Jeux de gestion du temps : Un abécédaire

Des recherches ont montré que près de 49% des travailleurs se sentent moins productifs qu'ils ne le faisaient avant la pandémie. Dans le même temps, 71 % des cadres se sentent obligés d'améliorer la productivité de leurs équipes.

Est-il possible de surmonter ce paradoxe de la productivité ?

Au niveau le plus élémentaire, vous pourriez utiliser des modèles de plannings quotidiens par exemple, ou de mettre en place des des listes de priorités pour l'équipe.

Cependant, au lieu d'adopter les stratégies traditionnelles de productivité, vous pourriez envisager de jouer à des jeux de gestion du temps avec l'équipe. À faire, c'est plus amusant, n'est-ce pas ? Et vous serez surpris des résultats.

Nous avons compilé les détails des 10 meilleurs jeux de gestion du temps pour améliorer la productivité de l'équipe gestion du temps de l'équipe de manière ludique et interactive. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un jeu de gestion du temps?

Un jeu de gestion du temps est un genre dans lequel les joueurs font appel à leur esprit critique et à leurs capacités de communication pour achever des tâches dans une limite de temps définie.

Les joueurs jonglent avec plusieurs tâches dans un délai donné et gèrent des ressources limitées pour obtenir le score le plus élevé. C'est un excellent moyen, sans pression, de développer et d'améliorer les compétences en matière de gestion du temps

Les jeux de gestion du temps vous aident à

Mieux gérer vos heures de travail et achever les tâches plus rapidement

Prendre conscience de la façon dont vous utilisez votre temps et gérez votre charge de travail

Collaborer avec votre équipe et pratiquer une gestion efficace du tempsplanification des ressources* Réduisez votre niveau de stress de manière ludique

Qu'il s'agisse de respecter des délais ou de relever de nouveaux défis, jouer à un ou deux jeux permet de bien mieux comprendre comment gérer efficacement son temps.

Avantages de l'utilisation des jeux de gestion du temps dans votre routine quotidienne

Ce n'est un secret pour personne que la durée d'attention est tombée à un niveau historiquement bas de nos jours. Au travail, les gens luttent constamment contre les distractions provenant des notifications des applications, des appels téléphoniques, des alertes e-mail, des visites occasionnelles à la fontaine d'eau pour des sessions de commérage, et plus encore.

La concentration et la productivité sont en jeu.

C'est là qu'interviennent les jeux de gestion du temps : Les jeux de gestion du temps.

Vous serez heureux d'apprendre que même les jeux récréatifs sont utiles pour améliorer les compétences en gestion du temps et gérer efficacement les ressources.

Ces jeux contribuent à recréer l'état d'esprit de votre équipe, permettant aux personnes de transformer leur façon de travailler et d'utiliser leur temps de manière adéquate, y compris en dehors du travail.

N'oublions pas la montée d'adrénaline que procure le fait d'obtenir le score le plus élevé !

Les jeux de gestion du temps présentent également d'autres avantages :

Les jeux de gestion des ressources vous aident à pratiquer l'allocation efficace de ressources limitées, la délégation et la réunion des échéances

Jouer à des jeux vidéo en équipe permet d'améliorer le travail d'équipe

Vous et votre équipe affinez vos compétences en matière de résolution de problèmes et d'esprit critique

En vous faisant pratiquer la gestion d'activités de routine dans un délai précis, ils améliorent votre..gestion du temps compétences

Les équipes améliorent leur capacité à hiérarchiser les tâches, à répartir le temps et à déléguer les tâches essentielles

Les joueurs apprennent à s'organiser dans des situations réelles et à gérer diverses tâches sans transpirer

Le dénominateur commun des équipes hautement productives est une activité de gestion du temps (nous y reviendrons).

Types populaires de jeux de gestion du temps

Certains des jeux de gestion du temps les plus populaires imitent des situations de la vie réelle, vous obligeant à réfléchir et à travailler de manière productive.

Les jeux de gestion du temps peuvent être de deux types : en ligne ou hors ligne.

Les jeux en ligne sont des jeux multi-joueurs dans lesquels vous participez en équipe pour atteindre un objectif donné. Ils comprennent tout, des défis de restaurant et d'agriculture aux jeux vidéo populaires comme Clash of Clans, Game Dev Story et Youtuber Life.

Les jeux de gestion du temps hors ligne sont des activités amusantes que vous pouvez organiser avec vos équipes n'importe où, sans avoir besoin de programmes de jeux vidéo spécifiques.

Explorons des exemples de jeux de gestion du temps hors ligne et voyons comment ils vous apprennent (ainsi qu'à votre équipe) à utiliser votre temps à bon escient.

10 meilleurs jeux de gestion du temps à jouer avec votre équipe

Voici 10 jeux de gestion du temps gratuits qui peuvent entraîner votre équipe à travailler plus intelligemment et à réaliser plus de choses, et les aider à réussir leur prochain examen de performance :

Jeu n° 1 : Ce que j'ai fait hier

Idéal pour: Comprendre comment les performances sont liées aux activités

Règles du jeu:

Demandez aux joueurs de noter dix choses qu'ils ont faites au travail hier et de les classer par ordre d'urgence et d'importance. Ils peuvent utiliserChecklists de tâches ClickUp pour créer une liste de tâches simples à faire en glissant et déposant facilement des éléments

organisez votre checklist et accomplissez vos tâches efficacement avec ClickUp_

Ensuite, demandez-leur d'écrire cinq choses qu'ils attendent de leur prochain entretien d'évaluation

Comparez les deux listes pour chaque individu et établissez des liens entre les deux

Apprentissage: Ce jeu de gestion du temps aide les joueurs à voir si les activités auxquelles ils consacrent du temps auront un impact direct sur leurs performances. S'il y a un écart, ils peuvent changer de direction et se concentrer sur les tâches qui permettront d'atteindre les résultats souhaités.

Jeu #2 : Rythme circadien

Idéal pour: Identifier le meilleur moment pour travailler

Règles du jeu:

Demandez aux membres de l'équipe de décrire leur routine sous la forme d'un emploi du temps, de l'heure du réveil à celle du coucher. UtiliserAffichage du Calendrier ClickUp-un calendrier flexible pour visualiser et partager votre échéancier avec d'autres.

affichez votre Calendrier ClickUp par jour, par semaine ou par mois_

Demandez-leur ensuite de noter les heures et leur niveau d'énergie pour cette partie spécifique de la journée

Utilisez le diagramme de niveau d'énergie suivant comme point de référence : A - Très énergique B - En pilotage automatique C - Niveau d'énergie (75 %) D - État d'esprit distrait E - Paresseux, affamé F - Vide

Chaque membre de l'équipe doit attribuer des blocs horaires à la gestion de son temps de travail

Alimentez les discussions et aidez les joueurs à réfléchir à l'aide de ces questions :

Dans quel bloc horaire êtes-vous le plus actif ? À quel moment de la journée parvenez-vous à achever vos tâches facilement ? À quel moment de la journée êtes-vous en mesure d'achever des tâches complexes et critiques ? À quel moment de la journée vous sentez-vous distrait(e) ? À quel moment faites-vous une pause ?



**En savoir plus sur le rythme circadien de l'équipe, identifier les habitudes de travail de chacun et évaluer les moments où les personnes sont les plus productives. En améliorant la connaissance de soi, vous pouvez aider l'équipe à améliorer ses compétences en matière de gestion du temps.

Jeu #3 : Le temps au carré

Idéal pour: Identifier les pertes de temps et apprendre à augmenter la productivité

Règles du jeu:

Remettez aux participants trois pages de couleurs différentes sur lesquelles sont imprimés 24 carrés (24 représentant les heures d'une journée) ; veillez à ce qu'aucune couleur ne corresponde

Sur la première page, les joueurs doivent inscrire les détails de leur routine quotidienne. Par exemple, dormir 8 heures = 8 carrés, manger 3 heures = 3 carrés, etc ;

Vous pouvez même utiliser le Tableau blanc ClickUp pour que tout le monde puisse cartographier des idées en collaboration

faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs_

Sur la deuxième page, demandez-leur d'écrire leurs activités non productives telles que les pauses toilettes, les pauses café, les conversations téléphoniques, etc.

Sur la troisième page, demandez-leur d'additionner tout et de rassembler les activités des deux premières pages

En comptant, les cases vides qui restent à la fin signifient leur temps productif

Apprentissage: Ce jeu simple de gestion du temps aide les joueurs à comprendre dans quelle mesure ils passent leur temps de manière productive et comment l'utiliser de manière optimale.

Jeu #4 : Défi de la vue d'ensemble

Mon travail: Apprendre comment des objectifs clairs peuvent aider les équipes à travailler plus rapidement

Règles du jeu:

Donnez aux joueurs les pièces d'un puzzle à assembler - ne leur montrez pas encore l'image finale

Demandez à l'équipe de travailler ensemble et d'assembler les pièces du puzzle, sans leur montrer à quoi ressemble le puzzle achevé

Encouragez-les à achever la tâche le plus rapidement possible

Au bout de trois minutes, arrêtez les participants et demandez-leur ce qui rend l'activité difficile.

Généralement, l'incapacité à voir le puzzle achevé sera la réponse la plus fréquente

À ce stade, révélez l'image complète et demandez-leur d'achever le puzzle

Apprentissage: Ce jeu de gestion du temps améliore les aptitudes au travail d'équipe puisque les joueurs travaillent en groupe. Il leur permet également d'affiner leurs compétences en matière de résolution de problèmes, de prise de décision et de définition d'objectifs. Le plus grand avantage de ce jeu est qu'il montre à tout le monde combien il est important d'avoir des objectifs clairement définis sur lesquels l'équipe peut s'aligner. Suivi des objectifs ClickUp peut aider les équipes à créer des objectifs à suivre et à rester sur la bonne voie grâce à des échéanciers clairs.

la définition de cibles dans ClickUp Objectifs est facile, rapide et axée sur les résultats

Jeu #5 : Activité du pot de Mayo

Idéal pour: Comprendre comment faire les choses les plus importantes en premier

Règles du jeu:

Répartissez les participants en petits groupes

Donnez à chaque groupe un pot vide (comme un pot de mayonnaise), des balles de golf/des cailloux, du gravier et du sable

Demandez aux membres de l'équipe de remplir le bocal avec les matériaux fournis en fonction de leurs souhaits

Terminé, montrez-leur la commande correcte - ils doivent d'abord remplir le bocal de balles de golf/de gros cailloux, puis de gravier et enfin de sable. S'ils remplissent d'abord le sable, ils n'auront plus d'espace pour le gravier et les pierres.

Terminez l'activité en expliquant ce que représente chaque matériau :

Bocal = notre vie quotidienne Gros cailloux/balles de golf = tâches prioritaires telles que la santé, le travail, la famille, etc. Gravier = tâches moins importantes telles que posséder une voiture, honorer de petites validations, etc. Sable = les choses sans importance



Apprentissage: Cette activité de gestion du temps fait le lien entre les activités quotidiennes des joueurs et les documents. Elle les aide à comprendre comment ils doivent dépenser leur énergie et leur temps pour les tâches prioritaires en faisant passer les choses importantes en premier ! Une autre façon d'optimiser son temps (en dehors de l'utilisation de des conseils de gestion du temps qui ont fait leurs preuves ) est l'utilisation d'un outil comme le ClickUp AI qui s'occupe de vos tâches répétitives, vous laissant libre de vous concentrer sur des choses plus importantes.

s'attaquer d'abord aux tâches importantes grâce aux invites, instructions intelligentes de ClickUp AI_

Jeu #6 : L'As de Pique

Idéal pour: Apprendre comment une bonne organisation est liée à la gestion du temps

Règles du jeu:

Donnez à deux participants deux jeux de cartes (ne leur dites pas quelle est la différence entre les jeux)

L'un des participants doit obtenir un jeu de cartes mélangé et aléatoire

L'autre joueur doit obtenir un jeu organisé de manière séquentielle

Ils doivent s'affronter et trouver l'as de pique en premier !

Celui qui possède le jeu séquentiel atteindra l'objectif plus rapidement, ce qui souligne l'importance de rester organisé

En savoir plus: L'un des jeux de cartes les plus faciles à jouer, ce jeu met en évidence le fait qu'un travail organisé permet d'obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces.

Outre les jeux de cartes, vous pouvez également vous organiser et rester organisé avec ClickUp Bloc-notes.

créez des listes À faire et des Checklists à la volée avec ClickUp_

Jeu #7 : Le ruban de la vie

Idéal pour: Achevé combien de temps les membres de l'équipe ont pour achever les tâches

Règles du jeu:

Prenez un ruban de 100 cm de long ; notez qu'un centimètre représente ici une année

Coupez le ruban en fonction de la durée de vie estimée des êtres humains (généralement entre 75 et 85 ans)

Ensuite, coupez le ruban en fonction de l'âge moyen des participants au sein du groupe

Continuez à le découper en fonction d'activités telles que le temps passé en famille, le sommeil, l'alimentation et d'autres obligations personnelles

Au final, il ne vous restera qu'un ruban court, indiquant le temps qu'il vous reste à travailler

Apprentissage: Ce jeu simple nous montre le peu de temps dont nous disposons pour achever nos tâches et atteindre nos objectifs. En moyenne, il ne nous reste que six à sept ans. Il nous aide à comprendre la nécessité de bien gérer notre temps. Les équipes qui connaissent la valeur du temps et de la rapidité de prise de décision utilisent des ClickUp pour une gestion optimale du temps .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Time-tracking-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Suivi du temps simplifié /$$img/

simplifiez vos efforts de suivi du temps et accélérez votre travail avec ClickUp_

Jeu #8 : Quelle est la durée d'une minute?

Idéal pour: Identifier comment les différentes personnes d'une même équipe perçoivent le temps différemment

Règles du jeu:

Rassemblez l'équipe dans une pièce sans horloge

Rassemblez les montres, les téléphones et les ordinateurs portables de l'équipe

Demandez aux membres de l'équipe de se lever et de fermer les yeux

Demandez-leur d'ouvrir les yeux lorsqu'ils pensent que les 60 secondes sont écoulées

Apprentissage: Certains joueurs peuvent ouvrir les yeux avant même qu'une minute ne se soit écoulée, tandis que d'autres peuvent avoir une réaction différée.

Grâce à cette activité de gestion du temps, vous pouvez aider les membres de l'équipe à comprendre comment ils perçoivent le temps et à utiliser ces informations pour mieux comprendre le temps. Avec une compréhension granulaire de la façon de dépenser votre temps, utilisez.. Cartes mentales ClickUp pour mieux organiser vos tâches, vos projets, vos idées et, bien sûr, votre temps :

Mon travail consiste à établir des connexions entre le temps passé et les tâches pour travailler intelligemment _avec ClickUp

Jeu #9 : Blocs de couleur

Idéal pour: Souligner l'importance de l'établissement de priorités

Règles du jeu:

Disposez des blocs de couleurs différentes sur un tableau

Attribuez des valeurs numériques aux blocs en fonction de leur couleur (par exemple, rouge = 1, bleu = 2, orange = 3, et ainsi de suite)

Demandez aux joueurs de collecter autant de points que possible en une minute, mais en ne collectant qu'un seul bloc à la fois avec leur main non dominante

Apprentissage: L'établissement de paramètres est la base d'une gestion du temps réussie. Ce jeu de gestion du temps apprend aux équipes à s'attaquer d'abord aux choses les plus importantes. Pour vous faciliter le travail, utilisez des ClickUp diagrammes de Gantt et gérer les priorités tout en ayant toujours un bon aperçu de la progression du travail.

Triez les priorités sans perdre de temps avec la vue du diagramme de Gantt de ClickUp

Jeu #10 : $86,400

Idéal pour: Comprendre comment utiliser le temps de manière judicieuse

Règles du jeu:

Donnez à chaque membre de l'équipe une feuille blanche

Dites-leur d'imaginer qu'ils ont 86 400 $ à dépenser en une journée

Expliquez la règle : Les utilisateurs ne peuvent pas reporter ce qu'ils n'ont pas dépensé dans la journée - tout argent non dépensé est perdu

Demandez à chacun d'écrire ce à quoi il dépenserait cet argent

Discutez de ce que tout le monde a écrit et demandez-leur les raisons de leurs choix

Enfin, expliquez le rapport entre les $$$a et les 86 400 secondes que les gens ont par jour

Apprentissage: Cette activité de gestion du temps renforce l'importance d'une utilisation judicieuse du temps et montre que chaque seconde est trop précieuse pour être gaspillée

Donnez à votre équipe les moyens d'agir grâce à de puissantes applications de planification du travail et des fonctionnalités qui facilitent la gestion du temps comme l'application ClickUp University Recherche universelle pour accélérer leur travail.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de gagner un temps précieux qu'ils passeraient à rechercher des fichiers, des documents, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png ClickUp 3.0 Fonctionnalité de recherche universelle simplifiée /$$img/

placez vos applications, fichiers, documents, etc. favoris au bout de vos doigts avec ClickUp_

Faites travailler le temps pour vous et améliorez les compétences de votre équipe en matière de gestion du temps avec ClickUp

Dans la vie trépidante d'aujourd'hui, les managers et les équipes doivent jongler avec de multiples échéances et rester constamment sur la bonne voie pour atteindre les cibles.

Sans un état d'esprit organisé, cela devient une tâche difficile.

Cependant, vous pouvez mieux organiser votre travail et améliorer votre productivité en adoptant les bonnes stratégies de gestion du temps et en utilisant quelques outils de gestion du temps bien choisis. La meilleure façon de commencer la gestion du temps est de suivre ce à quoi vous consacrez votre temps. Regagnez le temps perdu et faites plus de choses grâce aux outils suivants Le suivi du temps des projets de ClickUp fonctionnalités.

suivez votre temps, définissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports où que vous soyez grâce au chronomètre global de ClickUp_

Enregistrez le temps depuis votre bureau, votre smartphone ou votre navigateur web, et comprenez comment votre temps est consacré à chaque tâche. Ajoutez des notes personnelles à vos entrées de temps et référencez exactement ce à quoi vous avez passé du temps.

Mon travail de suivi du temps étant terminé, il devient facile de se recentrer sur les tâches les plus importantes.

Le chronomètre global vous permet de démarrer et d'arrêter le temps depuis n'importe quel appareil et de passer d'une tâche à l'autre. L'outil permet également d'ajouter du temps rétroactivement et de créer des entrées par intervalle de dates avec un suivi du temps manuel.

Grâce aux capacités de suivi des projets et du temps de ClickUp, les équipes peuvent facilement lier le temps suivi aux tâches sur lesquelles elles travaillent dans ClickUp. Travaillez plus intelligemment et tirez le meilleur parti de votre temps au travail - remplacez les multiples applications de suivi du temps, de gestion de projet et autres au sein de votre pile technologique avec les applications suivantes ClickUp -une plateforme tout-en-un pour vos besoins de productivité. S'inscrire dès aujourd'hui pour un essai gratuit.