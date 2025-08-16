Plantillas gratuitas para definir y perfeccionar su público objetivo ideal

¿Conoces ese momento incómodo en el que alguien te pregunta «¿Cuál es tu público objetivo?» y te entra el pánico y sueltas algo como «Eh... ¿cualquiera que quiera pagar?». Pues bien, es hora de encontrar tu público objetivo ideal.

La verdad es que no saber exactamente a quién le estás vendiendo es como gritar en una habitación llena de gente y esperar que la persona adecuada te responda. Spoiler: normalmente no lo hacen. Esto dificulta el análisis eficaz del público objetivo.

Definir su cliente ideal no es solo para las grandes marcas. Es para cualquiera que intente vender, crear o hacer crecer su negocio. Tanto si tiene un negocio secundario como si se trata de una startup en toda regla, esta guía es para usted.

Hemos recopilado plantillas gratuitas y fáciles de usar para ayudarte a pasar de conjeturas vagas («¿millennials creativos, tal vez?») a conocimientos reales. Solo herramientas online que te ayudan a filtrar mejor a tu público, porque al final, tu equipo de ventas te lo agradecerá.

¿Qué son las plantillas de público objetivo?

Las plantillas de público objetivo son herramientas estructuradas que se utilizan para definir y documentar las características de su cliente ideal. Estas plantillas suelen incluir campos para datos demográficos (como edad, datos de ubicación, estado civil, ingresos, estatus socioeconómico), datos psicográficos (como valores, intereses y estilo de vida), comportamientos (hábitos de compra, actividad digital) y puntos débiles o metas.

En lugar de empezar desde cero, las plantillas de público objetivo ofrecen un marco repetible para guiar la investigación de los consumidores, filtrar la segmentación del público y ayudar a crear perfiles.

👀 ¿Sabías que... El 74 % de los líderes en experiencia del cliente afirman que mejorar el contenido y la transmisión de conocimientos a los clientes y a los empleados es una prioridad absoluta?

¿Qué hace que una plantilla de público objetivo sea buena?

Si pensabas que una plantilla bien diseñada solo era importante para recopilar datos, piénsalo de nuevo. También aclara a quién te diriges y por qué debería importarle a tu público objetivo. Una plantilla sólida debe incluir:

Estructura clara : secciones organizadas por datos demográficos, psicográficos, comportamientos, metas y puntos débiles

Indicaciones prácticas : preguntas o pistas que le animan a pensar más allá de los rasgos superficiales

Flexibilidad : Adaptable a diferentes sectores, modelos de negocio y tipos de público

Céntrese en la toma de decisiones : ayuda a traducir la información sobre los clientes en estrategias de marketing, de productos o : ayuda a traducir la información sobre los clientes en estrategias de marketing, de productos o de ventas ICP

Sin jerga técnica : fácil de entender y usar, incluso para quienes no son expertos en marketing

Espacio para profundizar : ofrece espacio para incluir información detallada, no solo casillas de selección

Compatible con segmentación: ayuda a distinguir entre diferentes tipos de público o perfiles de compradores

15 plantillas gratuitas para el público objetivo

Si estás cansado de perfiles de compradores vagos y conjeturas, estas plantillas gratuitas de ClickUp, la app para todo el trabajo, te salvarán la vida.

Diseñado para centralizar cada parte de su flujo de trabajo de comunicación de marketing, desde la investigación hasta la ejecución, ClickUp le ayuda a convertir la información dispersa sobre el público en avatares de clientes con los que puede trabajar y que le ayudan a atraer nuevos clientes y a orientar una estrategia de marketing eficaz.

Desde perfiles de usuario hasta flujos de incorporación, estas plantillas están diseñadas para ayudarte a encontrar tu público objetivo más rápidamente. Úsalas para analizar tu público actual, descubrir clientes potenciales y filtrar segmentos de público de forma más estratégica.

1. Plantilla de perfil de usuario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Defina su público objetivo y su cliente ideal con la plantilla de perfil de usuario de ClickUp

¿Qué pasaría si su equipo realmente supiera con quién está hablando y no se limitara a adivinar cuál es su cliente ideal (ICP) como «madres expertas en marketing» o «generación Z experta en tecnología»? La plantilla de perfiles de usuario de ClickUp lo hace posible.

Te ayuda a crear perfiles detallados de la audiencia, incluyendo información sobre los clientes actuales. Tiene espacio para datos demográficos, metas, frustraciones, comportamiento de compra y mucho más. Es limpio, personalizable y está diseñado para evolucionar a medida que profundizas en tu comprensión de la audiencia. Crea perfiles ricos y respaldados por investigaciones sobre los que tu equipo puede actuar.

Esta plantilla le permite:

Cree perfiles detallados utilizando campos personalizados para datos demográficos, metas y frustraciones

Etiqueta tareas, epics o documentos por persona para un impacto trazable

Enlace cada perfil con los comentarios de los usuarios, los resultados de las pruebas y las ideas sobre funciones

Visualice la relevancia de los perfiles de usuario en equipos como los de producto, diseño y marketing

Organice los perfiles según la segmentación de clientes , la fase del ciclo de vida o el nivel de compromiso

Exporte o comparta perfiles con partes interesadas externas

🎯 Ideal para: Fundadores, equipos de producto y profesionales del marketing que crean perfiles de clientes desde cero.

2. Plantilla de pizarra de perfiles de usuario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualice información clave sobre los perfiles de usuario con la plantilla Pizarra de perfiles de usuario de ClickUp

La plantilla Pizarra de perfiles de usuario de ClickUp está diseñada para realizar lluvias de ideas en directo con tu equipo. Úsala para esbozar tu cliente ideal durante las reuniones o talleres del equipo de ventas y marketing.

Son visuales, interactivas y excelentes para sesiones colaborativas. Puede utilizarlas para explorar visualmente y crear conjuntamente arquetipos de usuarios con su equipo.

Utilice esta plantilla para:

Arrastra y suelta elementos como notas adhesivas, flechas e iconos de avatar

Agrupa rasgos de comportamiento, comodidad tecnológica o hábitos de uso de productos

Añade citas u observaciones grabadas directamente en los mosaicos de perfiles

Codifique por colores las secciones según la emoción, el análisis de las necesidades del cliente o la fase del embudo

Invite a las partes interesadas a crear conjuntamente o comentar en tiempo real

Amplíe una persona o aleje la imagen para comparar diferentes tipos

🎯 Ideal para: Talleres y sesiones de estrategia en equipo centrados en el desarrollo de perfiles.

3. Plantilla de documento para la búsqueda de clientes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Descubra clientes potenciales, sus metas y expectativas con la plantilla de documento «Descubrimiento de clientes» de ClickUp

¿Cansado de comienzos incómodos y hilos interminables de correos electrónicos tratando de averiguar lo que realmente quiere su cliente potencial? La plantilla de documento ClickUp Client Discovery reduce los seguimientos incómodos y aporta más claridad desde el principio.

Te guía para que hagas las preguntas adecuadas para comprender la audiencia, las metas y los puntos débiles de tus clientes antes de comenzar el trabajo.

Utilice esta plantilla para:

Cargue previamente los antecedentes de los clientes, las metas y los detalles de las partes interesadas

Guíe las entrevistas con secciones de preguntas dinámicas

Añada elementos de acción directamente desde el documento a su vista de tareas

Realice un seguimiento de las rondas de comentarios, los registros de decisiones y los obstáculos

Conecta este documento a tu canal de CRM para una transferencia fluida

Adjunte activos relacionados, como presentaciones de marca e informes anteriores

🎯 Ideal para: Freelancers y agencias que realizan sesiones de incorporación de clientes o de inicio de proyectos.

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar en correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de las tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales con ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre

4. Plantilla de investigación de mercado de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Explora tus segmentos de mercado con la plantilla de investigación de mercado de ClickUp

¿Necesitas una forma más inteligente de organizar todas tus notas de investigación desordenadas? La plantilla de investigación de mercado de ClickUp guarda todo, incluyendo la investigación de la competencia, las entrevistas con los clientes, las tendencias y mucho más, en un solo lugar ordenado.

Están lo suficientemente estructuradas como para mantenerte en el buen camino, pero lo suficientemente flexibles como para adaptarse a tu estilo de trabajo. Se acabó el tener que buscar en cinco documentos y siete pestañas para encontrar esa cita o estadística.

Esta plantilla le permite:

Realice un seguimiento de la competencia en cuanto a precios, posicionamiento y mensajes

Crea tableros SWOT y PESTLE conectados a tareas reales

Registra datos de encuestas, entrevistas e información sobre el comportamiento

Incrusta elementos visuales como gráficos, capturas de pantalla y vídeos

Valora las oportunidades en función del impacto, el esfuerzo de marketing o la confianza

Clasifica la información por región, sector o perfil

🎯 Ideal para: Equipos de marketing y fundadores que validan la adecuación del producto al mercado o planifican campañas.

👀 ¿Sabías que Spotify creó cinco personajes ficticios (Nick, Olivia, Shelley, Travis y Cameron) para comprender mejor a sus oyentes? Cada uno tenía sus propias peculiaridades, hábitos y gustos musicales, desde padres que se desplazaban al trabajo hasta compañeros de piso tranquilos. Incluso hicieron recortes de cartón a tamaño real de estos personajes y los utilizaron en talleres de equipo, como sustitutos musicales de los usuarios reales.

5. Plantilla de fase de descubrimiento de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Empiece a planificar de forma más inteligente con la plantilla de fase de descubrimiento de ClickUp

La plantilla de fase de descubrimiento de ClickUp te ayuda a recopilar y evaluar datos antes de tomar decisiones importantes sobre productos o marketing. Desde las necesidades del público objetivo hasta las tendencias del sector, está diseñada para informarte sobre tu próximo paso para grupos específicos con pruebas reales, no con corazonadas.

Úsalas para organizar la exploración en las primeras fases con resultados y puntos de control claros, especialmente al definir tu ICP de marketing. Mantiene a tu equipo alineado, centrado y trabajando con la misma información desde el principio.

Con esta plantilla, podrás:

Divida el descubrimiento en tareas como entrevistas, pruebas y síntesis

Documente las hipótesis, las limitaciones técnicas y las incógnitas

Etiqueta la información por usuario, parte interesada o conjunto de funciones

Destaca las lagunas de conocimiento o las áreas de riesgo que necesitan validación

Establezca hitos claros para la alineación, la revisión y la fijación del alcance

Enlace los resultados finales a hojas de ruta y resúmenes

🎯 Ideal para: Equipos de producto o consultores que inician nuevas iniciativas o compromisos con clientes.

Descubre cómo Cartoon Network transformó su planificación en redes sociales. Su equipo gestionaba múltiples canales con herramientas dispersas y una visibilidad inconsistente. Tras pasarse a ClickUp, no solo simplificó las campañas de marketing y la coordinación, sino que también creó un sistema de contenido centralizado que le proporcionó una visibilidad completa sobre qué contenido resonaba en cada segmento de la audiencia. * Podemos actuar muy, muy rápido porque hay una única fuente de información que contiene todos los detalles que necesitamos», afirma Sarah Lively, directora de redes sociales de Cartoon Network. «Si quieres saber todo lo que está pasando en cualquier momento, ninguna otra herramienta te ofrece el mismo nivel de información» * Podemos actuar muy, muy rápido porque hay una única fuente de información que contiene todos los detalles que necesitamos», afirma Sarah Lively, directora de redes sociales de Cartoon Network. «Si quieres saber todo lo que está pasando en cualquier momento, ninguna otra herramienta te ofrece el mismo nivel de información» ¿El resultado? Comenzaron a planificar el contenido con meses de antelación y duplicaron el número de canales sociales que podían gestionar, sin ampliar su equipo.

6. Plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Identifique lo que realmente importa a sus clientes con la plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp

Esta plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp te ayuda a aclarar lo que tu público realmente quiere, no solo lo que tú crees que quiere. Úsala para descubrir las necesidades reales de los clientes, detectar deficiencias, priorizar las funciones adecuadas y dar forma a mensajes que realmente resuenen.

Se trata de un marco práctico para acabar con las suposiciones y crear algo que le interese (y utilice) a su público.

Utilice esta plantilla para:

Documente análisis específicos del público objetivo, incluyendo declaraciones de clientes, tareas y necesidades no satisfechas

Puntúa cada necesidad en función de la urgencia, el valor y la complejidad

Organiza análisis e información del sector utilizando marcos como MoSCoW o Kano

Agrupa las necesidades que se solapan en temas o áreas de solución

Realice un seguimiento de cómo se correlacionan las necesidades de cada uno con las funciones actuales o planificadas

Visualice los puntos débiles que aparecen en múltiples segmentos

🎯 Ideal para: Gestores de productos y profesionales del marketing que desean perfeccionar sus ofertas o mensajes basándose en las necesidades reales de los clientes.

💡 Consejo profesional: ¿No sabes por dónde empezar a comprender a tu público? Pide a ClickUp Brain, tu asistente personal de IA, que haga una investigación por ti. Consigue ClickUp Brain para generar respuestas, orientarte en la dirección correcta y sacar más partido a tu tiempo

7. Plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Correlacione todos los puntos de contacto con claridad utilizando la plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp

Correlacione cada paso que da su público con su marca utilizando la plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp. Desde el primer contacto hasta el seguimiento posterior a la compra, le ayuda a detectar puntos de fricción y a mejorar la experiencia.

Úsalas para comprender el recorrido de tus clientes y crear momentos reveladores que hagan que vuelvan una y otra vez.

Esta plantilla le permite:

Defina las fases del recorrido del cliente , desde el conocimiento hasta la recomendación

Etiqueta cada momento con emociones, fricciones o preguntas de descubrimiento de clientes

Asigne propietarios de equipos a cada punto de contacto o frase

Añade pruebas como capturas de pantalla, grabaciones o citas de encuestas

Identifique los puntos clave de abandono, los momentos de satisfacción o los puntos de recuperación

Colabora con otros equipos mediante un mapa interactivo compartido

🎯 Ideal para: Equipos de CX y profesionales del marketing que desean mejorar la experiencia del cliente de principio a fin.

🧠 Dato curioso: el 46 % de los clientes afirma que comprará más cuando su experiencia sea personalizada. Resulta que las personalizaciones relevantes generan más ingresos.

8. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Esboza rutas intuitivas para los usuarios con la plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Crear una experiencia de usuario fluida es fundamental, pero diseñar un flujo de usuarios claro puede resultar complicado sin las herramientas adecuadas. Ahí es donde la plantilla de flujo de usuarios de ClickUp te ayuda.

Te ayudan a detectar puntos débiles, diseñar rutas de tareas eficientes y crear experiencias intuitivas que mantienen a los usuarios interesados, ya sea en un sitio web o en una app. Con los prácticos documentos de ClickUp, las vistas de pizarra, los estados personalizados y las funciones de gestión de proyectos, es tu herramienta ideal para visualizar y optimizar cada paso del recorrido de tus usuarios.

Utilice esta plantilla para:

Correlaciona acciones, decisiones y rutas de navegación en pizarras

Etiquete pantallas e interacciones con estados o bloqueadores

Destaca los intentos correctos, los puntos de fricción y los puntos de salida

Conecta los pasos para diseñar archivos, wireframes o tickets

Cree flujos alternativos para casos extremos o nuevas funciones

Comparte flujos con desarrolladores, gestores de proyectos y partes interesadas para obtener comentarios

🎯 Ideal para: diseñadores de UX y equipos de crecimiento que desean mejorar los embudos de ventas y los recorridos digitales de los clientes.

9. Plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Aclara el problema que estás resolviendo con la plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp

Identificar los problemas de los clientes es clave para diseñar productos que realmente den en el blanco. La plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp te ayuda a identificar las causas fundamentales de los puntos débiles de los clientes, para que puedas diseñar soluciones más inteligentes.

Guía a su equipo para organizar los comentarios, analizar las necesidades y priorizar las decisiones sobre los productos con claridad. Con estados personalizados, campos personalizados y vistas, incluidas vistas de documentos y tableros, podrá realizar un seguimiento de los problemas y colaborar de principio a fin.

Úsalas para:

Siga las indicaciones para crear declaraciones concisas y ricas en contexto sobre el público objetivo

Identifique los síntomas, las causas fundamentales y los usuarios afectados

Asigna niveles de validación basados en investigaciones o datos

Adjunte pruebas como quejas, registros o tickets de soporte

Enlace cada problema con funciones relacionadas o elementos pendientes

Realice un seguimiento de los problemas que se están abordando activamente

🎯 Ideal para: Startups y equipos de producto que intentan alinearse con los puntos débiles de los usuarios antes de crear soluciones.

🎥 Véalo ahora: Está trabajando duro para comprender a su público y llegar a él allí donde se encuentra. ¡Pues bien, ha funcionado! Ahora tiene que gestionar esas relaciones con los clientes y darles todo lo que les ha prometido. Eche un vistazo a nuestro tutorial en vídeo sobre cómo hacerlo correctamente:

10. Plantilla de estudios de usuarios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Analiza el comportamiento y los comentarios de los usuarios con la plantilla de estudios de usuarios de ClickUp

¿Quieres crear productos que realmente gusten a los usuarios? La plantilla de estudios de usuarios de ClickUp ayuda a tu equipo a recopilar opiniones reales, organizar información y actuar con rapidez. Perfecta para nuevas creaciones o ajustes, te permite centrarte en lo que necesitan los usuarios.

Con estados personalizados, campos personalizados y múltiples vistas, como Documento, Tablero y Tabla, puedes realizar fácilmente un seguimiento de todo, desde las metas del estudio hasta el análisis de datos. Es una forma sencilla de mantenerte organizado y tomar decisiones más inteligentes y basadas en los usuarios.

Utilice esta plantilla para:

Programa sesiones y gestiona a los participantes desde un solo lugar

Elige tipos de estudio como pruebas de usabilidad o entrevistas

Tome notas en tiempo real etiquetadas por puntos débiles o citas

Agrupa los resultados en conclusiones o temas de experiencia

Convierte los comentarios en sugerencias listas para el backlog

Realice un seguimiento de cómo la investigación impulsa las decisiones sobre la hoja de ruta

🎯 Ideal para: Investigadores y diseñadores que realizan pruebas con usuarios o entrevistas a la audiencia.

🧠 Dato curioso: La primera persona de usuario se llamaba «Kathy». En la década de 1980, el diseñador de software Alan Cooper la creó como sustituta de un usuario típico para que los desarrolladores pudieran comprender mejor para quién estaban creando. Lo heredado/a por Kathy perduró: Cooper compartió más tarde su historia en su libro de 1999 The Inmates Are Running the Asylum.

11. Plantilla «La voz del cliente» de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Captura comentarios reales de los clientes con la plantilla «La voz del cliente» de ClickUp

Esta plantilla de ClickUp «La voz del cliente» te permite recopilar y organizar los comentarios de todos los canales a través de la escucha social, como encuestas, soporte, redes sociales y mucho más. Diseñada para principiantes, esta plantilla de Pizarra utiliza notas adhesivas para que las necesidades de los usuarios sean claras y se puedan llevar a la práctica.

Es tu herramienta imprescindible para realizar pruebas de audiencia y convertir los comentarios sin procesar en información valiosa que impulse decisiones más inteligentes.

Con esta plantilla, podrás:

Recopile información de NPS, soporte, estrategia de ventas y canales comunitarios

Etiqueta los comentarios por función, sentimiento o urgencia

Destaca las solicitudes más populares mediante indicadores de volumen

Enlace los datos de la voz del cliente a tareas o iniciativas de desarrollo

Visualice las tendencias de los comentarios con paneles personalizables

Utilice patrones para informar la priorización y los mensajes

🎯 Ideal para: Equipos de CX y de productos que centralizan los comentarios de los usuarios para mejorar la experiencia o las funciones.

12. Plantilla de CRM de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza las relaciones e interacciones con la plantilla CRM de ClickUp

La plantilla de CRM de ClickUp te ayuda a realizar un seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades a través de canales, almacenar toda la información de contacto en un lugar centralizado y priorizar las tareas por fase del equipo de ventas para una mejor organización.

Tanto si se trata de una pequeña empresa como de una gran corporación, esta plantilla organiza su base de clientes existente con estados personalizados, campos personalizados y vistas. Utilice esta plantilla para:

🎯 Ideal para: Pequeñas empresas y equipos de ventas que buscan organizar y actuar sobre los datos de los clientes o su segmento objetivo más amplio.

💡 Consejo profesional: No te limites a los datos demográficos, profundiza en la psicografía de tu público, como sus valores y motivaciones, dónde invierten su tiempo y su dinero, y sus hábitos diarios para comprenderlos en profundidad.

13. Plantilla de incorporación de nuevos usuarios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Guíe a los nuevos usuarios desde el primer día con la plantilla de incorporación de nuevos usuarios de ClickUp

La plantilla de incorporación de nuevos usuarios de ClickUp te ayuda a correlacionar los primeros pasos de tus clientes después de registrarse. Utiliza la vista Lista para dividir tus tareas en pasos fáciles de seguir para todos tus equipos y crear un recorrido que resulte intencionado, acogedor y alineado con las metas de tus clientes.

Utilice esta plantilla para:

Asigne tareas de incorporación con plazos y dependencias integrados

Incorpore materiales de formación, políticas y guías paso a paso para estrategias de adquisición de clientes

Automatice los recordatorios y los avisos de progreso

Realice un seguimiento del estado de incorporación por persona o departamento

Recopile comentarios para mejorar el flujo de incorporación

Duplícalas para roles, clientes o casos de uso de socios

🎯 Ideal para: Equipos de SaaS y de productos que diseñan flujos de incorporación para reducir la pérdida de clientes.

14. Plantilla de público objetivo de Thinkific

Segmente y comprenda a su público con la plantilla de público objetivo de Thinkific

La plantilla Target Audience de Thinkific ayuda a los creadores de cursos a definir su nicho de mercado objetivo y sus consumidores potenciales centrándose en las metas de aprendizaje, los puntos débiles y los desencadenantes de la motivación. La plantilla, con formato de libro de ejercicios, también está diseñada para facilitar la planificación de contenidos educativos y la alineación del público.

Esta plantilla le permite:

Identifique las metas, los retos y las motivaciones de su público

Segmente a los alumnos según su nivel de experiencia o estilo de aprendizaje

Lista de objeciones y cómo las aborda tu curso

Adapta tus mensajes a la psicología y la disposición del comprador

Integra la información en el plan de estudios y las páginas del equipo de ventas

Exporta información para utilizarla en todos los equipos o herramientas

🎯 Ideal para: Educadores, formadores y creadores de cursos que desarrollan planes de estudio en torno a un perfil de alumno específico.

💡 Consejo profesional: utiliza los datos de tus clientes con mayor tasa de conversión para crear perfiles de público; el comportamiento real siempre supera a las suposiciones.

15. Plantilla de PowerPoint para público objetivo de SlidesGo

Presente información sobre el público con impacto utilizando la plantilla de PowerPoint «Público objetivo» de SlidesGo

La plantilla de PowerPoint para público objetivo de SlidesGo es una presentación diseñada profesionalmente para presentar perfiles de público y estrategias de segmentación. Es visual, limpia y está lista para su presentación.

Te permite:

Personalice las diapositivas de perfiles con ilustraciones y avatares

Destaque comportamientos, metas y hábitos digitales para la gestión del ciclo de vida del cliente

Utilice iconos e infografías para una segmentación clara

Añade cronogramas y embudos para ilustrar los recorridos

Cambia los temas cromáticos y las fuentes para adaptarlos a la identidad de tu marca

Exporta como presentación o PDF para presentaciones de ventas

🎯 Ideal para: Profesionales del marketing y consultores que presentan estudios de clientes o estrategias de campaña a las partes interesadas.

💡 Consejo profesional: Utiliza Facebook Audience Insights para descubrir tendencias demográficas y basadas en intereses sobre tus seguidores en redes sociales, y luego cruza la información con Google Analytics para ver quiénes están realmente convirtiéndose en tu sitio. Este enfoque de doble capa ayuda a confirmar si tu público objetivo supuesto coincide con tu público real, incluyendo la información obtenida de los grupos de Facebook y Google Trends, y dónde necesitas ajustar tus mensajes o canales.

Convierta la información sobre su público en acciones con ClickUp

Comprender la personalidad de sus usuarios es esencial. Los mensajes genéricos pasan desapercibidos, pero ¿y el contenido de marketing adaptado a las personas adecuadas en el momento adecuado? Eso sí que da resultados.

Las plantillas gratuitas de ClickUp para la investigación de audiencias y la creación de perfiles facilitan la organización de la información, la concentración y la elaboración de una estrategia empresarial clara.

Ya sea que esté planificando una campaña de marketing, probando los mensajes de marketing adecuados o definiendo el público objetivo de un producto, todo queda en un solo lugar, lo que mantiene a su equipo alineado.

Regístrese gratis y comience hoy mismo a crear información más inteligente sobre su público en ClickUp.