Plantillas de marketing gratuitas de Asana para gestionar campañas

🔍 ¿Sabías que... el 66 % de los profesionales del marketing no confían en su capacidad para alcanzar las metas de ingresos?

Es un número importante, sobre todo cuando están en juego el tiempo, el dinero y los recursos. Sin un proceso claro o un hub, las campañas fracasan o nunca alcanzan su máximo potencial. Descubre las plantillas de marketing de Asana.

Estas plantillas listas para usar le permiten planear campañas, gestionar tareas, ahorrar tiempo y mantenerse alineado de principio a fin. Con una buena plantilla de marketing, todo el mundo sabe qué hacer, cuándo y cómo. Aporta enfoque, coherencia y claridad a cada campaña, aspectos fundamentales para impulsar los ingresos.

Exploremos las mejores plantillas de marketing de Asana para que su equipo se alinee y avance en la misma dirección. Y si busca algo aún más intuitivo, más conectado y más fácil de seguimiento a largo plazo, tenemos plantillas alternativas más inteligentes de ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo.

*¿Qué hace que una plantilla de marketing de Asana sea buena?

Esto es lo que debe buscar al elegir una plantilla de marketing de Asana:

Metas de la campaña e indicadores clave de rendimiento (KPI) : elige una plantilla con secciones claras para establecer las metas y los indicadores de rendimiento de la campaña. Esto permite que todo el equipo esté en la misma página y se centre en los resultados que importan

Claridad del flujo de trabajo : busca plantillas que dividan todo el trabajo en pequeños elementos factibles. Esto facilita la ejecución y evita confusiones

Exhaustividad : una plantilla de marketing debe ayudarte a organizar todos los detalles clave, como las fechas límite de las campañas, las personas asignadas, el tipo de proyecto y mucho más. Mejora la rendición de cuentas y garantiza un progreso fluido

*alineación de metas: opta por plantillas personalizables que se adaptan al correo electrónico, las redes sociales, los blogs y mucho más, lo que garantiza un proceso de planificación más fluido en todos los formatos

*datos visuales: busca plantillas con tableros, cronogramas y calendarios para mostrar los datos de un vistazo. Esto ayuda a los equipos a ver el progreso rápidamente y planificar mejor

🧠 Dato curioso: los profesionales del marketing organizados tienen 674 % más de probabilidades de elaborar informes de éxito que sus compañeros menos organizados. ¡Y las plantillas de marketing son la forma más fácil de empezar a ser más organizado!

Las mejores plantillas de Asana para marketing

Si dedicas decenas de horas a configurar cada nueva campaña desde cero, tenemos las plantillas de marketing de Asana perfectas para ayudarte. Utiliza estas plantillas para reducir el tiempo de configuración y hacer que cada campaña sea la mejor en la que hayas hecho trabajo

plantilla de plan de proyecto de marketing *

Gestionar un proyecto de marketing multicanal es muy sencillo con la plantilla de plan de proyectos de marketing de Asana. Te ayuda a definir las metas clave de marketing, esbozar el plan para alcanzarlas y realizar un seguimiento de los datos esenciales a lo largo del proyecto.

El panel ofrece un resumen visual de las tareas (las que están pendientes, sin asignar, en curso y completadas) para que puedas consultar los detalles de un vistazo.

Por qué le gustará:

Conecta los objetivos, los recursos y los hitos a tu plan para que tu campaña se mantenga alineada con los objetivos generales de marketing

Cree un flujo de trabajo personalizado para su equipo con el fin de garantizar que el plan vaya por buen camino

Comuníquese con los miembros del equipo dentro de la plantilla mediante mensajes para mejorar la colaboración

🔑 Ideal para: equipos de marketing, jefes de proyecto y directores creativos que buscan un marco básico para gestionar proyectos de marketing

2. Plantilla de gestión de campañas de marketing

La plantilla de gestión de campañas de marketing de Asana ofrece compatibilidad con el trabajo interfuncional necesario para llevar las campañas desde la fase de brainstorming hasta su lanzamiento. Al reunir todo el trabajo en un solo lugar, ayuda a optimizar los flujos de trabajo, reduce los retrasos en los traspasos y garantiza la eficiencia de cada paso del proceso de la campaña.

Por qué le gustará:

Obtenga una visión general de todas sus iniciativas de marketing en un solo lugar. Elija entre una vista de lista, tablero, cronograma, calendario y flujo de trabajo

Identifique las dependencias entre tareas para crear un flujo de procesos eficiente

Ajuste y actualice su estrategia fácilmente a medida que avanza el progreso de la campaña

🔑 Ideal para: equipos de marketing, gestores de proyectos y equipos multifuncionales que deseen gestionar campañas de marketing de principio a fin

💡 Consejo profesional: integra Asana con Slack o Microsoft Teams para recibir notificaciones de tareas sin cambiar de plataforma. Aumenta la eficiencia y reduce la fatiga por el uso de herramientas. ¡O puedes reunir tus tareas, proyectos, conversaciones y documentación en una sola plataforma a través de ClickUp! ¡Reduce la dispersión del trabajo y sé más productivo!

3. Plantilla de solicitudes creativas

Desde las fases iniciales hasta los resultados finales, la plantilla de solicitudes creativas de Asana mantiene tu proceso de producción organizado y eficiente. Te ayuda a gestionar todas las solicitudes creativas entrantes en un solo lugar para estar al tanto de las prioridades y comprender en qué está trabajando tu equipo en cada momento.

Por qué le gustará:

Recopile datos completos sobre el proyecto creativo a través de un formulario estructurado

Ajustes de desencadenantes para automatizar el movimiento de tareas y mantener un flujo fluido

Realice un seguimiento de las aprobaciones junto con el trabajo creativo y los activos para obtener una mayor visibilidad

🔑 Ideal para: Equipos creativos, coordinadores de proyectos y departamentos de marketing que buscan una plantilla estructurada para gestionar múltiples solicitudes de contenido y diseño

4. Plantilla de calendario de redes sociales

¿Le resulta complicado realizar el seguimiento del contenido de las redes sociales de su empresa? Desde la gestión de las plataformas hasta la programación de las publicaciones, hay mucho que coordinar. La plantilla de calendario de redes sociales de Asana le ayuda a mantenerse organizado y ser coherente.

Esta plantilla le ayuda a programar y gestionar el contenido por canal, campaña y mucho más. ¿Lo mejor? Sus claros cronogramas y flujos de aprobación ayudan a mantener una presencia social pulida y atractiva.

Por qué le gustará:

Incluye el formato del contenido y el canal de redes sociales para una mejor organización

Realice un seguimiento de las tareas en diferentes fases, desde las ideas hasta la publicación

Añada un resumen del proyecto y los detalles relacionados para ofrecer una visión general completa

🔑 Ideal para: Gestores de redes sociales, equipos de contenido y profesionales del marketing que deseen crear y gestionar publicaciones en múltiples plataformas

5. Plantilla de lanzamiento de marketing de productos

Mantén claros los detalles del lanzamiento y coordina a los equipos multifuncionales con la plantilla de lanzamiento de marketing de productos de Asana. A medida que se acerque el lanzamiento, define claramente quién es responsable de qué y cuándo, manteniendo a las partes interesadas sincronizadas.

Esta plantilla le ayuda a plan, realizar un seguimiento y gestionar cada parte del lanzamiento de su producto como un profesional, para que nunca tenga que retrasar los plazos y pueda realizar un lanzamiento que sea todo un éxito.

Por qué le gustará:

Organice el contenido de las redes sociales para la campaña de marketing del producto en el periodo previo al lanzamiento

Clasifique las actividades de lanzamiento por fase de creación en plataformas como las redes sociales y la publicidad de pago

Establezca reglas y formularios para cada tarea, como formularios para materiales de referencia y reglas para los textos de las redes sociales

🔑 Ideal para: Comerciantes de productos, equipos de lanzamiento y directores de marketing que deseen impulsar lanzamientos de productos coordinados y puntuales

6. Plantilla de plan de marketing para eventos

Los planes de promoción de eventos son complejos, pero gestionarlos no tiene por qué serlo. La plantilla de plan de marketing de eventos de Asana te ayuda a organizar toda tu estrategia de marketing de eventos en un solo lugar.

Le ayuda a aumentar la asistencia y la participación mediante el plan de promociones, la rápida respuesta a los comentarios y la simplificación y transparencia de las aprobaciones.

Por qué le gustará:

Divida las tareas en tareas de plan, promoción, del día del evento y posteriores al evento

Realice un seguimiento del presupuesto de cada actividad para mantener el objetivo

Proporcione comentarios útiles sobre activos como archivos de imagen y documentos

🔑 Ideal para: Profesionales del marketing de evento, equipos de marca y coordinadores que desean gestionar promociones de eventos de principio a fin

7. Plantilla de calendario editorial

Entre la lluvia de ideas para el contenido, la producción de recursos para diversos canales y la coordinación entre equipos, tu campaña necesita un hub inteligente que lo gestione todo. La plantilla de calendario editorial de Asana facilita la organización de cada paso, desde la ideación hasta la publicación.

Además, esta plantilla le ayuda a realizar un seguimiento del progreso del contenido, la plataforma, el tipo y el estado de aprobación en un solo lugar, sin el caos de tener que manejar múltiples hojas de cálculo.

Por qué le gustará:

Simplifique la colaboración cross-functional reuniendo a los equipos de redes sociales, relaciones públicas y marketing

Organice todos sus activos utilizando herramientas integradas como Google y Dropbox

Realice un seguimiento de las nuevas ideas de contenido y manténgase al día con su calendario de publicaciones

🔑 Ideal para: Estrategas de contenido, equipos editoriales y especialistas en marketing para gestionar los flujos de contenido en múltiples canales

8. Plantilla de plan de evento

Para mantener tus esfuerzos de marketing de eventos por el buen camino, necesitas un plan claro que reúna todas las tareas y detalles en un solo lugar, desde el presupuesto y los contratos con los proveedores hasta las dependencias de las tareas y las tareas pendientes para el día del evento. La plantilla de planificación de eventos de Asana te ayuda a organizar toda la estrategia de tu campaña de eventos, a mantenerte centrado en las metas de la campaña y a trabajar mejor como equipo.

Le permite realizar un seguimiento de su plan de eventos y comunicarse con todas las personas involucradas. Disfrute de funciones integradas como cronogramas visuales, hitos, actualizaciones de estado y seguimiento de proveedores/invitados, todo ello mejorado gracias a la integración con herramientas como Gmail, Slack y Outlook.

Por qué le gustará:

Automatice los cálculos presupuestarios para mantenerse dentro de su límite

Incluya a los miembros del equipo y a las partes interesadas para mejorar la visibilidad y la responsabilidad

Asigna tareas y establece plazos dentro de cada sección para correlacionar tu estrategia de principio a fin

🔑 Ideal para: Directores de marketing, equipos y agencias que deseen crear planes de marketing claros y orientados a metas

9. Plantilla de plan de proyecto de diseño

La plantilla de plan de proyecto de diseño de Asana hace que la gestión de proyectos creativos sea sencilla y eficiente. Divide el trabajo en secciones claras y tareas esenciales con fechas de vencimiento, para que todos sepan qué pendientes hay y cuándo.

Diseñada específicamente para equipos de diseño web, gráfico y de productos, esta plantilla le permite lanzar cada campaña con claridad y coherencia mediante el establecimiento de flujos de trabajo repetibles. Las tareas se organizan por prioridad y fase, lo que ayuda a su equipo a mantenerse alineado de principio a fin.

Por qué le gustará:

Evalúa el progreso planificando hitos clave y los siguientes pasos

Incluye referencias de diseño de texto e imágenes para editor y redactores

Añada gráficos visuales para vista la carga de trabajo, las prioridades y los detalles clave de un vistazo

🔑 Ideal para: Diseñadores, responsables creativos y equipos de contenido para gestionar proyectos de marketing estructurados y creativos

10. Plantilla de carta del proyecto

Has ideado una gran iniciativa de marketing, pero ¿cómo la pones en práctica? Ahí es donde entra en juego la plantilla de carta del proyecto de Asana. Te ayuda a esbozar los detalles clave de la campaña, como los objetivos, el alcance, el cronograma y los recursos, para que las partes interesadas puedan comprender rápidamente el plan. Incluso te ayuda a calcular automáticamente los costes del proyecto para mantener la transparencia del presupuesto de la campaña.

Por qué le gustará:

Recopile comentarios en tiempo real de las partes interesadas a través de comentarios

Realice un seguimiento de las partes del estatuto que están aprobadas y listas para seguir adelante

Adjunte documentos, imágenes o vídeos para proporcionar un contexto completo para cada tarea

🔑 Ideal para: equipos de marketing, jefes de proyecto y partes interesadas que deseen sentar unas bases claras para nuevas iniciativas de marketing.

*límites de Asana

Aunque las plantillas de marketing de Asana mantienen tus esfuerzos, tu equipo y tus metas alineados, es posible que no se adapten a las necesidades de todos los equipos. Estas son algunas de las principales limitaciones de las plantillas de marketing de Asana:

Variedad y capacidad de límite de las plantillas : la biblioteca de plantillas para proyectos de marketing es básica y escasa, y solo ofrece unos pocos puntos de partida. Para los emprendedores individuales o los equipos pequeños que utilizan el plan Free, muchas plantillas no desbloquean todas sus funciones a menos que se actualice a un nivel de pago

Interfaz abrumadora : Asana resulta intuitiva para los usuarios experimentados, pero los principiantes pueden tener dificultades con las listas, los tableros Kanban o los gráficos de Gantt. Sin una orientación clara, es posible que los equipos no sepan por dónde empezar ni qué utilizar

límite de plantillas de tareas*: solo puede utilizar 10 plantillas de tareas por proyecto, una restricción que frustra a los equipos que necesitan diversos resultados o POE

sin uso compartido de tareas*: las tareas en Asana solo se pueden asignar a una persona. Esto establece un límite en la flexibilidad cuando se necesita colaboración o una copia de seguridad

Tareas duplicadas : si una tarea involucra a varias personas, los usuarios deben crear tareas separadas para cada una. Esto satura la vista del proyecto y dificulta el seguimiento del progreso

*uso compartido con límite: las plantillas de tareas no se pueden compartir, mover ni utilizar fácilmente a nivel global, lo que dificulta la eficiencia

Plantillas alternativas de Asana

Aunque las plantillas de marketing de Asana pueden ser un punto de partida útil, a menudo se encuentran con obstáculos cuando los equipos necesitan algo más que listas de tareas, ya sea para ampliar campañas a múltiples partes interesadas, realizar un seguimiento de los presupuestos o automatizar flujos de trabajo repetitivos.

Ahí es donde ClickUp da el paso. Como la app, aplicación integral para el trabajo, ClickUp va más allá de lo básico con plantillas totalmente personalizables, un potencial de automatización ilimitado y herramientas integradas para la elaboración de presupuestos, la colaboración y la (elaboración de) informes, de modo que sus campañas se entreguen a tiempo y a escala.

Estas son las mejores plantillas de marketing de ClickUp:

1. Plantilla de plan de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establece objetivos de marketing, organiza un plan de acción y realiza un seguimiento de las métricas con la plantilla de plan de marketing de ClickUp

Un plan de marketing bien elaborado impulsa sus esfuerzos en la dirección correcta, y la plantilla de plan de marketing de ClickUp le proporciona la estructura necesaria para mantener alineados los objetivos y las tareas.

La plantilla le guía con una hoja de ruta de marketing clara que describe los resultados clave y le ayuda a crear un plan de acción claro para alcanzarlos. Los resultados se organizan por prioridad e impacto, para que sepa exactamente en qué centrarse primero. Además, los indicadores de esfuerzo y progreso integrados facilitan el seguimiento.

Por qué le gustará:

Cree un perfil de público para orientar su estrategia de marketing

Marque los tipos de tareas y los niveles de impacto para cada elemento de acción

Establezca y ajuste los cronogramas con fechas límite para cada objetivo y resultado

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, equipos de marketing y autónomos que buscan una plantilla para crear un plan de marketing detallado

Esto es lo que Chelsea Bennett, directora de compromiso con la marca de Lulu Press, opina sobre el uso de ClickUp:

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a mantener la conexión con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo, haciéndolo más eficiente.

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a estar conectados con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo, haciéndolo más eficiente.

2. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree campañas atractivas y supervise los resultados con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Consigue la combinación perfecta de organización y colaboración con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp. Te ayuda a gestionar diferentes aspectos de la campaña desde un solo lugar.

La plantilla incluye herramientas de seguimiento adaptadas a las necesidades de la campaña, como herramientas de seguimiento del presupuesto y de las redes sociales, para ayudar a organizar eficazmente las métricas clave. Además, la pestaña de referencias almacena documentos importantes, como perfiles de público, directrices de marca y detalles de productos, para facilitar el acceso.

Por qué le gustará:

Añada detalles sobre la fase de la campaña, el tipo de entrega y el canal de marketing utilizando los Campos personalizados de ClickUp

Cree una hoja de ruta clara en todos los canales para establecer conexiones sólidas con la audiencia

Establece metas viables y cuantificables, y luego divídelas en tareas gestionables de ClickUp

🔑 Ideal para: Equipos de marketing, gestores de campañas y agencias que buscan una estructura organizada para llevar a cabo campañas de marketing

📮 ClickUp Insight: El 78 % de los participantes en nuestra encuesta elaboran planes detallados como parte de sus procesos de ajuste de metas. Sin embargo, sorprendentemente, el 50 % no realiza un seguimiento de esos planes con herramientas específicas. 👀 Con ClickUp, puedes convertir tus metas en tareas viables, lo que te permite alcanzarlas a paso. Además, nuestros paneles sin código proporcionan representaciones visuales claras de tu progreso, mostrando tus avances y ofreciéndote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir un 10 % más de trabajo sin agotarse.

3. Plantilla de plan de campaña de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifique, realice un seguimiento y optimice sus campañas de marketing con la plantilla de plan de campaña de ClickUp

La plantilla de plan de campaña de ClickUp simplifica la forma de planificar, organizar y realizar el seguimiento de las campañas de marketing. Incluye campos específicos para registrar el título de la campaña, el equipo, el presupuesto, el progreso y mucho más, lo que hace que su plan sea completado y fácil de gestionar.

Esta plantilla le permite clasificar las tareas por tipo de campaña (producto, redes sociales, anuncios pagados o reconocimiento de marca) para que pueda adaptar cada proceso de su plan de marketing a sus metas. Además, las listas de control y las subtareas ayudan a optimizar cada paso de la ejecución.

Por qué le gustará:

Asigna un presupuesto a cada plan y actividad, y supervisa su evolución a lo largo de toda la campaña

Defina las relaciones entre las actividades de marketing utilizando las dependencias de tareas de ClickUp

Incruste enlaces desde su entorno de trabajo para añadir recursos o activos de la campaña

🔑 Ideal para: Directores de marketing, jefes de proyecto y equipos que deseen organizar campañas de marketing estructuradas y orientadas a metas

➡ Más información: Herramientas de IA para redes sociales para profesionales del marketing

4. Plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantenga un flujo constante de contenido atractivo en las redes sociales con la plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

¿Quiere una forma optimizada de planificar el contenido de las redes sociales? Pruebe la plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp para mantener la coherencia en todas las plataformas. Reúne todo lo necesario para crear un plan de contenido claro y con plazos definidos, lo suficientemente estructurado como para llenar su calendario, pero lo suficientemente flexible como para dejar espacio a las tendencias espontáneas.

La plantilla incluye secciones que detallan el resumen del contenido, el redactor, el diseñador y la plataforma de redes sociales. Los indicadores de progreso muestran qué parte del plan está completada, lo que permite a su equipo mantenerse al día.

Por qué le gustará:

Lista todos los pasos relevantes para organizar el plan de contenido como subtareas para facilitar el seguimiento

Incluya el texto de los pies de foto y los enlaces al contenido en cada entrada

Marque las dependencias y adjunte los archivos pertinentes para garantizar un plan de contenido coherente

🔑 Ideal para: Gestores de redes sociales, equipos de contenido y agencias que deseen crear un calendario de redes sociales coherente y organizado

💡 Consejo profesional: ¿No sabes cómo mejorar tu plan de contenido en redes sociales para obtener mejores conversiones? Pide sugerencias a ClickUp Brain, tu asistente de IA inteligente y sensible al contexto, y obtén información útil.

5. Plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Esboza una estrategia integral para promocionar tus productos y servicios con la plantilla del plan de acción de marketing de ClickUp

Establece un plan de marketing SMART con la plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp. Reúne todos los elementos clave de un plan de acción de marketing en un solo lugar para mejorar la concentración y la ejecución.

Esta plantilla le ayuda a organizar las preferencias de los clientes mediante encuestas y análisis para completar un perfil completo del cliente. Con detalles estructurados, también le ayuda a auditar los esfuerzos pasados y actuales para perfeccionar las estrategias futuras.

Por qué le gustará:

Compare el rendimiento real contra las metas establecidas en ClickUp para orientar sus futuros esfuerzos de marketing

Crea una lista de control con metas SMART y márcalas como completadas a medida que las alcances

Haga el ajuste de KPI de marketing para el plan de acción y facilite el seguimiento

🔑 Ideal para: Estrategas de marketing, jefes de equipo y propietarios de empresas que buscan un plan de acción centrado y orientado al resultado

6. Plantilla para equipos de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualice todo el proceso de marketing completado con la plantilla para equipos de marketing de ClickUp

La plantilla ClickUp Marketing Teams organiza tus esfuerzos de creación de equipos con carpetas específicas para la incorporación interna, el desarrollo profesional, los plan de marketing y mucho más. También te ofrece una visión clara de las campañas en sus distintas fases, alineadas con los KPI mediante campos personalizados.

¿Necesita diferentes perspectivas para su trabajo? Alterne entre seis vistas integradas, entre las que se incluyen un organigrama, actas de reuniones, wiki de marketing e incluso un panel de bienvenida, para adaptarse a las necesidades de su equipo en cada fase.

Además, con el etiquetado integrado, las subtareas anidadas, el control de tiempo y la gestión directa del correo electrónico, ClickUp para equipos de marketing ayuda a su equipo a colaborar y mantenerse alineado con los objetivos de marketing.

Por qué le gustará:

Defina un proceso de diseño creativo y almacene los activos en una ubicación centralizada

Crea un gráfico para establecer la jerarquía del equipo

Cree un formulario de solicitud de marketing para alinear los recursos con las metas del proyecto

🔑 Ideal para: Directores de marketing, jefes de equipo y coordinadores de RR. HH. para organizar de forma eficiente las operaciones de marketing y la estructura del equipo.

7. Plantilla de procesos del equipo de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Documente los procesos de su campaña para consultarlos fácilmente con la plantilla de procesos del equipo de marketing de ClickUp

La plantilla de procesos del equipo de marketing de ClickUp le ayuda a optimizar su flujo de trabajo con guías claras y paso a paso para las tareas periódicas. Garantiza que su equipo siga procedimientos coherentes, de modo que todas las campañas cumplan con sus estándares.

La plantilla organiza todo, desde el inicio de la campaña hasta el seguimiento de los KPI. ¿Lo mejor? Las pizarras ClickUp integradas ofrecen el entorno de trabajo perfecto para la lluvia de ideas creativas que tanto necesitan los equipos de marketing.

Por qué le gustará:

Crea páginas anidadas en ClickUp Documento para organizar campañas y categorizar procesos

Vincule tareas y documentos para mantener el contexto

Convierta los pasos del proceso en tareas y listas de control prácticas para facilitar la ejecución y el seguimiento

🔑 Ideal para: equipos de marketing, jefes de proyecto y directores de operaciones que deseen estandarizar los flujos de trabajo y mantener la calidad de las campañas

8. Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree una estrategia de marketing integral y realice un seguimiento del intento correcto con la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

La plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp facilita la organización de campañas y recursos de marketing. Le ayuda a realizar un seguimiento de los resultados clave por trimestre para perfeccionar su estrategia a lo largo del año.

El panel de progreso muestra las tareas según su fase de completada. La vista de cronograma le permite establecer plazos claros para cada OKR y supervisar el progreso con claridad.

Por qué le gustará:

Plan las tareas por OKR e incluya campos personalizados como canales, presupuesto y gasto para mantener la visibilidad

Clasifique los OKR por progreso, por ejemplo, en riesgo, alcanzados y en camino

Haga mención de las subtareas de cada OKR para garantizar un flujo de trabajo fluido y viable

🔑 Ideal para: Estrategas de marketing, jefes de equipo y gestores de proyectos que desean alinear las metas a largo plazo con la ejecución diaria

9. Plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifique eventos y realice un seguimiento de los presupuestos sin problemas con la plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp

La plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp simplifica todas las fases de la planificación de eventos, desde la estrategia hasta la ejecución y el análisis posterior al evento. Desglosa las tareas en fases clave: planificación, implementación y evaluación, para que su equipo se mantenga centrado y alineado.

Esta plantilla le permite enumerar tareas y listas de control específicas para cada fase de su plan de marketing. Los cronogramas y calendarios de eventos le permiten planificar pasos específicos a un nivel granular. Además, los campos personalizados, como la fase, el responsable, la valoración, la tasa de completación y otros, le ayudan a mantener la responsabilidad.

Por qué le gustará:

Añada campos de fórmula para supervisar los presupuestos asignados y el gasto real

Adjunte facturas y cuentas por cobrar, así como documentos justificativos para su verificación y análisis posterior al evento

Utilice notas para capturar detalles y contexto adicionales

🔑 Ideal para: Profesionales del marketing de eventos, gestores de marca y equipos que organizan y ejecutan eventos de marketing de gran impacto con precisión

➡ Más información: Ejemplos y muestras de plan de marketing eficaz

10. Plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organice el plan de marketing de contenido para todo el año con la plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp

¿Busca una forma organizada y flexible de planificar su marketing de contenido? La plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp le ofrece la estructura necesaria para programar y gestionar su estrategia con facilidad.

Le permite planear su calendario por meses y lista detalles clave como el tipo de contenido, los canales, la orientación, el mes, el departamento, el pilar de contenido y mucho más. Con vistas personalizables como la línea de tiempo del contenido, la línea de tiempo del departamento y las fechas de publicación, el seguimiento de los plazos se vuelve muy sencillo.

Por qué le gustará:

Cree un canal de contenido con estados de tareas personalizados , como ideación, producción, aprobación, publicación y evaluación

Incluya imágenes como referencia y mejore el atractivo visual de su plan de contenido

Añada resúmenes de contenido, ideas, KPI y mucho más en la columna de referencia para mantener el contexto centralizado

🔑 Ideal para: Especialistas en marketing de contenidos, equipos editoriales y responsables de marketing que deseen gestionar calendarios de contenido estructurados y con plazos fijos

➡ Más información: Cómo crear un plan de gestión de marketing de contenido

11. Plantilla de plan de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea contenido, supervisa los resultados e identifica áreas de mejora con la plantilla de plan de contenido de ClickUp

La gestión de cada fase de la planificación de contenido se vuelve muy sencilla con la plantilla de planificación de contenidos de ClickUp. Proporciona una lista clara y estructurada para gestionar la creación de contenido de principio a fin.

La plantilla incluye campos personalizados como plan de acción, redactor, propósito, público objetivo, palabras clave y mucho más para mantener un contexto completo. Además, el panel de aprobación muestra tanto el contenido planificado como el creado en las diferentes fases de aprobación para una mejor visibilidad.

Por qué le gustará:

Crea un calendario de contenido con ideas/publicaciones planificadas codificadas por color según el pilar de contenido

Clasifique las tareas de creación y aprobación de contenido por urgencia, como alta, media y baja

Automatice las tareas repetitivas para acelerar los flujos de trabajo de creación de contenido

🔑 Ideal para: Estrategas de contenido, equipos editoriales y directores de marketing que deseen crear un plan de contenido eficiente y organizado.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Autopilot Agents para que se encarguen de sus tareas rutinarias. Son asistentes inteligentes que supervisan la actividad del entorno de trabajo y actúan automáticamente, por ejemplo, generando informes, asignando tareas, resumiendo contenido y mucho más. Aquí tienes algunas ideas para empezar: Borrador → Revisión: Asigne y notifique automáticamente al revisor adecuado y comparta un resumen con él cuando el borrador se marque como completada

Reuniones para tareas viables: Convierta las notas de las reuniones con elementos de acción en nuevas tareas

seguimiento de clientes o editor:* si una tarea permanece sin tocar después de una duración determinada, activa un recordatorio

Actualizaciones de rendimiento: permita que los agentes resumir las actualizaciones a los canales de liderazgo según un calendario

12. Plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organice la lista de clientes potenciales, defina los flujos de trabajo y realice un seguimiento del proceso de marketing por correo electrónico con la plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp

Consigue que todos tus correos electrónicos de marketing causen sensación con la plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp. Ofrece un espacio centralizado para gestionar los objetivos de tu campaña, los enlaces, las especificaciones, las llamadas a la acción y el objetivo en una sola tabla.

Las subtareas le ayudan a estructurar el flujo de trabajo, desde el ajuste de metas hasta la redacción de correos electrónicos atractivos y el seguimiento de los resultados. Además, las listas de control añaden más contexto a cada subtarea para mayor claridad.

Por qué le gustará:

Cree listas individuales para diferentes campañas de marketing por correo electrónico

Añada una pizarra para visualizar los perfiles de los clientes, intercambiar ideas sobre plan e identificar los KPI

Establezca tareas periódicas para revisar sus campañas de correo electrónico y realizar ajustes

🔑 Ideal para: Profesionales del marketing por correo electrónico, equipos digitales y gestores de campañas para planear, ejecutar y optimizar campañas de marketing por correo electrónico

13. Plantilla de calendario de anuncios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifique su calendario publicitario y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de calendario publicitario de ClickUp

🔎 ¿Sabías que...? Dos de cada tres responsables de marketing no están muy seguros de que sus estrategias actuales de medios y publicidad puedan impulsar de manera eficaz resultados críticos como la captación de clientes y la fidelidad a la marca.

La publicación de anuncios es una tarea compleja y que requiere mucho tiempo. La plantilla de programación de anuncios de ClickUp optimiza el proceso con un diseño claro y organizado.

El canal de anuncios muestra qué anuncios están en curso, pendientes de aprobación o en revisión. Los anuncios se agrupan por canal: redes sociales, publicidad de pago, estudios de mercado y marketing local. La vista de calendario con función de arrastrar y soltar le ayuda a planear y programar anuncios con facilidad.

Por qué le gustará:

Haga mención de los KPI, del trimestre fiscal y del objeto de marketing junto con las actividades publicitarias

Revise el cronograma y las métricas clave de sus campañas publicitarias para ajustar la estrategia

Utilice el cronómetro integrado en ClickUp para cada actividad publicitaria y calcule el tiempo que transcurre desde la concepción hasta la entrega, especialmente en el caso del trabajo facturable a los clientes

🔑 Ideal para: Planificadores de medios, gestores de publicidad y equipos de marketing que buscan una plantilla estructurada para gestionar y optimizar las programaciones publicitarias multicanal

14. Plantilla de branding de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Defina las directrices de estilo de su marca y mantenga los activos de marca con la plantilla de branding de ClickUp

Cree una marca que sea inconfundiblemente suya con la plantilla de branding de ClickUp, un marco fácil de usar y apto para principiantes, diseñado para unificar su identidad visual y su mensaje en todos los puntos de contacto.

Úsalo para definir tu logotipo, paleta de color, elementos de estilo y mensajes. Crea y mantén una biblioteca centralizada de activos de marca y reglas de estilo para que tu equipo se mantenga alineado y fiel a la marca en todas las campañas y canales.

También puede reutilizarla para llevar a cabo proyectos de branding para clientes. Con secciones separadas para las aprobaciones internas y las de los clientes, puede ver fácilmente qué tareas están avanzando y cuáles están pendientes de comentarios. Cada tarea también incluye una lista de los miembros del equipo responsables para que la rendición de cuentas sea clara.

He aquí por qué le gustará:

Crea un documento con color, estilos, figuras y elementos de diseño de logotipos que reflejen tu marca y actualízalo a medida que tu marca evoluciona

Captura metadatos como «Enlace de referencia», «Tipo de aprobación» y la fase del proyecto para organizar eficazmente las tareas de branding

Manténgase al día con funciones de cronograma como control de tiempo, dependencias, etiquetas, recordatorios e integración de correo electrónico

🔑 Ideal para: Equipos creativos, gestores de marca y diseñadores que buscan crear una identidad de marca coherente y lista para el cliente

15. Plantilla de agencia de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantenga todos los contratos de sus clientes organizados con la plantilla para agencias de marketing de ClickUp

Uno de los retos clave para cualquier agencia de marketing es mantener los datos del cliente y las campañas lo suficientemente organizados como para ofrecer resultados personalizados y eficientes. Ahí es donde entra en juego la plantilla para agencias de marketing de ClickUp.

Le ayuda a gestionar las cuentas de los clientes de forma individual, junto con sus respectivas campañas, para un seguimiento perfecto. La vista del cronograma del contrato le permite estar al tanto de las fechas de límite y asegurarse de que nada se le escape.

Por qué le gustará:

Clasifique las tareas en campañas, creatividades, contenido y mucho más

Esboza un proceso contractual con pasos como redacción, ejecución, rendimiento, vencimiento y más

Haga una mención al tamaño del contrato, a los indicadores de progreso y a otros criterios para facilitar la clasificación, y adjunte los archivos pertinentes a las tareas relacionadas con el contrato

🔑Ideal para: Agencias de marketing y equipos creativos que buscan gestionar múltiples clientes y proyectos con estructura y claridad

16. Plantilla de plan de equipo de ventas y marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establece objetivos de ventas, visualiza un plan y realiza un seguimiento de las métricas clave con la plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp

La plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp te ayuda a alinear ambos departamentos con tus metas empresariales principales. Te permite organizar las actividades por objetivo y ubicación (redes sociales, local, nacional, relaciones públicas y publicidad) para que tu estrategia se mantenga centrada y sea fácil de seguimiento.

Esta plantilla facilita a los equipos el uso compartido de investigaciones, el esbozo de estrategias y la coordinación de esfuerzos en tiempo real. Ya sea que esté estableciendo metas, planificando campañas o realizando seguimiento de los resultados, todo permanece alineado y colaborativo.

Por qué le gustará:

Cree un perfil de cliente con datos clave como datos demográficos, preferencias y mucho más

Lista los objetivos y resultados de sus planes estratégicos, como equipo de ventas, presupuestos y tasas de éxito

Realice un análisis de la competencia y documente los conocimientos adquiridos para optimizar su enfoque de equipo de ventas y marketing

🔑 Ideal para: Responsables de equipos de ventas, equipos de marketing y estrategas empresariales que desean alinear sus esfuerzos para impulsar el crecimiento

🔍 ¿Sabías que... al 35 % de los profesionales del marketing les resulta difícil garantizar una comunicación eficaz entre los equipos de ventas y marketing?

17. Plantilla avanzada de redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantenga su esfuerzo de marketing en redes sociales alineado con la plantilla avanzada de redes sociales de ClickUp

La plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp es un proveedor de un sistema estructurado para elaborar estrategias, organizar, realizar un seguimiento y optimizar su contenido en un solo lugar.

La plantilla le ayuda a estructurar detalles clave como la categoría de contenido, la persona asignada, el enlace del borrador y mucho más. Además, los estados personalizados ayudan a su equipo a mantenerse alineado con el progreso de cada publicación, desde la idea hasta la publicación.

Por qué le gustará:

Crea un banco de contenido para redes sociales para mantener tus ideas organizadas y accesibles

Añade documentos para redactar textos, intercambiar ideas sobre flujos de trabajo y almacenar recursos de campaña

Clasifique el contenido por plataforma, como Twitter, Instagram y otras relevantes para su empresa

🔑 Ideal para: Gestores de redes sociales, equipos de contenido y agencias para gestionar estrategias de contenido multiplataforma de gran volumen

18. Plantilla de calendario de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree el calendario de marketing ideal con la plantilla de calendario de marketing de ClickUp

¿Cansado de hojas de cálculo dispersas y plazos de campaña incumplidos? La plantilla de calendario de marketing de ClickUp ofrece a su equipo un espacio centralizado y sin código para planificar, realizar un seguimiento y ejecutar campañas. Realice un seguimiento de los flujos de trabajo, supervise la capacidad del equipo y ajuste los planes en función de las necesidades de su equipo.

Las automatizaciones de ClickUp agilizan el proceso asignando tareas y subtareas a las personas adecuadas tan pronto como se completan los pasos correctos. Las prioridades de las tareas garantizan que su equipo siempre sepa qué debe abordar primero.

Por qué le gustará:

Realice un seguimiento de las estimaciones y los gastos reales con una tabla de presupuesto

Cree tarjetas de tareas personalizadas para cada actividad de marketing y añada listas de control y recursos

Vea todo en un calendario coherente: mejore la coordinación, detecte conflictos a tiempo y simplifique la planificación de recursos

🔑 Ideal para: Directores de marketing, equipos de contenido y responsables de campañas que buscan un marco organizado para gestionar las campañas de marketing con claridad y control

19. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantenga el seguimiento de los gastos de marketing con la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

¿Se pregunta por qué el presupuesto de marketing siempre supera el límite? La plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp le ayuda a identificar los patrones de gasto y optimizar sus gastos de marketing.

Ofrece una visión general clara del presupuesto de marketing asignado a cada actividad de marketing. Las actividades se agrupan por tipo de campaña para destacar el panorama general. El rastreador de costes compara el gasto estimado con el real por trimestre para ayudarte a detectar tendencias y destacar áreas en las que se pueden reducir los costes.

Por qué le gustará:

Identifique tendencias para previsión de presupuestos para futuras campañas de marketing

Mencione KPI personalizados, como el impacto, la valoración del esfuerzo, el presupuesto, el gasto y mucho más

Añada campos de fórmula para la automatización del cálculo del presupuesto y garantizar la precisión

🔑 Ideal para: Directores de marketing, equipos financieros y gestores de campañas que desean realizar seguimiento y optimizar cada dólar de gasto en marketing

20. Plantilla de propuesta de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree una propuesta ganadora para alcanzar sus metas de marketing con la plantilla de propuesta de marketing de ClickUp

La plantilla de propuesta de marketing de ClickUp ofrece un marco estructurado que incluye todos los detalles esenciales para crear una propuesta atractiva. Mantiene tus ideas organizadas y fáciles de seguir.

Las subpáginas le permiten presentar diferentes secciones de forma clara, desde el proceso general hasta los resultados esperados. Además, los elementos visuales, como los iconos y las imágenes, mejoran el flujo y aumentan el atractivo visual.

Por qué le gustará:

Proporcione un desglose completo del presupuesto para garantizar la transparencia

Desglose las actividades propuestas en tareas viables

Vincule los documentos de apoyo con las actividades, las métricas y los resultados para garantizar la verificación

🔑 Ideal para: Equipos de marketing, consultores y agencias que deseen crear propuestas claras, profesionales y orientadas al resultado

Cree estrategias de marketing más inteligentes con ClickUp

Las plantillas de marketing de Asana ayudan a los equipos a organizar campañas, realizar un seguimiento de las tareas y mantenerse alineados. Ofrecen un enfoque estructurado que aclara los esfuerzos de marketing. Sin embargo, la pronunciada curva de aprendizaje y la compleja interfaz ralentizan el trabajo y afectan a la productividad.

Ahí es donde ClickUp marca la diferencia.

El plan y la gestión de campañas de marketing se vuelve más rápida y eficiente con plantillas fáciles de usar, ClickUp Brain y potentes herramientas de colaboración y seguimiento.

No dejes que los flujos de trabajo complicados y las herramientas desordenadas frenen a tu equipo. Regístrate hoy mismo en ClickUp y aporta claridad y eficiencia a todas tus campañas de marketing.