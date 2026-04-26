10 plantillas de modelos operativos de corporación en ClickUp

Las plantillas de modelos operativos de corporaciones documentan cómo funcionan las decisiones, los procesos, los roles, las métricas y la gobernanza en las grandes corporaciones. La mayoría de las corporaciones siguen funcionando con modelos operativos que nadie ha plasmado por escrito. Si se pregunta «¿quién aprueba los contratos con los proveedores?» o «¿quién es responsable de esta decisión?», la respuesta suele estar en la cabeza de alguien, no en un sistema.

Esa es una forma frágil de operar, especialmente cuando el 66 % de los líderes ha rediseñado sus modelos operativos en los últimos dos años.

Las plantillas de modelos operativos de corporación hacen que ese trabajo sea visible.

Convierten el «cómo trabajamos», que suele ser invisible, en algo documentado y útil. Como resultado, los nuevos empleados ya no tienen que descifrar el conocimiento implícito. Los cambios estratégicos no se pierden entre el liderazgo y los equipos que realizan el trabajo.

Esta guía incluye 10 plantillas gratuitas de modelos operativos empresariales de ClickUp, cuándo utilizar cada una de ellas y cómo ayudan a los equipos a documentar la gobernanza, los procesos, las metas, las rutinas y la ejecución.

¿Sabías que...? El 63 % de las empresas ha cumplido la mayoría de sus objetivos de transformación del modelo operativo, pero solo el 24 % ha tenido un gran éxito. La brecha suele deberse a una documentación desconectada del trabajo diario, la propiedad y la toma de decisiones.

Plantillas de modelos operativos empresariales de un vistazo

¿Qué es una plantilla de modelo operativo de corporación?

Una plantilla de modelo operativo de la corporación documenta cómo una gran organización toma decisiones, asigna propiedad, gestiona procesos, realiza el seguimiento del rendimiento y establece la conexión entre la estrategia y la ejecución.

Las mejores plantillas de modelos operativos de corporación abarcan cinco áreas fundamentales: gobernanza, procesos, personal, tecnología y métricas. En ClickUp, estas plantillas se convierten en flujos de trabajo dinámicos, ya que los equipos pueden vincular la documentación a tareas, propietarios, paneles, aprobaciones y automatizaciones.

¿Qué plantilla de modelo operativo de corporación deberías utilizar primero?

Empieza por la plantilla que se ajuste a tu mayor deficiencia operativa. Utiliza una plantilla de gobernanza si las decisiones se toman con lentitud. Utiliza una plantilla de procesos si el trabajo se lleva a cabo de forma diferente entre los equipos. Utiliza una plantilla de OKR si la estrategia no se está traduciendo en ejecución.

Si su organización necesita... Empieza con esta plantilla Ver todo el trabajo estratégico en curso Plantilla del libro de trabajo Convierte la estrategia en ejecución mensual Plantilla de plan operativo Coordina a los equipos en torno a metas cuantificables Plantilla de OKR y metas de la empresa Aclara la misión, la visión y los valores Plantilla «De la visión a los valores» Ponga en marcha iniciativas complejas Plantilla de plan de implementación Documenta flujos de trabajo repetibles Plantilla de documento de procesos de la empresa Estandarice los pasos de ejecución Plantilla de procedimientos operativos estándar Mejora el ritmo operativo diario Plantilla de método de operación diario Visualiza los traspasos y los cuellos de botella Plantilla de pizarra para mapa de procesos Define las aprobaciones y las facultades de decisión Plantilla de plan de gobernanza

Las 10 mejores plantillas de modelos operativos de corporación

Cada una de las plantillas que se muestran a continuación aborda un nivel diferente del modelo operativo de la corporación, desde la alineación estratégica de alto nivel hasta la ejecución operativa diaria. Todas las plantillas están disponibles en ClickUp y se pueden personalizar para adaptarlas a la estructura específica de tu organización.

1. Plantilla «Book of Work» de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Realiza el seguimiento de todas las iniciativas activas en un solo lugar con la plantilla «Book of Work» de ClickUp

La plantilla «The Book of Work» de ClickUp recoge la cartera completa de iniciativas y proyectos de toda tu corporación. Responde a la pregunta fundamental: ¿En qué están trabajando realmente todos?

Cuando se llevan a cabo docenas de iniciativas en distintos departamentos, los líderes pueden perder visibilidad sobre la propiedad, las dependencias, los recursos y la alineación estratégica. Los líderes acaban tomando decisiones sin tener una visión completa, un signo clásico de una mala alineación estratégica que contribuye a que solo el 48 % de las iniciativas alcancen sus objetivos empresariales.

En lugar de estar buscando actualizaciones en diferentes herramientas y equipos, puedes utilizar los paneles de ClickUp para reunir datos en tiempo real de todas las iniciativas en un solo lugar. ClickUp Brain te ayuda a ir un paso más allá al resumir el estado de la cartera y señalar el trabajo en riesgo basándose en los patrones de progreso de las tareas.

Esta plantilla te ayuda a:

Visibilidad de la cartera: Obtén una vista única de todo el trabajo activo en todas las unidades de negocio

Asignación de recursos: Descubre en qué áreas los equipos están sobrecargados o infrautilizados

Alineación estratégica: Correlaciona cada iniciativa con los objetivos de la corporación

Seguimiento de dependencias: Identifica dónde se solapan los proyectos o compiten por los recursos

Ideal para: PMO, equipos de estrategia y responsables de operaciones que gestionan múltiples proyectos y desean una vista centralizada para realizar el seguimiento del progreso, alinear el trabajo con las metas y mantener la coordinación entre las iniciativas.

Consejo profesional: Considera tu Libro de Trabajo como un documento vivo, no como una instantánea trimestral. Revísalo en cada reunión de sincronización del equipo directivo: si una iniciativa no aparece en el Libro de Trabajo, no debería recibir recursos.

2. Plantilla de plan operativo de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Convierte la estrategia en ejecución con la plantilla de plan operativo de ClickUp

La plantilla de plan operativo « » de ClickUp traduce tu estrategia anual en planes de ejecución de proyectos trimestrales y mensuales. Vincula la estrategia anual con los hitos trimestrales, las prioridades mensuales y la ejecución semanal.

Con demasiada frecuencia, los planes estratégicos se quedan en presentaciones de diapositivas mientras los equipos operan en piloto automático. Esto genera una deriva en la que los equipos se mantienen ocupados, pero no necesariamente en las cosas correctas. La plantilla te permite crear una conexión en tiempo real entre la estrategia y la ejecución al enlazar los elementos del plan operativo directamente con las tareas de ClickUp y los proyectos. Cuando un equipo completa el trabajo, el plan operativo se actualiza automáticamente, por lo que puedes dejar de depender de la elaboración de informes manuales.

Esta plantilla te ayuda a:

Cascada estratégica: Desglosa los objetivos anuales en hitos trimestrales y entregables mensuales

Claridad en la propiedad: Asigna propietarios responsables a cada prioridad operativa

Seguimiento del progreso : Supervisa la ejecución en relación con tu plan mediante indicadores clave de rendimiento (KPI) claros Supervisa la ejecución en relación con tu plan mediante indicadores clave de rendimiento (KPI) claros

Desencadenantes de ajuste: Define cuándo y cómo corregir el rumbo cuando las cosas se desvían del camino.

Ideal para: Gerentes y jefes de equipo responsables de ejecutar planes operativos, realizar el seguimiento de las tareas, los cronogramas y el progreso en todos los equipos.

Lee también: 10 plantillas gratuitas de planes operativos en Excel y Word

3. Plantilla de OKR y metas de la empresa de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Alinea las metas de toda la empresa con el trabajo diario utilizando la plantilla de OKR y metas de la empresa de ClickUp

En muchas organizaciones, las metas se establecen a principios de año, pero pierden visibilidad rápidamente hacia el segundo trimestre. Como resultado, los equipos acaban trabajando en paralelo sin una vista compartida y las prioridades comienzan a desviarse.

Ahí es donde te ayuda la plantilla de OKR y metas de empresa de ClickUp. Aporta estructura a la forma en que se establecen y se realiza el seguimiento de los OKR, conectando los objetivos de toda la empresa con los equipos de trabajo y con lo que realmente hacen las personas.

Asigna tus OKR directamente a la jerarquía de ClickUp (entorno de trabajo, espacios, carpetas y listas), para que todo esté conectado. Los equipos pueden vincular las tareas diarias a los resultados clave, lo que facilita ver cómo el trabajo diario contribuye a las metas generales de la empresa.

Esta plantilla ofrece:

Alineación jerárquica: las metas de la empresa se transmiten a los niveles de departamento y equipo

Definición de resultados clave: Establece resultados medibles que indiquen claramente el progreso

Frecuencia de revisiones: Establece ritmos de revisión regulares para mantener la concentración

Visibilidad interfuncional: Descubre cómo contribuyen los diferentes equipos a los objetivos comunes

Ideal para: equipos de liderazgo, PMO y jefes de departamento que alinean los OKR de toda la empresa con la ejecución a nivel de equipo, con una visibilidad clara del progreso en todas las unidades de negocio.

Dato curioso: Según un estudio de Gallup, solo alrededor de la mitad de los empleados están totalmente de acuerdo en que saben lo que se espera de ellos en el trabajo.

4. Plantilla «De la visión a los valores» de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Define tu misión, visión y principios rectores con la plantilla «De la visión a los valores» de ClickUp

La plantilla «De la visión a los valores» de ClickUp documenta los elementos fundamentales que guían la toma de decisiones de tu corporación: misión, visión, valores y principios estratégicos. Es el «por qué» que subyace al «cómo» de tu modelo operativo. Cuando estos elementos fundamentales quedan ocultos en las presentaciones de incorporación, la toma de decisiones se vuelve inconsistente.

Guarda tu plantilla «De la visión a los valores» en ClickUp Docs y enlázala en todo tu entorno de trabajo para que siempre esté a tu alcance. A medida que surjan nuevas iniciativas, los equipos podrán consultar estos documentos para garantizar que las decisiones y propuestas se mantengan alineadas con tus valores fundamentales.

Esta plantilla te ayuda a definir:

Formulación de la misión: Una declaración clara del propósito de tu organización

Definición de la visión: Hacia dónde se dirige tu organización a largo plazo

Documentación de valores: Los principios de conducta o Los principios de conducta o valores fundamentales que guían todas las decisiones

Principios estratégicos: Marcos de toma de decisiones para situaciones ambiguas

Ideal para: Fundadores y equipos directivos que definen la visión, la misión y los valores de la empresa, y buscan un punto de referencia común para que los equipos coordinen sus decisiones e iniciativas.

5. Plantilla de plan de implementación para equipos simples, complejos y empresariales de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Gestiona implementaciones de cualquier nivel de complejidad con la plantilla «Plan de implementación para equipos simples, complejos y empresariales» de ClickUp

La plantilla «Plan de implementación para equipos simples, complejos y empresariales» ofrece marcos de implementación de proyectos por niveles basados en la complejidad de la organización. Reconoce que el enfoque de implementación de una startup es fundamentalmente diferente al de una corporación multinacional.

Gestiona la complejidad de la implementación utilizando las múltiples vistas de ClickUp: diagramas de Gantt de ClickUp para las dependencias del cronograma, vistas de tablero de ClickUp para el progreso por fases y vistas Lista de ClickUp para la gestión detallada de tareas. Activa automáticamente las transiciones entre fases y las notificaciones a las partes interesadas con las automatizaciones de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda a:

Evaluación de la complejidad: Determina qué nivel de implementación se adapta a tu situación

Mapeo de partes interesadas: Identifique a todas las partes afectadas por la implementación

Implementación por fases: Estructura la implementación en fases manejables

Mitigación de riesgos : Anticipa y planifica los retos habituales de la implementación Anticipa y planifica los retos habituales de la implementación

Ideal para: Equipos que están implementando nuevas iniciativas o sistemas, con un plan claro para gestionar cronogramas, dependencias y la coordinación entre equipos a cualquier nivel de complejidad

6. Plantilla de documento de procesos de la empresa de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Documenta cómo se lleva a cabo el trabajo entre equipos con la plantilla de documentos de procesos de la empresa de ClickUp

¿Alguna vez ha tenido que preguntarle a alguien cómo funciona un proceso porque no está documentado en ningún sitio?

Es entonces cuando suelen empezar a surgir los problemas. Los equipos se basan en la memoria; circulan diferentes versiones del mismo proceso y el trabajo se vuelve inconsistente a medida que el equipo crece.

La plantilla de documento de procesos de empresa de ClickUp te ofrece un único lugar donde documentar cómo se hacen realmente las cosas. Se convierte en un punto de referencia compartido en el que los equipos pueden confiar para futuras iniciativas.

Puedes organizar los procesos utilizando ClickUp Docs y páginas anidadas. Vincúlalas directamente a los flujos de trabajo que las ejecutan, para que la documentación permanezca conectada al trabajo en sí.

Esta plantilla te ayuda a:

Inventario de procesos: Catalogue todos los procesos empresariales principales por función

Propiedad de los procesos: Asigne propietarios claros que se encarguen del mantenimiento de los procesos

Control de versiones: Realice el seguimiento de los cambios en los procesos a lo largo del tiempo

Mapeo de referencias cruzadas: Muestra cómo los procesos se conectan y tienen dependencia unos de otros

Ideal para: Equipos de operaciones y propietarios de procesos que estén creando un sistema centralizado para documentar y mantener los procesos de negocio en todos los equipos.

Consejo profesional: Cuando documentes procesos, escribe pensando en tu empleado más nuevo, no en el más experimentado. Si un documento de procesos da por sentado demasiado contexto, no sobrevivirá a la rotación de personal.

7. Plantilla de procedimientos operativos estándar de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Estandariza los flujos de trabajo repetibles con la plantilla de procedimientos operativos estándar de ClickUp

¿Alguna vez te has fijado en cómo un mismo proceso se termina de forma diferente dependiendo de quién lo gestione?

Ahí es donde las cosas se descontrolan. Los equipos se saltan pasos, interpretan las instrucciones de forma diferente y ofrecen resultados inconsistentes.

La plantilla de procedimientos operativos estándar de ClickUp ofrece a tu equipo una forma clara y repetible de ejecutar los procesos. Tú defines cada paso una vez y todos siguen el mismo camino.

Convierte cada POE en una plantilla de tarea de ClickUp con listas de control, personas asignadas y fechas límite preconfiguradas en ClickUp. Cuando alguien ejecuta un proceso, crea una tarea y sigue los pasos. También puedes utilizar las automatizaciones de ClickUp para exigir que se complete la lista de control antes de cerrar una tarea.

Esta plantilla te ayuda a crear:

Documentación paso a paso: procedimientos claros y numerados que cualquiera puede seguir

Requisitos de los roles: Define quién puede y quién debe realizar cada procedimiento

Requisitos previos: Aclara qué debe estar listo antes de comenzar una tarea

Gestión de excepciones: Explica qué hacer cuando no se aplican los procedimientos estándar

Ideal para: Equipos que gestionan flujos de trabajo repetitivos, como la incorporación de nuevos empleados, la asistencia técnica o las operaciones, con un sistema claro paso a paso que todos deben seguir de la misma manera.

8. Plantilla de método de operación diario de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Planifica y realiza el seguimiento de la ejecución diaria con la plantilla «Método de operación diario» de ClickUp

Algunos roles se basan en rutinas. Cuando esas rutinas no están claramente definidas, el rendimiento se vuelve irregular y difícil de medir.

La plantilla de método de operación diario de ClickUp ofrece a los equipos una forma estructurada de planificar y llevar a cabo las actividades que deben realizarse cada día. Resulta especialmente útil para roles como equipo de ventas, éxito del cliente y operaciones, donde la coherencia impulsa los resultados.

Puedes configurar tareas periódicas para crear automáticamente el plan de cada día y realizar el seguimiento de cómo se emplea el tiempo mediante la función de control de tiempo de los proyectos de ClickUp.

Utiliza los paneles para ver con qué regularidad completan los equipos sus actividades diarias y en qué puntos empieza a bajar el rendimiento.

Esta plantilla te ayuda a establecer:

Actividades por bloques de tiempo: Divide tu jornada en bloques de trabajo específicos según el tipo de actividad

Secuenciación de prioridades: Planifica el orden de las tareas para mantener el impulso y la concentración

Seguimiento de métricas: Mide la ejecución diaria en función de objetivos de rendimiento claros

Refuerzo de hábitos: Crea rutinas fiables que proporcionen soporte para una producción constante

Ideal para: Equipos con flujos de trabajo diarios estructurados, como equipo de ventas, éxito del cliente u operaciones, que desean un sistema coherente para planificar, realizar el seguimiento y llevar a cabo las actividades diarias.

ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados (57 %) pierden tiempo buscando en documentos internos o en la base de conocimientos de la empresa para encontrar información relacionada con el trabajo. ¿Y cuando no la encuentran? Uno de cada seis recurre a soluciones personales: rebuscar entre antiguos correos electrónicos, notas o capturas de pantalla solo para reconstruir la información. ClickUp Brain elimina la necesidad de buscar, ya que ofrece respuestas instantáneas basadas en IA extraídas de todo tu entorno de trabajo de ClickUp y de las aplicaciones de terceros integradas, para que obtengas lo que necesitas sin complicaciones.

9. Plantilla de pizarra para mapas de procesos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Visualiza los flujos de trabajo e identifica los cuellos de botella con la plantilla de pizarra «Mapa de procesos» de ClickUp

Cuando intentas comprender cómo se distribuye el trabajo entre los equipos, los documentos repletos de texto rara vez ayudan. No ofrecen una visión global, especialmente cuando los procesos se solapan o se ralentizan.

La plantilla de pizarra de mapa de procesos de ClickUp te ofrece una forma visual de representar cómo fluyen los procesos en tu organización. Es ideal para talleres, revisiones de procesos y debates interfuncionales en los que los equipos necesitan ver cómo se conecta todo.

Puedes correlacionar los procesos en tiempo real utilizando las pizarras de ClickUp. A continuación, convierte las ideas en tareas y vincúlalas a los flujos de trabajo que representan.

Esta plantilla te ayuda a visualizar:

Cómo se conectan los procesos: Correlaciona los flujos de trabajo como pasos enlazados entre equipos y sistemas

Dónde se producen los traspasos: Vea exactamente dónde cambia la propiedad durante la ejecución

Dónde se producen las ralentizaciones: identifica los cuellos de botella y las ineficiencias en el flujo

Áreas de mejora: Destaca las áreas que se pueden simplificar u optimizar

Ideal para: Equipos que correlacionan y mejoran los flujos de trabajo entre departamentos y que necesitan un espacio visual de uso compartido para alinear los procesos de trabajo e identificar cuellos de botella.

10. Plantilla de plan de gobernanza de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Define la propiedad de las decisiones y los flujos de aprobación con la plantilla de plan de gobernanza de ClickUp

Las decisiones se ralentizan cuando no queda clara la propiedad. La gente espera a que se aprueben, eleva los asuntos demasiado tarde o involucra a las partes interesadas equivocadas.

La plantilla de plan de gobernanza de ClickUp te ofrece una forma de solucionar eso a nivel del sistema. Te ayuda a definir quién toma las decisiones, cómo se llevan a cabo y qué ocurre cuando hay que escalar un asunto.

En lugar de improvisar sobre la marcha, los equipos siguen una ruta clara. Los roles, las responsabilidades y las expectativas mantienen su visibilidad, por lo que las decisiones se toman más rápido y con menos idas y venidas.

Puedes ir más allá incorporando marcos de gobernanza de proyectos directamente en tus flujos de trabajo. Utiliza los Campos personalizados y las automatizaciones de ClickUp para establecer umbrales de aprobación y desencadenantes de escalado. Cuando una solicitud excede la autoridad de una persona, ClickUp la deriva automáticamente al aprobador adecuado, para que nada se quede en el limbo.

Esta plantilla te ayuda a definir:

Propiedad en la toma de decisiones: ¿Quién toma qué decisiones y en qué nivel?

Flujo de aprobación: Cómo se desarrollan las decisiones desde la solicitud hasta la resolución

Vías de escalación: cuándo y dónde se remiten las decisiones a niveles superiores

Puntos de control de la gobernanza: Cómo se revisan las decisiones a lo largo del tiempo

Ideal para: Equipos de liderazgo y PMO que establecen flujos claros de propiedad en la toma de decisiones y de aprobación en todos los proyectos y departamentos.

Crea tu modelo operativo con ClickUp

ClickUp reúne la documentación del modelo operativo y la ejecución diaria en un único espacio de trabajo. Los equipos pueden vincular planes de gobernanza, procedimientos operativos estándar (POE), objetivos y resultados clave (OKR), mapas de procesos, rutinas diarias y el trabajo de la cartera a las tareas y los paneles que mantienen el trabajo en marcha.

Las plantillas de modelos operativos de corporación convierten la estrategia abstracta en algo que los equipos pueden utilizar. Las mejores plantillas definen quién es responsable de las decisiones, cómo se desarrolla el trabajo y cómo se mide el éxito.

Cuando tu modelo operativo se integra en el lugar donde se realiza el trabajo, deja de ser un mero documento y empieza a guiar la ejecución.

¡Empieza hoy mismo de forma gratuita con ClickUp!

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los 5 componentes de una plantilla de modelo operativo?

Los cinco componentes principales son los procesos (cómo se realiza el trabajo), las personas (roles y estructura), la tecnología (herramientas), la gobernanza (facultades de decisión) y las métricas (cómo se mide el rendimiento).

¿En qué se diferencia una plantilla de modelo operativo de una empresa de un lienzo de modelo de negocio?

Un lienzo de modelo de negocio describe cómo se crea valor para los clientes a nivel externo, mientras que una plantilla de modelo operativo describe cómo se opera a nivel interno para ofrecer ese valor.

¿Puedo utilizar plantillas de modelos operativos para startups de SaaS o equipos más pequeños?

Sí, las plantillas de modelos operativos de ClickUp funcionan igual de bien para equipos más pequeños. Te ayudan a documentar los procesos desde el principio, para que el conocimiento importante no se quede solo en la cabeza de las personas, y proporcionan a tu equipo una estructura clara sobre la que crecer.