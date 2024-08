los 10 mejores programas de planificación del espacio de oficinas en 2024

A lo largo de los años, he trabajado en una gran variedad de oficinas y he dirigido diversos equipos. Puedo decirles por experiencia propia lo legítimo que es el dicho "el entorno afecta a la productividad". Construir u optimizar un espacio de oficina para facilitar una mejor funcionalidad puede mejorar significativamente no sólo la productividad del personal, sino también su satisfacción en el trabajo.

La tarea es aún más importante cuando se diseña un espacio de trabajo propio, se conceptualiza una zona de trabajo para un equipo pequeño o se regula una oficina amplia para una empresa de tamaño considerable. La solución: un software de planificación de espacios de oficina Estas herramientas progresivas permiten elaborar planos de oficinas, idear diseños de oficina innovadores y mejorar el funcionamiento de su equipo de forma progresiva.

En este blog, te orientaré sobre qué debes tener en cuenta a la hora de seleccionar un software de diseño y planificación de espacios de oficina, y también te indicaré 10 de las mejores herramientas de software de planificación de espacios disponibles en la actualidad. 🤩

¿Qué debe buscar en un software de planificación de espacios?

Al igual que con otras plataformas y herramientas, su software de planificación de espacios debe ser ágil y hacer su vida más fácil, no más difícil. 🛠️

Esto es lo que hay que tener en cuenta al elegir un espacio

herramientas de planificación

.

Funciones de arrastrar y soltar : Construya el entorno de trabajo de sus sueños con herramientas interactivas que le permiten mover escritorios, sillas y otros equipos con facilidad

: Construya el entorno de trabajo de sus sueños con herramientas interactivas que le permiten mover escritorios, sillas y otros equipos con facilidad Funciones de (elaboración de) informes : Hoy en día, los gestores de instalaciones necesitan datos para comprobar el rendimiento de los planes de espacio. Busque una herramienta que genere automáticamente informes y realice un seguimiento de las métricas para respaldar las decisiones sobre el uso de las salas

: Hoy en día, los gestores de instalaciones necesitan datos para comprobar el rendimiento de los planes de espacio. Busque una herramienta que genere automáticamente informes y realice un seguimiento de las métricas para respaldar las decisiones sobre el uso de las salas Planificación de escenarios : Elabore varios diseños de espacios y ejecútelos en simulaciones para comprobar su rendimiento en distintas circunstancias y optimizar así la utilización de los espacios

: Elabore varios diseños de espacios y ejecútelos en simulaciones para comprobar su rendimiento en distintas circunstancias y optimizar así la utilización de los espacios Automatización : La planificación de espacios no consiste sólo en diseñar los planos de las oficinas, sino también en gestionar su uso. Establezca automatizaciones para el uso de las salas de reuniones y la reserva de mesas para facilitar el trabajo

: La planificación de espacios no consiste sólo en diseñar los planos de las oficinas, sino también en gestionar su uso. Establezca automatizaciones para el uso de las salas de reuniones y la reserva de mesas para facilitar el trabajo Permisos: La planificación de espacios requiere que diferentes equipos trabajen juntos de forma eficaz. Elija una herramienta que le permita ajustar los permisos para que el director financiero pueda realizar informes, el de RR.HH. pueda revisar los planes de distribución de asientos y el de RR.HH. pueda revisar los planes de distribución de asientos gestores visuales de proyectos puedan realizar reservas de salas, todo ello sin interferir entre sí

Los 10 mejores Software de planificación de espacios para usar en 2024

¿Listo para empezar a planificar y gestionar espacios de trabajo más eficaces? Estas son las herramientas de planificación que debe probar hoy mismo. Desde software de diseño hasta software de distribución y herramientas de gestión del lugar de trabajo, hay una forma de visualizar su espacio y construir entornos de trabajo más productivos. 👀

1.

ClickUp

Lo mejor para la gestión de proyectos de oficina

Convierta sus ideas en tareas en la función Pizarra de ClickUp

ClickUp es un

herramienta de gestión de proyectos

que te mantiene organizado y al tanto de todos los pequeños detalles que intervienen en el diseño de un espacio de oficina. Al ofrecer altos niveles de personalización, puedes aprovechar la herramienta para acelerar el plan y mejorar la ejecución. 🙌

Utilice

Pizarras de ClickUp

para correlacionar el espacio de tu oficina. Esta práctica herramienta de dibujo te permite expresar tu creatividad e incluir medidas para mantener la escala. La colaboración en tiempo real significa que puedes trabajar junto con tus compañeros para dibujar el diseño de la oficina digitalmente utilizando la función

software de Pizarra

.

Integraciones de ClickUp

con herramientas de dibujo dan vida a tu visión y te permiten trabajar con las herramientas que más te importan. Conexión a

app, aplicación de comunicación

como Slack para obtener opiniones de clientes o miembros del equipo sobre el diseño de tu oficina. Documenta las integraciones para obtener el visto bueno de las partes interesadas clave.

Utiliza

Tareas de ClickUp

para asignar automáticamente trabajo a los miembros del equipo pertinentes. Asigne tareas para diseñar el espacio de la oficina, las aprobaciones y el contacto con contratistas y constructores para hacer realidad la oficina de sus sueños. Añade indicadores de prioridad y dependencias para destacar el trabajo que requiere atención en primer lugar.

¿Quieres visualizar cuánto tiempo te llevará planificar el espacio de tu oficina? Utiliza

Gráficos de Gantt en ClickUp

para crear cronogramas para cada paso del proceso de plan. Elija un código de colores personalizado para las fases y los equipos, y añada campos personalizados para el seguimiento de los pasos más pequeños.

Las mejores funciones de ClickUp

Colaborar en tiempo real para trabajar junto a diseñadores de interiores, contratistas y agencias de permisos para evaluar sus planes de espacio

Automatización de tareas para asignar trabajo a diseñadores, partes interesadas y desarrolladores en cada fase del proceso de planificación

Con más de 1.000 plantillas, entre las que se incluyen Plantillas de Mapas Conceptuales es más fácil y rápido aportar ideas, diseñar y obtener la aprobación de su espacio de oficina

Notificaciones desencadenantes cuando las tareas se retrasan o cuando se completa con éxito una fase clave del plan

Lluvia de ideas con la función software de mapas mentales para probar varios diseños y esbozar ideas

Pizarra y documentos de ClickUp la función de colaboración de ClickUp acorta la distancia entre la lluvia de ideas y los diseños eficaces y la gestión del flujo de trabajo

Plantillas prediseñadas como la de Gestión de espacios de oficina ClickUp para gestionar la planificación del espacio de sus oficinas

Gestione su espacio de oficina de forma más eficiente con la plantilla de gestión de espacios de oficina de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Hay un montón de funciones que permiten un alto grado de personalización, pero eso significa que usted necesita tomar algún tiempo para aprender la herramienta

ClickUp AI sólo está disponible en planes de pago, pero el precio es asequible para la mayoría de los individuos y equipos

ClickUp precios

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Business : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ opiniones)

: 4.7/5 (9.100+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (3.900+ opiniones)

2. Accruent

Mejor para la gestión de costes de oficina

vía

Accruent

Accruent es un software de gestión de espacios que facilita la revisión de los límites de ocupación y profundiza en cómo utiliza su espacio de oficina para mejorar la utilización y reducir los costes operativos. Comience cargando los datos de sus instalaciones y explore diferentes espacios y diseños para ver qué se ajusta a las necesidades de su equipo. Utilice las automatizaciones integradas para ver el estado de ocupación, la asignación de espacios y la asignación de departamentos.

Las mejores funciones de Accruent

El panel de (elaboración de) informes intuitivo ofrece información para reducir los costes inmobiliarios, mejorar la programación de las salas de conferencias y aumentar la seguridad de las instalaciones

Optimice la gestión de espacios desde cualquier lugar, gracias a las funciones de escritorio, aplicación móvil y tableta

Las automatizaciones permiten recibir alertas y notificaciones cuando se reservan cabinas, y puede gestionar las transacciones directamente en el software

VisualMap y AutoCAD ofrecen visualizaciones del espacio de su oficina para mejorar el diseño y gestionar la ubicación de los equipos

Limitaciones de acceso

Algunos usuarios consideran que la actualización de permisos requiere varios pasos y que podría simplificarse

Hay una curva de aprendizaje ya que hay muchas funciones diferentes

Accruent precios

Contacto para precios

Valoraciones y comentarios de Accruent

G2 : 3.9/5 (100+ opiniones)

: 3.9/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (10+ reseñas)

3. Maptician

Lo mejor para entornos de trabajo híbridos

vía

Maptician

Maptician es una solución de software de espacios que pretende dar respuesta a las necesidades de los entornos de trabajo híbridos con una mezcla de personal en la oficina y a distancia. Utilícelo para racionalizar la asignación de espacios, crear paneles para gestionar a los visitantes y planificar escenarios. Las herramientas personalizadas de compromiso de los empleados del software van un paso más allá al crear espacios de trabajo que se adaptan a las demandas de los trabajadores. 👨🏽‍💻

Las mejores funciones de Maptician

Utilice el planificador de diseño para diseñar, planificar y construir espacios que fluyan bien y fomenten la productividad

Gestione su cartera inmobiliaria con paneles visuales que muestran claramente las reservas de salas, la utilización del espacio y las representaciones de las oficinas

Los análisis automatizados de los entornos de trabajo ofrecen información sobre los costes operativos y las métricas de utilización

El equipo de implantación yherramientas de compatibilidad ofrecen formación para ponerle al día a usted y a toda la oficina con cursos de diseño y maquetación

Limitaciones cartográficas

Algunos usuarios desearían que el software de gestión de espacios tuviera más opciones de diseño y atajos de teclado en la herramienta de planos de planta

Los análisis y (elaboración de) informes no siempre son intuitivos, por lo que se necesita tiempo para comprenderlos

Maptician precios

Un precio para todos: 4 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Maptician

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10+ reseñas)

4. SmartDraw

Lo mejor para diagramas detallados y lluvia de ideas

vía

SmartDraw

SmartDraw es una solución SaaS que le permite diagramar, realizar lluvias de ideas y ejecutar planificaciones en un solo espacio. La integración con AWS, Teams y Jira fomenta la colaboración y lleva las sesiones de planificación y lluvia de ideas a nuevos niveles. Utilice el software de pizarra de SmartDraw para esbozar planos de planta y compartir al instante los diseños, gracias a las herramientas de presentación profesional integradas.

SmartDraw mejores funciones

La herramienta de diagramación ofrece compatibilidad con IA para mover, añadir y eliminar figuras automáticamente sin afectar a los elementos conectados, como el mobiliario de oficina

Miles de plantillas, incluidos planos de planta ahorra tiempo a la hora de crear modelos de su nuevo espacio de oficinas

Las herramientas de dibujo de diseño asistido por ordenador (CAD) le permiten cambiar la escala, añadir dimensiones y arrastrar y soltar elementos para visualizar su lugar de trabajo

Las capas le permiten profundizar en aspectos logísticos como la climatización, la fontanería y la electricidad para diseñar espacios funcionales y rentables

SmartDraw limitaciones

La herramienta no ofrece modelos 3D ni renderizados

La gran variedad de funciones y detalles requiere tiempo de aprendizaje

SmartDraw precio

Usuario único : 9,95 $/mes

: 9,95 $/mes Usuarios múltiples: 8,25 $/mes para más de 3 usuarios

SmartDraw valoraciones y reseñas

G2 : 4.6/5 (más de 200 opiniones)

: 4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.1/5 (más de 100 opiniones)

5. Coworktech

Mejor para servicios integrales de planificación de oficinas

vía

Coworktech

Coworktech es una agencia de planificación que mejora los espacios de oficina en cada paso del proceso. Tanto si busca compatibilidad en sus planes de planta como asesoramiento sobre la conexión (a internet) de las telecomunicaciones o la mejora de la seguridad, la herramienta agiliza sus procesos más valiosos.

Las mejores funciones de Coworktech

Soporte de incorporación sin fisuras que pone al día a los nuevos miembros del equipo con acceso a las herramientas de la empresa, notificaciones de gestión de las relaciones con los clientes y tareas automatizadas para gestionar el papeleo

Las herramientas de gestión de la oficina garantizan que las herramientas clave, como Wi-Fi, redes y herramientas de Internet, sean seguras y fiables

Gestión de servicio completo significa que el equipo de soporte de Coworktech se encarga de todo, desde planificar el diseño hasta asegurar a los proveedores y supervisar los sistemas

El equipo de expertos puede ayudar con los diseños y la configuración en todos los continentes y en varios idiomas

Limitaciones de Coworktech

Hay menos control sobre los resultados y la personalización, ya que estás dejando la gestión en manos de un equipo externo de expertos

No es tanto una herramienta informática como una agencia que se encarga de muchas de las tareas de planificar el espacio por ti

Coworktech precios

Contacto para precios

Coworktech valoraciones y comentarios

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Wisp por Gensler

Lo mejor para la gestión del lugar de trabajo y las actualizaciones CAD

vía

Wisp

Wisp es un software de gestión del lugar de trabajo diseñado para mejorar nuestra forma de trabajar, ya sea en la oficina o con un equipo a distancia. La solución de gestión de espacios y lugares de trabajo permite realizar un seguimiento de los movimientos y medir la ocupación para sentar las bases de mejores planes de planta. Una vez que esté listo para diseñar, las herramientas y funciones CAD le permiten dar vida a sus diseños en minutos, no en días. ✅

Las mejores funciones de Wisp

Las actualizaciones CAD ilimitadas garantizan que disponga de la última tecnología al alcance de la mano a la hora de correlacionar los planos de planta y la disposición de los escritorios

Las herramientas de visualización de datos ofrecen información sobre cómo se utiliza el espacio, identifican cuellos de botella y mejoran la toma de decisiones

Las herramientas de colaboración en tiempo real le permiten combinar técnicas de lluvia de ideas con herramientas de diseño para crear mejores flujos de trabajo con todo el equipo en un mismo espacio

Basado en la nube Herramienta SaaS permite gestionar las reservas, planificar el regreso a la oficina y analizar los movimientos y la elaboración de informes desde cualquier lugar, incluso sobre la marcha

Limitaciones de Wisp

Aunque se puede acceder al software en línea desde el teléfono, no existe una aplicación móvil específica

No hay funciones de priorización, por lo que no es tan fácil organizar las entradas y solicitudes

Wisp precios

Tarifa única de implantación : 6.250 $ (más cuotas mensuales)

: 6.250 $ (más cuotas mensuales) Cuota mensual de suscripción : $600

: $600 Precios escalonados a medida que los metros cuadrados aumentan por encima de 75.000 pies cuadrados

Valoraciones y reseñas de Wisp

G2 : 4.8/5 (40+ opiniones)

: 4.8/5 (40+ opiniones) Capterra: 5/5 (16+ reseñas)

7. SpaceIQ

Lo mejor para maximizar y planificar eficientemente el espacio

vía

SpaceIQ

SpaceIQ es una solución de software cuyo objetivo es ayudar a las empresas a maximizar sus metros cuadrados y construir oficinas más eficientes. Es una herramienta que combina las ventajas de un planificador de espacios con funciones de gestión para estar al tanto de los costes, los datos de utilización y la planificación de escenarios.

Las mejores funciones de SpaceIQ

El planificador de oficinas le permite gestionar diseños personalizados en todas las plantas, mientras que los escenarios integrados someten sus diseños a pruebas para comprobar su rendimiento

Gestione el lugar de trabajo con herramientas que realizan un seguimiento de los datos de las personas, el mobiliario y los activos en paneles sencillos

Las herramientas de (elaboración de) informes integradas le permiten compartir los costes exactos con el departamento financiero en función del personal o los metros cuadrados

Las soluciones de cartera inmobiliaria le mantienen informado tanto si tiene una propiedad como varias oficinas dispersas por todo el mundo

Limitaciones de SpaceIQ

Algunos usuarios desearían que hubiera más opciones de codificación por colores para resaltar los datos

Los servicios de formación e incorporación podrían mejorarse para reducir la curva de aprendizaje

SpaceIQ precios

Contacto con el equipo de ventas para precios

Valoraciones y reseñas de SpaceIQ

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (30+ críticas)

8. OfficeSpace

Mejor para reservas de habitaciones y operaciones diarias

vía

OfficeSpace

OfficeSpace es una herramienta híbrida de planificación y organización del espacio que mejora el trabajo, tanto si está construyendo una oficina en casa como si está obteniendo ideas de diseño para optimizar un edificio de oficinas que alberga docenas de equipos. Utilice la herramienta para gestionar la reserva de salas, crear planes de planta y conectarse con los empleados.

OfficeSpace mejores funciones

Utilice funciones de reserva en tiempo real para que los empleados puedan reservar salas de reuniones, espacios para conferencias y escritorios

El planificador de distancias genera al instante la distribución de los asientos y permite realizar cambios con un solo clic

La planificación de escenarios visualiza las opciones de diseño y proporciona información a las partes interesadas para agilizar las aprobaciones

Gestione las operaciones diarias con reservas instantáneas, solicitudes de servicio y herramientas de gestión de visitantes

OfficeSpace limitaciones

A algunos usuarios les gustaría disponer de más datos sobre el uso de los escritorios para ampliar mejor los servicios

Los servicios de soporte al cliente y formación podrían ser más robustos

OfficeSpace precios

Contacto con el equipo de ventas para precios

OfficeSpace valoraciones y reseñas

G2 : 4.7/5 (90+ opiniones)

: 4.7/5 (90+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (30+ opiniones)

9. BlueYonder

Lo mejor para minoristas

vía

BlueYonder

BlueYonder es una herramienta de organización y diseño de espacios que ayuda a los minoristas a crear diseños más eficaces para los clientes. Aumente los ingresos, facilite a los consumidores la búsqueda de los productos que necesitan y maximice el espacio de venta con esta herramienta. 💪

Las mejores funciones de BlueYonder

Las funciones de microplano y macroplano diseñan amplias panorámicas o profundizan en los detalles para optimizar los espacios

Las funciones de gestión ofrecen diseños de planta coherentes en todas las tiendas y reducen el riesgo de bloqueos de existencias

Utilice la (elaboración de) informes de datos para evaluar la rentabilidad, el movimiento de ventas y los cuellos de botella de espacio

Cambie fácilmente entre paneles para ver las tiendas en diferentes ubicaciones

Limitaciones de BlueYonder

Algunos usuarios consideran que la interfaz está un poco recargada

La personalización podría mejorar para ofrecer mayor flexibilidad y control

BlueYonder precios

Contacto para precios

Precios y valoraciones de BlueYonder

G2 : 4.5/5 (2+ opiniones)

: 4.5/5 (2+ opiniones) Capterra: N/A

10. Robin

Lo mejor para equipos remotos

vía

Robin

Robin es una herramienta de software diseñada para optimizar la experiencia de los entornos de trabajo híbridos. Utilícela para aumentar la colaboración entre equipos remotos y de oficina y agilizar los flujos de trabajo.

Las mejores funciones de Robin

Utilice automatizaciones para asignar recursos o reservar espacios para que los trabajadores remotos colaboren con personas que se encuentran en oficinas específicas

Diseñe planos de planta conherramientas de gestión de Pizarra que maximizan el espacio basándose en análisis y datos concretos

La app móvil permite reservar mesas y elimina confusiones

Las vistas en tiempo real permiten ver qué espacios están ocupados y cuándo hay zonas reservadas

Limitaciones de Robin

La app puede fallar, afectando a las reservas y confirmaciones de espacios reservados

Es una herramienta de gestión y más limitada a la hora de planificar espacios, en comparación con las alternativas

Robin precios

Reserva de escritorios y salas : A partir de 419 $/mes

: A partir de 419 $/mes Complementos opcionales: Contactar para precios y cargos adicionales

Valoraciones y reseñas de Robin

G2 : 4.4/5 (más de 100 opiniones)

: 4.4/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.7/5 (50+ críticas)

Sienta las bases de equipos productivos con ClickUp

Con estas herramientas de gestión de espacios y metros cuadrados, diseñe y gestione espacios de trabajo más productivos, rentables y atractivos. Elija entre las herramientas CAD que crean planos de planta y diseños de mobiliario u opte por las herramientas que gestionan los análisis, movimientos y gastos diarios asociados a los entornos de trabajo híbridos o en oficina.

