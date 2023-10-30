À quoi sert ClickUp et comment fonctionne-t-il ?

Lorsqu'un ami vous demande ce que vous faites dans votre travail, pouvez-vous répondre sans digressions, diagrammes sur une serviette et une série de gestes de la main ?

Si votre flux de travail ressemble à un labyrinthe et votre pile technologique à une liste de courses, il est temps de moderniser vos processus quotidiens.

Même avec le dernier élan de retour au bureau, le télétravail n'est pas près de disparaître. En personne ou à domicile, les équipes s'efforceront toujours d'établir des connexions, de gagner du temps, de rationaliser et de promouvoir la visibilité au sein de l'organisation.

Et bien qu'il existe aujourd'hui un outil pour à peu près tout, cela ne signifie pas que vous devez investir dans chacun d'entre eux. Surtout lorsqu'il existe un logiciel unique capable de tout faire : ClickUp. 🏆

Utilisez cet article comme votre cours intensif personnel sur tout ce qui concerne ClickUp. Découvrez en détail ce qu'est ClickUp et comment l'utiliser pour personnaliser votre environnement de travail et optimiser votre productivité. Que vous gériez des clients, des projets, des campagnes ou que vous suiviez des bugs logiciels, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour réorganiser vos flux de travail de bout en bout.

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui constitue un lieu idéal pour que les équipes se réunissent, réfléchissent, planifient et collaborent sur tout, des documents de processus aux conceptions de produits. Bien que le fait de s'appuyer sur un seul outil pour autant de cas d'utilisation puisse sembler exagéré, ClickUp a été conçu pour cela.

ClickUp a été fondé avec pour mission de faire gagner du temps au monde entier et n'a cessé depuis de rester à la pointe de la productivité. Ses riches fonctionnalités de gestion du travail sont entièrement personnalisables et, avec le lancement de son propre outil d'IA, il y a très peu de choses que ClickUp ne peut pas faire.

De la planification de campagne aux flux de travail agiles, il existe d'innombrables façons de personnaliser votre environnement de travail. La beauté de ClickUp réside dans sa capacité à s'adapter aux besoins de pratiquement toutes les méthodologies de projet, tous les services ou tous les secteurs d'activité, et à évoluer avec vous à mesure que votre entreprise se développe.

Visualisez vos tâches avec plus de 15 affichages dans ClickUp, y compris Liste, Tableau et Calendrier

La collaboration est au cœur de chaque fonctionnalité, permettant une connexion avec des pairs depuis n'importe où sur la plateforme pour une efficacité maximale, que vous travailliez avec cinq ou 500 autres membres.

De plus, vous n'avez pas besoin d'avoir une stratégie claire en tête pour tirer le meilleur parti des capacités de ClickUp. Grâce à des cours en ligne, un centre d'aide complet, des webinaires, etc., ClickUp est prêt à vous fournir une assistance à chaque étape de votre parcours vers la productivité.

Sans oublier que sa vaste bibliothèque de modèles a quelque chose à offrir à tous les membres de votre organisation. Avec des milliers de structures prédéfinies pour lancer vos processus, vous n'aurez plus jamais à repartir de zéro. ✅

Choisissez parmi les nombreux modèles pré-établis créés par ClickUp pour lancer n'importe quel processus

ClickUp s'intègre également à plus de 1 000 autres outils de travail pour centraliser les données de votre pile technologique dans un environnement de travail unique et sécurisé. Grâce à cela, à son éditeur de documents intégré, son logiciel de tableau blanc, son suivi flexible des objectifs, la possibilité de discuter dans l'application, et bien plus encore, ClickUp permet de rationaliser n'importe quel processus sans avoir à ouvrir un nouvel onglet.

Comment les meilleures équipes utilisent ClickUp

De la planification de la rénovation de votre cuisine à l'intégration de toute une entreprise, nous sommes convaincus que tout le monde pourrait bénéficier d'un peu plus de ClickUp dans sa vie. Cela dit, certaines équipes poussent naturellement les fonctionnalités et la flexibilité de ClickUp à un niveau supérieur.

Alors que nous nous plongeons dans les détails de la manière dont les équipes interdisciplinaires tirent le meilleur parti de leurs environnements de travail, gardez à l'esprit que nous n'en sommes encore qu'à l'étape préliminaire. Les capacités de personnalisation achevées de ClickUp permettent aux équipes de personnaliser leur plateforme de manière véritablement infinie.

Et si les exemples de cas d'utilisation suivants inspirent de nouvelles façons pour votre propre équipe de rester agile et d'augmenter la productivité, tant mieux ! Cet article n'est qu'un début.

Restez abonné pour découvrir comment les équipes chargées des logiciels, des services, du marketing et de la gestion de projets ont trouvé la réussite grâce à ClickUp.

Comment les équipes de développement logiciel utilisent ClickUp

ClickUp est une véritable bouée de sauvetage pour les équipes logicielles à la recherche d'une solution flexible pour consolider leurs stratégies, simplifier le cycle de développement et assurer l'assistance du travail d'équipe interfonctionnel.

Ces équipes jonglent quotidiennement avec les besoins des chefs de produit, des ingénieurs et des concepteurs, tout en passant d'une application à l'autre pour respecter les délais avant la prochaine réunion de sprint. Elles ont besoin d'une solution logicielle riche en fonctionnalités pour unifier leur pile technologique et les membres de leur équipe, avec la possibilité d'accéder à des tableaux Kanban, des analyses en temps réel, des feuilles de route, un suivi des problèmes, etc.

En gros, toutes les fonctionnalités qui font la renommée de ClickUp.

Exemple de structure de répartition du travail dans la vue Tableau de ClickUp

Il existe plus de 15 façons personnalisables de visualiser votre charge de travail sous tous les angles, y compris les vues Liste, Gantt, Échéancier et Tableau de type Kanban. Pour avoir une vue d'ensemble de votre progression, les tableaux de bord Agile de ClickUp peuvent vous fournir des informations plus détaillées sur vos projets en temps réel.

Les tableaux de bord de ClickUp sont entièrement personnalisables, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur les indicateurs et les KPI les plus importants pour leur réussite. Des diagrammes de charge de travail et de progression au suivi des prospects et de la durée du cycle, il existe plus de 100 façons de garder un œil sur vos projets dans les tableaux de bord.

Un autre excellent cas d'utilisation des tableaux de bord ?

Suivi des problèmes et des bugs de manière invitée, avec des fonctionnalités telles que l'affichage détaillé des cartes de type ligne, barre, diagramme circulaire et diagramme à piles, vous pouvez cliquer sur vos données pour identifier des tâches spécifiques et obtenir des réponses rapides.

Examinez en détail vos données grâce aux fonctions d'affichage détaillé des tableaux de bord

Pour conserver tous vos rapports de bugs ensemble, les formulaires dans ClickUp sont indispensables. Partagez un lien vers votre sondage avec les clients, enregistrez leurs réponses et transformez automatiquement leurs demandes en tâches exploitables pour une résolution immédiate.

Si la visibilité et les rapports en temps réel sont la clé de la réussite des équipes logicielles, ils ne sont pas les seules priorités. Les capacités de planification des produits, les automatisations des flux de travail et les multiples intégrations jouent également un rôle important dans le quotidien de l'équipe.

À l'aide des tableaux blancs ClickUp, les équipes peuvent collaborer pour élaborer des feuilles de route produit à partir de zéro ou à l'aide d'un modèle prêt à l'emploi afin d'accélérer le processus et d'aller plus vite dans le travail. Nous vous suggérons de commencer par le modèle de tableau blanc Feuille de route produit dans ClickUp.

Prêt à en savoir plus sur la façon dont ClickUp aide les équipes logicielles à améliorer leur visibilité, à rester agiles et à s'aligner sur la stratégie ? Découvrez comment Talent Plus a augmenté la capacité de son équipe de 10 % grâce à ClickUp.

Comment les équipes marketing utilisent ClickUp

Les fonctionnalités intégrées de ClickUp en matière d'objectifs, d'éditeur de documents et d'outils de collaboration, ainsi que sa facilité d'utilisation en font également un élément essentiel de diverses activités marketing. Ses fonctionnalités hautement visuelles profitent à la fois aux aspects créatifs et aux aspects axés sur les données d'une stratégie marketing solide, donnant vie à vos idées encore plus rapidement, à partir d'un hub central de campagne.

Utilisez la fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatisé de la progression

Lorsque vous êtes prêt à mettre vos idées en pratique, ClickUp devient alors la ressource ultime pour une gestion et un suivi efficaces de vos campagnes. Au-delà des informations de haut niveau fournies par vos tableaux de bord, ClickUp vous permet de rester facilement au fait de vos OKR marketing grâce à une fonctionnalité Objectifs intégrée à l'application et connectée aux tâches clés ou aux objectifs plus larges.

Au niveau des tâches, ClickUp assiste les efforts de gestion quotidienne des campagnes grâce à de multiples moyens de connexion avec votre équipe, les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, etc. Grâce aux commentaires filetés pour garder les discussions ensemble et aux @mentions pour déléguer des éléments d'action, il est facile de procéder à des vérifications, de partager des mises à jour et de collaborer dans le cadre de n'importe quelle tâche.

Alors que vos équipes de génération de la demande et de marketing à la performance peuvent consacrer l'essentiel de leur temps à des tâches, votre équipe de marketing de contenu sera plongée dans la vue Document ou Calendrier de ClickUp pour suivre les stratégies éditoriales. De plus, votre équipe marketing sera ravie de la dernière fonctionnalité révolutionnaire de ClickUp en matière de productivité : ClickUp AI.

ClickUp AI peut générer une infinité de types de documents tels que des briefs de projet, des plans de cours et d'autres documents pour accélérer votre flux de travail

ClickUp AI est le seul logiciel basé sur l'IA et alimenté par des fonctions de recherche, conçu spécifiquement pour votre cas d'utilisation exact. Résumez instantanément des tâches, commentez des fils de discussion et des documents longs, ou générez de toutes nouvelles tâches et des copies personnalisées en quelques secondes.

Pourtant, ClickUp a encore bien plus à faire pour les équipes marketing comme Finastra. En misant tout sur ClickUp, Finastra a consolidé et intensifié ses efforts marketing pour augmenter considérablement son efficacité et son efficience à tous les niveaux.

Comment les entreprises de services utilisent ClickUp

Les entreprises et agences de services ont besoin d'un outil flexible avec une liste de fonctionnalités aussi variées que les services qu'elles proposent. Heureusement, ClickUp répond à ces exigences (et même plus).

L'un des principaux problèmes auxquels ces équipes sont confrontées est tout simplement de rester connectées. Pas seulement avec l'équipe, mais aussi avec les clients et les autres parties prenantes. En raison de la pression croissante pour réduire la durée des projets sans sacrifier la qualité, les agences de services complets sont toujours à la recherche de solutions pour simplifier les processus de leurs clients, de l'accueil à la clôture.

Gérer les clients, les équipes commerciales, les éléments d'action, et plus encore avec le modèle Simple CRM de ClickUp en vue Liste

Bonus : Découvrez comment Hawke Media a réduit les retards de ses projets et a créé une visibilité à l'échelle de l'entreprise grâce à ClickUp.

C'est une autre instance où ClickUp Forms s'avère utile. En acheminant toutes les réponses aux formulaires vers une nouvelle liste de clients ou un CRM désigné, les agences peuvent commencer à rationaliser l'expérience d'intégration des nouveaux clients dès le premier contact. À partir de là, il est facile de tenir tous les acteurs clés informés grâce aux autorisations personnalisées et aux invités de l'environnement de travail ClickUp.

Les tableaux blancs collaboratifs de ClickUp rendent le brainstorming de concepts, la consolidation de la portée de votre projet et la définition des ressources plus efficaces, et osons le dire, plus amusants. En intégrant des médias, des documents ClickUp, des sites Web en direct et des éléments d'action à votre Tableau, celui-ci devient rapidement l'épicentre créatif des dernières mises à jour des clients et des meilleures nouvelles idées de votre équipe.

Mieux encore, les Tableaux blancs de ClickUp sont les seuls logiciels de tableau blanc numérique capables de convertir n'importe quel objet directement en tâche ClickUp. Vous pouvez ainsi laisser libre cours à votre créativité dès qu'elle vous vient. 🎨

Intégrez des documents ClickUp en direct directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, aux recherches et au contexte sans jamais quitter votre Tableau

Pour que les clients restent impliqués tout au long du processus de développement, les dossiers, listes et vues des clients peuvent être rendus privés et partagés uniquement avec les membres nécessaires. Cela permet à des acteurs spécifiques de participer aux commentaires sur les tâches, d'accéder aux mises à jour du projet et de suggérer des modifications en cours de cycle de révision.

Intégrer vos clients à la plateforme où se trouve leur projet favorise la transparence tout au long du processus de projet et donne à votre client l'assurance que le produit final sera livré à temps.

En ce qui concerne les besoins internes, le suivi du temps et les heures facturables en mode natif dans ClickUp garantissent que les créatifs sont correctement rémunérés pour leur travail. Pour éviter l'épuisement professionnel, la vue Charge de travail unique de ClickUp aide les chefs d'équipe à gérer la capacité de leur équipe et à déléguer les tâches de manière équitable.

Calculez le coût de campagnes entières, les heures facturables et bien plus encore grâce aux formules avancées des champs personnalisés de ClickUp

CONSEIL DE PRO Redynamisez les systèmes d'exploitation de votre agence en matière de productivité grâce au Big Book for Agency Project Management. Accédez à des stratégies éprouvées pour une intégration efficace des clients, la définition de la portée des projets, la livraison, et bien plus encore en téléchargeant cette ressource gratuite.

Comment les équipes PMO et opérationnelles utilisent ClickUp

La gestion de projet est le pain quotidien de ClickUp. C'est également un point commun entre pratiquement toutes les équipes, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité.

Faites passer votre gestion du temps à l'étape supérieure avec la vue Charge de travail de ClickUp et comparez votre estimation de durée par tâche au temps total de votre semaine.

Souvent à la tête de vos services informatiques et opérationnels, les responsables PMO ont pour tâche de stimuler en permanence l'efficacité dans toute l'organisation. Ils utiliseront toutes les fonctionnalités présentées dans cet article, notamment :

Des tableaux de bord pour appréhender les processus d'un seul coup d'œil et comparer la progression du travail par rapport aux ressources allouées

Documents pour collaborer avec l'équipe sur les stratégies de lancement de projets et capturer la documentation des processus dans une base de connaissances accessible

Des tableaux blancs pour décomposer les flux de travail complexes et améliorer les processus

*objectifs à définir, atteindre et célébrer les victoires de toutes sortes

Et bien d'autres encore. Pour les équipes PMO et opérationnelles, les affichages des projets et les tâches sont le ciment qui permet de tout maintenir ensemble.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes éparpillées dans les discussions, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié de capture et de suivi des décisions, les informations essentielles à l'entreprise se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux capacités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires de tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Les vues personnalisables de ClickUp aident les équipes à organiser des projets entiers dans une liste, un tableau, une carte mentale, un tableau ou une chronologie dynamique. Ces vues peuvent être adaptées de manière très précise grâce à des filtres et des regroupements pour refléter n'importe quel processus.

Les affichages peuvent également être adaptés aux préférences de travail de chaque membre de l'équipe pour une expérience de travail plus inclusive au sein de l'équipe.

Glissez-déposez les tâches dans une vue Tableur ClickUp pour une organisation simple

TL;DR : ClickUp vous permet de travailler comme vous le souhaitez.

Pour obtenir une lecture la plus précise possible de votre statut global, toutes les tâches, listes et priorités doivent être mises à jour quotidiennement. Cela nécessite à lui seul beaucoup de surveillance, en particulier pour les projets plus complexes. Dans ces situations, les statuts de tâche personnalisés sont très utiles.

En quelques clics, les membres peuvent visualiser où ils en sont avec des éléments d'action spécifiques et voir ces mises à jour se refléter immédiatement dans leurs tableaux de bord en temps réel. Tout comme il existe un nombre infini de façons de personnaliser votre environnement de travail, il existe d'innombrables cas d'utilisation pour ClickUp.

Ces quatre cas d'utilisation ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport au nombre toujours croissant d'équipes qui révolutionnent leurs flux de travail et gagnent du temps en utilisant ClickUp.

Prêt à en savoir plus sur ClickUp ?

Votre service ne figure pas dans nos exemples de cas d'utilisation ? Aucun problème : pratiquement toutes les équipes peuvent bénéficier de la longue liste de fonctionnalités de ClickUp.

Découvrez les nombreuses façons d'adapter ClickUp à votre équipe, quels que soient le type d'entreprise, le service ou les besoins. Ou pour voir ClickUp en action, faites un tour de la plateforme grâce à une visite autoguidée.

Quelle que soit la taille de votre équipe, votre budget ou votre situation, ClickUp est là pour vous apporter son assistance grâce à une solution rentable et personnalisable.