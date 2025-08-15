La méthode Pomodoro : le ketchup de la productivité

La technique Pomodoro est un moyen d'être plus productif en divisant vos heures de travail en tomates.

Au premier abord, cela peut sembler louche (hé hé) et presque être un stratagème de Big Tomato pour nous vendre davantage de ses non-légumes.

Mais aussi ridicule que cela puisse paraître, ce concept repose en réalité sur une logique solide.

Le principe est simple : au lieu de consacrer quelques minutes au travail entre deux pauses, la méthode Pomodoro préconise de travailler par sprints de 25 minutes, séparés par des périodes de repos de cinq minutes. Chaque sprint est appelé « pomodoro », qui signifie « tomate » en italien 🤌.

Au final, vous accomplirez davantage en une journée sans manquer une seule vidéo de chat sur Instagram. De plus, vous recevrez moins de messages passifs-agressifs de votre patron vous demandant « Pourquoi est-ce en retard, mon ami ? ».

⚠️ Avertissement : Un nombre obscène de jeux de mots vous attend.

Qu'est-ce que la technique Pomodoro ?

Le concept est simple : vous choisissez une tâche, vous travaillez dessus pendant des sprints de 25 minutes, vous faites une pause de cinq minutes, puis vous répétez le tout quatre fois avant de faire une pause plus longue, d'environ 15 à 30 minutes.

Lorsque vous divisez vos heures de travail en plusieurs sprints de 25 minutes (appelés pomodori), vous ressentez un sentiment constant d'urgence pour achever vos tâches à temps.

Mais surtout, vous vous récompensez également avec des pauses raisonnables entre les deux. C'est un détail clé, car notre cerveau est programmé pour mieux réagir lorsqu'il y a une récompense à la clé. 🧠

Vous vous souvenez quand vous aviez une étoile en or à l'école ? Ou un autocollant brillant qui disait « excellent travail » sur vos devoirs ? Eh bien, il s'avère que nous, les humains, ne pouvons pas nous passer de cette sensation d'euphorie, c'est pourquoi les techniques de gamification comme la méthode Pomodoro sont si efficaces. Nous reviendrons plus tard sur les aspects scientifiques de cette méthode.

Pour mettre en œuvre cette technique, vous n'avez besoin que d'un chronomètre (ClickUp est parfait pour cela), d'une simple liste de tâches et d'une attitude positive. Voyons comment cela fonctionne. 👇🏼

Comment fonctionne la technique Pomodoro ? Un guide étape par étape

Supposons que votre tâche consiste à rédiger ce guide sur la technique Pomodoro (wow, méta). Voici comment vous pourriez utiliser cette technique pour gagner en efficacité.

🍅 Étape 1 : Déterminez votre pomodoro (votre tâche) et divisez-le en petits morceaux (mini-tâches). Dans ce cas, nos « morceaux » pourraient être la rédaction des différentes sections et sous-sections de ce guide.

🍅 Étape 2 : Attribuez maintenant 25 minutes à chaque partie de votre tâche. Pendant ce temps, vous ne ferez rien d'autre que d'achever votre mini-tâche. Installez-vous dans un endroit sans distraction, réglez un chronomètre sur 25 minutes sur votre horloge ou sur une application, et mettez-vous au travail.

🍅 Étape 3 : Une fois les 25 minutes écoulées, vous avez droit à une pause de cinq minutes. Créez également un chronomètre pour cette pause et faites ce que vous voulez pendant ce temps.

🍅 Étape 4 : Dès que votre pause de cinq minutes est terminée, reprenez vos mini-tâches pendant les 25 minutes suivantes. Répétez ensuite les étapes 2 à 4 quatre fois de plus (c'est-à-dire effectuez quatre sessions de travail de 25 minutes) avec la plus grande discipline (et un minimum de bâillements).

🍅 Étape 5 : Une fois vos quatre pomodori terminés, vous pouvez faire une pause plus longue d'environ 15 à 30 minutes. Étirez-vous un peu, prenez une collation rapide ou devenez un gourou condescendant de la productivité sur LinkedIn, à vous de choisir.

🍅 Étape 6 : Mettez fin à votre pause, félicitez-vous rapidement et répétez le cycle jusqu'à ce que votre tâche soit achevée.

Vos sprints de travail de 25 minutes, suivis d'une pause de cinq minutes, constituent un pomodoro. En passant à quatre pomodori, vous venez de réaliser environ deux heures de travail très concentré.

Au fait, que se passe-t-il si vous ne parvenez pas à achever une mini-tâche pendant les 25 minutes de travail concentré d'un Pomodoro ? Vous pouvez simplement revenir à la tâche inachevée lors du sprint de 25 minutes suivant, en commençant idéalement la tâche suivante dans le même créneau.

Malheureusement, dans la méthode officielle, un pomodoro est « indivisible ». Ainsi, si vous interrompez votre Pomodoro, vous annulez cette session et en commencez une nouvelle, sans crédit partiel. 😐

💡Conseil de pro : Vous avez du mal à diviser des tâches complexes en parties plus faciles à gérer ? Les tâches ClickUp peuvent vous faciliter la vie et vous aider à vous passer du papier. Ajoutez et gérez toutes vos tâches, mini-tâches et objectifs associés en un seul endroit, et hiérarchisez les choses à faire en quelques clics. Avec le suivi du temps intégré à ClickUp, c'est simple comme bonjour ! Utilisez l'IA de ClickUp pour générer rapidement des listes de tâches basées sur la méthode Pomodoro dans vos tâches ClickUp

Origine de la technique Pomodoro (ou pourquoi des tomates ?)

Mais voici le plus surprenant : les origines de la technique Pomodoro n'ont pas grand-chose à voir avec les tomates.

C'est un peu ennuyeux, certes, mais cette méthode s'inspire d'une histoire vraie.

Au début des années 1980, un étudiant italien du nom de Francesco Cirillo croulait sous les devoirs et les horaires de travail (comme vous). Il se sentait épuisé et en avait assez (comme vous).

Francesco s'est donc lancé le défi de faire un sprint de dix minutes pendant lequel il devait travailler sans se laisser distraire. Cela a fonctionné, et il a écrit tout un livre à ce sujet.

Et la tomate ? Oui, le chronomètre qu'il utilisait pour chronométrer ses sprints était un chronomètre de cuisine en forme de tomate. Passionnant.

(Vous vous sentez un peu floué ? Ne vous inquiétez pas, la technique fonctionne quand même. Même si elle n'a rien à voir avec les tomates italiennes juteuses et mûres. 🥲)

Pomodoro vs Timeboxing : ce n'est pas la même chose

Vous vous demandez peut-être si cela ne revient pas simplement à utiliser la technique du timeboxing ? Non, cher lecteur, ce n'est pas tout à fait la même chose.

Voyons cela plus en détail ci-dessous :

Différences clés Timeboxing Technique Pomodoro Définition Allouer un bloc de temps fixe dans votre calendrier pour une tâche ou une activité spécifique. Travaillez par intervalles courts et fixes (généralement 25 minutes), suivis d'une courte pause. Durée type Flexible, elle peut être adaptée à toutes les durées (par exemple, de 15 minutes à plusieurs heures), en fonction de la tâche et de votre emploi du temps. Standardisée, elle consiste généralement en 25 minutes de travail (un « Pomodoro ») suivies d'une pause de 5 minutes ; après 4 cycles, une pause plus longue est prévue. Objectif Pour créer des limites pour vos tâches, éviter qu'elles ne prennent trop d'ampleur et vous assurer de consacrer du temps à vos priorités. Pour améliorer votre concentration, réduire le sentiment de surcharge et entraîner votre cerveau à travailler par sprints productifs entrecoupés de pauses régulières. Comment ça marche Vous planifiez une tâche pour un créneau horaire défini (par exemple, « Rédiger le rapport : 10 h - 11 h »). Lorsque le temps est écoulé, passez à autre chose. Réglez un chronomètre sur 25 minutes, travaillez sur une tâche, puis faites une pause de 5 minutes. Répétez l'opération. Mécanisme de concentration Utilise le calendrier et les horaires prévus comme outil de validation ; aide à établir des priorités et à prendre conscience du temps qui passe. Utilisez le chronomètre comme signal pour vous concentrer et faire une pause ; développez un rythme et une habitude de travail intense. Flexibilité Très flexible, elle peut être adaptée aux réunions, au travail intensif, aux tâches administratives ou même aux pauses. Plus structurée, elle est idéale pour les tâches qui peuvent être divisées en sprints courts et ciblés. Pauses Elle n'est pas toujours intégrée ; c'est vous qui décidez quand et comment faire des pauses entre les sessions. Les pauses sont essentielles : courtes après chaque Pomodoro, plus longues après plusieurs cycles. Idéal pour Gérer un emploi du temps chargé, hiérarchiser les tâches et éviter que le travail ne prenne tout le temps disponible. Vaincre la procrastination, maintenir son énergie et prendre l'habitude de travailler de manière concentrée en prenant régulièrement des pauses.

➡️ En savoir plus : Les 15 meilleures applications de chronomètre Pomodoro

La science derrière la technique Pomodoro, alias la gamification de la gestion du temps

Notre obsession du temps et de l'efficacité va bien au-delà des chronomètres en forme de tomate.

En 1911, Frederick Winslow Taylor, considéré comme le père de la culture de la productivité, publiait The Principles of Scientific Management (Les principes de la gestion scientifique) et déclarait en substance au monde industriel qu'il était paresseux. 👀

Il a remarqué que lorsque les gens effectuaient des tâches répétitives, ils avaient tendance à se laisser aller, s'alignant sur le rythme du plus lent de l'équipe. Il a appelé cela « faire son temps » et n'était pas impressionné.

La solution de Taylor ? Divisez chaque tâche en micro-actions, chronométrez-les à la seconde près et récompensez les personnes qui respectent le système.

Il a introduit des pauses, certes, mais pas par gentillesse. C'était une stratégie. Cela vous dit quelque chose ?

En réalité, Taylor ne cherchait pas simplement à tirer davantage de ses employés. Il pensait sincèrement que ce système améliorerait leur vie : des horaires plus courts, moins de conflits, plus d'équité.

En bref, il a créé ce qui est probablement le premier jeu de gestion du temps jamais enregistré.

Pourquoi cette approche « ludique » fonctionne-t-elle si bien sur notre esprit ?

Des études montrent que lorsque la gestion du temps est ludifiée, en ajoutant des éléments tels que des points, le suivi de la progression et de petites récompenses, les gens sont plus engagés et plus motivés à respecter leurs routines.

Par exemple, dans une étude récente, les étudiants qui ont utilisé une application ludique de gestion du temps ont consacré jusqu'à 64 % de temps supplémentaire à des activités d'autorégulation (comme le suivi de leur progression et l'ajustement de leur approche) et ont vu leurs résultats scolaires s'améliorer de 5,6 % en seulement un semestre. 😮

Si votre concentration était un muscle, la technique Pomodoro serait votre entraîneur personnel. Mais au lieu de vous crier « Encore une répétition ! », elle se contente de taper tranquillement pendant que vous travaillez.

💡Conseil de pro : Vous voulez l'essayer dans votre navigateur ? Utilisez notre chronomètre Pomodoro gratuit en ligne pour créer un programme personnalisé en fonction de votre style de travail. Fini les blocs de 25 minutes standardisés !

➡️ Preuves scientifiques à l'appui de la technique Pomodoro

Mais au fond, qu'est-ce qui nous motive autant dans l'idée d'un chronomètre ou d'un compte à rebours ? Peut-être est-ce l'héritage génétique de nos ancêtres du Paléolithique qui nous pousse à rentrer rapidement dans notre caverne avant la tombée de la nuit pour ne pas risquer d'être dévorés. Peut-être est-ce la compétitivité innée de notre espèce : soit on bat le chrono, soit on est laissé pour compte.

Quoi qu'il en soit, des études montrent que notre cerveau adore accomplir de petites tâches ou enregistrer des victoires, c'est pourquoi le sentiment d'accomplissement (récompense) que procure le fait de voir vos Pomos s'accumuler et de rayer des éléments de votre checklist est si... délicieux.

Mais si, comme moi, vous n'êtes pas convaincu avant d'avoir lu une étude évaluée par des pairs (ou quatre), surtout avec le déluge de « conseils de productivité » qui inondent le marché, laissez-nous répondre à votre scepticisme.

Pour les télétravailleurs

Vous vous souvenez quand nous sommes tous restés chez nous et avons porté des masques partout entre 2020 et 2022 environ ? Eh bien, pendant la grande expérience du télétravail (alias COVID-19), des chercheurs ont découvert que la technique Pomodoro aidait les gens à rester motivés même avec un lit à quelques mètres.

Les étudiants l'adorent aussi !

Des chercheurs ont divisé deux groupes d'étudiants: l'un a étudié avec Pomodoro, tandis que l'autre a suivi son routine habituelle « je dormirai quand je serai mort ». Résultat : le groupe Pomodoro a pulvérisé les tests. Il s'avère que votre cerveau apprend mieux lorsqu'il n'est pas en mode marathon privé de sommeil. L'astuce ? Utilisez les pauses pour vraiment vous reposer. Optez pour des séances d'entraînement rapides ou une pause café plutôt que de faire défiler votre fil d'actualité.

Rêveurs et créatifs : voici votre Dr Holmes

Pendant environ 50 ans, les scientifiques ont pensé que votre attention fonctionnait comme la batterie de votre téléphone. En d'autres termes, si vous l'utilisez trop longtemps, elle s'épuise. Ils ont appelé ce phénomène « déclin de la vigilance », un terme scientifique qui explique pourquoi vous ne pouvez pas vous concentrer après avoir regardé des feuilles de calcul pendant trois heures d'affilée

Cependant, une étude menée en 2011 par l'université de l'Illinois a révélé que les personnes qui s'accordaient de brèves interruptions pendant leurs tâches maintenaient en réalité un niveau de performance optimal, c'est-à-dire des périodes prolongées de productivité intense ! Alors, au travail, et écrivez ce roman !

🧠 Pour les passionnés de productivité : La technique Pomodoro est un moyen de contrer la loi de Parkinson, qui dit en substance que « tout travail disponible se dilue pour occuper tout le temps disponible ». » En d'autres termes, si vous disposez de cinq heures pour faire quelque chose qui ne vous prendra que trois heures, le géant dans votre tête vous convaincra de regarder un autre épisode de podcast et d'étirer votre tâche sur cinq heures, quoi qu'il arrive. Avec la technique Pomodoro, comme il y a une urgence associée à une tâche, vous pouvez mieux planifier vos heures et vous aurez tendance à ne pas tout laisser à la dernière minute. Pas aujourd'hui, M. Parkinson !

Vainquez le syndrome des objets brillants

Des études montrent que notre capacité d'attention est aujourd'hui plus courte que jamais : nous ne pouvons rester concentrés que quelques secondes avant que notre cerveau ne soit distrait par quelque chose qui brille. C'est le syndrome de l'objet brillant à l'œuvre.

Mais voici le truc : la technique Pomodoro n'essaie pas de lutter contre cette tendance, elle travaille avec elle. Vous augmentez progressivement votre capacité d'attention en travaillant par sprints disciplinés tout en minimisant les distractions.

Le système de récompense

C'est là qu'intervient la théorie de la motivation. Votre cerveau adore les récompenses immédiates, et chaque Pomodoro achevé vous offre exactement cela : une petite dose de satisfaction.

Le système de récompense de votre cerveau s'illumine comme un sapin de Noël, vous disant « Hé, on a réussi ! », ce qui vous donne envie de faire encore plus de Pomodoros.

Empêchez le changement de tâche de perturber votre flux

Chaque fois que vous passez d'une tâche à l'autre, votre cerveau doit effectuer une petite danse appelée « commutation cognitive » ou changement de contexte, qui vous fait perdre beaucoup de temps. Multipliez cela par le nombre de fois où une personne passe d'une tâche à l'autre chaque jour, et vous passez pratiquement la moitié de votre journée à changer de vitesse.

La technique Pomodoro met votre cerveau sur une seule voie et lui dit : « Restez ici pendant 25 minutes. Il est interdit de changer de voie. »

Lorsque votre cerveau est trop fatigué pour choisir votre déjeuner

À la fin de la journée, votre cerveau a pris tellement de décisions qu'il ne lui reste plus qu'une seule cellule cérébrale pour fonctionner. C'est pourquoi des fondateurs comme Steve Jobs portaient le même t-shirt tous les jours (calmez-vous, experts en mode !).

La technique Pomodoro réduit le nombre de décisions que vous devez prendre à une seule : « Sur quoi vais-je travailler pendant les 25 prochaines minutes ? » C'est tout. Votre cerveau peut gérer cela, même à 16 heures, lorsque vous n'arrivez pas à choisir entre un café et une sieste.

Pourquoi les tâches inachevées vous empêchent de dormir

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les tâches inachevées vous collent à la peau comme des paillettes ?

C'est l'effet Zeigarnik à l'œuvre : le système de notification intégré à votre cerveau qui ne cesse de vous rappeler le travail inachevé.

Dans les années 1920, un psychologue a remarqué que les serveurs se souvenaient mieux des commandes non payées que des commandes payées, et soudain, la science des tâches inachevées est devenue intéressante.

Et voici le plus intéressant : la technique Pomodoro transforme cet effet en votre meilleur allié pour la productivité. En divisant le travail en segments de 25 minutes, elle trompe votre cerveau en lui faisant croire qu'il doit maintenir l'énergie nécessaire pour accomplir une tâche inachevée, sans le stress d'un projet énorme qui pèse sur vous.

Principaux avantages de la méthode Pomodoro pour la productivité

D'accord, la gamification repose sur des bases scientifiques solides, mais pour ceux d'entre nous qui travaillent de 9 h à 17 h, aide-t-elle vraiment à accomplir notre travail ? 🤔

Si vous y réfléchissez bien, la technique Pomodoro n'est rien d'autre qu'un conditionnement classique présenté dans un emballage rouge, rond (et délicieux). La logique derrière la technique Pomodoro est donc que, tout comme le chien de Pavlov, vous pouvez l'utiliser pour entraîner votre cerveau à entrer en « mode concentration » lorsque le chronomètre commence à tourner.

Voici ce que les adeptes de cette méthode (PomoDieHards ? Oui ? Non ?) listent comme principaux avantages :

✅ Votre cerveau apprend réellement à se concentrer : au lieu de vous dire « Oh mon Dieu, j'ai sept heures de feuilles de calcul devant moi », vous êtes conditionné à penser « Hé, je n'ai besoin de me concentrer que pendant 25 minutes ». Après quelques jours, vous vous surprendrez à passer automatiquement en mode travail plus vite que vous ne pouvez dire « productivité »

✅ Le sentiment d'être submergé disparaît : au lieu de regarder avec désespoir votre longue liste de tâches à faire, vous ne vous concentrez que sur une seule tâche pendant 25 minutes. C'est comme manger un éléphant (ce qu'il ne faut pas faire) : une bouchée à la fois

✅ Vous devenez un maître dans l'estimation du temps : après un certain temps, vous commencerez à penser en « Pomodoros » plutôt qu'en heures. « Ce rapport ? Oh, ça prendra environ trois Pomodoros. » C'est comme avoir un chef de projet intégré dans votre tête. Et le projet, c'est vous !

✅ Vos pauses deviennent des zones sans culpabilité : plus besoin de faire défiler Instagram en faisant semblant de travailler. Lorsque vous faites une pause, vous faites vraiment une pause

✅ Le syndrome « encore cinq minutes » disparaît : Vous savez, quand vous vous dites que vous allez travailler « encore un peu » et qu'il est soudain minuit ? Eh bien, cela n'arrivera plus. Le chronomètre devient votre ami adulte responsable qui vous dit quand vous arrêter

✅ La qualité de votre travail s'améliore réellement : il s'avère qu'un cerveau qui n'est pas complètement épuisé produit un travail de meilleure qualité. Qui l'eût cru ? (Les scientifiques. Les scientifiques le savaient. )

Le tic-tac devient un son apaisant. « Ça tic-tac, je travaille, tout va bien. » Au bout d'un moment, les utilisateurs n'entendent même plus la sonnerie, tant leur concentration est élevée. En fait, ne pas entendre la sonnerie Pomodoro devient un véritable problème dans certains cas.

TL;DR : la science Pomodoro en 4 points succulents 🍅 🫶🏽 Adieu, fatigue décisionnelle : vous n'avez qu'une seule question à vous poser : « Sur quoi vais-je travailler pendant les 25 prochaines minutes ? » C'est tout. Votre cerveau vous en remerciera. 🫶🏽 De petits efforts, de grands résultats : en divisant votre journée en sprints de 25 minutes, même la liste des tâches la plus effrayante vous semblera tout à fait réalisable. Un Pomodoro à la fois, vous serez inarrêtable. 🫶🏽 Entraînement cérébral, pas de douleur : vous êtes en quelque sorte le chien de Pavlov, mais au lieu de saliver, vous passez en mode concentration maximale. Le chronomètre sonne, votre cerveau se met au travail. 🫶🏽 La science approuve : des études montrent que de courtes périodes de travail intense + de vraies pauses = plus de motivation, un meilleur apprentissage et moins de moments où vous vous demandez « mais qu'est-ce que je fais sur ce tableur ? ».

📖 À lire absolument : La science derrière un état d'esprit productif

‼️ 3 vérités brutales sur votre journée de travail (et comment la technique Pomodoro peut vous aider)

Vous savez déjà que le travail peut parfois ressembler à un cirque.

ClickUp Insights, les sondages basés sur les données de ClickUp, vous montrent à quel point cela peut être intense et pourquoi la technique Pomodoro est le chef d'orchestre dont vous ne saviez pas avoir besoin.

⚡️ Le bruit est bien réel et omniprésent

Imaginez : 83 % des travailleurs du savoir sont collés à leurs e-mails et discutent toute la journée, tandis que 42 % des perturbations au travail proviennent du passage d'une plateforme à l'autre et des réunions interminables.

Les données de ClickUp Insights montrent à quel point une journée de travail moyenne peut être dispersée !

Pas étonnant qu'il soit si difficile de se mettre dans le flux. La technique Pomodoro intervient comme un videur pour votre cerveau, vous donnant la permission de faire abstraction du bruit, de fermer les onglets superflus et enfin de vous concentrer sur ce qui compte, au moins pendant 25 minutes d'affilée.

⚡️ Des systèmes de productivité ? La plupart d'entre nous improvisons

Certes, 92 % des personnes affirment avoir leurs propres astuces pour gérer leur temps, et 76 % déclarent hiérarchiser leurs tâches. Mais voici le hic : des études montrent que plus de 65 % finissent par rechercher les « gains faciles » au lieu de s'attaquer aux tâches importantes et difficiles.

Pomodoro change la donne. Elle vous oblige à choisir une tâche réelle, à régler un chronomètre et à vous y tenir.

⚡️ La concentration est fragile, surtout le lundi

Près de 35 % des travailleurs du savoir admettent que le Monday est leur journée la moins productive. Probablement à cause de tout le « retard » à rattraper. Même lorsqu'ils sont enfin dans le rythme, 60 % des travailleurs ne peuvent s'empêcher de répondre aux messages instantanés dans les 10 minutes. 🫠

Chaque interruption ? Cela représente jusqu'à 23 minutes de concentration perdue, en un clin d'œil. Pomodoro vous donne une raison sans culpabilité de vous concentrer, de regrouper vos réponses et de protéger votre meilleure capacité intellectuelle contre l'avalanche de notifications.

De grandes personnalités l'approuvent

Il s'avère que même les grands noms ont besoin d'aide pour rester concentrés.

Tom Hanks

Si vous pensez qu'une simple technique de chronomètre ne peut pas aider quelqu'un à écrire un roman entier, Tom Hanks aimerait vous dire deux mots.

L'acteur oscarisé s'est tourné vers la technique Pomodoro pour écrire son livre de 500 pages et le scénario du film fictif qui l'accompagne.

Cette méthode l'a aidé à transformer le chaos créatif qui régnait dans son esprit en sessions d'écriture structurées.

Et même si Hanks appelle modestement cela « simplement écrire », son utilisation de cette technique prouve que même les stars ont besoin d'un système de productivité pour transformer « trop d'histoires » en pages concrètes.

Si cela a fonctionné pour le capitaine Phillips, cela pourrait bien fonctionner pour vous aussi.

Tim Ferriss

L'entrepreneur, investisseur, auteur et podcasteur américain est un grand adepte d'une variante de la technique Pomodoro, même s'il ne l'appelle pas directement ainsi.

Au lieu de tranches de 25 minutes bien ordonnées, Ferriss préconise de bloquer 2 à 3 heures pour s'attaquer à cette tâche qui hante votre liste de choses à faire comme un fantôme tenace.

Sa règle ? Choisissez la tâche la plus anxiogène (vous savez, celle que vous « reportez » depuis le mois dernier) et consacrez-lui toute votre attention.

Le plus important pour Ferriss : aucun changement de tâche n'est autorisé. Ce n'est pas une liste de lecture que vous pouvez mélanger.

➡️ En savoir plus : 5 facteurs qui nuisent à votre productivité

Alors, comment utiliser la technique Pomodoro ?

Avant de vous lancer dans la vie Pomo, voici les règles de base à retenir concernant cette technique :

1. Coupez votre tomate en dés

« Créer un site web » n'est pas une tâche, c'est un monstre caché sous votre lit.

Décomposez cette tâche titanesque en petites étapes : « Concevoir la navigation », « Créer un formulaire de contact », « Choisir une palette de couleurs qui ne fait pas mal aux yeux »

L'idée est de diviser chaque tâche en petites parties suffisamment courtes pour être réalisées en un ou deux Pomodoro. Répartissez vos tâches et préparez votre forfait afin de ne pas rester les yeux rivés sur votre liste de choses à faire comme si elle était écrite en hiéroglyphes.

2. Regroupez les tâches similaires

C'est très simple : vous avez plusieurs petites tâches qui vous prendraient moins de temps que de préparer un café instantané ? Regroupez-les.

Répondre à cet e-mail de deux lignes, mettre à jour votre statut Slack et ajouter ce bouton à votre site web : pris séparément, ces tâches ne valent pas la peine de démarrer un Pomodoro entier. Mais ensemble ? Elles forment une série de tâches productives qui s'intègrent parfaitement dans votre bloc de 25 minutes.

3. Un Pomodoro est sacré

C'est là que les gens se trompent généralement : ils considèrent Pomodoro comme une suggestion plutôt que comme un engagement.

Une fois que vous avez commencé ces 25 minutes, c'est parti. Pas de vérification des notifications, pas d'appels « rapides », pas de « laisse-moi juste répondre à cet e-mail »

Un Pomodoro ne peut pas être interrompu : il correspond à 25 minutes de travail pur. Un Pomodoro ne peut pas être divisé : il n'y a pas de demi-Pomodoro.

Si vous interrompez un Pomodoro, vous devez recommencer depuis le début. Dur ? Peut-être. Efficace ? Absolument.

💡Conseil de pro : vous avez terminé une tâche avant que le chronomètre ne sonne ? Vous pouvez profiter de cette occasion pour faire ce que Cirillo appelle du « sur-apprentissage ». Concrètement, vous utilisez le temps restant dans votre Pomodoro pour revoir votre travail, apporter quelques ajustements et améliorations, et noter ce que vous avez appris.

Que faites-vous pendant vos pauses ?

Une pause n'est pas une pause si vous passez simplement d'un écran à l'autre. Voici comment tirer le meilleur parti de ces précieuses minutes.

🦋 Les 5 minutes : lorsque vous n'avez que le temps pour une pause productivité

Considérez ces pauses de 5 minutes comme des collations énergétiques pour votre productivité.

Faites quelques étirements à votre bureau qui ne vous donneront pas l'air de passer une audition pour un spectacle de danse expressive

Levez-vous et faites un tour de votre environnement de travail. Vous gagnerez des points supplémentaires si vous en profitez pour boire un peu d'eau

Faites rouler vos épaules et votre cou, car ils se sont probablement crispés jusqu'à vos oreilles pendant la dernière session de concentration

Regardez par la fenêtre et laissez votre regard se poser sur quelque chose qui n'est pas écrit en Times New Roman

Mais pour l'amour de la productivité, ne commencez pas à faire défiler Instagram. C'est comme ouvrir un paquet de chips juste avant le dîner (désolé, maman).

🌻 Cette pause de 5 minutes est plus importante que vous ne le pensez ! Prendre des pauses pendant une tâche, en particulier celles qui sont structurées comme la technique Pomodoro, peut ouvrir la porte à ce que la psychologue de Harvard, le Dr Shelley Carson, appelle l'état d'absorption. Selon les recherches de Carson, ce mode mental se caractérise par une plus grande ouverture aux stimuli externes et aux pensées internes. Comme l'explique le Dr Carson, même une courte promenade, un moment de rêverie ou le simple fait de regarder par la fenêtre peuvent rafraîchir votre attention et préparer votre esprit à la réflexion. Alors que la plupart des techniques de productivité considèrent les pauses comme des moments de récupération, les travaux de Carson suggèrent qu'elles ont également une fonction plus profonde : aider le cerveau à absorber la matière première dont il a besoin pour connecter des idées et susciter l'innovation par la suite. ✨

🦋 La grande pause : quand vous avez mérité votre récompense en matière de productivité

Vous avez 15 à 30 minutes devant vous ? Nous pouvons maintenant parler de véritable pause.

C'est l'occasion de faire quelque chose qui vous permettra de recharger vos batteries au lieu de simplement les empêcher de se décharger.

Faites une bonne promenade dehors et sentez l'herbe (ou le béton sale, selon l'endroit où vous vivez)

Faites une petite session de méditation. Et non, bombarder votre groupe WhatsApp de mèmes humoristiques ne compte pas comme de la méditation

Prenez un déjeuner correct, sans manger devant votre clavier. Les miettes dans votre barre d'espaces ne sont pas un badge d'honneur

Discutez avec un collègue d'un sujet qui n'est pas lié au travail

Si vous travaillez à domicile, faites une lessive rapide ou la vaisselle qui vous fait de l'œil depuis le début de la matinée

🦋 La règle d'or des pauses

Quelle que soit votre activité, voici la règle d'or : votre pause ne doit pas nécessiter une autre pause pour vous remettre.

Vous regardez des débats intenses sur YouTube ou vous vous lancez dans des arguments sur Twitter ? Ce n'est pas une pause, c'est juste une autre forme de stress. Choisissez des activités qui vous permettent de vous sentir revigoré, et non des activités qui vous obligent à faire une pause pendant votre pause.

👋🏾 Vous voulez des astuces pour améliorer votre productivité et tirer le meilleur parti de votre journée? Nous avons ce qu'il vous faut !

Comment tirer le meilleur parti de la technique Pomodoro

La technique Pomodoro originale est un moyen assez pratique pour accomplir efficacement vos tâches. Mais il existe des moyens d'optimiser encore davantage cette technique et de booster votre productivité.

Option nucléaire pour les notifications

Voici ce que la plupart des conseils en matière de productivité ne vous diront pas : le paramètre « Ne pas déranger » ? Il ne suffit pas.

Au lieu de cela, mettez vos notifications en mode « protection des témoins ». Slack ? En mode silencieux. E-mails ? Fermés. Téléphone ? Retourné comme s'il vous avait profondément offensé.

💡Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour créer un dossier « distraction delay » (retard de distraction). Chaque fois que quelque chose tente d'attirer votre attention, mettez-le-y. 90 % de ces messages « urgents » se résolvent comme par magie pendant que vous vous concentrez. Les 10 % restants ? Ils seront toujours là à la fin de votre Pomodoro.

Contrat de communication entre collègues

Définissez des « heures de travail concentré »

Par exemple, si vous utilisez ClickUp Chat, informez votre équipe que lorsque votre statut est défini sur « En Pomodoro » (ou tout autre statut astucieux de votre choix), il vaut mieux vous interrompre uniquement dans les cas suivants :

🔥 Un véritable feu

🧟‍♂️ Une apocalypse zombie

🍕 Pizza gratuite dans la salle de pause

La clé est d'être constant. Car si vous cédez une fois à une « petite question », vous affirmez en réalité que vos limites ne sont que des suggestions.

Le pouvoir du changement d'espace physique

Votre bureau devrait ressembler au temple d'un moine, si ce moine était vraiment obsédé par la productivité. Tout ce qui n'est pas indispensable doit être rangé dans un tiroir.

Ces millions de notes Post-it ? Regroupez-les dans une liste de tâches numérique (la vue Tâches de ClickUp est parfaite pour cela). Les quatre tasses de café à moitié vides ? Ce ne sont pas des installations artistiques, alors nettoyez-les. Votre téléphone ? Traitez-le comme s'il était radioactif et gardez-le à distance.

L'objectif est de rendre votre environnement de travail si ennuyeux que votre cerveau n'aura d'autre choix que de se concentrer sur votre travail.

Progression minimale viable

Avant chaque Pomodoro, définissez le minimum absolu que vous devez accomplir pour considérer cette session comme réussie.

Vous travaillez sur une nouvelle fonctionnalité ? Peut-être s'agit-il simplement de rédiger la structure de base. Vous écrivez un article de blog ? Il suffit peut-être de terminer le plan.

Ainsi, même si les choses ne se passent pas comme prévu (ce qui arrive souvent), vous continuez à progresser.

La méthode du momentum

Parfois, vous travaillez tellement dur qu'une pause vous semble aussi inutile que de jeter de l'eau sur un feu de camp parfait.

Voici l'astuce : tenez un « journal de momentum » pendant vos Pomodoros.

Lorsque vous atteignez cet état de flux idéal et que le chronomètre de pause sonne, notez exactement ce que vous étiez en train de faire et ce que vous alliez faire ensuite.

Lorsque vous revenez de votre pause, au lieu de passer 10 minutes à vous rappeler où vous en étiez, vous reprenez votre travail là où vous l'aviez laissé.

Protocole de ralentissement

Voici quelque chose dont personne ne parle : tous les Pomodoro ne doivent pas nécessairement être des sprints de concentration intense.

Créez différents niveaux d'intensité pour vos Pomodoros, comme les vitesses d'une voiture.

Vitesse supérieure : pour la résolution de problèmes complexes ou le travail créatif

Vitesse moyenne : parfaite pour les tâches de révision ou les réponses aux e-mails

Vitesse réduite : Idéale pour les tâches répétitives mais nécessaires, comme l'organisation de fichiers ou la mise à jour de feuilles de calcul

Libellez chaque tâche en fonction de son niveau d'intensité et organisez votre journée de manière à ne pas essayer d'enchaîner cinq Pomodoros à plein régime et de vous épuiser.

Ici, il peut être utile de créer une matrice de gestion du temps pour rendre ce processus un peu plus scientifique.

Critiques de la technique Pomodoro

Écoutez, même si tout le monde adore cette technique du chronomètre en forme de tomate, elle ne vous conviendra pas forcément.

Pour certains, respecter un sprint chronométré strict peut être plus difficile que productif. Pour d'autres, 25 minutes peuvent être trop courtes pour accomplir une tâche, surtout s'ils travaillent souvent avec des échéanciers serrés.

N'oubliez pas : les résultats peuvent être surprenants

Tout comme cet ami qui ne jure que par sa routine matinale composée d'une douche froide et d'un smoothie à la citronnelle, la technique Pomodoro peut être un peu... rigide.

❗️Sa structure rigide ne convient pas à tout le monde

Certaines personnes travaillent mieux pendant de longues périodes ininterrompues. Les forcer à faire des pauses toutes les 25 minutes ne fonctionnera tout simplement pas.

🧠 Comment ça marche : commencez par créer des « Flex-modoros ». Peut-être travaillez-vous mieux avec un rythme 45/15, ou peut-être 50/10. L'idée principale n'est pas de s'en tenir exactement à 25 minutes, mais plutôt de gérer votre énergie et votre attention de manière durable. Vous n'obtiendrez peut-être pas la bénédiction de Francesco Cirillo, mais vous avez tout à y gagner !

❗️La technique Pomodoro peut anéantir votre état de flux

Parfois, vous êtes dans le feu de l'action et BOUM, le chronomètre sonne. Vous devez alors choisir entre interrompre votre élan ou devenir un rebelle Pomodoro.

🧠 Comment ça marche : lorsque vous atteignez cet état de flux idéal, utilisez l'approche « Pomodoro roulant ». Au lieu de vous arrêter net après 25 minutes, laissez-vous le temps de terminer votre réflexion ou votre section en cours. Mais n'utilisez pas « Je suis dans le rythme ! » comme excuse pour travailler 6 heures d'affilée. Votre vessie vous en serait reconnaissante.

❗️Toutes les tâches ne peuvent pas être réparties en cases de 25 minutes bien ordonnées

Essayez d'expliquer à un client que vous devez interrompre votre réunion parce que votre chronomètre en forme de tomate vous le demande. Certains travaux ne se prêtent tout simplement pas à des blocs de temps stricts.

🧠 Comment ça marche : essayez la méthode « Pomodoro personnalisé ». Les tâches plus longues peuvent nécessiter des Pomodoros de 45 minutes, tandis que le travail intellectuel intense peut être plus efficace avec des Pomodoros de 20 minutes. La police des tomates ne viendra pas vous arrêter, promis. Il suffit de respecter le principe de base : un travail concentré suivi d'une pause.

Un utilisateur de Reddit a essayé de personnaliser cette technique !

J'utilise une version modifiée où je travaille pendant 45 à 50 minutes (selon mon état d'esprit du jour), puis je fais une pause de 10 à 15 minutes (en fonction de la durée de ma session de travail, afin que le cycle complet dure 1 heure). Jusqu'à présent, cela fonctionne plutôt bien pour moi !

J'utilise une version modifiée où je travaille pendant 45 à 50 minutes (selon mon état d'esprit du jour), puis je fais une pause de 10 à 15 minutes (en fonction de la durée de ma session de travail, afin que le cycle complet dure 1 heure). Jusqu'à présent, cela fonctionne plutôt bien pour moi !

❗️La taxe de transition est bien réelle

Certaines personnes ont besoin de 15 minutes pour se mettre en mode travail. Si c'est votre cas, passer un tiers de chaque Pomodoro à vous mettre en route revient à utiliser une Ferrari pour faire vos courses.

🧠 Comment ça marche : utilisez un « rituel pré-Pomodoro ». Par exemple, créez un bloc de 5 minutes pour vous échauffer, pendant lequel vous passez en revue votre tâche, rassemblez vos documents et faites peut-être quelques étirements rapides à votre bureau. Essayez également de regrouper les tâches similaires afin de ne pas avoir à changer constamment de mode de pensée.

❗️Cela peut devenir une source de pression supplémentaire

« Oh non, je n'ai terminé que la moitié de ma tâche en un seul Pomodoro ! » Félicitations, vous venez d'inventer une nouvelle forme d'anxiété. Ce n'est certainement pas ce que nous recherchions.

🧠 Comment ça marche : arrêtez de compter les tâches par Pomodoro et commencez à compter les Pomodoros par tâche. Changez de scénario. Au lieu de « Je dois terminer cela en un Pomodoro », essayez « Cette tâche pourrait prendre 2 à 3 Pomodoros, et c'est tout à fait normal ». La tomate est votre amie, pas votre sergent instructeur.

En résumé ? La technique Pomodoro est une ligne directrice, pas une religion. Utilisez-la quand elle vous semble pertinente, ignorez-la quand ce n'est pas le cas et, surtout, ne vous sentez pas coupable de la personnaliser selon vos besoins.

Parfois, la meilleure technique de productivité consiste simplement à faire ce qui fonctionne pour vous.

➡️ En savoir plus : 15 techniques de gestion du temps pour augmenter la productivité de votre équipe

Alternatives à la technique Pomodoro

Mais voilà : tout le monde n'aime pas l'italien. 🤌

Si la technique Pomodoro vous frustre plus qu'elle ne vous aide, vous pouvez envisager ces systèmes de productivité populaires.

La méthode des blocs de concentration de 90 minutes

Le bloc de concentration de 90 minutes est ce qui se passe lorsque la technique Pomodoro passe au niveau supérieur.

Au lieu de sprints rapides de 25 minutes, vous plongez en profondeur pendant 90 minutes. Ces blocs de concentration constituent ce qu'on appelle un rythme ultradien.

Imaginez que vous travaillez sur ce rapport trimestriel volumineux qui hante vos rêves. Avec des blocs de 90 minutes, vous avez réellement le temps de consulter vos analyses, de donner un sens aux données et de rédiger un texte cohérent, le tout en une seule session.

Elle est parfaite pour les tâches importantes qui nécessitent toute votre attention, comme le codage d'une nouvelle fonctionnalité ou la rédaction de propositions pour vos clients qui ne doivent pas donner l'impression d'avoir été générées par un robot halluciné.

La méthode 52/17

Cette méthode semble avoir été inventée par quelqu'un qui aime vraiment les nombres précis. Mais elle fonctionne vraiment.

Contrairement aux pauses quelque peu avares de Pomodoro, cette méthode vous accorde 17 minutes pour vous ressourcer. Vous pouvez ainsi prendre votre déjeuner ou faire une véritable pause café sans avoir l'impression de tricher avec votre planning de productivité.

Les blocs de travail de 52 minutes sont suffisamment longs pour vous permettre d'entrer dans une véritable routine. Vous pouvez ainsi vider votre boîte de réception, traiter les révisions de code en attente ou terminer votre présentation sans avoir l'impression de regarder constamment l'heure.

La technique Flowtime

La technique Flowtime est conçue pour laisser le rythme naturel de votre corps prendre le dessus.

Considérez cela comme l'équivalent « mindful eating » (alimentation consciente) de la gestion du temps. Au lieu de vous forcer à vous arrêter lorsque le chronomètre sonne, vous travaillez jusqu'à ce que votre cerveau commence naturellement à s'essouffler.

Vous êtes en train de concevoir une nouvelle page d'accueil et vous êtes dans le feu de l'action ? Continuez ! Mais dès que vous vous surprenez à consulter Twitter pour la troisième fois en cinq minutes, c'est le moment de faire une pause.

Elle est particulièrement efficace pour les travaux créatifs où les blocs de temps artificiels peuvent être plus perturbants qu'utiles.

La méthode de regroupement des tâches

C'est la réponse de la productivité à la préparation des repas.

Au lieu de passer d'un type de travail à l'autre toutes les 25 minutes, le regroupement des tâches vous permet de regrouper des tâches similaires et de les achever en une seule fois.

Passez votre matinée en « mode e-mail » pour traiter tous les messages de votre boîte de réception et de Slack. Après le déjeuner, passez en « mode créatif » pour toutes vos tâches de conception ou de rédaction.

Votre cerveau n'a pas à changer constamment de contexte, ce qui vous permet de rester concentré suffisamment longtemps pour mener à bien vos tâches.

💡Conseil de pro : utilisez les listes ClickUp pour répertorier vos tâches, regrouper celles qui sont similaires, hiérarchiser les groupes et les sous-tâches, et définir des dates d'échéance pour chaque tâche et chaque groupe.

La productivité, à portée de main

La technique Pomodoro n'a rien de sorcier ; elle est plus simple et probablement plus efficace.

Que vous écriviez un roman comme Tom Hanks ou que vous révisiez des feuilles de calcul, ces blocs de 25 minutes peuvent être votre arme secrète.

La beauté de Pomodoro réside dans sa brièveté. Au lieu de « Je ne boirai ni ne mangerai tant que ce brouillon n'est pas terminé ! », vous vous dites « J'ai terminé la section 3, c'est l'heure de la pause café ».

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, peut vous être d'une aide précieuse dans ce domaine.

Le mécanisme de suivi du temps et les capacités de productivité intégrés à la plateforme (alimentés par l'IA) font que la productivité ressemble moins à une corvée et davantage à un jeu que vous pouvez réellement gagner.

Alors, arrêtez de procrastiner et commencez à pomodoro-iser. Essayez ClickUp, votre futur vous en remerciera.