15 exemples de listes de tâches pour une productivité maximale au travail

Une liste de tâches est la première étape pour rester organisé. Soyons honnêtes, il est satisfaisant de faire une liste et de rayer les tâches accomplies.

Qu'il s'agisse de vos activités professionnelles ou de vos tâches ménagères, une checklist bien pensée peut vous aider à rester organisé et à gérer efficacement votre temps. Cependant, créer votre propre liste de tâches est également une compétence.

Si elle n'est pas bien faite, elle peut vous embrouiller davantage, entraînant des retards, voire des délais non respectés. Dans cet article, nous allons discuter de quelques exemples de listes de tâches efficaces et partager des modèles qui vous permettront de mieux organiser et hiérarchiser vos tâches. C'est parti ! 🙌

En quoi les listes de tâches sont-elles efficaces ?

Une liste de tâches est une liste de tâches qui doivent encore être achevées, organisées par urgence ou priorité. Voici quelques exemples de listes de tâches quotidiennes : une liste des tâches ménagères, une liste pour un évènement professionnel à venir ou une liste de présence quotidienne pour les membres de votre équipe.

Sur le plan personnel et professionnel, une liste de tâches à faire présente plusieurs avantages.

Organise votre vie : Une liste de tâches vous aide à mieux vous organiser et à atteindre vos objectifs quotidiens/hebdomadaires en les gardant à l'œil. Elle vous offre un aperçu des tâches à accomplir, de votre progression et de la marche à suivre. Cela vous aide à rester concentré et à respecter vos délais

Apporte un sentiment d'accomplissement : Lorsque vous terminez les tâches de votre liste, vous ressentez un sentiment d'accomplissement qui vous motive à aller de l'avant, à vous plonger dans la prochaine grande tâche et à continuer. Une liste de tâches est l'exemple parfait de la façon dont les petites victoires quotidiennes vous aident à atteindre vos grands objectifs

Réduit le stress : Si vous ne savez pas le nombre de choses que vous devez faire, l'anxiété et le stress s'installent. Avoir une liste de tâches à faire vous garantit d'avoir un plan d'action, ce qui réduit les distractions, le sentiment d'être dépassé ou le stress. Regrouper vos tâches à venir en un seul endroit vous aide à évaluer ce que vous pouvez faire en une journée et, ainsi, à vous fixer des objectifs réalistes à atteindre

Vous permet de contrôler votre planification : Une liste de tâches à faire vous donne un contrôle important sur le déroulement de votre journée. Lorsque vous savez tout ce qui est prévu dans votre emploi du temps, il est plus facile de planifier et de gérer votre charge de travail. Elle vous aide à définir des priorités et à fixer des échéanciers afin qu'aucune tâche ne soit oubliée

Augmente la productivité : Le suivi des activités quotidiennes peut augmenter la productivité et, par conséquent, réduire l'anxiété. Il vous aide à vous concentrer davantage sur les tâches les plus importantes et à franchir une étape à la fois pour atteindre vos objectifs

Cependant, pour que votre liste de tâches vous apporte tous les avantages mentionnés ci-dessus, vous devez tenir compte de nombreux facteurs, tels que votre horaire de travail, la priorité des tâches, vos autres engagements, etc.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Mais la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation, ce qui peut nuire à une hiérarchisation efficace. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces conjectures en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même vous suggérer des plages horaires optimales pour vous concentrer sur vos tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

Il ne suffit pas de noter sur un bout de papier la liste des tâches à accomplir. Si votre liste est désordonnée, vous finirez par vous sentir encore plus désorganisé et perdu au travail. De plus, vous passerez plus de temps à créer et à mettre à jour une liste inutile qui vous fera plus de tort que de bien.

Il existe une solution simple : les bons outils et modèles.

Par exemple, l'utilisation des capacités de gestion de projet de ClickUp pour une planification efficace et claire peut vous aider à créer des listes de tâches efficaces et à suivre le temps pour une organisation idéale du travail.

Les exemples de listes de tâches suivants couvrent divers cas d'utilisation au travail et modèles dont vous pourriez avoir besoin pour créer des listes de tâches fonctionnelles personnalisées en fonction de vos besoins.

15 types de listes de tâches pour différents cas d'utilisation (avec exemples)

Vous pouvez créer de nombreux types de listes de tâches dans ClickUp avec différents cas d'utilisation liés à votre vie professionnelle et personnelle.

Vous pouvez utiliser des modèles de listes de tâches adaptés pour créer votre propre liste unique en fonction de vos besoins. Voici quelques exemples de listes de tâches pour vous :

1. Liste personnelle des tâches à faire

Une liste personnelle de tâches à faire peut contenir toutes sortes de choses, comme un rendez-vous chez le médecin, une session de yoga, mais aussi des objectifs pour l'année à venir. Voici quelques exemples :

Une liste annuelle avec des résolutions pour toute l'année

Liste des choses à faire avant de partir en vacances

Une liste pour rénover une pièce de votre maison

Les listes personnelles de tâches à faire présentent plusieurs avantages. Elles :

Vous aide à rester organisé et concentré

Fixez-vous des objectifs et des attentes réalistes pour votre journée et votre année

Organisez des tâches telles que faire de l'exercice, prendre des nouvelles de votre famille, écrire dans un journal, etc.

Améliorez votre mémoire et adoptez de bonnes habitudes

Se motiver pour atteindre ses objectifs de vie

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre journée et gérer facilement vos tâches, ClickUp pour usage personnel est la solution qu'il vous faut. Bénéficiez d'une visibilité optimale sur vos activités quotidiennes grâce à différents formats d'affichage, tels que la liste, le tableau, le calendrier, etc. ClickUp propose plus de 15 vues personnalisables, allant de simples listes de tâches à des tableaux d'activités avancés.

Fixez des limites de temps pour les tâches afin que celles qui sont en retard soient mises en évidence. Automatisez vos routines et ajoutez des rappels pour les tâches importantes afin de rester sur la bonne voie pour les achever.

Gardez un œil sur les tâches à venir, en cours et en retard, et ajoutez également des détails sur les ressources avec les listes de tâches ClickUp

Ne partez plus de zéro pour créer vos plans grâce à un large intervalle de modèles personnels faciles à utiliser.

Que vous vous concentriez sur des tâches axées sur la santé, comme respirer profondément et méditer, ou sur des évènements de la vie, comme trouver un appartement avant une date précise, les modèles personnels ClickUp ont tout ce qu'il vous faut.

Télécharger ce modèle Organisez votre recherche d'appartement grâce au modèle complet de ClickUp

Le modèle ClickUp pour la recherche d'appartement vous aide à mener vos recherches de manière organisée. Ce modèle est conçu pour vous aider à :

Suivez les emplacements, les équipements et les prix

Donnez la priorité aux fonctionnalités qui sont les plus importantes pour vous

Évaluez rapidement et précisément les appartements

La vue Plan de la zone vous aidera à identifier rapidement les zones que vous souhaitez explorer plus en détail, tandis que la vue Questions vous permettra de garder une trace de toutes les questions que vous souhaitez poser pendant une visite.

Voici un exemple de liste personnelle de tâches à faire pour des vacances à venir :

Choses à faire avant les vacances :

Faire ma lessive

Annuler la livraison du lait

Nettoyer le réfrigérateur

Vérifier le passeport

Faites votre enregistrement en ligne

Téléchargez un film pour le vol

Recharger son mobile

Emportez votre maillot de bain

2. Liste des tâches marketing

Les projets marketing nécessitent beaucoup de planification, de hiérarchisation et d'organisation. Vous devez gérer plusieurs aspects, tels que le budget, les études de marché, les audits SEO, les campagnes sur les réseaux sociaux, les campagnes de marketing d'affiliation, etc.

Sans une méthode organisée pour gérer votre emploi du temps, vous risquez de vous retrouver rapidement désorganisé.

Les listes de tâches marketing vous aident à :

Classez les tâches par catégories, telles que l'analyse, la recherche, la rédaction, le suivi des campagnes, etc.

Divisez une tâche importante en petites activités réalisables qui vous sembleront plus faciles à cocher sur votre liste

Organisez vos idées de plans marketing en étapes concrètes

Planifiez et exécutez vos projets marketing avec les fonctionnalités marketing de ClickUp Teams

ClickUp for Marketing offre un environnement de travail marketing flexible et tout-en-un où vous pouvez facilement réfléchir, planifier et mettre en œuvre des programmes marketing. Organisez des campagnes multicanales, menez des évènements mondiaux et collaborez avec plusieurs équipes sur cette plateforme de productivité.

Télécharger ce modèle Préparez une liste complète des tâches à accomplir, de la conception au lancement, grâce au modèle de checklist pour produits numériques ClickUp

Le modèle de checklist de produits numériques ClickUp vous aide à créer des listes de tâches strictement liées aux tâches marketing. Vous pouvez choisir le niveau de compétence du modèle et ajouter des éléments pour personnaliser l'affichage.

Les documents ClickUp prêts à l'emploi sont entièrement modifiables et adaptés aux débutants. Grâce à eux, vous pouvez créer des checklists automatisées pour vos tâches quotidiennes, planifier des activités complexes à l'aide d'outils collaboratifs et passer en revue les tâches en cours à l'aide de votre liste de tâches marketing intelligente.

Voici un exemple de ce à quoi peut ressembler la liste des tâches IA d'un spécialiste du marketing de contenu :

Liste des tâches marketing via ClickUp Brain

Découvrez comment ClickUp Brain peut devenir votre meilleur allié dans votre quête de productivité.

Définissez vos objectifs grâce au modèle SMART Goals de ClickUp. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, telles que les statuts personnalisés, vous pouvez obtenir une vue détaillée de la progression de vos objectifs. Il vous permet de définir des statuts de progression personnalisés pour vos objectifs, au-delà des statuts « En bonne voie » et « En retard »

Télécharger ce modèle Atteignez vos objectifs avec clarté et restez sur la bonne voie grâce au modèle ClickUp SMART Goals

Ce modèle est une approche structurée prête à l'emploi pour définir des objectifs SMART, avec des fonctionnalités intégrées pour faciliter le suivi et la gestion de ces objectifs. La vue Effort par objectif vous aidera à mesurer l'effort requis pour chaque objectif.

3. Liste des tâches de gestion de projet

Une liste de tâches de gestion de projet holistique contient les détails du projet, de la conception au développement, en passant par le conditionnement et la vente d'un produit. Elle peut être aussi générale ou complète que vous le souhaitez.

La plateforme de gestion de projet ClickUp offre un logiciel de gestion des tâches tout-en-un pour rapprocher les équipes, connecter les flux de travail, partager des documents, créer des tableaux de bord en temps réel et mettre en place des canaux de communication entre les équipes concernées.

Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez obtenir une vue personnalisée des projets interfonctionnels, automatiser les tâches, générer des rapports et mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de gestion de projet. Vous pouvez également ajouter des checklists pour diverses activités liées à n'importe laquelle de vos tâches.

Gérez vos projets et maintenez vos listes de tâches avec les tableaux de bord ClickUp

Une liste de tâches de gestion de projet peut contenir les tâches de votre checklist liées à un projet, telles que la définition du budget du projet, la création de supports de formation, etc.

Cependant, le suivi manuel de tout peut s'avérer fastidieux pour les listes complexes. Un modèle détaillé de gestion de projet peut vous sauver la mise. Ces modèles simplifient l'organisation et la hiérarchisation des tâches, garantissant ainsi une gestion de projet optimale.

Télécharger ce modèle Suivez toutes les tâches critiques, les dates d'échéance, l'inventaire et les coûts grâce au modèle de forfait de tâches de gestion de projet ClickUp

Utilisez le modèle de forfait de tâches de gestion de projet ClickUp pour ajouter, suivre et gérer des tâches et des sous-tâches. Ce modèle rend les grands projets réalisables en les décomposant en tâches plus petites. Cela facilite encore davantage l'attribution des tâches aux membres de l'équipe, le suivi de leur progression et le respect des délais.

Voici un exemple de liste de tâches de gestion de projet liée à des sous-tâches :

Liste des tâches de gestion de projet via ClickUp Brain

Conseil de pro : Intégrez ClickUp Brain à votre liste de tâches de gestion de projet pour bénéficier de fonctionnalités avancées, notamment la génération de contenu, des modèles mis en forme, la planification d'évènements, la gestion d'échéanciers, des outils de collaboration, etc. , pour une exécution rationalisée de vos projets.

4. Concevez une liste de tâches à faire

Les projets de conception nécessitent un juste équilibre entre créativité et minutie. Ils doivent donc être abordés de manière organisée et comporter des listes de tâches détaillées afin de répartir les responsabilités. Une liste de tâches détaillée structure un processus créatif, rend votre travail quantifiable et vous permet de définir des échéanciers.

L'outil ClickUp Teams Design vous aide à collaborer plus intelligemment en regroupant toutes les tâches associées sous un même toit. Avec ClickUp, vous pouvez gérer la collaboration créative, la planification des capacités, les canaux de feedback et d'approbation, et bien plus encore. Accédez à des modèles de listes de tâches gratuits, des tableaux de bord de brainstorming, des formats de briefs de conception et bien plus encore avec cette plateforme.

Le créateur de briefs de conception de ClickUp aide à créer des solutions simples pour tous les projets de conception

ClickUp dispose d'un référentiel de modèles spécialement conçus pour les équipes créatives. Découvrez les modèles Création et Design de ClickUp pour :

Utilisez des checklists automatisées pour planifier, suivre et gérer toutes les tâches liées à la création de votre produit numérique

Tirez parti des outils de collaboration pour organiser des tâches complexes et rationaliser la communication entre différentes équipes

Identifiez les problèmes potentiels dès le début et assurez un processus de développement fluide

Télécharger ce modèle Documentez clairement l'identité visuelle de votre marque grâce à ce modèle complet de directives de marque de ClickUp

Le modèle de directives de marque ClickUp est un modèle Docs personnalisable qui vous aide à créer rapidement et facilement les directives de votre marque. Il vous aide à

Définissez les éléments clés de votre marque

Organisez tous vos supports de marque au même endroit

Créez des instructions claires sur la manière d'utiliser vos visuels, logos, etc

Voici un exemple de liste de tâches pour une équipe de conception :

Concevez une liste de tâches à faire via ClickUp Brain

5. Liste des tâches à faire pour planifier un évènement

L'exemple suivant consiste à planifier un événement pour votre domicile ou votre travail. Toute forme de planification d'événement implique de nombreuses tâches et variables. Vous devez contacter les clients et les fournisseurs, coordonner plusieurs services et gérer des budgets en constante évolution.

Coordonnez les tâches de gestion d'évènements sur ClickUp avec un calendrier partageable

Il est presque impossible d'y parvenir sans une bonne planification. L'outil ClickUp pour les événements vous permet d'organiser vos événements en toute simplicité, grâce à des fonctionnalités telles que la gestion des événements et des échéanciers, le partage public de documents, des modèles d'événements personnalisables, plusieurs affichages et des calendriers partageables.

De cette façon, vous pouvez attribuer des tâches, assurer le suivi et respecter les échéanciers de votre équipe de gestion d'évènements.

Créez une liste de tâches pour un évènement dans la vue Tâches ClickUp

La vue Tâches de ClickUp vous aide à organiser des évènements dans un espace collaboratif. Elle est associée à des modèles de listes de tâches, des chats et des fonctionnalités d'attribution de tâches, afin que vous puissiez cocher les éléments de votre liste tout en recevant des mises à jour en temps réel de vos équipes.

Télécharger ce modèle Organisez des évènements réussis et sans accroc grâce au modèle de planification d'évènements ClickUp

Vous voulez prendre une longueur d'avance sur votre forfait de gestion d'évènement ? Utilisez ce modèle de planification d'évènement ClickUp, qui comprend tout, de la recherche d'emplacements à l'obtention d'offres. Organisez vos ressources et votre équipe pour travailler ensemble en toute fluidité et achever la tâche à accomplir. Ce modèle vous permet également de vous assurer que vos évènements sont organisés dans les délais et à un prix raisonnable en vous aidant à suivre votre budget.

Voici un exemple de liste de tâches à faire pour un séminaire :

Préparation :

Définissez les objectifs et les buts du séminaire.

Déterminez le public cible du séminaire.

Choisissez un thème ou un sujet pour le séminaire.

Logistique :

Sélectionnez une date et une heure pour le séminaire.

Réservez un lieu et confirmez la disponibilité.

Obtenez les permis ou assurances nécessaires.

Intervenants et contenu :

Identifiez et invitez des conférenciers ou des présentateurs.

Coordonnez les intervenants sur les sujets et les supports de présentation.

Élaborez un programme/agenda pour le séminaire.

Marketing et promotion :

Créez du matériel promotionnel (flyers, affiches, campagnes par e-mail).

Mettez en place un système d'inscription en ligne.

Utilisez les réseaux sociaux et les réseaux professionnels pour faire la promotion du séminaire.

Matériel et équipement :

Préparez le matériel pour les participants (documents à distribuer, étiquettes nominatives, formulaires de commentaires).

Assurez-vous de disposer du matériel nécessaire (projecteur, microphone, etc.).

Prévoyez un service de restauration ou des rafraîchissements.

Le jour même :

Aménagez la salle (places assises, signalisation, bureau d'inscription).

Faites une répétition avec les intervenants et les bénévoles.

Gérer les inscriptions et accueillir les participants.

N'oubliez pas d'attribuer les tâches à des membres spécifiques de l'équipe, de fixer des délais et d'assurer un suivi régulier de la progression. Bonne chance pour l'organisation de votre séminaire !

6. Liste des tâches financières

Les tâches financières nécessitent un peu plus que des listes basiques. Pour suivre vos objectifs financiers, gérer vos comptes et calculer vos revenus, vous avez besoin d'un outil financier plus avancé qui fonctionne comme un pro.

Vous pouvez intégrer votre liste de tâches financières à des tableaux de bord personnalisés dans un logiciel de reporting de haut niveau qui suit vos allocations budgétaires, vos dépenses réelles et vos engagements à venir. ClickUp for Finance Teams vous permet de faire tout cela et bien plus encore grâce à sa puissante fonctionnalité de calcul, ses rappels de paiement, la création automatisée de tâches, et bien plus encore.

Télécharger ce modèle Organisez vos comptes financiers avec le modèle de comptabilité ClickUp

Tout comme pour les finances personnelles, il existe des solutions sur mesure pour gérer les finances d'une organisation. Le modèle ClickUp Accounting vous permet de créer une liste de tâches holistique pour gérer vos tâches financières officielles, telles que la gestion des dossiers commerciaux, des revenus, des factures, des prévisions de recettes, et bien plus encore.

Organisez vos tâches financières en attente en termes de comptes à payer et à recevoir afin de ne manquer aucun paiement et de toujours garder le contrôle.

Voici un exemple de liste de tâches à faire pour la gestion financière :

Préparez votre budget Suivez vos dépenses Gérer les factures Forfait fiscal Établir des rapports financiers Réviser ses investissements et ses dettes Effectuer le traitement des salaires Contribuez à un fonds d'urgence Mettre à jour les logiciels financiers

7. Liste des tâches d'un agent immobilier

Les projets immobiliers exigent que vous terminiez les opérations dans les délais et dans les limites du budget. Un agent immobilier a plusieurs choses à faire, et en perdre le fil peut entraîner des retards, des erreurs budgétaires et même des problèmes de sécurité.

L'outil de gestion immobilière de ClickUp offre une suite complète de gestion de projet avec des statuts personnalisés pour les tâches et des champs personnalisés tels que Durée estimée, jours de variance, coût estimé et coût de variance, etc., ainsi que des vues personnalisables et d'autres fonctionnalités telles que des sous-tâches imbriquées, plusieurs assignés et des structures de priorité.

Planifiez les tâches et attribuez les ressources dans votre projet immobilier avec ClickUp

Planifier un projet immobilier à partir de zéro peut être intimidant. Disposer de modèles prédéfinis et personnalisables vous aide à démarrer sans perdre de temps.

Télécharger ce modèle Lancez votre projet immobilier avec ce modèle de liste de gestion de projet immobilier ClickUp entièrement personnalisé

Par exemple, le modèle de liste de gestion de projet immobilier de ClickUp vous permet de couvrir tous les aspects et de ne jamais oublier aucune exigence de votre projet. Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez les tâches et leur état d'avancement

Définissez des catégories et des attributs spécifiques pour chaque tâche

Ajoutez des évaluations de priorité, des assignés et des échéances

Utilisez des graphiques et des diagrammes pour gérer les tâches achevées et en cours

Voici un exemple simple de liste de tâches à faire pour un nouvel agent immobilier :

Nouvelle checklist pour les agents immobiliers :

Vérifiez les contrats locaux

Maintenez votre licence à jour

Élaborez un plan de présentation

Préparez votre profil en ligne

Vérifier les sources des prospects

Réservez du temps pour la génération de prospects

Assurez le suivi auprès de vos clients

Préparez votre budget annuel

Signez avec une agence immobilière

Concluez votre première affaire

8. Liste des tâches à faire en matière de ressources humaines

Le service des ressources humaines supervise les tâches liées à l'embauche, à l'intégration, à la formation à la conformité et au développement des employés. Pour mener à bien ces tâches, vous devez créer et suivre les offres d'emploi, suivre les candidatures, motiver les employés, créer un engagement et centraliser toutes les données RH sur une même plateforme.

Vous pouvez gérer les tâches RH avec la plateforme de gestion RH de ClickUp, une solution tout-en-un pour toutes les informations relatives aux employés, y compris les communications confidentielles entre les responsables et leurs subordonnés directs. Vous bénéficiez d'un accès illimité à des statuts personnalisés, des modèles et l'automatisation pour toutes les étapes du processus de recrutement et de gestion des employés. Ainsi, votre liste de tâches peut inclure tout, de la gestion des sous-traitants à l'intégration des nouveaux employés, en passant par la création de plans pour l'année suivante.

Gérez vos processus de recrutement comme un pro avec ClickUp

Vous pouvez commencer par un modèle RH pertinent pour une liste de tâches et le personnaliser en fonction du nombre de tâches dont votre organisation a besoin.

Télécharger ce modèle Gérez efficacement toutes les tâches des nouveaux employés grâce au modèle 30-60-90 jours de ClickUp

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle ClickUp 30-60-90 jours pour gérer l'intégration des employés et suivre leur progression pendant les trois premiers mois. Utilisez-le pour créer des listes de travail détaillées pour vos employés, les guider dans leurs nouvelles tâches et les tenir informés de toutes les informations nécessaires.

Voici un exemple de liste de tâches simples à faire dans le domaine des ressources humaines :

Liste des tâches RH via ClickUp Brain

9. Liste des tâches à faire pour les opérations commerciales

Les opérations commerciales comprennent toutes les tâches et tous les processus quotidiens qu'une organisation accomplit pour générer des revenus. Elles englobent tout, des tâches de production aux opérations financières, en passant par les tâches administratives, les processus RH et bien plus encore.

Les listes de tâches opérationnelles nécessitent l'assistance d'une plateforme de gestion d'entreprise holistique qui permet la centralisation des connaissances, des flux de travail, des outils, des processus et de l'évolutivité pour une croissance maximale.

Vous pouvez également gérer les opérations commerciales avec la plateforme ClickUp Operations, qui fournit un outil holistique pour rationaliser toutes les fonctions, collaborer efficacement, éliminer les silos et automatiser les tâches répétitives.

La gestion d'une entreprise nécessite également une harmonisation avec les objectifs de l'entreprise. Vous pouvez planifier à l'avance chaque trimestre et suivre les activités, de préférence sur une liste de tâches OKR (Objectifs et résultats clés).

Télécharger ce modèle Planifiez à l'avance vos opérations commerciales avec les modèles OKR de ClickUp

ClickUp simplifie la planification de vos opérations commerciales grâce à sa banque de modèles opérationnels. Qu'il s'agisse de planification des effectifs ou de rapports analytiques, les modèles prêts à l'emploi et entièrement personnalisables de ClickUp garantissent le bon déroulement de vos opérations.

Voici un exemple de liste de tâches à faire pour une entreprise :

Liste des tâches opérationnelles de l'entreprise via ClickUp Brain

10. Liste des tâches à faire pour la gestion des ressources

La gestion des ressources consiste à planifier, programmer et allouer des ressources à différentes tâches organisationnelles. Cela nécessite une planification adéquate afin d'utiliser efficacement les ressources et de tirer le meilleur parti du temps disponible pour augmenter les profits.

Une liste de tâches de gestion des ressources vous garantit :

Optimisez la planification des ressources

Affecter les ressources aux bonnes initiatives

Réduisez les coûts et les inefficacités

Boostez votre productivité

Voici un exemple de liste de tâches pour la gestion des ressources :

Liste des tâches de gestion des ressources via ClickUp Brain

Ce type de liste de tâches classe les différentes tâches associées à la planification et à l'allocation des ressources. Vous pouvez ajouter des sous-tâches sous chaque point pour une meilleure organisation.

L'outil Gestion des ressources ClickUp vous permet de centraliser tous les actifs de votre entreprise et de gérer efficacement votre temps et vos ressources. Vous pouvez choisir entre les vues Liste, Tableur, Échéancier, Charge de travail et Équipe pour suivre les actifs et saisir les tâches. Vous pouvez également suivre le temps à l'aide de minuteurs automatisés ou ajouter des échéances manuelles pour une planification plus intelligente des ressources.

Cela facilite grandement l'attribution des tâches aux différents employés et leur suivi.

Télécharger ce modèle Améliorez votre processus de gestion des ressources grâce au modèle de planification des ressources de ClickUp

Les modèles de gestion des ressources doivent inclure des notes relatives aux problèmes et aux goulots d'étranglement, ainsi que les personnes auxquelles ils ont été attribués. Avec le modèle de planification des ressources de ClickUp, vous pouvez réaliser tout cela et bien plus encore, notamment les mises à jour du statut des tâches, les étapes, les priorités et les dates d'échéance. Ce modèle vous permet de ne pas surallouer vos ressources et de les optimiser, ce qui se traduit par une efficacité et une efficience accrues.

11. Liste des tâches à faire pour la gestion d'un site web

Planifiez, créez et gérez votre projet de gestion de site web en un seul endroit grâce à une plateforme de gestion de projet web solide qui vous permet de coordonner facilement les parties prenantes, de lancer et de suivre le contenu du site web, et d'atteindre les délais et les objectifs.

Votre liste de tâches pour ce projet doit inclure les flux de travail, les calendriers, les listes de tâches, les personnes assignées, les communications, etc.

Organisez les tâches de création de sites web dans la vue Tableau ClickUp

ClickUp pour la gestion de sites web est une solution idéale pour afficher et suivre les tâches de gestion de sites web dans une vue Liste ou Tableau, de la conception au déploiement. Gérez les tâches et les ressources, révisez ou annotez des fichiers, intégrez des copies de conception et attribuez des tâches aux membres de l'équipe, le tout en temps réel.

Télécharger ce modèle Facilitez la création de sites web grâce aux modèles de pages web ClickUp

Les modèles de pages Web ClickUp sont riches en fonctionnalités et personnalisables, avec des sections pour différentes pages Web où vous pouvez noter des tâches et vérifier leur progression au cours de la période de développement. Vous pouvez également ajouter des notes et attribuer des statuts pour le développement, la révision et la conception.

Voici un exemple simple de checklist pour la conception d'un site web :

Liste des tâches de conception du site Web pour le premier trimestre :

Page d'accueil Design

Fournir des commentaires sur la refonte

Blog d'annonce de révision

Créez une newsletter hebdomadaire avec les dernières actualités

Attribuer des tâches de conception d'icônes

Fixez des délais pour chaque page

12. Liste des tâches à faire pour les étudiants

Être étudiant, c'est comme entreprendre un projet de gestion majeur. Vous devez gérer vos cours et vos travaux, organiser votre emploi du temps, suivre vos devoirs et vous assurer de ne manquer aucune échéance importante. Votre liste de tâches à faire doit donc être longue.

ClickUp pour les étudiants est une plateforme tout-en-un pour toutes les activités éducatives. Séparez les tâches achevées et en attente, intégrez-les à votre calendrier et ajoutez des notes et des commentaires aux tâches pour un meilleur suivi.

Télécharger ce modèle Organisez vos cours par semestre avec le modèle ClickUp Education

Les listes de tâches numériques pour les étudiants doivent comporter des tâches suivies, des dates d'échéance, des pièces jointes et des champs personnalisés pour des détails supplémentaires. Le modèle ClickUp Student Education vous permet d'ajouter tous ces éléments et de planifier à l'avance le programme de toute l'année afin que vous puissiez facilement naviguer dans vos études. Assurez-vous de rester au top grâce aux statuts des tâches, aux rappels de dates d'échéance, aux listes de priorités, à la prise de notes et bien plus encore.

Voici un exemple de liste de tâches à faire pour un étudiant :

Liste de tâches d'un étudiant via ClickUp Brain

13. Liste des tâches à faire pour le service clientèle

Les équipes du service client doivent organiser les informations sur les produits ou services, ainsi que les listes et les coordonnées des clients.

Attribuez des tâches de service client avec les listes À faire ClickUp

L'outil Service client de ClickUp répond à tous les besoins de votre checklist, avec des vues personnalisables pour les tâches planifiées, plusieurs assignés, l'attribution et la collaboration sur les tickets, des champs personnalisés en fonction des problèmes ou des types de tickets, et bien plus encore.

Organisez vos tâches à faire avec l'emplacement des ressources, les discussions et les canaux de suivi.

Télécharger ce modèle Listez les tâches du service client avec toutes les informations associées grâce au modèle Gestion du service client

Le modèle de gestion du service client ClickUp vous aide à configurer efficacement vos processus et tâches de service client. Vous pouvez réduire l'encombrement et vous concentrer sur les problèmes des clients en :

Surveillance des tickets entrants, suivi et gestion de leur résolution,

Organiser les tâches, les clients, les priorités et les commentaires

Suivi des clients et des partenaires

Vérifier les évaluations de satisfaction

Collaborer avec des équipes et des services sur des problèmes

Ce modèle aide les représentants et agents du service client à rationaliser leurs activités d'assistance grâce à des champs personnalisés, des formulaires et des vues conviviales pour une meilleure organisation.

Voici un exemple de liste de tâches pour le service client :

Tâches quotidiennes du service client :

Passez en revue votre forfait

Hiérarchisez les tickets

Vérifiez que les canaux clients fonctionnent

Enregistrer les problèmes techniques

Générer un rapport hebdomadaire

Répondre aux messages en attente

14. Liste des tâches à faire pour la gestion de la construction

Les projets de gestion de la construction nécessitent une planification, une distribution des tâches et un suivi appropriés, de la conception à la réalisation. Une liste des tâches de gestion de la construction permet de rationaliser le travail d'équipe, de gérer la progression et de centraliser vos équipes et vos outils.

Organisez et gérez toutes vos opérations de construction sur ClickUp

La plateforme de gestion de la construction ClickUp vous permet de gérer les ressources dans différentes vues, de planifier les tâches importantes à l'aide d'un calendrier et de suivre les progrès à l'aide de diagrammes de Gantt. Grâce à des outils tels que ClickUp Docs, vous pouvez collaborer en temps réel depuis votre chantier avec votre équipe au bureau. Gérez l'ensemble de votre projet de construction à partir de votre appareil mobile avec l'application ClickUp.

Vous pouvez également créer vos propres flux de travail pour la construction ou utiliser les modèles ClickUp prêts à l'emploi.

Télécharger ce modèle Planifiez, suivez et gérez l'ensemble de votre projet de construction avec le modèle de gestion de construction ClickUp

Par exemple, avec le modèle de gestion de construction de ClickUp, vous pouvez ajouter des commentaires, étiqueter les membres de l'équipe, afficher leurs tâches et leur progression, et discuter en temps réel pour une collaboration efficace. Vous pouvez également rester informé des commentaires et des changements de statut des tâches, et filtrer les détails des activités.

Voici un exemple de liste de tâches à faire dans le domaine de la gestion de la construction :

Choses à faire avant lundi :

Approuver le plan Parlez-en à votre fournisseur Source des matériaux de construction Finalisez l'accord avec un entrepreneur Hiérarchisez les tâches de la semaine prochaine Suivez votre budget et vos dépenses Visitez le site pour des mises à jour régulières

15. Liste des tâches à faire pour les télétravailleurs

Les télétravailleurs doivent se tenir informés de leurs tâches habituelles et continuer à collaborer avec les membres de leur équipe afin de terminer leur travail dans les délais impartis. La liste des tâches d'un télétravailleur peut inclure des réunions quotidiennes, le suivi du travail en temps réel, l'attribution de tâches et de sous-tâches, ou encore le suivi des indicateurs de l'entreprise.

Gérez votre travail quotidien, suivez votre temps et gardez un œil sur toutes vos tâches avec ClickUp

L'outil ClickUp Remote Work permet aux équipes distribuées de s'aligner sur des objectifs communs, de collaborer efficacement et de visualiser les projets. Vous pouvez définir des priorités, gérer les charges de travail, suivre la progression et vous connecter en temps réel afin que tous les membres de l'équipe soient sur la même page, même s'ils ne se trouvent pas dans le même bâtiment, la même ville ou le même pays.

Télécharger ce modèle Organisez votre journée de télétravail pour atteindre une productivité maximale grâce au modèle « Travail à domicile » de ClickUp

Le télétravail exige un forfait de travail quotidien adapté, et le modèle ClickUp Work From Home est conçu pour vous aider à atteindre cet objectif. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Créez une routine et un emploi du temps réguliers pour augmenter votre rendement

Établissez des directives claires pour le travail d'équipe et la communication

Aménagez-vous un espace de travail spécial qui favorise la concentration et réduit les distractions

Voici un exemple de liste de tâches à faire pour le télétravail :

Configurez un environnement de travail dédié Établissez une routine quotidienne avec des limites de temps Hiérarchisez les tâches en fonction des objectifs Vérifier et répondre aux e-mails Prévoyez des pauses régulières Utilisez un outil de gestion des tâches Communiquez avec les membres de l'équipe au sujet des tâches Passez en revue les tâches achevées Vérifiez le programme de la journée suivante Sauvegardez tous vos fichiers

Comment créer une liste de tâches à faire

Maintenant que nous avons passé en revue les types de listes de tâches et les modèles pour la gestion du travail, la question clé demeure : comment créer une liste de tâches efficace ? L'objectif est de vous mettre sur la voie du succès et de vous concentrer sur les tâches hautement prioritaires afin de rester maître de la situation. Voici quelques étapes à suivre pour créer une meilleure liste de tâches qui vous garantira le succès : 🏆

Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables

Ne vous fixez pas d'objectifs irréalistes et n'ajoutez pas de stress à votre charge de travail

Choisissez une mise en forme et un affichage pour votre application de liste de tâches qui vous conviennent le mieux

Faites des listes séparées pour les tâches et les sous-tâches

Divisez les tâches importantes et longues en petites tâches plus faciles à suivre

Notez les nouvelles tâches dès qu'elles se présentent

Cochez les tâches accomplies sur votre liste

Gardez un œil sur le statut des tâches et restez à jour

Attribuez une priorité et une date d'échéance à tout

Incluez les détails importants de chaque tâche

Avec les modèles ClickUp, vous pouvez gérer tout type de projet. Que vous soyez un étudiant cherchant à créer des listes de tâches pour vos devoirs ou un chef de chantier à la recherche d'une plateforme de gestion, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Voici quelques modèles faciles à utiliser pour vous aider à démarrer :

1. Modèle de travail à faire

Télécharger ce modèle Modèle ClickUp « Travail à faire » pour organiser les tâches quotidiennes et suivre leur progression

Ce modèle ClickUp Work To Do, adapté aux débutants, vous aide à :

Hiérarchisez les tâches en fonction de leur urgence

Organisez vos projets en listes et sous-tâches avec des dates d'échéance

Suivez visuellement votre progression grâce aux tableaux Kanban et aux diagrammes de Gantt

Divisez les tâches complexes et volumineuses en petites tâches

Gagnez en efficacité grâce à des statuts, des champs et des affichages personnalisés

2. Modèle de tâches quotidiennes à faire

Télécharger ce modèle Créez des checklists simples pour vos tâches quotidiennes avec le modèle ClickUp « Tâches quotidiennes »

Le modèle simple ClickUp Daily Things To Do est un excellent moyen de se lancer dans les modèles de listes de tâches. Il permet de suivre vos tâches quotidiennes sous forme de checklists et de champs personnalisés afin que vous puissiez garder une trace de tout ce que vous avez à faire dans une journée.

3. Modèle de liste de tâches pour calendrier

Télécharger ce modèle Classez et suivez vos tâches avec le modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp

Le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp sert à suivre vos heures de travail et vos objectifs. Vous pouvez l'utiliser comme un aperçu de votre Outlook hebdomadaire ou mensuel pour planifier à l'avance en conséquence. Avec ce modèle, vous obtenez une vue unique de toutes vos tâches afin de pouvoir planifier les tâches à venir, organiser les activités en catégories, ajouter des détails pour vérifier rapidement l'avancement et pratiquer une gestion efficace du temps.

4. Modèle de liste des tâches quotidiennes

Télécharger ce modèle Définissez des routines quotidiennes simples avec le modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp

Une autre option adaptée aux débutants est le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp. Il s'agit d'un planificateur et d'un outil de suivi simples qui vous aident à prendre de bonnes habitudes. Vous pouvez suivre vos tâches quotidiennes sous forme de segments de temps, comme les tâches du matin, de l'après-midi et du soir. Cela vous permet de vous fixer des objectifs réalisables qui vous aident à vous sentir accompli et à rester motivé.

Allez au-delà des simples listes de tâches avec les modèles ClickUp, qui incluent toutes les fonctionnalités utiles et robustes offertes par ClickUp.

Utilisez des fonctionnalités collaboratives avancées, des chats intégrés, des calendriers, des documents et bien d'autres options pour vous aider à créer des checklists idéales adaptées à vos besoins.

Les outils d'IA facilitent et simplifient votre journée de travail. ClickUp Brain vous apporte l'aide indispensable de l'IA pour vos activités de gestion de projet grâce à des réponses instantanées et précises, ainsi qu'à une création de contenu efficace pour mieux organiser vos documents et vos tâches.

Vous ne savez pas par où commencer votre liste de tâches ? Demandez à ClickUp Brain.

Lorsque vous travaillez dans l'écosystème ClickUp, Brain devient votre assistant virtuel.

Résumez vos documents en quelques secondes avec ClickUp Brain

Imaginons que vous travaillez sur ClickUp Docs pour rédiger le compte rendu d'une récente réunion d'équipe, où vous avez écrit plusieurs pages sur ce qui s'est passé. Avec ClickUp Brain, vous pouvez créer un résumé précis et clair en quelques secondes !

Vous pouvez désormais créer une nouvelle tâche à partir de n'importe quel texte du document et l'attribuer à la personne de votre choix. La gestion des tâches avec ClickUp Tasks vous facilite la vie : vous disposez d'une flexibilité totale pour naviguer vers n'importe quelle tâche ou sous-tâche de votre projet et visualiser votre travail à partir de plusieurs vues. De plus, vous pouvez utiliser vos propres conventions de nommage et décider des catégories de tâches les plus appropriées pour votre groupe.

Organisez vos projets de manière transparente, en vous assurant que chaque détail est suivi et géré efficacement avec les tâches ClickUp

Conseil de pro : Activez l'option « Assignés multiples » de ClickApp pour ajouter plusieurs assignés.

Restez organisé et efficace avec ClickUp !

Nous espérons que nos exemples de listes de tâches vous ont aidé à créer votre propre liste ! ✏️

Rester organisé est la clé de la réussite dans la vie personnelle et professionnelle. Les applications de productivité peuvent vous aider à progresser, quel que soit votre champ d'activité. Les applications de tâches vous permettent de suivre la progression de vos tâches, d'optimiser votre emploi du temps et d'en faire plus avec moins d'efforts.

Avec ClickUp, vous pouvez rester productif en créant des listes de tâches collaboratives et basées sur l'IA pour tous vos projets en quelques étapes simples. De plus, ses capacités de gestion des tâches et de communication vous aident à gérer votre temps, à vous occuper d'une grande partie du travail administratif et à vous sentir plus productif tout au long de la journée.

Inscrivez-vous gratuitement pour voir la magie opérer !