Comment trouver un mentor d'entreprise pour les entrepreneurs

Personne n'est mieux placé pour guider un nouvel entrepreneur sur la voie de la création d'entreprise que quelqu'un qui est passé par là et qui a fait ce qu'il fallait faire.

C'est pourquoi le mentorat d'entreprise est crucial. Il aide les nouveaux propriétaires d'entreprises à apprendre des entrepreneurs expérimentés et à éviter les pièges les plus courants.

Mais comment faire pour trouver un mentor d'entreprise et établir une bonne relation mentor-mentoré ?

Lisez ce qui suit pour trouver toutes les réponses à vos questions. Cet article vous aidera à trouver un mentor d'entreprise et à tirer le meilleur parti de cette relation.

Mais tout d'abord, abordons les principes de base.

Qu'est-ce qu'un mentor d'entreprise fait ?

Un mentor d'affaires aide les nouveaux entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises à lancer et à développer leur entreprise.

Il a généralement de l'expérience dans un champ similaire ou connexe et possède l'expertise nécessaire pour guider les propriétaires de petites entreprises sur divers aspects de l'entreprise, tels que les finances, le marketing et la stratégie.

Avantages pour la carrière d'avoir un mentor d'entreprise

Les avantages directs et indirects d'un mentor d'entreprise sont nombreux. Voici les principaux d'entre eux.

Fournit des conseils judicieux en matière d'entreprise

Un mentor d'entreprise a une expérience pratique du lancement d'une entreprise réussie et a tiré plusieurs leçons de ses efforts.

Il est donc en mesure de vous conseiller sur diverses questions relatives à l'entreprise, qu'il s'agisse de l'obtention d'un financement ou de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Un bon mentor vous aidera à forfaiter et à lancer votre entreprise de manière à ce qu'elle démarre sur les chapeaux de roue. Il peut vous guider tout au long du processus et vous offrir des conseils d'experts et des bonnes pratiques pour vous aider à bien faire les choses du premier coup.

Si vous ne savez pas si vous devez choisir une startup ou un emploi en entreprise ils vous aideront à prendre cette décision en toute confiance.

Aide à développer des compétences essentielles

Le rôle d'un mentor d'entreprise ne se limite pas à fournir des fournisseurs, des conseils en matière d'entreprise. Il vous aide également à acquérir des compétences en matière de leadership, de gestion et d'autres compétences clés nécessaires à la gestion d'une entreprise prospère.

En tant que personne qui est passée par là et qui l'a fait, elle est particulièrement qualifiée pour vous indiquer les erreurs à éviter et la manière de perfectionner vos compétences.

Pour tirer le meilleur parti d'un mentor, vous devez chercher à obtenir des conseils spécifiques sur vos points faibles. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, il peut vous montrer comment surmonter votre peur et parler avec assurance.

Ou si vous avez du mal à gérer les conflits, qui sont un élément essentiel de tout lieu de travail, il peut vous donner des conseils spécifiques sur la gestion des conflits.

Si vous en êtes aux premières étapes de votre carrière, demandez des conseils sur les carrières possibles. Utilisez le site web de l Modèle de plan de carrière ClickUp pour planifier votre carrière avec l'aide de votre mentor.

Il s'agit d'un modèle entièrement personnalisable avec des nœuds, des formes et des connecteurs pour vous aider à créer plusieurs plans de carrière.

Créez plusieurs plans de carrière et réfléchissez aux voies possibles à l'aide du modèle facile à utiliser de ClickUp

ClickUp propose également de nombreux autres services d'aide à la création d'entreprise modèles de plans de carrière que vous devriez consulter pour trouver celui qui répond le mieux à vos besoins.

Ouverture d'opportunités de réseautage

Les mentors d'entreprise sont des entrepreneurs établis, qui disposent généralement d'un vaste réseau professionnel. Si vous avez une bonne relation avec votre mentor, il peut vous ouvrir des portes et vous aider à établir de précieuses connexions dans votre secteur d'activité.

Que vous souhaitiez obtenir un financement pour votre entreprise ou une licence d'exploitation, votre mentor connaît probablement quelqu'un qui peut vous aider.

Il peut également vous obtenir des invitations à des évènements et conférences prestigieux du secteur, ce qui accroît encore les possibilités de réseautage.

Simplifie la prise de décisions stratégiques

En tant que nouvel entrepreneur, vous pouvez avoir du mal à prendre des décisions commerciales cruciales qui modifient l'orientation stratégique de votre entreprise. Cela peut simplement être dû à un manque de confiance ou à une certaine nervosité en raison de l'impact de votre décision.

Un mentor expérimenté dans le domaine des entreprises vous donne la confiance nécessaire pour prendre facilement de telles décisions. Au lieu de prendre la décision vous-même, vous pouvez en discuter avec votre mentor et lui demander conseil.

Offre une perspective différente

Dans les entreprises, comme dans la vie, il est essentiel que quelqu'un vous mette au défi et vous aide à progresser. Si vous êtes le seul décideur dans votre entreprise et que personne ne remet en question vos décisions, vous risquez de commettre des erreurs sans même vous en rendre compte.

Avoir un mentor résout ce problème en vous donnant quelqu'un qui vous remettra en question et vous offrira une perspective différente. Cela vous ouvre l'esprit à de nouvelles idées et à des opportunités que vous auriez manquées.

Types de mentors Business

Les mentors d'affaires se présentent sous différents types et formulaires, chacun offrant des atouts uniques pour faire avancer votre entreprise. Vous devez choisir le mentor d'entreprise qui répond le mieux à vos besoins et qui vous aidera à progresser. Examinons les types de mentors d'entreprise parmi lesquels vous pouvez choisir.

Entrepreneur expérimenté

Il s'agit d'une personne qui a démarré et créé avec succès plusieurs entreprises et qui est un expert dans son champ d'activité. Elle travaille peut-être dans un secteur différent du vôtre, mais elle a un sens aigu des affaires et peut vous donner de solides conseils en la matière.

Ces mentors sont parfaits pour obtenir des conseils sur divers aspects de l'entreprise, tels que la création d'un forfait Business et les défis du marché.

Expert du secteur

Il s'agit d'une personne qui possède une connaissance approfondie d'un secteur et de son travail. Elle vous aidera à comprendre la dynamique du marché, les acteurs clés, le niveau de concurrence, etc.

Ces mentors vous donnent des conseils spécifiques à votre entreprise et à votre secteur d'activité. Vous devriez travailler en étroite collaboration avec eux pour comprendre les tendances et les bonnes pratiques du secteur, ce qui vous aidera à établir votre entreprise et à gagner des parts de marché.

Expert en financement d'entreprises et en investissements

Les experts en financement des entreprises se spécialisent dans la sécurisation de sources de financement fiables à court ou à long terme pour les startups et les petites entreprises. Ils vous aident à évaluer vos besoins de financement et à trouver les meilleures sources de financement pour votre entreprise.

Vous aurez besoin de ces mentors occasionnellement mais n'aurez pas besoin de travailler en étroite collaboration avec eux à long terme.

Professionnel du réseautage

Les entrepreneurs doivent développer des compétences en matière de réseautage afin de nouer des relations avec des personnes importantes dans leur secteur d'activité. De bonnes compétences en matière de réseautage peuvent même les aider à trouver un mentor.

Un professionnel du réseautage peut vous aider à former des connexions et à vous présenter à des personnes qui peuvent être des mentors potentiels ou de grands alliés à l'avenir. Il peut également vous aider à trouver des clients, des investisseurs, des partenaires et d'autres intervenants potentiels.

À ce stade, vous devriez savoir pourquoi vous avez besoin d'un mentor d'entreprise et quels types de mentors vous pourriez avoir. La prochaine chose que vous devez apprendre est comment trouver un mentor pour l'entreprise, et c'est ce que vous apprendrez dans cette section.

Voici des moyens faciles de trouver un mentor pour l'entreprise.

1. Réseautage et participation à des évènements de l'industrie

L'une des meilleures façons de trouver un mentor d'entreprise est d'assister aux évènements et conférences de l'industrie et de construire votre réseau professionnel. Utilisez les plateformes de médias sociaux comme LinkedIn ou suivez les leaders de l'industrie pour découvrir les évènements et les conférences du secteur. Suivez les entreprises, les organisations et les groupes pertinents dans votre champ, car ils publient souvent des évènements à venir auxquels vous pouvez vous inscrire.

Pour noter les évènements à venir, utilisez un outil de prise de notes intelligent, ClickUp Bloc-notes . Ajoutez tous les évènements à venir, et lorsque vous aurez finalisé ceux auxquels vous voulez assister, convertissez-les en tâches à suivre.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-notepad.gif Bloc-notes de ClickUp avec gif de notes de réunion /$$$img/

utilisez le bloc-notes de ClickUp pour noter les évènements à venir ou les forfaits lors de vos déplacements

Discutez avec les experts du secteur et les entrepreneurs ayant réussi qui participent à ces évènements et établissez une connexion. Restez en contact après l'évènement et gardez une ligne de communication ouverte.

Vous pouvez trouver des mentors au sein de votre réseau ou demander à vos connexions de vous mettre en relation avec quelqu'un qui sera votre mentor idéal.

N'oubliez pas de tirer parti de votre réseau personnel et social pour trouver un mentor d'entreprise.

2. Rejoindre des groupes sectoriels et des communautés en ligne

L'équivalent moderne de la participation à des évènements industriels consiste à faire partie de communautés en ligne au sein de votre secteur ou de votre niche. Ces groupes vous permettent d'engager des discussions fructueuses avec des experts du secteur sur des sujets pertinents et d'actualité.

Le réseautage joue également un rôle crucial à cet égard. Vous devez établir des connexions et rester en contact avec des personnes de votre secteur qui ont plus d'expérience que vous et qui peuvent être des conseillers d'entreprise potentiels pour vous.

Reddit et Quora sont deux des plus grands forums en ligne, mais si vous pouvez trouver des communautés de niche spécifiques à votre secteur, c'est encore mieux.

3. Rechercher activement des mentors sur LinkedIn et X

Les médias sociaux sont la plateforme idéale pour discuter avec d'autres personnes dans votre niche et trouver un mentor d'entreprise.

LinkedIn et X (anciennement Twitter) sont les meilleures plateformes de médias sociaux pour le réseautage professionnel.

LinkedIn est la plateforme de médias sociaux désignée par les professionnels pour se connecter avec des personnes de leur secteur. Vous trouverez sur cette plateforme de nombreux groupes sectoriels pertinents auxquels vous pourrez adhérer.

D'autre part, X est l'endroit où les gens discutent des sujets à la mode et ont des discussions d'opinion sur les sujets et les tendances actuels. Il s'agit d'une plateforme idéale pour vous démarquer et vous faire remarquer par les personnes importantes de votre secteur d'activité.

La clé est de rester actif et authentique. Établissez des connexions organiques pour développer votre réseau professionnel au lieu de vous concentrer sur la recherche d'un mentor d'entreprise pour l'entrepreneuriat.

4. Visiter votre centre local de développement des petites entreprises (SBDC)

Le seul but des SBDC est de fournir une formation et une assistance aux petites entreprises à travers les États-Unis. Par conséquent, si vous recherchez des conseils gratuits en matière d'entreprise, il vaut la peine d'aller voir le SBDC de votre région.

Ces centres sont financés par la Small Business Administration (SBA) et fournissent des ressources et des conseils aux nouveaux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises.

5. À la recherche de mentors via SCORE

L'un des meilleurs moyens de trouver un mentor pour une entreprise aux États-Unis est de passer par le réseau de mentorat d'entreprise SCORE. Ce réseau comprend de nombreux mentors d'entreprise qui se portent volontaires pour aider les petites entreprises à se lancer et à se développer.

Comme il s'agit d'un groupe à but non lucratif, vous n'aurez pas de frais à supporter et vous trouverez des experts dans votre créneau pour être mentor.

6. Utiliser des applications comme Meetup

Meetup est une application dédiée à la mise en relation de personnes partageant les mêmes idées. Les utilisateurs organisent des rencontres en ligne et hors ligne pour se connecter avec d'autres personnes ayant des intérêts similaires.

Il existe de nombreux meetups spécifiques à un secteur ou liés à une entreprise auxquels vous pouvez vous inscrire pour rencontrer des entrepreneurs locaux comme vous. C'est un excellent moyen de trouver un mentor pour les entreprises dans un paramètre social.

XING est une autre plateforme de mise en réseau professionnelle que vous devriez envisager.

Trouver un mentor n'est qu'une partie de l'équation. Vous devez également construire une relation avec lui et en tirer le meilleur parti.

Voici quelques conseils pour vous aider.

1. Fixez des objectifs et un agenda pour chaque réunion

C'est une bonne chose que vous ayez trouvé un mentor d'entreprise pour vous aider. Ne le prenez pas pour acquis, pas plus que son temps. Respectez son temps en forfaitant chaque réunion et en établissant un paramètre.

Cela permet d'orienter la réunion et d'en venir immédiatement à l'essentiel, sans perdre de temps en bavardages.

Il n'est pas nécessaire de partir de zéro. Utilisez les Modèle d'agenda ClickUp pour établir l'agenda de votre réunion mentor-mentoré. Il contient tous les détails essentiels de la réunion et vous permet d'établir facilement l'agenda de la réunion.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Clickup-Agenda-Template.png Ajoutez les détails de la réunion et établissez l'agenda à l'aide de ce modèle d'agenda personnalisable de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-194505180&_gl=1*1kgv9ap*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez également choisir parmi cette longue liste de réunions exemples et modèles d'agenda de réunion pour mettre en forme votre agenda.

N'oubliez pas de partager l'agenda avec votre mentor d'entreprise afin qu'il soit préparé pour la réunion

2. Connectez-vous fréquemment et maintenez un calendrier

Le mentorat est un processus continu qui nécessite des réunions et des discussions fréquentes. C'est pourquoi nous vous recommandons d'établir un calendrier qui vous convienne à vous et à votre mentor et de vous y tenir.

Une bonne solution de planification et de gestion des réunions telle que ClickUp Meetings peut vous aider à fixer des réunions en fonction de votre emploi du temps. Il vous permet également de créer des checklists des sujets que vous souhaitez aborder, que vous pouvez rayer individuellement au fur et à mesure de la progression de la réunion.

Bien qu'il soit essentiel d'avoir un emploi du temps, ne vous sentez pas limité par celui-ci. Si vous avez besoin d'une aide immédiate, contactez votre mentor et connectez-vous aussi souvent que possible.

3. Prenez des notes détaillées de chaque réunion

Lorsque les idées flux librement au cours d'une réunion, vous n'avez souvent pas le temps de tout noter immédiatement. Tout de même, il se peut que vous ne vous souveniez pas de tout ce qui a été discuté par la suite.

C'est pourquoi il est crucial d'enregistrer vos réunions et de prendre des notes détaillées de chaque réunion, même si vous prenez des notes plus tard. Vous pouvez également utiliser Outils d'IA pour automatiser le processus de prise de notes. ClickUp Brain , par exemple, propose un assistant d'écriture IA capable de créer automatiquement des notes et des résumés de réunion.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Fonctionnalité ClickUp Summarize pour les notes de réunion /$$$img/

laissez l'IA de ClickUp prendre des notes de réunion pendant que vous vous livrez à des discussions intelligentes avec votre mentor_

Si vous avez prévu de prendre des notes plus détaillées après la réunion, ClickUp Documents est la solution idéale. Elle permet de créer des notes, d'ajouter des liens, d'intégrer des médias et de mettre en forme le document de manière attrayante et facilement consommable.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$$img/

mettez en forme vos notes en utilisant les options de formatage riche de ClickUp pour les rendre faciles à référencer

Créez un modèle de notes personnalisé ou utilisez des modèles prédéfinis modèles de notes de réunion pour conserver des comptes rendus détaillés de vos réunions mentor-mentoré.

4. Appliquez ce que vous apprenez

Le mentorat n'est utile que si vous appliquez les conseils de votre mentor pour faire avancer votre carrière ou développer votre entreprise. Mettez en œuvre les suggestions de votre mentor dans des scénarios d'entreprise réels et, si elles fonctionnent, faites-lui part de votre gratitude.

Si vous êtes une startup ou un propriétaire d'entreprise, vous aurez besoin de la meilleurs outils pour les startups pour gérer et développer votre nouvelle entreprise.

Nous recommandons ClickUp Startup pour gérer divers aspects de votre startup, de la création de feuilles de route pour les produits à l'optimisation des processus et de l'utilisation des ressources.

ClickUp est un outil polyvalent qui évolue avec votre entreprise et gère en toute transparence davantage de clients et de projets complexes.

5. Rechercher un retour d'information honnête

Votre mentor est la personne la mieux placée pour vous donner des commentaires constructifs qui vous aideront à atteindre vos objectifs objectifs professionnels .

Comme vous travaillez en étroite collaboration avec votre mentor et qu'il vous a vu évoluer, il est probable qu'il comprenne mieux que quiconque vos forces et vos faiblesses.

Utilisez cela à votre avantage et demandez régulièrement un retour d'information honnête. Cela vous aidera à identifier les points à améliorer et à développer vos compétences. Vous pouvez également utiliser ce retour d'information pour améliorer votre vos habitudes de travail et les compétences en matière de gestion.

6. Construire une véritable connexion à long terme

Un bon mentor d'entreprise peut vous aider à devenir un entrepreneur prospère et à changer votre vie à plus d'un titre. Donc, si vous avez trouvé un bon mentor pour l'entreprise, ne le laissez pas partir.

Construisez une relation authentique et à long terme avec eux au-delà des réunions axées sur l'agenda et des conseils d'entreprise.

Même si vous avez suffisamment de réussite pour ne pas avoir besoin de conseils réguliers, vous devez rester en contact avec vos mentors. Vous ne savez jamais quand vous aurez à nouveau besoin d'eux.

Plus important encore, construisez une relation à double sens dans laquelle vous êtes là pour eux autant qu'ils ont été là pour vous. Rendez-leur la pareille de toutes les manières possibles, ne serait-ce qu'en étant présent lorsqu'ils ont besoin de vous.

Conclusion

Il est plus facile de relever les défis de l'entreprise et de se développer en tant que leader avec l'aide d'un mentor. Utilisez ce guide comme référence pour trouver un mentor d'entreprise qui pourra vous guider dans votre parcours entrepreneurial.

N'oubliez pas d'appliquer ce que vous apprenez dans vos activités quotidiennes d'entreprise. Utilisez un mélange de outils de marketing des outils de productivité et d'autres outils permettant de rationaliser les opérations commerciales et de gérer une entreprise rentable.

ClickUp offre aux startups une suite complète d'outils, les aidant à s'adapter et à se développer. S'inscrire sur ClickUp gratuitement et testez ses différentes fonctionnalités et plus encore.