La règle des 2 minutes : comment de toutes petites actions débloquent une productivité massive

Imaginez la situation : Vous êtes un écrivain assis à votre bureau, prêt à commencer votre magnum opus. Les idées fusent, vous débordez d'une prose magnifiquement construite et l'intrigue s'est épaissie au point d'être solide ! Et voilà que vous fixez votre page blanche. Vous pincez les lèvres et plissez les yeux devant l'écran, souhaitant que les mots apparaissent comme par magie tandis que le curseur clignotant se moque de vous.

Ou peut-être êtes-vous un développeur de logiciels qui cherche à travailler sur un extrait de code. L'organigramme est tout à fait logique dans votre tête, mais il n'y a pas une seule ligne de code pour le prouver. Ou encore, vous êtes un chef de projet confronté à la tâche décourageante de lancer un projet de grande envergure.

Cela vous semble familier ? Eh bien, vous n'êtes pas le seul.

Si vous avez du mal à gérer votre temps, à vous concentrer ou si vous êtes tout simplement débordé, nous avons ce qu'il vous faut. Restez avec nous, deux minutes à la fois, et nous partagerons ce talisman avec vous !

Qu'est-ce que la règle des 2 minutes?

la règle des deux minutes

la règle des deux minutesDean Yeong La règle des deux minutes peut sembler n'être qu'une autre lubie de productivité ou une stratégie de gestion du temps . Mais le secret, c'est qu'elle fonctionne vraiment ! Plusieurs personnes l'ont utilisée dans diverses facettes de leur vie personnelle et professionnelle (nous y reviendrons) et peuvent témoigner de son efficacité.

Voici la règle des deux minutes : Si vous avez une tâche que vous pouvez accomplir en deux minutes ou moins, faites-la immédiatement. Ne l'ajoutez pas à votre liste de choses à faire ; ne la laissez pas traîner dans votre esprit - faites-la, comme le dit Nike.

C'est tout - non, sérieusement, c'est tout.

C'est une règle simple, sans chichis. Vous n'avez pas besoin d'une planification élaborée ou d'outils sophistiqués pour la suivre (mais vous pouvez utiliser des outils pour l'améliorer - encore une fois, nous y reviendrons plus tard). Il s'agit simplement de capitaliser sur de petites poches de temps pour éliminer les micro-tâches.

Pensez-y comme à un effet boule de neige. Vous partez de quelque chose de minuscule, mais vous prenez de l'élan et de la masse au fur et à mesure que vous avancez.

La règle des 2 minutes ne concerne pas les résultats que vous obtenez, mais plutôt le processus d'exécution du travail. Il s'agit de passer à l'action et de laisser les choses se faire d'elles-mêmes.

James Clear

Règle des deux minutes : Deux façons de faire

Il se peut que vous vous sentiez un peu perdu. Après tout, vous ne pouvez pas accomplir toutes les tâches en deux minutes. Et si vous écriviez un livre ? Ou si vous développiez une application à partir de zéro ? Ou si vous deviez gérer un projet ? Vous auriez certainement besoin de plus de deux minutes pour y parvenir ! Comment cette règle s'applique-t-elle aux exemples que nous venons de citer ?

C'est une question pertinente.

Vous voyez, il y a deux façons de suivre la règle des deux minutes.

Cas d'utilisation 1 : Terminer des tâches rapides

Si la gestion de grands projets peut être stressante, ce sont toujours les petites tâches apparemment insignifiantes qui mettent les nerfs à rude épreuve. Il ne s'agit pas nécessairement des tâches les plus importantes - pensez à quelque chose d'aussi simple que l'envoi d'un courrier électronique ou la planification d'une réunion.

Ces tâches de deux minutes qui ne demandent que peu d'efforts vous trottent dans la tête lorsque vous sirotez votre café le matin ou que vous vous retournez dans votre lit le soir.

Le pire, c'est que plus vous repoussez l'échéance, plus la situation s'aggrave. La surcharge cognitive de cette toute petite tâche se transforme en crainte et en accablement. Imaginez que vous vous inquiétiez d'envoyer un courriel ! Et pourtant, nous sommes tous passés par là, lorsque cette tâche est restée sur notre liste de choses à faire pendant trois jours d'affilée.

Ici, la règle des deux minutes stipule que vous devez vous attaquer aux petites tâches qui prennent moins de deux minutes dès que vous les définissez

Ainsi, qu'il s'agisse de répondre à un message, de trier des courriels ou de cocher un élément de la liste des choses à faire, vous les accomplissez dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Vous pouvez même suivre cette règle pour d'autres petites tâches comme ranger votre bureau, arroser les plantes et faire le lit - en fait, toute tâche qui ne prend que quelques minutes.

Appliquez la règle des 2 minutes à toutes les tâches aléatoires et sans lien entre elles qui prennent de l'espace mental tout au long de la journée, et désencombrez immédiatement.

Cas d'utilisation 2 : Commencer par des tâches importantes

Voici l'autre façon d'utiliser la règle des deux minutes, celle qui est conçue pour les tâches moins importantes.

La règle des deux minutes vous montre également comment aborder des tâches importantes, complexes, ambitieuses et ambiguës dans le cadre de projets substantiels.

Voici par où commencer manger la grenouille une bouchée à la fois. Tout d'abord, vous divisez le grand projet ou la tâche en plusieurs parties plus petites. Ensuite, vous hiérarchisez les tâches et commencez à travailler sur une chose, une seule. Consacrez-lui deux minutes de votre temps et de votre attention. Forcez-vous à rester concentré s'il le faut, et prenez de l'élan toutes les deux minutes.

Une telle approche vous permettra d'arrêter de procrastiner et d'éviter la paralysie initiale.

Prenons l'exemple de la rédaction d'un article (comme celui-ci).

Vous commencerez par créer un plan approximatif dans les deux premières minutes. Ensuite, vous commencerez à rédiger l'introduction dans les deux minutes suivantes. Continuez à déverser des idées - pas de jugement, de réflexion excessive ou de recherche de la perfection. Il s'agit simplement de créer du contenu pur et simple pendant deux minutes entières, jusqu'à ce que vous trouviez l'extrémité de la bobine et que le reste commence à s'effilocher. Bientôt, vous travaillerez sur votre première section, puis sur la suivante, et encore sur la suivante, jusqu'à ce que vous arriviez à la conclusion !

Vous obtenez ainsi de petits sprints de deux minutes chacun. Mettez-les bout à bout, et ces petits pas vous mèneront au but !

Histoire de la règle des 2 minutes

Dans les années 1990, Time System International a formé ses employés aux principes fondamentaux de la productivité personnelle. La règle des deux minutes était notamment enseignée comme un outil de gestion du flux de travail.

Et voici le plus amusant : l'un des concepteurs de ce cours n'était autre que David Allen lui-même ! Oui, celui-là même qui a popularisé le concept dans les années 2000 avec son best-seller Getting Things Done !

le livre Getting Things Done de David Allen a popularisé des conseils de productivité comme la règle des deux minutes

Nous recommandons vivement la lecture de ce livre à tous ceux qui sont engagés sur la voie de l'amélioration de soi. Ce livre présente des stratégies concrètes pour dresser des listes organisées qui incitent le cerveau à être productif. Il traite de la division du travail en tâches gérables, de l'attribution de priorités et de l'amélioration itérative. Il propose également un système pour s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet et qu'aucune petite tâche ne reste inachevée.

Bien sûr, il s'agit d'une lecture un peu longue, mais elle vous apportera de la clarté et vous aidera à reprendre le contrôle de votre travail tout en libérant votre bande passante mentale.

Compte tenu de son influence, il n'est pas surprenant que l'approche "Getting Things Done" (GTD) ait déclenché une nouvelle vague de productivité. Les entreprises ont suivi Modèles GTD pour ajouter une structure à la productivité du personnel. Ces modèles ont ensuite évolué vers des plates-formes et des solutions logicielles et, finalement, vers le concept de "GTD" Applications GTD .

En fait, si vous lisez des livres sur la productivité personnelle, vous n'aurez aucun mal à faire le lien entre Getting Things Done et les idéologies présentées dans d'autres ouvrages similaires. Voici quelques exemples de l'influence profonde de ce livre :

Les habitudes atomiques par James Clear : L'auteur parle de la règle des deux minutes et de la façon dont elle peut être utilisée pour réduire les habitudes en versions plus petites de deux minutes. Par exemple, "faire trente minutes de yoga" devient "sortir le tapis de yoga" Il encourage également les gens à rester persévérants sur le chemin de l'amélioration de soi

james Clear parle de la règle des deux minutes dans son livre populaire Atomic Habits CreadevLabs

Eat That Frog ! de Brian Tracy : Ce livre insiste sur la nécessité de hiérarchiser les tâches et de s'attaquer d'abord aux plus importantes. Vous pouvez utiliser la règle des deux minutes pour mordre dans la grenouille (les tâches importantes) une gorgée à la fois et rester concentré sur la réalisation de progrès sur de courtes périodes de temps

: Ce livre insiste sur la nécessité de hiérarchiser les tâches et de s'attaquer d'abord aux plus importantes. Vous pouvez utiliser la règle des deux minutes pour mordre dans la grenouille (les tâches importantes) une gorgée à la fois et rester concentré sur la réalisation de progrès sur de courtes périodes de temps Le manager en une minute de Ken Blanchard et Spencer Johnson : Comme ce livre met l'accent sur la définition d'objectifs clairs et la fourniture d'un retour d'information immédiat, la règle des deux minutes s'avère utile pour accomplir de petites tâches, partager le retour d'information et suivre les progrès

: Comme ce livre met l'accent sur la définition d'objectifs clairs et la fourniture d'un retour d'information immédiat, la règle des deux minutes s'avère utile pour accomplir de petites tâches, partager le retour d'information et suivre les progrès Les 7 habitudes des personnes très efficaces de Stephen Covey : La première habitude de ce livre consiste à être proactif et à prendre des mesures immédiates pour les tâches qui relèvent de votre cercle d'influence. Il s'agit en fait de la règle des deux minutes

: La première habitude de ce livre consiste à être proactif et à prendre des mesures immédiates pour les tâches qui relèvent de votre cercle d'influence. Il s'agit en fait de la règle des deux minutes The Now Habit de Neil Fiore : Le nom du livre indique clairement l'intention : vous devez agir maintenant et continuer à prendre de l'élan. Là encore, il s'agit de la même idée que la règle des deux minutes

Qui devrait utiliser la règle des 2 minutes?

Vous vous sentez dépassé par votre liste de tâches interminable ? Vous voulez être plus concret et arrêter de procrastiner ?

La règle des deux minutes est peut-être faite pour vous.

En fait, la beauté de la règle des deux minutes réside dans sa simplicité et sa polyvalence. Sa nature simple signifie que tout le monde peut l'utiliser - croyez-nous, nous voulons dire tout le monde. De plus, vous pouvez appliquer cette règle à diverses facettes de votre vie personnelle et professionnelle. Nous y reviendrons plus tard.

Pour l'instant, considérez la règle des 2 minutes comme une technique de gestion du temps si vous êtes un :

Un professionnel débordé qui a du mal à suivre sa liste de choses à faire

Un chef de projet qui se sent dépassé par l'avalanche de tâches et les changements de contexte

Un étudiant qui jongle entre ses devoirs, ses cours et ses activités extrascolaires

Personne encline à la procrastination et cherchant à l'enrayer

Professionnel créatif souhaitant trouver des idées ou surmonter un blocage créatif

Parent au foyer qui doit concilier les tâches ménagères, les courses et la garde des enfants

Le résultat ? Cette méthode change la donne pour tous ceux qui souhaitent être plus productifs, plus efficaces et mieux maîtriser leur temps.

À lire également Conseils pour la gestion du temps pour devenir très efficace

Composants essentiels de la règle des 2 minutes

Considérez la règle des deux minutes comme une jeu de gestion du temps avec les éléments suivants :

Le seuil des deux minutes (Trigger) : La règle des deux minutes comporte une limite de temps bien définie. L'idée est de s'attaquer à des tâches que l'on peut raisonnablement accomplir en deux minutes ou moins

: La règle des deux minutes comporte une limite de temps bien définie. L'idée est de s'attaquer à des tâches que l'on peut raisonnablement accomplir en deux minutes ou moins Se concentrer sur l'action instantanée (Le mouvement clé) : Ce délai de deux minutes est juste suffisant pour vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin. Le fait de savoir que vous devez accomplir quelque chose en moins de deux minutes crée un sentiment d'urgence qui vous empêchera de trop réfléchir et vous poussera à cesser de procrastiner

: Ce délai de deux minutes est juste suffisant pour vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin. Le fait de savoir que vous devez accomplir quelque chose en moins de deux minutes crée un sentiment d'urgence qui vous empêchera de trop réfléchir et vous poussera à cesser de procrastiner **Le fait de savoir que vous devez accomplir quelque chose en deux minutes crée un sentiment d'urgence qui vous empêchera de trop réfléchir et vous poussera à cesser de procrastiner : La courte durée vous oblige également à décomposer activement et stratégiquement les tâches complexes pour planifier les activités sous-jacentes des grands projets. Vous devez prêter attention aux moindres détails qui, autrement, pourraient être mis de côté et alourdir votre charge mentale

Ce système en trois parties donne naissance à une méthode de productivité plus large dans laquelle vous :

D'éliminer l'encombrement des petites tâches, ce qui vous permet de vous concentrer sur le travail en profondeur

Conserver des ressources limitées telles que votre attention ou vos efforts

Commencer en utilisant la règle "diviser pour régner" et créer un élan

Savourer le sentiment d'accomplissement après avoir accompli chaque tâche de deux minutes

Prenez l'habitude d'agir et d'établir des priorités

Avantages de la règle des 2 minutes

Lorsque vous commencerez à intégrer la règle des deux minutes dans votre vie et dans votre routine, vous commencerez à remarquer les avantages suivants :

La mise en route est toujours la partie la plus difficile. Mais seriez-vous intimidé par une tâche si vous saviez qu'elle peut être accomplie en moins de deux minutes ? Bien sûr que non ! La règle des 2 minutes incite à l'action immédiate en éliminant toute excuse pour remettre la tâche à plus tard

en éliminant toute excuse pour remettre la tâche à plus tard En accomplissant des tâches faciles en deux minutes, vous éliminez tout ce qui pourrait encombrer votre liste de tâches ou ralentir votre flux de travail. Cela libère de l'espace mental et des ressources cognitives pour se concentrer sur des aspects plus difficiles du projet. En conséquence, vous travaillez plus rapidement et plus efficacement

En divisant les objectifs ou les tâches les plus importants en étapes plus petites et plus faciles à gérer, il est plus facile de rester engagé et concentré tout au long du projet. Cet engagement constant alimente l'élan qui vous permet d'aller de l'avant

qui vous permet d'aller de l'avant Une liste de tâches non vérifiées peut être une source constante de stress et d'anxiété. C'est comme tenir un verre d'eau ou tenir un verre d'eau pendant deux heures. Plus vite vous accomplirez les petites tâches, moins elles prendront de place dans votre esprit et moins vous vous en préoccuperez

Imaginez l'impact de la dopamine après deux heures d'un travail épuisant par rapport à un impact toutes les deux minutes. Le premier est peut-être plus gratifiant, mais vous risquez de vous épuiser. En revanche, lorsque vous franchissez de petites étapes, vous vous sentez motivé pour en faire plus

pour en faire plus La pression des échéances imminentes peut étouffer la créativité et la capacité à résoudre les problèmes. L'accomplissement de petites tâches réduit le stress, optimise l'utilisation du temps et libère l'espace mental pour laisser libre cours à la créativité

Tips for Effective Use of the 2-Minute Rule (Conseils pour une utilisation efficace de la règle des 2 minutes)

Êtes-vous prêt à maximiser les avantages de la règle des 2 minutes ? Voici quelques conseils et astuces qui peuvent vous aider :

Restez vigilant quant aux taches de deux minutes réparties tout au long de la journée. De petites victoires comme répondre à un court courriel, débarrasser votre bureau, classer un document ou répondre à un appel vous permettent de vous mettre dans un état d'esprit positif. Plus vous identifierez ces tâches, plus vous serez efficace

réparties tout au long de la journée. De petites victoires comme répondre à un court courriel, débarrasser votre bureau, classer un document ou répondre à un appel vous permettent de vous mettre dans un état d'esprit positif. Plus vous identifierez ces tâches, plus vous serez efficace Regroupez plusieurs tâches de deux minutes et consacrez une courte fenêtre pour les traiter par lots . Il doit s'agir de tâches similaires ou connexes qui relèvent de la même catégorie, comme l'organisation de votre bureau ou le tri de vos courriels. La règle des deux minutes peut vous aider à accomplir davantage de tâches en moins de temps

. Il doit s'agir de tâches similaires ou connexes qui relèvent de la même catégorie, comme l'organisation de votre bureau ou le tri de vos courriels. La règle des deux minutes peut vous aider à accomplir davantage de tâches en moins de temps La règle des deux minutes concerne l'action, pas la perfection. Imaginez qu'un rédacteur essaie de trouver l'introduction parfaite en commençant un article. Il serait probablement encore bloqué par la paralysie de la décision ! Une approche plus intelligente consisterait à continuer à émettre des idées - même si cela semble désordonné ou incohérent - jusqu'à ce que vous trouviez un bon point de départ

faire un brainstorming visuel à l'aide de la fonction Tableau blanc de ClickUp_

Utilisez la règle des deux minutes pour lancer un projet et identifiez les premières étapes réalisables . Ce petit départ structurera vos stratégies futures tout en vous donnant un sentiment d'accomplissement qui vous propulsera vers l'avant

. Ce petit départ structurera vos stratégies futures tout en vous donnant un sentiment d'accomplissement qui vous propulsera vers l'avant Vous en avez assez des tâches urgentes mais pas importantes qui prennent de la place dans votre agenda ?matrice de gestion du temps? Utilisez la règle des deux minutes pour filtrer les tâches que vous pouvez accomplir en moins de deux minutes et attaquez-les de front

qui prennent de la place dans votre agenda ?matrice de gestion du temps? Utilisez la règle des deux minutes pour filtrer les tâches que vous pouvez accomplir en moins de deux minutes et attaquez-les de front Utilisez la règle des deux minutes comme tampon entre une session de travail approfondie . Vous êtes en plein travail et une tâche rapide vous vient à l'esprit ? Résistez à l'envie de faire plusieurs choses à la fois. Au lieu de cela, faites une pause rapide, réglez une minuterie de deux minutes et terminez la tâche spécifique avant de reprendre un travail approfondi avec un esprit rafraîchi

. Vous êtes en plein travail et une tâche rapide vous vient à l'esprit ? Résistez à l'envie de faire plusieurs choses à la fois. Au lieu de cela, faites une pause rapide, réglez une minuterie de deux minutes et terminez la tâche spécifique avant de reprendre un travail approfondi avec un esprit rafraîchi Incorporez la règle des 2 minutes dans votre vie professionnelle et personnelle. En l'appliquant à votre routine quotidienne , vous améliorerez votre capacité à identifier et à traiter les tâches de deux minutes. Plus vous le ferez, plus cela deviendra naturel et plus votre productivité augmentera

, vous améliorerez votre capacité à identifier et à traiter les tâches de deux minutes. Plus vous le ferez, plus cela deviendra naturel et plus votre productivité augmentera Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'applications ou d'outils pour suivre la règle des deux minutes, mais si vous êtes à l'aise avec la technologie, vous trouverez des applications de productivité qui vous aideront. Des outils comme ClickUp peuvent vous aider à pratiquer et à mettre en œuvre la règle des deux minutes

Utilisation populaire et exemples de la règle des deux minutes

Voyons comment utiliser la stratégie de gestion du temps en deux minutes pour maximiser la productivité dans votre vie quotidienne.

Dompter la boîte de réception

Vous vous noyez dans une mer de courriels ? La règle des deux minutes peut être votre canot de sauvetage. Recherchez les courriels que vous pouvez traiter en moins de deux minutes et agissez en conséquence. Il peut s'agir d'e-mails contenant de simples demandes de confirmation ou des réponses rapides. Il peut s'agir, par exemple, de répondre à une invitation à une réunion ou de partager un document facilement accessible. Vous pouvez également supprimer les courriels indésirables ou marquer des messages pour les consulter ultérieurement.

💡Pro Tip: Liez vos clients de messagerie tels que Gmail et Outlook à ClickUp afin de pouvoir gérer tous vos courriels à partir d'un seul écran. C'est pratique, non ?

Désencombrement du bureau, coup de fouet

désencombrez votre bureau avec la règle des deux minutes via *[_Unsplash](https://unsplash.com/photos/macbook-pro-on-table-beside-white-imac-and-magic-mouse-hGV2TfOh0ns)* Votre bureau en désordre réclame votre attention ? Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans une séance de nettoyage en profondeur. Suivez simplement la règle des deux minutes pour dégager le désordre. Commencez par la tâche la plus intuitive. Il peut s'agir de classer vos papiers, d'organiser votre papeterie, de jeter les documents inutiles comme les reçus, etc. Vous serez surpris de voir à quel point ces petites choses ont un effet important sur votre environnement et votre humeur !

Préparation et participation aux réunions

Vous n'arrivez pas à rester concentré pendant une réunion qui aurait pu être un e-mail ? Fermez les autres onglets, mettez en sourdine les notifications du téléphone et éliminez toutes les autres distractions. Forcez-vous à rester engagé pendant seulement deux minutes. Posez toutes les questions que vous avez sur le sujet ou parcourez rapidement l'ordre du jour pour passer en revue le contenu de la réunion. Vous vous concentrerez plus facilement.

💡Pro Tip: _Ne perdez pas de temps et d'efforts à rédiger des notes de réunion.

il n'y a pas d'autre solution que de laisser les notes de réunion à l'intérieur de l'entreprise https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/

le logiciel ClickUp Brain fait cela pour vous. Il peut transcrire les notes de réunion à partir de votre enregistrement, les résumer, en extraire les points d'action et même les transformer en tâches dans ClickUp. Maintenant, que ferez-vous du temps gagné ?

Démarrage d'un projet

Dites adieu à la paralysie analytique. En utilisant la règle des deux minutes pour la gestion du temps d'un projet pendant la phase de planification. Vous pouvez identifier les premières étapes réalisables et le calendrier correspondant. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour établir une liste d'actions de haut niveau et une estimation de temps. Vous pouvez également profiter de ce moment pour séquencer les activités. Il s'agit peut-être d'un petit début, mais il permet de créer une dynamique suffisante pour mener le projet à son terme.

💡Pro Tip: Créer facilement la liste d'actions ou la séquence d'activités de votre projet en utilisant Clickup's Mindmaps (Les cartes mentales de Clickup) _. Elles vous aident à visualiser des idées complexes et à décomposer des flux de travail en un instant

Développement en douceur des compétences

Vous souhaitez acquérir une nouvelle compétence mais vous avez du mal à trouver et à consacrer du temps à l'apprentissage ? Utilisez la règle des deux minutes ! Réservez deux minutes dans votre emploi du temps, que ce soit à l'heure du déjeuner ou pendant votre trajet, pour lire des informations sur la compétence en question, regarder un didacticiel vidéo ou écouter un podcast. Répartissez ce temps tout au long de la journée et persévérez dans votre volonté de maîtriser la compétence.

Wellness warrior

Vous voulez perdre du poids ou vous mettre en forme ? Alors, appliquez la règle des deux minutes ! Consacrez deux minutes de votre temps à l'exercice, qu'il s'agisse de cardio rapide ou de HIIT pour augmenter votre fréquence cardiaque avant de passer à des séances d'entraînement plus intenses. De même, prenez deux minutes de votre journée pour planifier votre repas du lendemain. Vous pouvez aussi en profiter pour préparer un en-cas rapide et sain au lieu de le commander. Ces moments d'intentionnalité vous rapprocheront de vos objectifs de forme physique

Même si la règle des 2 minutes a fait ses preuves, il ne s'agit pas d'une solution que l'on peut coller sur n'importe quel problème pour le résoudre. Voici quelques défis que vous pouvez rencontrer et quelques solutions que vous pouvez essayer de mettre en œuvre pour les surmonter :

Certaines tâches sont étonnamment faciles à évaluer. Une tâche aussi simple que répondre à un courriel peut facilement dépasser les deux minutes si vous devez rechercher les pièces jointes ou être plus complet dans votre réponse. Il faut être réaliste sur le temps que prend une tâche pour éviter la frustration et les conflits d'emploi du temps

et les conflits d'emploi du temps Notre monde numérique est un champ de mines de distractions notifications, courriels, médias sociaux - tout peut rapidement faire dérailler la concentration pendant deux minutes. Utilisez des bloqueurs de sites web et le mode concentration sur les appareils pour mettre en sourdine les notifications et minimiser les interruptions

La règle des deux minutes concerne l'action et non la perfection. Cependant, l'envie de planifier ou de peaufiner une tâche à la perfection grignotera rapidement votre temps de parole de deux minutes. Cela fait plus de mal que de bien, car vous vous sentirez plus stressé. D'abord, s'inquiéter de commencer ; le chef-d'œuvre peut attendre de prendre forme

; le chef-d'œuvre peut attendre de prendre forme Vous pouvez accomplir plusieurs tâches mineures en utilisant la règle des 2 minutes. Mais la difficulté est de maintenir le momentum en passant d'une tâche à l'autre. Utilisez-la principalement comme point de départ, car vous devrez consacrer des plages de temps plus importantes à des tâches plus vastes pour enregistrer des progrès significatifs

en passant d'une tâche à l'autre. Utilisez-la principalement comme point de départ, car vous devrez consacrer des plages de temps plus importantes à des tâches plus vastes pour enregistrer des progrès significatifs Le fait d'avoir un flux continu et sans fin de ces petites tâches peut rapidement devenir épuisant et accablant . À un moment donné, vous aurez du mal à établir un ordre de priorité ou vous vous sentirez fatigué de prendre des décisions. Traitez les tâches par lots et préparez des listes de tâches rapides en deux minutes pour amplifier l'impact de ce hack de productivité

. À un moment donné, vous aurez du mal à établir un ordre de priorité ou vous vous sentirez fatigué de prendre des décisions. Traitez les tâches par lots et préparez des listes de tâches rapides en deux minutes pour amplifier l'impact de ce hack de productivité Certaines tâches sont intrinsèquement complexes et prennent beaucoup de temps. Vous pourriez passer des heures à essayer de les diviser en sections plus petites, mais vous vous apercevrez qu'elles ne rentrent toujours pas dans le moule des deux minutes. Pour éviter de telles frustrations et pertes de temps, apprenez à reconnaître les tâches qui nécessitent un temps raisonnable et adaptez votre approche. Si ce n'est pas deux minutes, combien de temps ? Bloquez cette durée et mettez-vous au travail

L'utilisation de ClickUp pour mettre en pratique la règle des deux minutes était une solution expérimentale qui a véritablement pris son envol. La plateforme offre tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour mettre en œuvre la règle des 2 minutes, ainsi que des solutions pour pallier les insuffisances de la technique.

ClickUp et la règle des 2 minutes sont vos partenaires pour augmenter votre productivité.

Voici comment vous pouvez tirer parti de ClickUp pour enregistrer des gains rapides en deux minutes :

Constituer des listes de tâches exploitables

surveillez les tâches dans la vue de liste de ClickUp pour vous assurer de ne rien manquer Gestion des tâches sur ClickUp est un véritable monstre. Il y a plusieurs façons de convertir une action en tâche ClickUp - directement à partir d'idées dans Docs ClickUp aux affectations dans les messages de chat et les commentaires. Cela évite de changer de contexte ou d'être distrait par des idées qui vous passent par la tête.

Utilisez la plateforme pour créer une liste centralisée dédiée aux tâches de deux minutes au sein d'un projet ou d'un espace de travail. Ensuite, convertissez cette liste personnalisée en liste de contrôle interactive où vous pouvez rayer des éléments une fois que vous avez terminé une tâche de deux minutes. C'est vraiment satisfaisant.

De plus, il est très facile d'ajouter des éléments à cette liste : sélectionnez "Nouvel élément" et entrez les détails des petites choses que vous souhaitez accomplir plus tard. ClickUp vous permet également de maintenir une hiérarchie logique des tâches et des sous-tâches grâce à l'imbrication, ce qui facilite la mise en œuvre de la règle des 2 minutes dans les projets plus importants. Bien que certains préfèrent la vue en liste, vous pouvez même expérimenter différentes vues, telles que les tableaux Kanban ou les diagrammes de Gantt, pour gérer vos tâches.

Priorisation et traitement par lots

attribuer des priorités aux tâches sur ClickUp pour classer les petites tâches par catégorie

Toutes les tâches de deux minutes ne sont pas égales. Certaines sont plus urgentes ou plus importantes que d'autres. Pour y remédier, utilisez Priorités des tâches de ClickUp cela permet d'éviter la fatigue décisionnelle, car ClickUp maintient une liste de tâches de deux minutes basées sur les priorités et passe à la suivante.

De même, ClickUp vous permet de regrouper les tâches de deux minutes similaires. Par exemple, vous pouvez regrouper la réponse aux courriels avec le partage des mises à jour de tâches ou la mise à jour de votre emploi du temps. Cela vous permet d'effectuer plusieurs tâches en parallèle pendant deux minutes.

Si vous le remarquez, ces deux astuces vous aident à surmonter les limites de la règle des deux minutes et à améliorer votre productivité !

À lire également Comment définir les priorités des tâches sur ClickUp

Tracer et bloquer le temps

suivez le temps passé pour chaque tâche en utilisant la fonction de suivi du temps de ClickUp_

ClickUp est doté d'une fonction native de suivi du temps. La fonction Outil de suivi du temps de travail sur ClickUp vous permet d'appliquer la règle des 2 minutes. Fixez des estimations rapides de deux minutes pour les tâches afin de vous assurer que vous restez concentré et d'éviter de vous enliser ou de dérailler. Il vous permet également d'évaluer vos compétences en matière d'estimation du temps et l'efficacité globale de la règle des deux minutes pour des tâches spécifiques. Comme vous le découvrirez, il y a des moments où certains objectifs importants ne correspondent pas à la règle des deux minutes, et c'est là votre test décisif.

En outre, utilisez la fonction de rappel et les dates d'échéance pour garder un œil sur les tâches mineures. Une bonne pratique consisterait à avoir environ quatre rappels quotidiens - tôt le matin, avant le déjeuner, après le déjeuner et le soir - pour vérifier votre liste de tâches de deux minutes et enregistrer les gains rapides qui pourraient autrement passer à travers les mailles du filet.

Automatiser les flux de travail

configurer des automatisations personnalisées sur ClickUp pour s'occuper de petites choses

D'accord, une astuce tacite pour les tâches de deux minutes : automatisez tout ce que vous pouvez. Même si cela ne prend que 2 minutes de votre temps, pourquoi le gaspiller si cela peut être automatisé ? Pour cette raison, n'hésitez pas à déployer la fonction d'automatisation personnalisée de ClickUp pour vous occuper des tâches de bas niveau et récurrentes. Qu'il s'agisse d'assigner des tâches, d'envoyer des courriels de confirmation rapides ou de marquer un horaire dans votre calendrier, Automatisation de ClickUp vous débarrasse de ces petites choses pour que vous puissiez vous concentrer sur les tâches de deux minutes les plus difficiles.

Ceci, et le fait que vous pouvez intégrer ClickUp avec pratiquement tout, facilite la construction d'un référentiel détaillé et centralisé des tâches de deux minutes sur des plates-formes disparates. En même temps, vous bénéficiez de la fonction de recherche universelle qui rend l'ensemble de votre pile technologique consultable !

Tématiser le succès

Pourquoi perdre du temps à réinventer la roue ? ClickUp offre une riche bibliothèque de modèles prêts à l'emploi qui ont été des bouées de sauvetage en cas de besoin. Vous serez agréablement surpris de constater à quel point chaque modèle est complet et bien pensé.

Télécharger ce modèle

Puisque nous nous concentrons sur la règle des 2 minutes,

Le modèle "Getting Things Done" de ClickUp

de ClickUp est tout à fait approprié pour ceux qui cherchent à s'initier à cette technique. Ce modèle incarne les enseignements de David Allen et, en fait, facilite l'accomplissement des tâches ! De l'organisation des tâches à leur hiérarchisation, utilisez ce modèle pour bénéficier de flux de travail plus fluides et d'un travail efficace.

Télécharger ce modèle

Bien que le modèle ci-dessus soit destiné aux utilisateurs de niveau avancé, ClickUp propose également des modèles du cadre GTD adaptés aux débutants.

Télécharger ce modèle

Consultez le

Modèle de liste des choses à faire sur ClickUp

. Il convertit vos tâches en une simple liste que vous pouvez consulter pour obtenir une productivité maximale. Utilisez la vue Tableau pour voir les tâches regroupées en fonction de leur état. C'est aussi simple que cela.

Télécharger ce modèle

Mettre à profit la puissance de l'IA

Cerveau ClickUp

est une arme secrète qui permet d'optimiser le flux de travail selon la règle des deux minutes. Il amplifie toutes les façons dont ClickUp vous aide à suivre la règle des deux minutes, faisant de la plateforme une centrale de productivité.

Vous êtes préoccupé par une tâche de deux minutes qui apparaît alors que vous êtes en plein travail ? Demandez simplement à Brain d'en prendre note (ou, mieux encore, de l'ajouter à votre liste de tâches de deux minutes) sans changer de contexte. ClickUp Brain peut même identifier la priorité de la tâche et toute interdépendance pour vous ! Vous devez répondre à un e-mail ? Demandez à Brain de le faire pour vous - les possibilités sont infinies.

la rédaction de courriels devient un travail de deux minutes avec ClickUp Brain

En tant que moteur d'IA, Brain apprend de manière itérative à partir de vos habitudes et de vos styles de travail. Associé à l'outil de suivi du temps intégré, il facilite l'estimation du temps. Demandez à Brain combien de temps une tâche spécifique prendrait normalement, et Brain vous donnera une estimation réaliste.

Essentiellement, tout ce que vous faites avec ClickUp, vous pouvez le faire mieux avec Brain.

Deux minutes peuvent changer votre vie!

Dans le monde d'aujourd'hui, deux minutes peuvent sembler peu de chose. Nous espérons que cet article a changé votre point de vue.

Qu'il s'agisse de commencer un travail difficile ou de travailler sur votre liste de choses à faire, la règle des deux minutes peut vous aider à maximiser votre productivité. Vous gagnez la moitié de la bataille rien qu'en vous présentant et en restant engagé. Une fois sur place, il n'y a pratiquement plus rien qui s'oppose au succès. Il suffit d'être attentif aux pièges occasionnels mentionnés ci-dessus et tout ira pour le mieux.

Utilisez également ClickUp - c'est gratuit. L'inscription prend moins de deux minutes, ce qui est un bon moyen de commencer à mettre en pratique la règle des deux minutes ! Voilà qui est bon pour commencer à pratiquer la règle des deux minutes !

