10 plantillas de anuncios empresariales: Avisos, correos electrónicos internos y mucho más

Ya sea la contratación de un nuevo empleado, el lanzamiento de una nueva campaña o una adquisición, los cambios frecuentes forman parte de la actividad empresarial. Comunicar estos cambios es crucial para mantener a todo el mundo informado y, en algunas instancias, cumplir con los requisitos legales.

Presentar las noticias (tanto buenas como malas) es un arte en sí mismo, y omitir o malinterpretar detalles clave suele causar confusión y transmitir un mensaje equivocado. Esto no solo puede perjudicar a sus márgenes de beneficio, sino también meterle en problemas legales. ⚖️

Por suerte, las plantillas de anuncios de empresa vienen al rescate Pueden garantizar que tus empleados, clientes y otras partes interesadas esenciales reciban tu mensaje alto y claro. 📨

Le presentamos las 10 mejores plantillas de anuncios de empresa de ClickUp y le mostrará cómo elaborar memorandos e informes de primera calidad que transmitan la información adecuada a distintos públicos.

¿Qué es una plantilla de anuncio de empresa?

Una plantilla de anuncio de empresa le ahorra la molestia de tener que redactar un comunicado de prensa, una nota de prensa interna o una nota de prensa memo o boletín desde cero. Es un plantilla para transmitir el mensaje deseado a un público específico. La plantilla le guiará a través de la presentación eficaz de los avances de la empresa, asegurándose de que incluye la información necesaria y de que emplea un tono que resonará bien entre los destinatarios.

¿En qué consiste una buena plantilla de anuncio de empresa?

La elección de una plantilla de anuncio de empresa dependerá del tipo de información que desee transmitir y de a quién. Pero, en general, el marco que le ayudará a transmitir el mensaje debe ser el siguiente:

Simple y breve: Para evitar que sus lectores pierdan el foco Personalizable: Flexible con secciones editables para que puedas ajustarlo a la marca de tu empresa, a la meta del anuncio y al tipo de público Bien organizado: Una estructura clara con secciones predefinidas para que los lectores puedan hojear el documento y adquirir la información rápidamente Atractivo visual: Debe permitirte incluir elementos visuales como imágenes, gráficos y diagramas

10 plantillas gratuitas de anuncios para usar en 2024

Nuestra selección de las 10 mejores plantillas de anuncios puede ayudarle a compartir cualquier noticia con sus empleados, accionistas o clientes en tan solo unos clics 🗞️

1. Plantilla ClickUp para comunicados de prensa

Utilice la plantilla de comunicado de prensa de ClickUp para anunciar a los medios de comunicación un cambio significativo, un hito o un evento

¿Está lanzando un nuevo producto, realizando una fusión o celebrando un evento importante en un futuro próximo? En Plantilla de comunicado de prensa de ClickUp puede ser tu megáfono para hacer llegar tu propio anuncio al público! 📣

Por definición, un comunicado de prensa es un documento que se entrega a los medios de comunicación para anunciar un asunto concreto, ya sea un evento, el lanzamiento de un producto o la publicación de un comunicado de prensa un cambio de liderazgo . Este documento puede ayudarte a concienciar sobre un problema y a construir tu marca. Sea cual sea el tema que trate, una cosa es segura: un comunicado de prensa puede acabar siendo visto por mucha gente, por lo que debe tener especial cuidado con su contenido.

Esta plantilla te guiará en la creación de un comunicado de prensa sencillo e informativo. Incluye los siguientes elementos:

Título: Tabla con información sobre su empresa, ubicación y fecha Título y subtítulo: Dos frases en las que resumirá por qué emite un comunicado de prensa Resumen: Aquí es donde proporcionará los detalles de quién, qué, por qué, dónde, cuándo y cómo del comunicado. Debe proporcionar al lector lo esencial de su comunicado sin necesidad de leer todo el documento Cuerpo: El punto culminante de su comunicado de prensa, donde incluirá información de fondo y detalles relevantes de su anuncio Boilerplate: Esta es la sección "Sobre nosotros", donde incluirás detalles sobre tu empresa

Como todas las plantillas de ClickUp, ésta es personalizable, lo que significa que puede omitir algunas partes o añadir otras nuevas. Añada sus propias imágenes gratis, o elija entre una selección de imágenes de la galería

2. ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de anuncios internos

Cree anuncios internos sencillos y eficaces con esta plantilla de indicaciones ChatGPT de ClickUp

ChatGPT es una de las palabras de moda del 2023. A algunos les encanta, otros la odian y otros la temen. Independientemente de sus sentimientos hacia esta IA bot/herramienta de escritura su influencia en el mundo de la empresa es innegable.

El sitio ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de anuncios internos es básicamente una recopilación de indicaciones eficaces para sacar el máximo partido a ChatGPT. Esta plantilla de anuncios internos puede ser utilizada por prácticamente cualquier equipo de su empresa, desde RR.HH. hasta ventas, marketing y dirección. Proporciona ideas claras y concretas para "hablar" con ChatGPT y obtener las respuestas que necesita.

Además de las indicaciones reales, la plantilla ofrece escenarios de uso concretos.

¿Le parece demasiado abstracto? Supongamos que su empresa abre una nueva rama en Nueva York y quiere anunciarlo a sus empleados. La indicación sería la siguiente: "Cree un mensaje convincente para comunicar la apertura de una nueva rama en Nueva York y explique las ventajas, como la reducción de la carga de trabajo existente y la mejora del servicio al cliente"

3. Plantilla ClickUp ChatGPT de indicaciones para anuncios en redes sociales

Aumente la participación y las conversiones con las indicaciones de GPT para chatear de la plantilla de marketing de ClickUp

Los anuncios en las redes sociales pueden ser más complicados de lo que parecen. Millones de personas pueden verlos, y tienes que tener mucho cuidado para dar con el tono adecuado y atraer a tu público objetivo. Además, debes comprimir tus ideas en un breve post sin abrumar a los lectores.

El sitio ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de anuncios de medios sociales puede facilitarte este trabajo. Piense en ella como una colección de hojas de trucos que le ayudarán a dar en la nota correcta con los lectores y compartir las grandes noticias con la comunidad. 🎵

Esta colección en concreto se centra en Twitter y en los hilos de Twitter, pero puedes utilizarla para otras redes sociales. Veamos las indicaciones en acción para entender mejor cómo utilizarlas con ChatGPT para obtener resultados óptimos.

Imagina que tienes una empresa y quieres publicar un en las redes sociales anuncio sobre un evento próximo. Utilizarás esta indicación: "Necesito un tuit breve y atractivo sobre nuestro próximo salón del automóvil en San Francisco. Incluye una breve CTA al final"

Esta plantilla forma parte de ClickUps' ChatGPT Prompts for Marketing, donde puede explorar docenas de categorías y cientos de indicaciones que coinciden con la misión y los valores de su empresa.

4. Plantilla Pizarra ClickUp Newsletter

Realice anuncios internos atractivos y bien organizados con la plantilla de pizarra para boletines de ClickUp

A boletín de empresa puede ser interno o externo, dependiendo de su meta. Ya se trate de un anuncio interno informal sobre actividades recientes de creación de equipo o de poner al día a sus interlocutores sobre los últimos cambios en la empresa, Plantilla de Pizarra para Boletín ClickUp es el camino a seguir.

La plantilla ofrece la receta perfecta para crear un boletín atractivo y atractivo visualmente atractivo que mantenga la atención de tu público. Si no tiene conocimientos de diseño, puede empujarle en la dirección correcta y ayudarle a construir un medio ideal para anunciar grandes cambios y eventos.

Como se trata de un Plantilla de Pizarra con esta plantilla, tendrá un control total sobre el aspecto final de su boletín. Es un excelente patio de recreo para tu lado creativo. 🎨

Verás espacios dedicados para archivos multimedia y bloques de texto. Todos los elementos se pueden desplazar y redimensionar para garantizar la máxima funcionalidad y legibilidad. Organiza el contenido con tarjetas de anuncios o crea bloques de texto

También es una herramienta excelente para optimizar la colaboración y la comunicación en equipo. Deja comentarios y crea tareas para asegurarte de que cada miembro del equipo pone de su parte y contribuye al boletín.

Numerosos atajos de teclado y opciones de control de tiempo ahorran tiempo y agilizan el trabajo.

Bonus: Check out 10 Free Memo Templates in Word and ClickUp

5. ClickUp plantilla de informe de noticias

Pruebe la plantilla de informe de noticias de ClickUp y realice anuncios de empresa eficaces

¿Quiere dar grandes noticias con bombo y platillo? 🎇

Piensa con originalidad y experimenta con formatos únicos.

En Plantilla de ClickUp para informes de noticias le permite convertir sus anuncios de empresa en artículos de periódico listos para imprimir. Nos referimos a esos clásicos artículos con grandes titulares y columnas que dividen el texto en trozos más pequeños y digeribles. 📰

La plantilla hace todo el trabajo por usted: siga sus indicaciones y personalizará un anuncio de empresa perfecto en un abrir y cerrar de ojos. Puedes crear "periódicos" internos para tus compañeros de trabajo, como el anuncio de un cumpleaños, o permitir que el público los disfrute.

Una de las mejores cosas de esta plantilla es que fomenta el trabajo en equipo. Digamos que quieres anunciar el lanzamiento de un producto y la apertura de una nueva planta de fabricación. Haga que varios equipos trabajen en la plantilla y proporcione información detallada y fiable antes de cada evento.

Añadir tareas, subtareas y dependencias de tareas es pan comido, ya que la plantilla es intuitiva y fácil de usar para principiantes. Puedes personalizar el tamaño, color y fuente de cada elemento para asegurarte de que se alinea con la historia de tu empresa. 📖

6. ClickUp Plantilla de Boletín Inmobiliario

Anuncie nuevos productos o cambios en su empresa con la Plantilla de Boletín Inmobiliario ClickUp

¿Qué es un inmobiliario ¿Plantilla de boletín de noticias pendiente entre las plantillas de anuncio de empresa? El ClickUp Plantilla de Boletín Inmobiliario puede servir para más de un propósito y aplicarse a diversos escenarios empresariales.

En la versión de plantilla predeterminada/a, verá las siguientes secciones:

Ofertas de productos

Listas

Proyectos destacados

Agentes inmobiliarios

Dado que esta plantilla ClickUp es personalizable, puede modificar cada sección para adaptarla a los valores, el estilo y las directrices de marca de su empresa.

Por ejemplo, si quiere anunciar el lanzamiento de un nuevo producto, edite la sección de listas y transfórmela en una reseña del producto. O, si quiere anunciar nuevas contrataciones, actualice la parte de agentes inmobiliarios y añada información sobre los nuevos empleados, sus posiciones, experiencia y formación. También puedes atar dos cabos sueltos a la vez y combinar varias secciones.

La plantilla es apta para principiantes y colaborativa, por lo que puedes trabajar en ella con compañeros de diferentes equipos y departamentos. Por ejemplo, el equipo de diseño podría subir imágenes, y el equipo de RR.HH. podría proporcionar información sobre los empleados.

7. Plantilla de comunicación interna ClickUp

Utilice la plantilla de comunicaciones internas de ClickUp para anunciar eventos o cambios a sus empleados

Si no mantiene informados a sus empleados sobre los cambios relevantes que se producen en la empresa, corre el riesgo de que se sientan insatisfechos y no estén dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Por no mencionar que la falta de transparencia puede causar problemas legales y de otro tipo que podrían dañar la reputación de su empresa. Comunicación interna es clave si quiere que su empresa prospere, y la Plantilla de comunicación interna ClickUp es el abono perfecto. 🌼

Aunque puede haber formatos más típicos para hacer anuncios internos, éste puede ser bastante eficaz. Con los seis tipos de estados, campos personalizados y vistas de la plantilla, puedes asegurarte de que todos los empleados estén al tanto de los cambios más recientes, por pequeños que sean.

Así es como puede establecer un flujo constante de información y asegurarse de que todos los departamentos están en la misma página:

Información codificada por colores

Personalice las columnas

Crear tareas y subtareas

Deja comentarios

Esta plantilla de anuncio de empresa mantendrá a todo el mundo al día y ahorrará un valioso tiempo a sus empleados. Al publicar los cambios relevantes en el Tablero, eliminará (o al menos minimizará) la necesidad de correos electrónicos y llamadas. En su lugar, sus empleados podrán centrarse en otras responsabilidades que hagan avanzar a su empresa.

8. Plantilla ClickUp de estrategia de comunicación interna

Comunique los cambios, identifique los problemas y elabore planes para superarlos con la plantilla de estrategia de comunicación interna de ClickUp

No hay colaboración de calidad sin una comunicación adecuada entre empleados y equipos. Y sin colaboración, su empresa puede parecer desorganizada o poco fiable, lo que puede perjudicar las relaciones con los clientes e impedir el crecimiento.

En Plantilla de estrategia de comunicación interna ClickUp puede ayudarle a gestionar los procesos, mantener a todo el mundo al tanto, crear planes de comunicación y hacer anuncios, grandes y pequeños.

A primera vista, la plantilla puede parecer compleja, pero en realidad es fácil de usar. Consta de las siguientes secciones:

Mapa de la organización Análisis de la comunicación existente Evaluación de las necesidades de las partes interesadas Retos de comunicación Hojas de ruta para la comunicación interna

La última sección podría ser un lugar excelente para hacer anuncios y dar instrucciones a los empleados sobre cómo actuar en consecuencia.

Esta completa plantilla ayuda con los anuncios, pero también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, utilícela para analizar las políticas de comunicación existentes en su empresa. Sus empleados podrían darle su opinión, y usted puede utilizar esta información para ver qué aspectos hay que mejorar.

9. ClickUp Plantilla de informe anual

Utilice la plantilla para presentar informes anuales y anunciar los logros pasados y los planes futuros de su empresa

¿Ha tenido su empresa un intento correcto? ¡Enhorabuena! 🎉

Ahora es el momento de que tus accionistas y otras partes interesadas se enteren de tus logros.

Con la Plantilla de informe anual de ClickUp en la plantilla de informe anual de ClickUp, puede hablar de hitos como los ingresos generados y el rendimiento de cada departamento y convertir los informes anuales, normalmente aburridos, en anuncios que llamen la atención.

Utilice la plantilla para hablar de planes de futuro y anunciar cambios que podrían mejorar aún más su empresa.

Cada sección de la plantilla es 100% personalizable y puede ajustarla para que represente a su empresa de la mejor manera posible. Incluye los siguientes elementos:

Logotipo y título de la empresa

Hechos destacados anuales

Proyectos destacados

Buenas prácticas del año

Finanzas

¿No te fue tan bien? ¡No te preocupes! Utiliza esta plantilla para presentar datos y ver qué partes de tu empresa necesitan mejoras. Haz predicciones y anuncia lo que harás para llevar a tu empresa al intento correcto.

La plantilla fomenta la colaboración en equipo, ya que cada departamento puede contribuir al informe con sus puntos destacados y sus hitos. Para mantenerlo todo organizado, asigne tareas a empleados concretos. Si lo deseas, puedes añadir comentarios para aclarar dudas y asegurarte de que todos aportan su granito de arena.

Puedes añadir imágenes, gráficos y diagramas a la plantilla para hacerla más atractiva y estéticamente agradable. 🪷

10. Plantilla de correo electrónico de presentación de empresa ClickUp

Utilice la plantilla de ClickUp para presentar su empresa a posibles inversores, socios o clientes y hacer anuncios relacionados con la empresa

¿Está buscando un posible socio comercial, anunciando un nuevo producto o intentando ampliar su negocio? base de datos de clientes ¿por correo electrónico? Sea cual sea el destinatario, cuando te dirijas a alguien por primera vez, debes presentar adecuadamente tu empresa. En Plantilla de correo electrónico de presentación de empresa ClickUp ¡es la herramienta perfecta para ello!

La plantilla sienta las bases para crear un correo electrónico de presentación perfecto que puede servir también como anuncio comercial. Al presentar su empresa, puede anunciar los logros pasados y revelar sus planes para el futuro. Hable de su nuevo equipo, de eventos importantes, de nuevos productos y de cualquier cambio o actualización que pueda interesar al destinatario.

Supongamos que quieres anunciar un evento importante a una empresa que quieres incorporar como cliente. Elige "Evento o acontecimiento importante" en la colección de plantillas y descubre un mundo de valiosa información para crear el anuncio perfecto. 🌍

Al igual que con otras plantillas de ClickUp, usted es libre de elegir fuentes y colores y adjuntar imágenes, gráficos o cualquier otra cosa para hacer su correo electrónico más atractivo.

Haga que sus anuncios destaquen con las plantillas ClickUp

Las plantillas de ClickUp pueden hacer que sus anuncios sean más sencillos, atractivos y estéticos.

Además de ofrecer fantásticas plantillas, ClickUp puede ayudar a impulsar productividad del correo electrónico con automatización, priorización del correo electrónico, herramientas de comunicación, integraciones y otras opciones. La plataforma también es un robusto sistema de gestión de proyectos y gestión de documentos con una matriz de funciones excepcionales.

ClickUp se puede utilizar en varios sectores y para muchos propósitos: ¡explore sus opciones y descubra una nueva forma de organizar su empresa! 📈