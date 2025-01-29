Las 10 mejores herramientas de software para el trabajo híbrido flexible en 2025

Un entorno de trabajo híbrido es el término medio entre los días tradicionales en la oficina y el movimiento más reciente del teletrabajo.

Este modelo de equipo funcional da soporte a los trabajadores de oficina, remotos y móviles, mejorando significativamente el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la retención de empleados.

Pero la transición puede ser difícil. Sin el software adecuado para respaldar un estilo de trabajo híbrido, la configuración puede causar una fuerte desconexión entre los equipos, lo que conduce a un mal seguimiento de las tareas y a una menor responsabilidad. La sincronización de los flujos de trabajo para evitar solapamientos era otro quebradero de cabeza.

Lo que ha hecho que este modelo de oficina sea realmente viable y aceptable es el software para entornos de trabajo híbridos.

El software de trabajo híbrido salva las diferencias de comunicación y colaboración entre los empleados que trabajan en la oficina y los que lo hacen a distancia. Con la herramienta adecuada, puede crear fácilmente un espacio de oficina virtual con alta productividad y sincronizar a su equipo sin esfuerzo.

En este artículo, le presentaremos las 10 mejores herramientas de trabajo híbrido. Explore sus funciones y precios para realizar la selección de la que mantenga a su personal comprometido y con alta productividad. ?

¿Qué es el software de trabajo híbrido?

El software de trabajo híbrido une a su equipo remoto con funciones diseñadas para implementar y gestionar de manera eficiente una plantilla híbrida. Estas herramientas digitales facilitan la colaboración remota y la optimización de procesos para los empleados. En cuanto a los gerentes, obtienen herramientas prácticas para la optimización del espacio y el compromiso del personal, todo en una sola plataforma.

Colabora en ideas y crea impresionantes documentos o wikis con páginas anidadas y opciones de formato personalizadas para hojas de ruta, bases de conocimientos y mucho más.

La cultura del trabajo híbrido denota un acuerdo que da prioridad a las personas en el que los empleados dividen su tiempo entre el trabajo desde casa y en la oficina. A diferencia del teletrabajo, en el que todos los empleados trabajan desde casa o en un espacio de coworking, los modelos híbridos tienden a tener un patrón de flujo de trabajo más impredecible. Como resultado, los gestores de entornos de trabajo híbridos exitosos optan por herramientas de software que ofrecen:

Opciones de colaboración en tiempo real: el software híbrido adecuado cuenta con herramientas como : el software híbrido adecuado cuenta con herramientas como pizarras digitales y mensajería instantánea para una colaboración fluida entre equipos distribuidos Gestión unificada de documentos: el producto debe ayudar a crear un hub centralizado para almacenar los documentos de la empresa, fácilmente accesible para los empleados autorizados. Integraciones: el software debe tener compatibilidad con las aplicaciones de trabajo más populares para permitir un intercambio fluido de información sin tener que cambiar de plataforma. Paneles de control completos: los jefes de equipo y los gerentes necesitan paneles de control para tener una vista general de los flujos de trabajo del equipo, lo que les permite revisar las cargas de trabajo, eliminar redundancias y optimizar los procesos. Funciones de seguimiento del rendimiento: asegúrate de que el software tenga compatibilidad para supervisar el estado de los proyectos, las actualizaciones y los resultados. Por ejemplo, una herramienta integrada de control de tiempo te ayudará a que los empleados se responsabilicen de su parte del trabajo.

Dado que las empresas y los empleados buscan constantemente una mayor flexibilidad en su día a día, notarás un aumento en el número de herramientas de trabajo híbridas que llegan al mercado. Algunas son soluciones todo en uno, mientras que otras ofrecen servicios específicos como la reserva de escritorios o las videoconferencias.

Hemos realizado una selección de las mejores herramientas de trabajo híbrido para superar los retos operativos de los equipos distribuidos. ?

Prueba ClickUp para equipos remotos. Alinee las metas empresariales, realice el seguimiento del progreso, celebre reuniones de gestión de proyectos y colabore de forma eficiente, independientemente de su ubicación, con el software de gestión de proyectos para equipos remotos ClickUp.

ClickUp es tu plataforma integral de gestión de tareas y trabajo repleta de funciones que ayudan a tus equipos presenciales y remotos a mantenerse sincronizados en todo momento.

Esta plataforma dinámica centraliza todo su trabajo en todas las aplicaciones, lo que aumenta la productividad de los empleados y optimiza por completo todas sus estrategias de gestión de proyectos con facilidad, tanto si el equipo se reúne en persona, desde casa o de forma totalmente asíncrona. Planifique los cronogramas y los resultados según la disponibilidad del equipo, asigne, ajuste y supervise las cargas de trabajo, y utilice las funciones de comunicación integradas para facilitar el trabajo asíncrono.

Y si su equipo híbrido busca funciones de colaboración en tiempo real, ClickUp es lo que necesita. Aproveche ClickUp Whiteboards para realizar lluvias de ideas visuales y convierta las ideas en planes de acción coordinados con la capacidad de convertir cualquier objeto de su tablero directamente en una tarea rastreable. Además, la edición colaborativa en vivo en ClickUp Docs permite al equipo trabajar conjuntamente sin solapamientos.

Desde la creación de bases de conocimientos centralizadas hasta la construcción de flujos de trabajo ágiles, ClickUp puede hacerlo todo.

Las mejores funciones de ClickUp

Descargar esta plantilla Supervise el progreso de los proyectos de trabajo de los empleados en cualquier lugar y en cualquier momento con la plantilla de plan de trabajo de teletrabajo de ClickUp.

Limitaciones de ClickUp

La extensa lista de funciones puede suponer una pequeña curva de aprendizaje para los usuarios más noveles.

No se pueden bloquear los widgets en los paneles.

Precios de ClickUp

Free Forever : 0 $

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Business : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8300 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 reseñas)

2. Envoy

Decir que asignar espacio de oficina es una tarea frustrante para los gerentes de equipos híbridos sería quedarse corto. ?

Mantenga los flujos de trabajo en marcha para los equipos híbridos con la gestión de espacios sin complicaciones de Envoy. Esta plataforma de entorno de trabajo ofrece herramientas de programación y reserva de escritorios de autoservicio para empleados y visitantes.

Los compañeros de equipo visitantes pueden reservar un escritorio por horas, días o semanas. El administrador gestiona la asignación según la disponibilidad y pone a disposición las comodidades.

Ahorre espacio y minimice el coste del alquiler aprovechando el Panel de ocupación para realizar el seguimiento de la presencia in situ y la utilización del lugar de trabajo.

Envoy también ayuda a coordinar horarios de trabajo híbridos, identificar distracciones en el lugar de trabajo, enviar anuncios y crear mapas del lugar de trabajo para facilitar la navegación.

Si su empresa se encarga de entregas físicas, le encantarán las opciones de gestión de correo de Envoy. Solo tiene que escanear un paquete y Envoy identificará y notificará al destinatario de inmediato.

Las mejores funciones de Envoy

Reserva de escritorios para la gestión del espacio

Permite coordinar horarios.

Mapas del lugar de trabajo

Herramientas de gestión del correo electrónico

Limitaciones de Envoy

Adaptabilidad limitada a las necesidades específicas de la empresa.

Precios relativamente elevados.

Precios de Envoy

Workplace Standard : 3 $ al mes por usuario

Workplace Premium: 5 $ al mes por usuario.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Envoy

G2 : 4,4/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 400 reseñas)

3. Tribeloo

Tribeloo es otro software para espacios de oficina híbridos que destaca por sus opciones de reserva de escritorios.

Al igual que Envoy, Tribeloo permite a los empleados reservar un escritorio antes de acudir a la oficina. Toda la experiencia es muy sencilla: el usuario puede acceder a las funciones de reserva de las siguientes maneras:

Uso de la aplicación web o móvil Tribeloo Integración de Tribeloo con Outlook o Google Calendar (o complemento)

¡Cada cambio en los calendarios personales se sincroniza automáticamente con Tribeloo!

La plataforma le permite crear vecindarios para que las personas del mismo equipo se sientan juntas y colaboren. Personalice y optimice los planos de planta sobre la marcha inspeccionando qué áreas de la oficina están sobreutilizadas o infrautilizadas.

Tribeloo ofrece prácticas opciones de personalización, como conseguir escritorios fijos, encontrar compañeros de trabajo, ajustar reservas privadas y realizar solicitudes especiales (como organizar catering o pizarras en el espacio). También puedes informar de problemas con las reservas a través de la app.

Las mejores funciones de Tribeloo

Reserva de escritorios sin complicaciones

Entornos de trabajo de equipos

Personalización de planos de planta personalizados

Notificación de problemas sin esfuerzo

Limitaciones de Tribeloo

Algunos usuarios consideran que la interfaz está un poco desactualizada.

No hay opción para desactivar funciones innecesarias (como su feed de noticias) que ocupan espacio en la pantalla.

Precios de Tribeloo

Starter : 3,00 € al mes por usuario.

Pro : 3,75 € al mes por usuario.

Premium: 4,00 € al mes por usuario.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Tribeloo

G2 : 4,7/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 40 reseñas)

4. Host by CBRE

CBRE, abreviatura de Coldwell Banker Richard Ellis, es una empresa inmobiliaria y de inversión que ofrece servicios para ocupantes de oficinas a nivel mundial.

Su producto único, Host, permite a las empresas alquilar, arrendar o invertir en lugares de trabajo escalables para adaptarse a los requisitos cambiantes de los equipos híbridos. Un entorno de trabajo gestionado por Host incluye funciones tecnológicas y de hospitalidad estándar, por lo que no hay que preocuparse por el mantenimiento del espacio de oficina.

Con la aplicación móvil Host, los miembros de su equipo pueden reservar escritorios, salas de conferencias y otros espacios de reunión. La opción «Find Your Way» (Encuentre su camino) proporciona indicaciones detalladas para llegar a escritorios, oficinas y áreas designadas a los usuarios que no están familiarizados con el lugar. ➡️

Integra la aplicación con Outlook y Google Calendar para sincronizar tu agenda con la de tus compañeros de trabajo. Podéis marcar fechas en los calendarios de los demás y recibir recordatorios automáticos de eventos presenciales o en línea y reuniones híbridas.

Host by CBRE: mejores funciones

Servicio global de reserva de escritorios

Instrucciones detalladas sobre el entorno de trabajo

Integraciones con Outlook y Google Calendar

Recordatorios automáticos

Limitaciones de Host by CBRE

Se sabe que la aplicación se bloquea con bastante frecuencia.

Precios de Host by CBRE

Póngase en contacto con los agentes de Host para obtener toda la información sobre precios.

Host by CBRE: valoraciones y reseñas (app, aplicación móvil)

Google Play: 5/5 (más de 40 reseñas)

App Store: 3,8/5 (más de 20 reseñas)

5. Robin

Robin es el compañero de Batman, ¡pero también el nombre de nuestra siguiente plataforma de trabajo híbrida favorita! Su encanto reside en cuatro funciones principales:

Reserva de escritorios Reserva de salas Análisis del lugar de trabajo Creación de comunidades

Cuando su personal decida visitar la oficina, solo tendrá que iniciar la app y reservar un asiento o una sala disponibles. Mientras lo hace, podrá ver quién está en la oficina y compartir sus datos de reserva para una mejor coordinación.

La plataforma le ofrece una panorámica en tiempo real de la oficina con compatibilidad para facilitar la navegación.

Utilice la información de reservas recopilada a lo largo del tiempo para comprender las tasas de utilización y planificar futuras asignaciones en consecuencia. Esta información también puede ayudarle a determinar el momento ideal para realizar actividades de formación de equipos sin interrumpir el trabajo.

Con Robin, puedes realizar el uso compartido de anuncios, recopilar comentarios del equipo y negociar políticas de trabajo híbrido unánimes.

Las mejores funciones de Robin

Reserva sencilla de escritorios y salas

Información sobre la utilización del espacio

Panorámicas de la oficina en tiempo real

Anuncios estándar y con prioridad

Limitaciones de Robin

La función de búsqueda en el escritorio carece de funcionalidad.

El sistema puede presentar fallos ocasionales.

Precios de Robin

Starter : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Equipo : Ponte en contacto para conocer los precios.

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Robin

G2 : 4,4/5 (más de 150 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 reseñas)

6. Zoom

Zoom irrumpió en el mercado cuando los equipos necesitaban plataformas de reuniones virtuales en un momento en el que las reuniones presenciales estaban estrictamente prohibidas. Aunque (afortunadamente) ya no es así, la plataforma sigue siendo muy utilizada para conectar a equipos dispersos geográficamente, proporcionándoles un lugar para tomar decisiones, compartir ideas o mantener conversaciones informales.

Programa y realiza reuniones con solo unos clics gracias a las herramientas de videoconferencia de la plataforma. Lleva tus reuniones virtuales a cualquier lugar gracias a funciones como la cancelación de ruido y el cambio fluido entre aplicaciones de escritorio y móviles.

Zoom también mejora la experiencia audiovisual de su equipo. Por ejemplo, la plataforma muestra quién está hablando en cada momento, lo que facilita el seguimiento de la reunión. Con las opciones de uso compartido de pantalla en directo, puede apoyar el tema que se está debatiendo con imágenes de su dispositivo.

Además de las reuniones de vídeo y audio, la plataforma fomenta la colaboración en el lugar de trabajo a través de Zoom Pizarra, encuestas, chat en equipo y uso compartido de archivos.

Las mejores funciones de Zoom

Reuniones de vídeo y audio

Zoom Pizarra para la colaboración visual

Fácil cambio entre el escritorio y el móvil

Chat de equipo

Limitaciones de Zoom

La superposición de control actual puede interferir en la grabación de reuniones.

La interfaz puede ralentizarse en ocasiones.

Precios de Zoom

Básico : 0 $

Pro : 149,90 $ al año por usuario.

Business : 199,90 $ al año por usuario.

Business Plus : 250 $ al año por usuario

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2 : 4,5/5 (más de 50 000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 000 reseñas)

7. Miro

Miro es una plataforma de colaboración visual que ayuda a los equipos remotos e híbridos con la planificación de proyectos, la creación de prototipos, la elaboración de diagramas de flujo y otras actividades de lluvia de ideas.

Las pizarras digitales de Miro, llamadas pizarras Miro, proporcionan a tu equipo el kit de herramientas completo para dar vida a nuevas ideas. Escribe, dibuja, adjunta archivos y añade notas adhesivas y comentarios. Todas las pizarras se actualizan en tiempo real, por lo que tus compañeros de equipo pueden trabajar de forma eficiente en proyectos, ya sea que estén a dos o a 20 000 pies de distancia.

Miro también es adecuado para la colaboración asíncrona. Comparta su trabajo con los miembros del equipo, los gerentes o las partes interesadas y obtenga aprobación o sugerencias detalladas sin necesidad de reuniones.

Con más de 100 integraciones, puedes vincular tus proyectos, tareas y documentos a Miro y consolidar las pestañas de tu navegador. Las más de 1300 plantillas de la plataforma te ofrecen esquemas ya preparados para la lluvia de ideas y la ideación en diferentes escenarios.

Las mejores funciones de Miro

Pizarras digitales

Más de 100 integraciones

Más de 1300 plantillas para diversos casos de uso.

Comunicación híbrida sencilla a través de vídeo, chatear y presentaciones.

Limitaciones de Miro

Puede ralentizarse cuando el panel está saturado de usuarios.

La herramienta de texto tiene una función limitada.

Precios de Miro

Free : 0 $ al mes por usuario

Starter : 8 $ al mes por usuario

Empresa : 16 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Miro

G2 : 4,8/5 (más de 4900 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 1200 reseñas)

8. Harvest

Nadie tiene tantos problemas de confianza como los gerentes de trabajo híbrido. ¿Bonnie realmente está haciendo su trabajo o actualizando su Instagram desde casa? ¿Y por qué aún no ha llegado el informe semanal de Clyde? ¿Me están engañando?

Afortunadamente, puede aprovechar (juego de palabras intencionado) el poder del trabajo híbrido con registros de productividad transparentes.

Harvest se centra en el seguimiento del tiempo: la plataforma le permite supervisar el tiempo dedicado a tareas específicas, lo que garantiza la transparencia de las horas de trabajo.

Como gerente, apreciará las herramientas analíticas de Harvest. Los informes visuales detallados le permiten comprender y ajustar las cargas de trabajo del equipo. Los registros de tiempo le permiten mantener los proyectos por el buen camino, estimar presupuestos y hacer predicciones precisas para proyectos similares en el futuro.

Convierta el tiempo registrado en facturas y envíelas a los clientes. Utilice integraciones como PayPal y Stripe para realizar el seguimiento de los pagos recibidos de los clientes.

Las mejores funciones de Harvest

Cómodo control de tiempo

Informes completos

Seguimiento del presupuesto

Soporte para la facturación y el cobro de pagos.

Limitaciones de Harvest

Algunos usuarios consideran que el precio es relativamente alto para el conjunto de funciones que ofrece.

Los cronómetros en segundo plano pueden pasar desapercibidos, lo que da lugar a registros de tiempo incorrectos.

Precios de Harvest

Gratis : 0 $

Pro: 10,80 $ al mes por usuario.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Harvest

G2 : 4,3/5 (más de 750 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 550 reseñas)

9. Loom

Deja que tu equipo híbrido florezca con Loom, una plataforma de vídeo asíncrono de primera clase. ?

La comunicación en tiempo real y las reuniones en directo pueden ser eficaces para algunos, pero una distracción para otros. Loom tiene la solución: graba vídeos para que tu personal pueda verlos cuando les venga bien.

Utilice los vídeos asíncronos de Loom para explicar un proceso, realizar una presentación o incluso saludar a su equipo. ¡Lo mejor es que su personal no necesitará crear una cuenta ni iniciar sesión para verlos!

Hacer vídeos no puede ser más sencillo: solo tienes que pulsar el botón de grabar y crear tu vídeo. Los elementos terminados se cargan automáticamente en la plataforma. Comparte los enlaces con los miembros del equipo que desees y ¡listo!

Tu equipo puede reaccionar al vídeo y enviar comentarios con marca de tiempo, lo que fomenta debates constructivos durante el proceso.

Loom es una herramienta fantástica para formar a los nuevos miembros del equipo: en lugar de abrumarlos con un montón de documentos, prueba con visitas guiadas y tutoriales en vídeo para que se familiaricen con el trabajo.

Las mejores funciones de Loom

Grabación de vídeo asíncrona

Uso compartido fácil de enlaces

Interacción a través de comentarios y reacciones

Excelente para la incorporación de empleados.

Limitaciones de Loom

No ofrece opciones avanzadas de edición de vídeo.

No hay forma de eliminar los controles de la pantalla durante la grabación.

Precios de Loom

Starter : 0 $

Business : 12,50 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Loom

G2 : 4,7/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 350 reseñas)

10. Slack

Slack se creó con una idea en mente: simplificar la comunicación entre equipos. Esta plataforma permite a su personal comunicarse a través de canales, que actúan como comunidades virtuales para chatear, reaccionar y dejar comentarios, y realizar el uso compartido de archivos.

Como administrador, puedes crear canales públicos para todos los miembros del equipo o canales privados para miembros seleccionados. Incluso puedes comunicarte con compañeros de trabajo específicos a través de mensajes directos.

Slack también facilita a los equipos distribuidos saber cuándo un compañero está disponible para trabajar, gracias a los indicadores de conexión y desconexión y a las actualizaciones de estado. Otra fantástica función es Slack Connect, ideal para comunicarse con proveedores, clientes y partes interesadas.

Como gestor de equipos híbridos, también te gustará Slack Canvas, una pizarra virtual para intercambiar ideas y organizarlas. También puedes grabar y compartir clips de audio y vídeo para comunicarte de forma asíncrona. ?

Las mejores funciones de Slack

Canales de comunicación públicos y privados privados

Facilita las interacciones con los proveedores.

Muestra la disponibilidad de los compañeros de equipo.

Compatible con el trabajo asíncrono.

Limitaciones de Slack

Opciones de personalización limitadas.

La calidad de audio y vídeo podría ser mejor.

Precios de Slack

Gratis : 0 $

Pro : 7,25 $ al mes por usuario.

Business+ : 12,50 $ al mes por usuario.

Enterprise Grid: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4,5/5 (más de 30 000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 reseñas)

Software para el trabajo híbrido: cómo involucrar a los desmotivados

El éxito de un modelo híbrido depende en gran medida de la calidad de la comunicación en el lugar de trabajo. No importa si estás en la oficina, en casa o trabajando desde una acogedora cafetería en la playa, siempre y cuando todos estén en sintonía y pongan de su parte. ?

Las herramientas de colaboración de nuestra lista han revolucionado el entorno de trabajo tradicional al mantener a los equipos conectados sin necesidad de ubicaciones físicas. Elige la plataforma que mejor se adapte a tus necesidades y asegúrate de que tus compañeros de equipo estén en sintonía, estén donde estén. Y si no sabes por dónde empezar, comienza por el principio de esta lista y prueba ClickUp gratis hoy mismo.