Donnez du pouvoir à votre équipe en 2025 : 10 outils de collaboration les mieux notés pour les petites entreprises

Le pouvoir d'une collaboration réussie n'est un secret pour personne dans le monde des entreprises. Lorsque les esprits s'unissent, ils font rapidement jaillir de nouvelles idées de projet et éclairent les solutions aux défis les plus délicats. Ainsi, lorsque l'ensemble de l'équipe participe à la prise de décision, c'est la recette d'une réussite assurée. 👨‍🍳

Pourtant, atteindre ce niveau d'alignement peut souvent sembler une tâche décourageante, car la coordination de projets entre plusieurs équipes exige une organisation et une planification méticuleuses. C'est là que l'assistance d'outils de collaboration de premier ordre pour les petites entreprises entre en jeu.

Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs outils de collaboration pour les petites entreprises conçus pour améliorer la communication au sein de l'équipe . Vous découvrirez leurs avantages, leurs inconvénients, les évaluations des utilisateurs et les prix, ce qui vous permettra de faire le meilleur choix pour votre équipe.

Quels sont les outils de collaboration pour les petites entreprises ?

Les outils de collaboration pour les petites entreprises sont des plateformes logicielles conçues pour faciliter la coopération, la communication et le travail d'équipe entre les partenaires, les employés et les clients. Ces outils sont essentiels pour optimiser les flux de travail et d'améliorer la productivité dans un environnement de petite entreprise. 💪

Bien qu'un outil de collaboration destiné aux petites et grandes entreprises offre des fonctionnalités similaires, l'utilisation d'un logiciel de collaboration spécialement conçu pour les petites organisations offre un large intervalle d'avantages :

Simplicité : Ces outils sont souvent conçus pour être plus simples, car ils s'adressent généralement à des équipes plus petites avec moins d'utilisateurs Rentabilité : Les petites entreprises ont généralement des budgets plus serrés et moins de ressources informatiques, de sorte que ces outils ont tendance à être adaptés à leur budget Facilité d'utilisation : L'interface du logiciel de collaboration est plus conviviale, car les petites équipes disposent de ressources limitées pour une formation approfondie

Que faut-il rechercher dans les outils de collaboration pour les petites entreprises ?

Lorsque vous choisissez des outils de collaboration pour votre petite entreprise, tenez compte des facteurs clés suivants :

Collaboration et personnalisation : Recherchez les fonctionnalités spécifiques du logiciel de collaboration dont vous avez besoin, qui peuvent être la messagerie en temps réel, la vidéoconférence, le partage de documents et..gestion des tâcheset voyez si vous pouvez les adapter à vos flux de travail

Évolutivité : S'assurer que l'outil peut évoluer avec votre entreprise, en vous permettant d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs et des fonctionnalités en fonction de l'évolution de vos besoins

: S'assurer que l'outil peut évoluer avec votre entreprise, en vous permettant d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs et des fonctionnalités en fonction de l'évolution de vos besoins Assistance et formation des utilisateurs : Vérifiez si le logiciel offre des ressources de formation et de la documentation pour aider votre équipe à apprendre rapidement et à naviguer facilement dans l'outil

: Vérifiez si le logiciel offre des ressources de formation et de la documentation pour aider votre équipe à apprendre rapidement et à naviguer facilement dans l'outil Capacités d'intégration : Vérifiez si les outils de collaboration s'intègrent de manière transparente à vos logiciels existants, tels que l'e-mail, les calendriers,Les systèmes de gestion de la relation client (CRM)et les outils de gestion de projet

: Vérifiez si les outils de collaboration s'intègrent de manière transparente à vos logiciels existants, tels que l'e-mail, les calendriers,Les systèmes de gestion de la relation client (CRM)et les outils de gestion de projet Les fonctionnalités de sécurité : Recherchez des fonctionnalités de sécurité robustes telles que le cryptage des données, l'authentification des utilisateurs et les contrôles d'accès pour protéger les informations sensibles de l'entreprise

10 meilleurs outils de collaboration pour les petites entreprises à utiliser en 2024

Bien qu'il existe plus d'outils de collaboration que de parfums dans un magasin de glaces, nous avons soigneusement déniché nos solutions favorites pour les petites entreprises. 🍦

Voyons quelles fonctionnalités uniques elles ont à offrir !

1. ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser le flux de travail de votre entreprise en fonction de vos besoins

ClickUp est la preuve que l'on peut trouver des trésors sans trop creuser ! Ce logiciel est un véritable bijou dans le domaine des outils de collaboration pour les petites entreprises, réunissant les discussions d'équipe, la communication instantanée et les tableaux blancs interactifs, le tout au sein d'une seule et même plateforme. 💎

La collaboration au sein d'une équipe est aussi simple que de l'eau de roche avec le logiciel fonctionnalité de détection avancée de la collaboration qui vous avertit lorsqu'un membre de l'équipe affiche une tâche ou ajoute un nouveau commentaire. Recevez instantanément un retour d'information automatique sur les changements de statut, les nouveaux commentaires et toutes les activités liées aux tâches au fur et à mesure qu'elles se déroulent.

Collaborez de manière transparente et en temps réel au sein de Documents ClickUp -Pendant la modification, étiquetez les membres de l'équipe dans les commentaires, assignez des éléments d'action et transformez le texte en tâches réalisables pour rester organisé et efficace.

Gardez tout votre travail facilement accessible en connectant les documents et les tâches. Incorporez des widgets à vos tableaux de bord pour faciliter les mises à jour du flux de travail, les changements de statut du projet et l'affectation des tâches. Créez des liens partageables et gérez sans effort les permissions, qu'il s'agisse de l'accès de l'équipe, des invités ou du public.

Dans le domaine de la collaboration visuelle, Tableaux blancs ClickUp sont sous les feux de la rampe et constituent le terrain de jeu créatif de votre équipe. 🌟

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Tableau blanc-gif.gif Tableaux blancs ClickUp avec fonctionnalités collaboratives /$$img/

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

Cet outil polyvalent offre une personnalisation et une flexibilité inégalées, ce qui le rend parfait pour :

Le brainstorming, la carte mentale (mind mapping) et le forfait de projet

Partage d'idées avec votre équipe en intégrant des notes, des commentaires, des documents, des fichiers multimédias et des liens

Coopérer à la résolution créative de problèmes à l'aide de diagrammes, de graphiques et de formes codées par couleur

Utilisez la fonction Affichez ClickUp Chat pour maintenir toutes les communications au sein d'un environnement de travail unifié, éliminant ainsi la nécessité de passer d'un écran à l'autre tableaux de bord de gestion de projet et des plateformes de messagerie. Communiquez en temps réel, célébrez les contributions individuelles et maintenez les discussions spécifiques à une tâche au sein d'un même fil.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Forfait Free généreux

Communication et modification en cours en temps réel

Facilecollaboration visuelle avec des outils personnalisablesModèles de tableau blanc Fonctionnalité de gestion de projet pour suivre le temps et créer des flux de travail

Assistance la collaboration asynchrone plus de 15 affichages ClickUp pour faciliter la coopération

Évolutif pour les entreprises en croissance

S'intègre à plus de 1 000+ plateformes comme Slack et Zoom

Convivialitéoutils de collaboration à distance Idéal pourla collaboration au sein d'une équipe interfonctionnelle Facilement partageable Formulaires ClickUp pourcollaborer avec les clients Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les débutants

L'application mobile a moins de fonctionnalités que l'application web

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Clarizen

Via : Clarizen Clarizen, également connu sous le nom de Planview Adaptive Work, est un logiciel de gestion du travail collaboratif qui réunit la gestion de projet inter-entreprises, la collaboration in-context, et la automatisation du flux de travail . 🔀

Bien que cet outil soit plus adapté aux entreprises, les petites entreprises peuvent bénéficier de son interface utilisateur intuitive et de ses fonctionnalités sociales.

Le logiciel excelle à faciliter les discussions et les annonces à l'échelle de l'entreprise. Il transforme la communication en flux de travail structurés, ce qui stimule considérablement les performances des équipes. Les utilisateurs peuvent facilement créer des groupes de discussion automatiquement liés par le flux de discussion. Les utilisateurs internes sont ajoutés au Groupe de toute l'entreprise.

L'interface sociale innovante relie les discussions aux éléments du projet, ce qui permet des discussions en temps réel qui aboutissent à des résultats exploitables. De plus, vous pouvez facilement étiqueter et impliquer les membres de l'équipe par le biais de mentions dans le fil d'actualité.

Clarizen meilleures fonctionnalités

Communication simplifiée en contexte

Étiquettes et mentions pour stimuler l'engagement

Notifications par e-mail pour les membres des groupes de discussion

Épinglage et mise en évidence des messages

Limites de Clarizen

Le logiciel peut nécessiter quelques efforts pour être configuré correctement

Pas de client de bureau

Prix de Clarizen

Disponible sur contact

G2 : 4.1/5 (plus de 500 commentaires)

: 4.1/5 (plus de 500 commentaires) Capterra : 4.2/5 (170+ commentaires)

3. Airtable

Via : Airtable Airtable est un outil d'organisation et de collaborationqui fournit aux équipes de toutes tailles une plateforme centralisée pour gérer efficacement les projets, les clients et les idées innovantes. 💡

Deux types de collaborateurs jouent un rôle dans la promotion de la coopération au sein d'Airtable :

Collaborateurs de base : Utilisateurs autorisés à collaborer au sein d'une base spécifique Collaborateurs de l'espace de travail : Utilisateurs ayant accès à toutes les bases de l'espace de travail

Fournir aux collaborateurs un accès aux bases Airtable permet à plusieurs membres de l'équipe de travailler ensemble sur une base de données ou un projet partagé de manière organisée.

Les administrateurs peuvent accorder aux membres de l'équipe des permissions pour des tâches telles que l'affichage, la modification en cours, l'ajout ou la suppression d'enregistrements. Ils peuvent également permettre aux collaborateurs de créer ou de modifier des tableaux, des vues et d'autres éléments de la base.

Airtable dispose d'applications bureau et mobile pour iOS et Android, ce qui vous permet d'accéder aux fichiers depuis n'importe où.

Meilleures fonctionnalités d'Airtable

Bases partagées pour les simplesgestion de projet collaboration Permissions personnalisables pour les collaborateurs

Commentaires et notes pour des discussions en temps réel

Notifications pour les mises à jour et les mentions

Intégration avec des outils populaires tels que Slack, Gmail et Facebook

Limites d'Airtable

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage abrupte au début

La fonctionnalité des commentaires pourrait être mieux organisée

Prix d'Airtable

**Free

Teams : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Business : 45$/mois par utilisateur

: 45$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Airtable évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

: 4.6/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 800+ commentaires)

4. monday.com

Via : monday.com Star des outils de collaboration en ligne, monday.com jongle sans peine avec ses rôles d'application de communication et de solution dédiée aux équipes de gestion de projet. ⭐

Débloquez tout le potentiel de la collaboration entre équipes de petites entreprises avec monday.com workdocs. Vous pouvez corédiger en cours, partager des commentaires et glisser-déposer du texte de manière transparente sans provoquer de perturbations dans les flux de travail de l'équipe. Planifiez les processus et partager des idées et des images sur un canevas de travail flexible qui encourage la collaboration créative au sein de l'équipe.

Restez informé de la progression des tâches et des échéanciers grâce aux listes à faire et aux affectations. Organisez la charge de travail en créant une checklist des tâches hebdomadaires au sein d'un document partagé, afin de vous assurer que vos projets restent sur la bonne voie.

monday.com meilleures fonctionnalités

Interface conviviale

Tableau de bord centralisé pour toute la communication et la documentation

Option d'étiquette pour les membres de l'équipe dans les discussions

Intégrations GitHub et GitLab pourle forfait de développement de logiciels collaboration

Intégrations avec Zoom, Slack, Outlook, Gmail, etc.

limites de monday.com

La personnalisation de l'écran principal pourrait être améliorée

Les fonctionnalités de rapports pourraient être améliorées

monday.com pricing

free Free

Basic 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Pro: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

5. Podio

Via : Podio Podio est comme une boîte à outils d'urgence pour les coéquipiers, car il aide à la gestion des tâches, aux flux de travail automatisés, à la collaboration sociale, à l'intégration du Calendrier, à la fonction de discussion et à la planification des réunions. 🧰

Podio se distingue par ses notifications semblables à celles de Facebook et son interface conviviale. La plateforme vous aide à organiser et à surveiller la communication facilement, car toutes les discussions sont soigneusement stockées dans un emplacement unifié, ce qui permet aux utilisateurs de les suivre et de les gérer sans effort. De plus, vous pouvez joindre des pièces, vérifier le statut des tâches et ajouter des commentaires.

La gestion des tâches en temps réel est un jeu d'enfant, car vous les assignez et discutez des moindres détails par le biais de commentaires. Cette approche rationalisée offre un aperçu clair du travail en cours, éliminant ainsi le besoin d'envoyer constamment des e-mails de statut et évitant les ralentissements inutiles.

Les utilisateurs bénéficient également de fonctionnalités telles que les options de personnalisation, les tableaux de bord personnalisés, le contrôle d'accès et l'intégration CRM.

Les meilleures fonctionnalités de Podio

Un hub centralisé pour le contenu, les discussions, les projets et les fichiers

Modification en cours des fichiers en collaboration

Intégrations avec des outils populaires tels que ShareFile, Dropbox et GoToMeeting

applications iOS et Android

Fonctions pratiques de gestion des tâches

Les limites de Podio

La version gratuite peut être inadaptée aux besoins de l'organisation

Certaines tâches de rapports de base peuvent ne pas répondre entièrement aux besoins de l'utilisateur

Prix de Podio

Gratuit

Plus : 11,20 $/mois

: 11,20 $/mois Premium : 19,20 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (400+ commentaires)

: 4.2/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (300+ commentaires)

6. Ruche

Via : Ruche Hive rationalise la gestion de projet collaborative dans le cloud, en offrant une assistance aux équipes au bureau, à distance ou hybrides. Il propose des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, le partage de fichiers et la discussion, conçues pour permettre à votre équipe de rester en contact en permanence.

Utilisez Hive chat pour vous connecter avec vos collègues individuellement, en groupe ou dans des fils de projet et signalez votre statut de disponibilité pour faire savoir à votre équipe si vous êtes occupé ou absent.

Des réunions vidéo sont disponibles sur la plateforme, vous permettant de les rejoindre directement depuis le chat, de prendre des notes et d'assigner des actions de suivi en quelques minutes. Si le chat textuel ne suffit pas, vous pouvez passer à un chat vidéo ou utiliser des raccourcis pour lancer Zoom et Google Meet. 🤝

Utilisez Hive Notes pour une modification en cours en temps réel avant, pendant et après les réunions. Elles se synchronisent de manière transparente avec votre Calendrier, fournissant un accès facile à tous les documents liés à la réunion.

En outre, simplifiez la saisie des données en centralisant les informations à l'aide de Hive Forms qui s'intègrent de manière transparente dans les projets et les tâches, ce qui simplifie leur attribution aux membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Fonctionnalité de discussion en groupe

Intégration avec Zoom et Google Meet

Notes avec possibilité de modification en cours

Discussion vidéo au sein de la plateforme

Partage de fichiers en cours de discussion

Limites de Hive

Les applications bureau et mobile pourraient être améliorées

La gestion des permissions et de la hiérarchie des projets est maladroite

Prix de Hive

Solo : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Teams : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (450+ commentaires)

: 4.6/5 (450+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (180+ commentaires)

Via : Lieu de travail Workplace de Meta est un réseau social privé conçu pour les particuliers et les entreprises. Il met en forme le format de Facebook et offre des fonctionnalités telles que la création de profils et de groupes personnalisés, l'organisation d'évènements et le partage d'informations. La plateforme se distingue par ses outils de communication et de messagerie qui rationalisent le travail d'équipe. 📨

Au sein de Workplace, les utilisateurs peuvent sans effort envoyer des messages, enregistrer des vidéos et programmer des évènements. La fonction de messagerie instantanée permet aux équipes de se connecter en quelques secondes, tandis que la création de groupes permet la collaboration entre collègues de départements communs.

La communication Business est simplifiée grâce aux Groupes Workplace qui vous permettent de créer autant de groupes que nécessaire, de personnaliser leur nom, de sélectionner les paramètres de confidentialité et d'inviter les membres de votre choix.

Tout comme Facebook, Workplace vous permet de commenter au sein des groupes ou de publier directement sur votre profil. Partagez des photos, des sondages et des fichiers pour exprimer vos pensées et vos idées à votre équipe.

Workplace de Meta meilleures fonctionnalités

Les messages Q&A permettent aux utilisateurs d'approuver leur contenu favori

S'intègre à OneDrive, SharePoint, Dropbox ou Google Drive

Fonctionnalité de vidéoconférence et de discussion pour les réunions de groupe

Possibilité d'épingler des annonces en haut du fil d'actualité

Des Teams et des sondages pour recueillir l'avis de l'équipe

Un grand nombre de groupes peut entraîner une désorganisation de l'environnement de travail

L'intégration avec d'autres produits Facebook est quelque peu limitée

Forfait de base : 4 $/mois par utilisateur

: 4 $/mois par utilisateur Module complémentaire d'administration et d'assistance avancées : 2 $/mois par utilisateur

: 2 $/mois par utilisateur Module complémentaire Enterprise Live : 2 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4/5 (1 500+ commentaires)

: 4/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (1 300+ commentaires)

8. Page d'accueil

Via : Même page Samepage est sur mesure pour les petites entreprises ; il favorise la collaboration grâce à une série d'outils, notamment la messagerie instantanée, les discussions, les conversations, la planification, le partage de fichiers et les listes de tâches.

La solution encourage la collaboration en organisant et stockant efficacement un large intervalle de fichiers, tels que des vidéos, des images et des plans, le tout sur une seule page. Vous pouvez partager les pages avec n'importe quel membre de l'équipe pour assurer la synchronisation du travail et les mises à jour en temps réel.

Lancer des visioconférences ou des appels audio avec les membres de l'organisation et les invités est possible en quelques clics. Vous pouvez également partager votre écran à l'aide de l'application de bureau pour exprimer vos idées plus clairement.

Pour des discussions plus privées, discutez en tête-à-tête avec un membre ou un invité de votre organisation. Pour favoriser des discussions plus larges, créez des chats de groupe et réunissez tout le monde pour des conversations collaboratives. 🗣️

Meilleures fonctionnalités de Samepage

Intègre les fichiers stockés sur des plateformes telles que Dropbox, Google Drive et OneDrive

Application mobile pour un accès facile partout et à tout moment

Fonctionnalité de recherche conviviale pour trouver des messages, des évènements, des tâches ou des pièces jointes

Messagerie instantanée privée ou de groupe

Visioconférences et partage d'écran

Limites de Samepage

La qualité vidéo n'est pas toujours fiable

Options de personnalisation limitées pour les dossiers de l'espace de travail

Prix de Samepage

Gratuit : Standard : Format : Format : Format : Format : **Gratuit

: : : : : : **Gratuit Standard : 7,50 $/mois par utilisateur

: 7,50 $/mois par utilisateur Pro : 9$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (200+ commentaires)

: 4.5/5 (200+ commentaires) Crozdesk : 4.5/5 (200+ commentaires)

9. Boucle Microsoft

Via : Boucle Microsoft Microsoft Loop est votre outil de communication asynchrone et de connexion transparente, quel que soit votre lieu de travail. Il est doté d'une application mobile et d'un intervalle diversifié de composants qui rationalisent la collaboration au sein de l'équipe, garantissant ainsi la réussite de l'exécution du projet. ✅

Débloquez le potentiel de Loop grâce à ces composants clés :

Co-authoring : Collaborez sans effort avec votre équipe pour peaufiner le contenu, qu'il s'agisse de rédiger un message pour les médias sociaux ou de composer un e-mail client Remue-méninges organisé : Utilisez des listes à puces ou numérotées pour lancer des idées avec votre équipe de manière ordonnée et efficace Collaboration en temps réel:Les Tableurs et les listes vous permettent de modifier et d'afficher les changements instantanément dans votre discussion. Créez et partagez des tableaux avec des colonnes et des lignes claires, en spécifiant les données dont vous avez besoin auprès de votre équipe Gestion efficace des tâches : Attribuez du travail avec des dates d'échéance et informez les membres de l'équipe à l'aide de mentions. Au fur et à mesure que les tâches sont achevées, elles peuvent être marquées comme terminées, assurant ainsi un suivi fluide de la progression Discussions ciblées : Permet de se concentrer sur des sujets spécifiques dans le fil de discussion, ce qui est particulièrement bénéfique pour une prise de décision rapide

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Loop

Communication et modification en cours en temps réel

Commentaires, encouragements, réactions et émojis pour exprimer vos pensées

Le flux de notifications de l'application mobile assure le suivi de vos tâches, mentions et réponses

Intégration à Microsoft 365

Partage facile des pages

Limites de Microsoft Loop

Pas de critiques disponibles (puisqu'il s'agit d'une version relativement récente)

Prix de Microsoft Loop

Free (gratuit)

Microsoft Loop évaluations et critiques

Aucune évaluation n'est disponible

10. Spike

Via : Spike Spike est une solution tout-en-un pour les équipes à la recherche d'une communication transparente et d'une gestion efficace du calendrier des projets au sein d'une seule et même plateforme.

Collaborez facilement dans Docs en utilisant du texte, des images ou des vidéos. Joignez des pièces, ajoutez des tâches et définissez même des rappels pour une gestion de projet facile. Lorsque vous modifiez, les notes avec notifications sont automatiquement placées en haut de votre flux unifié, éliminant ainsi la nécessité d'informer les autres des modifications. 🔔

La fonctionnalité Courrier électronique conversationnel de Spike vous permet d'organiser toutes vos discussions passées et présentes sous des contacts individuels, y compris les e-mails, les fils de discussion, les fichiers, les profils sociaux et les pièces jointes.

Favorisez le travail d'équipe grâce aux Canaux Spike, des espaces dédiés aux discussions liées à un projet. Utilisez ses outils de collaboration en équipe pour partager des fichiers, participer à des appels d'équipe et vous assurer que tout le monde reste informé.

Les meilleures fonctionnalités de Spike

Calendrier partagé

Intégration avec des services de stockage cloud tels que Google Drive et Dropbox

Gestion de fichiers et fonctionnalités de recherche

Vidéo conférence pour les réunions

Documents collaboratifs pour une modification en cours

Limites de Spike

Les utilisateurs ne peuvent transférer que des e-mails individuels et non des fils d'e-mails entiers

Pas d'option pour étiqueter les membres de l'équipe dans les notes

Prix de Spike

**Free

Teams : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Business+ : 9$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

: 4.7/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (40+ commentaires)

Débloquer la puissance du travail d'équipe avec les outils de collaboration essentiels pour les petites entreprises

Améliorez le potentiel de votre entreprise en promouvant le travail d'équipe, en facilitant une collaboration fluide et en assurant une gestion de projet rationalisée. Ces 10 outils de collaboration pour les petites entreprises peuvent servir de force unificatrice tout au long de votre parcours vers la réussite. 🏆

Pour un logiciel complet de gestion de projet et de collaboration d'équipe, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp ! La version gratuite dispose de fonctionnalités pratiques pour vous aider à communiquer efficacement et à comprendre la progression du projet entre les tâches plus efficacement que jamais !