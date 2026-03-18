10 plantillas gratuitas de estrategias de entrada en el mercado

El 51 % de los directores generales afirma que planifica realizar inversiones internacionales durante el próximo año.

Hoy en día, la entrada en el mercado implica fijar precios, tomar una posición, adaptarse al mercado local, elegir canales de distribución, lidiar con la presión de la competencia, establecer un cronograma, realizar comprobaciones legales y tomar cientos de decisiones que pueden resultar costosas si se toman en el orden incorrecto.

Por eso necesitas plantillas de estrategia de entrada en el mercado. Te ofrecen un espacio para reflexionar antes de confirmar tu plan, de modo que tu plan de expansión no se base únicamente en suposiciones.

En esta entrada del blog, veremos algunas plantillas gratuitas de estrategias de entrada en el mercado, en qué te ayuda cada una a planificar y cómo elegir la plantilla adecuada para el tipo de expansión que persigues.

10 plantillas de estrategias de entrada en el mercado de un vistazo

¿Qué es una plantilla de estrategia de entrada en el mercado?

Una plantilla de estrategia de entrada en el mercado es un marco ya preparado que te ayuda a planificar cómo una empresa, producto o servicio entrará en un nuevo mercado y a establecer la conexión entre ese plan y una estrategia de comercialización más amplia.

Normalmente, organizan las decisiones clave que debe tomar, tales como:

Mercado objetivo: A quién quieres vender

Posición: Cómo destacar frente a la competencia

Precios y paquetes: Cuánto cobrarás y cómo presentarás la oferta

Canales: Cómo llegarás a los clientes

Acciones de lanzamiento al mercado: los pasos, los cronogramas y los propietarios del lanzamiento

📚 Lee también: Plantillas gratuitas para definir y perfilar tu público objetivo

Por qué las plantillas de estrategia de entrada en el mercado son importantes para los equipos multifuncionales

Tu equipo de producto tiene un plan, el de marketing tiene otro y el equipo de ventas opera basándose en las hipótesis de la reunión del trimestre pasado. Esta falta de coordinación entre equipos significa que todos trabajan duro, pero no juntos.

👀 ¿Sabías que... Según un estudio de Gartner, los departamentos de marketing y el equipo de ventas solo colaboran en 3 de cada 15 actividades comerciales.

Una plantilla compartida de estrategia de entrada en el mercado, especialmente si se encuentra dentro de una plataforma colaborativa, elimina estos silos y crea un único manual de estrategias para todos.

Así es como una plantilla unificada transforma su flujo de trabajo:

Coordinación entre departamentos: todo el mundo trabaja con el mismo marco, lo que reduce las idas y venidas sobre el alcance, los cronogramas y las responsabilidades

Aceleración del tiempo de lanzamiento: Las estructuras predefinidas eliminan el problema de la «página en blanco» y ayudan a los equipos a centrarse en la estrategia en lugar de en la arquitectura de los documentos

Menos dispersión de información: en lugar de tener que buscar en hilos de Slack y cadenas de correos electrónicos, todas las decisiones de entrada en el mercado se centralizan en un solo lugar

Proceso repetible: una vez que haya realizado un intento correcto en un mercado, la plantilla se convierte en un manual para la siguiente expansión, creando un una vez que haya realizado un intento correcto en un mercado, la plantilla se convierte en un manual para la siguiente expansión, creando un proceso repetible

Visibilidad del riesgo: Las plantillas con secciones integradas de análisis de la competencia y fijación de precios mejoran Las plantillas con secciones integradas de análisis de la competencia y fijación de precios mejoran la visibilidad del riesgo y obligan a los equipos a abordar posibles puntos ciegos antes del lanzamiento

En lugar de caos, obtendrás un lanzamiento fluido y coordinado. Todos ven cómo su trabajo repercute en los demás, lo que hace que cada entrada en el mercado sea predecible y repetible. 🤩

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de las tareas pendientes, lo que da lugar a decisiones omitidas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.

Las 10 mejores plantillas de estrategias de entrada en el mercado

Cada plantilla que encontrarás aquí aborda una fase o función específica, por lo que puedes combinarlas según tus necesidades. ¿Lo mejor de todo? Todo se integra a la perfección con los flujos de trabajo más amplios que gestionas en ClickUp.

Echemos un vistazo 👇

1. Plantilla de estrategia de entrada en el mercado de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Reúne todo tu plan de entrada al mercado en un solo lugar con la plantilla de estrategia de entrada al mercado de ClickUp.

Tener que hacer malabarismos con todo un plan de entrada en el mercado repartido entre hojas de cálculo y documentos dispersos es la receta perfecta para incumplir plazos y que se produzcan malentendidos. La plantilla de estrategia de entrada en el mercado de ClickUp resuelve este problema al reunir todo el ciclo de vida de tu GTM en un solo lugar.

Abarca el análisis de mercado, el público objetivo, la posición, los mensajes, la estrategia de canales y el cronograma de lanzamiento. Es perfecto para equipos que lanzan un nuevo producto o expanden uno ya existente a una nueva región.

Por qué te gustará esta plantilla:

Campos personalizados de ClickUp preconfigurados: realiza un seguimiento de los segmentos de mercado, el posicionamiento competitivo y los hitos de lanzamiento sin necesidad de configuración manual.

Varias vistas: Deja que tu equipo trabaje como quiera con Deja que tu equipo trabaje como quiera con las vistas de ClickUp , como Lista, Tablero o Cronograma, todo ello sin perder la sincronización.

Dependencias de tareas integradas: Detecta los cuellos de botella antes de que frusten tu lanzamiento creando relaciones que muestren qué tareas están bloqueando a otras

✅ Ideal para: Responsables de marketing de producto que lanzan un nuevo producto o se introducen en un nuevo mercado geográfico.

🚀 Ventaja de ClickUp: Utiliza ClickUp Brain MAX cuando tu planificación de lanzamiento empiece a dispersarse entre pestañas, documentos y notas de investigación dispersas. Este asistente de IA para el escritorio te ayuda a encontrar respuestas más rápido buscando en tus documentos conectados y en la web. A continuación, puede convertir esos datos en resúmenes, notas de posicionamiento y tareas listas para asignar. Combínalas con Talk-to-Text para capturar ideas sobre la marcha, sin usar las manos, estés donde estés.

2. Plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Correlaciona visualmente tu estrategia de comercialización en una pizarra colaborativa con la plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp.

Los planes lineales basados en texto pueden, en ocasiones, frenar la lluvia de ideas creativa necesaria para una entrada sólida en el mercado. Por eso, la plantilla de estrategia de entrada en el mercado de ClickUp incluye una pizarra visual.

Ofrece un espacio colaborativo de arrastrar y soltar para que los equipos planifiquen la estrategia antes de lanzarse a la ejecución.

Por qué te gustará esta plantilla:

Elementos de arrastrar y soltar: correlaciona segmentos de mercado, perfiles de clientes y posicionamiento competitivo en un lienzo infinito

Convierte las ideas en acciones: transforma figuras, notas adhesivas o texto de tus transforma figuras, notas adhesivas o texto de tus pizarras de ClickUp directamente en tareas de ClickUp listas para ejecutar sin tener que volver a crear ningún trabajo.

Contexto centralizado: Incorpora documentos, enlaces e investigaciones directamente en el lienzo para que tus sesiones de planificación estén repletas de información

✅ Ideal para: Sesiones de planificación en las primeras fases en las que necesitas lograr la alineación entre departamentos sobre la oportunidad de mercado.

👀 ¿Sabías que...? La IA ya está cambiando el comportamiento de compra a una velocidad vertiginosa. Adobe afirma que el tráfico procedente de los modelos de lenguaje grande (LLM) hacia los sitios web minoristas durante la última temporada navideña aumentó un 693,4 % interanual. La búsqueda ya no es la única puerta de entrada a un producto.

3. Plantilla de comunicación de la estrategia de comercialización de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Armoniza los mensajes en todos los canales con la plantilla de comunicación de la estrategia de lanzamiento al mercado de ClickUp.

Cuando tus mensajes no son coherentes en los diferentes canales, confundes a los clientes y debilitas tu marca. La plantilla de comunicación de la estrategia de comercialización de ClickUp garantiza que tu estrategia y su ejecución externa sean coherentes en todas partes.

Úsalas para afianzar tu posicionamiento principal desde el principio y, a medida que avance el lanzamiento, reutiliza los mismos bloques de mensajes en los briefings de campaña, las comunicaciones con socios y las actualizaciones dirigidas a los clientes.

Por qué te gustará esta plantilla:

Secciones de mensajes estructuradas: Mantén a tu equipo alineado con áreas específicas para los mensajes clave, las propuestas de valor y los argumentos de venta dirigidos a cada público.

Mayor coherencia en los mensajes: documenta la redacción exacta, los argumentos de apoyo y las notas sobre el público que tu equipo debe utilizar en todos los canales

Seguimiento claro de las versiones: Vea exactamente cómo ha evolucionado su posición y por qué con el historial de versiones de ClickUp, lo que elimina la confusión sobre qué mensaje es el actual.

✅ Ideal para: responsables de comunicación que coordinan lanzamientos multicanal entre los equipos de marketing, equipo de ventas y socios.

💡 Consejo profesional: Crea un documento de ClickUp para mantener toda tu planificación inicial de lanzamiento al mercado en un solo lugar. Puedes añadir enlaces a la competencia, una tabla con los principales problemas de los clientes que resuelve tu producto, maquetas del producto y mucho más. Crea tu plan de entrada al mercado en ClickUp Docs, que se puede utilizar de forma compartida y realizar la edición de forma colaborativa Dado que Docs se integra con tus tareas y cronogramas, tus mensajes y tu segmentación se basan en información real durante todo el lanzamiento.

4. Plantilla de análisis competitivo de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Investiga y realiza el seguimiento de la competencia para lograr una posición más sólida con la plantilla de análisis competitivo de ClickUp

Si está elaborando una estrategia de entrada en el mercado pero no cuenta con un análisis competitivo claro, estará dando palos de ciego.

La plantilla de análisis competitivo de ClickUp te ayuda a investigar, documentar y realizar el seguimiento de la competencia para que puedas posicionar tu producto y salir victorioso. Es un recurso esencial para cualquier equipo que lleve a cabo una evaluación inicial del mercado.

Por qué te gustará esta plantilla:

✅ Ideal para: Responsables de estrategia que evalúan el tamaño de la competencia antes de realizar una entrada en un nuevo mercado o ampliar una categoría.

⚡️ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de análisis competitivo

🎥 ¿Y si la IA pudiera ayudarte a realizar tu análisis de la competencia de forma más rápida y eficiente? ¡Pues sí que puede! Mira este vídeo para ver cómo ChatGPT puede ayudarte a detectar rápidamente las oportunidades de mercado.

5. Plantilla de investigación de mercado de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Organiza los estudios de mercado y documenta los resultados para tomar mejores decisiones con la plantilla de estudio de mercado de ClickUp

La plantilla de investigación de mercado de ClickUp te ayuda a organizar la investigación que da forma a un plan de entrada en el mercado más inteligente, desde definir el problema hasta elegir el método adecuado de recopilación de datos y documentar tus conclusiones.

Resulta especialmente útil cuando necesitas validar la demanda, comprender el comportamiento de los clientes o poner a prueba hipótesis antes de entrar en un nuevo mercado. Con subtareas para el alcance, las preguntas, el cronograma y la ejecución, la plantilla garantiza que la investigación sea práctica y esté vinculada a las decisiones.

Por qué te gustará esta plantilla:

Secciones de investigación exhaustiva: Asegúrate de cubrir todos los aspectos con secciones específicas sobre el tamaño del mercado (TAM, SAM, SOM), segmentos de clientes, tendencias del sector y consideraciones normativas.

Seguimiento con gran cantidad de datos: Realiza un seguimiento de las fuentes de datos, los niveles de confianza y la actualidad de los datos con los campos personalizados de ClickUp, para que siempre sepas hasta qué punto son fiables tus conclusiones.

Síntesis colaborativa: Realiza el trabajo en equipo en tiempo real para sintetizar los resultados utilizando Realiza el trabajo en equipo en tiempo real para sintetizar los resultados utilizando documentos colaborativos de ClickUp , integrados directamente en tus tareas de investigación.

✅ Ideal para: responsables de estudios de mercado y equipos de estrategia de producto que validan la demanda de los clientes antes de entrar en un nuevo mercado.

🧠 Dato curioso: El primer anuncio publicitario en tira tuvo una tasa de clics de alrededor del 44 %. Hoy en día, ese número parece inventado, pero en 1994 la gente nunca había visto un anuncio en el que se pudiera hacer clic, así que realmente hacían clic en él.

📚 Más información: Cómo realizar un estudio de mercado y convertir los datos en acciones

6. Plantilla de posicionamiento de producto de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Define la visión, el USP y los mensajes en un solo lugar con la plantilla de posicionamiento de producto de ClickUp

Si no puedes definir claramente el posicionamiento de tu producto, te perderás en un mercado saturado.

La plantilla de posicionamiento de producto de ClickUp te ayuda a definir cómo debe presentarse tu producto en un nuevo mercado. Reúne en un solo lugar los datos clave, incluyendo la visión, la misión, el segmento de mercado, el eslogan, los puntos débiles, la propuesta única de venta (USP) y la imagen de marca.

Es imprescindible para los equipos de marketing de productos que necesitan definir la propuesta de valor única de su producto antes del lanzamiento.

Por qué te gustará esta plantilla:

Reflexión estratégica guiada: secciones estructuradas sobre el público objetivo, los diferenciadores clave, las alternativas de la competencia y la declaración de posición final le guían a lo largo del proceso

Segmentación del público: Utilice los campos de segmentos de mercado integrados para documentar a quién va dirigido el producto antes de definir los mensajes y los planes de lanzamiento.

Comparación de posicionamiento: Revisa múltiples direcciones de productos o de entrada en el mercado en una lista estructurada y, a continuación, realiza el seguimiento de cuáles están en fase de planificación, en curso o en espera.

✅ Ideal para: Estrategas de marca que desean perfeccionar la posición para un nuevo mercado o público.

💡 Consejo profesional: Deja que la IA te ayude con la investigación que requiere tu ejercicio de posicionamiento. Por ejemplo, introduce transcripciones de llamadas y/o comentarios de clientes en ClickUp Brain para identificar nombres de competidores recurrentes, funciones preferidas y otra información que puedas utilizar para crear tu diferenciación. Utiliza ClickUp Brain para resaltar en segundos las menciones recurrentes de la competencia en las llamadas de descubrimiento

7. Plantilla de fijación de precios de productos de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Organiza las decisiones de fijación de precios para todos los productos y niveles con la plantilla de fijación de precios de productos de ClickUp

Si entras en un nuevo mercado con una estrategia de precios débil, puedes salir perdiendo por ambos lados. Si el precio es demasiado alto, la adopción se estanca. Si el precio es demasiado bajo, reduces tus márgenes antes incluso de que el lanzamiento se haya consolidado.

La plantilla de fijación de precios de productos de ClickUp te ayuda a organizar las decisiones de precios para todos los productos, marcas, tipos y tamaños. Ofrece a tu equipo una vista general de cómo está estructurado tu catálogo, lo que ayuda a comparar los niveles de precios, detectar lagunas y preparar un modelo de precios que se adapte al mercado al que te estás incorporando.

Por qué te gustará esta plantilla:

Toma de decisiones basada en datos: Las secciones dedicadas al análisis de costes, los puntos de referencia de precios de la competencia y las consideraciones sobre fijación de precios basada en el valor proporcionan soporte a una estrategia sólida

Estructura del catálogo: Agrupa los productos por categoría, marca, tipo y tamaño para que las decisiones de fijación de precios se ajusten a las variaciones reales de los productos

Comparación de precios: compara SKU similares cuando necesites evaluar intervalos de productos o ajustar los precios para un nuevo mercado

✅ Ideal para: responsables de precios y equipos de producto que realizan ajustes de precios a nivel de categoría antes de entrar en un nuevo mercado.

🧠 Dato curioso: Una entrada ineficaz en el mercado suele ser simplemente una mala escucha con un presupuesto mayor. El análisis de fracasos de CB Insights reveló que el segundo mayor factor de fracaso de las startups es la «falta de necesidad en el mercado», lo que en realidad es otra forma de decir: «entraron basándose en suposiciones, no en pruebas».

8. Plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Convierte la estrategia de entrada al mercado en un manual de ventas listo para el equipo de ventas con la plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp

Una estrategia de entrada en el mercado brillante se echa a perder si tu equipo de ventas no cuenta con una estrategia de ventas clara para llevarla a cabo.

La plantilla de la Guía de estrategia de ventas de ClickUp tiende un puente entre la posición del departamento de marketing y el esfuerzo sobre el terreno del equipo de ventas. Traduce tu estrategia general en una guía de ventas práctica que los comerciales pueden utilizar realmente para cerrar acuerdos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Materiales listos para la venta: Incluye secciones sobre cuentas objetivo, fases del proceso de ventas, gestión de objeciones y fichas de competencia para equipar completamente a tu equipo

Seguimiento de la capacitación: Realice un seguimiento de la creación y el estado de todos sus recursos de capacitación comercial

Flujos de trabajo conectados: integra tu estrategia de ventas con la gestión de tu cartera de proyectos utilizando integra tu estrategia de ventas con la gestión de tu cartera de proyectos utilizando las integraciones relevantes de ClickUp

✅ Ideal para: Directores de capacitación comercial y responsables regionales de ventas que desean convertir un plan de entrada en un nuevo mercado en una guía práctica para el campo.

💡 Consejo profesional: Mantén a tus equipos de ventas, marketing y producto alineados en todos los aspectos de tu estrategia de mercado con ClickUp Chat. Dado que las conversaciones tienen lugar en el mismo lugar donde se realiza el trabajo, no hay riesgo de perder el contexto ni de que las prioridades no estén alineadas. Mantén a todos los equipos en sintonía con ClickUp Chat

9. Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Convierte los planes de lanzamiento en un manual de procedimientos secuenciado con la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

A medida que se acerca el día del lanzamiento, una lista de control para el lanzamiento de un producto puede evitar el riesgo de pasar por alto tareas pequeñas pero cruciales.

La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp convierte tu plan de entrada en el mercado en un manual de lanzamiento secuenciado, con el trabajo agrupado por categorías y cuyo seguimiento se realiza a través de los estados personalizados de ClickUp.

Úsalas para vincular cada tarea de lanzamiento a una categoría (como Análisis de mercado, Público objetivo y Fijación de precios) y, a continuación, avanza en el trabajo siguiendo fases coherentes, desde la planificación hasta la completación.

Por qué te gustará esta plantilla:

✅ Ideal para: Directores de marketing de producto y propietarios de lanzamientos que coordinan implementaciones con múltiples flujos de trabajo en un nuevo mercado.

10. Plantilla de muestra de plan de lanzamiento de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Realiza un seguimiento del progreso del lanzamiento por fases según el propietario, el cronograma y el presupuesto con la plantilla de ejemplo de plan de lanzamiento de ClickUp.

La plantilla de ejemplo de plan de lanzamiento de ClickUp te ofrece un seguimiento por fases que puedes ejecutar como si fuera un programa de lanzamiento real. Además, cada elemento está vinculado a un propietario, un cronograma, un departamento y un presupuesto. Resulta muy útil cuando la entrada en el mercado depende de la secuenciación de una fase piloto, una fase de desarrollo y un lanzamiento final entre varios equipos.

Puedes correlacionar el lanzamiento en fases (como Inicial, Desarrollo y Pruebas finales) y, a continuación, realizar el seguimiento de lo que está completado, retrasado, cancelado o aún sin iniciar sin perder la visibilidad de todas las líneas de trabajo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Estructura de lanzamiento por fases: Organiza tu lanzamiento en fases con Organiza tu lanzamiento en fases con hitos claros de ClickUp y criterios de éxito para cada fase

Mejora continua: Las secciones retrospectivas integradas te ayudan a extraer las lecciones aprendidas de cada fase antes de pasar a la siguiente

Cronograma visualizado: Visualiza todo el proceso de lanzamiento y observa las dependencias entre las diferentes fases con Visualiza todo el proceso de lanzamiento y observa las dependencias entre las diferentes fases con la vista de cronograma de ClickUp

✅ Ideal para: responsables de operaciones que coordinan planes de lanzamiento en los que participan varios equipos para la entrada en nuevos mercados o la expansión regional.

📚 Lee también: Cómo implementar una única fuente de verdad en el lugar de trabajo

💡 Consejo profesional: La entrada en el mercado es un proyecto complejo con múltiples variables que gestionar. Los Superagentes de ClickUp pueden ayudarte a que el proceso sea más fluido. Competitive Intel Research Super Agent supervisa a la competencia y ofrece información estratégica para brindar soporte a las decisiones de entrada en el mercado

Complex Task Designer desglosa un proyecto complejo en un árbol de tareas estructurado con subtareas, dependencias, duraciones estimadas y asignaciones de roles

El generador de cronogramas de proyectos convierte los hitos y las limitaciones en un cronograma de proyecto secuenciado con fases y fechas

Meetings Manager Super Agent ayuda a coordinar la planificación de reuniones, agendas, preparativos y seguimientos en todo el equipo

PRD Writer Super Agent convierte las ideas y las aportaciones del equipo en documentos estructurados de requisitos de producto para la planificación del lanzamiento

Status Reporter Super Agent crea informes de progreso listos para presentar a las partes interesadas y destaca automáticamente los obstáculos ¡Más información sobre estos compañeros de equipo de IA contextual en este vídeo!

Convierte la planificación de la entrada en el mercado en acción con ClickUp

Una estrategia de entrada en el mercado solo es útil si se mantiene firme una vez que empieza el trabajo de verdad.

La investigación, las hipótesis y la planificación son importantes. Pero también lo son los pasos posteriores: coordinar equipos, hacer el seguimiento de las decisiones, actualizar los cronogramas y mantener todas las piezas en movimiento conectadas a medida que entras en un nuevo mercado.

ClickUp te ayuda a hacerlo todo en un solo lugar. Empieza con una plantilla, da forma a la estrategia en Docs, convierte las prioridades en tareas y mantén el progreso visible a medida que los planes pasan del análisis al lanzamiento. Con la IA integrada en el flujo de trabajo, tu equipo también puede resumir la investigación, perfeccionar los planes y definir los siguientes pasos más rápidamente sin crear más desorden.

Prueba ClickUp gratis y pasa de la planificación de la entrada en el mercado a la ejecución de la misma. ✅

Preguntas frecuentes

Una estrategia de entrada en el mercado es el plan general que determina si y cómo entrar en un nuevo mercado, mientras que una estrategia GTM es el plan de ejecución específico para lanzar un producto en ese mercado. Piensa en la entrada en el mercado como el «por qué» y en la estrategia GTM como el «cómo».

Los equipos multifuncionales utilizan una plantilla compartida como fuente única de información, asignando diferentes secciones a los propietarios pertinentes, como el equipo de producto para el posicionamiento y el de marketing para la comunicación. Esto garantiza que todos vean las dependencias y el progreso en un solo lugar, evitando desajustes.

Empieza con la plantilla de estudio de mercado para validar la oportunidad y, a continuación, utiliza las plantillas de análisis de la competencia y posicionamiento del producto para definir tu estrategia. Por último, utiliza la plantilla de estrategia de comercialización y la lista de control para el lanzamiento del producto para la ejecución.

Sí, pero para la expansión internacional, tendrás que adaptarla a factores específicos del mercado, como la normativa, la localización y las diferentes zonas geográficas competitivas. La plantilla de ejemplo de plan de implantación resulta especialmente útil en este caso, ya que ofrece compatibilidad con una entrada por fases en varios países.