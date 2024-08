Cómo mejorar la comunicación en el lugar de trabajo

Trabaja desde el sofá cuando los desplazamientos sean demasiado largos o necesites concentrarte en silencio. Ve a la oficina cuando el trabajo a distancia te resulte solitario o aburrido. En un entorno de trabajo híbrido todos salimos ganando, ¿verdad?

Pero no todo es perfecto en este tipo de trabajo. Uno de los principales problemas es la comunicación en el lugar de trabajo híbrido. La comunicación en un lugar de trabajo híbrido se refiere al intercambio de información e ideas entre empleados remotos y los que están en una oficina física.

En un lugar de trabajo híbrido, la distancia física crea obstáculos para la colaboración y el entendimiento.

Una comunicación eficaz salva esta distancia. Es crucial para mantener la productividad, la colaboración y la cohesión del equipo. Minimiza los malentendidos, fortalece las relaciones, permite tomar mejores decisiones y mantiene el compromiso de los trabajadores remotos.

El modelo de comunicación híbrida puede combinar métodos de comunicación síncrona y asíncrona para garantizar que todos se sientan conectados e informados, independientemente de su ubicación.

Si tienes curiosidad por saber cómo se llega a esto, vamos a sumergirnos en el funcionamiento de un lugar de trabajo híbrido, desarrollando estrategias de comunicación eficaces y superando barreras con algunas de las mejores herramientas de colaboración y comunicación

Modelo de trabajo híbrido: Una Panorámica

La comunicación híbrida se refiere al uso de métodos de comunicación síncrona y asíncrona para conectar eficazmente con los empleados remotos y los de la oficina en un lugar de trabajo.

Por ejemplo, en un entorno de trabajo híbrido, un equipo de marketing puede utilizar una plataforma de videoconferencia para una reunión matutina de puesta al día sobre un proyecto (síncrona). A lo largo del día, pueden colaborar en documentos o aportar ideas mediante una herramienta de espacio de trabajo compartido (asíncrono).

Esto es muy diferente de la comunicación tradicional en el lugar de trabajo, donde todos los empleados suelen estar en el mismo edificio y, a veces, incluso en la misma habitación. Basta con acercarse a los compañeros para hablar y celebrar reuniones en persona sin depender de una herramienta de videoconferencia.

Diferencia entre la comunicación tradicional en el lugar de trabajo y la comunicación híbrida

Estas son las diferencias clave entre la comunicación tradicional en el lugar de trabajo y la comunicación híbrida:

Una de las principales diferencias entre la comunicación tradicional y la híbrida es la dependencia de la tecnología.

Los lugares de trabajo híbridos utilizan herramientas digitales para facilitar la comunicación y colaboración en tiempo real entre los empleados remotos y los de la oficina, fomentando la flexibilidad y mejorando la eficiencia. Esto es especialmente útil para los empleados remotos que no tienen acceso a los recursos de la oficina.

Importancia de la comunicación híbrida en el teletrabajo

La comunicación híbrida no se limita explícitamente al trabajo a distancia, pero se convierte en crucial en una entorno de trabajo híbrido por algunas razones clave:

**Los trabajadores a distancia se pierden las interacciones orgánicas y en persona que contribuyen al entendimiento. La comunicación híbrida salva esta distancia mediante videoconferencias, herramientas de chat y documentación clara, manteniendo a todos informados y alineados Garantizar la inclusión: Los trabajadores remotos pueden sentirse aislados y excluidos sin estrategias de comunicación deliberadas. Las prácticas de comunicación híbrida, como la incorporación activa de participantes remotos en las reuniones y el fomento de canales de comunicación abiertos, garantizan que todos se sientan incluidos, valorados, implicados y comprometidos Combatir los malentendidos: En un entorno híbrido, la dependencia del correo electrónico y la mensajería puede dar lugar a interpretaciones erróneas debido a la falta de señales no verbales. La comunicación de los empleados en un entorno de trabajo híbrido debe ser clara y concisa, y ofrecer oportunidades de aclaración para minimizar los malentendidos y las pérdidas de tiempo

Ahora que ya conoces la importancia de la comunicación híbrida, vamos a ver cómo superar las lagunas de comunicación en este tipo de lugares de trabajo

La brecha de comunicación en el lugar de trabajo híbrido

Una brecha de comunicación en un lugar de trabajo híbrido es aquella en la que la información o las ideas no fluyen eficazmente entre los empleados. Esto puede dar lugar a malentendidos, disminución de la productividad y aislamiento de los trabajadores remotos.

Por ejemplo, su equipo de marketing hace una lluvia de ideas sobre una campaña en la oficina utilizando una pizarra física. Un miembro del equipo remoto puede unirse virtualmente pero no ver bien la pizarra ni aportar ideas.

Hay varios factores que provocan lagunas de comunicación como ésta. Pueden dañar gravemente la cultura de la empresa y la productividad de los empleados.

Causas y efectos de una brecha de comunicación

He aquí cómo surgen las brechas de comunicación en un lugar de trabajo híbrido y las consecuencias negativas que acarrean:

1. Interacción en persona limitada

Causa: La falta de conversaciones espontáneas y discusiones de pasillo que se producen de forma natural en una oficina puede dificultar el uso compartido de información y el intercambio de ideas entre equipos remotos y de oficina.

Efecto: Esto puede dar lugar a una duplicación de esfuerzos y a una sensación general de estar fuera de onda para los trabajadores remotos.

2. Desajuste de los canales de comunicación

Causa: Depender únicamente del correo electrónico o de plataformas de mensajería puede dar lugar a malentendidos debido a la ausencia de señales no verbales. Es posible que las conversaciones en la oficina no estén bien documentadas o no se compartan con los compañeros remotos, lo que crea silos de información.

Efecto: Esto puede dar lugar a frustración, pérdida de tiempo para aclarar detalles y, en última instancia, pérdida de oportunidades.

**3. Políticas de comunicación poco claras

Causa: Sin directrices claras sobre las herramientas de comunicación, los tiempos de respuesta y la etiqueta de las reuniones, reina la confusión. Es posible que los trabajadores remotos no sepan cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con sus colegas o duden en interrumpir las conversaciones en la oficina.

Efecto: Esto conduce a un entorno en el que las personas no están seguras de cómo colaborar mejor, lo que conduce a la falta de compromiso y a la disminución del espíritu de equipo.

4. Problemas tecnológicos

Causa: Las dificultades técnicas durante las videoconferencias o el mal funcionamiento de las herramientas de colaboración pueden interrumpir los flujos de trabajo y hacer que los trabajadores remotos se sientan excluidos.

Efecto: Esto puede hacer que se pierda información o se tomen decisiones y que disminuya la confianza y la colaboración en el equipo.

¿La buena noticia? Cada problema tiene una solución, y estos retos pueden resolverse con estrategias de comunicación probadas ¡!

Estrategias para superar la brecha de comunicación

Utilizar la comunicación y herramientas de colaboración a distancia y aplicar una estrategia específica le ayudará a crear un lugar de trabajo híbrido que prospere y repercuta positivamente en los resultados de la empresa.

He aquí algunas formas de salvar las brechas de comunicación a las que podrías enfrentarte en una cultura híbrida:

1. Adopte una combinación de herramientas de comunicación

Utilice métodos de comunicación síncrona, como plataformas de videoconferencia para reuniones, presentaciones y sesiones de intercambio de ideas, para interactuar en tiempo real y fomentar el sentido de la conexión

Emplee métodos asíncronos, como herramientas de gestión de proyectos, documentos compartidos y plataformas de mensajería instantánea para mantener conversaciones, compartir documentos y actualizar tareas. Esto facilita la flexibilidad de los horarios de trabajo y la accesibilidad a la información

2. Establezca directrices claras de comunicación

Defina los tiempos de respuesta esperados en los distintos canales de comunicación (correo electrónico, chatear, etc.)

Establezca protocolos de etiqueta para videoconferencias (silenciar micrófonos, encender la cámara, utilizar el chat para conversaciones paralelas, etc.)

Fomentar una redacción clara y concisa en los correos electrónicos y mensajes para minimizar las malas interpretaciones

3. Fomentar la inclusión en las reuniones

Fomente la participación activa de los miembros de equipos remotos asignando roles en las reuniones (presentación, toma de notas), utilizando encuestas y salas de descanso, y dejando tiempo suficiente para preguntas y respuestas

Comparta el orden del día con antelación, grabe las reuniones para consultarlas más tarde y pruebe funciones como la pantalla compartida y los subtítulos para asegurarse de que todo el mundo tiene acceso a la información

4. Utilizar la tecnología para colaborar

Utilice herramientas de colaboración para la edición de documentos, el intercambio de ideas y la gestión de proyectos. Esto permite la creación conjunta en tiempo real y garantiza que todos tengan acceso a la información más reciente

Utilice plataformas de comunicación interna para compartir noticias de la empresa, anuncios y victorias del equipo. Esto fomenta el sentido de comunidad a la vez que mantiene informados a todos

5. Salvar la distancia física

Celebre reuniones periódicas individuales o en equipo (en persona o virtuales) para hablar de los progresos, abordar las preocupaciones y mantener un sentimiento de conexión

Fomente la comunicación abierta creando un espacio seguro para que los trabajadores remotos puedan expresar sus preocupaciones o hacer preguntas

Ya sabes cómo superar los retos más complicados de la comunicación en un entorno de trabajo híbrido. Y con la ayuda de tus compañeros, te sentirás capacitado y con compatibilidad para afrontarlos

Crear conexiones en un lugar de trabajo híbrido

Trabajar a distancia la mitad del tiempo puede crear una sensación de interrupción, pero los compañeros también pueden ayudar a crear compatibilidad social.

Importancia de la compatibilidad social en el modelo de trabajo híbrido

La compatibilidad social en un lugar de trabajo híbrido fomenta un entorno laboral positivo y productivo tanto para los empleados a distancia como para los que trabajan en la oficina. He aquí cómo:

El soporte social fomenta un sentido de conexión y pertenencia cuando los trabajadores remotos se sienten aislados y desconectados de sus compañeros debido a la falta de interacciones diarias

cuando los trabajadores remotos se sienten aislados y desconectados de sus compañeros debido a la falta de interacciones diarias **Las conversaciones informales y las interacciones sociales son caldo de cultivo para compartir conocimientos. Las actividades sociales planificadas y las pausas virtuales para el café pueden crear espacios saludables para estas interacciones

Sentirse valorado y conectado con los compañeros mantiene a los empleados comprometidos y motivados. Los sistemas de compatibilidad social crean un sentido de comunidad y propósito , lo que conduce a un entorno de trabajo más positivo y reduce potencialmente la rotación de personal

, lo que conduce a un entorno de trabajo más positivo y reduce potencialmente la rotación de personal El trabajo puede ser estresante y las conexiones sociales ofrecen un valioso apoyo emocional. Saber que hay compañeros en los que puedes confiar, con los que puedes desahogarte o celebrar tus intentos correctos puede tener un impacto significativo en el bienestar mental y la satisfacción laboral

Y puesto que la compatibilidad social es tan esencial en un modelo de trabajo híbrido, debe emplear técnicas específicas para asegurarse de que sus empleados establecen conexiones en el lugar de trabajo.

Técnicas para crear conexiones (a internet) y fomentar la tutoría

Construir conexiones (a internet) fructíferas y una tutoría impactante lleva tiempo. Sin embargo, esta inversión realmente merecerá la pena, y así es como puede ayudar a sus empleados:

Programe charlas virtuales para tomar café, comidas de equipo (tanto en persona como virtuales) o eventos sociales en línea para fomentar las conversaciones informales y la creación de relaciones

para fomentar las conversaciones informales y la creación de relaciones Integre rompehielos en línea o actividades de formación de equipos en las reuniones virtuales para crear un ambiente más relajado y fomentar la interacción

en las reuniones virtuales para crear un ambiente más relajado y fomentar la interacción Fomentar la colaboración entre distintos departamentos o equipos en los proyectos

Crear un espacio para que los empleados compartan actualizaciones personales, aficiones o intereses en una plataforma de comunicación de la empresa

Desarrollar un programa de mentores que empareje a mentores (empleados con experiencia) con alumnos (aquellos que buscan orientación) en función de sus intereses, metas profesionales y habilidades comunes

que empareje a mentores (empleados con experiencia) con alumnos (aquellos que buscan orientación) en función de sus intereses, metas profesionales y habilidades comunes Proporcionar formación tanto a los mentores como a los alumnos sobre comunicación eficaz, ajuste de metas y navegación por la relación de tutoría

sobre comunicación eficaz, ajuste de metas y navegación por la relación de tutoría Establecer metas y expectativas claras para la relación de tutoría desde el principio. Esto puede incluir directrices sobre la frecuencia de las reuniones, los temas a tratar y los resultados deseados

El rol del equipo virtual y de los grupos de discusión en la creación de conexiones

En un lugar de trabajo híbrido, la distancia física puede suponer un obstáculo para la creación de conexiones entre los empleados.

Los debates virtuales en equipo y los grupos de discusión ofrecen herramientas poderosas para salvar esta distancia.

Organice periódicamente grupos de discusión virtuales para recabar opiniones, puntos de vista e ideas de una muestra representativa de empleados. Estos debates pueden ayudar a los directivos a comprender la evolución de las necesidades, preocupaciones y preferencias de sus empleados.

Crean una plataforma para el diálogo abierto, donde los empleados pueden expresar sus opiniones, sugerir mejoras y sentirse escuchados.

Las sesiones de intercambio de ideas y las actualizaciones de proyectos ofrecen una plataforma para compartir ideas y establecer una comunicación abierta. Los miembros de equipos remotos pueden participar activamente, hacer preguntas y aportar sus puntos de vista.

Las interacciones bidireccionales fomentan la confianza y la compenetración, como las conversaciones en torno al refrigerador de agua de una oficina tradicional. Debatir temas relevantes para su plantilla híbrida puede despertar la empatía y la comprensión y sacar a la luz sugerencias y soluciones valiosas.

Cómo estar conectado y mantener conectados a los trabajadores híbridos

Mantenerse conectado en un entorno de trabajo híbrido requiere intencionalidad, pero la recompensa merece la pena: una plantilla más comprometida y productiva.

Utilice videoconferencias para reuniones, mensajería instantánea para actualizaciones rápidas y herramientas de gestión de proyectos para una colaboración continua que se adapte a los distintos estilos de trabajo. Asegúrese de que la información, las decisiones y las actualizaciones importantes se comparten de forma coherente tanto con los empleados remotos como con los de la oficina.

Cree un espacio para que los empleados compartan actualizaciones, aficiones o intereses personales. Esto puede suscitar conversaciones y crear conexiones (a internet).

Programe reuniones periódicas del equipo en persona, como reuniones trimestrales o anuales, para que los empleados remotos y los de la oficina puedan conectarse y colaborar cara a cara. Estas reuniones en persona pueden fortalecer los vínculos interpersonales, facilitar debates más profundos y reforzar el propósito y la cultura compartidos del equipo.

Utilice la IA y la herramientas de comunicación en equipo para la edición de documentos, el intercambio de ideas y la gestión de proyectos. Esto fomenta la sensación de trabajar juntos, incluso cuando están físicamente separados.

Veamos ahora algunos de los retos habituales a los que debes estar preparado para enfrentarte si optas por un modelo de trabajo híbrido para tu empresa

Desafíos comunes en la comunicación en un lugar de trabajo híbrido

Cuando tienes algunos trabajadores remotos permanentes y otros que vienen a la oficina unos días a la semana, los cronogramas, la productividad e incluso la positividad pueden irse al garete. Vamos a abordar los retos más comunes que verás en un entorno de trabajo híbrido:

**La falta de interacciones espontáneas en persona dificulta el uso compartido de la información y el intercambio de ideas, ya que los trabajadores remotos pueden perderse las señales no verbales y las conversaciones de pasillo que crean compenetración

Malentendidos: La dependencia del correo electrónico y los mensajes puede dar lugar a interpretaciones erróneas debido a la ausencia de tono y lenguaje corporal

La dependencia del correo electrónico y los mensajes puede dar lugar a interpretaciones erróneas debido a la ausencia de tono y lenguaje corporal Acceso desigual a la información: Los trabajadores remotos pueden no estar incluidos en las discusiones en persona o tener fácil acceso a pizarras físicas o documentos que pueden crear silos de información

Los trabajadores remotos pueden no estar incluidos en las discusiones en persona o tener fácil acceso a pizarras físicas o documentos que pueden crear silos de información Problemas técnicos: Las dificultades técnicas durante las videoconferencias o el mal funcionamiento de las herramientas de colaboración pueden interrumpir los flujos de trabajo y hacer que los trabajadores a distancia se sientan excluidos

Las dificultades técnicas durante las videoconferencias o el mal funcionamiento de las herramientas de colaboración pueden interrumpir los flujos de trabajo y hacer que los trabajadores a distancia se sientan excluidos Políticas de comunicación poco claras: Sin directrices claras sobre los canales de comunicación, los tiempos de respuesta y la etiqueta de las reuniones, puede surgir la confusión. Esto provoca frustración y pérdida de tiempo para aclarar detalles

Sin directrices claras sobre los canales de comunicación, los tiempos de respuesta y la etiqueta de las reuniones, puede surgir la confusión. Esto provoca frustración y pérdida de tiempo para aclarar detalles Aislamiento social: Los trabajadores remotos pueden sentirse aislados y desconectados de sus colegas, lo que afecta a la moral y la colaboración

Los trabajadores remotos pueden sentirse aislados y desconectados de sus colegas, lo que afecta a la moral y la colaboración **Dificultad para entablar relaciones: La creación de relaciones de trabajo sólidas y de confianza puede ser más difícil cuando se limita a interacciones virtuales

Comunicación excesiva o insuficiente: Encontrar el equilibrio adecuado entre mantener a todos informados y evitar la sobrecarga de información puede ser complicado

Encontrar el equilibrio adecuado entre mantener a todos informados y evitar la sobrecarga de información puede ser complicado Retos de gestión: Gestionar y motivar eficazmente a una plantilla híbrida requiere enfoques diferentes a los de una oficina tradicional

Gestionar y motivar eficazmente a una plantilla híbrida requiere enfoques diferentes a los de una oficina tradicional Mantener la cultura de empresa: Fomentar una cultura de empresa sólida puede ser difícil cuando los empleados están geográficamente dispersos

No se desanime. Puede mitigar estos obstáculos con herramientas que salven las distancias de comunicación o colaboración.

Aplicación de estrategias de comunicación eficaces en el lugar de trabajo híbrido

¿Se pregunta si necesitará varias herramientas para resolver los problemas de la comunicación híbrida? La verdad es que no.

Considere ClickUp como su software de gestión de proyectos híbridos o remotos Es la única herramienta que necesita para afrontar los retos de la comunicación en entornos de trabajo híbridos y crear una estrategia de comunicación y colaboración ganadora.

1. Centralice la gestión de proyectos para una interacción fluida

Supervise tareas, haga un seguimiento del progreso, delegue trabajo a los miembros del equipo, chatee y envíe correos electrónicos con el software de gestión remota de proyectos de ClickUp

Utilice Software de gestión remota de proyectos de ClickUp para gestionar entornos de trabajo remotos o híbridos. Aquí tiene un desglose detallado de todas las funciones que puede utilizar para crear la dinámica de trabajo perfecta para su equipo:

Acceda a ClickUp desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento, e incluso cree su versión personalizada de las apps de ClickUp medianteAPI de ClickUp* Acelere el trabajo en equipo conTareas de ClickUp. Asigne tareas diarias, comente comentarios y cree un flujo de trabajo personalizado para gestionar eficazmente los flujos de trabajo y la carga de trabajo

Utilice más de 1000 Integraciones de ClickUp para integrar sus herramientas favoritas de trabajo, pago, control de tiempo y productividad con ClickUp y reducir el cambio de contexto entre plataformas

Mantenga a todos en el buen camino para alcanzar sus objetivos con cronogramas claros, objetivos medibles y seguimiento automático del progreso conMetas de ClickUp* Creación ilimitadaAutomatización ClickUp para simplificar el trabajo manual como el ajuste de recordatorios, seguimientos, notificaciones, llamadas de trabajo o cualquier cosa que desee

Lluvia de ideas con su equipo, esté donde esté, con una herramienta visualPizarra ClickUp donde cada idea también puede convertirse en tareas y asignarse al equipo

Haga una lluvia de ideas con su equipo y cree el plan de comunicación estratégico perfecto para sus clientes con la plantilla de pizarra del plan de comunicación de ClickUp

La herramienta perfecta para visualizar cualquier sesión de brainstorming es la Plantilla de pizarra para el plan de comunicación de ClickUp . Utilice esta plantilla plantilla de Pizarra para:

Identificar su público objetivo o partes interesadas relevantes de la comunicación, sus características psicográficas y demográficas

Establecer los objetivos o acciones que desea que este plan logre en referencia a su público objetivo

Elaborar cubos de contenido y mensajes en diversos formatos que atraigan a su público

Vea qué medios y canales utilizará para difundir su mensaje y cuál será su presupuesto

Identifique la frecuencia de los mensajes que se enviarán, para tener un número exacto de creatividades que necesitará

2. Comuníquese de forma asíncrona sin descarrilar el progreso ni causar confusión

Comuníquese eficazmente con los miembros de su equipo, comparta comentarios, asigne tareas y proporcione comentarios mediante ClickUp Chat

¿Quiere una forma sencilla y rápida de hablar con los miembros de su equipo, ya sea en la oficina o mientras trabaja a distancia? No quiere ser intrusivo pero quiere tener el trabajo terminado. Y, sobre todo, quieres una plataforma profesional, para no entrometerte en su equilibrio entre vida laboral y personal. Vista del chat ClickUp puede ayudar. Comuníquese de forma asíncrona o en tiempo real en uno o varios proyectos sin sudar la gota gorda.

Asigne tareas, comente hilos etiquetando a cualquier miembro del equipo, comparta comentarios y comuníquese libremente eliminando silos

Incruste vídeos, documentos, formularios, enlaces, audio, etc., y compártalos con los miembros del equipo mediante @menciones

Utilice las funciones de formato enriquecido para resaltar, cambiar fuentes, utilizar viñetas y añadir emojis para que las conversaciones sean detalladas, claras y atractivas

Obtenga acceso granular a cada chat e incluya sólo a aquellos que sean relevantes

Captura tu pantalla sin problemas y comparte la grabación usando ClickUp Clips

¿Necesita compartir una explicación o instrucción rápida que no se puede transmitir mediante texto sin formato? Utilice Clips ClickUp la práctica función de grabación de pantalla y mensajería de vídeo de ClickUp. Capture su pantalla o grabe un breve mensaje de vídeo directamente en ClickUp para proporcionar instrucciones claras o actualizaciones, incluso cuando los miembros del equipo no estén conectados.

Puede compartirlo en chats o enviar por correo electrónico los enlaces a los vídeos sin salir de ClickUp ni cambiar de una herramienta a otra.

Bonus: Establecer un método de comunicación eficaz en un lugar de trabajo híbrido lleva tiempo, así que hemos ideado una solución fácil.

Cree una panorámica completa que muestre qué equipos están conectados y trabajan juntos con la plantilla de informe de matriz de comunicación de ClickUp

Plantilla de informe de la matriz de comunicación de ClickUp proporciona una panorámica clara de los canales de comunicación de su organización, eliminando confusiones y agilizando los procesos.

Estas son sus ventajas:

Agilice el flujo de comunicación asegurándose de que los mensajes llegan a las personas adecuadas de forma rápida y precisa, evitando retrasos y pérdidas de información

Establecer líneas claras de comunicación a través de la matriz para eliminar la confusión y capacitar a los equipos para tomar decisiones informadas con mayor rapidez

Identifique las áreas en las que la comunicación puede ser deficiente. Asegúrese de que todo el mundo está en la misma página y de que las personas clave están informadas

3. Colabore en tiempo real para una ejecución más rápida

Con la detección de colaboración en tiempo real, trabaje con los miembros de su equipo en ClickUp Docs

Aunque la comunicación asíncrona está muy bien, puede que no funcione cuando hay que hacer las cosas con urgencia y en colaboración. Para esos casos, tienes ClickUp Docs. Docs te ayuda a crear y editar documentos con los miembros de tu equipo en tiempo real.

Utilice esta potente función de colaboración para:

Crear el documento o wiki perfecto con páginas anidadas y opciones de estilo

Incrustar marcadores, añadir tablas y mucho más para dar formato a los documentos, desde hojas de ruta hasta bases de conocimientos

Editar en tiempo real junto con su equipo. Etiqueta a otros con comentarios, asígnales elementos de acción y convierte texto en tareas de seguimiento para no perder de vista las ideas

Acceda a todo su trabajo en un solo lugar enlazando documentos y tareas

Añada widgets para actualizar los flujos de trabajo, cambiar el estado de los proyectos y asignar tareas, todo dentro de su editor

Clasifique los documentos para facilitar el acceso y las búsquedas. Organice los recursos importantes y las wikis de la empresa añadiéndolos a cualquier parte de su espacio de trabajo

Proteja fácilmente su información con controles de privacidad y edición. Cree enlaces compartibles y gestione los permisos para el acceso de equipos, invitados o público

Si aún necesita una solución completa plan de comunicación que pegue, pruebe Plantilla de plan de comunicación de ClickUp .

Cree un plan de comunicación eficaz para su equipo híbrido con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp

Elimine el ruido para crear y ejecutar un plan claro y práctico que refuerce la comunicación interna y externa.

La plantilla agiliza el proceso ayudándole:

Organizar sus objetivos de comunicación, determinar su cronograma ideal e identificar a las partes interesadas clave, asegurándose de que todo el mundo esté alineado desde el principio

Promover una comunicación coherente entre los distintos equipos, eliminando los compartimentos estancos y fomentando un entorno de trabajo colaborativo

Guiar a su equipo a través del proceso de planificación, ayudándoles a plasmar sus ideas en un plan de comunicaciónmetas de comunicación en pasos prácticos

Ahora bien, ¿qué nos depara el futuro para los prósperos puestos de trabajo híbridos? Conozcamos las tendencias del futuro y cómo ClickUp puede ayudarle a conseguirlo

El futuro de la comunicación en entornos de trabajo híbridos

El futuro de la comunicación en entornos de trabajo híbridos consiste en salvar las distancias entre los equipos presenciales y los remotos. Estas son algunas de las tendencias clave y cómo ClickUp puede ayudar a su equipo a navegar por ellas:

Tendencia 1: Aumento de la comunicación asíncrona

Reto: Equilibrar las interacciones en tiempo real con la necesidad de horarios de trabajo flexibles puede llevar a una sobrecarga de información durante las reuniones y a dificultades para llegar a los compañeros en las distintas zonas horarias

Equilibrar las interacciones en tiempo real con la necesidad de horarios de trabajo flexibles puede llevar a una sobrecarga de información durante las reuniones y a dificultades para llegar a los compañeros en las distintas zonas horarias Solución: Los documentos de ClickUp, la vista Documento, y los hilos de comentarios dentro de las tareas permiten una comunicación asíncrona. Teams pueden dejar notas detalladas, hacer preguntas y proporcionar actualizaciones en su propio tiempo, asegurando que todos tengan acceso a la información en todo momento y puedan contribuir a su conveniencia

Tendencia 2: Énfasis en la colaboración visual

Desafío: Los trabajadores remotos pueden perderse las señales visuales y las sesiones de intercambio de ideas que se producen de forma natural en un ajuste de oficina

Los trabajadores remotos pueden perderse las señales visuales y las sesiones de intercambio de ideas que se producen de forma natural en un ajuste de oficina **SoluciónPizarras digitales proporcionan un espacio virtual para que los equipos realicen lluvias de ideas visuales, esbocen ideas y colaboren en proyectos en tiempo real. Esto fomenta un entorno más atractivo e integrador para todos los miembros del equipo, independientemente de su ubicación

Tendencia 3: Uso de herramientas de comunicación basadas en IA

Reto: La sobrecarga de información, la presión por acelerar la producción de trabajo y la dificultad para encontrar información relevante en los canales de comunicación pueden obstaculizar la productividad

La sobrecarga de información, la presión por acelerar la producción de trabajo y la dificultad para encontrar información relevante en los canales de comunicación pueden obstaculizar la productividad Solución:Cerebro ClickUp es la primera red neuronal del mundo que conecta tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de su empresa con IA. ¿Qué significa esto para usted y su equipo? Encuentre cualquier chatear, correo electrónico o documento en cualquier momento y en cualquier lugar dentro del sistema. Puede automatizar cualquier tarea, ya sea la redacción de contenidos o la gestión de la comunicación de proyectos

Tendencia 4: Centrarse en el bienestar y la salud mental de los empleados

Desafío: Las fronteras entre el trabajo y la vida personal pueden difuminarse fácilmente en un entorno híbrido, lo que puede conducir al agotamiento

Las fronteras entre el trabajo y la vida personal pueden difuminarse fácilmente en un entorno híbrido, lo que puede conducir al agotamiento **Solución:La capacidad de ClickUp para agilizar los flujos de trabajo y mejorar la comunicación puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados. Funciones como la gestión de carga de trabajo, el control de tiempo y los niveles de prioridad pueden ayudar a los equipos a mantenerse organizados y evitar sentirse abrumados. Además, puede integrar aplicaciones de bienestar con ClickUp para proporcionar a los empleados recursos y herramientas de compatibilidad con su salud mental

Ayude a su plantilla híbrida a comunicarse eficazmente

Una comunicación híbrida eficaz no consiste sólo en enviar mensajes; se trata de fomentar una plantilla conectada y comprometida, independientemente de su ubicación.

Si adopta herramientas de comunicación asíncrona y colaboración visual y se centra en la accesibilidad, podrá salvar la brecha física y digital, lo que permitirá a su equipo prosperar en el entorno híbrido.

ClickUp se convierte en el campeón de la comunicación y la colaboración. Su completo conjunto de funciones aborda de frente los retos del trabajo híbrido actual y futuro, promoviendo la transparencia, agilizando los flujos de trabajo y fomentando una sólida cultura de equipo. Registrarse en ClickUp y compruébelo usted mismo

Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. ¿Cómo se comunica en un modelo de trabajo híbrido?

Comunicarse en un modelo de trabajo híbrido requiere intencionalidad. Para mantenerse conectado, utilice una combinación de videollamadas, mensajería instantánea y reuniones periódicas. Ten en cuenta las zonas horarias y asegúrate de que todo el mundo está incluido, tanto si está en la oficina como si trabaja a distancia.

2. ¿Cómo establecer conexiones en un lugar de trabajo híbrido?

Crear conexiones en un lugar de trabajo híbrido requiere esfuerzo. Programe pausas virtuales para tomar café, organice actividades de creación de equipo y fomente las conversaciones informales. Aproveche la tecnología para fomentar la interacción social y crear comunidad, incluso cuando los compañeros de equipo no estén físicamente juntos.

3. ¿Cómo te comunicas cuando trabajas a distancia?

Una comunicación a distancia eficaz se basa en mensajes claros, concisos y proactivos. Para mantener la coherencia, utilice videoconferencias, mensajería instantánea y herramientas de gestión de proyectos. Proporcione actualizaciones frecuentes, haga preguntas y sea receptivo para mantener la transparencia y la productividad.