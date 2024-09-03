Cómo redactar procedimientos operativos estándar (POE)

Imagine montar muebles sin instrucciones. Es posible que algunas piezas encajen bien, pero pronto se encontrará con un obstáculo. Tornillos que faltan, piezas desalineadas o piezas que no encajan: lo que comenzó como una tarea sencilla se convierte rápidamente en un lío frustrante, dejándole con un desastre a medio construir y tiempo perdido.

Esto es exactamente lo que ocurre en el lugar de trabajo con directrices vagas que nadie entiende.

Cuando los miembros del equipo gestionan las tareas de forma diferente, se crean inconsistencias y errores, lo que convierte un proceso fluido en una lucha caótica. Esto provoca frustración, retrasos y un producto final que no cumple con las expectativas.

Si sus instrucciones están causando caos en lugar de agilizar las operaciones, es hora de renovarlas con un procedimiento operativo estándar (POE) bien elaborado.

Un POE no es solo otro documento más que tachar de su lista de pendientes. Si se hace bien, es una herramienta poderosa que desmitifica los procesos, establece expectativas claras y mantiene a todos en la misma página.

Analicemos cómo redactar un procedimiento operativo estándar que resuelva los problemas operativos y exploremos algunos ejemplos reales de POE para ver estas prácticas en acción.

Comprender los procedimientos operativos estándar

Los procedimientos operativos estándar (POE) son instrucciones detalladas y escritas diseñadas para guiar a las personas a través de tareas o procesos específicos dentro de una organización.

Ventajas de los POE en las operaciones de empresa

Incorporar documentos de procedimientos operativos estándar en sus operaciones rutinarias aporta múltiples ventajas, entre ellas:

Mejora del control de calidad : los POE garantizan que las tareas se ejecuten de forma coherente y precisa, de acuerdo con estándares predefinidos. Esto reduce los errores y la variabilidad, lo que se traduce en resultados fiables y de alta calidad

Formación e incorporación : los procedimientos y políticas bien documentados ayudan a los nuevos empleados a aprender y adaptarse rápidamente, lo que reduce tanto el tiempo como los costes de formación

cumplimiento normativo y gestión de riesgos*: los POEE garantizan el cumplimiento normativo al ayudar a las empresas a adherirse a los estándares del sector, minimizando el riesgo de problemas legales y sanciones

Conservación del conocimiento : los POEE documentan los procesos y prácticas esenciales. Esto garantiza que el valioso conocimiento se conserve dentro de la organización, incluso si los empleados con experiencia abandonan la empresa

Servicios de atención al cliente estandarizados: Al proporcionar servicios fiables y estandarizados, los POEE garantizan un tratamiento coherente de todas las interacciones con los clientes. Esto mejora la satisfacción del cliente y genera confianza

Diferencia entre un proceso y un procedimiento operativo estándar

Mezclar procesos y POE puede generar confusión, lo que dificulta documentar y ejecutar tareas de manera coherente. Para evitarlo, conozca las diferencias clave:

Diferencia Proceso Procedimiento operativo estándar Significado Se trata de una panorámica de alto nivel que resume el flujo de actividades dentro de un sistema Se trata de un manual de instrucciones paso a paso que le indica exactamente cómo gestionar cada parte del proceso Ejemplo Un proceso como «Gestión de reclamaciones de clientes» incluye pasos como recibir la reclamación, evaluarla y resolverla Un POE para el proceso de «Gestión de reclamaciones de clientes» proporciona instrucciones precisas sobre qué decir al recibir una reclamación, cómo rellenar formularios y cómo realizar el seguimiento con los clientes

Formatos para procedimientos operativos estándar

Existen diferentes formatos de POE que se adaptan a diversas necesidades. Elija uno que se ajuste al flujo de trabajo de su equipo para mejorar la claridad, reducir los errores y mejorar el cumplimiento de las normas y reglamentos.

A continuación, le ofrecemos un desglose de los formatos más impactantes:

1. Formato jerárquico por pasos

Un formato jerárquico de POE organiza procedimientos complejos en una estructura clara y por capas. Comienza con pasos generales y los desglosa en subpasos detallados. Esto garantiza que no se pase nada por alto y ayuda a mantener la coherencia y la precisión en la ejecución de las tareas.

POE para redactar una entrada de blog en formato jerárquico

2. Formato de diagrama de flujo

Este formato de POE utiliza un diagrama visual para correlacionar los procesos, lo que facilita la comprensión de procedimientos complejos.

Cada paso tiene la función de ser un recuadro o una figura, con flechas que le guían de un paso al siguiente. Puede desglosarlo aún más resaltando quién es responsable de cada parte, ya sea un departamento o una persona específica.

a través de Venngage

3. Formato de lista de control

El formato de lista de control es una lista sencilla de tareas o pasos que deben completarse, a menudo con casillas de selección junto a cada elemento. Este formato es especialmente útil para mantener el orden en los procedimientos rutinarios.

a través de Venngage

Desarrollo de un procedimiento operativo estándar eficaz

Redactar procedimientos operativos estándar es mucho más que rellenar unos formularios. Se trata de crear una guía clara y práctica que su equipo pueda utilizar. A continuación le explicamos cómo hacerlo correctamente:

1. Reúna la información necesaria

Sumérjase en los detalles del procedimiento que está documentando. Esto significa:

Observar cómo las cosas están actualmente terminadas

Entrevistar a las personas directamente involucradas

Revisar las políticas y procedimientos existentes de la empresa para obtener información sobre el proceso

Puede hablar con expertos en la materia (SME) y partes interesadas clave, ya que ellos tienen conocimientos que pueden fortalecer aún más su POE. Además, asegúrese de que sus documentos POE se ajusten a las normas y regulaciones de la industria; no se trata solo de lo que funciona, sino de lo que es legal y éticamente correcto.

💡Consejo profesional: Utilice una plantilla de políticas y procedimientos de la empresa para garantizar una cobertura completa de las operaciones de la empresa y áreas clave como la conducta en el lugar de trabajo, las políticas de acoso y las normas de seguridad.

2. Defina el objetivo, las partes interesadas y los usuarios finales

Un objetivo claro mantiene su POE centrado y eficaz. Por lo tanto, anote lo que desea lograr con su documento de procedimiento operativo estándar. ¿Su meta es aumentar la eficiencia, garantizar el cumplimiento o aportar coherencia a la forma de hacer las cosas?

Instancia, si está trabajando en la incorporación de clientes, su meta podría ser reducir el tiempo de incorporación en un 20 % y garantizar al mismo tiempo un 95 % de satisfacción de los clientes.

A continuación, identifique quiénes participarán y se verán afectados por este POE. Esto incluye:

Jefes de equipo que puedan actuar como proveedores de información sobre las operaciones diarias y garantizar que el POEE se ajuste al flujo de trabajo del equipo

Títulos de departamento que supervisan cómo se integra el POE en el departamento y proporciona compatibilidad con las metas generales de la organización

Los responsables de cumplimiento normativo pueden comprobar que el POEE reúne los requisitos legales y normativos y actualizarlo según sea necesario

También debe tener en cuenta el nivel de experiencia y las necesidades de los usuarios finales para poder crear un documento POE fácil de usar.

3. Esboce el documento POE

Una vez que tenga listos su investigación y los datos sobre su público, transforme su material bruto en un esquema estructurado. Este servirá como modelo para su POE, en el que todas las secciones críticas, los pasos detallados y los subpasos estarán organizados de forma lógica.

💡Consejo profesional: Para crear esquemas de POE eficaces, visualice la meta final de la documentación del proceso y trabaje hacia atrás para detallar cada paso necesario para lograr ese resultado.

4. Redactar el POE

Ahora es el momento de empezar a redactar. Su meta es crear un documento POE que sea fácil de seguir, incluso para alguien que no esté familiarizado con el proceso.

A continuación le explicamos cómo hacerlo:

Evite el uso de jerga y términos excesivamente técnicos, salvo que sea absolutamente necesario

Utilice listas numeradas para las instrucciones paso a paso y viñetas para resaltar la información o las consideraciones clave

Incorpore diagramas, diagramas de flujo o capturas de pantalla para aclarar los pasos complejos

Especifique cada paso con claridad. Indique las herramientas, los materiales o el software necesarios

Destaque las advertencias de salud y seguridad cuando sea necesario para garantizar que los usuarios sean conscientes de los riesgos y las precauciones

Incluya estos componentes para que los POE sean completos y claros: Página de título: establece la fase para todo lo que sigue y consta del título del SOP, el número de identificación, la fecha de revisión y el autor.

Objetivo: una breve descripción de por qué existe el POE y qué pretende conseguir.

Ámbito de aplicación: defina lo que cubre y lo que no cubre el POE, para establecer expectativas claras.

Responsabilidades: Especifique quién es responsable de implementar y supervisar el POEE para garantizar la rendición de cuentas y la claridad.

Procedimiento: Esta es la parte fundamental del POE. Ofrezca instrucciones detalladas y paso a paso sobre cómo realizar la tarea o el proceso, procurando que sean precisas y sencillas.

Definiciones: Explique los términos técnicos o las abreviaturas específicas del sector para evitar confusiones.

Referencias: Lista de documentos o recursos relacionados para añadir profundidad y contexto al POE.

5. Revise y pruebe el POE

Una vez que haya completado el proceso de redacción del POE, revíselo para detectar cualquier error gramatical, problema de claridad o inconsistencia.

Pida a usuarios reales que lo prueben para ver cómo funciona en situaciones reales. Recopile sus comentarios sobre las dificultades que han encontrado y utilícelos para realizar los ajustes necesarios.

Por último, el POE debe ser revisado y aprobado por las partes interesadas o la dirección pertinentes para garantizar su cumplimiento.

Más información: 8 plantillas de mejora de procesos en ClickUp y Word para optimizar la eficiencia

6. Incorpora y forma a los empleados

Una vez aprobado el POE, impleméntelo en su equipo. Forme a todos los miembros para que lo utilicen de forma eficaz mediante demostraciones prácticas, tutoriales paso a paso, talleres interactivos y sesiones detalladas de preguntas y respuestas.

Supervise el progreso, recopile comentarios y modifique el POE para mejorar su usabilidad y aumentar la eficiencia operativa.

Programe revisiones trimestrales o anuales para evaluar la relevancia del POE.

Una buena práctica consiste en recabar opiniones de los miembros del equipo que utilizan el POE a diario y supervisar cualquier cambio en los procedimientos o nuevas normativas que puedan afectar a su contenido. El POE también debe compararse con los estándares actuales del sector para identificar áreas de mejora.

Cuando sea necesario actualizarlo, revise el documento, envíelo a las partes interesadas para que lo revisen y vuelva a formar a su equipo para asegurarse de que todos estén en la misma página con la última versión.

Implementación del POE con ClickUp

ClickUp es un potente software de colaboración documental que agiliza la creación, gestión y distribución de POE.

Es su software POE de referencia para implementar, gestionar y realizar la distribución de forma eficaz de los procedimientos operativos estándar.

Los equipos pueden redactar POE de forma colaborativa en tiempo real, lo que garantiza que se recopilen de manera eficiente las aportaciones de todas las partes interesadas relevantes. La plataforma permite un fácil control de versiones para realizar un seguimiento y gestionar las actualizaciones sin confusiones.

ClickUp Doc hace que redactar y borrar procedimientos sea muy fácil. Puede empezar desde cero o utilizar una plantilla, y todos los miembros de su equipo pueden añadir sus aportaciones en tiempo real. Se acabaron los hilos de correo electrónico desordenados o las versiones perdidas: todo está en un solo lugar.

Colabora sin problemas con ClickUp Documento: redacta, edición y actualiza los POE en tiempo real con tu equipo.

Gracias a las amplias opciones de formato, podrás organizar claramente los pasos en secciones con títulos, crear listas numeradas y con viñetas, añadir imágenes o enlaces e incluso etiquetar a los miembros del equipo para que aporten sus comentarios.

Cree POE pulido sin esfuerzo con las completas herramientas de formato de ClickUp.

Puede aprovechar ClickUp Brain para acelerar aún más el proceso generando un esquema o resumen automático basado en su investigación de los POE existentes y los estándares del sector. Esta asistencia impulsada por IA le ahorra tiempo y le garantiza que no se pierda ningún paso crítico.

Genere esquemas de POE con ClickUp Brain y garantice la precisión con mejoras automatizadas.

Puede introducir indicaciones en ClickUp Brain y obtener resultados relevantes para sus consultas. Por ejemplo, si solicita una lista de control para crear un POE de incorporación, le proporcionará entre 8 y 9 puntos para elaborar su borrador inicial del POE.

Utilice ClickUp Brain para generar una lista de control para un documento POE de incorporación.

ClickUp Brain también es proveedor de indicaciones de seguimiento para su consulta con el fin de que su POE sea más detallado y revelador.

Cierre los bucles abiertos y mejore la calidad de su documento POE con indicaciones de seguimiento a través de ClickUp Brain.

Esta herramienta de IA para documentación le ayuda a mantener un tono coherente y un contenido claro. Además, comprueba automáticamente si hay errores ortográficos y sugiere mejoras.

ClickUp también cuenta con una amplia biblioteca de plantillas de procedimientos operativos estándar predefinidos, que incluyen plantillas de declaraciones de trabajo y mapas de procesos.

Por ejemplo, la plantilla de procedimiento operativo estándar de ClickUp está diseñada para ayudarle a crear POEE claros y organizados desde el principio.

Descargar esta plantilla Establezca procesos y procedimientos coherentes con la plantilla de procedimiento operativo estándar de ClickUp.

Le permite:

Crea tareas con estados como «No iniciado», «en curso» y «completada» para mantener la vista sobre el punto en el que se encuentra cada paso.

Añada atributos como «Nivel de prioridad» o «Fecha límite» a sus tareas. Esto le ayudará a clasificar y gestionar las tareas de forma más eficaz

Cambie entre varias vistas: la vista Lista para obtener una descripción general sencilla de las tareas, la vista Gantt para ver el cronograma y la vista Carga de trabajo para ver la capacidad del equipo

Automatice tareas rutinarias como el ajuste de recordatorios para fechas de revisión o utilice la IA para resumir el progreso

Casos de uso reales de los POE

Ahora que ya sabe cómo redactar procedimientos operativos estándar (POE), veamos cómo agilizan las operaciones e impulsan el intento correcto en diversos sectores. ¿Lo mejor de todo? Puede crearlos mucho más rápido utilizando las plantillas POE de ClickUp.

Ejemplo 1: POE para la gestión de incidencias

Objetivo

Establezca directrices y procedimientos para gestionar incidencias con el fin de garantizar una resolución oportuna, minimizar el impacto y evitar la repetición / periodicidad.

Ámbito de aplicación

Este POEE se aplica a todos los empleados, al equipo de respuesta a incidencias y a las partes interesadas relevantes que participan en la gestión de incidencias. Abarca actividades que van desde la identificación de la incidencia hasta su resolución y la revisión posterior a la incidencia.

Procedimiento

Identifique y notifique incidencias mediante sistemas de supervisión y canales de elaboración de informes

Evalúa y clasifica las incidencias según su gravedad e impacto

Controle y mitigue las incidencias para evitar daños mayores

Resuelva las causas fundamentales y restablezca los sistemas al funcionamiento normal

Documente las medidas tomadas y realice una revisión posterior a la incidencia

Comunique las actualizaciones de estado y resolución tanto interna como externamente

Ejemplo 2: POE para procesos de auditoría

Objetivo

Establezca directrices y procedimientos para llevar a cabo procesos de auditoría que garanticen la precisión, el cumplimiento y la transparencia en la evaluación de las actividades y los registros de la organización.

Ámbito de aplicación

Esto se aplica a los equipos de auditoría interna, los departamentos financieros, los responsables de cumplimiento normativo y otros departamentos relevantes que participan en actividades de auditoría. Abarca todo el proceso, desde el plan hasta la elaboración de informes y el seguimiento.

Procedimiento

Defina el alcance y el objeto de la auditoría con los departamentos pertinentes

Desarrolle un plan de auditoría detallado con la metodología, el cronograma y los recursos necesarios

Recopile y examine datos, registros y documentos para verificar el cumplimiento y el rendimiento

Identifique y documente las discrepancias, los riesgos o las áreas que se pueden mejorar

Revise y valide los resultados con las partes interesadas para garantizar su precisión

Prepare y envíe un informe de auditoría con conclusiones y recomendaciones

Comunique el resultado a la dirección y asegúrese de que se realice un seguimiento de las medidas correctivas

Más información: La guía definitiva para la documentación del flujo de trabajo en las empresas

Ejemplo 3: POE para cuenta

Objetivo

Establezca directrices y procedimientos para los procesos de cuenta con el fin de garantizar la precisión, la coherencia y el cumplimiento de la normativa financiera.

Ámbito de aplicación

Esto se aplica al departamento financiero, al personal de cuenta y a otras partes interesadas relevantes que participan en actividades de gestión financiera. Abarca todo el proceso de cuenta, incluido el registro de transacciones, la conciliación, la elaboración de informes financieros y el cumplimiento de los requisitos normativos.

Procedimiento

Registre las transacciones financieras con precisión y con la documentación de compatibilidad correspondiente

Reconciliar regularmente las cuentas bancarias, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y otros registros

Prepare estados financieros mensuales, trimestrales y anuales respetando estrictamente las normas

Procese las nóminas, incluidos los cálculos de salarios, deducciones e impuestos

Prepare y presente declaraciones de impuestos de conformidad con la normativa

Realice auditorías internas y aborde los resultados con medidas correctivas

Organice y almacene de forma segura los registros financieros, conservándolos según sea necesario

La plantilla POE de contabilidad de ClickUp está diseñada para ayudarle a documentar y gestionar los procedimientos operativos estándar de su departamento de contabilidad.

Descargar esta plantilla Mantenga las cuentas y las finanzas de su organización bajo control con la plantilla de POE de contabilidad de ClickUp

Puede utilizar esta plantilla para:

Minimizar el tiempo necesario para realizar tareas habituales

Mantener la uniformidad en los procedimientos de cuenta

Asegúrese de que no se omitan ni se descuiden acciones importantes

Proporcionar un registro de verificación para garantizar la responsabilidad y el cumplimiento

Superar los retos del desarrollo de POE

Los procedimientos operativos estándar son revolucionarios, pero redactarlos correctamente puede resultar complicado. He aquí por qué muchas empresas tropiezan:

1. Inaccesibilidad

Imagina redactar POE detallados solo para que acaben enterrados bajo montones de carpetas viejas y correos electrónicos olvidados o bloqueados tras complicados controles de acceso. Si los empleados no pueden encontrar y acceder fácilmente al POE, es como si fuera una hoja de papel en blanco. Esto suele deberse a una mala gestión de los documentos o a herramientas digitales obsoletas.

Para abordar esto: ✅ Almacene sus POE en una ubicación centralizada y de fácil acceso, como un almacenamiento en la nube con interfaces fáciles de usar para usuarios asegúrese de que el POE sea fácilmente accesible con el permiso adecuado para que todos los que lo necesiten puedan vista y utilizarlo sin problemas

2. Falta de mantenimiento adecuado

Crear un SOP es solo el principio; mantenerlo relevante en todo momento es una tarea en sí misma. Si no se mantiene adecuadamente, los SOP pueden quedar obsoletos rápidamente, lo que puede provocar errores, ineficiencias y problemas de cumplimiento.

Para evitar este error: ✅ Establezca un programa de mantenimiento ✅ Designe a alguien para supervisar y gestionar las actualizaciones y asegúrese de que esté bien informado sobre los cambios en los procedimientos o normativas ✅ Utilice un sistema para realizar un seguimiento de las revisiones y gestionar las versiones de los documentos ✅ Pida opiniones a los usuarios para detectar y solucionar problemas rápidamente

3. Falta de formación

No basta con la distribución del documento POE, es necesario que las personas lo comprendan y lo apliquen. Sin la formación adecuada, los empleados pueden malinterpretar u omitir pasos, lo que da lugar a errores e incoherencias.

Para resolver esto: ✅ Cree un programa de formación que cubra los aspectos clave del POE y ofrezca experiencia práctica a través de talleres, sesiones de formación o módulos de aprendizaje electrónico ✅ Desarrolle materiales y recursos fáciles de usar para facilitar su consulta ✅ Asegúrese de que la formación sea interactiva y aborde posibles preguntas o problemas ✅ Ofrezca formación continua y cursos de actualización a medida que evolucionan los procesos

4. Desarrollo colaborativo de POEE

Desarrollar procedimientos operativos estándar en el vacío es una receta para el desastre. Si el proceso se gestiona de forma aislada, sin las opiniones y comentarios de las partes relevantes, es probable que acabes con un documento que pase por alto las necesidades del mundo real.

Para gestionar esto: ✅ Involucre a los trabajadores de primera línea, los gerentes y otras partes interesadas en el proceso de desarrollo. Además, comparta los borradores para su revisión e incorpore sus comentarios antes de finalizar el POE ✅ Utilice plataformas de colaboración documental para la edición y el control de versiones

Optimice los POE como un profesional con ClickUp

Los POE son la guía definitiva para su equipo, ya que garantizan que las tareas terminen correctamente. Evitan el caos, agilizan la formación, preservan los procesos clave, le permiten cumplir con la normativa y garantizan un servicio al cliente coherente.

Históricamente, los POE se iniciaron en los sectores militar e industrial, donde la precisión era clave. Ahora, son vitales en las empresas modernas para mantener operaciones fluidas y fiables en todos los sectores. Sin embargo, la creación de POE puede volverse compleja a medida que su empresa crece y los procesos se vuelven más complejos.

ClickUp ofrece un conjunto de funciones para facilitar y optimizar la gestión de los POE. Puede crear POE, colaborar en tiempo real y mantener a todos informados. Además, le permite realizar un seguimiento sencillo de los cambios, actualizar el contenido y revertir los cambios si es necesario para mantener sus POE actualizados.

ClickUp Brain ofrece consejos y correcciones para que la documentación del POE sea más clara y precisa. Además, las plantillas de POE ya preparadas de ClickUp le permiten iniciar el proceso de documentación sin esfuerzo.

Mejora tus POE con las herramientas y plantillas inteligentes de ClickUp. Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a.