12 avantages qui rendent ClickUp unique

Nous savons tous qu'il existe de nombreuses outils de gestion de projet il existe de nombreux outils de gestion de projet, mais il peut être difficile d'en trouver un qui corresponde parfaitement à vos besoins. Bon nombre de ces entreprises proposent des fonctionnalités médiocres ou qui ne correspondent pas tout à fait à ce que vous recherchez, et parfois, vous vous retrouvez coincé avec un programme qui ne fonctionne tout simplement pas bien pour votre équipe.

Il est temps pour vous de commencer à chercher un programme de outil de gestion de projet qui vous aidera à faire évoluer votre entreprise. Heureusement, un programme, en particulier, excelle à être une plate-forme tout compris : ClickUp ! 😊

Voici 12 choses qui font que ClickUp se distingue de la foule SaaS et pourquoi il est le meilleur outil de gestion de projet pour votre entreprise ! 💼 🚀

Qu'est-ce que ClickUp ? ClickUp est un outil tout-en-un

outil de productivité conçu pour les équipes de tous types, quel que soit le secteur d'activité.

Non seulement vous pouvez rassembler tout votre travail en un seul endroit avec cette application, mais elle bénéficie également d'une architecture évolutive, d'une interface utilisateur attrayante et de centaines de fonctionnalités entièrement personnalisables, ce qui en fait l'un des outils de gestion de projet les plus avancés sur le marché aujourd'hui. 🤯

Vous pouvez planifier, suivre et collaborer sur n'importe quel projet, construire le flux de travail parfait pour vous et votre équipe, créer des campagnes de marketing, gérer des sprints de développement, et bien plus encore, le tout sur une seule et même plateforme !

Il va sans dire que ClickUp possède toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour simplifier votre flux de travail, gagner du temps, stimuler l'efficacité du travail et optimiser le potentiel de croissance de votre entreprise.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-20-e1644357089779-1400x939.png

/$$img/

Utiliser ClickUp pour gérer les tâches et collaborer avec les membres de l'équipe

Les équipes choisissent ClickUp : 12 raisons pour lesquelles

1. Plusieurs affichages

ClickUp ne dispose pas d'un, ni de deux, mais de plus de 15 affichages différents parmi lesquels vous pouvez choisir !

Oui, vous avez bien lu... 15+ vues. 👀 🙌 🤓

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/giphy-22.gif

/$$$img/

Anchorman via Giphy Nous savons que la gestion de projets, d'échéanciers et de personnes est déjà difficile, alors la façon dont vous affichez votre travail ne devrait pas ajouter plus de stress inutile à votre vie professionnelle. Sans oublier que chacun a des styles de travail et d'apprentissage différents ; il devrait y avoir des options pour les accommoder tous !

Avec ClickUp, vous pourrez afficher votre travail à votre façon. Voici les options qui s'offrent à vous :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2021-11-24-at-09.35.48.gif

/$$$img/

Affichez votre travail, à votre façon, avec ClickUp

Chaque affichage offre une perspective unique sur votre travail. Visualisez vos tâches sur une Liste, un Tableau ou un Calendrier et voyez leur interconnexion sur un diagramme Gantt. Pour voir comment le travail est distribué entre les membres de l'équipe, il suffit de passer à la vue Équipe ou à la vue Charge de travail pour vous aider à gérer vos ressources plus efficacement.

Les utilisateurs apprécient ce niveau de flexibilité car il leur permet de gérer tout type de travail en conséquence et de choisir le type de vue qui a le plus de sens pour eux. 😌 🤌

2. Capacités de personnalisation

Nous pouvons parler de ce sujet toute la journée... Je veux dire, sérieusement ; il y a une infinité de façons de personnaliser ClickUp, alors cela pourrait prendre un certain temps pour énumérer toutes les possibilités !

Nous allons donc plutôt aborder les raisons pour lesquelles cette fonctionnalité continue de conquérir le cœur des utilisateurs de ClickUp. 💜

Non projet de développement est le même, alors pourquoi utiliser une approche à taille unique ? ClickUp fournit une solution logicielle en ligne entièrement personnalisable, ce qui signifie que chaque partie de la plateforme peut être ajustée et personnalisée en fonction de votre flux de travail, de vos préférences personnelles, votre modèle d'entreprise, et ainsi de suite !

Ce niveau de flexibilité donne à tout type d'équipe, quel que soit le secteur d'activité, la liberté et la structure dont elle a besoin pour faire travailler ClickUp comme elle l'entend !

Découvrez quelques-unes des fonctionnalités personnalisables que nos utilisateurs adorent utiliser dans ClickUp:

Champs personnalisés les champs personnalisés : donnent aux tâches ClickUp une illimitété de flexibilité et vous permettent d'ajouter des tonnes d'informations riches à vos affichages

les champs personnalisés : donnent aux tâches ClickUp une illimitété de flexibilité et vous permettent d'ajouter des tonnes d'informations riches à vos affichages Statuts de tâches personnalisés : ajoutez différentes étapes à vos tâches pour garder votre équipe alignée et informée de la progression d'une tâche

: ajoutez différentes étapes à vos tâches pour garder votre équipe alignée et informée de la progression d'une tâche tableaux de bord personnalisés* */%href/ : ajoutez différentes étapes à vos tâches pour que votre équipe soit alignée et informée de l'avancement d'une tâche undefined : choisissez parmi plus de 50 variantes de widgets et créez un tableau de bord pour n'importe quel scénario d'entreprise afin d'obtenir un rapport de haut niveau et un aperçu de votre travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-21-1400x841.png

/$$$img/

Types de champs personnalisés disponibles dans ClickUp

Ne laissez pas d'autres outils de travail vous donner l'impression d'être coincés et piégés dans les limites de leur application. 🙅‍♂️

Après tout, les outils de gestion de projet devraient vous encourager, vous et votre équipe, à évoluer, surtout lorsque vous faites évoluer votre entreprise. 🌱

3. Collaboration et communication au sein de l'équipe

Ce n'est un secret pour personne : la collaboration et la communication au sein de l'équipe sont la clé de la réussite d'un projet. Pourtant, c'est un point sur lequel beaucoup d'entreprises butent, d'autant plus que de plus en plus d'employés travaillent à domicile.

Grâce aux fonctionnalités avancées de ClickUp pour la collaboration et la communication d'équipe, les petites et grandes équipes sont en mesure de rationaliser toute la communication dans une seule plateforme, de collaborer avec n'importe qui en temps réel, tout en promouvant la transparence de l'équipe. 🧑‍💻. 🤜. 🤛 👩‍💻

Utilisez ces fonctionnalités dans ClickUp pour améliorer la communication entre les départements et les clients:

Assignés uniques et multiples : Affecter un ou plusieurs membres de l'équipe à une tâche pour répartir la quantité de travail et promouvoir le travail d'équipe

: Affecter un ou plusieurs membres de l'équipe à une tâche pour répartir la quantité de travail et promouvoir le travail d'équipe Observateurs : Ajouter des observateurs aux tâches pour obtenir des notifications lors des mises à jour et réduire le nombre de réunions de mise à jour

: Ajouter des observateurs aux tâches pour obtenir des notifications lors des mises à jour et réduire le nombre de réunions de mise à jour Affichage du chat : Conservez vos discussions avec vos collègues parallèlement à votre travail

: Conservez vos discussions avec vos collègues parallèlement à votre travail Email dans ClickUp : Envoyez et recevez des e-mails directement à partir des tâches ClickUp pour conserver toutes les discussions en un seul endroit

: Envoyez et recevez des e-mails directement à partir des tâches ClickUp pour conserver toutes les discussions en un seul endroit Commentaires assignés Et mentions : Attribuez un commentaire ou un élément d'action à un membre spécifique de l'équipe, et mentionnez (ou étiquetez) vos collègues pour attirer leur attention sur des éléments au sein des tâches ou de l'affichage du Chat

: Attribuez un commentaire ou un élément d'action à un membre spécifique de l'équipe, et mentionnez (ou étiquetez) vos collègues pour attirer leur attention sur des éléments au sein des tâches ou de l'affichage du Chat Révision : Attribuer des commentaires directement sur les pièces jointes des tâches telles que les maquettes de conception, les contrats juridiques, et plus encore

: Attribuer des commentaires directement sur les pièces jointes des tâches telles que les maquettes de conception, les contrats juridiques, et plus encore Docs : Utilisez-le pour toutes sortes de cas d'utilisation, y compris les wikis, les notes de réunion, les portails d'entreprise, et bien sûr, tout type de document auquel vous pouvez penser

: Utilisez-le pour toutes sortes de cas d'utilisation, y compris les wikis, les notes de réunion, les portails d'entreprise, et bien sûr, tout type de document auquel vous pouvez penser Détection de collaboration : Modifiez des Teams avec d'autres membres de l'équipe en temps réel et voyez quand les autres sont en train de taper une tâche pour que tout le monde soit sur la même page (littéralement !)

: Modifiez des Teams avec d'autres membres de l'équipe en temps réel et voyez quand les autres sont en train de taper une tâche pour que tout le monde soit sur la même page (littéralement !) Confidentialité et partage : Vous permet de contrôler achevé qui voit quoi, et quelles sont les permissions dont ils disposent

: Vous permet de contrôler achevé qui voit quoi, et quelles sont les permissions dont ils disposent Tableaux blancs : Organisez des séances de brainstorming, planifiez des idées/projets et collaborez avec votre équipe en temps réel

Que vous travailliez au bureau ou à distance, ClickUp peut vous aider à rester connecté et à jour depuis n'importe où, en éliminant les silos organisationnels, les goulets d'étranglement, les réunions de mise à jour fréquentes, et ainsi de suite !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/ClickUp-Tableau blanc-1.gif

/$$$img/

Utiliser les Tableaux blancs dans ClickUp pour faire du brainstorming, partager des idées et exécuter un projet un forfait de projet tout en un seul endroit

4. Rapports en temps réel

ClickUp rend extrêmement pratique la création, l'extraction et l'affichage de rapports. 📈 Les rapports de ClickUp peuvent vous donner un aperçu des performances de votre équipe ; affichez ce sur quoi chaque membre de l'équipe travaille, qui est en retard et qui est en avance sur sa charge de travail. Il vous permet également de choisir parmi plus de 50 widget pour construire l'élément tableau de bord personnalisé de vos rêves. Vous obtiendrez un aperçu de haut niveau de votre travail et disposerez du outils de rapports dont vous avez besoin pour suivre la progression de projets spécifiques.

Plus de fonctionnalités ClickUp utiles pour les rapports:

Charge de travail et vue Équipe

Objectifs

JalonsPulsation ### 5. Capacités de suivi du temps

À faire pour mieux gérer votre temps au travail ? (N'est-ce pas le cas de tout le monde ? 😬 )

ClickUp peut vous aider ! Il offre des fonctionnalités de suivi du temps flexibles pour améliorer la gestion du temps mon travail vous aide à vous concentrer sur votre travail et à mieux maîtriser vos journées de travail. Suivez votre temps, définissez des paramètres, ajoutez des notes à votre temps suivi et affichez des rapports sur votre temps depuis pratiquement n'importe où grâce au chronomètre global de ClickUp ! ⏳ 🌎

Notes : ajoutez des notes à vos entrées de temps pour référencer exactement ce à quoi vous avez passé du temps

: ajoutez des notes à vos entrées de temps pour référencer exactement ce à quoi vous avez passé du temps Libellés : créez et appliquez des libellés pour catégoriser et filtrer facilement le temps passé sur les tâches

: créez et appliquez des libellés pour catégoriser et filtrer facilement le temps passé sur les tâches Temps facturable : marquez le temps comme étant facturable pour voir quel temps doit être comptabilisé sur les factures

: marquez le temps comme étant facturable pour voir quel temps doit être comptabilisé sur les factures Tri : triez les tâches en fonction du temps passé pour identifier les goulots d'étranglement potentiels ou les domaines dans lesquels une aide supplémentaire est nécessaire

: triez les tâches en fonction du temps passé pour identifier les goulots d'étranglement potentiels ou les domaines dans lesquels une aide supplémentaire est nécessaire Filtrage : filtrez le temps par date, statut, priorité, étiquette, etc

: filtrez le temps par date, statut, priorité, étiquette, etc Cumuler : affichez un total combiné de tous les temps passés sur les tâches et sous-tâches

: affichez un total combiné de tous les temps passés sur les tâches et sous-tâches Modification du temps : ajoutez ou soustrayez du temps à votre suivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-23-1400x948.png

/$$$img/

Suivi du temps global disponible dans ClickUp desktop et mobile

🟠 Vous voulez en savoir plus sur les techniques de gestion du temps pour améliorer votre productivité?

vous avez besoin de plus d'informations sur les techniques de gestion du temps pour améliorer votre productivité ? jetez un coup d'œil à notre blog : Le blocus du temps dans ClickUp!

6. Modèles

Vous ne savez pas par où commencer ? Pas d'inquiétude, ClickUp vous soutient !

Choisissez parmi un large éventail de modèles pour toutes sortes de cas d'utilisation. L'avantage de ces modèles est qu'ils sont entièrement personnalisables ; adaptez-les à vos préférences et aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez même créer vos propres modèles dans ClickUp pour gagner du temps et assurez la cohérence de vos processus !

Prenez Jakub Grajcar , responsable du marketing chez STX NEXT, par exemple. Il a aidé à résoudre un problème d'alignement de l'équipe, un point de douleur commun à de nombreuses équipes, en créant un modèle de sprint marketing dans ClickUp. Modèle de sprint marketing de Jakub a été conçu pour faciliter la visualisation et l'identification des étapes du projet, ainsi que pour créer une forme cohérente et reproductible qui s'adapterait aux besoins futurs du projet.

Il va sans dire que son modèle a permis de réduire les délais d'exécution des projets, de diminuer le nombre de réunions de suivi et de donner à son équipe les moyens d'être plus productive et plus efficace au travail !

Nous comprenons. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un exemple qui vous permettra de passer d'une situation de blocage à une situation de réussite totale au travail ! Rendez-vous sur notre site centre de modèles et découvrez tous les types de modèles à votre disposition - oui, gratuitement !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/ClickUp-Templates\_Cleanshot.gif

/$$$img/

Trouvez différents types de modèles personnalisables dans le centre de modèles de ClickUp

7. Puissance d'intégration

Bien que ClickUp soit suffisamment puissant pour remplacer la plupart des autres outils de travail que vous utilisez, l'intégration avec d'autres applications peut vous aider à rationaliser votre flux de travail en un endroit. En fait, ClickUp peut être connecté à plus de 1000 outils - gratuitement ! 🤯

Intégrez ClickUp à vos applications de travail actuelles, telles que Slack , Google Agenda , Zapier , Front et bien plus encore ! Connectez vos applications les plus utilisées et les plus favorites à ClickUp pour augmenter l'efficacité du travail, maintenir la cohérence des processus et gagner du temps en évitant d'avoir à activer/désactiver plusieurs applications. La puissance d'intégration de ClickUp vous permet de travailler plus intelligemment, pas plus durement (parce que nous savons déjà que vous travaillez dur ; il n'est pas nécessaire de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. 😉 )

Check out the top 16 ClickUp integration here!

/$$$img/

Créer une tâche ClickUp depuis Slack

8. Application mobile

Une majorité d'entreprises utilisent l'application mobile de des logiciels de gestion de projet pour la gestion de leurs projets, mais le problème est qu'ils ne peuvent pas tous y accéder sur des appareils mobiles. Cela peut être une véritable plaie lorsque vous travaillez loin du bureau et que vous avez besoin d'accéder à vos outils de gestion de projet pour faire votre travail, vérifier les mises à jour importantes, etc.

C'est là qu'intervient l'application mobile de ClickUp. 👋📱✨

Avec l'application mobile de ClickUp, vous n'aurez plus jamais ce problème !

L'interface intuitive et les fonctionnalités faciles à utiliser de l'application mobile de ClickUp la rendent extrêmement utile et pratique pour ceux qui sont en déplacement. Créez de nouvelles tâches, mettez à jour vos collègues et gérez des projets à tout moment, où que vous soyez !

🟠 Téléchargez ClickUp gratuitement et accédez-y depuis tous vos appareils /$$$imgg https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/Task-view-1-1400x543.png

/$$$img/

L'interface utilisateur de l'application mobile de ClickUp

9. Des prix compétitifs et abordables

ClickUp se démarque de la foule grâce à ses forfaits abordables.

De nombreuses entreprises proposent des forfaits, mais il peut être difficile d'en trouver un qui corresponde à votre budget et qui offre toutes les fonctionnalités dont votre équipe a besoin. Le plus intéressant ? Vous pouvez commencer à utiliser ClickUp gratuitement !

Avec la solution ClickUp Forfait Free Forever Plan les utilisateurs peuvent explorer des centaines de fonctionnalités personnalisables, ajouter un nombre illimité de places, créer un nombre illimité de tâches, et plus encore... oui, vous l'avez deviné... c'est gratuit !

De plus, les forfaits payants commencent à seulement 5 $ par utilisateur et par mois, ce qui fait de ClickUp un excellent choix pour les entreprises en croissance et les travailleurs autonomes. Choisissez votre forfait en fonction de vos besoins actuels ou futurs !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2021-12-16-at-11.34.14@2x-1400x881.png

/$$$img/

Choisissez le forfait qui correspond aux besoins de votre entreprise

🟠 J'obtiens un aperçu achevé des forfaits de ClickUp ici. et connectez-vous avec notre équipe d'assistance client!

11. ClickUp University

Lancée en décembre 2021, ClickUp University a été créée pour vous aider à accélérer votre apprentissage, à maîtriser les tenants et les aboutissants de la plateforme et à devenir un spécialiste ClickUp. Des cours fondamentaux et avancés, des vidéos à la demande, des activités, des quiz et des conseils de pro sont disponibles pour vous aider à tirer profit de ClickUp et à le personnaliser en fonction de votre rôle et de votre entreprise.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2021-12-16-at-11.23.48-1.png

/$$img/

En sachant plus de trois parcours d'apprentissage dans ClickUp University (d'autres sont à venir !)

Apprenez à optimiser ClickUp pour vos besoins de travail spécifiques en sélectionnant le parcours d'apprentissage qui correspond le mieux à votre rôle dans ClickUp :

⭐️ Membre : Nouveau à ClickUp ? En savoir plus sur l'utilisation de ClickUp pour vous aider à devenir plus productif

⭐️ Admin : Les nouveaux administrateurs commencent ici ! Apprenez les principes fondamentaux à travers les yeux d'un administrateur

⭐️ Invité : Vous êtes invité à ClickUp en tant qu'invité ? En savoir plus sur les fonctionnalités principales de ClickUp pour vous aider à devenir plus productif

Que vous soyez nouveau sur ClickUp ou que vous nous suiviez depuis des années, ClickUp University vous aidera à acquérir les connaissances et l'expérience pratique dont vous avez besoin pour créer votre flux de travail idéal et stimuler votre productivité !

🟠 Signez et créez votre compte ClickUp University ici . 🎓

12. L'équipe ClickUp

Lorsque vous êtes à la recherche d'un outil de gestion de projet pour aider votre entreprise à se développer, il est important d'en trouver un qui a non seulement des fonctionnalités fonctionnelles, mais aussi des personnes formidables derrière lui qui sont tout aussi passionnées par le produit.

Cela dit, nos fonctionnalités ne sont pas la seule chose dont nous sommes extrêmement fiers. La meilleure et la plus importante partie de ClickUp, ce sont les personnes qui aident à gérer le spectacle - l'équipe ClickUp. 🚀

Chez ClickUp, notre équipe de personnes talentueuses et créatives travaille sans relâche chaque jour pour créer une expérience incroyable pour tous nos utilisateurs. Du produit, de l'ingénierie, du marketing, de l'assistance client, Excellence en matière de qualité les équipes, et plus encore - ce sont les gens de ClickUp qui font de nous une entreprise exceptionnelle au-delà d'un simple outil SaaS. 💜

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2021-12-03-at-17.19.02.gif

/$$$img/

🟠 Si vous avez intérêt à rejoindre notre équipe ClickUp, consultez notre careers page pour en savoir plus sur les positions ouvertes!

ClickUp : Une plateforme unique en son genre 💎-Pour tous

Et bien voilà, 12 choses qui font que ClickUp se démarque de la masse ! 🦄

ClickUp continue de faire ses preuves en tant qu'outil de gestion de projet complet et fiable. En un peu plus de trois ans, il a réussi à gagner le cœur de nombreuses entreprises et est devenu reconnu et digne de confiance par des personnes du monde entier. (Consultez nos avis d'utilisateurs sur notre page et G2 !)

Des fonctionnalités personnalisées à l'assistance client, en passant par les forfaits abordables, les collaborateurs de ClickUp et bien d'autres choses encore ; c'est ce qui fait de nous les meilleurs dans le domaine. Essayez ClickUp gratuitement pour en faire l'expérience et découvrir toutes les façons dont il peut vous aider à gagner du temps, à développer votre entreprise et à travailler plus efficacement. ⚡️