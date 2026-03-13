Plus de 15 applications pour petites entreprises qui simplifient votre travail

Les petites entreprises évoluent rapidement. Vous concluez des contrats, expédiez des produits et résolvez des problèmes pendant que les grandes entreprises en sont encore à planifier des réunions pour planifier des réunions.

Mais la rapidité ne sert à rien si vous utilisez les mauvais outils. Les meilleures applications pour les petites entreprises rendent le travail plus facile, plus rapide et plus rentable. 📈

Voici les applications pour petites entreprises qui tiennent cette promesse.

Les meilleures applications pour les petites entreprises en un coup d'œil

Voici un comparatif rapide des meilleures applications pour petites entreprises. 📊

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Gestion de projet et collaboration Taille de l'équipe : Convient à toutes les tailles d'entreprises Gestion des tâches basée sur l'IA, documents, suivi du temps, automatisations, CRM, tableaux de bord, chat, modèles Free Forever ; personnalisations personnalisées disponibles pour les entreprises Zoom Réunions d'équipe à distance et webinaires Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes dispersées et les appels avec les clients Vidéo HD, salles de réunion en sous-groupes, partage d'écran, enregistrement des réunions Gratuit ; à partir de 15,99 $/mois par utilisateur Square Point de vente et paiements mobiles Taille de l'équipe : Idéal pour les entreprises de détail et les petits restaurants TPV, gestion des stocks, création de factures, analyse des ventes Gratuit ; à partir de 29 $/mois (+ frais de traitement) QuickBooks Comptabilité et gestion financière pour les petites entreprises Taille de l'équipe : Idéal pour les entrepreneurs individuels et les entreprises de taille moyenne Facturation, synchronisation bancaire, suivi des dépenses, rapports de trésorerie À partir de 19 $/mois Expensify Gestion automatisée des dépenses Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes sur le terrain, les équipes financières et les grands voyageurs SmartScan : reçus, remboursements, flux de travail de validation À partir de 5 $/mois par utilisateur BambooHR Informations sur les employés et gestion des ressources humaines Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes en pleine croissance ayant des besoins en matière de ressources humaines Libre-service pour les employés, suivi des congés, outils d'intégration Tarification personnalisée WordPress Création de sites web flexible Taille de l'équipe : Idéal pour les PME ayant besoin de sites web personnalisés Thèmes personnalisés, écosystème de plugins, outils de référencement Gratuit ; les forfaits payants commencent à 9 $/mois Wix Création de sites web visuelle par glisser-déposer Taille de l'équipe : Idéal pour les fondateurs et les créatifs Créateur de sites web basé sur l'IA, modèles, outils de commerce électronique Gratuit ; les forfaits payants commencent à 17 $/mois Canva Conception graphique rapide Taille de l'équipe : Idéal pour le marketing, les réseaux sociaux et les besoins en conception interne Modèles, kit de marque, Magic Resize, collaboration Gratuit ; les forfaits payants commencent à 15 $/mois par utilisateur Sortly Suivi visuel des stocksTaille de l'équipe : Idéal pour les PME proposant des produits et les entreprises de services Inventaire par photos, lecture de codes-barres, alertes Gratuit ; les forfaits payants commencent à 49 $/mois Google Analytics Trafic sur le site web et informations sur les utilisateurs Taille de l'équipe : Idéal pour les entreprises ayant une présence en ligne Sources de trafic, engagement, conversions, tableaux de bord Free Wave Comptabilité adaptée aux petits budgets Taille de l'équipe : Idéal pour les freelances et les petits prestataires de services Synchronisation bancaire, numérisation des reçus, facturation, rapports Gratuit ; forfait payant à 16 $/mois Hootsuite Planification et analyses des réseaux sociaux Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes marketing et les agences Planification, analyses, veille de marque, intégrations À partir de 149 $/mois Grammarly Business Rédaction professionnelle et cohérence du ton Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes en distribution et celles qui produisent beaucoup de contenu Suggestions grammaticales, ton de la marque, détection du plagiat Gratuit ; les forfaits payants commencent à 30 $/mois par utilisateur Calendly Planification des rendez-vous et des réunions Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes en contact avec la clientèle et les professionnels indépendants Synchronisation des fuseaux horaires, intégration du Calendrier, rappels Gratuit ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois par utilisateur TripIt Gestion des itinéraires de voyage Taille de l'équipe : Idéal pour les rôles impliquant de nombreux déplacements ou les consultants Alertes de vol en temps réel, itinéraire automatique à partir d'e-mails Gratuit ; TripIt Pro à 49 $/an Mailchimp Campagnes de marketing par e-mailTaille de l'équipe : Idéal pour les PME ayant des besoins en matière de commerce électronique ou de newsletter Automatisation, segmentation, modèles, analyses Gratuit ; les forfaits payants commencent à 13 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que faut-il rechercher dans les applications pour petites entreprises ?

Gérer une petite entreprise est un véritable casse-tête, mais les bonnes applications peuvent vous faciliter la tâche. Voici les priorités à respecter pour booster votre efficacité et votre croissance :

Gestion simplifiée des tâches : Suivez le temps consacré à chaque tâche grâce aux fonctionnalités de gestion des échéances, des affectations d'équipe, des priorités et de l'estimation de durée

Sécurité des données renforcée : Protégez vos données sensibles de l'entreprise grâce au chiffrement et à la conformité au RGPD ou à la norme SOC 2

Analyses en temps réel : Accédez à des rapports personnalisables pour suivre vos ventes, vos dépenses ou vos indicateurs de performance

Gestion de la clientèle : Suivez les interactions et l'historique des clients pour personnaliser votre Suivez les interactions et l'historique des clients pour personnaliser votre processus CRM et améliorer la fidélisation

Accessibilité mobile : Gérez vos opérations où que vous soyez grâce à des applications pour petites entreprises proposant des versions mobiles fiables et riches en fonctionnalités

Automatisation pour gagner du temps : automatisez les tâches répétitives telles que le marketing par e-mail ou la mise à jour des stocks pour automatisez les tâches répétitives telles que le marketing par e-mail ou la mise à jour des stocks pour optimiser votre flux de travail

🔍 Le saviez-vous ? Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) constituent le pilier des économies du monde entier. Elles comptent pour plus de 90 % de l'ensemble des entreprises, contribuent à environ la moitié de la valeur ajoutée totale et génèrent plus des deux tiers des emplois dans le secteur privé.

Les meilleures applications pour petites entreprises

Voici notre sélection des meilleures applications pour petites entreprises. 📋

1. ClickUp (La meilleure plateforme de travail tout-en-un pour les petites entreprises)

En savoir plus ClickUp regroupe plus de 20 applications au sein d'une plateforme IA convergente, vous permettant ainsi d'accéder à Tout ce dont vous avez besoin à partir d'un seul outil

La plupart des petites équipes sont confrontées au même problème : trop d'outils, pas assez de temps.

La suite ClickUp pour petites entreprises mise sur la simplicité. C'est l'application tout-en-un pour le travail, conçue pour remplacer vos outils disparates par un environnement de travail IA convergent afin que votre équipe puisse mener à bien ses projets.

ClickUp vous offre une suite complète d'outils de gestion de projet, optimisée par l'IA et conçue pour les petites équipes.

Facilitez le suivi de votre travail

Les petites équipes s'appuient souvent sur leur instinct, mais cela a ses limites. Les tâches ClickUp vous aident à planifier chaque projet étape par étape. Vous pouvez désigner des propriétaires, fixer des dates d'échéance et suivre l'avancement des travaux.

Utilisez ensuite les champs personnalisés de ClickUp pour adapter les tâches à votre façon de travailler : ajoutez des champs tels que le nom du client, le type de contenu ou l'étape de révision. Et grâce aux priorités des tâches ClickUp, votre équipe sait par où commencer.

Exemple : Vous gérez une newsletter destinée à vos clients ? Créez des tâches pour la rédaction, la conception et la validation. Ajoutez un champ personnalisé pour le nom du client (« Maple & Co. »), attribuez une étiquette au type de contenu, définissez la priorité, et tout le monde sait exactement ce qu’il doit faire ensuite — plus besoin de courir après les mises à jour.

Créez des résumés de tâches et préparez-vous plus rapidement avec ClickUp Brain

ClickUp Brain vous permet de passer d'un modèle d'IA à l'autre, tels que Claude, OpenAI et Gemini, au sein d'un même espace, afin que vous puissiez bénéficier de la puissance des trois sans avoir à souscrire à des abonnements supplémentaires.

Si vous travaillez sur plusieurs appareils, ClickUp Brain MAX apporte la même puissance de l'IA à votre ordinateur de bureau, avec la fonctionnalité Talk-to-Text pour prendre des notes, créer des tâches ou capturer des idées sans les mains. Imaginez que vous dictez votre prochain brief client ou la mise à jour d'une campagne, et ClickUp le transforme instantanément en document ou en tâche formatée. Aucune perte de contexte, aucune saisie nécessaire.

Pour les fondateurs et les équipes très occupés qui jonglent entre appels, réunions et livrables, cela permet de maintenir le flux de créativité et de documentation, sans perdre de vue l'essentiel.

Gardez vos documents à portée de main au travail

Les processus, les procédures opératoires normalisées et les notes ne devraient pas être éparpillés dans des dossiers aléatoires. ClickUp Docs permet de tout organiser et de faciliter l'utilisation.

Créez et mettez à jour des documents internes à l'aide de ClickUp Docs

Vous pouvez rédiger des documents, les lier à des tâches, attribuer des éléments à accomplir et garder tout en lien avec votre travail, sans que rien ne se perde dans un outil distinct. Et si vous partez de zéro, ClickUp Brain peut vous aider à créer du contenu plus rapidement.

Gardez le fil de vos discussions

Les messages ne se perdent pas lorsqu'ils sont intégrés à votre travail. Dans ClickUp, les fils de discussion restent associés à la tâche, au document ou au projet client, afin que les décisions ne se perdent pas dans 9 applications différentes.

ClickUp Chat relie vos discussions à la tâche ou au projet dont elles traitent. Créez des canaux pour chaque liste et transformez les messages clés en tâches pour ne rien manquer.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez les tâches répétitives : configurez configurez les automatisations ClickUp pour déclencher des actions telles que l'attribution de tâches, les changements de statut ou les relances sans effort manuel

Créez automatiquement des sous-tâches : utilisez ClickUp Brain pour générer des éléments à mener à partir de vos documents et tâches afin de ne rien oublier lors des revues

Organisez votre semaine intelligemment : planifiez automatiquement vos tâches avec planifiez automatiquement vos tâches avec ClickUp Calendrier et utilisez le blocage de temps basé sur l'IA pour préserver vos moments de concentration.

Bénéficiez d'une vue d'ensemble : Créez Créez des tableaux de bord ClickUp pour suivre la charge de travail, l'avancement des tâches et les relevés de temps en un seul endroit

Transformez les réponses en tâches : créez créez des formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires, les demandes ou les mises à jour de vos clients, puis envoyez-les directement dans votre flux de travail

Suivez l'ensemble de votre pipeline en un seul endroit : utilisez les fonctionnalités utilisez les fonctionnalités CRM de ClickUp pour gérer vos contacts, vos relances et le statut de vos transactions sans quitter votre environnement de travail

Emportez vos outils préférés avec vous : effectuez la connexion entre des applications telles que Google Drive, Zoom et Outlook grâce effectuez la connexion entre des applications telles que Google Drive, Zoom et Outlook grâce aux intégrations ClickUp

Démarrez rapidement grâce aux flux de travail intégrés : lancez des projets courants, des documents ou des processus récurrents en quelques clics seulement avec lancez des projets courants, des documents ou des processus récurrents en quelques clics seulement avec les modèles ClickUp

Limites de ClickUp

Le logiciel de gestion de projet offre des possibilités de personnalisation avancées, mais cela signifie qu'il peut falloir un certain temps pour structurer votre environnement de travail de manière à ce qu'il soit adapté à votre équipe

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

D'après un avis publié sur G2 par un propriétaire de petite entreprise :

ClickUp offre une gamme impressionnante de fonctionnalités qui permettent de personnaliser facilement les flux de travail, de gérer les tâches et de suivre les progrès en un seul endroit. J'apprécie particulièrement de pouvoir créer des vues adaptées à chaque projet, de définir des automatisations et de l'intégrer à d'autres outils que j'utilise déjà. C'est très polyvalent, que ce soit pour le suivi de tâches personnelles ou pour des opérations commerciales complexes. Les modèles et les tableaux de bord sont particulièrement utiles pour que tout reste organisé et facile à suivre.

ClickUp offre une gamme impressionnante de fonctionnalités qui permettent de personnaliser facilement les flux de travail, de gérer les tâches et de suivre les progrès en un seul endroit. J'apprécie particulièrement de pouvoir créer des vues adaptées à chaque projet, de définir des automatisations et de l'intégrer à d'autres outils que j'utilise déjà. C'est très polyvalent, que ce soit pour le suivi de tâches personnelles ou pour des opérations commerciales complexes. Les modèles et les tableaux de bord sont particulièrement utiles pour que tout reste organisé et facile à suivre.

Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises explique en détail comment utiliser l'IA pour réduire la complexité plutôt que d'ajouter encore plus d'outils.

Maîtrisez la prolifération du travail grâce à la solution convergente de ClickUp

🧠 Anecdote : La Small Business Administration a été créée en 1953 pour financer les entreprises et les défendre sur le plan juridique. À l'origine, sa mission consistait notamment à aider les petites entreprises à remporter des marchés publics face à des concurrents plus importants.

2. Zoom (Idéal pour les réunions d'équipe à distance)

via Zoom

Vous vous souvenez de l'époque où les visioconférences se traduisaient par des visages pixélisés et des « tu m'entends maintenant ? » à répétition ? Zoom a complètement changé la donne.

L'interface est suffisamment intuitive pour que même le membre de votre équipe le moins à l'aise avec la technologie puisse s'y mettre sans difficulté. Et ce qui distingue cette application de collaboration pour petites entreprises, c'est sa capacité à gérer les interruptions avec élégance. Lorsqu'une connexion est interrompue, l'utilisateur peut se reconnecter en toute fluidité sans perturber le flux de la réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Organisez des webinaires et des réunions de grande envergure pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants tout en conservant une qualité de vidéo optimale

Enregistrez vos réunions directement sur le stockage cloud afin que les membres de votre équipe puissent rattraper les discussions qu'ils ont manquées

Créez des salles de discussion lors de grandes réunions afin de répartir les participants en petits groupes pour des discussions ciblées et des exercices en équipe

Partagez simultanément des applications spécifiques, des Tableaux blancs ou plusieurs écrans lors de vos présentations

Limites de Zoom

Le forfait Free limite la durée des réunions à 40 minutes lorsque plus de deux personnes y participent

La qualité de la vidéo baisse sensiblement pendant les heures de pointe ou lorsque la connexion Internet est instable

Les premières versions de Zoom ont été confrontées à des problèmes de sécurité liés au « zoombombing », mais la plupart de ces problèmes ont été résolus. Néanmoins, les entreprises des secteurs de la finance, de la santé ou du droit ont souvent besoin de couches de sécurité supplémentaires

Les fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement dans le cloud et les contrôles administratifs nécessitent un abonnement payant.

Tarifs Zoom

Basic : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 21,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,6/5 (plus de 55 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoom dans la vie réelle ?

Selon un avis publié sur G2:

Honnêtement, ce que j'apprécie le plus chez Zoom Workplace, c'est la simplicité avec laquelle tout fonctionne. Je n'ai pas à me prendre la tête pour comprendre comment ça marche, ça fonctionne, tout simplement. Que ce soit pour passer un appel rapide, partager mon écran ou utiliser le chat pour rester en contact avec mes collègues, tout se déroule de manière fluide et naturelle. J'apprécie également le fait qu'il n'y ait pas de coupures, même lorsque ma connexion Wi-Fi n'est pas parfaite. Ai-je mentionné les salles de réunion ? Les salles de réunion changent complètement la donne pour le travail en groupe. Elles permettent de rester en connexion avec les autres de manière simple et sans effort.

Honnêtement, ce que j'apprécie le plus chez Zoom Workplace, c'est la simplicité avec laquelle tout fonctionne. Je n'ai pas à me prendre la tête pour comprendre comment ça marche, ça fonctionne, tout simplement. Que ce soit pour passer un appel rapide, partager mon écran ou utiliser le chat pour rester en contact avec mes collègues, tout se déroule de manière fluide et naturelle. J'apprécie également le fait qu'il n'y ait pas de coupures, même lorsque ma connexion Wi-Fi n'est pas parfaite. Ai-je mentionné les salles de réunion ? Les salles de réunion changent complètement la donne pour le travail en groupe. Elles permettent de rester en contact avec les autres de manière simple et sans effort.

3. Square (Idéal pour le traitement des paiements mobiles)

via Square

Votre smartphone vient de se transformer en caisse enregistreuse, et c'est grâce à Square. Ce système de paiement transforme n'importe quel appareil mobile en terminal de point de vente, idéal pour les entreprises qui ont besoin d'accepter des paiements partout.

Ce petit lecteur de carte blanc peut sembler simple, mais il est conçu pour gérer le chaos des transactions du monde réel. Square élimine également les tracas habituels liés aux comptes marchands et aux structures tarifaires complexes en garantissant une transparence et une simplicité totales.

Les meilleures fonctionnalités de Square

Acceptez les cartes à puce, les paiements sans contact et les portefeuilles mobiles comme Apple Pay et Google Pay grâce à des lecteurs de cartes compacts qui offrent une connexion avec vos smartphones ou tablettes

Suivez en temps réel les niveaux de stock sur plusieurs emplacements et recevez des alertes automatiques lorsque les produits sont en rupture de stock ou sur le point de l'être

Accédez à des analyses de ventes détaillées qui indiquent les périodes de pointe, les produits les plus populaires et les habitudes d'achat des clients

Envoyez des factures professionnelles par e-mail ou SMS avec des rappels automatiques pour les comptes en souffrance

Limites de Square

L'intervalle des frais de traitement est compris entre 2,6 % et 3,5 % par transaction, ce qui peut avoir un impact sur les marges bénéficiaires des petites entreprises à fort volume.

Options de personnalisation limitées pour les reçus, les factures et les supports destinés aux clients

Les délais de réponse du service client peuvent s'allonger pendant les périodes de forte affluence

Tarifs Square

Gratuit (hors frais de traitement)

En plus : 29 $+/mois (+ frais de traitement)

Premium : Tarification personnalisée (+ frais de traitement)

Évaluations et avis sur Square

G2 : 4,6/5 (plus de 155 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 315 avis)

Que disent les utilisateurs de Square ?

Extrait d'un avis sur G2:

Il est facile à utiliser, même pour les membres de notre équipe qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie, et offre d'excellentes fonctionnalités qui facilitent le traitement des paiements, la gestion des stocks et le traitement des transactions clients, tant en ligne qu'en magasin. […] Je pense que le seul inconvénient de Square réside dans les frais de transaction élevés. Comme nous utilisons ce logiciel très fréquemment, les frais finissent par s'accumuler

Il est facile à utiliser, même pour les membres de notre équipe qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie, et offre d'excellentes fonctionnalités qui facilitent le traitement des paiements, la gestion des stocks et le traitement des transactions clients, tant en ligne qu'en magasin. […] Je pense que le seul inconvénient de Square réside dans les frais de transaction élevés. Comme nous utilisons ce logiciel très fréquemment, les frais finissent par s'accumuler

💡 Conseil de pro : Optez pour des applications pour petites entreprises qui s'intègrent bien avec vos autres outils. Une application sophistiquée qui ne s'intègre pas à votre outil de comptabilité, à votre CRM ou à votre plateforme de e-mail vous causera plus de soucis qu'elle n'en résoudra. Recherchez des intégrations natives ou l'assistance pour Zapier/Make.

4. QuickBooks (Idéal pour la comptabilité des petites entreprises)

via QuickBooks

QuickBooks est devenu le choix incontournable des petites entreprises, car il offre un équilibre parfait entre des fonctionnalités puissantes et une grande facilité d'utilisation.

Grâce à cette application, vous pouvez envoyer des factures professionnelles, suivre qui vous a payé (et qui ne l'a pas fait) et garder un œil sur vos dépenses. Elle se connecte à vos comptes bancaires, ce qui permet d'importer automatiquement vos transactions et vous fait gagner du temps en vous évitant la saisie manuelle. Vous obtiendrez également des rapports faciles à lire pour avoir une vision claire de votre santé financière sans vous noyer sous le jargon technique.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks

Importez et classez automatiquement les transactions bancaires provenant de vos comptes en connexion, tout en identifiant les entrées doublons et en signalant les dépenses inhabituelles.

Créez des factures personnalisables avec votre image de marque, vos conditions de paiement et des rappels de paiement en retard automatisés envoyés par e-mail ou par courrier postal

Créez des rapports financiers en temps réel, notamment des comptes de résultat, des bilans et des résumés de trésorerie

Intégrez plus de 650 applications tierces, notamment des solutions de paiement, des systèmes de gestion des stocks et des outils de gestion de la relation client

Limites de QuickBooks

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les utilisateurs qui n'ont pas de formation en comptabilité ni d'expérience en tenue de livres

La qualité du service client varie considérablement selon les niveaux d'abonnement, les forfaits de base bénéficiant d'une assistance limitée

L'application mobile ne se synchronise pas toujours instantanément avec la version bureau, ce qui peut entraîner des retards dans la création de rapports pour les équipes travaillant en déplacement

Tarifs QuickBooks

Simple Start : 19 $/mois

Essentiels : 28 $/mois

En plus : 40 $/mois

Formule Avancée : 76 $/mois

Évaluations et avis sur QuickBooks

G2 : 4,0/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 8 120 avis)

Que disent les utilisateurs de QuickBooks ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Intuit QuickBooks, c'est son interface très conviviale et ses fonctionnalités utiles, qui simplifient la comptabilité des petites entreprises. Il offre une excellente vue d'ensemble de la facturation, du suivi des dépenses et des calculs fiscaux, ce qui rend la gestion financière plus rapide et très efficace.

Ce que j'apprécie le plus chez Intuit QuickBooks, c'est son interface très conviviale et ses fonctionnalités utiles, qui simplifient la comptabilité des petites entreprises. Il offre une excellente vue d'ensemble de la facturation, du suivi des dépenses et des calculs fiscaux, ce qui rend la gestion financière plus rapide et très efficace.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de bases de données abordables pour les petites entreprises

5. Expensify (Idéale pour l'automatisation des notes de frais)

via Expensify

Expensify simplifie considérablement la gestion des notes de frais. Cette application a compris que personne n'a envie de trier ses reçus à la fin du mois, elle a donc complètement bouleversé le processus. Au lieu de tout regrouper, vous gérez vos dépenses au fur et à mesure qu'elles surviennent.

La magie opère lorsque votre responsable peut approuver des dépenses pendant qu'il attend son déjeuner, et que les remboursements apparaissent sur votre compte sans que personne n'ait à toucher à un tableur ou à courir après des signatures.

Les meilleures fonctionnalités d'Expensify

Scannez vos reçus à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone pour extraire les informations sur le commerçant, les dates, les montants et les détails fiscaux

Calculez les distances et appliquez les taux de kilométrage approuvés par l'IRS pour le remboursement en utilisant l'emplacement GPS

Mettez en place des flux de travail à plusieurs niveaux qui acheminent les dépenses vers le responsable ou le service approprié en fonction de leur type et de leur montant

Importez les transactions effectuées avec les cartes d'entreprise et associez-les aux reçus fournis pour éviter les entrées doublées

Limites d'Expensify

La précision de la numérisation des reçus diminue lorsque ceux-ci sont froissés, décolorés ou manuscrits, ce qui nécessite une intervention manuelle

Options de personnalisation limitées pour les catégories de dépenses, les flux de travail de validation et les formats de rapports

L'application mobile plante parfois lors du traitement de gros lots de reçus ou pendant les périodes de forte affluence

Les capacités d'intégration dépendent fortement du logiciel de comptabilité existant et peuvent nécessiter une installation technique

Tarifs d'Expensify

Collect : 5 $/mois par utilisateur

Contrôle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Expensify

G2 : 4,5/5 (plus de 5 395 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 135 avis)

Que disent les utilisateurs d'Expensify ?

Un utilisateur de Reddit écrit :

J'utilise Expensify depuis quelques années maintenant et, honnêtement, cela a complètement changé la donne pour ma petite entreprise. La numérisation des reçus est extrêmement précise, et j'apprécie particulièrement de pouvoir gérer les remboursements, les dépenses et même les cartes d'entreprise en un seul et même endroit. Ce n'est pas parfait (quel logiciel l'est ?), mais cela me fait gagner énormément de temps et m'évite bien des maux de tête. Ça vaut vraiment le coup d'œil si vous en avez assez du suivi manuel des dépenses.

J'utilise Expensify depuis quelques années maintenant et, honnêtement, cela a complètement changé la donne pour ma petite entreprise. La numérisation des reçus est extrêmement précise, et j'apprécie particulièrement de pouvoir gérer les remboursements, les dépenses et même les cartes d'entreprise en un seul et même endroit. Ce n'est pas parfait (quel logiciel l'est ?), mais cela me fait gagner énormément de temps et m'évite bien des maux de tête. Ça vaut vraiment le coup d'œil si vous en avez assez du suivi manuel des dépenses.

📊 Mini-étude de cas : remplacer plus de 5 outils par un seul environnement de travail Lorsque l'agence de marketing Hit Your Mark Media a examiné ses opérations, le problème était évident. Le travail était réparti entre Slack, Miro, Toggl, Loom et d'autres outils. Les projets avançaient plus lentement qu'ils n'auraient dû, car les informations étaient dispersées entre plusieurs outils. L'équipe a donc tout regroupé dans ClickUp. ⚡ Les résultats ont été immédiats : Plus de 5 outils remplacés dans les domaines de la communication, de la planification et des rapports

3 000 $ d'économies par an grâce à la suppression de Slack après le passage à ClickUp Chat

Tableaux de bord en temps réel permettant le suivi des points de sprint, de la charge de travail et des performances

Des versements de primes plus rapides grâce à des données de productivité claires et mesurables Le fondateur Derek Archer affirme que ce changement a transformé le mode de fonctionnement de l'agence. Au lieu de jongler entre plusieurs applications pour suivre les mises à jour, l'équipe gère désormais le travail des clients, la communication, la documentation et les rapports à partir d'un seul environnement de travail. 🚀

6. BambooHR (Idéal pour la gestion des informations sur les employés)

via BambooHR

L'application pour petites entreprises de BambooHR met les informations de votre équipe à portée de main. Accédez en quelques secondes aux coordonnées, aux demandes de congés et bien plus encore. Tout est organisé, facile à trouver et prêt à l'emploi quand vous en avez besoin.

Voici comment ça marche. Les nouveaux employés peuvent s’intégrer en douceur sans se sentir pressés ou dépassés. Les managers reçoivent des rappels conviviaux concernant les anniversaires, les dates importantes et les évaluations (car, soyons honnêtes, on oublie tous parfois). Et quand quelqu’un a besoin de vérifier son solde de congés ou de mettre à jour ses coordonnées d’urgence ? Il n’a qu’à le faire. Pas de formulaires à remplir, pas besoin d’attendre qu’on lui réponde.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Organisez les informations relatives à vos employés dans des profils numériques contenant leurs coordonnées, leur parcours professionnel, leurs évaluations de performance et un espace de stockage de documents accessible au personnel autorisé

Automatisez les processus d'intégration grâce à des checklists personnalisables qui guident les nouvelles recrues à travers les formalités administratives, les modules de formation et la présentation aux membres de l'équipe

Rédigez des rapports de conformité relatifs à l'égalité des chances en matière d'emploi (EEO), à la sécurité des travailleurs et à d'autres exigences réglementaires à l'aide de modèles intégrés et de filtres de données

Donnez à vos employés les moyens d'agir grâce à des portails en libre-service leur permettant de mettre à jour leurs informations personnelles, d'afficher leurs bulletins de paie, d'accéder aux politiques de l'entreprise et de souscrire à des avantages sociaux

Limites de BambooHR

Les fonctions de gestion de la paie sont basiques et peuvent nécessiter des intégrations supplémentaires

Les options de personnalisation des flux de travail, des champs et des permissions d’utilisateur peuvent être restrictives

Les utilisateurs indiquent que des tâches quotidiennes telles que la création de lettres d'offre ou la mise à jour des modifications salariales nécessitent encore plusieurs étapes manuelles

Tarifs de BambooHR

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BambooHR

G2 : 4,4/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 065 avis)

Que disent les utilisateurs de BambooHR ?

Extrait d'un message sur Reddit:

Bamboo propose l'une des gammes de fonctionnalités les plus complètes (voire la plus complète), surtout si vous accordez la priorité à la conformité et aux rapports. Leurs outils de suivi des congés et d'intégration sont solides, et la gestion de la paie est intégrée. C'est vraiment génial et complet… mais c'est finalement le prix qui nous a fait renoncer… c'était le devis le plus cher que nous ayons reçu.

Bamboo propose l'une des gammes de fonctionnalités les plus complètes (voire la plus complète), surtout si vous accordez la priorité à la conformité et aux rapports. Leurs outils de suivi des congés et d'intégration sont solides, et la gestion de la paie est intégrée. C'est vraiment génial et complet… mais c'est finalement le prix qui nous a fait renoncer… c'était le devis le plus cher que nous ayons reçu.

🧠 Anecdote : En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, les vétérans américains de retour au pays ont créé des milliers de petites entreprises grâce au GI Bill. Cela a donné lieu à l'un des plus grands booms entrepreneuriaux de l'histoire des États-Unis et a redynamisé l'économie locale.

7. WordPress (Idéal pour la création de sites web flexibles)

via WordPress

WordPress est utilisé par la majorité des sites web car il est suffisamment flexible pour s'adapter à tout : blogs, boutiques en ligne, sites d'adhésion ou plateformes d'entreprise à part entière.

Cette plateforme vous offre un contrôle total sur l'apparence et les fonctions de votre site web sans vous enfermer dans des modèles rigides. Ce qui a commencé comme une plateforme de blogs s'est transformé en une solution complète de création de sites web capable de gérer tout type de site, des simples sites d'entreprise aux boutiques en ligne complexes.

Il y a certes une courbe d'apprentissage, mais vous en serez récompensé par un site web qui évolue avec votre entreprise au lieu de la limiter.

Les meilleures fonctionnalités de WordPress

Personnalisez votre site web grâce à des thèmes personnalisés conçus par des professionnels, des éditeurs intégrés ou du CSS personnalisé pour une image de marque unique

Étendez les fonctions de votre site web grâce à plus de 60 000 plugins dédiés au commerce électronique, à l'optimisation SEO, aux formulaires de contact, à l'intégration des réseaux sociaux et à l'analyse de données

Optimisez votre contenu pour les moteurs de recherche à l'aide d'outils SEO intégrés et de plugins qui analysent l'utilisation des mots-clés, les méta-descriptions et les performances des pages

Développez vos sites web, qu'il s'agisse de simples blogs ou de plateformes d'entreprises complexes, avec plusieurs rôles d'utilisateurs, des espaces réservés aux membres et des fonctionnalités de commerce électronique

Limites de WordPress

Les mises à jour régulières des logiciels de base, des thèmes et des plugins nécessitent une maintenance continue et des vérifications de compatibilité.

Les conflits entre plugins peuvent entraîner des pannes de site web, des failles de sécurité ou des problèmes de fonctionnalité

Les exigences et les coûts d'hébergement varient considérablement en fonction du trafic du site web et des fonctionnalités requises

Tarifs WordPress

Free

Particuliers : 9 $/mois

Premium : 18 $/mois

Business : 40 $/mois

Commerce : 70 $/mois

Enterprise : À partir de 25 000 $/an

Évaluations et avis sur WordPress

G2 : 4,4/5 (plus de 2 570 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 15 070 avis)

Que disent les utilisateurs de WordPress dans la vie de tous les jours ?

Un utilisateur de Reddit partage :

Le niveau d'assistance offert pour les plugins et les thèmes, ainsi qu'aux développeurs et à la communauté, me suffit pour continuer à utiliser WordPress. L'interface est également très facile à utiliser et à naviguer, même pour les débutants.

Le niveau d'assistance offert pour les plugins et les thèmes, ainsi qu'aux développeurs et à la communauté, me suffit pour continuer à utiliser WordPress. L'interface est également très facile à utiliser et à naviguer, même pour les débutants.

📮 ClickUp Insight : 31 % des managers préfèrent les tableaux visuels, tandis que d'autres s'appuient sur des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord ou des vues des ressources. Mais la plupart des outils vous obligent à en choisir un seul. Si l'interface ne correspond pas à votre façon de penser, cela ne fait qu'ajouter une source de friction supplémentaire. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir. Passez d'un diagramme de Gantt alimenté par l'IA à un tableau Kanban, un tableau de bord ou une vue Charge de travail en un seul clic. Et grâce à ClickUp AI, vous pouvez générer automatiquement des vues ou des résumés personnalisés en fonction de l'utilisateur, qu'il s'agisse de vous, d'un dirigeant ou de votre designer. 💫 Résultats concrets : CEMEX a accéléré le lancement de ses produits de 15 % et réduit les délais de communication de 24 heures à quelques secondes grâce à ClickUp.

8. Wix (Idéal pour la création visuelle de sites web)

via Wix

Wix séduit les personnes qui pensent en images et souhaitent voir exactement à quoi ressemblera leur site web au fur et à mesure de sa création. L'interface glisser-déposer est intuitive : vous positionnez les éléments exactement où vous le souhaitez, ajustez les couleurs et les polices de caractère en temps réel et prévisualisez le tout instantanément.

Cette application pour petites entreprises a également supprimé les obstacles techniques qui rendaient traditionnellement la création de sites web intimidante pour les non-développeurs.

Les meilleures fonctionnalités de Wix

Parcourez des centaines de modèles conçus par des professionnels, classés par secteur d'activité, type d'entreprise et style, et personnalisez-les facilement grâce à des outils simples.

Adaptez votre site web en toute transparence à l'affichage sur mobile et tablette grâce à un design réactif qui ajuste automatiquement la disposition

Ajoutez des fonctionnalités complètes de commerce électronique, telles que les fiches produits, les paniers d'achat, les paiements sécurisés et le suivi des stocks, pour soutenir vos ventes en ligne

Utilisez Wix ADI pour créer instantanément un site web achevé adapté à votre marque, en utilisant les informations de votre entreprise et vos préférences en matière de design

Limites de Wix

Les modifications apportées aux modèles nécessitent de reconstruire l'intégralité du site web à partir de zéro, car les designs sont spécifiques à chaque modèle

Options de personnalisation limitées par rapport aux solutions auto-hébergées et accès restreint au code du site web

Les fonctionnalités avancées, telles que les capacités de commerce électronique et les applications premium, nécessitent des mises à niveau d'abonnement coûteuses

Les fonctionnalités de référencement naturel (SEO) sont basiques et peuvent ne pas répondre aux exigences des secteurs très concurrentiels.

Tarifs Wix

Free

Light : 17 $/mois (facturé annuellement)

Core : 29 $/mois (facturé annuellement)

Entreprise : 39 $/mois (facturé annuellement)

Business Elite : 159 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Wix

G2 : 4,2/5 (plus de 1 725 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 10 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Wix dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 souligne :

C'est devenu une plateforme marketing entièrement intégrée (version allégée)… donc si vous avez besoin d'un minimum de fonctionnalités CRM, d'e-mail marketing, d'un panier d'achat, etc. avec un créateur de site web sans code, ce n'est pas un mauvais point de départ et leur bibliothèque de modèles est plutôt bonne. Mais c'est aussi pour cette raison que ce n'est pas une plateforme idéale si vous pensez que votre entreprise va se développer : aucun des outils n'est aussi performant que d'autres solutions. C'est en quelque sorte une plateforme polyvalente qui n'excelle dans aucun domaine, mais qui peut constituer un bon point de départ.

C'est devenu une plateforme marketing entièrement intégrée (version allégée)… donc si vous avez besoin d'un minimum de fonctionnalités CRM, d'e-mail marketing, d'un panier d'achat, etc. avec un créateur de site web sans code, ce n'est pas un mauvais point de départ et leur bibliothèque de modèles est plutôt bonne. Mais c'est aussi pour cette raison que ce n'est pas une plateforme idéale si vous pensez que votre entreprise va se développer : aucun des outils n'est aussi performant que d'autres solutions. C'est en quelque sorte une plateforme polyvalente qui n'excelle dans aucun domaine, mais qui peut constituer un bon point de départ.

🔍 Le saviez-vous ? La plupart des petites entreprises qui emploient du personnel comptent une équipe d'environ 12 personnes: petite mais redoutable.

9. Canva (Idéal pour la création graphique rapide)

via Canva

Autrefois, la conception graphique nécessitait des logiciels coûteux et des années de formation. Canva a changé la donne en rendant la conception de qualité professionnelle accessible à toute personne disposant d'une connexion Internet.

Leurs outils marketing sont parfaits pour permettre à tout un chacun de créer des visuels d'aspect professionnel en quelques minutes. Besoin d'une publication sur les réseaux sociaux ? D'un flyer ? D'une présentation ? Il suffit de choisir un modèle de gestion de projet de conception et de le personnaliser. Ce qui rend Canva unique, c'est sa capacité à allier simplicité et résultats professionnels. Vous pouvez créer un contenu soigné sans y passer des heures.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Découvrez des millions de photos, d'icônes, d'illustrations et de ressources graphiques incluses dans votre forfait

Collaborez avec les membres de votre équipe sur des projets de conception grâce à des flux de travail de modification en cours, de commentaires et de validation en temps réel

Assurez la cohérence de votre marque dans tous vos designs grâce à des palettes de couleurs personnalisées, des sélections de polices de caractère, le téléchargement de logos et des modèles de charte graphique.

Redimensionnez automatiquement vos créations pour différentes plateformes de réseaux sociaux, formats d'impression et canaux marketing à l'aide de Magic Resize

Limites de Canva

Les fonctionnalités de conception avancées telles que la suppression d'arrière-plan, les modèles premium et les kits de marque nécessitent un abonnement payant.

Les options de personnalisation des modèles peuvent être limitées pour les projets de conception complexes nécessitant un contrôle précis des éléments

La qualité d'exportation peut ne pas répondre aux normes d'impression professionnelles requises pour les supports marketing haute résolution.

Les conditions d'utilisation des photos et graphiques de banque d'images peuvent être restrictives pour certaines utilisations commerciales et applications de revente

Tarifs de Canva

Free

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Business : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 865 avis)

Que disent les utilisateurs de Canva dans la vie réelle ?

Comme partagé sur Reddit:

Canva est un excellent outil, tant pour les professionnels que pour les amateurs. Je peux m'en servir si quelqu'un me dit « j'ai besoin d'une publicité animée d'ici dix minutes », et si quelqu'un vient me voir avec une tâche si minime ou si simple qu'elle ne vaut pas la peine que j'y consacre du temps, comme une carte de visite ou un faire-part de mariage, je peux simplement lui recommander Canva et vaquer à mes occupations. C'est un peu comme une caisse en libre-service pour le design.

Canva est un excellent outil, tant pour les professionnels que pour les amateurs. Je peux m'en servir si quelqu'un me dit « j'ai besoin d'une publicité animée d'ici dix minutes », et si quelqu'un vient me voir avec une tâche si minime ou si simple qu'elle ne vaut pas la peine que j'y consacre du temps, comme une carte de visite ou un faire-part de mariage, je peux simplement lui recommander Canva et vaquer à mes occupations. C'est un peu comme une caisse en libre-service pour le design.

10. Sortly (Idéal pour l'organisation visuelle des stocks)

via Sortly

La gestion des stocks ne doit pas nécessairement passer par des feuilles de calcul interminables et des scanners de codes-barres. Sortly utilise des photos pour vous aider à voir ce que vous avez et l'emplacement où cela se trouve, ce qui est plus logique que d'essayer de mémoriser des codes produit cryptiques.

Cet outil d'IA destiné aux startups séduit les personnes qui apprennent mieux visuellement et préfèrent voir leur inventaire plutôt que de le lire. Vous pouvez organiser vos éléments de la manière la plus pertinente pour votre entreprise, que ce soit par emplacement, par catégorie ou par projet.

Les meilleures fonctionnalités de Sortly

Scannez les codes-barres et les codes QR pour ajouter instantanément des éléments, ajuster les quantités et suivre les mouvements de stock entre vos différents emplacements

Déclenchez des alertes de rupture de stock qui envoient des e-mails ou des notifications push lorsque le niveau de stock passe en dessous des limites que vous avez définies

Créez des rapports d'inventaire détaillés comprenant la ventilation des coûts, les journaux de mouvements et les résumés d'évaluation, qui se synchronisent avec vos outils comptables

Affichez les données d'inventaire sur tous vos appareils (même hors ligne) pour un accès fluide lors des opérations en entrepôt ou dans les champs

Limites de Sortly

La possibilité limitée de modifier les modèles, les couleurs des dossiers ou d'ajouter des images aux dossiers entrave une organisation visuelle flexible

Moins adaptées aux opérations nécessitant une assistance à la fabrication, des prévisions de la demande, des nomenclatures ou des rapports complexes

L'application mobile est utile pour effectuer des recherches rapides, mais les opérations en masse nécessitent toujours un bureau, ce qui n'est pas idéal pour les équipes qui mettent à jour les stocks par lots.

Tarifs de Sortly

Free

Formule Avancée : 49 $/mois

Ultra : 149 $/mois

Premium : 299 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sortly

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 945 avis)

Que disent les utilisateurs de Sortly ?

Sur Capterra, un utilisateur a écrit :

Sortly nous a aidés à bien des égards, notamment en minimisant les coûts, en réduisant le temps nécessaire à la gestion de nos stocks, en nous permettant d'afficher rapidement le statut actuel de nos stocks et en réduisant considérablement la paperasserie.

Sortly nous a aidés à bien des égards, notamment en minimisant les coûts, en réduisant le temps nécessaire à la gestion de nos stocks, en nous permettant d'afficher rapidement le statut actuel de nos stocks et en réduisant considérablement la paperasserie.

💡 Conseil de pro : Intégrez le retour d'expérience à votre arsenal d'outils. Une fois par mois, demandez à votre équipe : « Quelle application vous agace le plus en ce moment ? » Un simple ajustement ou changement peut éliminer des heures de frictions cachées.

11. Google Analytics (Idéal pour le suivi des performances d'un site web)

via Google Analytics

Votre site web attire peut-être des visiteurs, mais Google Analytics vous dévoile ce qui se cache derrière ce nombre. Il va au-delà du simple décompte des visiteurs pour révéler comment les internautes utilisent votre site web.

Vous pouvez voir quelles pages retiennent l'attention des visiteurs, lesquelles les poussent à quitter immédiatement le site et quel parcours ils suivent sur votre site. La véritable valeur réside dans la compréhension des comportements des visiteurs afin de prendre des décisions plus éclairées concernant le contenu, la conception et les investissements marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Identifiez les sources de trafic et l'efficacité des canaux marketing, notamment le référencement naturel, la publicité payante, les réseaux sociaux et les sites de référence

Analysez les données démographiques de votre audience (âge, sexe, emplacement, intérêts et utilisation des appareils) pour mieux comprendre vos visiteurs

Surveillez les indicateurs de performance de votre site web, tels que les temps de chargement des pages, les temps de réponse du serveur et les problèmes d'ergonomie sur mobile qui affectent l'expérience de l'utilisateur

Définissez des objectifs de conversion personnalisés pour votre petite entreprise et activez le suivi e-commerce pour surveiller les inscriptions, les téléchargements ou les ventes

Limites de Google Analytics

La complexité de l'interface peut décourager les nouveaux utilisateurs en raison du trop grand nombre d'options et de la terminologie technique

L'échantillonnage des données affecte la précision des sites web à fort trafic, ce qui peut fausser des indicateurs et des tendances importants

Les réglementations en matière de confidentialité, telles que le RGPD et le CCPA, limitent les capacités de suivi et la collecte de données dans certaines régions

Tarifs de Google Analytics

Free

Google Analytics 360 : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Analytics

G2 : 4,5/5 (plus de 6 465 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 8 140 avis)

Que disent les utilisateurs de Google Analytics ?

Un utilisateur de G2 partage son avis :

C'est comme avoir une vision aux rayons X de ce qui se passe sur votre site. J'adore le niveau de détail des données. On peut vraiment analyser en profondeur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La vue en temps réel est particulièrement pratique quand on lance quelque chose de nouveau et qu'on veut voir le trafic arriver en direct. […] La courbe d'apprentissage est bien réelle. Ce n'est pas l'outil le plus intuitif si vous débutez, et l'interface peut sembler intimidante au premier abord. J'aimerais aussi que les tableaux de bord soient un peu plus personnalisables sans avoir à se perdre dans un dédale de paramètres ou d'outils tiers.

C'est comme avoir une vision aux rayons X de ce qui se passe sur votre site. J'adore le niveau de détail des données. On peut vraiment analyser en profondeur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La vue en temps réel est particulièrement pratique quand on lance quelque chose de nouveau et qu'on veut voir le trafic arriver en direct. […] La courbe d'apprentissage est bien réelle. Ce n'est pas l'outil le plus intuitif si vous débutez, et l'interface peut sembler intimidante au premier abord. J'aimerais aussi que les tableaux de bord soient un peu plus personnalisables sans avoir à se perdre dans un dédale de paramètres ou d'outils tiers.

🔍 Le saviez-vous ? Selon la Chambre de commerce des États-Unis, 95 % des petites entreprises utilisent au moins une plateforme technologique pour assurer le bon fonctionnement de leurs activités.

12. Wave (Idéal pour une comptabilité à petit budget)

via Wave

Wave rend la gestion financière d'une entreprise bien moins stressante et, oserions-nous dire, plutôt satisfaisante ? Envoyez des factures soignées, liez votre compte bancaire pour suivre vos entrées et sorties d'argent, et consultez votre situation financière sans avoir à cliquer sur 15 onglets.

Elle organise également vos dépenses pour faciliter leur classement et génère des rapports de base, tels que les comptes de résultats, la taxe sur les ventes et les soldes des comptes.

Les meilleures fonctionnalités de Wave

Connectez vos comptes bancaires et vos cartes de crédit pour importer et classer automatiquement vos transactions à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique

Suivez vos dépenses d’entreprise grâce à la numérisation mobile des reçus, qui extrait automatiquement les informations sur les fournisseurs, les montants et les détails fiscaux

Traitez les paiements de vos clients grâce à des solutions intégrées, telles que les cartes de crédit, les virements bancaires et les options de paiement en ligne

Limites de Wave

Les options de service client se limitent aux e-mails et aux ressources en ligne, sans assistance téléphonique ni chat en direct.

Les fonctionnalités avancées telles que la gestion des stocks, le suivi des projets et l'assistance pour plusieurs devises ne sont pas disponibles

Certains utilisateurs ont été confrontés à des fermetures de compte inattendues et à des problèmes de paiement

Pas de fonctionnalités de modification en masse

Tarifs Wave

Free

Pro : 16 $/mois

Évaluations et avis sur Wave

G2 : 4,3/5 (plus de 295 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 695 avis)

Que disent les utilisateurs de Wave dans la vie réelle ?

Extrait d'une discussion sur Reddit:

C'est bien mieux que la plupart des alternatives que j'ai essayées pour ma petite entreprise. J'avais besoin d'un outil pour gérer mes stocks, mes services et mes pièces détachées, et c'était l'un des rares outils à offrir cette fonctionnalité. Je regrette qu'il ne soit plus gratuit, mais les 20 $ par mois (ou quel que soit le montant que je paie) en valent vraiment la peine.

C'est bien mieux que la plupart des alternatives que j'ai essayées pour ma petite entreprise. J'avais besoin d'un outil pour gérer mes stocks, mes services et mes pièces détachées, et c'était l'un des rares outils à offrir cette fonctionnalité. Je regrette qu'il ne soit plus gratuit, mais les 20 $ par mois (ou quel que soit le montant que je paie) en valent vraiment la peine.

📖 À lire également : Comment trouver un mentor pour les entrepreneurs dans le domaine de l'entreprise

13. Hootsuite (Idéal pour la planification des publications sur les réseaux sociaux)

via Hootsuite

L'application marketing de Hootsuite pour les petites entreprises vous aide à garder une longueur d'avance sur les discussions grâce à une veille sociale en temps réel sur plus de 150 millions de sources, notamment des blogs, des forums et des podcasts. Repérez les mentions de votre marque, suivez le sentiment et filtrez le bruit grâce à des étiquettes alimentées par l'IA et des alertes personnalisées, afin de ne recevoir que ce qui est pertinent.

Au moment de publier, vous pouvez programmer votre contenu en masse, prévisualiser tout dans un calendrier visuel et publier sur Instagram, LinkedIn, TikTok et bien d'autres plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Analysez les performances de vos publications à l'aide d'indicateurs détaillés, tels que les taux d'engagement, la portée, les impressions et les taux de clics sur toutes les plateformes connectées

Coordonnez-vous avec votre équipe grâce à des flux de travail de validation, des permissions basées sur les rôles et des bibliothèques de contenu partagées pour garantir la cohérence de la communication

Surveillez vos concurrents et les tendances du secteur grâce à des outils qui identifient les opportunités de croissance et comparent vos performances à celles d'entreprises similaires

Limites de Hootsuite

Le forfait Free limite les utilisateurs à trois profils sociaux et 30 publications programmées par mois

Le tableau de bord peut sembler encombré et peu intuitif

Les fonctionnalités de publication sur Instagram sont limitées en raison des restrictions de la plateforme, ce qui nécessite des étapes supplémentaires pour certains types de contenu

Tarifs Hootsuite

Essai gratuit

Standard : 149 $/mois par utilisateur

Formule Avancée : 399 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,2/5 (plus de 6 230 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Hootsuite ?

Un avis publié sur Reddit indique :

En tant que responsable de la communication, j'utilise Hootsuite tous les jours. On peut gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux à la fois, programmer de nombreuses publications, suivre les indicateurs de performance, et l'interface est très intuitive. Je trouve toutefois qu'il présente quelques inconvénients, comme l'impossibilité de télécharger des fichiers PDF ou d'utiliser des étiquettes pour taguer des personnes. Mais c'est un excellent outil !

En tant que responsable de la communication, j'utilise Hootsuite tous les jours. On peut gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux à la fois, programmer de nombreuses publications, suivre les indicateurs de performance, et l'interface est très intuitive. Je trouve toutefois qu'il présente quelques inconvénients, comme l'impossibilité de télécharger des fichiers PDF ou d'utiliser des étiquettes pour taguer des personnes. Mais c'est un excellent outil !

🧠 Anecdote : Zara a commencé comme une petite boutique de vêtements en Espagne appelée Zorba. Lorsque le propriétaire s'est rendu compte qu'il y avait un bar à proximité portant le même nom, il a mélangé quelques lettres et l'a rebaptisée Zara. Ce changement de nom a contribué à lancer l'un des empires de la mode les plus dynamiques au monde.

14. Grammarly Business (Idéal pour la rédaction professionnelle dans l'entreprise)

via Grammarly

Gérer une petite entreprise implique d'écrire beaucoup : e-mails, propositions, publications sur les réseaux sociaux, mises à jour de l'équipe. Grammarly Business vous aide à toujours rédiger avec précision. Il repère les tournures maladroites, les fautes de grammaire et les incohérences de ton avant que vous n'appuyiez sur « Envoyer », vous évitant ainsi de devoir ralentir pour tout vérifier.

Cet outil est également fiable pour aider votre équipe à adopter de meilleures habitudes rédactionnelles. Les suggestions sont faciles à suivre et utiles. Le ton de votre marque reste cohérent, la communication gagne en clarté et tout semble un peu plus professionnel sans effort supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly Business

Assurez la cohérence des communications au sein de votre équipe et de vos supports marketing en faisant en sorte que le ton de votre marque et votre charte graphique soient personnalisés.

Évaluez la rédaction de votre équipe grâce à des rapports détaillés mettant en évidence les erreurs fréquentes, les tendances en matière de progression et les indicateurs d'efficacité globale

Détectez le plagiat et assurez la maintenance de l'originalité de vos contenus grâce à des comparaisons exhaustives avec des bases de données pour tous vos documents écrits

Débloquez l'assistance à la rédaction avancée avec des suggestions pour enrichir votre vocabulaire, améliorer le flux de vos phrases et adapter la lisibilité à des publics spécifiques

Limites de Grammarly Business

Les utilisateurs de la version gratuite sont souvent confrontés à des invitations insistantes et à des suggestions verrouillées ; parfois, même les corrections les plus élémentaires sont accessibles uniquement via un abonnement payant.

Grammarly peut se montrer trop intrusif, en imposant des formulations concises ou à la voix active qui ne correspondent pas au style souhaité.

Le widget flottant intrusif peut masquer du texte et nuire à l'expérience de l'utilisateur

Tarifs de Grammarly

Free

Pro : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 10 525 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Grammarly Business ?

D'après une évaluation de Capterra:

J'apprécie particulièrement le fait que l'on puisse personnaliser l'outil de rédaction de manière à définir les normes rédactionnelles de son entreprise, ce qui confère à vos communications un ton plus professionnel. […] Grammarly Business est très polyvalent et s'intègre à des logiciels largement utilisés tels que Gmail, les navigateurs Web, Microsoft Office, et bien d'autres. Cet outil est à la fois une bouée de sauvetage et un gain de temps : il effectue des modifications, relit et réduit l'effort et le temps que vous passeriez à relire vos textes. […] J’aimerais que Grammarly Business se concentre davantage sur l’assistance pour plusieurs langues, afin de le transformer en un outil de rédaction véritablement national.

J'apprécie particulièrement le fait que l'on puisse personnaliser l'outil de rédaction de manière à définir les normes rédactionnelles de son entreprise, ce qui confère à vos communications un ton plus professionnel. […] Grammarly Business est très polyvalent et s'intègre à des logiciels largement utilisés tels que Gmail, les navigateurs Web, Microsoft Office, et bien d'autres. Cet outil est à la fois une bouée de sauvetage et un gain de temps : il effectue des modifications en cours, relit vos textes et réduit l'effort et le temps que vous passeriez à relire vos textes. […] J’aimerais que Grammarly Business se concentre davantage sur l’assistance pour plusieurs langues, afin de le transformer en un outil de rédaction véritablement national.

💡 Conseil de pro : Choisissez des applications pour petites entreprises qui évoluent avec vous. Recherchez des tarifs flexibles, des possibilités de mise à niveau et des fonctionnalités qui vous accompagneront dans votre prochaine étape. Vous ne voulez pas avoir à refaire vos systèmes à chaque fois que vous recrutez un nouvel employé ou ajoutez un nouveau service.

15. Calendly (Idéal pour la prise de rendez-vous)

via Calendly

La prise de rendez-vous ne devrait pas nécessiter cinq e-mails et une vérification du calendrier. Calendly permet à vos interlocuteurs de voir facilement quand vous êtes disponible et de réserver un créneau qui vous convient à tous les deux.

Elle s'occupe également des tâches fastidieuses telles que les confirmations, les rappels et les mises à jour du Calendrier. Vous gardez le contrôle de votre emploi du temps sans avoir à gérer chaque étape. Il ne vous reste plus qu'à vous présenter bien préparé.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Intégrez-les en toute transparence à Google Agenda, Outlook et d'autres systèmes de calendrier pour éviter les doublons.

Recueillez les informations des participants grâce à des formulaires d'inscription personnalisables qui permettent de recueillir les détails pertinents avant le début des réunions

Gérez automatiquement les conversions de fuseaux horaires pour la planification internationale tout en affichant les heures de réunion dans le fuseau horaire local de chaque participant

Limites de Calendly

Le forfait Free limite les utilisateurs à une seule intégration de calendrier et à des types de rendez-vous basiques, sans personnalisation avancée.

Certains utilisateurs rencontrent des bugs de planification, des dysfonctionnements occasionnels de la page de réservation ou des problèmes de synchronisation/d'intégration du Calendrier (notamment avec Outlook).

N'est pas conforme à la norme HIPAA par défaut ; les fournisseurs de soins médicaux ou de santé mentale ne peuvent donc pas s'en servir sans mentions légales ou contrôles.

Tarifs de Calendly

Free

Forfait Standard : 12 $ par mois et par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : 15 000 $/an

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 395 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Calendly ?

Un avis publié sur G2 à propos de cette application pour petites entreprises indique :

Calendly a considérablement simplifié notre processus de planification. C'est génial pour permettre aux utilisateurs, aux clients et aux prospects de prendre rendez-vous avec nous pour tout type de rendez-vous, qu'il s'agisse de démonstrations de logiciels, d'assistance technique, de formations ou de brefs échanges... L'installation des types d'évènements peut être un peu compliquée – elle n'est pas toujours très intuitive. Et parfois, on a l'impression que les paramètres changent sans préavis, ce qui peut être assez déroutant lorsque nous sommes soudainement confrontés à des changements inattendus.

Calendly a considérablement simplifié notre processus de planification. C'est génial pour permettre aux utilisateurs, aux clients et aux prospects de prendre rendez-vous avec nous pour tout type de rendez-vous, qu'il s'agisse de démonstrations de logiciels, d'assistance technique, de formations ou de brefs échanges... L'installation des types d'évènements peut être un peu compliquée – elle n'est pas toujours très intuitive. Et parfois, on a l'impression que les paramètres changent sans préavis, ce qui peut être assez déroutant lorsque nous sommes soudainement confrontés à des changements inattendus.

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 50 % des propriétaires de petites entreprises déclarent travailler davantage aujourd'hui qu'il y a un an.

16. TripIt (Idéale pour la gestion des itinéraires de voyage)

via TripIt

Les voyages d'affaires impliquent la gestion de multiples réservations, confirmations et itinéraires, ce qui rend TripIt indispensable pour les grands voyageurs. Cette application crée automatiquement des itinéraires bien organisés à partir des confirmations de vol, d'hôtel et de location de voiture reçues par e-mail.

Cette application pour petites entreprises fournit des mises à jour en temps réel sur les vols, les changements de porte d'embarquement et les notifications de retard. TripIt suit également les points des programmes de fidélité, les catégories de dépenses et les habitudes de voyage. Elle fonctionne hors ligne, garantissant ainsi l'accès aux informations de voyage importantes même dans les zones où la connexion est limitée.

Les meilleures fonctionnalités de TripIt

Transférez les e-mails de confirmation des compagnies aériennes, des hôtels et des agences de location de voitures pour créer automatiquement des itinéraires de voyage complets

Recevez des informations en temps réel sur les vols (changements de porte d'embarquement, retards, annulations et vols de remplacement) via des notifications push.

Classez vos dépenses en vols, hôtels, repas et transports terrestres pour vos rapports d'entreprise

Partagez des itinéraires détaillés avec vos collègues, vos assistants ou les membres de votre famille qui ont besoin d'accéder à vos projets de voyage et à vos coordonnées

Limites de TripIt

Les fonctionnalités avancées telles que le suivi des places, les alertes sur les tarifs et les options de vol alternatives nécessitent l'abonnement Pro, plus coûteux.

La création automatique d'itinéraires omet parfois les confirmations de réservation ou ne parvient pas à analyser les arrangements de voyage complexes

Intégration limitée avec les systèmes de gestion des voyages d'affaires et les logiciels de gestion des rapports sur les notes de frais

Les fonctionnalités de suivi des dépenses sont basiques par rapport aux applications spécialisées dans la gestion des dépenses de l'entreprise

Tarifs TripIt

Free

TripIt Pro : 49 $/an (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur TripIt

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de TripIt ?

Écoutez le témoignage de cet utilisateur de Reddit:

J'utilise Tripit depuis des années et c'est un excellent outil pour y transférer vos confirmations de réservation et autres documents similaires. J'adore avoir toutes mes informations de voyage stockées au même endroit. Si vous cherchez quelque chose, vous n'avez qu'un seul endroit où aller. Et vous pouvez consulter l'intégralité de votre itinéraire [sic] et vérifier si vous n'avez pas oublié de réserver un hôtel pour une étape (ce qui est particulièrement utile lorsque vous voyagez longtemps).

J'utilise Tripit depuis des années et c'est un excellent outil pour y transférer vos confirmations de réservation et autres documents similaires. J'adore avoir toutes mes informations de voyage stockées au même endroit. Si vous cherchez quelque chose, vous n'avez qu'un seul endroit où aller. Et vous pouvez consulter l'intégralité de votre itinéraire [sic] et vérifier si vous n'avez pas oublié de réserver un hôtel pour une étape (ce qui est particulièrement utile lorsque vous voyagez longtemps).

17. Mailchimp (Idéal pour les campagnes de marketing par e-mail)

via Mailchimp

Le marketing par e-mail reste l'un des moyens les plus efficaces pour atteindre les clients, et Mailchimp permet aux entreprises de toutes tailles de réaliser facilement la création de campagnes.

Cette application propose des outils de création d'e-mails par glisser-déposer, des modèles pour petites entreprises et des flux de travail d'automatisation. Mailchimp fournit également des analyses détaillées sur les taux d'ouverture, les taux de clics et le suivi des conversions.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Segmentez vos audiences en fonction de critères démographiques, du comportement d'achat, de l'engagement par e-mail et de champs personnalisés pour envoyer des messages hautement ciblés

Automatisez les séquences d'e-mails telles que les séries de bienvenue, la récupération des paniers abandonnés, les campagnes d'anniversaire et les relances après achat, qui se déclenchent en fonction des actions des clients

Intégrez-les à des plateformes de commerce électronique telles que Shopify, WooCommerce et Magento pour bénéficier de recommandations de produits personnalisées et de campagnes marketing automatisées.

Limites de Mailchimp

Le forfait Free limite le nombre d'abonnés à 2 000 contacts et restreint l'accès aux fonctionnalités d'automatisation avancées

Les options de personnalisation des modèles peuvent s'avérer limitatives pour les conceptions d'e-mails complexes nécessitant un contrôle précis de la disposition et du style

La qualité du service client varie considérablement selon les niveaux d'abonnement, les forfaits de base bénéficiant d'une assistance limitée

Les fonctionnalités avancées telles que les tests multivariés, la segmentation avancée et les rapports détaillés nécessitent des abonnements premium coûteux

Tarifs Mailchimp

Free

Essentiels : 13 $/mois

Forfait Standard : 20 $/mois

Premium : 350 $/mois

Évaluations et avis sur Mailchimp

G2 : 4,3/5 (plus de 5 295 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 17 560 avis)

Que disent les utilisateurs de Mailchimp ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

Mailchimp propose un ensemble de fonctionnalités puissantes via sa plateforme de messagerie électronique, qui s'intègre parfaitement à ses autres produits de marketing en ligne, tels que les sites web. Assez facile à utiliser, avec une excellente assistance par e-mail.

Mailchimp propose un ensemble de fonctionnalités puissantes via sa plateforme d'e-mail, qui s'intègre parfaitement à ses autres produits de marketing en ligne, tels que les sites web. Assez facile à utiliser, avec une excellente assistance par e-mail.

🔍 Le saviez-vous ? 73 % de la génération Z et 75 % de la génération Y affirment qu'ils seraient plus enclins à acheter auprès de petites entreprises si l'expérience était aussi pratique que celle offerte par les grandes chaînes de distribution.

Vous pourriez utiliser cinq applications… ou simplement ClickUp

Les meilleures applications pour petites entreprises ne se contentent pas d'accumuler des fonctionnalités pour le simple plaisir de le faire. Elles facilitent le travail, aident les équipes à rester concentrées et évitent les changements constants de contexte.

C'est exactement ce que fait ClickUp.

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