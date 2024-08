Política de trabajo híbrido: Guía paso a paso y buenas prácticas

El trabajo a distancia fue un salvavidas durante la pandemia. Pero a medida que el mundo sale de varios años de distanciamiento social, más gente vuelve a la oficina. El teletrabajo es ideal para conciliar la vida laboral y familiar y el bienestar de los empleados. Sin embargo, reunirse cara a cara de vez en cuando también tiene sus ventajas. Si no estás preparado para imponer el regreso al trabajo presencial a tiempo completo, una política de trabajo híbrido puede ser la solución. ✅

Cada vez son más las organizaciones que adoptan políticas de trabajo híbrido para salvar la distancia entre el deseo de los empleados de disponer de modalidades de trabajo flexibles y la necesidad de la dirección de conectarse en persona. Con el trabajo híbrido, se permite al equipo hacer una mezcla de jornadas a distancia y en la oficina, normalmente con un horario predeterminado.

El trabajo híbrido es una nueva frontera para la mayoría de los directivos y profesionales de RR.HH., así que si no has redactado antes una política de trabajo híbrido, no te preocupes.

En esta guía, desglosaremos los componentes clave de una política de trabajo híbrido y compartiremos una lista de herramientas que le ayudarán a crear políticas eficaces para su equipo híbrido.

Entendiendo Políticas de trabajo híbridas

Una política de trabajo híbrido es un marco escrito que explica cómo su organización equilibra el trabajo presencial y el teletrabajo. Esta documentación ofrece a los empleados la flexibilidad de trabajar en su espacio de oficinas para colaborar cara a cara o a distancia desde sus oficinas oficina en Inicio . 🏡

Pero, ¿deben entrar todos en la oficina a la misma hora? ¿O cada uno puede establecer su propio horario de oficina? El trabajo híbrido es increíblemente flexible y está abierto a interpretaciones, así que conviene documentarlo para que todos los miembros del equipo estén de acuerdo.

Sin embargo, estos documentos son delicados porque cada organización aborda los acuerdos de trabajo flexible de forma diferente. La política de una empresa puede permitir que los empleados trabajen a distancia unos días a la semana, mientras que otra puede ofrecer acuerdos en los que el trabajo a distancia sea la norma y sólo se reúnan in situ cuando sea necesario.

Los acuerdos de trabajo híbridos también son complicados porque requieren un enfoque de gestión diferente. En lugar de conectarse en persona para asegurarse de que los miembros del equipo son productivos, hay que adoptar un enfoque orientado a los resultados que se centre más en el rendimiento y la producción de los empleados.

Alinee las metas de la empresa, realice un seguimiento del progreso, lleve a cabo reuniones de gestión de proyectos y colabore de forma eficaz, independientemente de su ubicación, con el software de gestión de proyectos para equipos remotos ClickUp

Sin duda, ésta es una forma diferente de hacer las cosas. Pero centrarse en la productividad real permite a los empleados gestionar sus propios horarios de trabajo, autonomía, compromiso y satisfacción laboral . La ausencia de microgestión por sí sola puede hacer maravillas para la cultura de su empresa y las tasas de retención. 🤩

Asegúrese de tener en cuenta las implicaciones legales cuando redacte una política de trabajo híbrida. Tiene que cumplir todas las leyes laborales, especialmente las relacionadas con las horas de trabajo, el estado de empleo a tiempo parcial y a tiempo completo, y los acuerdos de trabajo a distancia para las personas con discapacidad.

También debe tener en cuenta:

Duración de la jornada laboral

Horas extraordinarias

Obligaciones fiscales, especialmente en el caso de empleados remotos en otros estados o países

Empleados admisibles

En caso de duda, consulta tu horario de trabajo híbrido y tus políticas con el departamento jurídico para asegurarte de que todo está en regla.

Componentes clave de una Política de trabajo híbrido

Cada organización hace el trabajo híbrido de forma diferente, pero aun así debe incluir estas secciones, como mínimo, en su política de trabajo híbrido:

Criterios de elegibilidad: Defina qué posiciones son elegibles para el trabajo teletrabajo. Por ejemplo, la entrada de datos es ideal para el trabajo híbrido, mientras que es casi imposible realizar tareas de cara al cliente desde casa. También necesita directrices claras sobre ubicaciones de teletrabajo aceptables. Puede exigir que su equipo disponga de una oficina en casa que cumpla determinadas normas de privacidad o seguridad

Planifique, organice y colabore en cualquier proyecto con las tareas de ClickUp

Horario de trabajo: La flexibilidad es genial, pero a veces necesitas a todo el mundo conectado simultáneamente para trabajo en colaboración y reuniones de equipo. Especifique su horario de trabajo en la política, incluidas las horas de trabajo y los días de la semana en que se espera que acudan personalmente. Por ejemplo, ¿se espera que los empleados estén disponibles durante el horario estándar de la empresa, o hay margen para la flexibilidad siempre que hagan su trabajo?

La flexibilidad es genial, pero a veces necesitas a todo el mundo conectado simultáneamente para trabajo en colaboración y reuniones de equipo. Especifique su horario de trabajo en la política, incluidas las horas de trabajo y los días de la semana en que se espera que acudan personalmente. Por ejemplo, ¿se espera que los empleados estén disponibles durante el horario estándar de la empresa, o hay margen para la flexibilidad siempre que hagan su trabajo? Directrices de comunicación: Documento queherramientas de teletrabajo utilizarás para mantenerte en contacto. Entre las opciones más populares se encuentran Slack, Zoom, Microsoft Teams yClickUp. Establecer expectativas para los tiempos de respuesta y el uso adecuado de la videoconferencia frente a la mensajería 💻

Documento queherramientas de teletrabajo utilizarás para mantenerte en contacto. Entre las opciones más populares se encuentran Slack, Zoom, Microsoft Teams yClickUp. Establecer expectativas para los tiempos de respuesta y el uso adecuado de la videoconferencia frente a la mensajería 💻 Medidas de productividad: El trabajo híbrido no suele evaluar a los empleados por sus horas de trabajo, sino por su rendimiento. Por eso tu política de trabajo híbrido también debe establecer métricas de rendimiento de los empleados. Desarrolle un sistema de controles periódicos y reuniones individuales para garantizar que los empleados cumplen sus objetivos y cuentan con la compatibilidad que necesitan

Aplicación de una política de trabajo híbrida

Una política de trabajo híbrida no es algo que deba imponer a su equipo de la nada. Siga estos pasos para implantar con éxito una política de trabajo híbrida que mantenga a su equipo feliz, equilibrado y productivo. 🧘

Desarrollar la política

Incluso si ya tienes una política de trabajo híbrido no oficial, es una buena idea dar un paso atrás y evaluar si las cosas están funcionando. Si no tiene una política, evalúe su entorno de trabajo actual para determinar qué tipo de acuerdo híbrido funcionaría mejor.

Esta es su oportunidad de crear un modelo de trabajo híbrido personalizado. En lugar de seguir demasiado de cerca otros ejemplos de política de trabajo híbrido, cree algo que se adapte mejor al enfoque del trabajo de su organización. 📝

Este plan preliminar debe esbozar la estructura del acuerdo de trabajo híbrido, incluidas las horas de trabajo, las ubicaciones de trabajo y las opciones de trabajo flexible. Trabaja en la política internamente para dejarla lo más limpia posible, comprobando que se ajusta a las normas legales y a las directrices de recursos humanos.

Obtener la aprobación de la dirección

Esto es lo más importante. La alta dirección, la junta directiva o el consejo de administración tienen que aprobar la política de trabajo híbrido. Es muy probable que le hagan comentarios sobre su plan, así que no tenga miedo de volver a la mesa de dibujo hasta que esté perfecto. Cuanto mayor sea la compatibilidad de su política de trabajo híbrido con la de la dirección, más fluida será la implantación.

Comunícate con los empleados

Una vez que los altos cargos estén de acuerdo con la política de trabajo híbrido, es hora de compartir el plan con los empleados. En lugar de soltar en Slack: "¡Eh, tenemos un nuevo acuerdo de trabajo!", intenta ser un poco más sutil. Se trata de un gran cambio, sobre todo si has estado trabajando a distancia, así que crea un plan meditado plan de comunicación para anunciar la nueva política de híbridos. 📣

Envíe un correo electrónico a toda la empresa con información detallada sobre la política, incluido el texto completo y los puntos más destacados. Es comprensible que los empleados tengan muchas preguntas, así que considere la posibilidad de programar sesiones de preguntas y respuestas para resolver cualquier duda.

Aplicar la política

Necesitarás la infraestructura necesaria para que el trabajo híbrido, bueno, funcione. Probablemente necesitará una VPN y herramientas de comunicación como Slack o Zoom que funcionen a distancia y en la oficina.

Colabore en ideas y cree impresionantes documentos o wikis con páginas anidadas y opciones de formato personalizadas para hojas de ruta, bases de conocimiento, etc

Considere la posibilidad de agrupar su trabajo en un todo en uno software de trabajo híbrido solución como ClickUp para que los empleados tengan acceso a todo, independientemente de dónde estén trabajando. ✨

Ajuste sobre la marcha

El trabajo híbrido es un concepto nuevo para algunas empresas. Implantar una política radicalmente nueva como ésta probablemente se topará con algunos obstáculos. Revise periódicamente la eficacia de su modelo híbrido y haga ajustes en función de la opinión del equipo y de las necesidades de la empresa.

Política de trabajo híbrido en el contexto de Recursos Humanos Gestión

Los acuerdos híbridos son más difíciles de llevar a cabo que los acuerdos de trabajo totalmente a distancia o in situ.

Entonces, ¿por qué optar por la modalidad híbrida? 🤷

La respuesta corta es que los empleados quieren trabajo híbrido.

Las políticas de trabajo híbrido tienen una gran influencia en su capacidad para contratar empleados sólidos y construir una cultura saludable en el lugar de trabajo. Los solicitantes de empleo de hoy en día valoran la flexibilidad y el equilibrio entre la vida laboral y personal, y las políticas de trabajo híbrido son un gran argumento de venta. 🙌

Además, la cultura híbrida se centra más en el rendimiento y la autonomía de los empleados, lo que conduce a un mayor compromiso de los empleados, imprescindible para la retención a largo plazo.

Los Programas de Asistencia al Empleado (EAP) también funcionan bien con las políticas de trabajo híbrido. Puede adaptar sus PAE para abordar los retos específicos de los trabajadores a distancia y los empleados híbridos, como el aislamiento, la conciliación de la vida laboral y personal e incluso la ergonomía de la oficina en casa.

Los EAP pueden ofrecer recursos y herramientas para ayudar a los empleados a adaptarse a su modelo de trabajo híbrido, incluidos talleres de gestión del tiempo y productividad, que afectan directamente al rendimiento de los empleados.

Integración de la formación y el desarrollo de los empleados en el modelo híbrido/ Políticas de teletrabajo

Comunicar cuidadosamente el cambio a una configuración de trabajo híbrida está muy bien, pero si realmente quiere que los empleados tengan éxito, fórmelos. Su equipo no estará junto todo el tiempo, por lo que es importante hacer un esfuerzo adicional para ofrecer desarrollo profesional a su equipo, independientemente de dónde trabaje.

Por un lado, es probable que algunos empleados se beneficien de la formación tecnológica. No todo el mundo domina herramientas como Microsoft Teams o Slack. Unas cuantas sesiones de formación te ayudarán tanto a ti como a tus empleados a obtener más valor de las herramientas por las que ya estás pagando. 🛠️

Mantenga transparente el estado de los proyectos y tareas con la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp

Aparte de la tecnología, el desarrollo continuo de habilidades es una excelente forma de aumentar el rendimiento y la motivación de los empleados en un entorno híbrido. Por ejemplo gestión de proyectos mantendrá a sus gestores de proyectos al día de las últimas estrategias para gestionar proyectos rentables.

La mayoría de los directores son novatos en la gestión de equipos híbridos, así que exija a todos sus líderes que reciban formación especializada sobre buenas prácticas de gestión de híbridos. Muchos líderes están familiarizados con el estilo de gestión de "traseros en los asientos", que sólo hará descarrilar el intento correcto de un equipo híbrido.

Una formación periódica hará que los directivos se sientan más cómodos con el enfoque híbrido no intervencionista, compatibilidad con la autonomía de los empleados y un cambio hacia la primacía del rendimiento gestión del trabajo .

Bonus: Software de planificación de espacios de oficina !

Herramientas para ayudar a crear Políticas de trabajo híbridas

Crear una política de trabajo híbrida normalmente lleva unos cuantos documentos, hojas de cálculo y garabatos en una servilleta. Por eso las empresas utilizan ClickUp para crear, compartir e implantar políticas de trabajo híbridas en un tiempo récord. 🏎️

Explore ClickUp para gestionar sus proyectos con el poder de la IA, más de 15 vistas y automatizaciones de tareas

ClickUp es mucho más que una herramienta de teletrabajo . Es una solución de trabajo híbrido diseñada para desplegar y gestionar eficazmente una plantilla híbrida, tanto si se encuentran en la oficina como a kilómetros de distancia.

Centralice la comunicación, la gestión de tareas y la documentación en una única plataforma fácil de usar. Todos los entornos de trabajo de ClickUp son personalizables, por lo que tendrá libertad para adaptar el entorno digital a su gusto.

Confíe en las sólidas funciones de ClickUp para mantener a su equipo híbrido en la misma página.

**En lugar de comprometerse con una política escrita que sabe que cambiará más adelante, realice primero una lluvia de ideas sobre su política de trabajo híbrido en un espacio de trabajo de ClickUpPizarra ClickUp. Todo su equipo de RR.HH. y de dirección puede colaborar en ella a distancia y en tiempo real, convirtiendo sus ideas en políticas viables. Lo mejor de todo es que las Pizarras se convierten en proyectos, documentos o tareas con sólo unos clics 💡

Intercambie ideas, planifique, elabore estrategias y agilice la comunicación en tiempo real para acelerar la ejecución de los proyectos con las Pizarras ClickUp

**No hay necesidad de cambiar entre plataformas de almacenamiento de documentos y de colaboración en la nube. ClickUp combina la colaboración y el almacenamiento en tiempo real conDocumentos ClickUp. Cree magníficos documentos y conéctelos con sus proyectos o flujos de trabajo para que las políticas de trabajo híbridas sean más procesables

Obtenga una plantilla que le ahorrará tiempo: ¿Quién dice que tiene que crear documentos o pizarras desde cero?ClickUp ofrece plantillas precargadas para un trabajo plug and play. Utilice las plantillasPlantilla de pizarra del plan de trabajo de ClickUp para realizar una lluvia de ideas sobre su política híbrida en tiempo real y la plantillaPlantilla de memorándum de política de ClickUp para compartir la nueva política con su equipo

Evaluación del intento correcto de Políticas de trabajo híbridas

Las políticas de trabajo híbridas son las siguiente fase del trabajo a teletrabajo . El trabajo híbrido es una situación en la que todos salen ganando, siempre que se aplique correctamente. 🏆

Pero, ¿cómo sabes si tus políticas de trabajo híbrido tienen realmente éxito?

Es importante comprobar los procesos para asegurarse de que el nuevo enfoque funciona realmente. Si está creando nuevos quebraderos de cabeza que dificultan el progreso del equipo, probablemente sea hora de hacer algunos cambios.

Establezca metas claras para usted y su equipo, y realice un seguimiento del progreso con las Metas de ClickUp

Por supuesto, necesitará datos para saber si sus acuerdos de trabajo híbrido son adecuados. Cree objetivos Metas ClickUp a controlar:

Compromiso de los empleados

Progreso del proyecto

Horas de equipo

Carga de trabajo

Crear personalizado Paneles de ClickUp para toda la empresa, para todo un departamento o por empleado. Podrá supervisar el rendimiento en tiempo real, independientemente de dónde trabaje su equipo durante el día.

Construya su lugar de trabajo híbrido en ClickUp

El trabajo híbrido le ofrece las ventajas de la conexión en persona para fomentar la cultura sin comprometer la flexibilidad. Las políticas de trabajo híbrido eliminan la ambigüedad y gestionan las expectativas, ajustando a todos para el éxito a largo plazo.

Claro, la creación de una nueva política puede tomar algún tiempo y esfuerzo, pero es la mejor manera de capacitar a los empleados y ejecutar una empresa más eficiente. 🎯

Sí, puedes intentar hacerlo todo tú solo. Pero cuando los resultados importan, gestione su equipo híbrido en ClickUp. Esta plataforma líder no sólo tiene las habilidades para escribir sus políticas híbridas, sino que también gestiona proyectos, tareas, comunicaciones, documentos, plantillas y todo lo demás para equipos híbridos.

No tiene por qué fiarse de nuestra palabra. Pruebe ClickUp usted mismo. Cree su entorno de trabajo de ClickUp gratis/a ahora.