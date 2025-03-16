10 meilleurs outils d'IA pour les startups et les petites entreprises en 2025

Toutes les startups sont confrontées au même défi : faire plus avec moins. Entre des ressources limitées et la pression constante pour innover, on peut avoir l'impression de ne jamais avoir assez de temps ou de main-d'œuvre.

Mais les bons outils d'intelligence artificielle (IA) pour les startups peuvent changer la donne, en vous aidant à automatiser les tâches, à améliorer la productivité et à garder une longueur d'avance.

Dans cet article de blog, nous partageons 10 des meilleurs outils d'IA pour les startups qui peuvent considérablement améliorer la façon dont vous gérez votre entreprise.

C'est parti ! 🏁

Tous les outils d'IA ne sont pas conçus de la même manière, et les startups ont besoin de solutions adaptées à leur environnement en constante évolution et soucieux des ressources. Le bon outil doit permettre de gagner du temps, de réduire les efforts et de faciliter la prise de décision sans ajouter de complexité.

Voici les éléments à prendre en compte lors du choix d'un outil d'IA :

Facilité d'utilisation : Optez pour des outils qui simplifient l'adoption de Optez pour des outils qui simplifient l'adoption de l'IA dans l'environnement de travail grâce à des interfaces intuitives et des flux de travail clairs afin de réduire la courbe d'apprentissage

Évolutivité : Assurez-vous que les outils peuvent répondre aux besoins croissants de votre entreprise sans nécessiter de mises à niveau ou d'ajustements constants

Rentabilité : Investissez dans une IA qui améliore la productivité tout en alignant les coûts sur la valeur fournie

Personnalisation : Utilisez des outils d'IA qui s'adaptent aux besoins uniques des startups grâce à des paramètres ajustables et des fonctionnalités sur mesure

Capacités d'intégration : choisissez des solutions d'IA qui s'intègrent à vos flux de travail existants afin d'éviter les perturbations et d'optimiser votre efficacité

🧠 Fait amusant : l'automatisation du marketing est l'utilisation de l'IA la plus courante pour les startups en phase de démarrage ! Les outils d'IA permettent de rationaliser la création de contenu, l'optimisation des publicités et l'engagement des clients, ce qui permet aux startups de se développer plus rapidement avec moins de ressources.

Les startups doivent trouver le juste équilibre entre rapidité, efficacité et évolutivité. Les outils basés sur l'IA permettent d'automatiser les tâches, d'optimiser les flux de travail et d'améliorer la gestion de projet des startups en phase de démarrage sans augmenter les coûts opérationnels.

Voici une liste sélectionnée des meilleurs outils d'IA pour les startups afin de vous aider à évoluer plus intelligemment. 📑

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la collaboration d'équipe basées sur l'IA)

Les startups prospèrent grâce à l'innovation, à l'agilité et à une croissance rapide, mais rester organisé tout en développant votre entreprise peut être un défi.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, réunit la gestion de projet, la documentation et la collaboration sur une seule plateforme, optimisée par l'IA. Grâce à l'automatisation, à la rationalisation des flux de travail et à la collaboration en temps réel, c'est l'outil idéal pour les startups qui souhaitent se développer de manière durable.

Obtenez des informations basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité de vos flux de travail avec ClickUp Brain

À mesure que votre startup grandit, la complexité des flux de travail augmente également. ClickUp Brain ne se contente pas d'automatiser ; il prédit les goulots d'étranglement, ce qui permet d'ajuster les calendriers à l'avance et de respecter les échéanciers des projets. Il complète ClickUp Docs en résumant les longs rapports, en générant du contenu et en améliorant la clarté, ce qui rend la documentation plus efficace.

L'outil AI Notetaker de ClickUp transforme les réunions en sessions productives axées sur l'action. L'IA capture automatiquement les informations clés, telles que les décisions, les idées et les éléments d'action, et crée des résumés clairs et concis qui s'intègrent facilement aux projets en cours.

Lorsque vous devez jongler entre plusieurs projets, ClickUp Brain peut analyser les charges de travail, prévoir les échéanciers et recommander la meilleure façon de distribuer les tâches. Les équipes ont une vision claire des personnes disponibles et des tâches urgentes, ce qui permet de garder les projets sur la bonne voie.

De la planification du lancement de produits à la gestion de contenu et au suivi des échéances, le logiciel de gestion de projet ClickUp Startup vous offre la structure dont vous avez besoin pour rester au top de votre travail.

Configurez des déclencheurs pour rationaliser la gestion des tâches à l'aide des automatisations ClickUp

ClickUp Automations vous permet d'optimiser vos opérations en configurant des règles qui déclenchent des actions spécifiques, réduisant ainsi les efforts manuels. Les automatisations peuvent mettre à jour le statut des tâches, assigner des membres de l'équipe, envoyer des notifications, et plus encore. Cela permet de faire avancer le travail tout en réduisant les tâches administratives.

Lorsqu'elle prépare une présentation importante pour des investisseurs, l'équipe peut rédiger des propositions, esquisser des présentations et stocker des notes de recherche dans un emplacement centralisé à l'aide de ClickUp Knowledge Management, ce qui facilite la collaboration et élimine les problèmes de contrôle des versions.

Si vous recherchez une méthode structurée pour planifier et mettre en œuvre vos idées commerciales, ClickUp propose également des modèles.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Startup Canvas comprend 13 segments distincts qui couvrent presque tous les aspects de votre startup, fournissant un cadre structuré pour réaliser pleinement votre vision d'entreprise.

D'autre part, le modèle de checklist ClickUp Business Startup organise toutes les étapes nécessaires en un seul endroit, ce qui vous permet de visualiser facilement votre progression et de rester sur la bonne voie, en vous assurant de ne manquer aucune étape importante du processus.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenez des réponses basées sur l'IA : Posez à l'IA toutes vos questions sur votre environnement de travail, et ClickUp Brain recherchera dans tous les documents, tâches et wikis pour vous fournir des réponses rapides et précises

Tirez parti de modèles wiki personnalisés : Construisez facilement votre base de connaissances à l'aide de modèles wiki prédéfinis ou transformez n'importe quel document ClickUp en wiki, en ajoutant une mise en forme de texte enrichi, des médias intégrés et une collaboration en temps réel

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe : collaborez sur des présentations et des stratégies grâce à la modification en cours, aux commentaires intégrés et aux clips vidéo, afin que votre équipe puisse affiner ses idées et prendre les bonnes décisions

Attribuez des tâches : Utilisez ClickUp pour attribuer des tâches avec des priorités, des délais et des dépendances personnalisés, afin de vous assurer que les bonnes tâches sont achevées au bon moment, sans microgestion

Connectez-vous à des outils essentiels : intégrez ClickUp à Google Drive, Zoom et d'autres applications, ce qui vous permet de connecter vos outils existants et d'améliorer vos flux de travail

Limitations de ClickUp

La plateforme offre de nombreuses possibilités de personnalisation, ce qui peut prendre un certain temps à comprendre et à configurer

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

J'adore ClickUp ! J'ai utilisé de nombreux outils pour gérer les flux de travail de mes projets et autres, mais aucun n'a répondu aussi bien à mes besoins que ClickUp. Il a tout ce dont vous avez besoin (c'est l'application tout-en-un pour le travail) et répond à tous vos besoins personnels et professionnels. Mes fonctionnalités préférées sont les modèles (comment ne pas les aimer ?) et les documents. Bon sang, j'adore mettre en forme avec cet outil.

2. Jasper IA (Idéal pour la création de contenu évolutif et la génération de textes marketing)

via Jasper

Jasper AI aide les startups à générer du contenu marketing de haute qualité à grande échelle, réduisant ainsi le temps passé à rédiger à partir de zéro. Au lieu de produire des textes génériques générés par l'IA, il permet aux entreprises de former l'IA à refléter la voix unique de leur marque, garantissant ainsi la cohérence des messages.

Des blogs aux campagnes par e-mail, en passant par les textes publicitaires et les publications sur les réseaux sociaux, cet assistant marketing alimenté par l'IA permet aux équipes de créer en quelques minutes des textes attrayants et axés sur la conversion. Son système de réutilisation du contenu garantit qu'un même contenu peut être adapté à plusieurs outils d'IA, ce qui rend les flux de travail plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Personnalisez la voix de votre marque pour garantir la cohérence de vos messages, quel que soit le type de contenu

Optimisez le contenu pour le référencement tout en conservant la lisibilité

Obtenez instantanément des idées de contenu et des réponses à vos requêtes avec Jasper Chat

Générez du contenu multilingue adapté à la culture de votre public cible

Limitations de Jasper IA

Tarification évolutive pour les équipes en pleine croissance

Nécessite un réglage manuel pour les sujets nuancés

Les limites de l'API restreignent la flexibilité de l'intégration

Difficultés avec la terminologie hautement technique

Tarifs Jasper IA

Créateur : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper IA ?

Jasper propose plus de 50 modèles, couvrant ainsi tous les aspects de la création de contenu. Honnêtement, les modèles sont les meilleures fonctionnalités. Si, par exemple, vous devez rédiger un article de blog, Jasper vous fournit le contenu et le « dialecte » appropriés. »

🔍 Le saviez-vous ? Jasper AI a été la première start-up licorne entièrement construite à l'aide de l'IA. Cet outil marketing a tiré parti de l'IA pour devenir une entreprise valant un milliard de dollars.

3. GrammarlyGO (Idéal pour améliorer la communication d'entreprise grâce à l'IA et automatiser les flux de travail liés à la rédaction)

via GrammarlyGO

GrammarlyGO améliore la rédaction professionnelle en fournissant des suggestions en temps réel pour plus de clarté, de ton et d'engagement. Il analyse le contexte pour affiner la communication commerciale, garantissant que les messages correspondent à la vision de votre marque et trouvent un écho auprès du marché cible.

En tant qu'assistant de rédaction alimenté par l'IA, il optimise votre processus de rédaction et maintient un ton professionnel dans toutes vos interactions, qu'il s'agisse d'e-mails, de rapports ou de documents internes.

L'IA s'adapte également à différents styles d'écriture, ce qui facilite la rédaction rapide de réponses sans paraître robotique. Les fondateurs et les entrepreneurs qui misent sur une communication claire et cohérente trouveront cet outil utile pour gagner en efficacité et réduire le temps consacré aux révisions.

Meilleures fonctionnalités de GrammarlyGO

Améliorez la clarté de vos écrits grâce à des suggestions contextuelles en temps réel

Ajustez le ton de manière dynamique pour une communication professionnelle

Automatisez les réponses pour accélérer la création d'e-mails et de documents

Assurez la cohérence de votre marque grâce à des guides de style alimentés par l'IA

Simplifiez la gestion des e-mails grâce à l'IA qui résume les messages et suggère des réponses personnalisées

Limitations de GrammarlyGO

Fonctionnalités avancées réservées aux forfaits Enterprise

La version mobile offre des fonctionnalités limitées

La personnalisation nécessite une expertise dans l'installation de guides de style

Tarifs GrammarlyGO

Free

Pro : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis GrammarlyGO

G2 : 4,7/5 (plus de 9 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 150 avis)

💡 Conseil de pro : utilisez l'IA pour rédiger vos présentations aux investisseurs ! Certaines startups ont même obtenu des financements grâce à des présentations générées par l'IA, sans aucune modification humaine.

4. Synthesia (Idéal pour la production vidéo évolutive et la création de contenu de formation professionnelle)

via Synthesia

Synthesia simplifie la production vidéo en utilisant des avatars générés par IA et la synthèse vocale, éliminant ainsi le besoin d'équipements de tournage coûteux ou d'équipes de production. Il vous permet de convertir du texte en présentations vidéo de haute qualité mettant en scène des avatars IA réalistes qui délivrent le contenu de manière naturelle.

Cela rend cet outil particulièrement utile pour les startups qui souhaitent créer des supports marketing, des documents de formation, des présentations de produits et des vidéos interactives de haute qualité sans les frais généraux liés à la production vidéo traditionnelle.

Meilleures fonctionnalités de Synthesia

Créez des vidéos professionnelles à l'aide d'avatars alimentés par l'IA

Convertissez des scripts de texte en voix et mouvements synchronisés

Personnalisez les avatars pour garantir la cohérence du contenu de votre marque

Traduisez le contenu vidéo en plusieurs langues

Accédez à des modèles de vidéos spécifiques à votre secteur d'activité pour une production rapide

Limitations de Synthesia

L'installation d'avatars personnalisés nécessite une configuration supplémentaire

Options limitées de mouvement de caméra pour les prises de vue dynamiques

Augmentation des temps de rendu pour les vidéos haute résolution

Tarifs Synthesia

Free

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Créateur : 89 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 1 880 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 225 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Synthesia ?

J'utilise depuis quelque temps déjà l'IA et les plateformes vidéo d'avatars IA pour des projets liés à mon entreprise. Je peux affirmer que Synthesia offre la meilleure qualité vidéo et les avatars les plus réalistes du secteur. Synthesia dispose également du meilleur éditeur vidéo de sa catégorie et du flux de travail le plus productif.

5. Murf AI (Idéal pour la production de voix off professionnelles et la génération de contenu audio)

via Murf IA

Murf AI aide les startups à produire des voix off de qualité studio sans avoir recours à des comédiens, ce qui en fait l'outil idéal pour les entreprises qui créent des podcasts, des modules de formation et des démonstrations de produits. La plateforme propose des voix IA naturelles dans plusieurs langues, avec plus de 133 voix et des options de personnalisation du ton, de la vitesse et de l'intonation.

Cet outil pour les startups s'intègre également à des outils de modification vidéo, permettant une synchronisation parfaite entre l'audio et le visuel.

Les meilleures fonctionnalités de Murf AI

Ajoutez des voix off réalistes générées par IA à vos applications, sites Web et services grâce à l'API Text-toSpeech

Personnalisez le ton, le pitch et le rythme pour une présentation professionnelle

Créez des voix IA personnalisées à l'aide de la technologie de clonage vocal

Automatisez la production audio à grande échelle grâce au traitement par lots

Intégrez-le en toute transparence à des plateformes vidéo et d'apprentissage en ligne

Limitations de Murf IA

Réglage manuel nécessaire pour les prononciations complexes

Limites de stockage dans les forfaits bas de gamme

Personnalisation limitée pour la modification vocale en temps réel

Tarifs de Murf IA

Free

Créateur Lite : 29 $/mois par utilisateur

Creator Plus+ : 49 $/mois par utilisateur

Business Lite : 99 $/mois par utilisateur

Business Plus+ : 199 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Murf IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 320 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? 11 des 20 plus grandes entreprises d'IA aux États-Unis sont basées à San Francisco, mais elles n'emploient que 3 400 personnes dans la ville, malgré un financement de 15,7 milliards de dollars depuis 2008.

6. Notion IA (Idéal pour l'organisation intelligente des environnements de travail et la génération de documents)

via Notion

Notion AI améliore la productivité en automatisant la documentation et en structurant le contenu des environnements de travail, aidant ainsi les startups à organiser leurs informations sans effort manuel. Remplaçant les notes éparpillées, Notion AI vous aide à classer, résumer et suggérer des optimisations pour vos documents, garantissant ainsi une meilleure gestion des connaissances.

Il facilite également la prise de notes lors des réunions en extrayant les points clés et les éléments d'action, ce qui réduit le temps consacré à la documentation après la réunion. Sa capacité à générer un contenu structuré le rend utile pour les startups qui gèrent de grandes quantités d'informations internes.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Automatisez l'organisation de vos contenus grâce à une structuration basée sur l'IA

Analysez des PDF, des images et des bases de données pour extraire les informations clés et les éléments d'action

Optimisez l'efficacité de vos flux de travail grâce à une gestion intelligente des tâches

Maintenez une base de connaissances connectée grâce à la catégorisation basée sur l'IA

Rédigez et traduisez du contenu dans plusieurs langues, notamment en japonais, espagnol et allemand

Limites de Notion IA

La gestion complexe des bases de données peut ralentir les performances

Fonctionnalité hors ligne limitée pour les fonctionnalités basées sur l'IA

Les restrictions API ont un impact sur les installations d'automatisation personnalisées

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,7/5 (plus de 5 950 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 460 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion IA ?

Il sert d'environnement de travail unifié où vous pouvez combiner de manière transparente divers éléments tels que du texte, des images, des tableaux, des bases de données et du contenu multimédia. Que vous planifiiez un projet, gériez des tâches, preniez des notes ou créiez un wiki personnel, Notion peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.

7. Hugging Face (Idéal pour le développement de modèles d'IA personnalisés et la mise en œuvre de l'apprentissage automatique)

via Hugging Face

Hugging Face fournit un écosystème d'outils d'IA qui peuvent être utilisés pour développer, former et déployer des modèles d'IA afin de stimuler l'innovation de votre startup. Des modèles pré-entraînés sont disponibles pour des tâches telles que le traitement du langage, la reconnaissance d'images et l'analyse de données. Les propriétaires d'entreprises peuvent affiner les modèles existants ou créer des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins.

Le Hub permet à votre équipe d'accéder rapidement à des modèles de pointe en matière de NLP, de vision par ordinateur et d'audio, et de les partager. Les startups peuvent tirer parti de cette vaste bibliothèque pour créer des prototypes sans réinventer la roue.

Meilleures fonctionnalités de Hugging Face

Accédez à un vaste référentiel de modèles d'IA pré-entraînés et gérez les flux de travail IA grâce au contrôle de version intégré

Présentez des applications basées sur l'IA via Espaces, en créant des démos interactives pour analyser les commentaires des clients

Gérez les flux de travail IA grâce au contrôle de version intégré

Intégrez le NLP avancé à l'aide de la bibliothèque Transformers, qui comprend des modèles tels que BERT, GPT-2 et BLOOM

Déployez l'IA sans effort grâce aux points de terminaison d'inférence, qui garantissent des performances à faible latence

Limitations de Hugging Face

L'optimisation des modèles peut s'avérer complexe pour les utilisateurs non techniques

La gestion personnalisée des ensembles de données nécessite une installation supplémentaire

Tarifs Hugging Face

Free

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Enterprise : À partir de 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Hugging Face

G2 : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 980 avis)

🧠 Anecdote : Mika, le premier PDG IA au monde, a été nommé par la société polonaise de boissons Dictador pour diriger des projets clés et stimuler la croissance. Bien que son impact soit encore en train de se faire sentir, cette initiative montre le rôle croissant de l'IA dans le leadership des entreprises.

8. Perplexity AI (Idéal pour la recherche en temps réel et la synthèse intelligente d'informations)

via Perplexity

Perplexity AI est un moteur de recherche conversationnel conçu pour fournir des réponses contextualisées et référencées en temps réel. Il permet aux startups de collecter, d'analyser et de résumer des informations complexes avec des mises à jour en temps réel. Cet outil d'IA traite les requêtes et fournit des réponses sourcées, rendant la recherche plus rapide et plus efficace.

Il aide les entreprises à synthétiser des données provenant de plusieurs sources, à générer des résumés et à organiser les conclusions clés. Une base de connaissances intégrée permet aux équipes de stocker et de récupérer des informations précieuses pour les projets en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity AI

Utilisez un langage naturel pour récupérer des informations vérifiées grâce à des outils de vérification intégrés

Générez des résumés de recherche pour obtenir des informations rapides et exploitables

Recueillez des données commerciales spécifiques à votre secteur, analysez les tendances et améliorez votre planification stratégique

Utilisez les interactions de suivi pour approfondir les sujets à mesure que de nouvelles questions se posent

Limites de Perplexity AI

La disponibilité des données spécifiques à chaque secteur varie

L'exportation de rapports d'études de marché détaillés nécessite une mise en forme manuelle

Les limites d'utilisation de l'API peuvent affecter l'intégration avec des outils externes

Tarifs de Perplexity AI

Free

Pro : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (plus de 890 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perplexity AI ?

Il fait un travail formidable en utilisant le contexte que je lui fournis et ses recherches sur le Web externe. Leur vitesse d'innovation est époustouflante. Ils sont capables d'intégrer les derniers modèles, ce qui fait de Perplexity un produit d'IA durable et facilite l'utilisation des meilleurs modèles disponibles.

9. Glean (Idéal pour la découverte de connaissances d'entreprise et l'optimisation de la recherche interne)

via Glean

Glean améliore la gestion des connaissances en aidant les équipes à rechercher, organiser et récupérer des informations à l'échelle de l'entreprise. Un système centralisé traite les documents internes, les e-mails et les ressources afin de faciliter la recherche de contenus pertinents.

Les résultats de recherche s'adaptent en fonction de vos rôles et de vos niveaux d'accès, garantissant ainsi que les bonnes informations sont disponibles pour les bonnes personnes. Le traitement du langage naturel (NLP) facilite les requêtes complexes, tandis que l'indexation en temps réel garantit que le contenu reste à jour.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Tirez parti de Vector pour des requêtes en langage naturel qui fournissent des résultats personnalisés en fonction de votre rôle et de vos projets

Obtenez des résultats personnalisés en fonction des niveaux d'accès

Indexez le contenu en temps réel pour garantir la fraîcheur des données

Automatisez les flux de travail complexes en plusieurs étapes grâce à la nouvelle génération d'invites, qui permet un flux de travail fluide

Limitations à prendre en compte

L'installation initiale nécessite une configuration importante

L'indexation à grande échelle nécessite des ressources informatiques supplémentaires

L'intégration avec des systèmes plus anciens peut nécessiter un développement personnalisé

Obtenez les tarifs

Free

Pro : 14,49 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 950 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 730 avis)

🔍 Le saviez-vous ? La loi sur l'IA de l'UE, première législation complète au monde en matière d'IA, a été adoptée en décembre 2023 afin de garantir que le développement de l'IA soit conforme aux valeurs et aux réglementations de l'UE.

10. DALL-E (Idéal pour la création de contenu visuel et la génération d'actifs de marque basés sur l'IA)

via OpenAI

DALL-E génère des images à partir de descriptions textuelles, permettant aux entreprises de créer des visuels personnalisés sans outils de conception traditionnels. Vous pouvez définir des styles, ajuster les compositions et produire plusieurs variantes à partir d'une seule invite, d'instructions ou d'un texte. Il fournit des résultats en haute résolution et offre des outils pour supprimer l'arrière-plan, manipuler des objets et convertir les formats.

Des éléments de personnalisation de la marque peuvent être intégrés aux images générées afin de maintenir une cohérence visuelle. Le système prend en charge le traitement par lots, ce qui rend la création de contenu à grande échelle plus efficace.

Meilleures fonctionnalités de DALL-E

Générez des images à partir d'instructions textuelles détaillées

Assurez la cohérence de votre marque grâce à la personnalisation du style

Créez plusieurs variantes d'images à partir d'une seule entrée

Modifiez et manipulez des visuels à l'aide d'outils intégrés

Traitez les images par lots pour une création de contenu évolutive

Limites de DALL-E

Certaines invites produisent des détails d'image incohérents

Les compositions complexes nécessitent de multiples améliorations

Des limites d'utilisation s'appliquent aux crédits de génération

Tarifs DALL-E

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis DALL-E

G2 : 4,7/5 (plus de 675 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de DALL-E ?

DALL-E est le modèle d'IA le plus rapide et le plus puissant pour générer des images de haute qualité à partir de nos invites, instructions. Il dispose d'un tableau de bord très simple et intuitif pour générer nos images en toute fluidité. Il est capable de comprendre des invites très complexes et de générer nos images avec une grande précision. Il est compatible avec tous nos navigateurs et appareils.

Commencez intelligemment, développez-vous avec ClickUp

Les startups ont besoin d'outils d'IA qui améliorent réellement la productivité de leurs équipes. Bien que de nombreux outils offrent des fonctionnalités précieuses, la gestion de projets, l'organisation des connaissances et la promotion d'une collaboration fluide ne devraient pas être un défi permanent. Les outils d'IA pour les startups doivent simplifier la mise à l'échelle, et non la compliquer.

C'est là que ClickUp se démarque.

L'automatisation basée sur l'IA prend en charge les tâches répétitives, permettant à votre équipe de se concentrer sur les tâches à fort impact. La gestion intelligente des connaissances permet de tout organiser, tandis que ClickUp Brain fournit des informations prédictives pour faciliter la planification et la création de contenu.

Alors pourquoi attendre encore pour passer aux processus manuels ?

