Résumé du livre Atomic Habits : Key Takeaways & ; Review | ClickUp

Combien de fois avez-vous pris un livre de motivation pour perdre votre nouvelle motivation dès la fin de la lecture ?

La motivation est cette poussée soudaine qui vous pousse à réaliser un changement important, mais elle a tendance à s'estomper avec le temps. Que se passe-t-il une fois que vous avez atteint l'objectif que vous vous étiez fixé ?

Cependant, si vous avez mis en place un paramètre, vous continuerez à progresser chaque jour. Ces petits changements s'additionnent et créent une dynamique durable. Au lieu de vous contenter de viser un objectif, concentrez-vous sur la construction d'une identité qui vous guidera pour prendre les bonnes mesures.

Si vous avez constamment du mal à vous sentir motivé chaque jour, il est temps d'y mettre un terme.

Les habitudes façonnent votre identité. Ce résumé d'Atomic Habit vous aidera à plonger dans les hacks de productivité qui vous aideront à former de nouvelles habitudes qui apportent un changement durable.

Résumé d'Atomic Habits en bref

si vous parvenez à vous améliorer de 1 % par jour pendant un an, vous serez trente-sept fois plus performant une fois terminé. Inversement, si vous vous détériorez de 1 % par jour pendant un an, vous serez presque à zéro

Atomic Habits de James Effacées est un livre qui parle du pouvoir des petites habitudes dans la création de changements durables dans votre vie . Contrairement aux livres de motivation génériques et répétitifs, ce livre vous dit que le vrai changement vient d'innombrables petites décisions, et pas seulement de la motivation.

Un accent considérable est mis sur la construction d'un système au lieu de la focalisation sur les objectifs.

Avec une narration exceptionnelle, des anecdotes personnelles et des exemples de la vie réelle, Effacées vous emmène sur le chemin de l'amélioration de soi. Chaque concept que vous découvrez est étayé par des recherches scientifiques, ce qui rend plus clair le fait que vous obtiendrez des résultats.

Qu'il s'agisse de la boucle des habitudes, de la règle des 2 minutes, de l'approche basée sur l'identité, de l'empilement des habitudes ou de la plupart des autres concepts, ils ont tous une raison pour laquelle ils travaillent.

Effacées rompt également avec des positions communément abonnées, comme la recherche de changements positifs immédiats. Il explique plutôt qu'il faut s'améliorer de 1 % chaque jour, de manière cohérente. Par exemple, si vous allez à la salle de sport un jour, vous n'aurez pas d'abdominaux. En revanche, si vous allez régulièrement à la salle de sport pendant quatre semaines, votre corps changera de façon positive.

Il brise également le mythe selon lequel l'habitude est une fin en soi. Il explique comment le fait de prendre un taxi pour se rendre à la salle de sport est à l'origine de l'habitude plutôt que le point d'arrivée de la salle de sport. Effacées donne des exemples de certaines des plus grandes réalisations dans différents champs et relie brillamment les points pour vous aider à comprendre comment ces tactiques fonctionnent, quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez.

Atomic Habits est donc le guide qu'il vous faut si vous êtes coincé dans un labyrinthe de mauvaises habitudes ou si vous vous demandez "Pourquoi diable fais-je cela ?". Que vous ayez déjà atteint vos objectifs et que vous ayez envie d'en faire plus, ou que vous cherchiez simplement à vous améliorer et à progresser, ce livre peut vous aider.

Principaux enseignements de Atomic Habits par James Effacées

Concentrez-vous sur des ajustements minimes de votre comportement, car les petits changements mènent à des améliorations durables Utilisez stratégiquement la boucle de l'habitude - indice, envie, réponse et récompense pour créer une nouvelle habitude Alignez vos habitudes sur l'identité que vous souhaitez construire, et laissez vos habitudes renforcer la personne que vous aspirez à être Intégrer une nouvelle habitude dans une routine existante Les repères existants et le comportement humain facilitent l'établissement et le maintien de nouvelles habitudes Faites preuve de patience, car la progression en forme d'habitude n'est souvent pas visible immédiatement Mettez en forme votre environnement pour assister la formation d'habitudes Décomposer les habitudes en tâches de deux minutes les rend plus faciles à gérer La formation d'habitudes est un processus permanent d'amélioration continue. Soyez donc prêt à ajuster vos habitudes en fonction des circonstances

Le formulaire des bonnes habitudes : Une décomposition des 4 lois d'Atomic Habits

Les quatre lois d'Effacées sur le changement de comportement humain découlent du concept de la boucle des habitudes. Cette boucle comprend quatre étapes :

L'incitation L'envie Réponse Récompense

Étape 1 - Indice: L'indice sert de déclencheur, initiant la boucle des bonnes habitudes. Il peut s'agir d'un moment précis ou d'un état émotionnel.

Étape 2 - L'envie: Après l'indice, il y a l'envie, une force de motivation qui représente le désir de la récompense associée à l'habitude.

Étape 3 - Réponse: La réponse est le comportement ou l'action exécuté en réponse à l'indice et à l'envie, constituant l'habitude elle-même.

Étape 4 - Récompense: Enfin, la récompense est le résultat positif ou la satisfaction résultant du fait d'avoir achevé l'habitude, renforçant ainsi la boucle et augmentant la probabilité de répétition de l'habitude.

Sur la base de ces quatre étapes, Effacées a créé quatre lois qui vous aident à construire une boucle d'habitude réussie. Dans chaque loi, il donne trois ou quatre tactiques pour créer une habitude et une tactique pour la rompre.

Voyons comment utiliser ces deux aspects pour améliorer la productivité.

Loi n° 1 : Rendre les choses évidentes

Êtes-vous conscient des habitudes que vous devez prendre et abandonner ? Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun moyen d'entraîner votre esprit à agir d'une certaine manière.

En effet, l'esprit humain agit en fonction d'indices et les mauvaises habitudes se répètent. Lorsque vous faites l'expérience de quelque chose de manière répétée, votre réaction devient naturelle. Il y a un indice qui donne à votre cerveau le signal d'agir d'une certaine façon, et votre comportement ou votre réponse devient automatique.

Comme le mentionne Effacées, "les conservateurs de musée sont connus pour faire la différence entre une œuvre d'art authentique et une contrefaçon réalisée par des experts, même s'ils ne peuvent pas vous dire précisément quels sont les détails qui les ont mis la puce à l'oreille"

Pourquoi ? Parce qu'ils ont identifié des œuvres d'art authentiques pendant des années.

Les petites lacunes deviennent si pertinentes qu'un seul coup d'œil suffit à les saisir.

Nous ne pensons peut-être pas que c'est réel, mais des indices invisibles déclenchent leur esprit. Pour repérer ces indices et automatiser les comportements, il faut devenir plus conscient. Voici quelques façons de le faire :

1. Tableaux de bord des habitudes

Un tableau de bord des habitudes est une sorte de checklist sur laquelle vous notez vos activités quotidiennes. Ensuite, vous déterminez si l'impact de chaque habitude est positif, négatif ou neutre.

L'objectif de votre fiche d'habitudes est de prendre conscience et d'identifier les schémas qui contribuent à la progression ou qui l'entravent.

À créer, c'est simple ; tout ce que vous avez à faire, c'est.. :

Dresser la liste de vos activités quotidiennes régulières au travail ou à l'Accueil

Classer chaque activité dans une catégorie positive, négative ou neutre

Évaluer chaque habitude en fonction de son impact global

Comprendre comment vos comportements actuels affectent la productivité

Mettons cela en pratique.

Regardez le score le plus bas - soumettre les tâches achevées dans les délais (2). Observez maintenant que les tâches liées à vos envois ont également un score faible.

Si vous voulez changer cela et soumettre vos tâches à temps, vous devez :

Travailler davantage sur les tâches à haute priorité

Vérifier la progression et ajuster les forfaits

Réfléchir à la journée écoulée et élaborer de meilleurs forfaits pour le lendemain

Terminer les tâches que vous vous êtes fixées pour aujourd'hui

Si vous ne le faites pas, vous continuerez à ne pas respecter les délais et la charge de travail sera reportée sur le lendemain.

2. Intention de mise en œuvre

L'intention de mise en œuvre consiste à forfaiter le moment et le lieu où vous prendrez des mesures spécifiques pour atteindre vos objectifs.

Commencez par repérer les lacunes dans vos habitudes existantes. Par exemple, dans l'exemple mentionné plus haut, vous terminez la tâche mais ne prévoyez pas de temps pour réfléchir à la journée.

Maintenant, fixez-vous un objectif comme celui-ci : "Je réfléchirai à ma journée et je dresserai un forfait pour demain à 17 heures"

Deuxièmement, vous pouvez utiliser l'empilement des habitudes, une technique qui consiste à associer une nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, "Lorsque j'aurai terminé mon travail en cours, je réfléchirai aux tâches prioritaires que je n'ai pas pu achever"

Enfin, introduisez les indices de meilleures habitudes dans votre environnement. Comme l'affirme Effacées, "...la motivation est surestimée ; l'environnement compte souvent davantage"

Si vous souhaitez mieux réfléchir à vos objectifs, recherchez les éléments suivants des applications de suivi des objectifs qui vous aident à suivre votre progression. Vous pouvez également paramétrer un Tableau de vision qui vous oblige à passer à l'action.

3. Se défaire d'une mauvaise habitude - la rendre invisible

À faites-vous que les personnes qui ont une grande maîtrise de soi ont tendance à passer moins de temps dans des situations tentantes ?

Elles réduisent l'exposition au cue qui provoque les mauvaises habitudes, afin de les éliminer.

Par exemple, vous attendez la fin de la journée pour aller boire un verre, passer du temps avec votre conjoint ou faire quelque chose de productif. Mais vers la fin de la journée, vous vous retrouvez à naviguer sur les médias sociaux.

Dans ce scénario, vous devez vous éloigner de ces repères (votre téléphone) jusqu'à ce que vous fassiez ce que vous avez l'intention de faire. Faites le pacte de ne pas utiliser les médias sociaux avant de forfaiter la journée suivante.

Gardez votre téléphone silencieux et éliminez toute autre distraction dans votre environnement dans le cadre de votre stratégies de gestion du temps.

Loi n° 2 : Rendre les choses attrayantes

Dans sa deuxième loi, Effacées mentionne que les habitudes fonctionnent sur une boucle de rétroaction alimentée par la dopamine. À dire vrai, lorsque la dopamine augmente, l'envie de passer à l'action fait de même. L'anticipation des récompenses est si puissante qu'elle vous pousse à agir.

Effacées suggère d'utiliser le regroupement de tentations pour y parvenir. Dans cette technique, vous associez une action que vous voulez faire à une action que vous avez besoin de faire.

Stratégie de renforcement des tentations

Disons que votre objectif est de minimiser les distractions et de rester concentré pendant le travail. Mais vous voulez aussi regarder un podcast que vous adorez.

Voici ce que vous pouvez faire :

Désignez des blocs de temps spécifiques pour un travail concentré (par exemple, de 9 h à 11 h)

Écoutez un épisode du podcast que vous aimez lorsque vous faites une pause à 11 heures

Par exemple, validez 90 minutes de travail ciblé sur votre rapport de marketing. Faites une pause de 20 minutes, pendant laquelle vous pourrez regarder le podcast.

De cette façon, vous entraînez votre esprit à travailler de manière cohérente pendant 90 minutes avant de pouvoir faire ce que vous voulez

Combinez l'empilement des habitudes avec le regroupement des tentations

Effacées propose également de combiner deux techniques pour améliorer votre productivité.

Voici la formule :

Après (habitude actuelle), je vais (habitude dont j'ai besoin)

Après (HABIT I NEED), je vais (HABIT I WANT)

Cela ressemble à peu près à ceci :

_Après le déjeuner, je travaillerai sur mes rapports marketing pendant 90 minutes

après avoir travaillé pendant 90 minutes, je regarderai un épisode de mon podcast favori

Un autre aspect crucial est de s'entourer de la bonne tribu. Si vous fréquentez des personnes qui détestent leur travail, vous commencerez à détester le vôtre aussi.

En revanche, si vous fréquentez des personnes qui discutent de progression, de motivation et d'objectifs, vous réfléchirez probablement aux vôtres et placerez la barre plus haut.

Briser les mauvaises habitudes - reprogrammer son esprit

Parlons maintenant des mauvaises habitudes que nous avons prises au fil des ans.

Disons que vous vous réveillez à 9 heures tous les matins et que vous devez partir au travail à 10 heures. Vous avez essayé de rompre cette boucle et vous voulez vous réveiller plus tôt.

Vous vous dites : "Je dois me réveiller à 5 heures du matin, mais je n'y arrive pas"

Avec un petit changement d'attitude, vous pouvez vous défaire de cette habitude - remplacez il faut par j'y arrive

"Je gagne à me réveiller à 5 heures tous les matins pour sentir la brise agréable, faire de l'exercice et réfléchir à mes objectifs personnels."

L'idée est d'associer les habitudes difficiles à des expériences positives. Comment vous sentirez-vous en commençant la journée au bon rythme ? Rendez-le si attrayant que votre corps aura envie de vivre ces expériences.

Ce changement de perspective est si puissant qu'il est mentionné dans de nombreux ouvrages sur le sujet livres sur la concentration .

Loi #3 : Faciliter les choses

la forme la plus efficace d'apprentissage est la pratique et non le forfait

Plus vous répétez une habitude, plus votre cerveau s'y habitue. La structure de votre cerveau change et vous devenez efficace. Il est scientifiquement prouvé que la répétition d'une habitude entraîne des changements physiques dans le cerveau.

Effacées ajoute : "La durée pendant laquelle vous avez mis en œuvre une habitude n'est pas aussi importante que le nombre de fois où vous l'avez mise en œuvre"

La loi du moindre effort

En tant qu'êtres humains, nous sommes naturellement attirés par les choses qui demandent le moins d'effort.

C'est là qu'un changement d'environnement peut s'avérer utile. Vous devez créer un environnement dans lequel faire ce qui est difficile est aussi facile que possible

Supposons que vous introduisiez un nouveau logiciel de gestion de projet dans votre organisation. L'ancien système, bien que dépassé, est familier et ne demande qu'un minimum d'efforts.

Dans ce scénario, la loi du moindre effort est évidente car les employés peuvent résister au changement.

C'est là que vous pouvez faciliter le changement grâce à des sessions de formation, des directives conviviales et une équipe d'assistance dédiée à la résolution des problèmes.

Vous rendez ainsi l'environnement propice à l'apprentissage et maximisez la difficulté perçue de l'adoption du nouveau système. De tels changements conduisent à des habitudes de travail où les employés accueillent le changement à bras ouverts.

La règle des deux minutes

Notre cerveau est programmé pour éviter de faire des choses difficiles.

Tout au long de la journée, nous prenons de nombreuses décisions. Par exemple, la décision d'achever votre travail ou de regarder un autre épisode de votre série préférée sur Netflix.

Effacées affirme que les habitudes sont des actions immédiates. Par exemple, vous prenez un taxi pour vous rendre à la salle de sport tous les jours. L'habitude est de prendre le taxi, pas d'aller à la salle de sport. Les habitudes sont le point d'entrée, pas le point de sortie.

Lorsqu'il s'agit de prendre une nouvelle habitude, Effacées suggère de suivre la règle des deux minutes. Tout ce que vous entreprenez ne doit pas vous prendre plus de deux minutes.

Vous pouvez penser que c'est ridicule, mais vous pouvez décomposer n'importe quelle habitude en une version de deux minutes :

Si vous voulez prendre l'habitude de lire, vous pouvez commencer par lire une page par jour

Si vous voulez faire du yoga pendant 30 minutes, vous pouvez commencer par sortir le tapis de yoga

Ou, dans notre exemple de gestion de projet, vous pouvez placer le logiciel de raccourci sur le bureau de vos employés afin qu'ils puissent se connecter rapidement

Cette version de deux minutes vous fait comprendre que commencer est plutôt facile. Et vous enlevez le pouvoir des habitudes difficiles. De telles tactiques sont souvent mentionnées et mises en pratique dans certains des plus populaires livres sur le growth hacking .

Ce qu'il faut retenir ? Commencez à prendre une habitude qui vous mènera sur une voie plus productive.

Briser les mauvaises habitudes - rendre la chose irréalisable

Les Effacées affirment que pour rompre les habitudes, il faut les rendre impraticables.

La technologie joue un rôle important à cet égard. Disons que vous passez un temps excessif sur les médias sociaux pendant les heures de travail. Vous pouvez installer un bloqueur d'applications qui automatise le blocage des médias sociaux pendant certaines heures.

Comme l'outil restreint l'accès aux sites de médias sociaux, il rend peu pratique (voire impossible !) votre habitude pendant ces heures.

loi ### 4 : Rendre l'activité satisfaisante

Vous êtes plus susceptible de répéter un comportement lorsque l'expérience est satisfaisante. Effacées dit que nous, en tant qu'humains, sommes conditionnés à donner la priorité aux récompenses immédiates plutôt qu'aux récompenses différées.

S'il semble impossible de se faire de beaux abdominaux dès le premier jour de sport, il y a une autre façon de voir les choses.

La règle cardinale du changement de comportement

ce qui est immédiatement récompensé est répété, ce qui est immédiatement puni est évité. Ce qui est immédiatement puni est évité"

Pour rendre les habitudes inévitables, il faut se sentir immédiatement en situation de réussite, d'une manière ou d'une autre.

Si vous mettez en pratique les lois ci-dessus en rendant les choses évidentes, attrayantes et sans effort, vous aurez plus de chances d'adopter le comportement.

Mais qu'en est-il si vous ne le faites qu'une seule fois ?

C'est là que le fait de rendre l'action satisfaisante augmente la probabilité de la faire à nouveau.

Supposons que vous vous soyez fixé pour objectif de faire de l'exercice régulièrement. Après chaque séance d'entraînement, vous vous offrez un smoothie sain ou un en-cas placé dans les favoris. En vous récompensant avec quelque chose d'agréable après avoir fait de l'exercice, vous rendez l'activité satisfaisante.

Le résultat est que vous êtes plus enclin à répéter la routine d'entraînement parce que vous la liez à une expérience positive et satisfaisante. L'idée est d'associer des plaisirs immédiats pour continuer à avancer vers vos grands objectifs.

Traceur d'habitudes

Imaginez que vous êtes convaincu de faire des progrès, mais que soudain, vous vous sentez perdu et confus sans réaliser comment cela s'est produit.

A traqueur d'habitudes peut vous sauver la vie. Il vous aide à suivre la progression de vos nouvelles habitudes. En visualisant et en mesurant ces habitudes, vous obtenez une preuve solide de votre progression. Cela crée une dynamique qui vous permet de continuer à travailler sur les habitudes que vous êtes en train de prendre.

Se défaire de ses mauvaises habitudes - trouver un partenaire responsable

Il est bon d'avoir un partenaire qui rend des comptes, car il offre de l'assistance, des encouragements et un sens des responsabilités. Le fait de partager ses objectifs avec quelqu'un qui s'assure de notre progression renforce la motivation et nous incite à rester fidèles à nos objets.

Le fait de savoir que quelqu'un d'autre est au courant de nos objectifs et nous en tient compte peut nous donner un sentiment de motivation externe pour rester sur la bonne voie et éviter de nous relâcher ou de retomber dans nos vieilles habitudes.

Citations populaires sur les habitudes atomiques

à ne pas faire à la hauteur de ses objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes"

chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Aucune instance ne transformera vos croyances, mais au fur et à mesure que les votes s'accumulent, les preuves de votre nouvelle identité le font aussi." "Le succès est le produit d'un travail quotidien, d'un travail d'équipe et d'un travail de groupe

la réussite est le produit d'habitudes quotidiennes, et non de transformations uniques dans une vie

vous le faites parce que c'est ce que vous êtes et que cela vous fait du bien d'être vous. Plus une habitude fait partie de votre vie, moins vous avez besoin d'encouragements extérieurs pour vous y abonner. Les incitations peuvent faire naître une habitude. L'identité maintient une habitude." $$$a

vous devriez vous préoccuper beaucoup plus de votre trajectoire actuelle que de vos résultats actuels

Appliquer les principes d'Atomic Habits avec ClickUp

Maintenant, vous avez probablement beaucoup d'idées pour stimuler la productivité en utilisant les principes des habitudes atomiques. Mais pour appliquer ces principes de manière cohérente sur votre lieu de travail, vous avez besoin d'une solution tout-en-un telle que ClickUp. Elle permet de mesurer la progression, d'automatiser les tâches et d'augmenter la productivité. Tâches ClickUp vous permet de diviser les tâches les plus importantes en tâches plus faciles à gérer afin d'apporter des améliorations progressives chaque jour. Vous pouvez fixer des dates d'échéance pour les tâches afin d'établir une routine d'efforts constants (1 % de mieux chaque jour).

Pour vous assurer que vous achevez vos tâches, vous pouvez visualiser votre travail de plusieurs façons. Lorsque vous affichez clairement ce qui doit être fait, votre progression quotidienne n'est jamais entravée.

Libérez plus de temps pour le travail à forte intensité de connaissances en rationalisant les tâches récurrentes grâce aux Automatisations ClickUp

Mais il ne suffit pas de décomposer vos tâches.

Les Effacées parlent de l'importance des le suivi des habitudes ce qui signifie que vous devez transformer ces tâches en objectifs pouvant faire l'objet d'un suivi. Objectifs ClickUp vous aide à gérer tous vos objectifs de suivi des habitudes en un seul endroit et à mesurer la réussite au fil du temps. Créez facilement des cibles de sprint, des cibles de ventes hebdomadaires, et plus encore.

Paramétrez vos indicateurs et atteignez-les avec ClickUp

Vient ensuite Rappels ClickUp qui vous aide à empiler les habitudes ou à faire suivre votre nouvelle habitude d'une autre déjà existante. Lorsque vous avez établi un tableau de bord des habitudes, vous savez quelle nouvelle habitude vous devez insérer entre les deux.

ClickUp vous enverra de gentils rappels pour que vous réussissiez à intégrer la nouvelle habitude dans votre emploi du temps actuel. Ce n'est pas seulement utile pour vous, mais aussi pour votre équipe, car vous pouvez envoyer des rappels et éviter les retards.

Paramétrer des rappels dans ClickUp pour ne pas perdre de vue de nouvelles habitudes positives

Lorsque nous nous concentrons sur nos objectifs professionnels, nous avons tendance à négliger l'importance du suivi de nos objectifs personnels. Pourtant, c'est essentiel pour grandir et développer des habitudes saines dans tous les domaines de votre vie. Voici donc une modèle de suivi des habitudes personnelles pour vous aider à démarrer :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Personal-Habit-Tracker-Template.jpg Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp /$$$img/

Mettez en place de nouvelles habitudes saines, une étape à la fois, grâce au modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Que vous souhaitiez mettre en place une routine d'exercice ou une habitude de lecture, ou simplement boire plus d'eau, ce modèle vous aidera !

Prenez votre vie en main avec Atomic Habits et ClickUp

Les principes des habitudes atomiques, lorsqu'ils sont associés aux bons outils, vous aideront à stimuler la productivité sur le lieu de travail.

N'oubliez pas que la création d'habitudes prend du temps et que l'automatisation de vos tâches, de vos objectifs et de vos rappels vous donne le coup de pouce nécessaire pour continuer.

Grâce à une progression constante, vous finirez par prendre les habitudes nécessaires tout en cassant celles qui ne le sont pas. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont ClickUp peut vous aider dans cette démarche, contactez notre équipe dès aujourd'hui !