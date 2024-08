De la création à la réussite : Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les petites entreprises

Gérer une petite entreprise est loin d'être une promenade de santé. La gestion de projet implique un réseau complexe de responsabilités de jongler avec les tâches et les calendriers et de veiller à ce que votre équipe reste sur la bonne voie.

C'est ici que le outil de gestion de projet pour les petites entreprises sont très utiles. Ils fournissent une plateforme qui vous permet de structurer les tâches, de favoriser la collaboration et de respecter des calendriers serrés avec une précision inébranlable.

Aucune tâche n'est négligée et aucune échéance ne passe inaperçue.

Dans cet article, nous vous présentons le top 10 des logiciels de gestion de projet pour les petites entreprises afin de vous aider à trouver celui qui conviendra le mieux à votre équipe. Attachez votre ceinture et plongez dans leurs avantages, leurs inconvénients, leurs prix et leurs caractéristiques distinctives. 👀

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet pour les petites entreprises ?

Un logiciel de gestion de projet est un outil qui vous permet d'organiser et de planifier méticuleusement les projets et les missions de votre entreprise. Il crée un espace de travail virtuel permettant de suivre les projets en cours, d'observer la gestion des ressources et.. collaborer avec votre équipe .

ClickUp 3.0 offre une vue simplifiée de la charge de travail de toute l'équipe ou d'un individu afin de maintenir le travail en mouvement

Le meilleur logiciel de gestion de projet pour les petites entreprises vous permet de superviser les flux de travail d'une petite entreprise sans effort. Il est généralement plus économique que les solutions d'entreprise, et comporte souvent des calendriers et des rappels intégrés pour assurer le bon déroulement des échéances et du suivi des tâches. ✅

Vous pouvez également vous attendre à une interface légère avec des fonctions de communication puissantes qui réduisent l'encombrement des courriels et rendent transparente la collaboration au sein de petites équipes. Un outil de gestion de projet de qualité dispose de capacités de budgétisation, de suivi du temps et de facturation pour aider votre équipe à fonctionner dans le respect des contraintes financières.

Que faut-il rechercher dans les outils logiciels de gestion de projet pour les petites entreprises ?

Pour choisir l'outil de gestion de projet adapté à votre entreprise, vous devez tenir compte des aspects suivants :

Facilité d'utilisation : Préférez une interface intuitive avec un minimum de formation pour que vos collaborateurs puissent l'utiliser rapidement et efficacement

: Préférez une interface intuitive avec un minimum de formation pour que vos collaborateurs puissent l'utiliser rapidement et efficacement Gestion des tâches : Il doit vous aider à créer et à attribuer des tâches,fixer les objectifs du projet et des échéances, et à suivre facilement les progrès réalisés

: Il doit vous aider à créer et à attribuer des tâches,fixer les objectifs du projet et des échéances, et à suivre facilement les progrès réalisés Collaboration : Recherchez une solution de gestion de projet qui facilite la collaboration grâce au partage de fichiers, aux fils de commentaires et aux mises à jour en temps réel

ClickUp 3.0 vous donne la possibilité de transformer et de passer d'une vue à l'autre tout en éditant directement les tâches avec ClickUp AI

Personnalisation : Projet etgestion des tâches les solutions doivent s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise grâce à des options telles que les flux de travail personnalisés, les champs personnalisés et les modèles de projet

: Projet etgestion des tâches les solutions doivent s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise grâce à des options telles que les flux de travail personnalisés, les champs personnalisés et les modèles de projet Intégration : Vérifiez si l'outil de gestion de projet s'intègre aux autres logiciels utilisés par votre entreprise, tels que la messagerie électronique, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les logiciels de comptabilité

: Vérifiez si l'outil de gestion de projet s'intègre aux autres logiciels utilisés par votre entreprise, tels que la messagerie électronique, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les logiciels de comptabilité Abordabilité et évolutivité : Tenez compte de la tarification du logiciel et vérifiez si ses formules gratuites ou bon marché correspondent à votre budget. Vous voudrez peut-être aussi vérifier si l'outil offre des fonctions avancées pour soutenir les entreprises en croissance et les projets complexes

10 logiciels de gestion de projet utiles pour les petites entreprises à utiliser en 2024

Les entreprises de la région de l'Est et de l'Ouest ont besoin d'un système de gestion de projet pour leurs activités de production et de distribution. Dites adieu aux goulots d'étranglement, aux échéances manquées et à la collaboration inefficace - rejoignez-nous pour explorer les meilleures fonctionnalités et les limites de ces outils. 🧐

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctions de collaboration et plus de 15 vues de projet avec ClickUp

Vous êtes à la recherche d'un outil tout-en-un pour créer des projets d'entreprise ? plan de projet de gérer les tâches et de favoriser la collaboration au sein de l'équipe ? Votre quête prend fin avec ClickUp, une solution conviviale et abordable idéale pour les petites entreprises et les entreprises en croissance ! ✨

Sa puissance Suite de gestion de projet permet de suivre l'ensemble de votre projet en un clin d'œil. Elle offre plus de 15 vues du projet pour visualiser et gérer vos flux de travail. Par exemple, vous pouvez organiser les tâches sous forme de cartes à glisser-déposer avec les tableaux Kanban, ou suivre facilement les étapes et les dépendances avec les vues étendues Graphique de Gantt, Ligne de temps et Charge de travail.

Avec Objectifs de ClickUp avec ClickUp Goals, vous avez le pouvoir de fixer des objectifs de livraison clairs, des mesures de performance et des OKR. Gardez votre équipe motivée et productive grâce à des cartes de pointage hebdomadaires et à des félicitations.

Les fonctionnalités de ClickUp gestion des tâches les caractéristiques avancées couvrent une variété de fonctionnalités, y compris les commentaires et les épreuves en temps réel pour accélérer l'approbation des travaux et le brainstorming par le biais d'un système de gestion des tâches et d'un système de gestion de l'information Cartes mentales .

En outre, vous pouvez partager des pièces jointes et effectuer des conversions en temps réel sur le site Web de la Vue du chat pour conserver les discussions liées aux tâches dans un fil continu.

Utiliser Docs ClickUp clickUp Docs est un outil de collaboration qui vous permet de tenir à jour des dossiers complets pour votre entreprise. Vous obtenez un Assistant doté d'une IA pour générer des éléments tels que calendrier des projets et des études de tests utilisateurs, résumer les notes de réunion et rédiger des courriels engageants pour les clients.

Vous souhaitez améliorer la planification des sprints ? Tirez parti de l'outil Modèle de gestion de projet agile ClickUp . Il est idéal pour Les équipes agiles car il vous permet de

Rationaliser et prioriser les demandes du backlogen utilisant des formulaires* Exécuter le travail entre les équipes lors de la gestion de projets au sein de Boards ou de Sprints

Conduire en douceurréunions rétrospectives pour une amélioration continue

Les petites équipes vont adorer le plus de 100 automatisations ClickUp qui automatisent les tâches routinières et libèrent le temps de chacun !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Limites de ClickUp

L'éventail des fonctionnalités peut être difficile à assimiler pour les nouveaux utilisateurs (mais les guides et tutoriels de ClickUp facilitent la tâche)

Les fonctions d'intelligence artificielle sont limitées aux plans payants

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (8,000+ reviews)

:4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra:4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Asana

Via : Asana Améliorez la gestion des projets de votre petite entreprise avec Asana, la plateforme idéale pour travail d'équipe interfonctionnel en toute transparence . 🙌

Avec Asana, vous pouvez personnaliser votre projets et tâches à votre convenance. La vue Liste par défaut offre un affichage clair pour le suivi des échéances et des assignés. Passez facilement d'une vue tableau à une vue chronologique, en passant par une vue calendrier et une vue tableau de bord pour profiter de visualisations de tâches flexibles.

Utilisez les tableaux Kanban pour hiérarchiser les tâches d'un projet et de repérer les obstacles à la livraison. Améliorez la transparence du flux de travail grâce à des colonnes étiquetées, équipées d'une interface de glisser-déposer pour mettre à jour l'état des cartes de tâches.

Réduisez les tâches manuelles en automatisant les affectations, les ajustements de date d'échéance et les notifications aux parties prenantes à l'aide de la fonction Règles. Vous pouvez même créer des modèles de tâches et de projets et laisser libre cours à votre créativité en ajoutant des descriptions, des balises organisationnelles, des dates d'échéance, des assignés et des champs personnalisés (disponible avec les plans payants).

Meilleures fonctionnalités d'Asana

S'intègre à plus de 200 outils tels que Slack, Gmail et Zapier

Interface intuitive

Rapports en temps réel

Tableaux Kanban pour la visualisation des tâches

Fonctionnalité d'automatisation des tâches

Limites d'Asana

L'interface peut sembler quelque peu encombrée

Personnalisations limitées pour les fonctions de reporting avancées

Prix d'Asana

Basic : Gratuit pour toujours

: Gratuit pour toujours Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.3/5 (9 000+ avis)

:4.3/5 (9 000+ avis) Capterra:4.5/5 (12 000+ avis)

3. Zoho Projects

Via : Projets Zoho Découvrez la puissance de Zoho Projects, votre allié en ligne pour la gestion de projets qui vous permet de planifier, de suivre et de collaborer en toute simplicité. Ce logiciel évolutif est capable de gérer des projets simples ou complexes. Planifiez à l'avance, divisez le travail en tâches gérables, suivez systématiquement les progrès et respectez chaque échéance.

Cet outil offre des possibilités de gestion des horaires de travail flexibles, des bases de planification, de la répartition des tâches en équipe et des rappels. Le suivi du temps et la gestion des ressources viennent à la rescousse pour équilibrer les charges de travail de l'équipe. 🧰 Améliorez votre flux de travail grâce à l'automatisation des tâches et à la rationalisation des transitions. Utilisez des rapports avancés pour suivre les progrès et gérez facilement vos budgets grâce au suivi des dépenses. Les équipes distantes peuvent rester en contact grâce à des flux interactifs, un chat intégré, des forums de discussion et des espaces de partage de fichiers.

Les meilleures caractéristiques de Zoho Projects

Diagrammes de Gantt pour visualiser le cheminement des projets

Intégration avec les applications Google et Microsoft

Application mobile pratique

Automatisation des tâches

Vues multiples des tâches

Limites de Zoho Projects

Certaines fonctionnalités peuvent être manquantes ou difficiles à trouver

Peut ne pas être compatible avec tous les navigateurs

Prix de Zoho Projects

Gratuit : jusqu'à 3 utilisateurs

: jusqu'à 3 utilisateurs Premium : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 10$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.3/5 (300+ commentaires)

:4.3/5 (300+ commentaires) Capterra:4.3/5 (400+ avis)

4. Trello

Via : Trello Trello est un visuel outil de gestion de projet célèbre pour ses Tableau Kanban s. Ils affichent les tâches sous forme de cartes, chacune personnalisable avec des dates d'échéance, des destinataires, des étiquettes, des pièces jointes et des commentaires. Glissez-déposez les cartes pour une réorganisation sans effort et une collaboration visuelle facile. 📊

Trello est loué pour son interface conviviale, ce qui en fait un outil idéal pour les petites entreprises dont les ressources en formation sont limitées. Choisissez parmi un trésor de modèles couvrant le marketing, les ventes, la conception et la gestion d'équipe, ou créez un nouveau tableau à partir de zéro.

La plateforme répond aux différents besoins des projets en proposant d'autres modèles que les tableaux Kanban. Que vous ayez besoin d'un calendrier pour le suivi des échéances, d'une chronologie pour la planification, d'un tableau pour l'affichage de données structurées ou même d'une carte pour les tâches basées sur l'emplacement, Trello vous couvre.

Les meilleures caractéristiques de Trello

Diverses vues de projets

plus de 100 modèles

Intégration avec Slack, Jira, Miro, etc.

Fonctions de collaboration visuelle pour la gestion des projets

Butler, un assistant d'automatisation des tâches sans code

Limitations de Trello

Il est plus adapté aux petites tâches impliquant 3 à 5 personnes

Les utilisateurs pourraient bénéficier de plus de rapports et d'analyses intégrés par rapport à certains des meilleurs logiciels de gestion de projet de cette liste

Prix de Trello

**Gratuit

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.4/5 (13 000+ commentaires)

:4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra:4.5/5 (22,000+ commentaires)

5. Hub Planner

Via : Planificateur de Hub Hub Planner est l'outil ultime de planification des ressources et de gestion, aidant les équipes à coordonner les projets, à contrôler le budget, à suivre les congés payés et à gérer efficacement les feuilles de temps, le tout au sein d'une seule et même plateforme.

Vous cherchez à maîtriser les dépenses des projets et à obtenir des informations sur leur rentabilité ? L'extension Taux de facturation de Hub Planner vous aide à prendre le contrôle total de votre gestion de la facturation avec des fonctions astucieuses pour la budgétisation des projets et le calcul des dépenses. 👩🏻‍💻

De plus, cet outil pratique est doté d'un planificateur de ressources intuitif à glisser-déposer, offrant un aperçu rapide de la disponibilité et de l'utilisation des ressources, rationalisant ainsi la planification des projets. De plus, il vous permet de comparer les données réelles des feuilles de temps avec les prévisions programmées afin d'en savoir plus sur les performances de votre équipe.

Pour des analyses en temps réel, utilisez le tableau de bord convivial pour examiner les ressources individuelles et les performances du projet sans effort.

Hub Planner meilleures caractéristiques

Contrôle du budget du projet

Gestion des feuilles de temps

Rapports centrés sur les données

Planificateur de ressources convivial

Demandes de congés et de vacances en douceur

Limites du Hub Planner

Un suivi des tâches en temps réel serait un ajout utile

Il pourrait utiliser plus d'intégrations logicielles

Prix du Hub Planner

Plug&Play : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur illimité : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Chef d'entreprise : Contacter pour les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.2/5 (15+ avis)

:4.2/5 (15+ avis) Capterra:4.2/5 (100+ avis)

6. Wrike

Via : Wrike Wrike est un projet et logiciel de gestion des ressources pour les petites entreprises à budget serré, car il propose un plan gratuit généreux pour un nombre illimité d'utilisateurs.

Bénéficiez d'une efficacité maximale en matière de gestion de projet grâce à Wrike collaboration interfonctionnelle caractéristiques. La plateforme est super adaptable - elle vous permet de modifier les flux de travail, les vues et les espaces de travail pour les aligner sur les besoins et les préférences de votre équipe, tout en conservant une vue à 360° de votre projet. 🔄

Ses fonctions d'automatisation augmentent la productivité en rationalisant les tâches répétitives et en réduisant les doublons. Grâce aux approbations automatiques, aux formulaires de demande et aux plans reproductibles, votre équipe dispose de plus de temps pour traiter les tâches importantes lorsqu'elle gère des projets au sein de plusieurs équipes.

Personnalisez votre tableau de bord Wrike avec des widgets adaptés à votre journée de travail, vous permettant de rester au courant des tâches sélectionnées ou des éléments prioritaires.

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Vues de projet polyvalentes comme les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt

Formulaires de demande personnalisés

Vérification et approbations automatiques

Tableau de bord analytique en temps réel

Intégration avec des outils tels que Airtable, Gmail et Dropbox

Limites de Wrike

Le suivi des modifications sur les projets de grande envergure peut s'avérer difficile

Certains utilisateurs sont confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Wrike

Gratuit : Nombre illimité d'utilisateurs

: Nombre illimité d'utilisateurs Équipe : 9,80 $/mois par utilisateur (2-25 utilisateurs)

: 9,80 $/mois par utilisateur (2-25 utilisateurs) Entreprise : 24,80 $/mois par utilisateur (5-500 utilisateurs)

: 24,80 $/mois par utilisateur (5-500 utilisateurs) Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs (5 à un nombre illimité d'utilisateurs)

: Contactez-nous pour connaître les tarifs (5 à un nombre illimité d'utilisateurs) Pinnacle : Contactez-nous pour connaître les tarifs (de 5 à un nombre illimité d'utilisateurs)

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.2/5 (3,000+ reviews)

:4.2/5 (3,000+ reviews) Capterra:4.3/5 (2,000+ commentaires)

7. Notion

Via : Notion La flexibilité, le prix abordable et les fonctions de suivi des tâches de Notion en font un excellent choix pour la gestion des projets des petites entreprises.

Comme ClickUp, l'assistant AI de Notion vous permet de créer des projets de haute qualité documentation de projet rapidement. Laissez l'IA générer un plan de projet initial en quelques secondes, ou rédigez-le vous-même et regardez l'IA le peaufiner à la perfection. ✨

Dites adieu aux tâches chronophages grâce au remplissage automatique personnalisable de l'IA. Utilisez-le pour ajouter des résultats clés et des mises à jour à chaque livrable de projet sans effort.

Notion propose également des workflows prêts à l'emploi pour les équipes d'ingénierie et de produits qui aident à toiletter le backlog, organiser les sprints et suivre les bogues.

De plus, la plateforme offre une variété de vues pour tous les types de projets. Utilisez la vue tableau pour un suivi méticuleux des tâches, passez à la vue calendrier pour ne pas perdre de vue les échéances, ou évaluez simplement la progression dans la vue chronologie.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Sprints automatisés

Intégrations avec des outils tels que GitHub, Figma et Slack

Assistant AI

Fonctionnalité Wiki pour centraliser toutes les connaissances

Modèles préconçus

Limites de Notion

Tendance à la lenteur sur les appareils mobiles

L'absence d'instructions peut entraver la création de pages pour certains utilisateurs

Prix de Notion

**Gratuit

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (4,500+ reviews)

:4.7/5 (4,500+ reviews) Capterra:4.7/5 (1,500+ commentaires)

8. monday.com

Via : lundi.com monday.com aide les petites entreprises à gérer efficacement leurs projets et à économiser de l'argent. La plateforme propose des plans d'entrée de gamme gratuits et abordables et est conviviale, ce qui réduit les dépenses associées à la formation et à l'embarquement. 💰

Responsabilisez votre équipe en attribuant facilement des tâches et en les classant par ordre de priorité. Créez des calendriers de projet, surveillez les progrès de votre équipe et gérez l'ensemble de votre projet en un seul endroit.

Adaptez les flux de travail au style unique de votre équipe, qu'il s'agisse d'un projet, d'un processus, d'un service ou d'une tâche spécifique à un client. Tirez parti de différentes vues de projet, telles que :

Les diagrammes de Gantt

Tableaux Kanban

Vues de la chronologie

monday.com propose de nombreux modèles gratuits et personnalisables. A partir de campagnes de marketing et des calendriers éditoriaux à la planification d'événements, aux tableaux de gestion de la relation client et aux formulaires de ressources humaines, vous trouverez de nombreux modèles préétablis destinés aux petites entreprises. Ses fonctions d'automatisation des activités fastidieuses, telles que l'envoi de rappels par courrier électronique et le traitement des demandes d'approbation de projets, vous permettent également de gagner du temps.

monday.com meilleures caractéristiques

Tableaux de bord personnalisables

Flexible et évolutif

Automatisation des tâches

Intégration avec des outils de gestion de projet tels que Google Drive, Gmail et Trello

Différents modèles et vues de projet

monday.com limitations

La configuration initiale peut prendre du temps

La personnalisation de l'écran principal pourrait être plus flexible

prix de monday.com

**Gratuit

Basic $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Pro: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

9. Paymo

Via : Paymo Paymo se distingue comme un solution de gestion de projet adaptée aux startups les petites entreprises, les indépendants et les petites équipes. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un pour la gestion conviviale des projets et des tâches, le suivi du temps et la facturation des clients. 🕒

Engagez une communication en temps réel dans la Vue détaillée des tâches, configurez des tâches récurrentes, établissez des délais et des priorités, et attribuez des charges de travail à plusieurs membres de l'équipe sans effort.

Vos tâches sont visibles dans tous les projets et vous pouvez les regrouper par priorité, progression ou date d'échéance. Passez d'une vue à l'autre en fonction de vos besoins : utilisez un tableau Kanban pour vérifier l'état des tâches ou ouvrez la vue Liste pour consulter des détails tels que les assignés, les dates d'échéance et le type de facturation.

Utilisez Paymo Track pour capturer le temps passé sur les activités quotidiennes avec une grande précision. Vous pouvez démarrer et arrêter votre chronomètre, ajouter des entrées de temps en masse et essayer la fonction Pomodoro pour un travail ciblé. Transformez les feuilles de temps en rapports complets et en factures professionnelles.

Paymo meilleures fonctionnalités

Application mobile disponible

Suivi automatique du temps

Interface glisser-déposer

Feuilles de temps personnalisables

Rapports en temps réel

Limitations de Paymo

Toutes les fonctionnalités ne sont pas accessibles sur l'application mobile

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'une formation

Prix de Paymo

Gratuit (1 utilisateur maximum)

(1 utilisateur maximum) Débutant : 4,95 $/mois par utilisateur (1 utilisateur maximum)

: 4,95 $/mois par utilisateur (1 utilisateur maximum) Petit bureau : 9,95 $/mois par utilisateur

: 9,95 $/mois par utilisateur Business : 20,79 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.6/5 (500+ avis)

:4.6/5 (500+ avis) Capterra:4.7/5 (400+ avis)

10. Jira

Via : Atlassian Jira d'Atlassian est la force dynamique des équipes Agile, les aidant à travailler efficacement et favorisant la collaboration autour des projets. Les petites entreprises peuvent bénéficier de son évolutivité, de l'option de suivi des progrès et d'un large éventail de modèles préconfigurés.

La plateforme propose des Scrum boards pour visualiser les sprints importants en tâches gérables, aidant ainsi votre équipe à produire des résultats plus rapidement. Sa chronologie interactive ressemble à un espace créatif pour ajouter des épopées, cartographier les éléments de travail, suivre les dépendances et établir des calendriers de publication. 🌚

Jira va encore plus loin avec ses rapports et tableaux de bord prêts à l'emploi, fournissant des informations inestimables dans votre environnement de travail.

En plus de tout cela, vous pouvez gagner du temps, rester concentré et connecter vos outils sans effort grâce aux modèles Jira. Ils couvrent différentes équipes, départements et catégories, y compris le développement de logiciels, le marketing et la gestion de produits.

Les meilleures caractéristiques de Jira

Calendrier des projets qui permettent à vos équipes et aux parties prenantes de rester synchronisées

Flux de travail personnalisables

plus de 3 000 intégrations d'applications

Tableaux Scrum

Rapports détaillés

Limitations de Jira

Les débutants peuvent avoir besoin d'une formation pour tirer parti de la plateforme

Les tableaux de bord pourraient bénéficier de plus d'options de personnalisation

Prix de Jira

Gratuit : jusqu'à 10 utilisateurs

: jusqu'à 10 utilisateurs Standard : 8,15 $/mois par utilisateur

: 8,15 $/mois par utilisateur Premium : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.3/5 (5 500+ avis)

:4.3/5 (5 500+ avis) Capterra:4.4/5 (13 000+ avis)

Booster l'efficacité des projets avec les meilleurs logiciels de gestion de projet pour les petites entreprises

Indépendamment de vos contraintes budgétaires et de votre capacité de formation, ces 10 outils de gestion de projet rationalisent le suivi des tâches et le travail d'équipe pour les petites entreprises, contribuant ainsi à la réussite des projets.

Pour une gestion de projet complète, essayez gratuitement ClickUp . Avec des fonctionnalités conviviales et des plans rentables, ClickUp permet une gestion efficace des tâches à toutes les étapes du projet ! 🌞