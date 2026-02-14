Quels sont les avantages qui rendent ClickUp unique ?

Passez-vous votre journée à jongler entre une douzaine d'applications juste pour mener à bien votre travail ?

Un outil de gestion de projet par-ci, une plateforme de chat par-là, des documents éparpillés sur divers services de stockage cloud et plus de 25 onglets de navigateur ouverts à tout moment ?

En moyenne, un employé de bureau passe d'une application à l'autre près de 1 200 fois par jour. Ces changements constants de contexte coûtent aux entreprises jusqu'à 9 % du temps de travail de productivité par employé chaque année.

Ce numéro de jonglage ne vous fait pas seulement perdre du temps. Il sape votre concentration, votre créativité et votre capacité à fournir un travail de qualité.

Mais cette solution n'est pas simplement un outil de gestion de projet de plus. Vous avez besoin d'un environnement de travail convergent basé sur l'IA, un lieu où vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre travail : gestion des tâches, communication en temps réel au sein de l'équipe, collaboration sur des documents et même automatisation des flux de travail grâce à l'IA.

Et c'est exactement ainsi que ClickUp a été conçu.

ClickUp réunit l'exécution, la collaboration et l'intelligence au sein d'une plateforme cohérente, afin que le travail cesse d'être fragmenté entre différents outils et commence à se renforcer mutuellement. Dans ce guide, nous allons détailler ce qui rend ClickUp unique, et pourquoi cette structure est importante pour la manière dont les équipes accomplissent réellement leur travail.

ClickUp 4.0 : Nouveautés et pourquoi elles comptent

La plupart des plateformes de travail commencent à montrer leurs limites à mesure que les équipes s'agrandissent. Les processus ralentissent. Le contexte se disperse entre les différents outils. Le travail, qui devrait se dérouler sans heurts, se retrouve bloqué dans l'attente de mises à jour, de liens ou de moments où l'on se demande « où est-ce que ça se trouvait déjà ? ».

Ces frictions ne sont pas seulement agaçantes. C'est la dispersion du travail à l'œuvre : les tâches sont à un endroit, les discussions à un autre, et les documents ailleurs encore. Et chaque transfert oblige les collaborateurs à reconstituer le contexte à partir de zéro.

ClickUp 4.0 a été conçu pour briser ce schéma.

Au lieu d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à une infrastructure obsolète, nous avons repensé le cœur de la plateforme autour d'un graphique de travail unifié.

Dans cet environnement de travail IA convergent, les tâches, les documents, les commentaires, les échéanciers et les discussions cohabitent tous au sein d’une même structure, ce qui les maintient connectés par défaut. Lorsqu’un élément change, le contexte s’actualise en conséquence. Au lieu de courir après les informations d’un outil à l’autre, vous travaillez à partir d’un système partagé et dynamique.

Ce changement structurel se traduit par des résultats concrets. Dans l'étude Total Economic Impact™ de Forrester, les équipes utilisant ClickUp ont atteint un retour sur investissement de 384 %, principalement grâce à la réduction des changements d'application, à la diminution des transferts manuels et à la réduction du temps passé à recréer le contexte.

Ces gains ne proviennent pas d'une « augmentation de la charge de travail », mais de l'élimination des frictions qui ralentissent le travail au départ.

C'est ClickUp 4.0 qui rend tout cela possible à grande échelle. Plus rapide et plus fiable, il est conçu pour s'adapter aux réalités du travail à mesure que les équipes gagnent en complexité.

Le résultat : un environnement de travail où le contexte reste lié au travail, où la coordination demande moins d'efforts et où la dispersion du travail cesse de s'aggraver à mesure que votre équipe s'agrandit.

Avantage n° 1 : Tout le travail au même endroit (fin de la prolifération des outils)

Votre barre latérale dans ClickUp 4.0 est fluide et personnalisable

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la « plateforme tout-en-un ».

Mais voici pourquoi l'approche de ClickUp en matière de convergence est fondamentalement différente : Nous ne nous contentons pas de réaliser des connexions entre différents outils, nous repensons la manière dont ils devraient fonctionner ensemble dès le départ.

Au cœur de cette expérience se trouve la barre latérale convergente de ClickUp. À partir d'une interface unique et toujours disponible, vous pouvez passer d'une tâche à l'autre, entre les documents, le chat, les tableaux de bord, les Tableaux blancs et l'IA sans perdre votre concentration ni votre fil.

Les discussions, l'exécution et l'intelligence ne sont pas considérées comme des entités distinctes : ce sont différentes perspectives sur un même travail.

C'est important, car le travail réel ne se déroule pas en phases bien délimitées. On ne « finit pas de discuter » pour ensuite « commencer à travailler ».

Voici à quoi pourrait ressembler un flux de travail type : vous discutez des priorités dans le chat. Une question se pose concernant le périmètre. Vous ouvrez le document associé directement depuis la barre latérale, consultez l'historique des décisions et vous rendez compte qu'une tâche doit être mise à jour. Vous accédez à la tâche, ajustez l'échéancier et demandez à l'IA de résumer les changements pour les parties prenantes, le tout sans quitter l'environnement de travail ni ouvrir un nouvel outil.

Derrière l'interface utilisateur, la hiérarchie convergente de ClickUp garantit une organisation claire et une navigation fluide. Le travail est organisé en espaces, dossiers, listes et tâches, ce qui permet aux équipes de se développer sans chaos.

Le marketing peut structurer ses campagnes d'une certaine manière, les équipes produit d'une autre, tandis que la direction bénéficie d'un système cohérent plutôt que d'un patchwork de tableaux et de documents disparates.

L'un de nos clients, RevPartners, a partagé un indicateur intéressant : après avoir pleinement adopté l'approche de convergence de ClickUp, ils ont réduit leurs coûts d'abonnement aux logiciels de 50 %. Ils ont ainsi bénéficié de la puissance de trois outils en une seule plateforme pour la moitié du prix. Mais la véritable valeur ne résidait pas seulement dans les économies réalisées : leur équipe a déclaré : Une prestation de services 64 % plus rapide grâce aux modèles ClickUp

Réduction de 83 % du temps consacré à la planification des projets (de 30 minutes à 5 minutes)

Des réunions de statut d'avancement 36 % plus efficaces

Avantage n° 2 : travail intelligent avec ClickUp Brain (IA)

Parlons de l'IA. Pas celle qui fait l'objet de toutes les conversations, mais celle qui est pratique et utile au quotidien, celle qui vous fait vous demander comment vous avez pu vous en passer jusqu'à présent.

Car la plupart des outils d'IA sont doués pour générer des mots. Ils sont bien moins performants lorsqu'il s'agit de comprendre à quoi servent ces mots.

Elles ne savent pas quel projet est en cours, quelles tâches sont bloquées, quelles décisions ont été prises la semaine dernière, ni qui est responsable de quoi ensuite. Les équipes finissent donc par copier le contexte dans des invites, coller les résultats dans les outils et tout assembler manuellement. Ce n'est pas de l'intelligence. Ce sont des frais généraux.

L'IA contextuelle à votre service

ClickUp Brain fonctionne différemment, car il s'intègre directement à votre environnement de travail.

Imaginez que vous participez à une réunion matinale pour discuter des objectifs trimestriels avec votre équipe. À mesure que vous identifiez les actions à mener et créez des tâches ClickUp pour les organiser et en assurer le suivi, Brain peut automatiquement créer des sous-tâches parfaitement formatées à partir des noms des tâches.

Et que dire de ces moments où vous avez besoin de retrouver un élément précis d'une réunion qui a eu lieu il y a trois mois ? Brain ne se contente pas de mémoriser ce qui a été dit, il comprend également le contexte.

Demandez-lui : « Qu'avons-nous décidé concernant le budget marketing du deuxième trimestre ? », et il extraira les informations des chats, des documents de projet et des tâches pertinents pour vous fournir une réponse complète.

Voici quelques-unes des façons concrètes dont Brain facilite votre quotidien professionnel.

💡Conseil de pro : Plus de 60 % du temps d'une équipe est consacré à la recherche de contexte, d'informations et d'éléments à accomplir. Vous pouvez facilement gagner 2 à 3 heures par semaine en utilisant Brain pour retrouver et résumer rapidement les décisions précédentes.

Fini les changements incessants d'onglets

Les outils d'IA promettent de la productivité, mais ajoutent discrètement un nouvel onglet à consulter. C'est comme passer d'un onglet à l'autre, mais avec une meilleure grammaire.

ClickUp Brain répond à ce besoin en prenant en charge plusieurs modèles d'IA au sein d'un même flux de travail. En effet, chaque modèle excelle dans un domaine différent : le raisonnement, la rédaction, la résumation ou l'analyse.

Au lieu de vous obliger à choisir un outil distinct pour chaque fonctionnalité, ClickUp vous permet d'accéder à la fonctionnalité dont vous avez besoin sans interrompre votre travail ni devoir recréer le contexte à chaque fois. Vous n'avez pas à changer d'outil pour vous adapter au modèle. C'est le modèle qui s'adapte à votre travail.

Accédez à plusieurs modèles d'IA directement depuis votre environnement de travail et obtenez des réponses instantanées

La même philosophie s'applique à la recherche.

La recherche Enterprise avancée et respectueuse des permissions de ClickUp rassemble toutes ces informations. Lorsque vous posez une question, Brain ne devine pas. Il analyse l'ensemble de votre environnement de travail et renvoie des réponses liées aux tâches, discussions et décisions exactes dont elles proviennent. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir où un sujet a été abordé. Il vous suffit de poser la question.

ClickUp Enterprise Search vous aide à regrouper tout le contexte de travail en un seul endroit

Et lorsque le contexte interne ne suffit pas, ClickUp étend cette intelligence à l'extérieur.

La recherche Web alimentée par l'IA comble les lacunes externes — références sectorielles, contexte concurrentiel, recherches de fond — sans vous faire quitter votre environnement de travail ni vous déconcentrer. Le résultat est un flux continu : connaissances internes, informations externes et actions à mener, le tout en un seul endroit.

Effectuez des recherches sur le Web sans changer d'onglet ni d'outil. Brain a tout ce qu'il vous faut !

Voici comment ClickUp réduit concrètement les changements d'onglets et de contexte inutiles. Finis les allers-retours entre les applications IA, les navigateurs et les gestionnaires de tâches. Plus besoin de réexpliquer le même contexte à cinq systèmes différents.

Des agents qui assurent la continuité du travail 24 h/24, 7 j/7

Imaginez votre équipe, travaillant dans la bonne humeur alors que les tâches, les idées et les échéances fusent de toutes parts ; imaginez maintenant que l'environnement de travail lui-même soit conscient de tout cela.

Les super agents ClickUp interviennent au moment suivant la prise de décision.

Ils s'intègrent à vos flux de travail, observant comment le travail évolue réellement, où il ralentit et ce qui se passe généralement ensuite. Au lieu d'obliger les responsables à surveiller constamment les tableaux de bord ou à effectuer des vérifications manuelles, les Super Agents agissent comme une couche réactive au-dessus de votre environnement de travail.

Voici comment cela se passe concrètement : une demande arrive. Au lieu de rester en attente dans une boîte de réception ou un backlog, un Super Agent l'évalue en fonction du contexte réel : urgence, charge de travail, tendances historiques et priorités actuelles. Si quelque chose semble anormal (un élément qui traîne depuis trop longtemps, une dépendance à risque, un transfert qui entraîne généralement des retards), l'agent intervient.

Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents

Il peut inviter à la bonne action, signaler les risques avant qu'une échéance ne soit dépassée ou alerter la bonne personne au bon moment. L'objectif n'est pas d'automatiser le jugement humain. Il s'agit d'alléger la charge de vigilance constante que les équipes doivent assumer simplement pour faire avancer le travail.

Cette solution est particulièrement puissante à grande échelle. À mesure que les équipes s'agrandissent, les coûts liés à la coordination augmentent plus rapidement que les effectifs. Les Super Agents prennent en charge cette couche de coordination en effectuant le travail d'interprétation répétitif dans lequel les humains sont les moins performants : rechercher des schémas, repérer les écarts et remettre les flux de travail sur la bonne voie.

Des agents IA dédiés, tels que Codegen de ClickUp, peuvent être simplement associés à une tâche. L'agent l'analysera et gérera les étapes suivantes en fonction des informations de votre environnement de travail.

ClickUp Brain MAX : votre super-application IA tout-en-un Le travail se déroule souvent par élans d'inspiration : une idée qui surgit lors d'une réunion, un suivi que vous ne voulez pas oublier ou une question qui nécessite une réponse immédiate. ClickUp Brain MAX rassemble tout cela en un seul endroit, pour que vous n'ayez plus jamais à passer d'un outil à l'autre pour enregistrer, rechercher ou agir sur vos tâches. Il s'agit d'un assistant IA autonome pour votre bureau qui vous permet d'effectuer des recherches dans votre environnement de travail, vos applications connectées et sur le Web à l'aide d'une seule barre de commande, vous offrant ainsi une intelligence multimodèle et des réponses unifiées, où que vous travailliez. Au lieu de considérer l'IA comme une fenêtre de chat distincte, Brain Max fonctionne partout où vous travaillez. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Talk-to-Text alimentée par l'IA pour parler naturellement et voir votre voix convertie en texte soigné, que ce soit pour rédiger des notes de réunion, remplir des formulaires, esquisser des plans de projet ou mettre à jour une tâche, sans interrompre votre flux de travail. L'IA ne se contente pas de transcrire ; elle comprend votre contexte et établit automatiquement les connexions entre les mentions, les liens et les éléments d'action à votre environnement de travail. De plus, Brain Max fonctionne comme une application native sur Mac et Windows, et propose même une extension Chrome pour que vous puissiez accéder aux mêmes fonctionnalités directement depuis votre navigateur.

⏭️ À lire également : Comment utiliser l'IA pour améliorer la productivité

Avantage n° 3 : personnalisation inégalée + automatisation des flux de travail

Toutes les équipes recherchent la flexibilité. Le problème, c'est que la flexibilité a généralement un coût.

Plus vous essayez de modéliser votre travail avec précision (étapes des dossiers, types de contenu, niveaux de risque, priorités, validations), plus il faut d'efforts manuels pour tout maintenir à jour. Il faut remplir des champs. Il faut modifier des statuts. Quelqu'un doit se souvenir de ce qui va où.

ClickUp est conçu pour absorber cette complexité plutôt que de la faire peser sur les utilisateurs.

Au lieu de vous enfermer dans un cadre prédéfini pour la gestion de vos projets, les champs personnalisés de ClickUp vous permettent de créer des flux de travail qui reflètent le fonctionnement de votre équipe.

Elles aident les équipes à saisir les détails essentiels à l'exécution : budgets, types de campagne, étapes de l'entonnoir de conversion, propriétaires de la révision, niveaux de confiance, régions, signaux de priorité, et bien plus encore. Au lieu de dissimuler ces informations dans des documents ou des feuilles de calcul, elles sont directement intégrées à la tâche sur laquelle le travail est effectué.

Les statuts de tâches personnalisés de ClickUp vous permettent de modéliser les flux de travail en fonction du mode de fonctionnement réel de votre équipe. Une équipe de conception peut passer par les étapes « En conception », « En révision » et « Approuvé ». Une équipe de contenu peut utiliser « Brouillon », « Modification en cours » et « Programmé ». Une équipe commerciale peut suivre les étapes « Qualifié », « Proposition envoyée » et « Négociation ».

Ce niveau de personnalisation est puissant, mais c'est aussi là que s'arrêtent la plupart des outils.

Laissez les boucles fonctionner en mode automatique

Car une fois que vous avez mis en place toute cette structure, quelqu'un doit encore assurer la maintenance. Les champs doivent encore être remplis. Les statuts doivent encore être mis à jour. Et c'est là que le travail répétitif refait discrètement surface.

C'est là que les automatisations ClickUp changent la donne.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des flux de travail uniques pour chaque équipe, projet ou même liste de tâches individuelle. Ce qui rend cet outil vraiment puissant, c'est la possibilité de créer des flux de travail conditionnels pour automatiser les tâches répétitives.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail

Par exemple, vous pouvez configurer des automatisations ClickUp pour :

Lorsqu'une tâche passe au statut « Prête pour révision », elle est automatiquement attribuée à votre équipe d'assurance qualité

Si une tâche reste dans l'état « En cours » pendant plus de 5 jours, une notification est déclenchée pour les chefs de projet de gestion de projet

Lorsqu'un utilisateur ajoute l'étiquette de priorité « Urgent », une notification est générée dans le canal de chat que vous avez désigné

Et grâce aux champs IA, cette automatisation devient adaptative.

Les champs IA peuvent analyser le contenu d'une tâche (sa description, ses commentaires, les documents pièces jointes ou son contexte) et recommander ou remplir automatiquement les champs personnalisés les plus pertinents.

Au lieu de demander à quelqu'un de choisir la catégorie appropriée, le système peut la déduire. Au lieu de classer manuellement le travail, l'IA peut suggérer la structure adéquate en fonction de ce qui existe déjà. Et ce n'est pas tout :

Attribution par IA : dès qu'une tâche arrive, l'IA peut analyser la demande et l'attribuer automatiquement à la bonne personne ou à la bonne équipe en fonction de la charge de travail, du rôle ou du contexte de la tâche — aucun tri manuel n'est nécessaire

Priorisation par l'IA : au lieu de s'en remettre à quelqu'un pour juger de l'urgence, l'IA évalue des signaux tels que les dates d'échéance, les dépendances, le contenu des tâches et les tendances historiques pour définir ou recommander des niveaux de priorité

Routage automatisé : dès que les champs IA sont remplis, les automatisations se déclenchent instantanément : elles déplacent les tâches vers la liste appropriée, mettent à jour les statuts, fixent les dates d'échéance ou informent les parties prenantes concernées.

Cartes IA dans les tableaux de bord : au lieu de parcourir manuellement les rapports, les cartes IA résument ce qui est bloqué, ce qui est à risque et ce qui nécessite une attention particulière, en s'appuyant sur des données du flux de travail en temps réel, et non sur des instantanés statiques.

Utilisez les fonctionnalités « AI Assign », « AI Prioritize » et « AI Cards » de ClickUp pour automatiser la gestion des tâches et obtenir instantanément des informations en temps réel.

Le résultat est un système qui reste détaillé sans pour autant être fragile.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des participants au sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles ne disposent peut-être pas de l'intégration contextuelle et transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de conversation autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'un texte simple fourni par l'utilisateur ? ClickUp Brain en est capable ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment pour résumer les fils de discussion, rédiger ou peaufiner des textes, extraire des informations de l'environnement de travail ClickUp, générer des images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Avantage n° 4 : visualisations et vues unifiées

Pensez à votre journée de travail type. Vous jonglez entre plusieurs projets, chacun avec son propre échéancier, ses dépendances et ses parties prenantes. Les outils de gestion de projet traditionnels vous obligent souvent à adapter votre flux de travail à leur structure rigide. ClickUp change la donne.

Les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp vous permettent d'attribuer des tâches et de vous concentrer sur ce qui compte le plus grâce à des niveaux de priorité personnalisés et des options de tri intelligentes.

Au cœur de ClickUp se trouvent les tâches ClickUp , qui vous permettent de décomposer clairement le travail tout en gardant les priorités en vue. Vous pouvez attribuer la propriété, définir des niveaux de priorité personnalisés et trier les tâches de manière à refléter ce qui importe réellement à ce moment-là, et pas seulement ce qui a été créé en premier.

Mais là où ClickUp se démarque vraiment, c'est dans la façon dont vous percevez votre travail.

Vous pourriez commencer la journée en consultant un diagramme de Gantt pour comprendre les dépendances et les échéanciers. Plus tard, votre équipe d'ingénieurs travaillera à partir d'un tableau Kanban pendant le compte rendu. La direction consultera une vue Calendrier ou Liste pour connaître les dates de livraison et la charge de travail.

Dans ClickUp, toutes ces vues ne sont que des perspectives différentes sur le même travail sous-jacent.

Vous pouvez faire tout cela (et bien plus encore !) grâce à plus de 15 vues personnalisées dans ClickUp.

Mieux encore, tous les membres de votre équipe peuvent utiliser simultanément différentes vues d'un même projet, chacun travaillant de la manière qui lui convient le mieux et qui améliore sa productivité.

Des rapports gratuits

Le problème des rapports est universel.

Au moment où un rapport est exporté, mis à jour et partagé, il ne décrit déjà plus que le passé. Et les dirigeants finissent par demander « une mise à jour supplémentaire » car la situation n'est toujours pas claire.

ClickUp transforme les rapports, qui n'étaient plus qu'un simple exercice rétrospectif, en un système de veille en temps réel.

Comme les tâches, les statuts, les champs personnalisés, les automatisations et l'IA cohabitent tous dans le même environnement de travail, les tableaux de bord ClickUp sont mis à jour dès que votre travail évolue. Il n'y a pas d'outil de rapports séparé qui tente de reconstituer la réalité a posteriori.

Vos tableaux de bord prennent vie dans ClickUp grâce à des données en temps réel et des résumés instantanés générés par l'IA

Imaginons que vous gériez le lancement d'un produit. Vos tableaux de bord ClickUp peuvent afficher simultanément :

Comment le travail avance-t-il au sein des équipes et des projets ?

Lorsque les capacités sont saturées ou sous-utilisées

Quelles étapes ralentissent l'exécution ?

Quels sont les risques en cas de non-respect des délais ?

Et comme chaque diagramme, tableau et indicateur s'appuie sur les mêmes tâches sous-jacentes, la précision ne fait aucun doute. Tout le monde se réfère à la même source de vérité, mais sous des angles différents.

Par exemple, si vous remarquez que la vélocité de votre équipe diminue, vous pouvez cliquer sur le diagramme linéaire pour voir exactement quelles tâches prennent plus de temps que prévu et pourquoi. Cela vous aide à mieux gérer vos ressources

📌 Voici un exemple concret : l'un de nos clients professionnels, Finastra, la plus grande entreprise spécialisée exclusivement dans les logiciels de services financiers, rencontrait des difficultés liées à une mise en œuvre inégale de ses campagnes en raison de l'absence de plans de mise sur le marché centralisés. La structure fragmentée empêchait la direction de disposer d’une visibilité sur les activités de mise sur le marché en cours à un moment donné, et pour quelle unité opérationnelle. Imaginez 200 diapositives de plans marketing qui sont obsolètes dès leur publication. La structure fragmentée empêchait la direction de disposer d’une visibilité sur les activités de mise sur le marché en cours à un moment donné, et pour quelle unité opérationnelle. Imaginez 200 diapositives de plans marketing qui sont obsolètes dès leur publication. Après être passés à ClickUp, ils ont constaté une augmentation de 30 % de l'efficacité de la collaboration et une hausse de 40 % de l'efficacité globale de la mise sur le marché, simplement parce que les équipes régionales pouvaient travailler avec les mêmes données dans leur vue préférée. Nous pouvons présenter les résultats de nos initiatives marketing sous forme de vue régionale ou de vue campagne. Cela implique notamment d'examiner les types d'activités que nous menons et l'étape du tunnel de conversion à laquelle nous les avons étiquetés. De cette manière, la direction peut facilement se tenir informée du statut d'un projet. Nous pouvons présenter les résultats de nos initiatives marketing sous forme de vue régionale ou de vue campagne. Cela implique notamment d'examiner les types d'activités que nous menons et l'étape du tunnel de conversion à laquelle nous les avons associés. De cette manière, la direction peut facilement se tenir informée du statut d'un projet.

La gestion de projet fonctionne mieux lorsque la structure favorise la flexibilité, et non lorsqu'elle la freine. ClickUp offre aux équipes un système d'enregistrement partagé, sans obliger tout le monde à travailler de la même manière.

Avantage n° 5 : collaboration contextuelle et liaison de documents

La plupart des problèmes de collaboration ne surviennent pas parce que les équipes ne communiquent pas assez. Ils surviennent parce que les discussions se déroulent en dehors du travail.

Et ce n'est pas vraiment une surprise, car 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et le chat pour communiquer au sein de leur équipe, dispersant ainsi des informations essentielles sur des canaux déconnectés et limitant une collaboration efficace. ClickUp aborde ce problème sous plusieurs angles !

Là où les discussions se transforment en travaux traçables

Vous vous souvenez de l'époque où vous deviez fouiller dans des fils d'e-mail interminables ou des messages de chat pour trouver ce détail crucial concernant un projet ? Cette époque est révolue.

Avec ClickUp Chat, vos discussions ne se contentent pas d'accompagner votre travail : elles en font partie intégrante.

Imaginez la situation suivante : vous discutez d'une nouvelle fonctionnalité avec votre équipe dans le chat. Quelqu'un mentionne une exigence importante. Au lieu d'espérer que quelqu'un pense à créer une tâche plus tard, vous pouvez le faire vous-même — manuellement ou automatiquement, grâce à l'IA — directement depuis votre discussion.

Mais ce n'est pas tout. Ces tâches conservent leur relation avec la discussion d'origine, vous ne perdez donc jamais ce précieux contexte.

Ce qui rend ClickUp Chat vraiment puissant, c'est la façon dont tous ces éléments fonctionnent ensemble

Lancez rapidement une session audio-vidéo SyncUp directement depuis votre fenêtre de chat lorsqu'un sujet complexe nécessite une discussion en face à face

Utilisez l'IA native de ClickUp pour résumer les longues discussions et vous mettre automatiquement au courant

Trouvez instantanément les tâches et les documents associés à chaque discussion grâce à l'IA

Créez et partagez des tableaux blancs dans ClickUp qui sont reliés à vos tâches et à vos documents, et générez même des images grâce à l'IA, idéales pour les sessions de brainstorming

Créez des images personnalisées à l'aide de l'IA dans les tableaux blancs ClickUp

Fini les changements d'application ou la perte d'informations importantes. L'ensemble de votre flux de travail, des discussions informelles à la planification formelle de projets, se trouve au même endroit, ce qui simplifie le travail asynchrone.

Vos SyncUps enregistrés, vos extraits audio et vos extraits vidéo sont tous accessibles via « Tous les Clips ».

Des réunions qui ne disparaissent pas une fois terminées

Les décisions ne naissent pas dans des documents. Elles se prennent lors de revues, de comptes rendus et de discussions dynamiques. L'outil de prise de notes IA natif de ClickUp capture automatiquement ces moments :

Ce qui a été décidé

Qui est responsable du suivi ?

Quelles actions ont été convenues ?

Ces résumés sont horodatés et enregistrés directement dans ClickUp Docs ou joints à la tâche ou au projet concerné. Finis les « je rédigerai ça plus tard ».

Chaque discussion, action et tâche est consultable grâce à l'IA dans ClickUp

Vida Health, une entreprise de soins de santé virtuels, a utilisé les fonctionnalités de collaboration intégrées de ClickUp pour augmenter la productivité de ses opérations marketing de 50 %. Ils ont également présenté des rapports indiquant qu'ils gagnaient une heure par semaine sur la recherche d'informations et de contexte, et récupéraient huit heures de réunions par semaine pour toutes les parties prenantes.

C'est un gain de temps considérable que vous pouvez consacrer au travail productif plutôt qu'à la gestion administrative numérique.

Avantage n° 6 : une gestion intelligente du temps

Pensez-vous que le suivi du temps est important pour savoir combien de temps prennent les tâches ? Détrompez-vous.

C'est utile pour la facturation et les rétrospectives, mais cela n'aide pas lorsque le véritable problème consiste à décider sur quoi travailler ensuite, qui s'en chargera et quand.

ClickUp aborde le temps dans le sens inverse : planifier d'abord, exécuter ensuite, mesurer en dernier.

Avec le Planner de ClickUp, le travail est planifié de manière dynamique en fonction des priorités, des échéances et de la disponibilité réelle de l'équipe. Les tâches ne sont pas isolées du temps. Elles se disputent ce temps, et ClickUp rend ces compromis visibles.

Au lieu de se demander si une tâche « tiendra dans la semaine », les équipes peuvent :

Planifiez automatiquement vos tâches dans vos calendriers en fonction de leur priorité et de leurs dates d'échéance

Consultez la disponibilité en temps réel des collaborateurs et des équipes avant de procéder à la validation du travail

Rééquilibrez vos forfaits lorsque les priorités changent, sans avoir à refaire les plannings manuellement

La planification passe ainsi d'un exercice statique à un système dynamique. Lorsqu'une tâche à haute priorité arrive, le calendrier s'adapte. Si les capacités deviennent limitées, le risque est visible dès le début, et non pas une fois que le surmenage s'est installé.

En coulisses, le suivi natif du temps passé sur les projets de ClickUp soutient ce système en ancrant les plans dans la réalité.

La différence essentielle réside dans l'intention. La gestion du temps dans ClickUp n'est pas une question de surveillance ou de microgestion. Il s'agit plutôt de prendre de meilleures décisions en amont, afin que les équipes ne soient pas surchargées, que les priorités soient réalistes et que le travail avance à un rythme soutenable.

Avantage n° 7 : sécurité, permissions et gouvernance adaptées aux entreprises

À mesure que votre organisation se développe, les risques de sécurité augmentent. Les équipes informatiques et de sécurité bloquent souvent les nouveaux outils s'ils ne disposent pas des contrôles nécessaires pour protéger les données sensibles et gérer les accès des utilisateurs. Cela peut contraindre vos équipes à utiliser des logiciels peu pratiques et non approuvés, ou créer des failles de sécurité qui mettent votre entreprise en danger.

Les grandes entreprises peuvent travailler en toute sécurité grâce aux fonctionnalités robustes de sécurité et de gouvernance de ClickUp. Vous bénéficiez des autorisations granulaires de ClickUp qui vous permettent de contrôler l'accès à tous les niveaux de votre environnement de travail, de l'ensemble de l'espace jusqu'aux tâches ClickUp individuelles.

Voici ce qui fait de ClickUp une solution adaptée aux entreprises :

Contrôle d'accès basé sur les rôles : Définissez ce que chaque utilisateur peut voir et faire grâce aux ensembles d'autorisations personnalisés de ClickUp pour différents rôles, y compris l'accès invité ClickUp pour les collaborateurs externes

Fonctionnalités de sécurité avancées : Protégez votre environnement de travail grâce à l'intégration SSO de ClickUp, à l'authentification à deux facteurs obligatoire et aux journaux d'audit détaillés qui permettent de suivre l'activité des utilisateurs.

Conformité et protection des données : ClickUp est conforme à la norme SOC 2 Type II et propose une gestion des données conforme au RGPD, toutes les données étant protégées par le chiffrement des données ClickUp, tant en transit qu'au repos.

Grâce aux puissants contrôles d'administration de ClickUp, vous pouvez appliquer des politiques de sécurité à l'ensemble de votre environnement de travail. Ainsi, votre équipe financière peut accéder aux données sensibles, les prestataires ne voient que les tâches ClickUp qui leur sont attribuées, et le service informatique conserve une supervision totale.

Avantage n° 8 : intégrations flexibles et plateforme ouverte

Votre travail ne s'arrête pas lorsque vous quittez votre bureau, et votre capacité à rester productif ne devrait pas non plus s'arrêter. L'application mobile ClickUp vous permet de :

Créez et mettez à jour des tâches grâce à des fonctionnalités de mise en forme complètes

Suivez votre temps d'un simple clic

Utilisez la messagerie instantanée via ClickUp Chat pour partager des mises à jour rapides

Accédez à tous vos documents et fichiers hors ligne

Voici un environnement de travail complet qui tient dans votre poche !

Qu'est-ce qui le rend encore plus puissant ? Les intégrations approfondies et bidirectionnelles de ClickUp permettent à vos outils existants de mieux fonctionner ensemble. Considérez cela comme l'ajout d'une couche d'intelligence à votre pile technologique plutôt que comme la simple création d'un nouveau point de connexion.

➡️ Prenons l'exemple de notre intégration Zoom. En plus de vous permettre de démarrer et de rejoindre des réunions Zoom directement depuis vos tâches ClickUp, elle garantit également que les enregistrements et les transcriptions sont automatiquement joints à la tâche correspondante, ce qui permet de conserver tout le contexte au même endroit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp ! Utilisez une grande variété d'intégrations ClickUp pour optimiser vos flux de travail visuels avec les outils que vous maîtrisez le mieux

Et ce n'est qu'une seule application. Imaginez à quel point vous pourriez être plus productif grâce aux plus de 1 000 intégrations de ClickUp, notamment :

Outils de développement : GitHub, GitLab, Bitbucket

Outils de conception : Figma, Adobe Creative Cloud

Applications de communication : Slack, Microsoft Teams

Applications de gestion de fichiers : Google Drive, Dropbox, OneDrive

Synchronisation des calendriers : Google Agenda, Outlook

Et bien plus encore via Zapier

Comment différentes équipes transforment leur travail grâce à ClickUp

On comprend. On est ClickUp, et on parle de ClickUp. On peut presque entendre les yeux qui roulent. Alors on va laisser nos clients faire le travail à notre place. 🤩

Voici nos meilleures réussites clients : des équipes qui ont transformé leurs flux de travail grâce à ClickUp.

Équipes techniques : de la création à la croissance

Les équipes de développement logiciel sont confrontées à des défis particuliers lorsqu'il s'agit de coordonner des projets complexes tout en conservant leur agilité.

⚠️ Sam Pavitt, responsable produit chez Gatekeeper, a connu un tournant décisif dans sa carrière lorsqu'il a dû créer une architecture évolutive capable de résoudre les problèmes de gestion de projet modernes de son équipe.

🔁 Ayant déjà défendu Jira dans divers rôles, Sam était déterminé à reproduire sa réussite chez Gatekeeper. Cependant, il s'est rapidement rendu compte que le PDG avait une forte aversion pour Jira en raison de sa nature restrictive, de ses flux de travail rigides et de sa complexité inhérente pour les équipes non techniques. Cela l'a incité à explorer ClickUp, une plateforme déjà utilisée dans toute l'entreprise par diverses équipes.

🏆 En seulement deux ans d'utilisation de ClickUp, les équipes de gestion de produit et de développement de Gatekeeper ont connu un essor fulgurant. Elles ont réduit de 50 % les goulots d'étranglement administratifs et rationalisé les flux de travail sans avoir besoin d'un administrateur dédié. La flexibilité de ClickUp leur a permis d'adapter leurs processus de cycle de vie du développement logiciel (SDLC) en toute transparence.

Sam a souligné trois avantages clés qui font de ClickUp la solution idéale pour son équipe : Grâce aux fonctionnalités de balisage personnalisées, les responsables produit peuvent gérer sans effort les sprints et les backlogs sans avoir besoin de requêtes de type SQL, ce qui améliore la collaboration entre les différentes équipes. Contrairement à Jira, où un seul administrateur constitue souvent un frein à la productivité, ClickUp permet à tous les membres de l'équipe de gérer les configurations et les flux de travail de manière autonome L'absence de structures rigides dans ClickUp a permis à Gatekeeper d'adapter librement ses processus SDLC, éliminant ainsi les frustrations liées aux transitions de statut restrictives de Jira

En adoptant ClickUp, Gatekeeper a amélioré la visibilité des projets et favorisé une culture de collaboration entre les équipes techniques et non techniques.

Équipes marketing : orchestrer des campagnes complexes

Les équipes marketing jonglent entre de multiples campagnes, échéances et livrables sur différents canaux.

⚠️ Shopmonkey, une plateforme cloud de gestion d'ateliers de réparation automobile, était confrontée à un véritable défi en matière de validations marketing. Avec une équipe en pleine croissance et des demandes provenant de toutes parts (Notion, Google Docs, Slack), il était difficile de suivre les projets et de savoir qui faisait quoi.

🔁 Rachel Gilstrap, responsable de projets marketing, a constaté que ce chaos entraînait des informations manquantes et des retards dans les validations. Pour y remédier, Rachel a pris l'initiative de mettre en place ClickUp. Elle a obtenu une certification et a adapté la plateforme aux besoins de son équipe.

🏆 Les résultats ont été impressionnants : ils ont réduit de 50 % les délais de révision et d'approbation et de 33 % le temps nécessaire pour achever les demandes de conception.

Désormais, grâce aux processus rationalisés, aux flux de travail automatisés et aux vues personnalisables de ClickUp, Shopmonkey est non seulement mieux organisé, mais aussi plus efficace: l'entreprise a achevé plus de 230 tâches en seulement cinq mois ! Cela comprend 404 nouvelles publicités, 46 nouvelles campagnes par e-mail et neuf évènements. Elle a également lancé trois produits différents en moins de trois mois.

À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Équipes d'entreprise : une croissance sans heurts

Les grandes entreprises ont souvent du mal à maintenir la visibilité et la cohérence de leurs processus.

⚠️ VMware, un acteur majeur des services multicloud, a dû faire face à de réels défis lorsqu'il a tenté de rationaliser ses opérations. Avec plus de 10 000 employés, les demandes de projet affluaient de toutes parts, par e-mail, via Slack et lors de réunions. Cette approche dispersée empêchait les équipes de rester sur la même longueur d'onde et ralentissait les rapports et le suivi des objectifs.

🔁 Pour résoudre ces problèmes, VMware a décidé de s'associer à ClickUp. Teresa Sothcott, responsable du bureau de gestion de projet, a expliqué qu'ils avaient besoin d'une plateforme unique pour gérer tout efficacement.

🏆 Grâce à ClickUp, l'entreprise a constaté une amélioration spectaculaire, multipliant par huit l'efficacité de la prise en charge et de la hiérarchisation des projets. Les automatisations ont permis de réduire les tâches fastidieuses, laissant ainsi les équipes se concentrer sur l'essentiel. Désormais, avec l'ensemble de son travail regroupé en un seul endroit, VMware bénéficie d'une vue d'ensemble claire des projets et peut prendre des décisions rapides et éclairées.

L'équipe apprécie particulièrement le fait que nous disposions d'un seul outil. Nous avons désormais l'esprit tranquille, sachant que nous disposons des bonnes informations.

L'équipe apprécie particulièrement le fait que nous disposions d'un seul outil. Nous avons désormais l'esprit tranquille, sachant que nous disposons des bonnes informations.

📊 Une efficacité à grande échelle : plébiscité par des équipes partout dans le monde L'impact de ClickUp ne se manifeste pas seulement dans les témoignages individuels de clients, mais aussi sur l'ensemble du marché. Dans les rapports G2 de l'hiver 2026, ClickUp est apparu dans plus de 1 500 rapports de catégorie, s'est classé parmi les trois premiers dans plus de 500 et a obtenu des centaines de badges « Leader » dans les catégories de planification, d'exécution, de collaboration et de travail unifié. Ce niveau de cohérence va au-delà de la simple popularité : il reflète la réalité des équipes, dans des environnements réels, qui attribuent à ClickUp une note élevée dans des cas d'utilisation et des tailles de déploiement variés.

Fonctionnalité ClickUp Asana Monday.com Notion Jira Gestion des tâches Fonctionnalités avancées, avec automatisation, dépendances, tâches récurrentes, flux de travail flexibles et actions natives assistées par l'IA Gestion étendue des tâches avec orchestration évolutive du travail ; automatisation plus poussée et fonctionnalités d’échéancier dans les niveaux supérieurs Des flux de travail visuels puissants avec des tableaux et des tableaux de bord ; axés sur la planification visuelle, mais moins approfondis en matière de dépendances structurées Notion permet le suivi des tâches, mais ses capacités sont limitées pour les flux de travail structurés ou complexes Excellent suivi des problèmes et du backlog pour les équipes logicielles ; prise en charge approfondie des flux de travail de développement Vues Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, Calendrier, Échéancier, Tableau, Charge de travail, Box, Activité, Tableaux blancs, Documents, Formulaires, et plus encore Liste, Tableau, Échéancier, Calendrier et vues avancées limitées dans les formules supérieures Listes, tableaux, échéanciers, calendrier, diagrammes de Gantt, tableaux de bord : des interfaces visuelles performantes Bases de données flexibles avec Kanban/Calendrier/Tableau ; nécessite généralement de créer des vues manuellement Tableaux Scrum/Kanban, backlog, Sprints, ainsi que burndown, mais diversité limitée des vues pour les non-développeurs Personnalisation Statuts, champs, flux de travail, règles et modèles hautement personnalisables De bonnes options de personnalisation, mais avec des limites en dehors des forfaits premium Tableaux et automatisations flexibles ; interface plus simple, mais logique personnalisée moins approfondie Des structures de contenu extrêmement personnalisables, mais un manque d'assistance pour les flux de travail structurés Flux de travail et champs personnalisés pour les problèmes ; idéal pour la logique de développement et métier au sein des équipes logicielles Collaboration Chat en temps réel intégré, commentaires, étiquettes, partage de fichiers, Tableaux blancs, SyncUps, clips enregistrés Commentaires et étiquettes ; pas de chat en temps réel intégré ; s'intègre à des outils de communication externes Mises à jour et discussions intégrées à l'outil ; commentaires, mais pas de chat natif persistant Commentaires et documents partagés, mais pas de chat intégré Commentaires, mentions ; pas de chat d'équipe intégré en temps réel Automatisation Automatisations intégrées avec suggestions IA et logique conditionnelle puissante, flux de travail adaptatif Des automatisations sont disponibles, mais principalement dans les forfaits supérieurs Automatisation native avec des recettes visuelles et des déclencheurs de flux de travail Pas d'automatisation native des tâches ; possibilité d'utiliser des modèles et des API Automatisation avancée pour les flux de travail de développement ; accent particulier mis sur les transitions entre les problèmes Intégrations Des milliers d'intégrations, notamment Slack, Google Drive, Zoom, des calendriers et des outils de développement Un vaste écosystème d'intégrations avec de nombreuses applications professionnelles standard pour les entreprises S'intègre parfaitement à de nombreux systèmes externes ; connecte les applications d'entreprise Intégrations axées sur l'intégration/la connexion de bases de données ; synchronisation externe via des API Intégrations poussées avec des outils de développement tels que Bitbucket et GitHub ; un écosystème solide pour l'ingénierie Rapports et analyses Tableaux de bord avancés, vues Charge de travail, objectifs, résumés générés par l'IA Outils de rapports avec tableaux de bord ; analyses plus riches dans les formules premium Tableaux de bord et analyses visuelles : un résumé simplifié Analyses limitées ; idéal pour le contenu, mais pas pour les rapports structurés Rapports agiles (vitesse, burndown, indicateurs de sprint) ; un atout pour les équipes de développement Suivi du temps Suivi du temps intégré, avec assistance pour les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau Pas de suivi du temps intégré (nécessite des connecteurs) ( awork Options de suivi du temps intégrées Pas de suivi du temps intégré Estimation de durée et enregistrement du temps intégrés ; dépend de l'installation du flux de travail Modèles De nombreux modèles prédéfinis et personnalisables Modèles disponibles, meilleures fonctionnalités dans les forfaits payants Vaste bibliothèque de modèles pour les flux de travail Pas de modèles de flux de travail prédéfinis ; les utilisateurs créent eux-mêmes leurs structures Modèles Agile/Scrum axés sur les structures de développement Hiérarchie et organisation Une hiérarchie approfondie avec des espaces, des dossiers, des listes, des tâches et des sous-tâches Projets, tâches et portfolios ; les sous-tâches sont limitées par rapport à ClickUp Tableaux et groupes ; une hiérarchie simplifiée Des bases de données flexibles sans hiérarchie des tâches Projets, problèmes, épopées et sous-tâches adaptés aux flux de travail de développement Base de connaissances Outil de documentation avec liens, modification en cours et intégration des tâches Pas de base de connaissances native complète Pas de base de connaissances intégrée autonome ; contenu lié aux tableaux Idéal pour la capture des connaissances et le contenu structuré Documentation intégrée minimale ; utilise Confluence ou des modules complémentaires pour la base de connaissances Application mobile Fonctionnalités complètes avec assistance hors ligne Une expérience mobile fluide avec accès aux tâches et aux projets Une application mobile performante axée sur les tableaux et les mises à jour Application mobile principalement destinée aux notes et aux documents Application de base pour la gestion des problèmes et la modification en cours Facilité d'utilisation Une interface utilisateur agréable et flexible, adaptée à de nombreux styles Interface utilisateur épurée ; les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter un certain effort Une interface utilisateur visuelle conviviale pour les débutants ; plus facile à utiliser pour les équipes non techniques Une expérience utilisateur simple pour les notes ; non structurée pour les flux de travail Puissant mais complexe ; optimisé pour les équipes d'ingénieurs Tarifs Forfait gratuit avec de nombreuses fonctionnalités ; forfaits payants à prix abordables Forfait Free gratuit limité ; formule premium requise pour les flux de travail et les objectifs Des formules compétitives axées sur le visuel et l'automatisation Version gratuite et payante ; pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet Gratuit pour un nombre limité d'utilisateurs ; forfaits payants adaptés aux équipes de développement en entreprise

Quelles sont les prochaines nouveautés de ClickUp ?

ClickUp est une plateforme qui évolue constamment pour répondre aux exigences du travail moderne. S'appuyant sur les fondements de ClickUp 4.0, l'objectif reste de fournir un environnement de travail plus rapide, plus fiable et plus intelligent. Vous pouvez vous attendre à des investissements continus dans les capacités d'IA, avec des agents ClickUp AI plus puissants, une meilleure compréhension du contexte et des possibilités d'automatisation étendues.

Notre engagement à améliorer les performances et la fiabilité est permanent. La plateforme s'adapte à votre équipe à mesure que vous vous lancez dans des projets plus importants et plus complexes. Le développement de ClickUp s'inspire des flux de travail réels d'équipes comme la vôtre, et non d'une simple checklist de fonctionnalités.

Nous nous engageons à créer une plateforme de travail durable et évolutive qui continuera à vous faire gagner du temps.

Oubliez le travail administratif — Soyez plus productif avec ClickUp

Nous avons entamé cette discussion en abordant les défis liés au travail déconnecté.

La fragmentation du travail est un problème structurel que l'environnement de travail IA convergent de ClickUp a été conçu pour résoudre.

Ajouter davantage d'outils à votre pile ne résoudra pas le problème sous-jacent du travail fragmenté. Les gains de productivité les plus importants ne proviennent pas d'un plus grand nombre de fonctionnalités, mais de la réduction du temps que votre équipe consacre à la coordination et aux changements de contexte. ✨

Faire le bon choix peut avoir un effet multiplicateur sur l'efficacité et la cohésion de votre équipe.

Mais à travers chaque fonctionnalité et chaque exemple que nous avons explorés, une chose apparaît clairement : il existe une meilleure façon de travailler.

Nous utilisions SharePoint, Excel et des documents Word pour la création et le suivi du contenu, ce qui rendait difficile d'avoir une bonne visibilité et de garantir la précision. ClickUp a résolu bon nombre de ces problèmes.

Nous utilisions SharePoint, Excel et des documents Word pour la création et le suivi du contenu, ce qui rendait difficile d'avoir une bonne visibilité et de garantir la précision. ClickUp a résolu bon nombre de ces problèmes.

Le forfait Free Forever de ClickUp vous donne accès à un environnement de travail entièrement fonctionnel où vous pouvez découvrir par vous-même comment des fonctionnalités telles que le chat alimenté par l'IA, les flux de travail personnalisés et la collaboration en temps réel peuvent vous aider à gagner en productivité.

Foire aux questions

ClickUp est un espace de travail convergent basé sur l'IA qui combine gestion de projet, documents, collaboration en temps réel et IA au sein d'une seule et même plateforme. Il est utilisé par des équipes issues des domaines du produit, du marketing, de l'ingénierie et des opérations pour gérer l'ensemble de leur travail sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

ClickUp est conçu comme un environnement de travail convergent où les tâches, les documents, le chat en temps réel et les objectifs sont connectés de manière native, et non simplement intégrés à partir de produits distincts. Cette différence structurelle élimine les changements de contexte et permet de garder toutes les informations de travail liées entre elles.

ClickUp Brain est une fonctionnalité d'IA contextuelle qui comprend vos tâches, vos documents, vos commentaires et vos échéanciers. Cela lui permet de répondre à des questions sur votre travail, de générer du contenu pertinent et d'automatiser les flux de travail en fonction des données réelles de vos projets.

Oui, ClickUp offre une sécurité de niveau entreprise, notamment la conformité SOC 2 Type II, des permissions granulaires, l'intégration SSO et des journaux d'audit. Ces fonctionnalités en font un outil adapté aux grandes organisations qui ont besoin d'une gouvernance rigoureuse et d'une protection des données à grande échelle.

ClickUp est conçu pour regrouper les tâches, les documents, les wikis, les tableaux blancs, le chat en temps réel et le suivi du temps sur une seule et même plateforme. Cela permet de réduire la prolifération des outils et la perte de contexte liée au passage d'une application à l'autre.