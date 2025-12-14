Los 10 mejores programas informáticos convergentes para flujos de trabajo unificados en 2026

Tu equipo cambia entre aplicaciones 1200 veces al día. Eso supone cuatro horas a la semana solo intentando recordar lo que estaban haciendo antes de que la siguiente notificación les distrajera.

Esta dispersión del trabajo cuesta mucho dinero: 2,5 millones de dólares anuales por cada 1000 empleados en pérdida de productividad. Y como solo el 28 % de las herramientas tienen conexión entre sí, la gente se pasa el día copiando la misma información en diferentes plataformas.

Los 10 mejores programas de software convergentes de esta lista reúnen sus flujos de trabajo en un solo lugar, para que su equipo pueda centrarse en realizar las tareas sin tener que cambiar constantemente de contexto.

¡Empecemos! 💪🏼

El mejor software convergente de un vistazo

Aquí están los 10 mejores programas informáticos convergentes y lo que aportan. 🎯

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Ejecución de IA convergente y coordinación de trabajo unificada para equipos empresariales multifuncionales. ClickUp Brain y Brain MAX para IA contextual, integraciones para mantener tus aplicaciones conectadas, Talk to Text para una productividad basada en la voz y Enterprise Search para una búsqueda centralizada en el lugar de trabajo. Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones. ServiceNow Alineación de los departamentos de la corporación y automatización compleja de múltiples flujos de trabajo en TI, RR. HH. y finanzas. Automatización de Flow Designer, flujos de trabajo de chat con agentes virtuales, paneles de control del rendimiento de los SLA, incorporación centralizada del catálogo de servicios. Precios personalizados Kissflow Automatización de procesos empresariales sin código para equipos de RR. HH., finanzas y operaciones que amplían las solicitudes de flujo de trabajo. Ruta de aprobación paralela, lógica condicional para rutas de solicitud, elaboración de informes analíticos basados en SQL e historiales de auditoría en tiempo real. El plan básico comienza en 2500 $ al mes; el plan Enterprise ofrece precios personalizados. Jira Service Management Prestación ágil de servicios y gestión de tickets de TI para el soporte técnico y la alineación de la ingeniería. Enlazado de problemas con Jira Software, colas de seguimiento de SLA, categorización automatizada de tickets y mapeo de descubrimiento de activos. Gratis para tres agentes; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes por agente. Monday. com Seguimiento visualizado de proyectos y asignación de recursos para marketing, operaciones y PMO. Columnas espejo para datos entre tableros, vistas de equilibrio de carga de trabajo, cronogramas de dependencias de principio a fin y automatización basada en el estado y las fechas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario. Notion Colaboración y documentación basadas en el conocimiento con compatibilidad para flujos de trabajo ligeros para equipos creativos y de producto. Bloques sincronizados entre páginas, bases de datos relacionales para contenido multivisión, integraciones incrustadas y funciones de fórmula para campos dinámicos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario. Asana Mapeo del trabajo basado en metas y visibilidad de proyectos multiequipo para organizaciones en crecimiento. Carteras de proyectos para resúmenes ejecutivos, lógica de formularios condicionales, asignación automatizada de tareas, advertencias de conflictos en el cronograma. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 13,49 $ al mes por usuario. Zoho One Operaciones empresariales completas en una plataforma integrada para pymes y corporaciones híbridas. Asistente Zia IA en todas las aplicaciones, automatización Zoho Flow, administración unificada CommandCenter, elaboración de informes de datos entre aplicaciones. El precio para todos los empleados comienza en 45 $ al mes por usuario. Airtable Bases de datos colaborativas y flujos de trabajo de contenido estructurado para equipos de operaciones, contenido y productos. Diseños de Interface Designer, agregar resúmenes de registros relacionados, fórmulas condicionales, desencadenantes de automatización para actualizaciones y notificaciones. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $ al mes por usuario. Wrike Programación de recursos para múltiples proyectos y gestión de la carga de trabajo para oficinas de gestión de proyectos (PMO) y empresas de servicios profesionales. Formularios de solicitud personalizados, plantillas de proyectos, revisión de versiones y paneles de control del estado de los proyectos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario.

¿Qué es un software convergente?

Un software convergente es un sistema unificado que reúne herramientas de comunicación, colaboración, datos y automatización en una única plataforma conectada.

Elimina los cambios de contexto innecesarios al proporcionar a los equipos un único espacio para trabajar y compartir información. Además, a medida que las organizaciones se enfrentan a la creciente expansión del SaaS, un software convergente ofrece una configuración más limpia y cohesionada que reduce las fricciones, facilita la toma de decisiones más rápidas y se adapta a las necesidades operativas en constante evolución.

📮 Información de ClickUp: ¡El 20 % de los participantes en nuestra encuesta confiesan que han tenido hasta 15 pestañas abiertas durante semanas! Sí, ¡semanas! Estas «pestañas zombis» 🧟 consumen memoria y espacio mental, agotando silenciosamente la concentración incluso cuando se ignoran. Se trata del clásico residuo de atención, en el que los elementos inacabados consumen energía en segundo plano. Con la búsqueda empresarial basada en IA de ClickUp, puede deshacerse con seguridad de esos cementerios de navegadores. Cualquier cosa importante se puede buscar al instante en su entorno de trabajo y en las herramientas integradas de terceros. Incluso puede preguntarle a la ClickUp AI qué se discutió en la reunión del viernes pasado, ¡y le capturará las notas!

¿Qué debe buscar en el mejor software convergente?

El mejor software convergente simplifica el trabajo, reduce la sobrecarga de los empleados y ofrece a los equipos una forma clara y conectada de operar. Debe buscar:

Entorno de trabajo unificado: un único lugar para gestionar el chat, la ejecución de tareas, los documentos, el uso compartido de archivos y las actualizaciones del equipo sin un único lugar para gestionar el chat, la ejecución de tareas, los documentos, el uso compartido de archivos y las actualizaciones del equipo sin las molestias habituales de los interruptores

Comunicación estructurada: Hilos en tiempo real y asíncronos con historial de búsqueda, acciones a nivel de mensaje y visibilidad clara entre equipos.

Automatización práctica: coordinación de flujos de trabajo de varios pasos, desencadenantes basados en condiciones y acciones entre funciones que sustituyen los seguimientos manuales y el trabajo administrativo.

Gestión centralizada del conocimiento: un único repositorio donde los equipos pueden crear, enlazar, versionar y recuperar documentos, referencias y contexto de proyectos.

Sin proliferación de aplicaciones: ofrece ofrece consolidación SaaS , es decir, la capacidad de sustituir herramientas de mensajería, tareas y documentación que se solapan, al tiempo que se integra con sistemas básicos como CRM, HRIS y herramientas de desarrollo.

Escalabilidad operativa: Compatibilidad con bases de usuarios en crecimiento, grandes volúmenes de datos, permisos avanzados y flujos de trabajo cada vez más complejos.

Seguridad y gobernanza en profundidad: acceso basado en roles, registros de auditoría, controles de cumplimiento, cifrado y supervisión de administradores que cumplen con los requisitos de la corporación.

Una interfaz usable y sin complicaciones: navegación clara, patrones predecibles y rutas de incorporación que acortan el tiempo de adopción para cada rol.

🔍 ¿Sabías que...? Cada vez que cambias de interfaz, tu cerebro debe reiniciar su mapa mental, un proceso que los investigadores de HCI denominan reorientación. Los estudios demuestran que este microreinicio aumenta drásticamente la carga cognitiva, ralentiza el rendimiento y dispara las tasas de error.

Los 10 mejores programas informáticos convergentes

¡Aquí están nuestras selecciones del mejor software convergente! 🤝

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (el mejor para un ecosistema de trabajo verdaderamente unificado y basado en IA)

Obtenga información operativa clara sobre el trabajo en curso con ClickUp Brain

El software de gestión de proyectos ClickUp ocupa un lugar central en su trabajo porque es el primer espacio de trabajo con IA convergente del mundo. Sus tareas, proyectos, documentos, automatizaciones e IA conviven en un solo sistema, por lo que su equipo evita los constantes cambios que ralentizan el ritmo de trabajo.

Además, resuelve la dispersión del trabajo: su documentación y ejecución permanecen conectadas, la información se mantiene actualizada y los flujos de trabajo evolucionan dentro de la misma plataforma que su equipo utiliza a diario.

He aquí por qué ClickUp es el mejor software convergente. 👀

Acelere el proceso con la IA contextual

ClickUp Brain refuerza sus decisiones diarias leyendo el trabajo que ya existe en su entorno de trabajo. Usted hace una pregunta y, antes de responder, recurre a las tareas de ClickUp, documentos, comentarios y actividad del proyecto de ClickUp.

Avanzará más rápidamente porque su IA comprende el contexto real en lugar de trabajar de forma aislada.

Supongamos que gestiona una iniciativa con varios equipos y se prepara para sincronizar el liderazgo de mañana. Le pide a ClickUp Brain que revise la actividad de toda la iniciativa. Este estudia el progreso, las actualizaciones de los propietarios, las preocupaciones planteadas en las subtareas y las dependencias que requieren atención.

Recibirá una panorámica concisa que podrá utilizar de inmediato, junto con sugerencias para acciones de seguimiento que alinearán a su equipo antes de la reunión.

📌 Ejemplo de indicación: Revisa esta iniciativa. Resume el progreso, destaca los riesgos y elabora una lista de las acciones de seguimiento que debo asignar hoy.

Vea este vídeo para saber cómo hacer una pregunta a la IA:

Las integraciones de ClickUp ayudan a tu equipo a mantener el trabajo centralizado, incluso cuando las herramientas varían entre proyectos o departamentos. Obtienes una visión más clara, ya que las actividades de Drive, GitHub, Figma u otros sistemas aparecen junto a tus tareas y documentos.

Conecta tus herramientas externas a tu entorno de trabajo utilizando la integración de ClickUp y Figma.

Supongamos que la ingeniería, el diseño y el producto dependen de plataformas diferentes. Usted vincula estas herramientas a ClickUp, luego abre una tarea de implementación de funciones y ve las actualizaciones de diseño enlazadas, los problemas de ingeniería abiertos y el documento de especificaciones más reciente. Este lugar de trabajo digital unificado le ayuda a evitar cambiar de herramienta para que pueda mantener la implementación según lo previsto.

Lleve su contexto a todas las aplicaciones

Busque en todas las aplicaciones y resuma el trabajo con ClickUp Brain MAX .

ClickUp BrainGPT actúa como una superaplicación de IA contextual que sigue tu trabajo en tu navegador o escritorio.

Comprende sus tareas, documentos y proyectos, y luego accede a herramientas como Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e incluso la web a través de una barra de búsqueda unificada. Esta configuración resuelve la proliferación de la IA, ya que ya no es necesario saltar entre pestañas separadas para investigar, redactar o buscar.

ClickUp Brain MAX también tiene compatibilidad con Talk to Text. Esto significa que solo tienes que mantener pulsada una tecla de atajo, decir lo que piensas y ver cómo aparece un texto limpio, listo para usar. Puedes capturar notas de seguimiento de la incidencia, elementos rápidos o borradores de mensajes mientras las ideas siguen frescas. Después, solo tienes que pedirle a Brain MAX en lenguaje natural que refine ese texto o lo convierta en tareas en ClickUp.

Captura ideas a través de Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Encuentre información al instante

La búsqueda empresarial con IA de ClickUp AI resuelve la pérdida de tiempo que supone buscar entre herramientas y carpetas. Usted formula una pregunta en lenguaje natural y aparecen las tareas, documentos, comentarios y archivos relacionados con ella.

Utilice la búsqueda Enterprise de ClickUp para mostrar tareas, documentos y debates al instante.

Además, recuperará el impulso porque su información seguirá estando disponible en un único entorno de trabajo.

Supongamos que se está preparando para una revisión de cumplimiento y necesita todas las referencias a un cambio reciente en la política. Lo busca una vez y Enterprise Search recopila los documentos, las tareas del proyecto y las conversaciones relevantes, y luego le muestra exactamente dónde queda el trabajo de seguimiento.

Más información sobre las herramientas de búsqueda en el lugar de trabajo:

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Las amplias funciones de personalización de la herramienta pueden suponer una curva de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario satisfecho lo expresó así en G2:

ClickUp me parece increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que funciona como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre. Este aspecto de automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual. Además, la configuración inicial de ClickUp fue muy fácil de navegar, lo que hizo que la transición desde otras herramientas fuera perfecta. También aprecio que ClickUp se integre con otras herramientas que utilizo, como Slack, Open AI y GitHub, creando un entorno de trabajo cohesionado. En general, por estas razones, recomendaría encarecidamente ClickUp a otras personas.

El informe Total Economic Impact de Forrester lo demuestra: cuando las empresas trasladan su trabajo a un entorno de trabajo unificado, las ganancias son espectaculares. En tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp obtuvieron un 384 % de retorno de la inversión, recuperaron 92 400 horas de productividad, generaron casi 3,9 millones de dólares en ingresos adicionales y amortizaron la inversión en menos de seis meses. Esa es la ventaja de reunir el trabajo, el contexto y la IA en un solo lugar.

2. ServiceNow (el mejor para flujos de trabajo empresariales y de TI)

a través de ServiceNow

ServiceNow da soporte a grandes organizaciones que necesitan que varios departamentos se comuniquen entre sí. Te permite crear aplicaciones personalizadas sin escribir mucho código, lo que significa que tu equipo de compras puede diseñar su propio proceso de aprobación, mientras que el departamento de TI se encarga de la gestión de incidencias a su manera. Todo se dirige automáticamente a la persona adecuada en función de las reglas que tú establezcas.

Lo que diferencia a ServiceNow es su capacidad para gestionar el crecimiento: cientos de ubicaciones, miles de empleados, complejas cadenas de aprobación que le harían perder la cabeza. Obtendrá visibilidad en tiempo real de dónde se atasca el trabajo y por qué.

Las mejores funciones de ServiceNow

Diseñe flujos de trabajo de aprobación utilizando Flow Designer para automatizar procesos de varios pasos en los departamentos de TI, RR. HH. y finanzas.

Configure chatbots de agente virtual que gestionen las solicitudes habituales de los empleados y deriven los problemas complejos a los equipos adecuados.

Performance Analytics para crear Utilicepara crear paneles personalizados que realicen el seguimiento del cumplimiento de los SLA e identifiquen los cuellos de botella recurrentes.

Configure el Catálogo de servicios para que los empleados puedan solicitar software, hardware y servicios a través de formularios de admisión estandarizados.

Límites de ServiceNow

La curva de aprendizaje es pronunciada; espere semanas de formación antes de que su equipo se sienta cómodo en comparación con los competidores de ServiceNow.

La personalización suele requerir conocimientos técnicos o la contratación de consultores de ServiceNow para configurarlo correctamente.

Precios de ServiceNow

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ServiceNow

G2: 4,4/5 (más de 3335 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 335 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ServiceNow?

Un crítico de G2 comparte:

Aprecio mucho que ServiceNow IT Asset Management proporcione un único sistema para registrar nuestros activos de hardware, lo que mejora enormemente el seguimiento y la visibilidad. […] Además, el entorno de trabajo de activos centraliza el control de los activos, lo que permite tomar decisiones de TI más rápidas y mejor informadas. Los paneles son especialmente útiles, ya que proporcionan información en tiempo real para una gestión y la elaboración de informes proactivos. La configuración inicial me parece muy sencilla, y cualquier dificultad en la adopción se superó eficazmente mediante estrategias de gestión del cambio. En general, estas capacidades lo convierten en una herramienta indispensable para nuestras operaciones globales.

Compare aquí las mejores herramientas de gestión de proyectos:

3. Kissflow (el mejor para la gestión de procesos sin conocimientos técnicos)

a través de Kissflow

Kissflow deja el diseño de procesos en manos de las personas que realmente realizan el trabajo. Su interfaz visual le permite arrastrar y soltar pasos de aprobación, añadir lógica condicional y configurar notificaciones que se activan cuando es necesario realizar una acción.

Tampoco está empezando desde cero. Kissflow incluye plantillas listas para usar para procesos empresariales estándar que puede modificar para adaptarlas al funcionamiento de su empresa.

El software convergente mantiene un registro de auditoría completo de quién aprobó qué y cuándo, lo que le ahorra tiempo durante las revisiones de cumplimiento. Cuando cambian las reglas de su empresa (y siempre cambian), puede ajustar los flujos de trabajo activos sin romperlo todo.

Las mejores funciones de Kissflow

Ejecute consultas SQL en Kissflow Analytics para extraer datos de múltiples procesos y crear informes personalizados.

Configure rutas de aprobación paralelas para que varias personas puedan revisar y aprobar solicitudes al mismo tiempo.

Añada enrutamiento condicional que envíe las solicitudes de alto valor a través de pasos de aprobación adicionales en función del importe o del departamento.

Exporte métricas de procesos para analizar los tiempos medios de finalización e identificar dónde se retrasan las solicitudes.

Limitaciones de Kissflow

La personalización profunda se topa con un obstáculo si necesita cambios a nivel de código.

Las integraciones se complican cuando se realizan conexiones con software especializado.

Precios de Kissflow

Básico: A partir de 2500 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kissflow

G2: 4,3/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 85 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kissflow?

De una reseña de G2:

Me encantan las imágenes sencillas: muchos de los programas que he utilizado en el pasado son torpes y difíciles de navegar. Kissflow es agradable a la vista. Me encanta poder controlar los cambios y las actualizaciones y no tener que depender de nadie más para que los haga por mí. Me encanta que, a medida que aprendo las funciones, mis flujos de trabajo se han convertido en una especie de asistente de oficina. Ha facilitado mucho la formación, ya que los flujos de trabajo guían a los empleados con casillas de verificación y explicaciones preprogramadas. Empezar a utilizarlo es muy fácil y el servicio de atención al cliente es excepcional. Kissflow es ahora una parte integral de nuestra rutina diaria en la oficina. ¡Es maravilloso!

4. Jira Service Management (ideal para equipos de TI que utilizan métodos ágiles)

a través de Jira Service Management

Jira Service Management tiende un puente entre tu servicio de asistencia técnica y tu equipo de desarrollo. Cuando los usuarios envían tickets sobre errores o problemas del sistema, esas solicitudes pueden vincularse directamente a las tareas de desarrollo que tus ingenieros ya están siguiendo en Jira. Esta conexión significa que tu equipo de soporte puede ver exactamente en qué punto del ciclo de sprint se encuentra una solución.

El software convergente dirige los tickets en función de la experiencia y la disponibilidad, y luego aplica cronómetros de SLA que le avisan cuando se acercan los plazos de respuesta. Puede crear una base de conocimientos donde su equipo documente soluciones comunes, lo que reduce la repetición de tickets.

Además, sus funciones de automatización de flujos de trabajo se encargan de las tareas rutinarias, como clasificar solicitudes, enviar correos electrónicos de confirmación y escalar los elementos vencidos.

Las mejores funciones de Jira Service Management

Configure los tipos de solicitud con campos personalizados que recopilen información específica para diferentes categorías de tickets.

Analice su red con Assets Discovery para detectar automáticamente el hardware, el software y sus dependencias.

Cree colas filtradas por riesgo de incumplimiento del SLA, nivel de prioridad o asignación de equipos para organizar su carga de trabajo de tickets.

Limitaciones de Jira Service Management

La plataforma está optimizada para el servicio técnico y la gestión de proyectos de TI , por lo que no es adecuada para los departamentos de RR. HH. o finanzas.

La elaboración de informes complejos requiere aprender JQL (Jira Query Language), lo que añade complejidad.

Precios de Jira Service Management

Gratis (para tres agentes)

Estándar: 25 $ al mes por agente

Premium: 57,30 $ al mes por agente.

Valoraciones y reseñas de Jira Service Management

G2: 4,3/5 (más de 945 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 745 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira Service Management?

Según una reseña de Capterra:

Jira Service Management es una de las herramientas más eficaces para gestionar y realizar el seguimiento del progreso interno del producto y los informes basados en incidencias, desarrollo o cualquier otro aspecto. Está desarrollada de tal manera que podemos ver fácilmente las solicitudes pasadas o en curso para la planificación del producto y las actualizaciones internas. Es una vía fácil que elimina los retrasos en la gestión del trabajo y mejora la eficiencia.

🔍 ¿Sabías que...? Cuando recibes demasiadas alertas, tu cerebro empieza a ignorarlas automáticamente. Este proceso se denomina habituación. Eso significa que cuantas más notificaciones recibas, menos probable será que te fijes en las importantes.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Kissflow

5. Monday. com (el mejor para el seguimiento visual de proyectos entre equipos)

a través de Monday.com

Monday. com convierte los datos del proyecto en tableros codificados por colores que le permiten saber de un vistazo lo que está sucediendo. Cada tablero representa un proyecto, una campaña o una operación en curso, y usted decide qué columnas incluir (como estado, propietario, fecha límite, presupuesto y prioridad).

¿Necesita ver las tareas como un tablero kanban hoy y como un diagrama de Gantt mañana? Cambie entre ellos. Los códigos de colores y las barras de progreso permiten ver claramente qué elementos van según lo previsto y cuáles se están retrasando.

Su equipo de marketing puede ejecutar campañas en un tablero, mientras que los gerentes de producto realizan el seguimiento de los lanzamientos de funciones en otro, cada uno utilizando diferentes flujos de trabajo. Además, Monday.com extrae datos de otras herramientas a través de integraciones, por lo que la información fluye sin necesidad de realizar entradas manuales.

Las mejores funciones de Monday.com

Cree columnas espejo que extraigan datos de otros tableros para que pueda ver información relacionada sin cambiar de contexto.

Utilice la vista Carga de trabajo para equilibrar la distribución de tareas entre los miembros del equipo en función de las estimaciones de capacidad y esfuerzo.

Configure las dependencias para ajustar automáticamente las fechas límite cuando las tareas predecesoras cambien sus cronogramas.

Cree agentes de IA para la automatización que muevan elementos entre tableros cuando cambie el estado o se superen umbrales de fechas específicos.

Limitaciones de Monday.com

Los proyectos grandes con muchas interdependencias se vuelven difíciles de manejar, según las reseñas de Monday.com.

Las capacidades de automatización avanzadas requieren planes premium, lo que establece un límite en lo que se puede automatizar en los niveles básicos.

Precios de Monday.com

Gratis (para hasta dos usuarios)

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Un usuario de Reddit escribe:

... En general, funciona de maravilla. Nos llevó algún tiempo descubrir cuál era la mejor forma de organizar nuestros tableros, subelementos y conexiones. No utilizamos ninguna plantilla predeterminada. La visibilidad que ofrece es impresionante y, gracias a las automatizaciones, nunca se nos pasa ningún plazo ni detalle. Puntos débiles: la elaboración de informes. Quizás no he dedicado suficiente tiempo a aprender a crear paneles, pero la exportación de datos para la elaboración de informes es terrible. Falta la posibilidad de calcular subtotales, realizar cálculos básicos y crear fórmulas reales. Si nos permitieran exportar los datos sin procesar a Excel para poder generar informes desde allí, no tendría ninguna queja.

6. Notion (ideal para combinar documentación y flujos de trabajo ligeros)

a través de Notion

Notion difumina la línea entre documentos y bases de datos. Puede escribir un resumen del proyecto en forma de párrafos y luego convertir secciones del mismo en elementos de acción rastreables. El mismo entorno de trabajo contiene notas de reuniones, wikis del equipo, hojas de ruta de productos y tableros de tareas sencillos utilizando bloques que puede organizar como mejor le convenga.

Las bases de datos de Notion pueden mostrarse como tablas, tableros kanban, calendarios o galerías. Además, también pueden estar enlazadas entre sí. La base de datos de sus proyectos puede hacer referencia al directorio de su equipo, que se conecta a su biblioteca de documentación de procesos.

Todo es buscable y está interconectado. Notion también crece contigo de forma orgánica: empieza con unas pocas páginas, añade bases de datos cuando necesites estructura y crea plantillas para documentos recurrentes. Los equipos lo utilizan para todo, desde manuales de la empresa hasta especificaciones de productos y simple seguimiento de proyectos.

Las mejores funciones de Notion

Cree bases de datos relacionales en las que las propiedades extraigan información de registros enlazados en otras bases de datos.

Incruste datos en tiempo real de herramientas como Hojas de cálculo de Google, Figma y GitHub directamente en sus páginas de documentación.

Añada bloques sincronizados que actualizan el contenido simultáneamente en varias páginas durante la edición de cualquier instancia.

Escriba fórmulas utilizando las funciones let() y lets() para definir variables y evitar repetir cálculos a lo largo de su expresión.

Limitaciones de Notion

La colaboración en tiempo real se queda atrás con respecto a las herramientas creadas específicamente para la edición simultánea.

Las funciones de gestión de tareas y seguimiento de proyectos son básicas cuando se compara Notion con ClickUp.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario.

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,5/5 (más de 6000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Según una reseña de G2:

Notion es increíblemente flexible y me permite reunir documentos, notas, tareas y bases de datos en un único entorno de trabajo ordenado. La interfaz es intuitiva, la estructura de arrastrar y soltar facilita la reorganización del contenido, y la posibilidad de incrustar diferentes tipos de medios o vincular páginas relacionadas supone un gran aumento de la productividad... Las tablas en línea son mi mayor frustración. Aunque se ven bien dentro de Notion, exportarlas para utilizarlas en otros lugares, especialmente en Word, se convierte en un proceso complicado. El formato rara vez se mantiene intacto y, a menudo, requiere mucha limpieza manual. No hay exportación nativa a docx, por lo que hay que recurrir a soluciones alternativas como la exportación a PDF o HTML, o CSV para las tablas, lo que significa perder el diseño y el estilo...

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Notion

7. Asana (ideal para equipos orientados a metas que realizan el seguimiento de múltiples proyectos)

a través de Asana

Asana conecta los puntos entre las metas de la empresa y las tareas diarias. Usted establece las metas al más alto nivel, por ejemplo, lanzarse a tres nuevos mercados, y luego enlaza los proyectos que contribuyen a esa meta. Esta estructura en cascada muestra a todos cómo su trabajo contribuye a metas más amplias.

Los proyectos avanzan a través de flujos de trabajo personalizados que reflejan el funcionamiento real de su equipo. Un equipo de contenido puede realizar el seguimiento de los elementos a través de «redacción», «revisión», «corrección» y «publicación», mientras que un equipo de ingeniería mueve los tickets a través de «atrasos», «desarrollo», «pruebas» e «implementación».

Las dependencias entre tareas revelan qué está bloqueando el progreso. Si la tarea B no puede comenzar hasta que finalice la tarea A, Asana muestra esa relación y te avisa cuando hay conflictos en los cronogramas. La vista de cronogramas muestra cómo los proyectos se superponen y compiten por los mismos recursos.

Las mejores funciones de Asana

Agregue las actualizaciones de estado de múltiples proyectos en informes de progreso de nivel ejecutivo con Portfolios .

Configure reglas para asignar tareas automáticamente, ajustar fechas límite y actualizar campos personalizados cuando se produzcan desencadenantes.

Configure formularios de admisión con lógica condicional que muestra u oculta preguntas en función de las respuestas anteriores.

Utilice Asana Intelligence para redactar planes de proyecto, resumir hilos de tareas y predecir plazos en riesgo utilizando IA entrenada en el contexto existente de su equipo.

Limitaciones de Asana

El plan Free bloquea las vistas del cronograma, los campos personalizados y otras funciones.

La navegación se vuelve engorrosa a medida que se multiplican los proyectos.

Precios de Asana

Free

Starter: 13,49 $ al mes por usuario.

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 11 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 475 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Extraído directamente de una reseña de Capterra:

Mi experiencia general con Asana es muy buena, lo he estado utilizando desde mis dos últimas organizaciones (sic) y, como gerente sénior, me resulta muy fácil supervisar las cosas y crear informes. […] La facilidad de navegación por el sitio web es realmente impresionante. El sistema de gestión de tareas también es uno de mis favoritos en comparación con otros sitios web de gestión de tareas.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Asana

8. Zoho One (ideal para organizaciones que necesitan aplicaciones empresariales integradas)

a través de Zoho One

Zoho One agrupa más de 45 aplicaciones en una sola suscripción, incluyendo CRM, contabilidad, marketing por correo electrónico, servicio de asistencia técnica y herramientas de gestión de proyectos.

Estas aplicaciones realizan el uso compartido de datos automáticamente. Esto significa que cuando su equipo de ventas cierra un trato en Zoho CRM, la información del cliente fluye hacia su sistema de facturación, tickets de soporte y campañas de marketing sin necesidad de introducir los datos manualmente. Puede empezar a utilizar unas pocas aplicaciones y ampliar a otras a medida que crezcan sus necesidades.

Utilice Zoho Creator para crear uno utilizando herramientas de bajo código. Además, la plataforma incluye Zoho Analytics, que extrae datos de todas las aplicaciones para mostrar el rendimiento de la empresa en informes detallados.

Las mejores funciones de Zoho One

Conecte aplicaciones y realice la automatización de las transferencias de datos entre CRM, proyectos y sistemas de contabilidad con Zoho Flow .

Acceda a Zia , un asistente de IA que responde preguntas sobre los datos de su empresa en múltiples aplicaciones de Zoho.

Gestione el acceso de los usuarios, supervise el uso de las aplicaciones y aplique políticas de seguridad en todas las aplicaciones desde CommandCenter .

Desencadenantes Zia Actions en las reglas de flujo de trabajo para etiquetar automáticamente los tickets, predecir valores de campo o generar respuestas por correo electrónico basadas en el contenido del ticket.

Límites de Zoho One

Aprender a utilizar eficazmente más de 45 aplicaciones requiere una inversión de tiempo considerable y una coordinación continua.

Las aplicaciones individuales de Zoho a veces carecen de profundidad en comparación con los competidores especializados.

Precios de Zoho One

Precio para todos los empleados: 45 $ al mes por usuario.

Precio flexible por usuario: 105 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Zoho One

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,1/5 (más de 125 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho One?

Basado en una reseña de Capterra:

Increíble gama de aplicaciones, funciones y posibilidades de integración con la mejor relación coste/beneficio. Utilizamos CRM, Projects, Sign, Vault, Assist y otros. Para cualquier pyme, es la verdadera plataforma operativa con opciones de personalización adecuadas. Para las grandes corporaciones, algunos de los productos son adecuados y también ofrecen la mejor relación coste/beneficio, por ejemplo, CRM. El Soporte es rápido y, en la mayoría de los casos, útil. Otros aspectos destacados son la integración entre aplicaciones, las capacidades de análisis, la integración de IA de OpenAI y similares.

🧠 Dato curioso: La jornada laboral moderna de 8 horas se inspiró en los trabajadores de las fábricas del siglo XIX. Nunca se diseñó para el trabajo cognitivo, creativo o digital, por lo que la mayoría de las personas solo alcanzan su máximo rendimiento durante unas pocas horas de profunda concentración.

Convergencia de IA = aumento del 40 % en el rendimiento individual Los equipos que utilizan plataformas de IA integradas como ClickUp experimentan un aumento de hasta el 40 % en la productividad individual, lo que demuestra el poder de los flujos de trabajo impulsados por la IA para eliminar los cambios de contexto y agilizar la ejecución. Impacto de la convergencia de la IA

9. Airtable (ideal para equipos que necesitan flexibilidad en las bases de datos con la simplicidad de las hojas de cálculo)

a través de Airtable

Airtable le ofrece la potencia de una base de datos sin necesidad de aprender SQL. La interfaz se parece a una hoja de cálculo, pero en realidad está creando bases de datos relacionales en las que las tablas se comunican entre sí.

Cree una base para su calendario de contenido que enlace con otra tabla de escritores, que a su vez tenga una conexión con una tabla de canales de publicación. A continuación, haga clic en el nombre de un escritor en una tabla y vea todos los artículos que se le han asignado. Puede cambiar su dirección de correo electrónico una vez y se actualizará en todas partes.

Cada campo puede contener diferentes tipos de datos: adjuntos, casillas de selección, menús desplegables, fórmulas que calculan valores o búsquedas que extraen información de tablas relacionadas. Puede utilizar Airtable para hojas de ruta de productos, gestión de inventario, planificación de eventos y CRM.

Las mejores funciones de Airtable

Cree diseños de Interface Designer con pestañas filtradas y menús desplegables para reducir los registros.

Configure campos agregados que calculen sumas, promedios o recuentos a partir de registros enlazados en tablas relacionadas.

Cree campos de fórmula utilizando funciones que combinan datos, calculan fechas o aplican lógica condicional.

Desencadenantes de mensajes de Slack, notificaciones por correo electrónico o actualizaciones de registros cuando cambien los valores de campo con Airtable Automatizaciones.

Limitaciones de Airtable

El rendimiento se ralentiza cuando las bases crecen hasta alcanzar miles de registros, especialmente con muchos campos enlazados y fórmulas complejas.

Reestructurar las relaciones entre tablas después de haber creado bases de datos complejas resulta difícil y arriesgado.

Precios de Airtable

Free

Equipo: 24 $ al mes por usuario

Empresa: 54 $ al mes por usuario

Escala empresarial: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 3120 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Como se ha compartido en G2:

Me gusta mucho cómo Airtable facilita la creación de algo más que una simple hoja de cálculo: tablas enlazadas, elección de tipos de campos (adjuntos, desplegables, casillas de selección) y luego visualizar los datos en cuadrículas, calendarios, tableros Kanban... Me da flexibilidad sin tener que meterme de lleno en el desarrollo de bases de datos. El hecho de que no necesitara escribir código para empezar es una gran ventaja: en cuestión de horas tenía prototipos en funcionamiento, recopilando ideas para el blog, funciones de la aplicación, tareas de marketing, lo cual es muy importante para el flujo de trabajo de un desarrollador/bloguero en solitario.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Airtable

10. Wrike (ideal para equipos que gestionan proyectos complejos con limitaciones de recursos)

a través de Wrike

Wrike se centra en la gestión de recursos: ¿cómo se pueden entregar múltiples proyectos cuando todo el mundo está ya ocupado? La plataforma le muestra dónde hay una sobreasignación de personal antes de que los plazos se colapsen. Asigne horas a las tareas, vea quién tiene capacidad y cambie los cronogramas cuando cambien las prioridades. Además, los proyectos avanzan a través de flujos de trabajo personalizados y procesos de aprobación que usted define.

Los diferentes equipos pueden trabajar con sus metodologías de gestión de proyectos preferidas (en cascada, ágiles o híbridas) y, al mismo tiempo, obtener vistas unificadas de la cartera. El seguimiento del presupuesto compara los costes estimados con el gasto real a medida que avanzan los proyectos. Wrike también genera informes que identifican los proyectos en riesgo en función de la proximidad de la fecha límite, el consumo del presupuesto y las tasas de finalización.

Las mejores funciones de Wrike

Configure formularios de solicitud que crean automáticamente tareas en proyectos específicos con propietarios y flujos de trabajo preasignados.

Aplique planos para estandarizar las estructuras, fases y listas de tareas de los proyectos recurrentes.

Compare versiones de documentos en paralelo y consolide los comentarios de varios revisores con Wrike Proof.

Limitaciones de Wrike

La herramienta ofrece control de tiempo, programación y almacenamiento de archivos con límite en los planes básicos/más económicos.

Ofrece pocas opciones de personalización de la interfaz de usuario (por ejemplo, personalización de colores, elementos visuales).

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4450 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2860 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Comentarios en G2 sobre menciones:

Wrike centraliza el trabajo de los clientes, las aprobaciones y la propiedad de las tareas, por lo que nuestro equipo de 5 personas no tiene que estar persiguiendo hilos en el correo electrónico y el chat. Los paneles de control y las vistas de la carga de trabajo me ofrecen una imagen en tiempo real del estado del proyecto, y las automatizaciones eliminan los seguimientos repetitivos, por lo que avanzamos más rápido sin aumentar la plantilla.

Cómo el software convergente ayuda a los equipos modernos a trabajar más rápido

El software convergente acelera la ejecución al eliminar el desorden operativo que ralentiza a los equipos. IDC destaca el impacto de este cambio: las organizaciones que consolidan sus herramientas pueden reducir los costes relacionados con el software en casi un 30 % y ver cómo la productividad aumenta aproximadamente un 25 %.

Así es como esa velocidad se refleja en los flujos de trabajo diarios:

Las decisiones se toman antes: Los equipos no pierden tiempo recopilando actualizaciones que antes estaban dispersas debido a Los equipos no pierden tiempo recopilando actualizaciones que antes estaban dispersas debido a la proliferación de herramientas.

Los flujos de trabajo se ejecutan por sí solos: las automatizaciones se encargan de las actualizaciones, los seguimientos y las transiciones entre pasos.

El contexto permanece vinculado a las tareas: el historial del proyecto, las referencias y la documentación permanecen visibles donde se realiza el trabajo.

Mejora la alineación entre equipos: las estructuras compartidas mantienen al equipo de marketing, operaciones, productos y soporte avanzando en la misma dirección.

La información se puede recuperar al instante: los archivos, comentarios y actualizaciones permanecen organizados en lugar de quedar ocultos entre las distintas herramientas.

🔍 ¿Sabías que...? Múltiples estudios de HCI confirman que cambiar de interfaz obliga al cerebro a consumir energía adicional solo para recordar cómo funciona la nueva herramienta. Esta carga cognitiva innecesaria es una de las razones por las que los flujos de trabajo con múltiples herramientas resultan mentalmente agotadores.

Ambos enfoques resuelven necesidades reales, pero brindan soporte a los equipos de manera diferente. Utilice este desglose para decidir qué camino se adapta mejor a la realidad de su flujo de trabajo:

Criterios de decisión El software convergente es mejor cuando... Las herramientas de un solo propósito son mejores cuando... Estructura del equipo Varios equipos contribuyen a los flujos de trabajo compartidos. Un solo equipo gestiona todo el proceso de principio a fin. Complejidad del trabajo Los proyectos implican comunicación, planificación y documentación en un solo flujo. Los procesos están enfocados y requieren profundidad en un área específica. Flujo de información El trabajo se basa en un contexto compartido que debe permanecer conectado en todos los pasos. La información permanece contenida dentro de una función definida. Panorama de herramientas Demasiados sistemas desconectados ralentizan el progreso. Se utilizan pocas herramientas y ya tienen compatibilidad para realizar el trabajo de forma eficiente. Necesidades de automatización Los procesos deben desencadenar acciones en diferentes equipos o áreas de trabajo. Las automatizaciones solo necesitan ejecutarse dentro de un único flujo de trabajo. Requisitos de visibilidad Los líderes necesitan una vista unificada del progreso en todas las funciones. La visibilidad solo es necesaria dentro de un equipo o disciplina. Escalabilidad Prevé un crecimiento en el tamaño del equipo, el volumen de datos o la complejidad del flujo de trabajo. La carga de trabajo y la estructura se mantienen relativamente estables. Gobernanza y seguridad La supervisión centralizada, el control de acceso coherente y las políticas estandarizadas son importantes. Cada sistema se puede gestionar de forma independiente sin gastos generales. Gestión de costes Desea simplificar su pila y reducir el desperdicio operativo. Se siente cómodo invirtiendo en múltiples sistemas especializados. Incorporación y adopción Una plataforma con uso compartido facilita la incorporación de nuevos miembros. Los equipos se benefician del dominio de herramientas específicas y muy completas. Carga de integración Mantener muchas conexiones genera un mantenimiento innecesario. Solo se requieren unas pocas integraciones específicas con objetivos claros. Velocidad de ejecución La rapidez depende de la conexión entre tareas, actualizaciones y comunicación. La velocidad depende de la capacidad profunda en una sola función, no de la coordinación entre equipos.

Cómo evaluar y probar plataformas convergentes (paso a paso)

La evaluación de un software todo en uno requiere un enfoque sistemático para garantizar que satisfaga las necesidades de su organización.

A continuación, le ofrecemos un proceso paso a paso completo:

Paso n.º 1: Documente sus puntos débiles actuales

Antes de ponerse en contacto con los proveedores, tenga claro lo que está tratando de resolver:

Trace un mapa de su infraestructura actual y identifique problemas específicos, como tiempos de aprovisionamiento lentos, cuellos de botella en el rendimiento o complejidad de la gestión. Calcule sus costes actuales, incluyendo hardware, energía y gastos generales administrativos. Proyecte su crecimiento para los próximos 3-5 años, de modo que comprenda la capacidad necesaria.

🔍 ¿Sabías que... Tu cerebro experimenta un «parpadeo atencional » cada vez que cambias de tarea? Se trata de un breve instante en el que simplemente no puede procesar nueva información. Incluso un parpadeo de entre 200 y 500 milisegundos es suficiente para romper el flujo y ralentizar el rendimiento.

📖 Lea también: El vicepresidente general de marketing de ClickUp sobre cómo resolver la proliferación del trabajo

Paso n.º 2: Pruebe con sus cargas de trabajo reales

Solicite unidades de evaluación a los proveedores preseleccionados durante 30-60 días e implemente sus aplicaciones reales, como bases de datos, sistemas de correo electrónico y cualquier otra herramienta que utilice en su empresa.

Las pruebas con benchmarks sintéticos no le dicen nada sobre el rendimiento en el mundo real. La plataforma debe poder gestionar sus periodos de mayor actividad sin degradarse. Póngala a prueba para descubrir sus límites antes de comprarla.

Nuestra encuesta sobre la expansión de la IA revela una simple verdad: los empleados se ciñen a entre 1 y 4 herramientas de IA, incluso cuando las organizaciones adquieren docenas. La adopción cae en picado en el momento en que la IA se separa del trabajo real. Uso semanal de herramientas de IA ClickUp resuelve eso con un entorno de trabajo convergente. Las tareas, los documentos, el chat y la IA se integran, por lo que su uso se vuelve natural, en lugar de ser otra herramienta más que hay que aprender a manejar.

Su personal de TI debería dedicar tiempo a la consola de gestión realizando tareas rutinarias. Si necesitan una formación exhaustiva para las operaciones básicas, eso es un problema.

Calcule los costes totales a cinco años, incluyendo:

Precio de compra

Licencias

Contratos de soporte técnico

Ahorros operativos

A continuación, póngase en contacto con clientes actuales de su sector y pregúnteles por sus experiencias reales: calidad del soporte técnico, costes ocultos y si la plataforma ha cumplido lo prometido. Estas comprobaciones de referencias suelen revelar problemas que nunca salen a la luz en las demostraciones de ventas.

Elija la plataforma que resuelva sus problemas específicos, se ajuste a su presupuesto y que su equipo pueda gestionar de forma eficaz.

🧠 Dato curioso: El cerebro humano es más creativo durante la «red por defecto », el estado mental en el que entras mientras te duchas, vas al trabajo o sueñas despierto.

Preparados, listos... ¡ClickUp!

El trabajo unificado parece imposible cuando su equipo busca actualizaciones en diferentes herramientas e intenta recordar qué pestaña contiene la información verdadera. Pero una vez que todo se integra en un solo flujo, el trabajo finalmente avanza como las personas esperan.

ClickUp crea ese flujo.

ClickUp Brain lee el trabajo que ya se está realizando en las tareas y documentos. Las automatizaciones eliminan las tareas rutinarias que ralentizan el impulso, y los agentes de IA supervisan el trabajo estancado y se encargan del siguiente paso. Los paneles reúnen toda su operación en una sola pantalla, mientras que el chat y los documentos mantienen las conversaciones y la documentación vinculadas al trabajo al que dan soporte. Todo encaja porque todo está conectado. Entonces, ¿por qué esperar? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes

El software convergente es un sistema unificado que combina colaboración, comunicación, ejecución de tareas, automatización y gestión del conocimiento, todo en una sola plataforma. Reemplaza múltiples soluciones puntuales para reducir los cambios de contexto y los flujos de trabajo fragmentados.

Los equipos adoptan plataformas convergentes cuando las herramientas independientes crean fricciones, silos de información y pérdidas de tiempo. El software convergente mejora la alineación, reduce los costes de las herramientas y centraliza la ejecución del trabajo en un solo sistema.

Las herramientas de un solo propósito se centran en una función (por ejemplo, chat, documentos, tickets). El software convergente conecta esas funciones entre sí, de modo que los documentos, los chats, las tareas y la automatización tienen un uso compartido de contexto en lugar de residir en sistemas desconectados.