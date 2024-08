10 modèles gratuits pour les petites entreprises

Vous vous êtes investi corps et âme dans votre projet d'entreprise. Vous avez un produit (ou un service) formidable, une vision claire et la volonté de réussir. Mais la réalité vous rattrape. Les budgets doivent être suivis, les plans de marketing doivent être élaborés et les délais des projets sont très serrés. Soudain, le rêve entrepreneurial ressemble davantage à une course chaotique.

Mais vous n'êtes pas seul.

Selon le Administration américaine des petites entreprises (SBA) selon l'Administration américaine des petites entreprises (SBA), les petites entreprises représentent 99,7 % de l'ensemble des entreprises aux États-Unis.

Et nous avons une solution pour chacun d'entre eux.

Voici 10 modèles gratuits de petites entreprises, des plans préformatés qui vous aideront à rationaliser vos opérations, à planifier vos projets avec une attention particulière, à organiser et à contrôler vos finances, et à élaborer des stratégies de marketing efficaces.

De la présentation du budget annuel au plan d'affaires, ces modèles vous aideront à accélérer la mise en œuvre de toutes vos grandes idées et à dire adieu au sentiment d'être débordé.

Que sont les modèles pour petites entreprises ?

Les modèles pour petites entreprises sont des documents préconçus qui fournissent une base pour diverses tâches essentielles à la gestion d'une entreprise prospère. Ils agissent comme des plans directeurs qui vous aident à structurer et à organiser les aspects essentiels de votre entreprise, vous épargnant ainsi le temps et les efforts nécessaires pour tout construire à partir de zéro.

Ces modèles sont disponibles dans différents formats et répondent aux besoins spécifiques des entrepreneurs, des fondateurs de startups, des travailleurs indépendants et des gestionnaires.

Que vous vous efforciez d'organiser les opérations quotidiennes, vous cherchez à faire fonctionner des outils de collaboration que ce soit pour établir le calendrier d'un projet, gérer efficacement vos finances ou élaborer une stratégie de marketing gagnante, il existe un modèle pour vous aider à relever le défi.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle pour une petite entreprise ?

Voici ce qui fait un bon modèle de petite entreprise :

**Le temps, c'est de l'argent, surtout dans les premières phases d'une entreprise. Les indépendants et les fondateurs de start-ups apprécient les modèles clairs et concis qui leur permettent d'atteindre rapidement la ligne d'arrivée. Recherchez des modèles avec des sections pré-remplies et des instructions faciles à suivre qui minimisent le temps d'édition

**Les gestionnaires et les chefs d'entreprise ont besoin de données pour prendre des décisions éclairées. Les modèles qui vont au-delà des mises en page de base et qui proposent des formules ou des calculs intégrés sont d'une aide précieuse. Par exemple, un modèle financier qui calcule automatiquement les marges bénéficiaires ou un calendrier avec des formules ou des calculs intégrés sont d'une grande utilité outils de marketing intégrés qui permettent de suivre les performances des campagnes peuvent vous faire économiser des heures d'analyse

Cohérence de la marque: Une image de marque forte est essentielle pour toute entreprise. Les modèles qui permettent de personnaliser facilement votre logo, votre palette de couleurs et vos polices de caractères garantissent que vos documents - des factures aux propositions de projet - conservent un aspect professionnel et cohérent

Une image de marque forte est essentielle pour toute entreprise. Les modèles qui permettent de personnaliser facilement votre logo, votre palette de couleurs et vos polices de caractères garantissent que vos documents - des factures aux propositions de projet - conservent un aspect professionnel et cohérent Accessibilité et collaboration: De nos jours, de nombreuses entreprises travaillent à distance ou avec des équipes dispersées. Recherchez des modèles basés sur le cloud ou facilement partageables au sein de votre équipe. Cela favorise la collaboration en temps réel et garantit que tout le monde travaille sur la même version

De nos jours, de nombreuses entreprises travaillent à distance ou avec des équipes dispersées. Recherchez des modèles basés sur le cloud ou facilement partageables au sein de votre équipe. Cela favorise la collaboration en temps réel et garantit que tout le monde travaille sur la même version Évolutivité: Les entrepreneurs aspirent à la croissance. Choisissez donc des modèles qui peuvent s'adapter à l'expansion de votre entreprise. Recherchez des options qui vous permettent d'ajouter ou de supprimer des sections, de dupliquer des éléments pour des projets multiples ou de les intégrer à des systèmes de gestion de contenulogiciel de gestion du marketing et les autres outils que vous utilisez

En accordant la priorité à ces caractéristiques, vous trouverez des modèles de petites entreprises qui deviendront de puissants alliés dans votre parcours entrepreneurial et vous aideront à créer une entreprise prospère.

10 modèles gratuits pour petites entreprises

La meilleure façon de choisir le bon modèle pour votre prochaine étape est de vous asseoir avec votre équipe et de déterminer les objectifs de votre petite entreprise. Créez une liste de priorités et choisissez parmi les modèles ci-dessous ceux qui correspondent à vos objectifs.

1. Modèle de rapport de dépenses pour petite entreprise ClickUp

Gardez un œil sur toutes les dépenses de votre petite entreprise de manière cohérente et organisée grâce au modèle de rapport de dépenses ClickUp Small Business

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous portez de nombreuses casquettes. Mais le rôle de directeur financier ne doit pas vous empêcher de dormir. C'est là que le Modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises ClickUp peut vous aider.

Ce modèle rationalise le processus de suivi des dépenses - plus besoin de fouiller dans les reçus papier ou de se demander dans quel dossier vous avez rangé la dernière facture.

Visualisez vos données sous forme de tableaux et de graphiques faciles à lire. Voyez exactement où va votre argent et prenez des décisions éclairées pour les projets futurs.

Automatisez le processus de suivi des dépenses et libérez votre temps précieux pour vous concentrer sur ce qui compte le plus : le développement de votre entreprise.

Personnalisez les statuts pour suivre le processus d'approbation, catégorisez les dépenses avec des champs personnalisés et créez un flux de travail personnalisé dans ClickUp's logiciel de gestion de projet qui s'intègre à vos processus existants

D'autres fonctionnalités de ce modèle vous permettent de lier les dépenses à des projets spécifiques, de suivre le temps passé et de collaborer avec votre équipe, le tout au sein d'une même plateforme. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle de registre d'inventaire d'entreprise simple

Suivez les niveaux de stock et les coûts avec le modèle de registre d'inventaire ClickUp Simple Business

Les stocks représentent environ 25 % à 35 % du chiffre d'affaires de l'entreprise du budget moyen d'une petite entreprise. Il est donc essentiel pour votre santé financière de maintenir des niveaux de stocks précis. Vous devez éviter d'immobiliser trop de capital dans les stocks tout en veillant à en avoir suffisamment pour répondre à la demande, y compris en cas de hausse soudaine. Même votre mentor admettrait que cela peut rapidement devenir un numéro de jongleur.

Les ClickUp Modèle de registre d'inventaire d'entreprise simple organise et suit votre stock sans effort, vous assurant d'avoir toujours les bons produits dans la bonne quantité.

La première étape de la mise en œuvre du modèle consiste à réunir des informations clés sur chaque article de votre inventaire. Il s'agit notamment du nom de l'article, de la quantité disponible, du prix unitaire, du coût total et des détails pertinents propres à votre entreprise (par exemple, la taille, la couleur). Les tableaux de bord intuitifs du modèle peuvent vous fournir une vue centralisée de ces données essentielles, ce qui vous permet de surveiller les niveaux de stock et d'identifier les tendances en un coup d'œil.

La création de votre registre d'inventaire est un jeu d'enfant grâce à La vue Tableau de ClickUp . Il suffit d'ajouter des colonnes pour le nom de l'article, la quantité, le prix unitaire, le coût total et tout autre point de données supplémentaire correspondant à vos besoins.

Remplacez la saisie manuelle des données par un champs personnalisés . Vous pouvez personnaliser ces champs pour capturer les informations spécifiques dont vous avez besoin pour chaque article, ce qui simplifie le processus de saisie des données et minimise les erreurs. **Calculez les coûts totaux et d'autres mesures clés directement dans la vue du tableau, fournissant des informations précieuses sur l'état de votre stock

Des révisions et des mises à jour régulières sont essentielles pour garantir une gestion optimale des stocks. L'outil de gestion de l'inventaire des tâches récurrentes de ClickUp vous permet de programmer des rappels automatiques pour vérifier régulièrement votre registre d'inventaire. Cette approche proactive garantit que vos données restent exactes et qu'elles reflètent tout changement dans les niveaux de stock.

Grâce à ce modèle, vous pouvez transformer votre gestion des stocks en un processus fluide et efficace, au lieu d'une corvée qui prend du temps. Avec des données en temps réel à portée de main, vous obtiendrez le contrôle et la visibilité nécessaires pour prendre des décisions éclairées et gérer votre entreprise en douceur. Télécharger ce modèle

3. Modèle de budget d'entreprise ClickUp

Obtenez une manière créative et conviviale de suivre votre budget avec le modèle de budget d'entreprise ClickUp

L'élaboration d'un budget solide est la pierre angulaire de toute entreprise prospère et constitue le cœur de l'activité de l'entreprise des objectifs de la petite entreprise . Il guide vos décisions financières, garantit que vous disposez des ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs et maintient vos activités sur la bonne voie.

Le Modèle de budget d'entreprise ClickUp vous aide à créer et à gérer facilement votre budget. Vous pouvez accéder à des outils essentiels et les utiliser pour obtenir les informations dont vous avez besoin pour une planification financière éclairée.

La vue Guide de démarrage du modèle vous sert de boussole budgétaire. Vous y trouverez des explications claires sur les principes fondamentaux de la budgétisation et un aperçu complet des vues flexibles disponibles dans le modèle.

La vue Suivi budgétaire par magasin offre un contrôle granulaire, vous permettant de surveiller les dépenses et de gérer les budgets pour chaque magasin de votre entreprise. Ce niveau de détail vous permet d'identifier les tendances en matière de dépenses et d'optimiser les budgets pour une santé financière optimale dans l'ensemble de vos activités.

La vue du budget global fournit une vue d'oiseau de votre paysage financier complet. Décomposez toutes les dépenses pour évaluer votre situation financière globale et prendre des décisions fondées sur des données afin de vous assurer que votre entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers.

Le système intuitif de gestion des tâches vous aide à catégoriser les tâches selon quatorze statuts distincts. Les étapes marquées "Ouvert", "Approuvé" et "Pour examen" simplifient le suivi des progrès et permettent aux parties prenantes d'être informées tout au long du processus de budgétisation. Au fur et à mesure que votre budget évolue, il vous suffit de mettre à jour les statuts pour refléter les changements en temps réel, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Le système de notification de ce modèle vous tient au courant des modifications apportées au budget. Vous recevrez des alertes automatiques en cas de mise à jour et pourrez ainsi procéder à des ajustements en temps voulu.

N'oublions pas que les outils de visualisation des données vous permettent de suivre et d'analyser les tâches associées à votre budget. Vous pouvez obtenir des informations précieuses sur l'efficacité de la budgétisation et identifier les domaines à améliorer, pour finalement maximiser l'efficacité de votre équipe dans la gestion de vos ressources financières. Télécharger ce modèle

4. Modèle de feuille de route commerciale ClickUp

Visualisez les objectifs et les stratégies de l'entreprise et les initiatives ou les nouvelles fonctionnalités pour atteindre les objectifs de l'entreprise avec le modèle de feuille de route ClickUp Business

L'une des raisons pour lesquelles les petites entreprises échouent est qu'elles ne savent pas quelle sera leur prochaine étape. L'étape Modèle de feuille de route ClickUp fournit un cadre puissant pour fixer des objectifs, organiser des initiatives et suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

La section "Toutes les initiatives par trimestre" vous permet d'organiser méticuleusement vos initiatives au fil des trimestres, en veillant à ce que chaque étape s'aligne sur vos objectifs commerciaux globaux et vous maintienne sur la voie de la réussite.

La section Strategic Goals View transforme votre feuille de route en un outil dynamique de suivi des progrès. Vous pouvez visualiser comment vos initiatives contribuent à la réalisation de vos objectifs stratégiques, identifier les domaines à améliorer et célébrer les étapes importantes de votre parcours.

Si vous avez des doutes sur l'utilisation de ce modèle, consultez la section Guide de démarrage. Ce guide étape par étape vous fournit les connaissances et les outils nécessaires pour lancer le processus de création de votre feuille de route.

La section Vue Gantt de la feuille de route offre une représentation visuelle claire et complète de la chronologie de votre feuille de route. **La vue Gantt de la feuille de route offre une représentation visuelle claire et complète de l'échéancier de votre feuille de route.

Utilisez et mettez à jour des statuts tels que "En cours", "Terminé" et "En attente" pour montrer l'évolution de votre feuille de route.

La section "Timeline per Business Category View" vous aide à hiérarchiser stratégiquement les tâches de votre feuille de route. Vous pouvez organiser les initiatives par catégorie pour vous assurer que tous les domaines d'activité sont pris en compte et que les initiatives critiques sont en bonne voie pour être achevées dans les délais impartis. Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan d'affaires ClickUp

Créez et gérez votre plan d'affaires en tenant toutes les parties prenantes au courant grâce au modèle de document de plan d'affaires ClickUp

Dans le monde des startups, un plan d'affaires bien conçu se traduit par un excellent investissement et une excellente collaboration entre les membres de l'équipe. Mais il faut bien avouer que l'élaboration d'un plan d'affaires traditionnel à partir de zéro peut sembler insurmontable.

Les Modèle de plan d'affaires ClickUp permet de faire la part des choses et fournit un cadre convivial pour élaborer un plan bien pensé qui jette les bases d'une entreprise prospère.

Le modèle de document est votre plan directeur, préformaté avec des sections essentielles pertinentes pour toute petite entreprise. Personnalisez chaque section en y ajoutant les détails propres à votre entreprise. Racontez votre histoire dans la section "Historique de l'entreprise", en décrivant votre vision, votre mission et l'équipe talentueuse qui est à l'origine de votre rêve

Réalisez une étude de marché solide dans la section "Analyse du marché ", en identifiant le problème que vous résolvez, votre public cible et le paysage concurrentiel. Élaborez une stratégie gagnante dans la section "Ventes et marketing", en présentant vos produits ou services ainsi que les canaux de commercialisation que vous utiliserez pour assurer votre croissance.

La section "Stratégie opérationnelle" vous permet de définir votre structure opérationnelle, y compris l'emplacement, le personnel, les besoins en équipement et les prévisions de revenus mensuels. La section "Jalons et mesures" vous permet de consolider votre plan en définissant des points de référence et des mesures clés pour suivre vos progrès. Télécharger ce modèle

Avec ClickUp Brain, générez un plan d'affaires à l'épreuve des erreurs et gagnez la confiance des investisseurs

Intégrez le modèle en toute transparence avec ClickUp Brain aI Writer for Work. Sans effort, vous pouvez éditer, résumer, relire et traduire votre plan, en garantissant une communication claire et concise qui trouve un écho auprès des investisseurs et des parties prenantes. Vous pouvez également l'utiliser avec votre cRM pour petites entreprises des outils pour rédiger des courriels ou des lettres d'information.

6. Modèle de rapport mensuel d'activité ClickUp

Suivez l'évolution des projets de votre entreprise avec le modèle ClickUp de rapport mensuel sur l'état d'avancement des affaires

L'analyse des données et la rédaction des rapports mensuels d'activité peuvent faire perdre un temps précieux, en particulier aux startups qui en ont besoin pour créer des produits et des services. Modèle de rapport mensuel d'activité de ClickUp vous permet de suivre sans effort les indicateurs clés, d'analyser les tendances et de produire des rapports percutants qui éclairent la prise de décision stratégique.

Avec ce modèle, créez un tableau de bord personnalisé pour suivre visuellement vos progrès. Remplissez votre tableau de bord avec des diagrammes interactifs, des widgets et des graphiques adaptés aux besoins de votre entreprise. Suivez tout, du trafic sur le site Web aux chiffres de vente en passant par les commentaires des clients, le tout dans un seul endroit centralisé.

Ce modèle vous aide à définir les mesures les plus importantes. Créez des champs personnalisés pour saisir ces indicateurs clés de performance (ICP) et suivez-les tout au long du mois. Cette approche ciblée vous permet de recueillir les données les plus précieuses.

Une fois que vous avez recueilli vos données, l'interface intuitive de ce modèle facilite l'analyse. L'affichage sous forme de tableau vous permet d'examiner et de comparer les points de données dans un format de feuille de calcul interactif. Identifiez les modèles et les tendances de votre performance, en vous concentrant sur les domaines où vous pouvez optimiser et accélérer la croissance.

Vous pouvez consolider vos résultats dans un rapport clair et concis. La vue doc intégrée vous permet de créer un document professionnel ou d'utiliser un modèle préétabli pour plus d'efficacité. Elle vous permet d'inclure toutes vos données, graphiques et observations perspicaces pour montrer clairement les performances de votre entreprise. Partagez votre rapport avec votre équipe, modifiez-le en temps réel grâce à la détection de collaboration et assurez-vous que tout le monde reste aligné sur vos objectifs stratégiques. Télécharger ce modèle

7. Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Créez une feuille de route, suivez les progrès, gérez une base de données de fonctions ou visualisez tous ces éléments sur un diagramme de Gantt avec le modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Vous avez besoin d'aide pour définir une vision claire et un plan stratégique pour votre entreprise ?

Le Modèle de feuille de route stratégique ClickUp vous aide à créer une feuille de route temporelle qui vous servira de boussole, décrivant la position actuelle de votre entreprise, l'état futur souhaité et le chemin qui vous y mènera.

Le modèle propose six vues intégrées flexibles, qui vous permettent de personnaliser la feuille de route pour qu'elle réponde parfaitement aux besoins de votre entreprise. La section "Feuille de route stratégique" offre une vue chronologique par département.

Vous pouvez accéder aux tâches relatives à l'habilitation, au marketing, aux ventes et aux produits en un seul endroit centralisé, ce qui vous permet d'avoir une vision holistique de l'ensemble de vos activités. Cette vue met également en évidence les tâches en retard et non planifiées, ce qui vous permet d'identifier les domaines nécessitant une attention immédiate.

La section Tableau d'avancement fonctionne comme un tableau Kanban, vous aidant à visualiser les tâches de chaque département catégorisées comme "à risque", "en bonne voie" et "en retard". Cet aperçu en temps réel vous permet d'évaluer rapidement les performances des départements et de faire avancer votre équipe allégée grâce à une communication claire et à des ajustements.

Il est essentiel de tirer le meilleur parti des capacités de votre équipe. La vue Capacité actuelle de ce modèle met en lumière la charge de travail de votre équipe à l'aide de graphiques et d'histogrammes éclairants. Obtenez un accès granulaire aux charges de travail individuelles pour toute période choisie (semaine, mois ou année), afin de déléguer des tâches de manière stratégique et de vous assurer que tout le monde fonctionne au maximum de son efficacité.

La section Base de données stratégiques agit comme un centre centralisé pour toutes les tâches départementales, similaire à celui offert par logiciel de base de données pour les petites entreprises . Vous pouvez classer méticuleusement les tâches dans des sections telles que "En attente", "Fermé", "En cours", "Prévu" et "Proposé".

Chaque tâche comprend également des détails précieux tels que les dates de début et d'échéance, le pourcentage d'achèvement, l'impact, l'effort requis et l'avancement stratégique global. Ce niveau d'organisation garantit la clarté et la hiérarchisation des priorités pour vous et votre équipe.

Ensuite, la vue Gantt Chart (graphique de Gantt) est le meilleur moyen de présenter les réalisations aux parties prenantes. Les objectifs du département prennent vie grâce à des graphiques et des diagrammes convaincants. Incorporez des documents pertinents contenant des informations spécifiques au projet directement dans la feuille de route, en fournissant un contexte et en veillant à ce que tous les membres de l'équipe aient accès aux informations dont ils ont besoin. Cette narration visuelle vous permet de communiquer efficacement sur les progrès accomplis et d'obtenir une adhésion continue à votre vision stratégique. Télécharger ce modèle

8. Modèle de brainstorming commercial ClickUp

Trouvez facilement des solutions créatives à vos problèmes professionnels grâce au modèle de brainstorming ClickUp Business

En tant que fondateur d'une startup, la génération d'idées novatrices est essentielle à votre réussite. Mais les séances de brainstorming peuvent parfois ressembler à une chasse aux papillons : il s'agit de s'accrocher à des idées éphémères, difficiles à capturer et à affiner. Le Modèle de brainstorming commercial ClickUp fournit un cadre puissant pour transformer ces étincelles créatives en stratégies exploitables.

Le cœur du modèle réside dans sa " vue de remue-méninges " visuelle - un tableau blanc numérique. Ici, vous et votre équipe pouvez capturer diverses idées et les classer en utilisant un cadre éprouvé : "Ce que vous aimez", "Ce que vous savez", "Ce dont le monde a besoin" et "Ce pour quoi les gens paieront ", créant ainsi un ensemble de concepts bien équilibrés.

Ce modèle ne vous laisse pas seul face au processus de brainstorming. Le "Guide de démarrage" offre des conseils utiles et une orientation étape par étape pour inciter votre équipe à faire du remue-méninges.

Il est essentiel d'assurer le suivi des idées et des progrès réalisés. Le système de gestion des tâches du modèle vous permet de classer les tâches en deux statuts distincts : "Ouvert" et "Terminé ". Ce système simple mais efficace permet de tracer le parcours du brainstorming et de mettre à jour le statut des tâches au fur et à mesure que vous progressez, garantissant ainsi que les parties prenantes sont toujours informées des derniers développements. Télécharger ce modèle

9. Modèle de plan d'affaires ClickUp Lean

Faites décoller votre entreprise en un rien de temps, sans vous ruiner, grâce au modèle de plan d'affaires allégé ClickUp

Vous ne disposez pas d'un budget important ? Vous voulez faire démarrer votre plan d'entreprise sans vous soucier des contraintes de ressources ?

Utilisez le Modèle de plan d'affaires allégé ClickUp pour capturer efficacement l'essence de votre entreprise dans un format rationalisé. Restez concentré sur ce qui compte vraiment : définir vos objectifs, identifier les opportunités et maintenir votre entreprise sur la voie du succès

Commencez par poser les bases. Créez un document qui présente le cœur de votre entreprise - son nom, sa description, sa raison d'être et ses produits ou services. Ce résumé permet de comprendre clairement votre proposition de valeur, à la fois pour vous-même et pour les investisseurs potentiels.

Il est essentiel de comprendre votre marché cible. Qui cherchez-vous à atteindre ? Quels sont leurs besoins et leurs aspirations ? Vous pouvez créer des tâches dédiées à la recherche et à la définition du profil de votre client idéal. Vous pouvez élaborer une stratégie de marketing et de vente ciblée qui trouve un écho auprès de votre public en identifiant précisément ses besoins et ses souhaits.

Les objectifs sont la feuille de route de la réussite. Utilisez ce modèle pour définir des objectifs clairs, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) pour la vision à court et à long terme de votre entreprise fonctionnalité de jalons pour définir les principaux jalons de la réalisation de votre projet. Cette feuille de route visuelle vous permet de rester concentré et motivé tout au long de votre voyage vers la réalisation de votre vision.

Une fois les objectifs fixés, il est temps de créer un budget réaliste. Utilisez la vue Tableau pour concevoir une feuille de calcul budgétaire complète, incluant toutes les dépenses prévues, telles que le marketing, la publicité, les frais de personnel et tout investissement initial. Attribuez les tâches liées au budget aux membres de l'équipe afin de favoriser la collaboration et de vous assurer que tout le monde est en phase avec votre stratégie financière.

Enfin, la fonctionnalité Gantt chart vous permet de suivre vos progrès par rapport aux objectifs et aux étapes définis. Visualisez votre parcours et identifiez les domaines nécessitant des ajustements. Cette approche axée sur les données permet d'adapter votre stratégie en fonction des besoins, ce qui permet à votre entreprise de rester agile et réactive sur un marché dynamique. Télécharger ce modèle

10. Modèle de plan d'affaires Excel par Vertex42

via Sommet42 Plusieurs petites entreprises ont du mal à élaborer un plan d'affaires efficace. Le modèle de plan d'affaires Excel de Vertex42 contourne les guides d'instructions trop compliqués et vous aide à créer un plan clair et concis.

Le modèle est conçu pour être facile à utiliser. **Chaque section traite d'un aspect spécifique de votre plan d'affaires, assurant ainsi un document logique et bien organisé

La section d'aide fournit des règles et des conseils précieux sur l'utilisation efficace du modèle. Que vous soyez un entrepreneur chevronné ou un jeune créateur d'entreprise, cette section vous apporte les connaissances nécessaires pour mener à bien le processus de planification.

La section "Faits saillants" vous sert de boussole financière. Qui a besoin d'un état des flux de trésorerie compliqué quand il vous aide à prévoir des indicateurs clés tels que le bénéfice net, les ventes et les coûts sur une période pouvant aller jusqu'à trois ans ? Une ventilation spécifique des dépenses, des actifs et des excédents fournit une feuille de route fiscale complète, facilitant la prise de décisions stratégiques.

Ce modèle consacre également une section à l'analyse du marché. Vous pouvez créer des profils de clients, analyser les données démographiques et visualiser leur croissance à l'aide de graphiques intuitifs qui indiquent la croissance annuelle et le taux de croissance annuel composé (TCAC).

Vous pouvez également fixer des objectifs annuels avec des dates de début et de fin spécifiques, allouer des budgets et inclure des critères supplémentaires tels que des commentaires. Télécharger ce modèle

Faites de votre petite entreprise un succès avec ClickUp

Et voilà ! Dix modèles gratuits et téléchargeables pour mettre les activités de votre petite entreprise en mode régulateur de vitesse. N'oubliez pas que ces modèles constituent une base solide, mais que chaque entreprise est unique. Personnalisez-les pour qu'ils correspondent à vos besoins spécifiques et à l'identité de votre marque.

Ne serait-ce pas génial d'avoir tous les modèles à portée de main ? Ne cherchez pas plus loin que ClickUp ! Impressionnez vos clients en utilisant cette interface cool et intuitive pour une gestion efficace des tâches et une collaboration d'équipe.

Si vous ne croyez pas que ClickUp peut amplifier la productivité de votre organisation, voici la preuve par une autre petite entreprise :

Je ne peux pas en dire assez de bien. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et de visualisation, il n'y a pas moyen de se tromper avec ClickUp

Jodi Salice, directrice de la création, United Way Suncoast (PME) S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui ; signez pour le succès (pas si) des petites entreprises !