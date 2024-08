16 des meilleures intégrations ClickUp

Vous souvenez-vous de l'époque, pas si lointaine, où il n'existait qu'une poignée d'outils de travail ?

Aujourd'hui, vous avez des centaines d'options, et pourtant, vous avez l'impression de ne pas avoir trouvé "le bon" ☝️👀

Entrez dans ClickUp pour enfin rencontrer la personne qui vous convient.

ClickUp a été créé comme un outil tout-en-un outil de gestion de projet pour stimuler la productivité et réduire la frustration et l'inefficacité causées par l'utilisation de plusieurs applications.

Nous comprenons que passer d'une application à l'autre toute la journée n'est peut-être pas la façon la plus productive de passer ses journées de travail. C'est pourquoi nous avons conçu la solution parfaite qui permet à tous les types d'équipes, quel que soit leur secteur d'activité, de personnaliser leur flux de travail et de regrouper tout leur travail en un seul endroit.

Mais nous comprenons. À mesure qu'une entreprise se développe, ses besoins en solutions logicielles le font aussi.

C'est une bonne chose que ClickUp ait de puissantes capacités d'intégration ! ⚡️

Dans cet article, nous avons réduit le problème à l'utilisation de la fonction 16 des meilleures applications pour vous aider à gagner beaucoup de temps, à organiser votre flux de travail, à faire évoluer votre entreprise et à redonner de la joie à vos journées de travail. 😌

Avantages de l'intégration logicielle

Bien que ClickUp soit suffisamment puissant pour remplacer la plupart des autres outils de travail que vous utilisez, son intégration à d'autres applications peut vous aider à rationaliser votre flux de travail en un seul endroit.

En fait, ClickUp peut être connecté à plus de 1000 outils, gratuitement ! 🤯

L'intégration de ClickUp à d'autres applications peut vous aider :

🟢 Faciliter l'échange d'informations entre différents systèmes

🟢 Réduire les erreurs commises lors de la saisie manuelle de données dans plusieurs systèmes déconnectés

🟢 Améliorer la visibilité de votre entreprise en regroupant toutes les bases de données dans un seul système

🟢 Gagner du temps en effectuant des tâches dans une interface unique au lieu d'activer/désactiver différents systèmes

Meilleures intégrations ClickUp

Quelle que soit l'équipe à laquelle vous appartenez, le projet ou les tâches sur lesquels vous travaillez, tournez-vous vers les intégrations pour simplifier votre flux de travail et tirer le meilleur parti de ClickUp. 🚀

Slack Slack est une messagerie et un lieu de travail

outil de communication qui rassemble les gens pour qu'ils travaillent en tant qu'équipe unifiée.

Remplacez facilement les e-mails, les messages texte et la messagerie instantanée par cette seule application, et créez plusieurs canaux pour organiser différentes discussions ou groupes dans des espaces dédiés.

Cela signifie moins de temps passé à rebondir entre plusieurs outils de communication et à perdre des fils de discussion dans votre boîte de réception e-mail !

Faites passer cet outil de communication puissant et convivial au niveau supérieur et intégrez-le à ClickUp pour faire plus que simplement discuter avec vos coéquipiers. Lorsque vous connectez Slack à ClickUp, vous libérez des actions qui peuvent aider à décupler votre productivité et votre efficacité !

Intégrer Slack à ClickUp pour effectuer ces actions:

Modifier le statut, les assignés, les priorités, les étiquettes et les dates d'échéance

Personnaliser les notifications des tâches à envoyer à Slack

Déplacer une tâche

Transformer les messages Slack en commentaires ClickUp

Transformer les messages Slack en tâches ClickUp

Ajouter des messages Slack à votre bloc-notes

Et bien d'autres choses encore !

⭐️ Pro Tip: Utilisez Commandes slash pour utiliser rapidement l'un des raccourcis disponibles afin d'ajuster efficacement les détails de la tâche, d'accéder aux options de mise en forme sans un clic, de joindre ou d'incorporer des fichiers, et bien plus encore ! Créer des tâches dans Slack à l'aide de la commande "/clickUp new"

➡️ Connexion de Slack à ClickUp

Création d'une nouvelle tâche dans Slack à l'aide des commandes slash dans ClickUp

Cette plateforme complète de gestion de la relation client (CRM) fournit aux entreprises divers outils pour rationaliser leurs opérations de marketing, de vente et de service à la clientèle.

Tirez parti de leurs hubs pour le marketing, les ventes, le service, le CMS et les opérations pour vous aider à attirer, engager, ravir et développer votre entreprise.

À quoi fait-on exactement quand on réunit la puissance de HubSpot et de ClickUp ?

Avec cette Intégration de ClickUp à HubSpot grâce à l'intégration de ClickUp avec Hubspot, les équipes peuvent avoir accès à ce qui suit :

Synchronisation bidirectionnelle : maintenir les données entre les deux plateformes synchronisées afin que les informations les plus récentes soient disponibles sur les deux systèmes sans nécessiter de saisie manuelle

: maintenir les données entre les deux plateformes synchronisées afin que les informations les plus récentes soient disponibles sur les deux systèmes sans nécessiter de saisie manuelle Automatisation sans faille : Grâce à la possibilité de déclencher des flux de travail d'une plateforme à l'autre, les activités qui se déroulent tout au long du parcours client, y compris celles qui s'étendent sur plusieurs équipes, peuvent être automatisées

Utilisez plus de 20 façons différentes d'automatiser le travail entre ClickUp et HubSpot pour que les projets avancent plus vite et que l'information arrive plus rapidement aux équipes qui en ont le plus besoin

Connectez ClickUp à HubSpot dès aujourd'hui pour augmenter la vitesse de livraison de vos projets, automatiser vos processus de parcours client et fournir aux équipes la visibilité dont elles ont besoin pour travailler au mieux et obtenir des résultats.

Make Faire est une plateforme d'automatisation qui vous permet de visualiser, de concevoir et d'automatiser votre travail en quelques minutes.

Surnommé la "colle de l'internet", cet outil vous permettra d'en faire plus en connectant vos outils de travail entre eux et en automatisant des processus complexes grâce à son interface "glisser-déposer" - aucune compétence technique n'est requise !

Lorsque vous intégrer Make avec ClickUp mon travail, c'est dire adieu au travail répétitif et manuel, et dire bonjour à un tout nouveau niveau de productivité et d'efficacité au travail ! 👋 😄

Intégrez facilement plus de 1000 outils de travail tels que Slack, Github, Gmail, Trello et plus encore à votre environnement de travail ClickUp pour simplifier votre flux de travail et rationaliser vos processus de travail.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de paramétrer vos paramètres uniques avec déclencheurs pour déclencher un évènement dans l'une de vos applications et actions pour achever le travail. Le tour est joué !

Intégrez Integromat avec ClickUp pour bénéficier des avantages suivants:

Gagner des heures chaque semaine en automatisant les tâches répétitives

Améliorer l'organisation et la gestion de vos données

Améliorer l'efficacité des employés

Accélérer l'achevé des tâches

Réduire les erreurs, les doubles entrées et les éléments oubliés

Et bien plus encore !

⭐️ Pro Tip: Prenez une longueur d'avance avec des centaines de modèles d'automatisation gratuits pour ClickUp et d'autres applications et apprenez comment automatiser les flux de travail de l'entreprise ici .

➡️ Connexion d'Integromat à ClickUp

Paramètres des déclencheurs ClickUp dans Integromat

Gmail Gmail est une application d'e-mail intuitive, sûre et efficace, utilisée par des milliards de personnes dans le monde entier à des fins de communication personnelle et d'entreprise. Elle vous aide à rester connecté, organisé et productif en vous permettant d'accéder à l'application depuis n'importe quel appareil, à tout moment.

Ok now, let's talk integration. 😎

Rationalisez votre communication, stimulez votre productivité, et n'oubliez plus jamais de répondre en intégrant ClickUp à votre flux de travail Gmail. Il vous suffit d'installer l'application L'extension Chrome ClickUp et utiliser Zapier, une application d'automatisation, pour permettre à ClickUp et à Gmail de transférer sans effort des informations et de synchroniser toutes les actions qui se produisent dans l'une ou l'autre plateforme.

Cette intégration vous permettra de:

Créer des tâches ClickUp à partir d'e-mails

Joindre des pièces jointes aux e-mails aux tâches

Conserver les tâches en un seul endroit

Établir des éléments d'action pour créer automatiquement de nouvelles tâches (comptes Gmail Business uniquement)

Et bien plus encore !

⭐️ Conseil pro: Connectez votre compte Gmail à ClickUp pour envoyer et recevoir des e-mails à partir d'un fil de tâches avec l'option de connexion à ClickUp L'e-mail dans la fonctionnalité ClickUp ClickApp .

➡️ Connexion de Gmail à ClickUp

E-mail dans la fonctionnalité ClickUp ClickApp

Zoom Zoom est une plate-forme de vidéoconférence qui vous permet d'organiser virtuellement des réunions et d'y participer avec d'autres détenteurs de comptes Zoom du monde entier.

Au cours de l'année écoulée, Zoom est devenu l'un des outils de vidéoconférence les plus populaires et les plus utilisés de réunion les plus populaires et les plus utilisés utilisé à des fins personnelles _etprofessionnelles et a changé à jamais la façon dont nous faisons des réunions de travail, en particulier pour ceux qui travaillent télétravail.

À fait-il partie de ClickUp ? Oh heck yes, it definitely does!

Lorsque vous intégrez Zoom à ClickUp, vous serez en mesure de:

Démarrer une réunion Zoom à l'intérieur d'une tâche en utilisant le bouton de réunion Zoom

Rejoindre une réunion via un lien qui sera automatiquement publié dans un commentaire pour toutes les personnes impliquées

Afficher les liens d'enregistrement dans vos tâches une fois la réunion enregistrée

⭐️ Conseil pro: Utilisez la commande slash /zoom pour ouvrir l'application Zoom en un clin d'œil. ⚡️

➡️ Connexion de Zoom à ClickUp

Démarrer et rejoindre des réunions Zoom à l'intérieur d'une tâche ClickUp

Suivi du temps Harvest Harvest est une application de suivi du temps et des dépenses basée sur le cloud qui vous permet de planifier et d'estimer des projets avec des données réelles,

gérer l'équipe la capacité et le flux de travail, et facturer de manière transparente grâce à des données traçables. Cet outil de suivi du temps offre des rapports, des feuilles de temps, de la facturation, et assiste l'intégration avec des applications. Trois avantages majeurs de Harvest pour le suivi du temps:

Collecte de données structurées

Suivi du temps simple et pratique

Contrôle des permissions

En ce qui concerne les intégrations, Harvest facilite la connexion à vos outils favoris, y compris ClickUp !

Il est temps de parler de l'intégration de Harvest avec ClickUp: ⏰

La connexion de Harvest à ClickUp ne prend que quelques paramètres

Une fois la connexion établie, activez le suivi du temps pour gérer le temps passé sur les projets et synchroniser automatiquement le temps avec vos tâches ClickUp

Avec une intégration Harvest + ClickUp, vous serez en mesure de gérer votre temps, de suivre le temps passé sur les tâches et de toujours savoir exactement où va le temps.

➡️ Connexion du suivi du temps de Harvest à ClickUp

Démarrage du chronomètre Harvest dans une tâche ClickUp

Unito Unito est une solution d'intégration sans code qui vous permet de créer et de personnaliser des flux de travail entre différents outils. Elle permet aux freelances comme aux équipes des grandes entreprises de rester alignés en fournissant une synchronisation détaillée, bidirectionnelle et en direct des tâches et des projets entre les outils.

A la base, Unito est une solution d'intégration de tâches et de projets gestion du flux de travail qui s'intègre à plusieurs outils et permet de se synchroniser en profondeur dans les deux sens, constitue un excellent outil pour libérer une véritable collaboration. Non seulement il réduira et supprimera les barrières entre vos outils de travail, mais il les transformera également en outils plus puissants.

**Disons que vous aimeriez renforcer votre puissance en l'intégrant à ClickUp

Bonne nouvelle, c'est tout à fait possible. 😉

L'intégration bidirectionnelle de ClickUp dans Unito permet d'établir des connexions profondes entre ClickUp et vos autres outils de travail. Mieux encore, comme les flux d'Unito sont bidirectionnels et se synchronisent en temps réel, vous pouvez être assuré que les informations de vos outils seront toujours mises à jour !

Voici ce que vous pouvez faire avec l'intégration ClickUp de Unito :

Connecter ClickUp à l'ensemble du portfolio d'intégration d'Unito

Suivre les interactions avec les clients en un seul endroit

Définir comment et quelles informations sont synchronisées

Synchroniser en direct et dans les deux sens les tâches, les listes, les projets, les dates d'échéance, les statuts, etc

Personnalisez le mappage des champs, les filtres et d'autres paramètres pour contrôler le flux d'informations

➡️ Connecter Unito à ClickUp

L'intégration bidirectionnelle de ClickUp par Unito

Google Calendrier

Développé par Google, Google Agenda est un service de calendrier de gestion du temps et de planification utilisé par plus de 500 millions de personnes dans le monde et est disponible dans 41 langues différentes.

Que vous l'utilisiez à des fins personnelles ou professionnelles, vous trouverez probablement cette application facile à utiliser grâce à son interface très intuitive et conviviale. Ajoutez, modifiez et partagez facilement des évènements, et envoyez même des invitations à vos amis, votre famille et vos collègues.

Parce que Google Agenda est conçu pour les équipes, le partage des horaires avec d'autres personnes et la création de plusieurs calendriers que les équipes peuvent utiliser ensemble n'ont jamais été aussi faciles qu'aujourd'hui. Outre ses capacités de synchronisation, Google Agenda peut être intégré à d'autres outils de travail, comme ClickUp, pour vous aider à rationaliser et à gérer votre emploi du temps chargé !

**Prêt à booster votre productivité et à rester maître de vos journées ?

C'est ce que nous pensions ! 😊

Voici ce que la connexion de votre Calendrier Google à ClickUp peut faire pour vous :

Synchronisation bidirectionnelle entre ClickUp et votre Calendrier

Synchronisez vos tâches ClickUp avec Google Agenda grâce à l'affichage de l'Agenda dans ClickUp

Obtenez instantanément un aperçu de votre liste de tâches pour la journée, la semaine ou le mois

Apportez des modifications à vos tâches ClickUp et obtenez des mises à jour automatiques dans votre Google Agenda pour refléter les changements effectués

Connectez plusieurs environnements de travail ClickUp à un seul Google Agenda

➡️ Synchronisez votre Google Agenda avec ClickUp 📆 💕

Téléchargement et pièce jointe de fichiers Dropbox au sein d'une tâche ClickUp

Loom

Loom est une application de outil d'enregistrement d'écran qui permet aux utilisateurs de capturer leur écran, leur webcam et leur microphone. Partagez facilement les messages vidéo enregistrés avec une personne, un groupe ou une équipe à l'aide d'un lien public ou privé pour faire passer votre message plus rapidement que si vous deviez taper un long e-mail avec une explication et des détails.

Cette plateforme d'enregistrement vidéo vous permet d'intégrer de nouveaux employés, de résoudre des problèmes, d'examiner et de donner un retour d'information, de partager des mises à jour, et bien d'autres choses encore !

Mon travail par des millions d'utilisateurs à travers le monde, Loom continue de transformer la façon dont les équipes communiquent et collaborent au travail. Plus besoin de s'inquiéter des différences de fuseau horaire et de devoir expliquer les détails encore et encore !

En parlant de travail, voyons ce que l'intégration de Loom avec ClickUp peut faire pour vous :

Accéder à Loom et enregistrer une vidéo dans une tâche ClickUp

Enregistrer une vidéo sans filigrane

Coller le lien vers un enregistrement d'écran Loom dans la description d'une tâche ou dans un nouveau commentaire pour intégrer une vidéo directement dans ClickUp ➡️ Connexion du Loom à ClickUp

Enregistrement et présentation d'écran dans Loom

Bugsnag

Bugsnag est un puissant logiciel de surveillance, de rapports et de résolution d'erreurs conçu pour les applications web, serveur et mobile.

Il s'agit d'une application complète pour la détection des bugs et pour fournir aux équipes de développement de logiciels les données de diagnostic et les outils nécessaires pour aider à identifier et à résoudre les erreurs plus rapidement. Bugsnag permet aux utilisateurs d'obtenir plus facilement des notifications de bug en temps réel, de trouver l'origine des fautes, de prioriser et de répliquer les bugs, et d'analyser les solutions possibles en effectuant une surveillance précise.

Utilisez Bugsnag pour garder vos applications sans bug, et connectez-le à ClickUp pour garder toute votre gestion des bugs en un seul endroit !

L'automatisation native de ClickUp assiste les flux de travail avec des applications externes comme Bugsnag. A Intégration de l'automate Bugsnag vous permet de surveiller les bugs et d'agir à l'intérieur de ClickUp, ce qui vous fait gagner du temps et permet à vos équipes de se concentrer sur la partie plus technique du travail.

Jetez un coup d'œil à ce que vous pouvez faire lorsque vous paramétrez Bugsnag dans ClickUp:

Automatiser votre flux de travail avec des déclencheurs et des actions pour surveiller et résoudre facilement les bugs

Personnaliser où et comment l'information apparaît dans ClickUp en mappant vos données à partir d'un déclencheur Bugsnag et en les reliant à un champ dans ClickUp

Mappage dynamique des données dans les nouvelles tâches

➡️ Paramétrage d'une automatisation Bugsnag dans ClickUp

Paramétrage du flux de travail d'automatisation dans Bugsnag

Zendesk Zendesk est une plateforme d'assistance client et un CRM commercial basés sur le cloud qui sont personnalisés pour aider à résoudre les tickets des clients et améliorer les relations avec eux.

Cet outil de service à la clientèle puissant et flexible vous permet d'entrer en connexion avec les clients par téléphone, discussion, e-mail, médias sociaux et autres canaux. Zendesk offre des fonctionnalités pour aider à gérer les éléments suivants la communication avec les clients à travers différents canaux, d'automatiser l'assistance client, de créer des réponses automatiques, des bases de connaissances et bien d'autres choses encore afin de rationaliser votre communication avec les clients.

Il offre également des outils personnalisés pour construire des portails de service à la clientèle personnalisables, discuter en direct, et s'intègre avec d'autres centaines d'applications, y compris ClickUp !

Voyez ce que vous pouvez faire avec Zendesk dans ClickUp:

Transformez rapidement les tickets en tâches

Ajoutez des informations sur les tickets aux tâches, définissez des assignés et des dates d'échéance en un seul endroit

Évitez de passer d'une tâche à l'autre en attachant plusieurs tâches ClickUp à un ticket Zendesk pour faciliter le référencement du statut et de l'identifiant de la tâche

Affichez les liens dans le fichierClickUp et Zendesk avec mise à jour du statut en temps réel

➡️ Connexion de Zendesk à ClickUp

Transformer un ticket Zendesk en tâche ClickUp

GitHub

GitHub est une plateforme d'hébergement de code basée sur le cloud qui favorise la collaboration et la communication entre les développeurs. Cet outil collaboratif permet aux développeurs de partager des idées, des méthodes et de gérer facilement des projets de programmation open-source.

C'est l'une des plateformes les plus populaires pour les référentiels Git, qui est un stockage virtuel des projets, et le site de prédilection des codeurs. Les développeurs peuvent facilement télécharger une nouvelle version du logiciel, y apporter des modifications et des contributions, et télécharger la nouvelle version pour que les autres codeurs de la communauté puissent également y travailler.

GitHub est idéal pour le forking, les demandes de tirage, les réseaux sociaux, les branches et les journaux de modification.

Vous souhaitez rationaliser et améliorer l'efficacité de vos processus internes ? Intégrez-le à ClickUp. Voici comment l'intégration de GitHub et ClickUp peut vous être utile :

Utiliser GitHub sans quitter ClickUp

Suivez automatiquement les commits, les fusions et les demandes de tirage, le tout dans les flux d'activité des tâches

Voir toutes les activités GitHub liées à une tâche directement dans ClickUp

Recevoir des notifications ClickUp lorsque de nouveaux éléments d'activité GitHub sont ajoutés aux tâches

Joindre automatiquement (ou manuellement) l'activité GitHub aux tâches ClickUp

Modifier automatiquement les statuts des tâches à partir de GitHub

➡️ Connexion de GitHub à ClickUp

Réception des notifications d'activité de GitHub dans ClickUp

Intercom Intercom est une plateforme de relations conversationnelles qui aide les entreprises à établir de meilleures relations avec leurs clients grâce à des expériences basées sur la messagerie.

Cet outil de communication est idéal pour les équipes commerciales, les produits, le marketing, l'assistance et.. la réussite des clients équipes. Intercom leur permet de voir qui sont leurs clients, ce qu'ils font dans l'application et les sites web.

Grâce à Intercom, tout ce dont votre équipe a besoin pour communiquer et assister vos clients est regroupé sur une seule et même plateforme conviviale.

**Vous souhaitez rationaliser votre communication et la gestion de votre travail ?

Intégrez Intercom à ClickUp pour améliorer votre boîte de réception et simplifier votre flux de travail !

Jetez un coup d'œil à ce que vous pouvez faire avec une intégration Intercom-ClickUp:

Créer et lier rapidement des tâches ClickUp à partir de votre boîte de réception

Liez une ou plusieurs tâches ClickUp à une discussion dans Intercom pour accéder rapidement à la tâche ou suivre sa progression

Créez ou liez une tâche à un ticket, et un lien vers la discussion Intercom sera automatiquement ajouté à votre tâche ClickUp

➡️ Connexion de l'Intercom à ClickUp

Création d'une nouvelle tâche ClickUp dans Intercom

Miro

Miro est une plateforme de tableau blanc collaboratif en ligne pour créer, collaborer et centraliser la communication au sein des équipes.

Cet outil de collaboration intuitif permet aux équipes de faire du brainstorming ensemble et de visualiser des concepts, des idées et des solutions à l'aide de notes autocollantes numériques. Vous pourriez également utiliser la fonctionnalité de carte mentale de Miro pour organiser les idées, ainsi que pour vous aider à planifier et à gérer les flux de travail agiles.

Simplifiez encore plus votre flux de travail en intégrant Miro à ClickUp !

L'intégration de Miro à ClickUp vous permettra de faire ce qui suit :

Modification en coursMiro tableau dans ClickUp et réduire le temps que vous perdez à activer/désactiver entre les applications

Créez des idées de tableau blanc n'importe où dans ClickUp

Ajoutez un Tableau Miro nouveau ou existant aux documents et aux tâches ClickUp en utilisant simplement le bouton commande slash (/miro) ➡️ Intégrer Miro à ClickUp

Utilisation d'une commande slash pour ouvrir Miro et ajouter un tableau Miro dans un document dans ClickUp

Front

Front est une plateforme de communication client et un hub de communication qui permet aux coéquipiers de collaborer plus efficacement.

Il aide à rationaliser la communication, à stimuler l'efficacité et la productivité en partageant une boîte de réception d'équipe et en fournissant un emplacement centralisé pour les messages internes et externes. Vos équipes peuvent partager des e-mails sans avoir à les transférer, avoir des discussions internes au sein d'un e-mail, reporter des messages, et bien plus encore grâce à cet outil d'e-mailing robuste.

Outre les avantages liés à la communication, Front offre également des outils d'analyse intégrés qui permettent de contrôler les performances, suivre les indicateurs clés de performance et les indicateurs et bien plus encore, ainsi que des intégrations complètes pour booster ses fonctions. Intégrer Front avec ClickUp pour stimuler votre productivité et garder le contrôle de votre boîte de réception !

Voici ce que vous pouvez faire avec Front et ClickUp ensemble:

Créer des tâches ClickUp - ajoutez rapidement des informations sur le ticket dans vos tâches ClickUp, assignez des membres et définissez des paramètres d'échéance, le tout dans Front

Joindre un nombre quelconque de tâches ClickUp à un ticket dans Front pour une référence facile au statut et à l'identifiant de la tâche

Affichez les liens dans les deux applications : lorsque vous créez ou liez un ticket à une tâche, un lien vers le ticket de Front est automatiquement ajouté à votre tâche ClickUp

➡️ Intégrer Front avec ClickUp

Création d'une tâche ClickUp dans Front

Figma

Enfin, Figma est une autre intégration ClickUp facile à utiliser qui figure sur notre liste. Les équipes qui ont besoin de communiquer rapidement entre différents projets multimédias ou de conception bénéficieront de l'intégration de Figma.

En tant qu'outil de prototypage et de conception basé sur le web, Teams offre un moyen plus simple de concevoir un projet avec votre équipe. Sa fonctionnalité d'historique des versions facilite le suivi des commentaires au sein de l'équipe.

En outre, les utilisateurs de ClickUp bénéficient de cette intégration avec des fonctionnalités intégrées qui vous permettent de zoomer et de faire défiler toute conception Figma ajoutée dans une tâche, un commentaire, un document ou une vue.

Jetez un coup d'œil à ce qui a Figma et l'intégration de ClickUp peut faire:

Connectez facilement vos conceptions et prototypes pour collaborer ou réviser dans ClickUp

Donner plus de contexte à vos projets ClickUp avec des embeds Figma zoomables

Évitez les captures d'écran statiques qui créent de la confusion lorsque vous communiquez sur les spécificités de la conception

➡️ Démarrez l'automatisation de votre travail avec Figma ➕ ClickUp

Exemple de la plateforme Figma

Tirer le meilleur parti de ClickUp

Toute entreprise a besoin d'un outil de gestion des tâches fiable tel que ClickUp .

Avec des tonnes de fonctionnalités utiles, ClickUp peut à lui seul aider toute organisation à gérer le temps, à hiérarchiser les tâches et à achever les projets de manière efficace, le tout en un seul endroit.

Mais lorsque vous connectez ClickUp à d'autres outils de travail, attendez-vous à constater un changement radical et positif dans votre flux de travail.

Ajoutez à ClickUp vos applications de communication, de collaboration et d'automatisation les plus favorites et les plus utilisées pour tirer le meilleur parti de cette plateforme surpuissante. ⚡️