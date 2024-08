10 meilleurs logiciels de gestion du marketing pour les petites entreprises en 2024

De nombreuses plateformes logicielles de marketing se concentrent sur des aspects spécifiques de votre stratégie de marketing, tels que outils de marketing entrant pour augmenter le trafic ou des logiciels d'outbound marketing pour convertir plus de prospects en équipes commerciales.

Une solution complète de gestion du marketing va encore plus loin, en vous donnant un moyen complet de rester au top de vos forfaits marketing, de gérer votre trafic et vos leads, de suivre le retour sur investissement de vos campagnes, et même de gérer le projet de planification et d'exécution de vos campagnes.

Si vous êtes une petite entreprise et que vous avez du mal à jongler avec toutes les parties mobiles de votre stratégie marketing globale, il est temps d'intégrer un logiciel de gestion du marketing dans vos activités. Mais il est important de choisir le bon outil. Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs logiciels de marketing pour les petites entreprises (et ce qu'il faut rechercher dans tout logiciel de marketing que vous choisissez).

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion marketing pour les petites entreprises ?

Un logiciel de gestion du marketing vous permet de vous concentrer sur les domaines clés dans lesquels votre temps et vos compétences sont nécessaires, tout en rationalisant toutes les tâches monotones (mais importantes) qui doivent être effectuées en arrière-plan.

Il existe trois types de logiciels de gestion du marketing destinés aux trois piliers de la stratégie de marketing moderne :

Les outils de flux de travail marketing , tels que les plateformes de construction, de développement et de programmation des campagnes d'e-mail

Les plates-formes d'intelligence marketing , telles que les outils d'analyse qui collectent et analysent les données pour vous donner des informations exploitables sur des domaines clés tels que les tendances de consommation et le comportement des visiteurs du site Web

Outils d'automatisation du marketing qui rationalisent et automatisent les tâches récurrentes de marketing et les déclencheurs

Ce logiciel permet aux utilisateurs de superviser campagnes de marketing et de maximiser les ressources et le temps de leur petite entreprise. Certains des meilleurs logiciels de gestion du marketing combinent les trois catégories susmentionnées en une plateforme complète qui vous permet de suivre et de gérer de nombreuses campagnes de marketing indicateurs clés de performance marketing et les activités en un seul endroit :

Collecte et analyse des données marketing

Gestion de la relation client (CRM), y compris la génération de leads, l'évaluation des leads et la maturation des leads

Le forfait, l'élaboration et l'activation de campagnes de marketing spécifiques, y compris la stratégie de marque, la création de contenu et l'obtention de l'approbation des parties prenantes

Collaboration entre les équipes pour que le marketing ne soit pas cloisonné, mais au contraire visible et intégré dans l'ensemble de l'entreprise

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion du marketing pour les petites entreprises ?

Le choix d'un logiciel de gestion du marketing adapté à votre petite entreprise aidera votre équipe marketing à fonctionner aussi efficacement que possible, mais chaque petite entreprise a des besoins et des budgets qui lui sont propres. Voici quelques points à garder à l'esprit lors de l'examen des différentes options :

L'automatisation du marketing: Les outils d'automatisation du marketing permettent de mener des campagnes sur les médias sociaux et d'automatiser le marketing par e-mail

Les outils d'automatisation du marketing permettent de mener des campagnes sur les médias sociaux et d'automatiser le marketing par e-mail Fonctionnalités étendues: Une bonne plateforme fournit un mélange d'outils de marketing numérique et d'e-mail marketing ainsi que des fonctions de plateforme de gestion des médias sociaux

Une bonne plateforme fournit un mélange d'outils de marketing numérique et d'e-mail marketing ainsi que des fonctions de plateforme de gestion des médias sociaux Intégration CRM: Un bon CRM se traduit par une augmentation des équipes commerciales. Assurez-vous que le logiciel s'intègre bien avecLes outils de gestion de la relation client pour suivre l'ensemble du parcours personnalisé

Un bon CRM se traduit par une augmentation des équipes commerciales. Assurez-vous que le logiciel s'intègre bien avecLes outils de gestion de la relation client pour suivre l'ensemble du parcours personnalisé Analytique: L'intégration avec Google Analytics et d'autres outils d'analyse mesure avec précision les performances marketing et fournit des informations utiles

L'intégration avec Google Analytics et d'autres outils d'analyse mesure avec précision les performances marketing et fournit des informations utiles Marketing des médias sociaux: Une bonne gestion des médias sociaux permet aux utilisateurs de programmer des posts sur les médias sociaux, de gérer plusieurs canaux de médias sociaux et d'interagir avec des clients potentiels

Une bonne gestion des médias sociaux permet aux utilisateurs de programmer des posts sur les médias sociaux, de gérer plusieurs canaux de médias sociaux et d'interagir avec des clients potentiels Version gratuite ou options d'essai: De nombreux fournisseurs de logiciels de marketing proposent une version gratuite ou un essai avec des fonctionnalités limitées afin que vous puissiez tester l'outil avant de puiser dans votre budget marketing

Les 10 meilleurs logiciels de gestion marketing pour les petites entreprises en 2024

Pour faciliter les choses, nous avons dressé une liste des meilleurs logiciels de marketing logiciel d'automatisation du marketing et les logiciels de gestion du marketing en 2024. Chaque option fonctionne très bien pour les petites entreprises, mais la plupart de ces produits s'adaptent également facilement à la croissance de votre entreprise.

Affichez 15+ vues dans ClickUp pour gérer les projets marketing et les tâches quotidiennes

Contrairement à certains logiciels qui se concentrent sur un seul domaine de votre stratégie marketing, ClickUp marketing est un outil de marketing suite de productivité qui fait tout.

Votre équipe a-t-elle besoin de faire un brainstorming sur des idées marketing, puis de transformer ce brainstorming en tâches réalisables avec des dates d'échéance et des assignés ? Le Tableau blanc de ClickUp fait exactement cela.

Vous manquez de temps ? Une grande sélection de modèles de marketing et d'opérations commerciales, y compris l'application Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp le modèle de gestion des campagnes de marketing ClickUp vous permet de passer rapidement de l'idée à l'exécution.

Vous êtes confronté à des goulets d'étranglement dans le cadre d'une campagne de marketing entrant urgente ? ClickUp vous permet de visualiser et d'agir sur chaque étape d'un projet en quelques clics, qu'il s'agisse d'une simple checklist ou d'un tableau Kanban ou d'un diagramme de Gantt plus complexe.

Parce que ClickUp est plus qu'une simple plateforme marketing, mais aussi une plateforme de gestion de projet complète, il gardera même les forfaits marketing les plus complexes sur la bonne voie et vous aidera à jongler avec chaque projet, membre de l'équipe et livrable dont vous avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Brainstorming, forfait et exécution de programmes de marketing grâce à des fonctionnalités de gestion de projet étendues

Allouez et gérez efficacement les ressources pour vos campagnes marketing grâce aux fonctionnalités de gestion des ressources

Accélérez vos campagnes marketing et la création de contenu grâce à des outils d'intelligence artificielle (IA) conçus par des experts

Suivez et analysez la progression de vos campagnes de marketing et de création de contenu grâce à des outils d'intelligence artificielle conçus par des expertsobjectifs marketing grâce à des tableaux de bord visuels

Collaborer facilement en travaillant ensemble en temps réel et en gardant les membres de l'équipe sur la même page

Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent l'interface écrasante en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Certains clients affirment que l'application mobile n'offre pas toutes les fonctions de la version bureau

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contacter pour les prix

ClickUp IA est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et par invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. HubSpot

Via HubSpot HubSpot a conçu son logiciel de marketing pour les entreprises de toutes tailles. Comme son nom l'indique, le logiciel centralise tous les outils et données marketing dans un hub afin de combler le fossé entre les canaux et les équipes marketing.

La plateforme de gestion et d'automatisation du marketing propose des fonctionnalités pour le marketing par e-mail, les pages de renvoi, les médias sociaux et la gestion des leads, et l'automatisation des tâches répétitives facilite la vie des équipes marketing et commerciales. Spécifiquement pour les petites entreprises, la société propose une version gratuite avec les outils essentiels dont vous avez besoin pour démarrer.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Connectez les outils et les expériences grâce au Marketing Hub, qui réunit les équipes sur une plateforme permettant d'approfondir les connexions avec les clients

Utilisez le puissant générateur de formulaires en ligne pour améliorer la génération de leads et la communication avec les clients potentiels

Synchroniser entre HubSpot et Salesforce de manière bidirectionnelle sans exigences techniques

Accéder à une bibliothèque de contenus éducatifs gratuits, notamment des articles, des cours en ligne et des certifications

Les limites de HubSpot

De nombreux utilisateurs trouvent HubSpot cher, en particulier les petites entreprises et les PMEstartups qui veulent plus que les fonctionnalités limitées offertes dans le forfait Free

Certains clients souhaitent une meilleure assistance pour l'intégration avec les outils qu'ils utilisent

Les utilisateurs se plaignent des limites des capacités de rapports et d'analyse, en particulier dans les forfaits de niveau inférieur

Prix de HubSpot

Free Forever : gratuit

Débutant : 50 $/mois

Professionnel : 800 $/mois

Enterprise : 3 600 $/mois

G2 : 4.4/5 (10,000+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (5,000+ avis)

3. Asana

Via Asana Asana sert de logiciel de gestion marketing qui renforce la collaboration et améliore les résultats des campagnes. L'entreprise vise à aider les équipes de marketing à définir des objectifs clairs et à les réunir promptement, instructions. Asana fournit des outils pour suivre les données de campagne, les charges de travail et les transferts dans une plateforme unique, et le logiciel s'intègre à plus de 270 applications, ce qui permet aux outils de marketing de travailler ensemble de manière transparente.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Stimulez la collaboration et accélérez la productivité des campagnes, en veillant à ce que les équipes travaillent mieux ensemble

Connectez les campagnes de marketing aux objectifs généraux de l'entreprise, afin que les équipes se concentrent sur le travail qui génère des revenus

Rassemblez les spécialistes du marketing autour d'objectifs communs et suivez la progression des initiatives dans un hub central

Intégration avec plus de 270 applications, permettant aux spécialistes du marketing d'accéder aux informations de manière transparente à travers plusieurs produits

Limites d'Asana

Les utilisateurs trouvent que les fonctions de l'application mobile sont limitées, en particulier sur les petits écrans

Certains personnalisés trouvent frustrante l'impossibilité d'affecter plusieurs utilisateurs à une même tâche

Les fonctionnalités de suivi du temps ne sont pas disponibles sur tous les paliers tarifaires

Prix d'Asana

Free Forever : gratuit

Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

Business : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (9 000+ avis)

Capterra : 4.5/5 (12 000+ avis)

4. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-how-to-create-project-tasks-in-monday-1400x565.png Exemple de création de tâches de projet dans monday.com /$$$img/

Via monday.com Bien qu'il se présente comme une plateforme de "gestion du travail", Monday.com offre des outils uniques pour les équipes de marketing et de création qui aident à gérer chaque étape du processus de marketing. Le logiciel offre des fonctionnalités de gestion des actifs, de suivi des campagnes, de calendrier de contenu et de planification stratégique.

Vous pouvez même l'utiliser pour définir et suivre des objectifs et mesurer l'impact des efforts marketing de votre équipe. Le logiciel s'intègre également à des outils tels que Supermetrics, Google Ads et HubSpot, garantissant ainsi une solution marketing complète.

Monday.com meilleures fonctionnalités

Rationalisez et optimisez les processus de travail marketing, de l'idée à la livraison, pour une efficacité maximale

Gérez efficacement les demandes de contenu et de conception grâce à un système centralisé

Organiser et gérer les évènements marketing de manière transparente

Planifier et suivre visuellement les campagnes à l'aide de diagrammes de Gantt

Les limites de Monday.com

Certains utilisateurs affirment que la plateforme peut être lente à charger

Un certain nombre d'utilisateurs estiment que la courbe d'apprentissage est trop raide

Certains clients n'ont pas pu trouver les intégrations dont ils avaient besoin

Prix de Monday.com

Free Forever : gratuit

Basic : 8$/mois pour quatre places

Standard : 10$/mois pour trois places

Pro : 16 $/mois pour trois places

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (4,000+ commentaires)

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365 Microsoft a conçu la plateforme Microsoft Dynamics 365 pour stimuler l'efficacité des entreprises et réduire les coûts. La plateforme offre un environnement lié reliant les personnes, les données et les tâches et fournit des solutions sur mesure en mettant l'accent sur l'intégration des ventes et du marketing.

Microsoft Dynamics 365 aide les utilisateurs à comprendre les besoins des clients, accélère les conversions de prospects et aligne les stratégies marketing sur les tâches des équipes. La plateforme fournit également de l'IA pour améliorer la productivité.

Microsoft Dynamics 365 meilleures fonctionnalités

Passez au cloud en toute confiance et stimulez la productivité grâce à l'adoption rapide de l'IA

Travaillez ensemble en connectant l'ensemble de votre entreprise grâce aux applications Dynamics 365

Augmentez la visibilité sur les besoins des clients pour les amener plus rapidement dans le pipeline de vente

Analyser et optimiser les performances des campagnes avec des intégrations telles que Supermetrics et Google Ads

Limites de Microsoft Dynamics 365

Certaines parties de l'interface utilisateur ne sont pas assez intuitives

Le logiciel a parfois des problèmes de performance lorsqu'il s'agit de grands ensembles de données

Certains utilisateurs préféreraient des capacités de personnalisation améliorées

Prix de Microsoft Dynamics 365

Essentials : 70 $/mois par utilisateur

Premium : 100 $/mois par utilisateur

G2 : 3.8/5 (500+ avis)

Capterra : 4.4/5 (5 000+ avis)

6. Mailchimp

Via Mailchimp Mailchimp est un outil logiciel de marketing par e-mail de premier plan qui transforme les e-mails en revenus. La société s'est développée pour devenir une grande marque de marketing par e-mail et d'automatisation, et les petites entreprises comme les grandes l'utilisent. Le logiciel offre une automatisation avancée des e-mails et des SMS basée sur les données comportementales pour engager et convertir facilement les clients, ainsi qu'une automatisation générative Outils d'IA permettent aux utilisateurs de créer rapidement du contenu sur la marque.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Gagnez de nouveaux clients grâce à des e-mails personnalisés et à l'automatisation qui vous permettent d'augmenter le nombre d'ouvertures, de clics et d'équipes commerciales

Stimulez les commandes et la valeur à vie des clients en personnalisant les e-mails et les SMS en fonction des données comportementales

Créez du contenu sur la marque avec des outils IA génératifs et choisissez parmi des modèles conçus par des experts

Analyser les performances avec des rapports personnalisés, la visualisation de l'entonnoir et d'autres données analytiques

Limites de Mailchimp

Certains utilisateurs trouvent les fonctionnalités limitées par rapport à d'autres plateformes d'e-mail marketing

Le logiciel peut être complexe pour les débutants qui s'initient à l'e-mail marketing

Certains utilisateurs trouvent les capacités d'automatisation des forfaits de niveau inférieur trop restrictives

Prix de Mailchimp

Free Forever : gratuit

Essentiel : 13 $/mois

Standard : 20$/mois

Premium : $350/mois

G2 : 4.3/5 (12 000+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (16 000+ avis)

7. Brevo

Via Brevo Brevo est une plateforme tout-en-un qui automatise les campagnes de marketing sur des canaux tels que l'e-mail, le SMS, WhatsApp et le chat. Plateforme marketing riche en fonctionnalités, Brevo permet aux utilisateurs de créer des campagnes intelligentes, de suivre les leads et d'aider à fermer les équipes commerciales, tandis que le service d'e-mail transactionnel conduit à une livraison plus rapide des courriers.

Les meilleures fonctionnalités de Brevo

Utilisez des campagnes intelligentes pour établir des relations et automatiser les campagnes de marketing sur des canaux tels que l'e-mail, le SMS, WhatsApp et le chat

Communiquez instantanément avec les clients en utilisant la fonctionnalité de discussion en temps réel

S'intégrer à plus de 150 outils de marketing numérique de premier plan, y compris les CRM, les systèmes de gestion de contenu et le commerce électronique

Limites de Brevo

Certains utilisateurs trouvent les performances léthargiques, notamment lors de la création de campagnes

Certains clients trouvent le dépannage difficile avec le protocole de transfert de courrier simple

Prix de Brevo

Free Forever : gratuit

Débutant : 25 $/mois

Business : 65 $/mois

Brevo Plus : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (600+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

8. BuzzSumo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Creating-a-sample-project-in-Buzzsumo-1400x856.png Création d'un projet échantillon dans Buzzsumo /$$$img/

Via Buzzsumo BuzzSumo est un outil de marketing qui donne aux utilisateurs un aperçu des mentions dans les médias et des idées de contenu, en leur permettant d'entrer en connexion avec plus de 700 000 journalistes. Grâce à des fonctionnalités telles que la découverte de contenu, la recherche et la surveillance, les pitchs sont pertinents et opportuns. L'outil permet aux utilisateurs d'identifier rapidement le contenu qui fonctionne bien dans des niches spécifiques et se concentre uniquement sur les points suivants les projets de marketing de contenu .

Les meilleures fonctionnalités de BuzzSumo

Indexer des milliards d'articles et de posts, permettant une analyse approfondie du contenu et des stratégies de marketing numérique

Identifier les bons influenceurs pour votre marque, afin d'améliorer la génération de leads et l'engagement dans les médias sociaux

Obtenez des informations rapides et un accès aux données directement depuis votre navigateur grâce à l'extension Chrome

Utiliser l'intégration personnalisée pour améliorer les capacités d'automatisation du marketing via la puissante interface de programmation d'applications de la plateforme

Les limites de BuzzSumo

Certains utilisateurs trouvent la version gratuite trop limitée

Comme d'autres outils de référencement et de recherche de contenu, la courbe d'apprentissage de Buzzsumo peut être frustrante pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs trouvent le logiciel cher pour les particuliers et les petites entreprises

Prix de BuzzSumo

Création de contenu : 199 $/mois pour 1 utilisateur

Relations publiques et communication : 299 $/mois pour cinq utilisateurs

Suite : 499 $/mois pour 10 utilisateurs

Enterprise : 999 $/mois pour 30 utilisateurs

G2 : 4.5/5 (100+ avis)

Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

9. Jira

Via Atlassian Jira d'Atlassian est un logiciel de suivi de projet de premier plan qui s'adresse à diverses entreprises, notamment dans les domaines du marketing et du développement de logiciels. Le logiciel offre des fonctionnalités de gestion du travail, de rapports et d'automatisation. Jira s'intègre à plus de 3 000 outils dans l'écosystème d'Atlassian, ce qui offre des possibilités infinies d'extension des fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Décomposez les grandes idées en morceaux gérables par les équipes à l'aide de récits d'utilisateurs, de problèmes et de tâches

Démarrez avec des modèles prêts à l'emploi, tels que Scrum, Kanban, le suivi des bugs et DevOps

Personnalisez votre flux de travail pour l'adapter aux besoins de votre équipe, ce qui vous permet de commencer simplement et d'augmenter la complexité en fonction des besoins

Tirez parti de l'évolutivité de Jira, des petites entreprises aux grandes entreprises, en veillant à ce que les équipes en pleine croissance puissent évoluer sans friction

Limites de Jira

Certains utilisateurs trouvent le logiciel difficile à naviguer ou à configurer en fonction de leurs besoins

Les utilisateurs peuvent se sentir dépassés par les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation

Certains clients se plaignent de la lenteur des performances dans le cas de projets ou d'instances de grande envergure

Prix de Jira

Projets : À partir de 10 $/mois pour 10 utilisateurs

Développement : À partir de 20 $/mois pour 10 utilisateurs

Service Desk : 20 $/mois pour 10 utilisateurs

G2 : 4.3/5 (5 000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (13 000+ avis)

10. Creatio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-customer-profile-for-use-in-marketing-projects-and-sales-1400x862.png Exemple de profil de client à utiliser dans les projets de marketing et les équipes commerciales par l'intermédiaire de Creatio /$$$img/

Via Création Marketing Creatio est une solution omnicanale de vente et de marketing qui améliore les parcours clients et permet aux spécialistes du marketing de mieux s'engager auprès des clients. Le logiciel dispose de diverses fonctionnalités pour améliorer les flux de travail de génération de leads et l'efficacité des publicités numériques. Avec la gestion des leads, la gestion des campagnes et la gestion des évènements, Marketing Creatio offre une solution complète aux équipes marketing.

Meilleures fonctionnalités de Creatio

Automatisez les flux de travail marketing et créez des automatisations sans code grâce à la plateforme no-code de Creatio

Créez des campagnes marketing et gérez vos leads grâce aux fonctionnalités d'automatisation intégrées de Creatio

Bénéficiez d'une meilleure génération de leads et de stratégies marketing améliorées grâce aux processus de vente automatisés

Automatisez les flux de travail du service client pour les petites entreprises et les grandes entreprises sur plusieurs canaux

Limites de Creatio

Les utilisateurs peuvent trouver Creatio trop cher

Certains utilisateurs signalent des difficultés à personnaliser les processus et les flux de travail

Les utilisateurs souhaitant des rapports et des analyses avancés estiment que le produit ne répond pas à leurs attentes

Prix de Creatio

Croissance : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : 55 $/mois par utilisateur

Unlimited : $85/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (19 commentaires)

Améliorez vos efforts de marketing dès aujourd'hui

Comme vous pouvez le constater, certaines plateformes logicielles de gestion du marketing se concentrent sur un domaine spécifique de votre stratégie marketing, comme les outils d'automatisation des e-mails. À côté de cela, il existe des solutions plus complètes qui font tout. Dans de nombreux cas, il n'y a pas de différence de prix entre les deux.

Le meilleur choix pour vous dépend de votre volonté d'utiliser différents outils et d'apprendre différentes plateformes pour chaque domaine distinct de votre marketing.

Pour une plateforme de gestion marketing tout-en-un, qui s'intègre également à des outils distincts, si vous souhaitez toujours les utiliser, essayez ClickUp dès aujourd'hui ! Il va au-delà de la simple gestion du marketing, permettant à votre équipe de collaborer, de communiquer et d'exécuter les objectifs de votre petite entreprise à travers l'ensemble de l'organisation.