Dans ClickUp Brain for Teams : les 10 meilleurs outils pour le partage des connaissances, l'automatisation des projets et la rédaction

Depuis 2017, ClickUp regroupe les outils de travail sur une seule plateforme. Mais à mesure que l'adoption de l'IA gagne en popularité (et en nécessité), l'optimisation du lieu de travail nécessite de repenser la manière dont les équipes suivent, partagent et consultent leur contenu professionnel.

ClickUp Brain est un ensemble de fonctionnalités d'IA conversationnelles, contextuelles et basées sur les rôles, disponibles partout dans ClickUp. Chaque employé, quelle que soit son équipe, peut tirer parti de ses trois piliers clés : gestion des connaissances par l'IA, gestion de projet par l'IA et AI Writer for Work.

La question que tout le monde se pose est la suivante : Comment l'IA peut-elle m'aider à être plus efficace et plus performant dans mon rôle ?

Avec ClickUp Brain, votre équipe n'a pas besoin d'apprendre l'ingénierie des invites, ni de poser les bonnes questions pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'IA : tout est fait pour vous. Et vous pouvez appliquer les outils ClickUp AI de manière progressive, en commençant par les domaines à fort impact personnel et d'équipe, puis en élargissant le champ d'application !

SÉCURITÉ AVEC L'IA Vous conservez tous les droits d'utiliser nos fonctionnalités d'IA, et uniquement de la manière qui correspond à vos politiques, pour le bénéfice de votre personnel. Voici ce que vous devez savoir :

1. Chiffrement des données : ClickUp utilise le chiffrement pour protéger les données en transit et au repos, garantissant ainsi que les informations sensibles ne sont pas accessibles aux parties non autorisées. 2. Contrôles d'accès pour Ask AI : ClickUp met en œuvre des contrôles d'accès stricts, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux réponses de ClickUp Brain. Les utilisateurs doivent avoir accès aux données sous-jacentes. 3. Accords avec les partenaires de l'AGI : ClickUp a conclu des accords avec des fournisseurs de LLM pour ne pas utiliser les données pour former des modèles. 4. Formation des modèles : ClickUp ne forme aucun modèle d'IA sur les données des utilisateurs.

Pour en savoir plus, lisez notre politique de sécurité complète.

Examinons de plus près les fonctionnalités clés de ClickUp Brain ! 🤓

1. Lancez l'IA de n'importe où dans ClickUp

La nouvelle expérience de discussion IA est exactement là où vous en avez besoin : à un clic de la barre d'outils, n'importe où dans votre environnement de travail. C'est une passerelle en libre-service pour rechercher des réponses et maintenir votre équipe dans un flux ininterrompu.

Grâce à un accès permanent au partage d'informations, la concentration individuelle et la collaboration en équipe bénéficient de moins de perturbations.

Lorsque les équipes mettent à jour leurs tâches ou collaborent sur des livrables, un simple appui permet d'invoquer l'IA afin que chacun puisse consulter les décisions et les données documentées existantes.

Sélectionnez une invite, des instructions ou des instructions prédéfinies ou saisissez une question avec Ask AI

Chaque jour apporte son lot de nouvelles questions, mais ClickUp AI est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voici quelques scénarios illustrant comment les utilisateurs peuvent utiliser ClickUp AI pour obtenir rapidement de l'aide en matière d'organisation :

Question de politique interne

Personne : Pourriez-vous me faire savoir quelle est notre politique en matière de congés ? Je souhaite prendre congé vendredi prochain, mais je ne sais pas si j'ai besoin d'une autorisation préalable et combien de temps à l'avance je dois la demander.

IA : Répond avec un bref aperçu des politiques de l'entreprise en matière de congés, y compris les autorisations requises, le délai de soumission des demandes, la disponibilité des jours de maladie par rapport aux jours de congé personnels et les sources d'information

Bonnes pratiques générales en matière d'environnement de travail

Personne : Comment rendre une tâche privée ?

ClickUp IA : Répond avec des instructions étape par étape et des liens vers les articles d'aide de ClickUp pour plus d'informations

Assistance informatique

*personne : Mon ordinateur ne fonctionne pas ! Comment puis-je contacter le service informatique ?

ClickUp IA : référence votre base de connaissances pour localiser les procédures documentées et partage le(s) lien(s) source(s)

2. Poser des questions sur les tâches et les documents

Même les employés qui excellent dans l'organisation ont du mal à suivre leur liste de tâches qui demandent une grande concentration.

Tout est dû maintenant si vous avez cinq chefs de projet sur cinq tâches sur lesquelles vous travaillez.

Vous aurez désormais une vision claire des tâches de travail qui nécessitent une action immédiate et de celles qui ont une priorité moindre, en fonction des données relatives aux tâches. Posez une question personnalisée ou choisissez parmi les invites prédéfinies, notamment :

Quelles sont mes tâches urgentes ?

Sur quoi dois-je travailler ensuite ?

Quelles sont mes tâches en retard ?

Quelles sont les tâches ouvertes et qui me sont assignées ?

Cela permet aux équipes de progresser régulièrement sur les travaux urgents et les objectifs importants à long terme sans perdre de vue les jalons clés. 🔑

Obtenez les points forts de l'activité des tâches et posez des questions de suivi sur la date d'échéance, les commentaires, etc

L'utilisation d'outils d'IA pour résumer les informations et aider à la rédaction permet de soulager tout le monde de la quantité énorme de contenu à lire et à écrire sur le lieu de travail. Cela augmente l'efficacité à l'échelle de l'entreprise grâce au temps gagné.

Dites à tout le monde : Fini les fils de tâches interminables à lire !

En créant automatiquement des résumés des détails clés, les équipes renforcent leur capacité à achever et partager davantage de travail. Les situations ci-dessous sont des opportunités idéales pour mettre à profit la synthèse de l'IA :

Développement de produits : résumez de longs documents d'exigences pour en extraire les décisions clés et les compromis pour les nouveaux ingénieurs

Campagnes marketing : extraire les thèmes et les idées majeurs des longs fils d'e-mails pour forfaits le lancement d'une campagne à venir afin d'aider les collaborateurs à se mettre à niveau

Projets de recherche : Résumez les conclusions et recommandations clés à partir de résultats et d'analyses détaillés pour créer des résumés exécutifs concis

Service client : résumez les discussions entre pairs et clients pour faire ressortir les problèmes non résolus, les demandes de fonctionnalités ou les bugs pour les équipes produit

Projets de conseil : Créez un aperçu des livrables, des rapports de statut et des comptes rendus de réunion pour tenir les clients informés de la progression générale

Résumez rapidement des textes ou des éléments dans des tâches telles que les commentaires, les mises à jour importantes, les changements de statut, les nouvelles sous-tâches, etc

StandUp par l'IA produit des comptes rendus de statut de taille réduite à la demande pour un maximum de 10 personnes. Ces points de contact réguliers pour évaluer la progression nous tiennent responsables afin que nous ne négligions pas les efforts individuels et collectifs qui sont à l'origine des réalisations de l'organisation. 🏆

Vos entretiens individuels, réunions d'équipe et rétrospectives se déroulent en parallèle. Les comptes rendus quotidiens via ClickUp AI offrent une visibilité instantanée pour rester agile tout en répondant à des besoins plus larges tels que la définition d'objectifs et le développement des talents.

Et lorsqu'un simple point de contrôle de progression suffit à maintenir votre journée sur la bonne voie, ajoutez la carte Compte rendu à votre Accueil ! Dans les paramètres de la carte, vous pouvez passer d'une période à l'autre et modifier la mise en forme pour afficher ce qui vous intéresse au cours de la semaine.

Produisez un compte rendu d'une tâche sur un nombre de jours défini pour répertorier rapidement les mises à jour, les tâches à faire et les goulots d'étranglement

5. Utilisez le langage naturel pour créer des automatisations personnalisées

Nos utilisateurs adorent la fonctionnalité Automatisation de ClickUp, qui élimine une grande partie des processus manuels liés aux tâches. Nous avons amélioré l'outil pour que chacun puisse créer des règles personnalisées à l'aide d'un simple texte !

Décrivez de manière informelle ce que vous souhaitez faire fonctionner en pilote automatique : mise à jour des statuts, application de modèles ou envoi de commentaires à des personnes spécifiques.

Par exemple, un recruteur automatise un flux de travail d'embauche en utilisant le langage naturel : Lorsque le statut de la tâche passe à accepté, appliquez le modèle d'intégration des nouveaux employés et changez la priorité à élevée.

Écrivez en toute simplicité une discussion au générateur d'automatisation

Si vous utilisez déjà les champs personnalisés pour raccourcir le basculement des tâches, vous allez adorer les derniers ajouts au groupe : Résumé IA et Mises à jour de progression par l'IA !

Vous vous souvenez de la fonctionnalité de résumés des tâches dont nous avons parlé précédemment ? Vous pouvez désormais obtenir des récapitulatifs instantanés de la progression et des mises à jour à partir des affichages, sans avoir à ouvrir une tâche.

Pour les feuilles de route des produits ou les listes de campagnes marketing, générez un nouvel aperçu narratif de la progression des tâches récentes. Sur les pipelines de vente ou les listes de sprints, extrayez des résumés des tâches urgentes liées aux prospects ou des taux d'achèvement des développements à mesure que les tâches évoluent au jour le jour. 🌱

7. Rédigez avec notre assistant spécifique à chaque rôle

L'assistant de rédaction IA apporte de la valeur en permettant aux équipes de maximiser le moment. Alors que les idées sont fraîches dans nos esprits, c'est le moment idéal pour mettre le travail en mouvement. Nous resterons concentrés sur les tâches prioritaires et éviterons les retards dans la paperasse.

Fonctionnement : les points de départ recommandés dans ClickUp AI changent en fonction du rôle que vous sélectionnez dans le modal.

Par exemple, les ingénieurs peuvent générer un schéma de modèle ou rédiger un document de spécifications techniques. De même, les chefs de projet peuvent créer un document de portée ou une demande de modification de projet. Les RH peuvent créer des listes d'emplois ou rédiger des annonces internes.

Choisissez parmi différents services organisationnels pour obtenir un contenu spécifique à votre rôle en fonction de vos besoins

8. Allégez la charge de travail initiale grâce à un modèle optimisé par l'IA

Alors que la vitesse des projets augmente dans toutes les entreprises, une qualité constante apporte un confort. Les modèles générés par l'IA standardisent la structure et la mise en forme, de sorte que toute personne utilisant vos ressources approuvées par la marque, qu'elle soit en contact avec les clients ou la direction, dispose de documents soignés. 🎨

Tirez parti de la fonctionnalité Write With AI pour générer un document de première ébauche. Plus précisément :

Ouvrir un nouveau document Tapez la clé barre oblique pour ouvrir l'outil Écrire avec l'IA Indiquez à l'IA ce que vous souhaitez créer et modifiez en cours de route Insérez le texte dans le document et ajoutez vos touches finales Enregistrez le document en tant que modèle afin que les autres membres de l'équipe puissent y accéder

Par exemple, les responsables de programme qui lancent de nouvelles initiatives transversales peuvent générer instantanément des documents de charte entièrement structurés pour une modification alignée sur les bonnes pratiques de gestion de projet, telles que les indicateurs de réussite, les listes de risques et les matrices RACI adaptées à la taille de l'équipe.

Voici comment d'autres équipes créent des modèles pour différentes occasions :

Réseaux sociaux

Cadres de contenu avec tailles d'image et longueurs de légendes idéales préconfigurées

Modèles de campagnes sociales avec listes de hashtags et messages réutilisables

Des rapports analytiques mettant en évidence les tendances des indicateurs clés

Contenu

Article de blog avec des grandes lignes et des recherches SEO pré-remplies pour finaliser

Scripts de concepts vidéo avec détails de scènes et checklists de production prêts

Modèles de newsletter par e-mail avec des blocs de contenu segmentés par abonné

Marketing

Envoi d'e-mails de suivi des prospects avec analyse des segments de prospects

Modèles de forfait de lancement de campagne avec suivi du budget, objectifs et informations sur l'audience

Modèles de communiqués de presse de lancement de produits avec langage de positionnement

Ingénierie

Modèles d'architecture de code et de documentation des composants

Cadres de documents d'exigences produit prédéfinis avec conseils stylistiques

Modèles de journal des problèmes du forfait de correction des défauts avec flux de logique d'arbre de décision

IT

Formulaires de documentation de réponse aux incidents avec catégorisation de la gravité

Modèles de rapports d'audit de cybersécurité mis à jour pour répondre aux dernières exigences de conformité

Grilles de test de reprise après sinistre et structures de classement pour la restauration sélective des enregistrements

RH

Modèles de lettres d'offre personnalisés avec conditions d'emploi incluses

Des checklists d'intégration personnalisables sur 90 jours par département ou par équipe

Cadres flexibles d'évaluation des performances alignés sur les valeurs de l'entreprise

Finance

Modèles d'analyse des risques pour la préparation des audits financiers

Modèles de rapports sur les dépenses réelles par rapport au budget

Les modèles Pitchbook pour les documents de financement sont mis à jour en fonction de la taille des tours de financement

Une collaboration fluide signifie réunir les employés là où ils sont le plus à l'aise pour exprimer leurs idées. Pour certains, exprimer des concepts à voix haute est plus intuitif, ce qui permet de faire ressortir le ton et l'enthousiasme.

Voice Clips dans ClickUp permet aux équipes de partager des remarques verbales et de demander à l'IA de transcrire instantanément les discussions en texte.

La transcription permet à quiconque de parcourir rapidement le contenu à la recherche de détails clés. (Et c'est pratique si vous êtes dans un espace public ou un bureau ouvert !) Vous pouvez même copier des transcriptions complètes ou des extraits pour une plus grande visibilité.

Lire la transcription d'un clip vocal à partir d'un commentaire envoyé

10. Créez des sous-tâches deux fois plus vite grâce à l'IA

Au lieu de vous creuser la tête pour déterminer chaque tâche nécessaire à l'achèvement d'un projet, laissez ClickUp AI vous aider à élaborer le plan d'action. Il vous suffit de définir l'objectif global, par exemple « Créer un nouveau flux de travail de soumission informatique », et l'IA vous proposera un ensemble de sous-tâches séquentielles !

Et la puissance des sous-tâches générées par l'IA ne s'arrête pas là. 🤖

Comment ça marche : si une tâche a commencé par Forfait de remise à niveau de la formation à l'échelle de l'entreprise lors de sa création, il se peut qu'elle ne contienne pas les détails nécessaires pour déterminer les sous-tâches logiques. Cependant, au fil des jours, à mesure que les discussions clarifient les mises en forme, les publics et les priorités des sujets, l'IA peut intégrer tous les commentaires nouvellement ajoutés.

En fonction de l'évolution de la portée, il peut ensuite recommander des sous-tâches adaptées reflétant le contexte et les détails mis à jour : définir les rôles nécessaires, les lieux à organiser, les sujets à aborder lors des sessions et les invitations à créer !

11. Changez de LLM pour personnaliser votre expérience de l'IA

Aimeriez-vous pouvoir accéder à ChatGPT dans votre environnement de travail ? Ou rédiger un article de blog détaillé à l'aide de Claude sans changer d'onglet et vous connecter à l'outil ? C'est désormais possible !

ClickUp Brain vous offre la possibilité de passer d'un modèle de langage à l'autre (LLM) pour répondre à différents cas d'utilisation et préférences personnelles. Vous obtenez ainsi de meilleurs résultats pour des tâches diverses telles que le code, l'écriture ou le résumé.

À mesure que la technologie de l'IA évolue, la possibilité de changer de LLM permettra à Brain d'intégrer des modèles plus récents et plus avancés dès qu'ils seront disponibles et de garder votre assistant pratique adaptable à vos besoins de travail.

Changez de LLM dans ClickUp Brain pour personnaliser votre expérience de l'IA

Augmentez la productivité de toute l'entreprise avec ClickUp Brain

Nous serions ravis de discuter avec vous pour comprendre les besoins de votre équipe en matière d'automatisation et identifier les points de friction. Au cours de cette session personnalisée, nous discuterons des points faibles de vos flux de travail et vous montrerons comment ClickUp Brain, associé à votre base de connaissances, peut décupler votre productivité. ⚙️

Et pour rendre la transformation du lieu de travail plus accessible, ClickUp Brain est disponible pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois. Dès aujourd'hui, votre équipe peut achever les tâches du jour, de demain et du surlendemain !