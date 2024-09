Las 10 mejores plataformas para reuniones virtuales

¿Conoces esa sensación cuando estás en medio de una reunión virtual, y todo va sobre ruedas?

La conexión (a internet) es estupenda, la herramienta de videoconferencia es intuitiva (y graba y transcribe la reunión), nadie tiene que decir "¿se me oye?" varias veces, y puedes centrarte en la conversación en lugar de luchar con problemas técnicos o apuntar notas/minutos de la reunión.

Después de probar innumerables plataformas de reuniones virtuales, por fin he descubierto qué herramientas de reunión pueden ofrecer una experiencia así. Mis prioridades son simples: mi equipo y yo necesitamos poder compartir ideas, gestionar tareas y mantener a todo el mundo en la misma página sin problemas.

Basándome en nuestra investigación, he elaborado una lista de los 10 mejores programas de reuniones virtuales. Si estás buscando la plataforma perfecta para mejorar tus interacciones virtuales, estas recomendaciones te ayudarán a tomar una decisión informada.

¿Qué debe buscar en las plataformas de reuniones virtuales?

A la hora de elegir una plataforma de reuniones virtuales, tengo en cuenta las siguientes funciones, ¡y usted también debería hacerlo!

Facilidad de uso : No quiero perder un tiempo precioso en reuniones resolviendo problemas técnicos o guiando a los demás a través de interfaces complicadas. Por eso busco una plataforma que sea intuitiva y fácil de usar

: No quiero perder un tiempo precioso en reuniones resolviendo problemas técnicos o guiando a los demás a través de interfaces complicadas. Por eso busco una plataforma que sea Fiabilidad : No hay nada peor que una reunión interrumpida por fallos o problemas de conexión (a internet). Necesito un software con un sólido historial de fiabilidad y de interrupciones mínimas o nulas para que todo funcione sin problemas

: No hay nada peor que una reunión interrumpida por fallos o problemas de conexión (a internet). Necesito un software con un sólido historial de para que todo funcione sin problemas Integración : Quiero que el software se sincronice bien con otras herramientas que utilizo a diario, como mi calendario, app de gestión de proyectos, correo electrónico, etc

: Quiero que el software bien con otras herramientas que utilizo a diario, como mi calendario, app de gestión de proyectos, correo electrónico, etc Funciones de colaboración : Las funciones de compatibilidad con el trabajo en equipo son imprescindibles. Ya sea compartiendo pantalla, archivos, chateando en tiempo real o con pizarras virtuales, la herramienta debe mantener a los miembros de mi equipo remoto en la misma página

: Las funciones de compatibilidad con el trabajo en equipo son imprescindibles. Ya sea compartiendo pantalla, o con pizarras virtuales, la herramienta debe mantener a los miembros de mi equipo remoto en la misma página Actas de reunión automatizadas : Me resulta difícil concentrarme en la reunión si al mismo tiempo estoy tomando notas. Es estupendo que el software pueda resumir automáticamente los puntos clave y los elementos de acción. Ahorra tiempo y garantiza que todo el mundo tenga un registro claro de la reunión

: Me resulta difícil concentrarme en la reunión si al mismo tiempo estoy tomando notas. Es estupendo que el y los elementos de acción. Ahorra tiempo y garantiza que todo el mundo tenga un registro claro de la reunión Recordatorios de reuniones: Aprecio las plataformas que envían recordatorios automáticos antes de que empiecen las reuniones de equipo, de modo que a mí (y a otros participantes) se nos indique que nos preparemos y nos incorporemos a tiempo. Así se reduce el riesgo de perderse reuniones y las prisas de última hora

Las 10 mejores plataformas para reuniones virtuales

Según estos criterios, éstas son las mejores plataformas de reuniones virtuales:

1. ClickUp (Mejor herramienta de comunicación y reunión virtual)

ClickUp es conocida por sus potentes herramientas de gestión de proyectos, pero hace mucho más. Con las integraciones adecuadas, se transforma en una plataforma de reuniones virtuales sin fisuras, que le ayuda a gestionarlo todo, desde las agendas hasta los seguimientos, todo en el mismo sitio.

Como parte de un equipo multifuncional remoto, Reuniones de ClickUp es mi herramienta de cabecera para organizar los múltiples aspectos relacionados con una videoconferencia. ClickUp me ayuda en cada paso, desde la lluvia de ideas antes de una reunión hasta la optimización de la comunicación asíncrona y la creación de una experiencia de videoconferencia sin complicaciones con Zoom.

Permítanme darles una idea de cómo mi equipo y yo utilizamos ClickUp para nuestras sesiones virtuales:

Ajuste de la agenda de la reunión

Antes de cada reunión, utilizamos Documentos de ClickUp (un documento virtual colaborativo) para documentar nuestras intenciones y metas. Lista los elementos de acción que trataremos durante la reunión, quién participará, el calendario de la reunión y cualquier otra información relevante.

ClickUp Docs nos ayuda:

Trabajar en tiempo real con miembros de equipos remotos para crear la agenda de la reunión

Crear listas de control rápidas de los puntos de debate y marcarlas a medida que tratamos cada tema

Dar formato a la Agenda de la reunión con ricas funciones de edición, como códigos de color, títulos, negrita, cursiva, tachado, banner, etc

Comuníquese con los asistentes a la reunión o con otros miembros del equipo mediante los comentarios asignados

Cuando no tenemos tiempo para esbozar el orden del día de una reunión desde cero, Plantilla de Agenda de ClickUp resulta muy útil.

Bonus: ¿Listo para llevar tus reuniones al siguiente nivel? Echa un vistazo a estos 16 Ejemplos de Agendas de Reuniones y Plantillas Free ¡para empezar!

Plantilla de Agenda de ClickUp

La plantilla ofrece un marco estructurado para anotar los elementos clave-tipo de reunión, ámbito, ubicación, enlace a la reunión, fecha, hora, nombres de los participantes y sus roles, y lista de asistentes.

Organice la planificación de sus reuniones con la plantilla de agenda de ClickUp

La Plantilla de Agenda de ClickUp nos permite:

Abordar todos los temas durante la reunión

Ayudar a los participantes a prepararse ofreciéndoles una visión general de los puntos de debate

Establecer una estructura y un flujo claros para la reunión

Fomentar el compromiso activo de todos los participantes

¿Y lo mejor? La plantilla es completamente personalizable. Podemos añadir Campos personalizados y estados según sea necesario, adaptándolos a cualquier tipo de reunión, ya sea interna, con clientes, inversores o algo totalmente distinto.

Integrar con apps de reuniones y Calendario

Gracias a Integración nativa de ClickUp con Zoom puedo iniciar una reunión de Zoom directamente desde una tarea de ClickUp.

Cuando se inicia una reunión, se publica automáticamente un enlace para unirse a ella en los comentarios de la tarea específica (desde donde inicié la reunión), informando a los miembros del equipo para que se unan. Al finalizar la reunión, ClickUp añade otro comentario en la tarea. El comentario incluye detalles de la reunión como fecha y hora, duración, asistentes, etc. y también proporciona un enlace opcional a la grabación.

Únete a reuniones de Zoom directamente desde Tareas de ClickUp Integración nativa de ClickUp con Google Calendar nos permite a mi equipo y a mí gestionar mejor nuestros calendarios de reuniones.

Puedo ver mis próximas reuniones y plazos en un solo lugar. Cualquier cambio en mi Calendario de Google se refleja inmediatamente en mis Tareas de ClickUp (y viceversa) para que pueda evitar conflictos de programación y mantenerme organizada.

Comuníquese de forma asíncrona mediante grabaciones de pantalla avanzadas

Si un miembro del equipo tiene una duda sobre un proyecto y necesito aclarar algo, ya no tengo que saltar a llamadas rápidas o reuniones (a menos que sea absolutamente necesario).

Utilizo Clips ClickUp para grabar mi pantalla junto con un audio que explique o aclare lo que quiero decir. Es rápido, eficaz y elimina las reuniones cortas que alteran innecesariamente mi agenda.

Envíe grabaciones de pantalla instantáneas con notas de audio mediante ClickUp Clips y elimine las reuniones innecesarias

Cree notas de reunión automáticamente Cerebro ClickUp el asistente de IA de la plataforma, ha ayudado a mi equipo a eliminar las molestias de la toma de notas manual.

ClickUp Brain transcribe automáticamente los debates y los elementos de acción de las reuniones. Comparto estas transcripciones con los miembros del equipo para que todo el mundo esté de acuerdo. Cuando se le indica, la herramienta de IA nos permite hacerlo:

Resumir largas notas de reuniones

Esbozar un documento estructurado de las actas de la reunión

Resaltar las fechas límite o las acciones necesarias mencionadas en la reunión

Resuma las notas de las reuniones con ClickUp Brain y ahorre tiempo

Las mejores funciones de ClickUp

Establezca recordatorios y notificaciones para las tareas de seguimiento mencionadas en la reunión, de modo que no se pierda nada

Crear Automatizaciones de tareas para reuniones periódicas, garantizando la programación y el seguimiento automáticos

Integre ClickUp con otras herramientas de comunicación y seguimientoherramientas de programación como Calendly, Slack y Gmail

Cree nuevas tareas a partir de los debates de las reuniones, asígnelas a los miembros del equipo y ajuste los plazos para realizar el seguimiento

Limitaciones de ClickUp

Tiene una ligera curva de aprendizaje debido al gran número de funciones y opciones de personalización

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ opiniones)

4.7/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

También leer: 10 mejores herramientas de IA para tomar notas en reuniones

2. Google Meet (La mejor para la colaboración en reuniones)

vía Reunión de Google Utilizar Google Meet como plataforma de reuniones en línea ha sido una gran experiencia. Me encantan las funciones de colaboración en las reuniones, como levantar la mano virtualmente para hablar o hacer preguntas sin interrumpir al orador de turno. Simula una experiencia de sala de juntas real.

Cuando organizo reuniones, puedo presentar diapositivas y asignar a un coanfitrión para que participe en la presentación conmigo.

Para las sesiones de brainstorming, la herramienta me permitió iniciar una jam con Google Jamboard directamente dentro de la reunión y colaborar en una pizarra virtual. Como moderador, pude crear salas de debate durante la reunión, seleccionar a los participantes y facilitar debates centrados en grupos más pequeños.

Las mejores funciones de Google Meet

Recoge opiniones en tiempo real mediante encuestas

Utiliza informes de asistencia para realizar un seguimiento de quién ha asistido a la reunión y durante cuánto tiempo

Cambiar el fondo para crear un entorno profesional durante las reuniones

Admitir o eliminar participantes de forma masiva (parte de las funciones de gestión de anfitriones de Google Meet)

Límites de Google Meet

No existe la opción de organizar conversaciones por chat durante reuniones largas

Precios de Google Meet

El acceso a las funciones de Google Meet depende de tu edición de Google Workspace.

Business Starter : 2 $/mes por usuario

: 2 $/mes por usuario Business Standard : 9 $/mes por usuario

: 9 $/mes por usuario Business Plus : 17 $/mes por usuario

: 17 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

(Fuente: Capterra)

Valoraciones y reseñas de la reunión de Google

G2 : 4.6/5 (2.000+ opiniones)

: 4.6/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (11.000+ opiniones)

💡Consejo profesional: ¿Quieres impulsar el trabajo en equipo en tu organización? Descubra las 10 ventajas clave de la colaboración en el lugar de trabajo junto con ejemplos de expertos para inspirar a su equipo

3. Microsoft Teams (lo mejor para los usuarios del ecosistema Microsoft)

vía Microsoft Teams Microsoft Teams es una herramienta de reunión virtual fiable, especialmente para aquellos que están inmersos en el ecosistema de Microsoft.

Mientras probaba la herramienta, me gustó cómo facilita las colaboraciones creativas. Esto es gracias a Microsoft Pizarra, que te permite hacer una lluvia de ideas visualmente y desarrollarlas juntos mientras organizas reuniones.

Otra función útil es la edición instantánea de libros de trabajo durante las reuniones con Excel Live. Ayuda a colaborar en hojas de cálculo y a analizar datos en tiempo real.

Cuando un miembro de un equipo habla o hace una presentación, los demás pueden enviar reacciones rápidas, como emojis con el pulgar hacia arriba o aplaudiendo, lo que ayuda al orador a calibrar los sentimientos de los demás.

Limitaciones de Microsoft Teams

La interfaz de usuario podría ser más sencilla e intuitiva

Precios de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 1 $/usuario al mes

1 $/usuario al mes Microsoft 365 Business Basic: 2 $/usuario al mes

2 $/usuario al mes Microsoft 365 Business Standard: 10 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (más de 15.000 opiniones)

: 4.3/5 (más de 15.000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (9.000+ opiniones)

**Lea también Las 25 mejores soluciones de software de gestión y agenda de reuniones en 2024

4. Zoom (Mejor para integraciones perfectas)

vía Zoom Zoom lleva años marcando como favorito entre las plataformas de reuniones en línea. Me gusta la vista con varios interlocutores, que me permite centrarme en los que participan activamente en la conversación. Las opciones de color y los fondos virtuales personalizados asistidos por IA añaden un toque divertido y personal que hace que nuestras reuniones sean más agradables.

Una función que realmente destaca es la vista centralizada. Puedo acceder fácilmente a las grabaciones de las reuniones y utilizar el IA Companion para localizar rápidamente los detalles importantes en las notas de la reunión.

Para hacer las cosas más cómodas, Zoom se integra perfectamente con Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce y HubSpot. Es probable que puedas conectar cualquier herramienta de tu pila tecnológica diaria a Zoom, garantizando colaboraciones virtuales fluidas y eficientes.

Zoom mejores funciones

Gestiona eficazmente los horarios con el chat, el teléfono, el correo electrónico, el calendario y el planificador integrados

Adjunte lecturas previas a la invitación de la reunión y chatee con los asistentes de antemano

Colabore en recursos compartidos previamente durante la reunión

Continúe justo donde lo dejó con canales de chat que permanecen activos antes, durante y después de las reuniones

Límites de Zoom

Las reuniones de audio y vídeo de alta calidad pueden consumir mucho ancho de banda, lo que puede ralentizar otras actividades en línea

Precios de Zoom

Básico : Gratis/a

: Gratis/a Pro : 14,99 $/mes por usuario

: 14,99 $/mes por usuario Business : 21,99 $/mes por usuario

: 21,99 $/mes por usuario Business Plus : 26,99 $/mes por usuario

: 26,99 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2 : 4.6/5 (55.000+ opiniones)

: 4.6/5 (55.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (13.000+ opiniones)

5. Skype (el mejor por su versatilidad)

vía Skype Skype resulta útil para la colaboración a distancia, ya sea formal o informal.

Tanto si se trata de una reunión individual, una reunión semanal de equipo, una sesión de formación por Internet o un chat informal mensual, Skype es bastante versátil. Me resultó fácil presentar diapositivas de PowerPoint, grabar mensajes de vídeo y compartir mi pantalla durante las reuniones.

Una función que me gustó especialmente fue la posibilidad de enviar invitaciones para chatear usando un enlace único. Esto me permitió invitar a cualquiera a unirse a una conversación, aunque no usara Skype.

Las mejores funciones de Skype

Mantente totalmente inmerso en la llamada con el modo de pantalla completa

Únete a reuniones de equipo desde tu teléfono móvil o tu escritorio

Difumina el fondo para mantener la atención en el orador

Conéctate con hasta 100 personas a la vez

Límites de Skype

Retrasos y cortes de llamada ocasionales

Precios de Skype

Skype es gratis, gratuito/a para cualquier interacción entre usuarios de Skype los planes de Skype a teléfono te permiten hacer llamadas internacionales directamente desde un número de teléfono, incluso si la otra persona no tiene Skype

Planes de suscripción a Skype to phone:

Estados Unidos: $3/mes

$3/mes América del Norte: $7/mes

Valoraciones y reseñas de Skype

G2 : 4.3/5 (23.000+ opiniones)

: 4.3/5 (23.000+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (400+ opiniones)

También leer: los 10 programas de reuniones 1 a 1 más útiles para directivos

6. Slack (ideal para reuniones informales de equipo)

vía Slack Slack es ideal para la comunicación asíncrona, pero también permite chatear con vídeo en tiempo real a través de su función 'Huddles'. Los huddles comienzan como conversaciones de sólo audio, lo que facilita el inicio de conversaciones rápidas e informales. Si necesitas una colaboración más profunda, sólo tienes que activar el vídeo y/o compartir tu pantalla.

Los Huddles de Slack son ideales para interacciones informales e improvisadas entre equipos, en lugar de reuniones formales programadas de antemano en un calendario.

También me han gustado los fondos de colores, que dan un toque divertido y alegre a las reuniones. Slack también agiliza la gestión de documentos. Todos los enlaces, documentos y mensajes enlazados durante una reunión rápida se guardan automáticamente una vez finalizada la sesión, por lo que es fácil volver a consultarlos y consultar detalles importantes más adelante.

Las mejores funciones de Slack

Comunícate mediante reacciones, efectos y GIFs durante las reuniones de equipo

Compartir notas, enlaces y archivos relacionados con el debate en un hilo de mensajes específico

Iniciar reuniones de audio y vídeo en un canal de Slack o a través de DMs

Activar los subtítulos en directo (disponibles en inglés)

Límites de Slack

Faltan elementos formales de reunión, como órdenes del día y normas para los participantes

Precios de Slack

Gratuito

Pro : 8,75 $/usuario al mes

: 8,75 $/usuario al mes Empresa+ : 15 $/usuario al mes

: 15 $/usuario al mes Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4.5/5 (35.000+ opiniones)

: 4.5/5 (35.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (23.000+ opiniones)

**Lea también Las 10 mejores herramientas de comunicación asíncrona para 2024

7. Cisco WebEx (la mejor para la inclusión)

vía Cisco La función de traducción en tiempo real de Cisco Webex, compatible con más de 100 idiomas, hace que las reuniones sean mucho más inclusivas para su equipo multilingüe.

Otra función que me llamó la atención fue la tecnología de eliminación de ruido incorporada. Por muy ruidoso que fuera el entorno, no interfería en la reunión. Podía estar en un aeropuerto o en una cafetería bulliciosa y la calidad de audio seguía siendo limpia y profesional.

Las mejores funciones de Cisco WebEx

Cree encuestas interactivas y preguntas y respuestas para que las reuniones de equipo sean más atractivas

Transición del escritorio al teléfono y al coche con la función de código QR Move to Mobile y la integración con Apple CarPlay

Envíe reacciones durante la reunión con sólo utilizar gestos con los dedos

Cree y resalte notas automáticamente con Webex Assistant

Limitaciones de Cisco WebEx

No hay opción de iniciar sesión directamente desde un navegador web sin descargar la app, aplicación de escritorio

Precios de Cisco WebEx

Webex Free : gratuito/a

: gratuito/a Reunión WebEx : 12 $/usuario al mes

: 12 $/usuario al mes WebEx Suite : 22 $/usuario al mes

: 22 $/usuario al mes Webex Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cisco WebEx

G2 : 4.3/5 (19.000+ opiniones)

: 4.3/5 (19.000+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (7.000+ opiniones)

8. GoTo Meeting (Mejor por sus funciones de privacidad y seguridad)

vía GoTo Reunión Al probar GoTo Meeting, me impresionó la capacidad de la herramienta para mantener las reuniones confidenciales protegidas por contraseña. Los controles de privacidad son excelentes: las conversaciones permanecen privadas y la función de bloqueo de reuniones es especialmente útil. Coloca a los invitados en una sala de espera hasta que yo esté listo para admitirlos, lo que me da un control total sobre quién se une a la reunión.

También me ha encantado la flexibilidad de utilizar la aplicación móvil, muy funcional, para participar y dirigir reuniones de equipo sobre la marcha. Y lo que es mejor, puedes unirte fácilmente a las reuniones sin descargar la app, GoTo.

Las mejores funciones de GoTo Meeting

Comuníquese con los miembros del equipo/clientes mediante el chat integrado

Cree grabaciones y transcripciones automatizadas de las reuniones

Personalice las salas de reuniones para dar un toque personal a las reuniones virtuales

Pruebe y previsualice la cámara web antes de unirse a una reunión

Límites de GoTo Meeting

Retrasos ocasionales en la calidad de audio y vídeo

Precios de GoTo Meeting

Profesional : 12 $/organizador al mes (facturación anual)

: 12 $/organizador al mes (facturación anual) Empresa : 16 $/organizador al mes (facturación anual)

: 16 $/organizador al mes (facturación anual) Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GoTo Meeting

G2 : 4.2/5 (13.000+ opiniones)

: 4.2/5 (13.000+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (11.000+ opiniones)

9. TeamViewer (El mejor para el acceso remoto a dispositivos)

vía TeamViewer TeamViewer Remote es una plataforma de reuniones virtuales que le permite solucionar problemas técnicos a distancia. Gracias al acceso remoto seguro, su equipo informático o un compañero de trabajo de confianza pueden abordar y resolver errores del sistema y consultas de software sin necesidad de estar in situ. Gracias a la experiencia fluida que ofrece, puedes minimizar el tiempo de inactividad y volver al trabajo rápidamente.

TeamViewer también cuenta con una herramienta de videoconferencia: TeamViewer Meeting. Aunque la función de acceso remoto es un gran añadido al flujo de trabajo, la función de reunión no me pareció tan potente.

Las mejores funciones de TeamViewer

Funciona en múltiples dispositivos y sistemas operativos

Transfiere archivos de cualquier tamaño entre dispositivos remotos

Soporte multimonitor con resolución 4K

Soporte para dispositivos desatendidos

Límites de TeamViewer

La transferencia de archivos es lenta, especialmente con documentos de gran tamaño

Precios de TeamViewer

Premium : 37 $/mes (facturación anual)

: 37 $/mes (facturación anual) Corporativo: 79 $/mes (facturación anual)

(Fuente: G2)

Valoraciones y reseñas de TeamViewer

G2 : 4.4/5 (más de 3.000 opiniones)

: 4.4/5 (más de 3.000 opiniones) Capterra: 4.6/5 (11.000+ opiniones)

**Lea también Cómo mejorar tus habilidades de gestión de equipos

10. Zoho Meeting (lo mejor para conferencias web específicas de un departamento)

vía Zoho Reunión He probado Zoho Meeting para gestionar varios equipos en diferentes departamentos, y fue bastante eficaz.

La herramienta me permitió organizar sesiones de conferencia web seguras fácilmente. Podía añadir sin esfuerzo miembros a sus respectivos departamentos, asignar roles específicos y programar reuniones exclusivas para cada departamento.

Además de capturar, reproducir y compartir grabaciones de reuniones virtuales, podía descargar las reuniones para su uso sin conexión. Esta función me resultó muy práctica para revisar los debates más tarde o compartirlos con miembros del equipo que no pudieron asistir a la sesión en directo.

Zoho Meeting mejores funciones

Interactúa con hasta 250 participantes en la reunión

Disfruta de controles de anfitrión simplificados, como el cambio de roles y la gestión de la entrada y salida de participantes

Colabora durante las reuniones con pizarras y uso compartido de archivos sin interrupciones

Retransmita en directo eventos virtuales en YouTube y responda a los comentarios en tiempo real

Limitaciones de Zoho Meeting

Fallos ocasionales en el uso compartido de pantalla

La función de grabación sólo está disponible en los planes de pago

Precios de Zoho Meeting

Reunión Estándar : $1/mes

: $1/mes Reunión Profesional : 2 $/mes

: 2 $/mes Webinar Estándar : 5 $/mes

: 5 $/mes Webinar Profesional : 10 $/mes

: 10 $/mes Webinar Enterprise: 47 $/mes

Valoraciones y reseñas sobre Zoho Meeting

G2 : 4.5/5 (1.000+ opiniones)

: 4.5/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (800+ opiniones)

Agilice las reuniones virtuales con ClickUp

El software de reuniones virtuales es la piedra angular de la comunicación y la colaboración para equipos híbridos y remotos como el nuestro. Dependemos en gran medida de las plataformas de reuniones virtuales para las reuniones en directo, el uso compartido de archivos y las actualizaciones de proyectos, para mantener a todos alineados independientemente del lugar desde el que trabajen.

He probado muchas de estas herramientas. Aunque la mayoría ayudan a los equipos a conectarse sin problemas, sólo unas pocas ofrecen un paquete completo. No me refiero sólo a las reuniones, sino a todo lo que hay entre ellas: preparación, seguimiento y mucho más.

Ahí es donde ClickUp brilla con luz propia. Simplifica todo el proceso de la reunión: me ayuda a elaborar agendas detalladas, a integrarme sin problemas con mi herramienta de vídeo favorita y a capturar y resumir las actas de las reuniones .

Además, ClickUp automatiza las reuniones recurrentes y me permite convertir notas en elementos de acción con un solo clic, lo que mantiene mi flujo de trabajo organizado y la productividad de nuestro equipo. Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo