Annonce de notre nouveau partenariat avec HubSpot

**_Nous faisons équipe avec le leader du marché de la gestion de la relation client. Voici les prochaines étapes pour nos clients et pour ClickUp

A l'adresse ClickUp clickUp, notre mission est de rendre le monde plus productif. Et bien que le monde soit terriblement vaste, nous avons pris un excellent départ, puisque des centaines de milliers de clients font confiance à ClickUp chaque jour pour travailler plus efficacement.

En fait, notre produit a joué un rôle crucial en collant notre propre croissance incroyable au cours des 5 dernières années et est fondamental dans la façon dont nous travaillons ensemble ici à ClickUp.

Comme vous le savez probablement, HubSpot est un leader mondial de la gestion de la relation client, et sa plateforme est devenue un élément essentiel des équipes en contact avec la clientèle dans les entreprises qui cherchent à s'agrandir. HubSpot fournit à ces entreprises tous les outils et intégrations nécessaires pour le marketing, les ventes, la gestion du contenu et le service client afin de favoriser des expériences client délicieuses.

Et si vous et vos équipes pouviez mieux travailler ensemble pour offrir ces expériences agréables ? C'est exactement ce que vous obtenez lorsque vous réunissez la puissance de ClickUp et de HubSpot. Obtenez l'intégration maintenant Offrir une expérience client exceptionnelle nécessite un travail hautement coordonné entre de nombreuses équipes. Aujourd'hui, ces efforts sont souvent déconnectés, car ils sont gérés par de nombreux systèmes - ce qui rend les transferts et la collaboration vraiment difficiles.

Cela n'a pas seulement un impact sur l'expérience client, mais c'est aussi un fardeau pour les employés. En rapprochant davantage ClickUp et HubSpot, nous avons la possibilité de combler ces lacunes tout en améliorant l'expérience sur les deux fronts.

Un élément essentiel de ce partenariat est une intégration améliorée entre ClickUp et HubSpot qui automatise le travail manuel et permet aux équipes de se réunir facilement pour offrir de la valeur aux clients. Les points forts de la nouvelle intégration sont les suivants :

Synchronisation dans les deux sens : Les utilisateurs de ClickUp et de HubSpot ont désormais la possibilité de synchroniser les données entre les deux plateformes afin que les informations les plus récentes soient disponibles dans les deux systèmes sans nécessiter de saisie manuelle.

Les utilisateurs de ClickUp et de HubSpot ont désormais la possibilité de synchroniser les données entre les deux plateformes afin que les informations les plus récentes soient disponibles dans les deux systèmes sans nécessiter de saisie manuelle. Automatisations sans faille : Avec la possibilité de déclencher des flux de travail de l'une à l'autre plateforme, les activités qui se déroulent tout au long du parcours client, y compris celles qui s'étendent sur plusieurs équipes, peuvent être automatisées.

Voici quelques-unes des façons dont les clients communs peuvent exploiter ClickUp et HubSpot ensemble pour offrir de meilleures expériences aux clients.

Augmenter la vitesse de livraison des projets

Grâce à la nouvelle intégration, les équipes peuvent paramétrer pratiquement tous les types de flux de travail auxquels elles peuvent penser entre ClickUp et HubSpot pour les aider à accélérer le processus d'acheminement des projets liés aux clients. Par exemple, lorsqu'un assigné sur un projet dans ClickUp change, l'affaire liée dans HubSpot sera automatiquement mise à jour afin que les équipes en contact avec les clients soient au courant de l'identité de leur nouveau point de contact.

Automatiser les processus tout au long du parcours client

Avec le nouveau Intégration de HubSpot grâce à l'intégration de Hubspot, les clients de ClickUp peuvent aligner les projets et les activités sur le statut d'un client ou sur l'étape du parcours client. Par exemple, lorsqu'une affaire est conclue dans HubSpot, un projet d'onboarding entièrement modélisé peut être automatiquement créé dans ClickUp.

Cela permet à une équipe de services professionnels de gérer le processus d'onboarding tout en donnant de la visibilité aux parties prenantes clés sur la progression du projet. Ou dans l'exemple ci-dessous, un changement de statut de l'affaire dans HubSpot peut déclencher une initiative de sensibilisation gérée par le biais d'une tâche ClickUp !

Offrir aux Teams plus de visibilité sur l'impact du client

Les équipes de projet peuvent désormais toujours se référer à un accord directement dans ClickUp afin de garder l'onglet sur l'impact de leur travail sur la réussite d'un client. Les contrats et objets HubSpot liés seront directement liés dans les tâches et sous-tâches en tant que relations entre vos clients et leurs projets.

Nous pensons que ce partenariat s'avérera être le chaînon manquant entre les équipes en contact avec les clients et les opérations dans l'ensemble de l'entreprise. Nous sommes impatients d'aider les organisations de toutes tailles à accroître leur productivité tout en favorisant des relations encore plus fortes avec leurs clients. Obtenez l'intégration dès maintenant P.S. Si vous n'avez pas encore de forfait payant ClickUp ou HubSpot, nous vous offrons 20% de réduction sur les deux pour une limite de temps. Vous pouvez trouver l'offre ClickUp here et l'offre HubSpot here !