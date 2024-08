15 consejos de oficina en casa para aumentar la productividad del trabajo a distancia (2024)

¿Necesita consejos sobre cómo ajustar su oficina en Inicio?

Millones de personas se han visto obligadas a trabajar a distancia a causa de la pandemia del COVID-19.

pero eso no significa que tu productividad tenga que caer como las bolsas mundiales

Puedes seguir con tu vida profesional fácilmente transformando tu habitación en un espacio de oficina estupendo para trabajar a distancia.

Trabajar desde tu oficina en Inicio puede ser muy parecido a trabajar desde tu oficina habitual, ¡pero con mucha más comodidad!

En este artículo, te daremos algunos consejos esenciales para trabajar desde casa y compartiremos algunas herramientas que pueden ayudarte a aumentar la productividad de tu trabajo a distancia. Y como trabajar desde casa tiene que ser divertido, vamos a contar con la ayuda de los Beatles

porque no hay nada mejor que tener a la banda más famosa del mundo cantándote en estos tiempos difíciles, ¿verdad?

¡Pongámonos en marcha!

#

Paso 1: Crear el entorno perfecto para la oficina en Inicio

No hay nada más fácil que trabajar desde la comodidad de tu propia cama.

sólo tienes que levantarte, coger tu _portátil _y ponerte en marcha ¿verdad?

Por eso no es de extrañar que un encuesta de investigación de mercado reveló que el 80% de los jóvenes profesionales de Nueva York trabajaban habitualmente desde la cama

**Pero que la gente lo haga no significa que sea una buena idea

Tu cerebro asociados tu oficina como un espacio para trabajar, y eso aumenta automáticamente tu productividad. De este modo, en cuanto pones un pie en la oficina, tu cerebro está preparado para trabajar

Cuando empiezas a trabajar desde la cama, tu cerebro pierde esa conexión (a internet) y la productividad que conlleva.

por suerte, no se ha perdido toda esperanza

La mejor forma de crear un ambiente profesional en casa es crear una oficina en casa productiva

Aquí tienes algunos consejos para empezar a diseñar una oficina en casa:

1. hay un lugar: Elige la habitación adecuada

Si vives solo, puedes montar rápidamente tu zona de trabajo en el salón y crear una pequeña oficina en casa, ya que nadie te molestará.

Pero para los que tienen compañeros de piso o familia cerca, elegir una habitación puede suponer un reto.

Cuando busques una ubicación productiva para tu oficina en casa, ten en cuenta estos puntos:

Es preferible que sea una habitación tranquila con puerta, para que nadie entre a interrumpir el ritmo de trabajo (si tienes una habitación de invitados o un dormitorio libre, ya está todo listo)

Debe tener una conexión wi fi potente

Debe tener espacio suficiente para el mobiliario y el equipo

Debe tener una ventana para la ventilación y la luz natural

Recuerda que a los Beatles les gustaba tanto su estudio de grabación que le pusieron su nombre a un álbum.

No subestimes nunca la importancia de una sala adecuada

2. "Got To Get You Into My Life": Identify what you need

Vas a pasar al menos un tercio de tu día trabajando.

Así que debes hacer que tu espacio de oficina sea lo más cómodo posible.

No quiero decir que hagas un fuerte de mantas

Empieza por conseguir una buena silla de oficina.

¿Qué es una buena silla de oficina?

Se trata de sillas con el respaldo erguido para evitar que te encorves. Además, debe tener un mecanismo de altura regulable para ayudarte a encontrar el punto ideal

¿No puedo comprar una silla de oficina por las restricciones de la COVID-19?

No hay problema

Si no puedes comprar una buena silla de oficina, utiliza la mejor silla que tengas en casa.

pero las sillas no son todo lo que necesitas

Si eres un búho nocturno, tienes que pensar en comprar una lámpara de escritorio

Leer bajo la luz de una lámpara de escritorio puede ayudar a reducir la fatiga ocular .

Si en tu trabajo tienes que hacer mucho papeleo, tu escritorio está abocado al desorden.

Considera la posibilidad de comprar archivadores para hacerte la vida más fácil. Y si no puedes conseguir archivadores, ¡utiliza las estanterías de tu cómoda como solución temporal!

Consejo extra

Cuando trabajas desde casa, te entra hambre... ¡y mucha!

En lugar de tener que ir a la cocina, ¿por qué no tener cerca un puesto de aperitivos?

3. "Aquí viene el sol": Deja entrar algo de luz natural

no nos cansaremos de repetirlo: tomar el sol es esencial para la salud mental y la productividad

La falta de luz solar puede causar TAE (Trastorno afectivo estacional).

(¡Qué apropiado es ese nombre!)_

Y al igual que su nombre, el TAE puede reducir la motivación e incluso causar depresión en los equipos de trabajo a distancia.

por suerte, todo lo que necesitas es un poco de sol para mantenerte alejado de esto

Tomar el sol suficiente no sólo aumenta tus niveles de vitamina D (importante para desarrollar inmunidad), sino que la luz natural puede ayudarte a dormir mejor ¡!

Centra la configuración de tu oficina en Inicio alrededor de una ventana para que entre luz natural.

Si quieres iluminar aún más la habitación, coloca un espejo frente a la ventana para aprovechar al máximo la luz del sol.

¿Y si tu espacio de trabajo recibe poca luz solar?

Afortunadamente, existen dispositivos de fototerapia como HumanCharger Estimula el cerebro con luz blanca, como hace la luz natural

4. "La vi allí de pie": Mantente activo con un escritorio de pie

Los Beatles cambiaron completamente la música como la conocemos, ¿verdad?

del mismo modo, el escritorio de pie transformará tu vida

Ikea tiene montones de escritorios de pie asequibles, y van a cambiar tu vida.

Confíe en nosotros.

El efecto de no estar sentado todo el día te dejará boquiabierto

Alternar entre estar sentado y de pie añade variedad a tu jornada de teletrabajo, manteniendo tu cerebro más activo y productivo. Si no puedes trabajar de pie, al menos asegúrate de levantarte y caminar con cierta regularidad.

No importa si eres un trabajador compulsivo, dar a tu mente un segundo para relajarse y hacer que tu sangre fluya es algo bueno. Y siempre puedes prevenir la fatiga visual dejando de mirar la pantalla del portátil

#

Paso 2: Crea el ambiente perfecto

lo mejor de tener una oficina en Inicio..

Puedes personalizar tu espacio de trabajo para que sea exactamente como a ti te gusta

Y nadie puede interferir en la configuración de tu productiva oficina en casa.

Pero la decoración de la oficina no es suficiente.

Tienes que ajustar el ambiente perfecto para que te apetezca trabajar.

aquí tienes unas cuantas ideas que te ayudarán a crear el ambiente adecuado en tu espacio de trabajo

5. aquí, allí y en todas partes: **Desordena tu escritorio

echa un vistazo a tu escritorio

Lo más probable es que esté lleno de hojas de papel aleatorias, chucherías o una o dos tazas de café viejas.

ahora echa un vistazo a este escritorio

Fuente: https://unsplash.com/photos/9q3I8XhesQI parece extrañamente satisfactorio, ¿no?

Cuando ordenamos nuestro escritorio, nos sentimos orgullosos. Y cuando nos sentimos orgullosos, ¡nos sentimos motivados para superar nuestras metas!

Un escritorio ordenado también minimiza las distracciones, para que tu mente pueda centrarse en la tarea que tienes entre manos y no se pierda en el desorden.

¿Por dónde empezar?

No conviene que la mesa esté demasiado vacía: mantén siempre una pila de material de oficina sobre ella.

También es buena idea clasificar los papeles importantes, como facturas y documentos de empresa, y guardarlos en carpetas de colores.

y si recibes tanto correo como los Beatles, no dudes en crear una estación de correo

6. "While My Guitar Gently Weeps": Elegir la música de fondo adecuada

Según a quién preguntes, escuchar música mientras trabajas puede distraerte o ponerte en modo zen hiperconcentrado

A la hora de elegir música de fondo, hay cinco tipos de personas:

Sin ruido, muchas gracias. Necesito mi música.. Lofi hip hop radio atracones en Youtube Ambiente de fondo (olas, agua) Sólo ruido blanco/marrón

¿No está seguro de lo que le gusta?

¡Ahora es el mejor momento para redescubrirte!

Si echas de menos la charla de la oficina mientras trabajas a distancia, te recomendamos Noisli.

Genera ruido de fondo como el de una cafetería o un paisaje urbano que puede ahogar las distracciones.

Si buscas algo completamente distinto, echa un vistazo a Brain.fm. Genera música instrumental en longitudes de onda específicas que se ha demostrado científicamente que aumentar tu concentración .

7. campos de fresas para siempre: Añade aromas calmantes a tu lugar de trabajo

Fragancias como el romero, la lavanda y la fresa pueden hacerte sentir bien - es común esencias, en realidad.

pero ahora estos _consejos para la oficina en casa también están científicamente probados

Los estudios han demostrado que lavanda y romero pueden aumentar el estado de alerta.

Y resulta que 'la felicidad no es una pistola caliente'... ¡sino el aroma de las fresas!

Mantén un difusor de aceites esenciales cerca de tu mesa y deja que el estrés desaparezca mientras trabajas Si no tienes aceites a mano, las velas aromáticas o las hierbas frescas también pueden servir.

#

Paso 3: Crea la rutina perfecta

despierta

café

ducha

desplazamientos

trabajo

¿Te suena?

Nuestras rutinas diarias nos mantenían cuerdos durante los días laborables y las horas de trabajo.

Sin embargo, debido a COVID-19, la misma rutina ya no funciona.

se necesita algo nuevo

A principios de los 60, los Beatles solían tocar música pop-rock tradicional, pero todo cambió cuando publicaron 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'

El álbum no se parecía a nada que hubiera existido antes, ¡y fue un éxito rotundo!

Así es como puedes renovar tu rutina y tu estilo, igual que los Beatles:

8. baby's In Black'_: Vístete elegante

Mucha gente equipara "Trabajar desde casa" con "Trabajar sin pantalones"

Y sabemos que es tentador salir de la cama y trabajar en ropa interior, pero..

Tienes que obligarte a levantarte y prepararte, como un día normal de trabajo.

Pero no hace falta que lleves camisas de trabajo recargadas si no quieres; una camiseta negra basta... ¡pero no te olvides de los pantalones!_

Prepararte para ir al trabajo te hace sentir más profesional y productivo.

Además, no te pillará desprevenido si alguien quiere que hagas una videollamada rápidamente

9. no me molestes: Guarda tu teléfono en otra habitación

Nuestro mundo se ha vuelto adicto a la conexión (a internet) de una forma que ninguna generación anterior podía concebir.

Aunque esto puede ser extremadamente útil, también ha creado ilimitadas formas de procrastinar.

La próxima vez que trabajando desde casa prueba esto:

Pon tu teléfono en otra habitación, y compruébalo sólo a intervalos predeterminados .

Si su trabajo a distancia requiere que reciba una llamada cada pocos minutos, consiga un teléfono independiente para el trabajo .

Este teléfono "desechable" debería tener sólo lo estrictamente necesario, ¡para que no te absorba ver un sinfín de vídeos sobre el café Dalgona!

Bonus: Consulta nuestra guía sobre el desorden digital ¡Para más consejos!

10. ocho días a la semana: Maintain equilibrio entre vida laboral y vida privada

antes, una vez que salías por la puerta de la oficina, podías seguir con tu vida

Pero ahora, sin oficina de la que salir corriendo, tu vida laboral se ha convertido en tu vida personal.

Lo más probable es que estés trabajando en una presentación de PowerPoint a las 4 de la mañana

O..

**No pierdas el control de tu vida

Establece tu propio horario de teletrabajo bloqueando unas 6 horas al día para trabajar. Si tienes hijos o familia en Inicio, debes establecer unas normas básicas.

De lo contrario, tu productividad puede verse afectada.

Aquí tienes algunas normas que puedes establecer:

Cierra la puerta de tu despacho en casa mientras trabajas

Divide las normas y responsabilidades con tu pareja

Evita las tareas domésticas en horas de trabajo

Programa tiempo para jugar con tus hijos después de las horas de trabajo

11. mejorar Mantente hidratado y sano

El cerebro es básicamente un pegajoso glóbulo de agua.

Sin agua, no tienes cerebro.

Pero la mayoría de la gente no bebe la cantidad de agua que necesita al día.

La deshidratación puede provocar un enorme intervalo de consecuencias físicas y mentales como resultado directo (y totalmente previsible).

Ten agua a mano y bebe a sorbos constantemente. Sin pasarse, por supuesto

El agua te mantiene alerta y sano: ambas cosas son buenas si quieres ser productivo.

12. 'Estoy tan cansado'': Toma descansos regulares

Si tu cerebro tuviera un favorito Hashtag de Instagram

sería #Wanderlust.

Nuestra mente vaga una media de 15-20% del tiempo .

Así que si intentas trabajar durante mucho tiempo, por ejemplo 2 horas sin descanso, lo más probable es que pierdas el hilo a mitad de camino.

¿Cómo mantienes la concentración cuando trabajas a distancia?

Haciendo muchas pausas

Ahí es donde el Técnica Pomodoro entra en.

Se trata de dividir las tareas en bloques de 25 minutos, con un descanso de 5 minutos entre dos bloques. Si terminas cuatro de esos bloques, te recompensan con un descanso de 15 minutos

Esta técnica puede ayudarte a terminar el trabajo más rápido que nunca, y evita que pierdas la cabeza

#

Paso 4: Elige las herramientas perfectas

Los Beatles no serían nada sin sus instrumentos.

Del mismo modo, necesitas las herramientas adecuadas que te ayuden a trabajar a distancia:

13. simplifique su flujo de trabajo con ClickUp

¿Qué es lo más molesto de trabajar desde casa?

El bombardeo constante de correos electrónicos y textos de otros empleados.

Pendiente de lo que tienes que hacer durante el día, que suele ser un caos.

Y coordinar las tareas es aún más caótico cuando se trabaja desde casa

Pero no se preocupe.

Si usted y sus empleados desean una forma más eficaz de trabajar a distancia, utilice ClickUp.

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es una de las empresas herramientas de gestión de proyectos a distancia mejor valoradas del mundo .

Tiene todas las funciones que necesita para simplificar su flujo de trabajo remoto y mucho más

Así es como puede utilizar ClickUp para gestionar su equipo remoto :

1. Asigne tareas a sus empleados remotos

ClickUp hace que sea ridículamente fácil distribuir el flujo de trabajo dentro de su equipo virtual :

Usted puede:

Añadir tareas y asignarlas a miembros individuales del equipo

Desglosar las tareas en subtareas más pequeñas

Priorizar las tareas que deben completarse lo antes posible

¡No se preocupe por las tareas que faltan!

Los miembros de su equipo remoto recibirán una notificación instantánea en el momento en que se les haya asignado trabajo.

2. Comprueba fácilmente el estado de los proyectos

¿Quiere conocer el estado de un proyecto en cualquier momento del día, sin bombardear a su equipo remoto con textos?

¡Compruébelo usted mismo con ClickUp!

ClickUp incluye varias vistas de proyectos que le ayudarán a comprobar el estado de las tareas de su equipo remoto.

Puede optar por:

Una vista Tablero donde las tareas del proyecto se enumeran como tarjetas en un Tablero Kanban/Scrum

Una vista Lista : donde las tareas del proyecto se presentan en una lista de control

Cada una de estas vistas ordena las tareas según su estado, por ejemplo: "Abierta", "Trabajo en curso", "Terminada", etc.

De este modo, puedes hacer un seguimiento instantáneo del progreso del proyecto mientras trabajas a distancia en tu oficina en casa.

Esta sencilla función te ahorrará horas a la semana Más que suficiente para ocuparte de todos esos platos sucios

3. Comprueba en todo momento quién está trabajando en qué

¿En qué está trabajando hoy tu equipo virtual?

Entra en ClickUp

Vista Equipo

.

Esta vista muestra las tareas en las que están trabajando individualmente los miembros de tu equipo. También puedes ver quién está sobrecargado de trabajo y quién puede retomar algunas tareas más.

4. Comunícate con tu equipo en tiempo real

Entonces, ¿cómo hablar de tareas con tus empleados remotos sin esas conversaciones cara a cara?

¿Está pensando en sustituirlas por el correo electrónico?

No, ¡eso sólo funciona en una comedia romántica de los 90! O si eres nostálgico Y enamorado.

Y sólo hay un número limitado de videollamadas que puedes tener en un día sin ver algo que nunca podrás "¡desver!"

Por suerte, ClickUp te ahorrará ese dolor

Olvídate de la bandeja de entrada del correo electrónico y chatea con ClickUp

En ClickUp, cada tarea dispone de un espacio dedicado

sección de comentarios

para poder mantener una conversación en tiempo real sobre la tarea.

Tu equipo remoto puede incluso compartir archivos, enlaces y otros datos importantes en los comentarios.

Pero espera, ¡hay más!

Puedes incluso asignar comentarios a tu

miembros del equipo virtual

para asegurarse de que cumplen lo que usted les dice que hagan

Consejo adicional: ClickUp se integra con Slack

14. no tardará mucho:_ Utiliza un cronómetro

Cuando trabajamos en una oficina, nuestros ojos están constantemente en el reloj.

Tanto si faltan 5 minutos para la hora de comer como 20 minutos para la hora de cerrar, siempre somos conscientes del tiempo que pasa.

Pero cuando trabajas desde casa, el tiempo pierde todo su sentido.

No sabemos qué hora, día o semana es

Y si eres uno de esos programadores geniales, ¡incluso esto podría pasarte a ti!

Como resultado, ¡puede que acabes trabajando 12-13 horas al día sin darte cuenta!

Esto es un problema, porque trabajar horas extra con regularidad puede romperte el corazón

literalmente

El seguimiento del tiempo no sólo le evitará el agotamiento, sino que también le ayudará a mantener sus horas de trabajo.

¿Cómo se hace?

ClickUp

Extensión de Chrome

le permite realizar un seguimiento del tiempo dedicado a sus tareas.

¡Sólo tienes que crear una tarea en ClickUp y empezar el seguimiento!

Incluso puedes ajustar una duración estimada para una tarea, de modo que no pases demasiado tiempo en el trabajo.

¿Ya utilizas un cronómetro?

ClickUp se integra con un montón de

herramientas de control de tiempo

entre las que se incluyen Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely y muchas más. De esta manera, ¡siempre podrás gestionar el tiempo que dedicas a tus proyectos!

15. Comuníquese con su equipo regularmente

¡Aislamiento social no significa estar encerrado en tu submarino amarillo!

La soledad en el trabajo puede perjudicarle productividad, creatividad y capacidad para tomar decisiones .

Ahora más que nunca es el momento de mantener la conexión (a internet) con sus compañeros de trabajo a distancia.

Utilice herramientas como Google Hangouts (ahora llamada Google Meet) y Zoom (

se integra con ClickUp

) para organizar reuniones con tu equipo.

Intente realizar una videollamada todos los días, aunque sólo sean 5 minutos, para comprobar los progresos y el bienestar del equipo.

No creerás la diferencia que puede suponer

#

Conclusión

No importa lo grande o pequeña que sea su empresa: el trabajo a distancia está al alcance de todos.

Y puesto que no podemos cambiar la situación, deberíamos _dejarla estar

Sin embargo, dejar las cosas como están no significa que no podamos ser productivos.

'Imagina a toda la gente

trabajando en paz desde su Inicio

Si sigues estos consejos e ideas para la oficina en casa, podrás ser más productivo que nunca.

Pero no puedes hacerlo con una oficina en casa sola... tienes que asociarte con algunos gratis, gratuitos/a herramientas de productividad como ClickUp. ¡Tiene todas las funciones que necesitas para gestionar tu trabajo a distancia, almacenar ideas, mantener tu empresa y gestionar a tus empleados remotos!

así que, ¿por qué no deja que ClickUp sea el Paul McCartney de su John Lennon, y deja que su productividad se dispare? Registrarse en ClickUp ¡gratis, gratuito/a!