du mal à établir des priorités dans votre liste de tâches. Personnalisez le modèle avec des champs et des statuts personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques, et commencez ! Télécharger ce modèle Vous vous sentez dépassé par les pensées aléatoires qui interrompent votre séance de travail approfondie ?

Bloc-notes ClickUp

est l'outil qu'il vous faut ! Utilisez ce carnet numérique pratique pour :

écrire les pensées distrayantes qui interrompent votre flux de travail et y revenir une fois que vous avez terminé la tâche en cours

et y revenir une fois que vous avez terminé la tâche en cours Créer des listes à puces de tâches en attente et les cocher une par une au fur et à mesure que vous les accomplissez

Notez vos pensées, vos tâches ou vos listes de courses avec ClickUp Notepad, cochez-les et transformez les notes importantes en tâches en ajoutant des échéances

Terminer rapidement notes de réunion , ideas, and plans de travail

notes de réunion plans de travail Transformez vos notes en tâches traçables

Glissez-déposez des éléments pour déplacer des tâches vers le haut ou vers le bas de la liste

Astuce bonus: Nous avons déjà parlé de la méthode Getting Things Done (GTD) de David Allen. Si vous souhaitez le mettre en œuvre dans le cadre de votre développement personnel et professionnel, nous vous proposons un certain nombre d'outils

Modèles GTD

en magasin. Prenez votre temps pour les explorer tous, mais voici un aperçu de notre modèle préféré,

Le modèle "Getting Things Done" de ClickUp

.

Télécharger ce modèle

Équipé de plusieurs vues prédéfinies, de champs personnalisés et de documents, ce modèle vous aide à prioriser, suivre et exécuter vos tâches efficacement en utilisant le cadre GTD et à rester productif.

Les listes préenregistrées vous permettent de suivre les cinq étapes du système GTD et de vous assurer que vos tâches passent rapidement d'une étape à l'autre. Les vues Liste, Tableau, Docs et Calendrier offrent une visibilité complète de l'état des tâches pour vous permettre de mieux contrôler votre flux de travail.

Pour chaque vue, il existe deux champs personnalisés prédéfinis pour ajouter du contexte (catégorie de tâche ; par exemple, diviser vos tâches en catégories telles que Domicile, Travail, Pleine attention, Amusement, etc.) et de l'effort (la quantité de temps et d'énergie qu'une tâche requiert). Renommez ces champs en fonction de vos besoins et ajoutez-en d'autres pour créer une liste de tâches hautement contextuelle. Télécharger ce modèle

6. Examiner et organiser

Après le brain dump, il est temps de revoir ce que vous avez écrit. Optez pour des sessions hebdomadaires de brain dumping afin d'approfondir vos idées et de transformer vos visions en actions.

Avec ClickUp, vous pouvez simplifier le processus de révision et gagner du temps. Voici comment :

a. Transformer les notes/réflexions en tâches

Lorsque vous êtes sur ClickUp Docs ou Notepad, vous pouvez rapidement transformer vos notes en actions.

Pour ClickUp Docs

Ouvrir Docs Surligner le texte que vous voulez transformer en tâche Sélectionnez **Tâche+ dans la barre d'outils texte Cliquez sur Sélectionner la liste et choisissez une liste dans laquelle vous souhaitez ajouter la tâche

Utilisez ClickUp Docs pour convertir vos pensées en tâches

Vous pouvez également cliquer sur Créer pour créer immédiatement une nouvelle tâche

Pour ClickUp Notepad

Ouvrir le bloc-notes Allez sur le texte que vous voulez transformer en tâche et cliquez sur l'icône +

Convertir une note en tâche à l'aide de ClickUp Notepad

Choisissez une liste dans laquelle vous souhaitez ajouter la tâche Saisir les détails de la tâche Cliquez sur le bouton Créer une tâche situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre modale de création de tâche

b. Définissez vos priorités

Marquez vos tâches comme étant de priorité Urgente, Elevée, Normale ou Faible avec

Priorités des tâches ClickUp

. Cette étape permet de clarifier les tâches qui nécessitent une attention immédiate et celles qui doivent être planifiées ultérieurement.

Divisez vos tâches en priorité Urgente, Haute, Normale ou Basse avec ClickUp Task Priorities et concentrez-vous sur les tâches qui ont le plus d'impact sur le résultat

c. Créez un schéma de vos pensées

Organisez vos pensées désordonnées en un plan structuré avec

Cartes mentales ClickUp

. Décomposez les idées complexes, établissez des liens entre les tâches et visualisez votre brainstorming pour plus de clarté.

Mettez de l'ordre dans les pensées nouées dans votre tête grâce aux cartes heuristiques de ClickUp

Si vous êtes novice dans le monde des Mind Maps, n'hésitez pas à vous inspirer des Mind Maps de ClickUp

modèles de cartes heuristiques

. Ils vous fourniront un cadre prêt à être déployé pour commencer à utiliser cet outil visuel immédiatement.

Prenons

Modèle de carte heuristique vierge pour tableau blanc de ClickUp

de ClickUp, par exemple. Ce cadre minimal vous permet d'exposer librement vos pensées et vos idées tout en conservant une structure cohérente pour la carte.

Télécharger ce modèle

Utilisez l'idée principale comme point d'ancrage et divisez-la en sous-idées et entrées. L'aspect visuel du modèle est suffisant pour vous aider à comprendre la corrélation entre les idées en un coup d'œil. Vous pouvez personnaliser le modèle comme vous le souhaitez : ajoutez du texte, des images, des vidéos, des notes autocollantes, des cartes de site web ou même des gribouillis si c'est votre truc !

Voici un exemple pour vous aider à mieux comprendre le modèle :

Supposons que vous réfléchissiez à un plan de rénovation de votre maison. L'idée principale de l'ampoule serait donc Rénovation de la maison. Divisez-la en sous-idées telles que l'intérieur et l'extérieur.

Pour le nœud Intérieur, vous pouvez avoir des entrées telles que Chambre à coucher, Salon, Salle à manger, Cuisine... vous voyez ce que je veux dire. Pour chaque sous-idée ou entrée, intégrez votre inspiration - une image Pinterest du salon de vos rêves, une vidéo YouTube ou un lien vers votre entreprise de décoration d'intérieur préférée.

Ainsi, lorsque vous ouvrez le modèle, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de vos idées et entrer dans les détails de chaque nœud et sous-nœud.

Le plus beau, c'est que ce modèle convient aussi bien aux besoins personnels que professionnels, alors soyez créatifs et utilisez-le au maximum de son potentiel ! Télécharger ce modèle Lire aussi:

25 exemples de cartes heuristiques pour 2024

7. Pratiquer régulièrement des brain dumps

Essayez de rester cohérent avec votre journal de brain dumps. Des vidages de cerveau hebdomadaires peuvent vous aider à mieux surveiller vos angoisses et vos schémas de pensée. Lorsque vous relisez votre journal après un certain temps, vous pouvez identifier les schémas récurrents et prendre des mesures en conséquence.

Par exemple, si une charge de travail importante et des délais trop courts sont des constantes dans votre brain dump, il est peut-être temps d'en parler à votre manager et d'arranger les choses gérer votre anxiété au travail.

Brain Dump Your Way to Mental Wellness with ClickUp

Inspirez-vous de cet article pour comprendre les meilleures pratiques en matière de journalisme. Toutefois, n'oubliez pas qu'en fin de compte, c'est vous qui fixez les règles.

Et pour un exercice de brain dump vraiment personnalisé, quoi de mieux que ClickUp ?

Depuis les listes à puces et les brain dumps détaillés jusqu'à la cartographie de vos idées sur un canevas visuel, ClickUp vous donne la liberté créative de laisser libre cours à vos pensées. En même temps, l'application vous permet de désencombrer votre esprit, d'organiser vos brain dumps, de transformer vos visions en actions et de prendre des mesures réfléchies pour votre bien-être.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui

et découvrez ce qu'il a en réserve !