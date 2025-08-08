más de 20 opciones de plantillas de mapeo de contenido para impulsar tu estrategia de contenido

Una plantilla de mapeo de contenido es tu boleto para obtener resultados reales, en lugar de solo ejecutar ideas.

Los profesionales del marketing, los estrategas de contenido y los propietarios de empresas las utilizan para alinear su contenido con su público objetivo, los perfiles de los compradores y el recorrido del cliente, garantizando que cada pieza tenga un propósito.

Al utilizar la plantilla adecuada para crear un mapa de contenido, podrás optimizar tu proceso de creación de contenido y guiar a tus clientes potenciales a través de las múltiples fases del proceso de compra con una gran relevancia.

En este blog, exploraremos las mejores plantillas de mapeo de contenido para ayudarte a organizar ideas, estructurar tu estrategia y crear contenido atractivo que impulse las conversiones.

Tanto si necesitas una plantilla para mapear el contenido de un sitio web como un calendario de contenido, estas opciones gratuitas simplificarán tu flujo de trabajo.

¿Qué son las plantillas de mapeo de contenidos?

Las plantillas de mapeo de contenido son herramientas visuales que ayudan a los creadores de contenido y a los profesionales del marketing a alinear su estrategia de contenido con el recorrido del comprador y el público objetivo.

Proporcionan un marco estructurado para organizar y planificar el contenido en función de las distintas fases del proceso de compra del cliente, como el conocimiento, la consideración y la decisión.

Las plantillas de mapeo de contenido te ayudan a garantizar que tu contenido sea relevante, oportuno y aborde las necesidades específicas y los puntos débiles de tu público objetivo en cada fase de su interacción con tu marca. Un enfoque estratégico como este ayuda a mejorar la participación, impulsar las conversiones y, en última instancia, construir relaciones más sólidas con tus clientes.

En esencia, estas plantillas actúan como su hoja de ruta de marketing de contenidos, guiándole en el proceso de creación de contenidos para transmitir el mensaje adecuado a las personas adecuadas en el momento adecuado.

💡 Consejo profesional: Tu estrategia de contenido solo es buena si ofrece resultados. Aprender cuáles son los KPI más importantes y cómo realizar su seguimiento es fundamental para cualquier intento correcto a largo plazo.

Las mejores plantillas de mapeo de contenido de un vistazo

Aquí tienes la tabla de plantillas de mapeo de contenido reelaborada, que ahora utiliza los enlaces directos de registro exactos (con parámetros de seguimiento) para todas las plantillas de ClickUp y los enlaces de destino/descarga adecuados para todas las demás:

🧠 Dato curioso: Netflix no solo recomienda programas, sino que personaliza el aspecto de cada programa utilizando imágenes probadas con pruebas A/B basadas en tu comportamiento de visualización. Eso significa que dos personas pueden ver miniaturas completamente diferentes para el mismo título, cada una adaptada a sus preferencias de contenido, ya seas un fanático de la acción, un amante de las comedias románticas o un adicto a los documentales.

¿Qué hace que una plantilla de mapeo de contenido sea buena?

Una plantilla eficaz para mapear contenidos proporciona un marco estructurado para alinear su estrategia de marketing de contenidos con las necesidades de su público y el recorrido del comprador. Para asegurarse de que su plantilla añade valor a sus esfuerzos de mapeo de contenidos, aquí tiene algunos parámetros que debe comprobar:

Alineación con el perfil del comprador : busca plantillas de mapeo de contenido que te ayuden a correlacionar el contenido con perfiles de clientes específicos, asegurándote de que se dirija directamente a sus puntos débiles y sus intereses

Fases del recorrido del cliente : busca una plantilla con la que puedas correlacionar tu contenido con el recorrido del comprador, ayudándole con la información que necesita en cada fase

Investigación de palabras clave e integración SEO : seleccione una buena plantilla de mapeo de contenidos que incluya una sección para las palabras clave objetivo con el fin de mejorar el posicionamiento en los buscadores y generar tráfico orgánico

Tipos y formatos de contenido : elige plantillas de mapeo de contenido que describan diferentes formatos de contenido (blogs, vídeos, páginas de productos, etc.) para ofrecer variedad y mejorar la eficacia

Canales de distribución: elija plantillas que especifiquen dónde y cómo se compartirá cada pieza de contenido (redes sociales, correo electrónico, sitio web, etc.)

📚 Lea también: Guía para utilizar la IA en el marketing de contenidos

23 plantillas de mapeo de contenido para impulsar la creación de contenido

El mapeo de contenidos consiste en ofrecer el contenido adecuado al público adecuado en el momento adecuado. Para ayudarle a correlacionar el contenido relevante con el recorrido del comprador, necesita un flujo de trabajo de creación y mapeo de contenidos.

Esto incluye todos los procesos, como la planificación de entradas de blog, campañas en redes sociales o secuencias de marketing por correo electrónico, para maximizar la participación.

Aquí tienes una lista cuidadosamente seleccionada de las mejores plantillas de mapeo de contenido de ClickUp, la app para el trabajo diario, y otras que te ayudarán a planificar, organizar y ejecutar tus esfuerzos de marketing de contenido con facilidad.

1. Plantilla de plan de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea un flujo de trabajo organizado para gestionar fácilmente las fases del ciclo de vida y las estrategias de contenido con la plantilla de plan de contenido de ClickUp

Gestionar una estrategia de contenido puede resultar abrumador sin un plan claro. La plantilla de plan de contenido de ClickUp simplifica el proceso al ofrecerte un espacio estructurado para correlacionar tus ideas, asignar tareas y establecer plazos.

Tanto si estás haciendo una lluvia de ideas para temas de blog como si estás planificando una campaña de marketing a gran escala, esta plantilla garantiza que cada pieza de contenido tenga un propósito y se alinee con tus metas empresariales. Además, la automatización y las integraciones incorporadas facilitan la colaboración, lo que ayuda a los equipos a mantenerse alineados y a trabajar de forma eficiente.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Organice iniciativas de contenido con secciones claramente rotuladas para ideas de temas, públicos objetivo, formatos, plazos y propiedad

Colabora fácilmente mediante vistas compartidas y etiquetas personalizadas adaptadas a los tipos de contenido o las campañas

Estructura predefinida para la planificación de contenidos, que abarca desde la ideación hasta la publicación

Múltiples opciones de vista (Lista, Calendario, Tablero) para diferentes estilos de planificación de contenido

Ideal para: Estrategas de contenido, equipos de marketing y directores editoriales que buscan un marco fiable para planificar, gestionar y ejecutar sus iniciativas de contenido de manera eficiente.

Esto es lo que Cristina Willson, directora de contenido de Graphite, dijo sobre el uso de ClickUp:

No solo empezamos a escribir artículos, sino que decidimos hacerlo a gran escala, por lo que necesitábamos una plataforma robusta que pudiera adaptarse fácilmente al creciente número de entregables. ClickUp fue la mejor opción.

No solo empezamos a escribir artículos, sino que decidimos hacerlo a gran escala, por lo que necesitábamos una plataforma robusta que pudiera adaptarse fácilmente al creciente número de entregables. ClickUp fue la mejor opción.

2. Plantilla de plan de marketing de contenidos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Haga una lluvia de ideas, planifique y ejecute iniciativas de contenido mientras garantiza la alineación con las metas de la empresa con la plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp

Acorta la distancia entre los objetivos estratégicos y la ejecución del contenido con la plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp. Ayuda a los profesionales del marketing a correlacionar las metas de contenido trimestrales o anuales, definir los perfiles de los clientes objetivo, asignar recursos y esbozar las tácticas de distribución.

La plantilla aporta claridad a las estructuras de las campañas, lo que garantiza que todos los activos creados se alineen con los KPI medibles y contribuyan a las metas generales de la marca. Con espacio para definir los pilares del contenido, los cronogramas de las campañas, las responsabilidades del equipo y los canales de promoción, esta plantilla elimina las conjeturas y mantiene las iniciativas de marketing por el buen camino.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Vincule los contenidos a los objetivos de marketing y las metas de las campañas

Identifique oportunidades para reutilizar el contenido existente y mejorar el ROI en todos los formatos y canales

Supervisa fácilmente el rendimiento de las campañas con KPI rastreables

Garantiza la coherencia entre canales en los mensajes a través de ClickUp Chat

Ideal para: Equipos de marketing y directores de marketing que supervisan estrategias de contenido multiplataforma.

¿Qué ocurre después de tu sesión de lluvia de ideas? ¡Deja que las automatizaciones basadas en IA se encarguen de asignar, realizar el seguimiento y gestionar las tareas! 👇🏼

3. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona tu calendario de contenidos con un programa estructurado que incluye tareas, plazos y fases del flujo de trabajo mediante la plantilla de calendario de contenidos de ClickUp

Diseñada para mantener organizado tu calendario de publicaciones, la plantilla de calendario de contenido de ClickUp proporciona un espacio centralizado para correlacionar el contenido a lo largo de semanas o meses. Proporciona un flujo de trabajo estructurado para asignar tareas, establecer plazos y colaborar con los miembros del equipo, lo que garantiza que todo tu contenido esté planificado correctamente y organizado para obtener resultados.

Esta plantilla es ideal para evitar prisas de última hora y garantizar que todas las partes interesadas estén alineadas con los cronogramas. Además, el calendario visual de arrastrar y soltar ayuda a los equipos a realizar un seguimiento de los plazos, las próximas publicaciones y los elementos pendientes.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Integrate con flujos de trabajo de gestión de tareas para actualizar fácilmente el estado de publicación o reasignar contenido en función de la carga de trabajo o los cambios de prioridad

Utilice la categorización de tareas por colores para organizar mejor el contenido

Acceda a herramientas de automatización para agilizar las aprobaciones y la publicación de contenidos

Utilice vistas personalizadas para planificar por semana, campaña o plataforma

Ideal para: Equipos editoriales que necesitan un calendario de contenido claro y visual para estar al día con los plazos y los cronogramas de publicación.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de calendarios de contenido para redes sociales en Excel y Sheets

4. Plantilla para redacción de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea contenido de alta calidad para garantizar la coherencia y la claridad con la plantilla de redacción de contenido de ClickUp

La plantilla de redacción de contenido de ClickUp es un centro de comandos para escritores dentro de ClickUp, creado para ayudarte a mantenerte enfocado y organizado durante todo el proceso de redacción. Las secciones para la lluvia de ideas, la creación de esquemas, la redacción de borradores y la revisión crean un sistema que permite que el contenido de calidad tome forma de manera más eficiente.

Esta plantilla te permite organizar el contenido, realizar un seguimiento de las revisiones y gestionar los plazos mediante listas de tareas predefinidas, actualizaciones de estado y colaboración en documentos. Además, la integración con ClickUp Docs garantiza una escritura y edición fluidas dentro de la plataforma, mientras que los campos personalizados ayudan a categorizar el contenido por tipo, palabras clave objetivo y fechas de publicación.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Utilice la estructura de redacción de contenido predefinida para mantener la claridad y la coherencia en cada pieza

Incluye herramientas de gestión de tareas para realizar un seguimiento del progreso de la redacción, las revisiones y las aprobaciones

Almacene fuentes y activos junto con el contenido escrito y realice un seguimiento de las revisiones con el historial de versiones

Deja comentarios y ediciones para revisiones colaborativas a través de las funciones de colaboración integradas

Ideal para: Redactores, editores, gestores de contenidos y agencias de contenidos que producen grandes volúmenes de contenido escrito.

5. Plantilla de gestión de contenidos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de la creación, aprobación y publicación de contenidos con la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp

La producción de contenido a menudo implica hacer malabarismos con formatos, equipos y cronogramas. La plantilla de gestión de contenido de ClickUp reúne todas estas piezas móviles a través de un marco operativo claro que realiza el seguimiento del ciclo de vida de cada pieza, desde la idea hasta la distribución.

La plantilla es especialmente eficaz para equipos multifuncionales que gestionan blogs, secuencias de correo electrónico, publicaciones en redes sociales o activos restringidos. Los campos personalizados te ayudan a realizar un seguimiento del tipo de contenido, el estado de aprobación, los segmentos de audiencia y los resultados finales, todo ello mientras mantienes tu canal de contenido fluido y accesible.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Consolida tareas, resúmenes y archivos en un entorno de trabajo centralizado

Supervise el progreso del contenido en todas las fases del ciclo de vida con vistas y paneles personalizables

Simplifique las aprobaciones de las partes interesadas con estados personalizados

Utilice las actualizaciones de estado integradas, los campos personalizados y la automatización para asignar tareas

Ideal para: Gestores de contenido y equipos de marketing que buscan mejorar la eficiencia de la producción y distribución de contenido en múltiples formatos y plataformas.

💡 Consejo profesional: La capacidad de detectar tendencias emergentes en el mercado es una competencia estratégica que permite a las organizaciones anticiparse y responder a cambios fundamentales antes de que se generalicen. Pero no es necesario añadir otra herramienta más para llevar un control de todo. Aprovecha los múltiples LLM y la búsqueda web en tiempo real de ClickUp para encontrar y sintetizar información de marketing. Si quieres potenciar tu flujo de trabajo con IA, prueba Brain MAX, el compañero de escritorio con IA de ClickUp, con conversión de voz a texto, búsqueda potente y mucho más Encuentre respuestas no solo en su entorno de trabajo de ClickUp, sino también en la web con ClickUp Brain

6. Plantilla de producción de contenido web de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Optimice el flujo de trabajo de su contenido web, desde la ideación hasta la publicación, con la plantilla de producción de contenido web de ClickUp

La producción de contenido web de alta calidad requiere un flujo de trabajo estructurado para garantizar la coherencia y la eficiencia, ya que a menudo implica a múltiples colaboradores. La plantilla de producción de contenido web de ClickUp está diseñada para mantener ese proceso optimizado y sin complicaciones a través de un marco para la creación de wireframes, la redacción, la revisión, la optimización y la publicación de páginas web individuales o secciones completas del sitio.

Esta plantilla incluye listas de tareas para el etiquetado SEO, la colocación de imágenes, la migración de contenidos y las aprobaciones legales, lo que garantiza que se cumplan todos los requisitos antes del lanzamiento. Además, la automatización integrada y las dependencias facilitan la coordinación entre departamentos, incluso en proyectos de sitios web a gran escala.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Coordina a redactores, diseñadores y desarrolladores en un solo lugar

Mantén tu ciclo de producción sin problemas con estados personalizables, fechas límite y asignaciones de tareas al equipo

Realice un seguimiento de la implementación del SEO y las actualizaciones de metadatos

Utilice las vistas Lista, Tablero y Calendario para realizar un seguimiento del progreso del contenido y establecer plazos claros

Ideal para: Estrategas de contenido y gestores de sitios web que necesitan una forma eficaz de gestionar la creación o el rediseño de sitios web con implementaciones de contenido detalladas.

➡️ Más información: El mejor software y las mejores herramientas de gestión de contenidos

7. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén la coherencia en todos los contenidos con la plantilla de directrices de redacción de ClickUp

La coherencia en la redacción es clave para crear una voz de marca sólida y ofrecer contenidos claros y atractivos. La plantilla de directrices de redacción de ClickUp proporciona un lugar centralizado para que los equipos documenten las normas de redacción, el tono de voz, las preferencias de formato y las directrices de estilo. Disponer de una guía de estilo en tu entorno de trabajo reduce la ambigüedad y ayuda a los colaboradores internos y externos a producir mensajes acordes con la marca en todo momento.

Son especialmente útiles durante las fases de expansión o cuando se trabaja con escritores autónomos o a distancia que necesitan directrices claras. La plantilla ayuda a minimizar las revisiones editoriales y a mantener una identidad coherente en todas las páginas web, publicaciones en redes sociales, boletines informativos por correo electrónico y contenidos de formato largo.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Utilice ejemplos visuales y textuales para mejorar la claridad y la adopción

Crea responsabilidad entre los colaboradores alineando a todos con las mismas reglas editoriales

Actualiza fácilmente las directrices para reflejar la evolución de la voz de la marca o las metas de la campaña

Esboza las normas gramaticales, la dirección del tono y el estilo, el vocabulario preferido, las preferencias de formato e incluso ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer

Ideal para: Responsables de contenido, directores de marketing y equipos de marca que buscan mantener la uniformidad en todas las comunicaciones escritas.

8. Plantilla de pizarra para matriz de contenido de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Visualiza tu estrategia de contenido e identifica las lagunas con la plantilla de pizarra Matriz de contenido de ClickUp.

La plantilla de pizarra Matriz de contenido de ClickUp es una herramienta dinámica y colaborativa que ayuda a los equipos a categorizar el contenido según las fases del recorrido del comprador, los formatos y los segmentos de audiencia. Al organizar tu estrategia en un diseño de matriz flexible, resulta más fácil descubrir oportunidades, destacar las deficiencias y desarrollar campañas con mayor precisión e intención.

La naturaleza visual de la matriz garantiza que todas las partes interesadas, desde los estrategas hasta los creativos, colaboren en tiempo real, creando una comprensión compartida de las prioridades y dependencias del contenido. También actúa como un documento vivo que evoluciona con los cambios en las campañas o los objetivos de marketing.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Visualice su estrategia de contenido de un vistazo con esta matriz estilo pizarra

Correlacione los tipos de contenido con las fases del embudo, los perfiles y las propuestas de valor para mayor claridad

Identifica visualmente redundancias, lagunas y grupos de alto rendimiento

Alinea a los equipos con un plan visual central que evoluciona con tu estrategia

Ideal para: Estrategas y profesionales del marketing en entornos de talleres, reuniones de planificación editorial o sesiones de brainstorming en las que es esencial la aportación del equipo.

📮 Información de ClickUp: El 37 % de nuestros encuestados utiliza IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y el correo electrónico. Sin embargo, este proceso suele implicar el cambio entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y tu entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción impulsada por IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

9. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Gestiona todos los aspectos de tus campañas de marketing y los perfiles de tus clientes en un solo lugar con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Organice campañas de marketing complejas con precisión utilizando la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp. Esta plantilla ayuda a los equipos a coordinar los mensajes, los activos, los cronogramas y las métricas de rendimiento en múltiples canales, incluidos los medios de pago, el correo electrónico y el contenido orgánico.

Cada tarea y entrega se correlaciona con objetivos de campaña más amplios, lo que proporciona alineación desde el inicio hasta el lanzamiento. La plantilla es especialmente útil para campañas en las que participan varios equipos (diseño, redacción, estrategia y análisis), ya que ofrece un espacio compartido para realizar el seguimiento de las aprobaciones, los plazos, los activos y el retorno de la inversión (ROI).

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Impulse sus campañas sin obstáculos gracias a las automatizaciones integradas que notifican a las partes interesadas de las actualizaciones o los retrasos

Alinea todos los activos con objetivos de campaña y KPI claros

Gestione tareas de campañas interfuncionales con cronogramas y responsabilidades compartidos

Centralice los resúmenes creativos, el seguimiento del rendimiento y los planes de distribución

Ideal para: Directores de marketing, estrategas de campañas y equipos digitales que gestionan campañas multicanal que requieren una alta visibilidad y coordinación entre todo el equipo.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para la estrategia de contenidos de marketing

10. Plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea resúmenes de contenido optimizados para SEO sin esfuerzo con la plantilla de resúmenes de contenido SEO de ClickUp

Crear contenido que se posicione en los motores de búsqueda requiere un resumen de contenido SEO bien estructurado. La plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp simplifica el proceso ayudando a los equipos de contenido a esbozar los elementos clave del SEO, como las palabras clave objetivo, la intención de búsqueda, la información sobre la competencia, las recomendaciones de enlaces internos y la estructura del contenido, antes de comenzar a escribir.

Al adelantar esta información, los equipos evitan desajustes y revisiones, al tiempo que aumentan las probabilidades de obtener un buen rendimiento en las búsquedas. También permite estandarizar las instrucciones entre varios redactores, lo que garantiza que todas las páginas estén optimizadas con coherencia y estrategia.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Incluye palabras clave principales y secundarias, instantáneas SERP y orientación sobre la intención

Estandariza los briefings para agilizar la incorporación y reducir las revisiones

Garantiza la alineación entre la estrategia SEO y el texto final ayudando a los redactores a estructurar el contenido para facilitar la lectura y la clasificación

Acceda al seguimiento y la optimización de palabras clave con secciones dedicadas a las palabras clave y los metadatos objetivo

Ideal para: Profesionales del marketing de contenidos, especialistas en SEO, agencias y redactores que producen contenidos de gran impacto y optimizados con palabras clave.

11. Plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realiza un seguimiento de las publicaciones, la interacción y los datos de rendimiento con la plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp

La plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp es un potente planificador para programar, organizar y analizar el contenido de tu estrategia en redes sociales en todas las plataformas principales. Esta plantilla es compatible con la categorización de contenido por tipo, plataforma, campaña y segmento de audiencia, lo que facilita la ampliación del contenido y mantiene la coherencia de los mensajes.

Esta plantilla incluye vistas personalizadas para calendarios de contenido, seguimiento de campañas y análisis del rendimiento, lo que garantiza que los equipos puedan colaborar a la perfección y mantener una presencia coherente de la marca en todos los canales. Sus funciones de automatización del flujo de trabajo y gestión de proyectos en redes sociales eliminan los seguimientos manuales y mejoran la eficiencia.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Utilice campos personalizados para realizar el seguimiento de recursos visuales, leyendas, hashtags, metas y métricas de interacción

Céntrese en publicar contenido oportuno y atractivo con paneles de rendimiento y flujos de trabajo automatizados

Planifica, programa y realiza el seguimiento del contenido social multiplataforma en un solo lugar

Optimiza tu estrategia gracias a información detallada sobre las tendencias de interacción y el momento adecuado para publicar

Ideal para: gestores de redes sociales, especialistas en marketing digital y estrategas de contenido que desean optimizar las operaciones en redes sociales y aumentar la participación.

12. Plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Manténgase a la vanguardia de sus metas de marketing en redes sociales con la plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

Una estrategia de redes sociales exitosa comienza con un plan de contenido bien estructurado. La plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp permite a los equipos esbozar calendarios de publicación, temas de contenido, plataformas objetivo y objetivos promocionales en un entorno de trabajo centralizado. Es especialmente útil para gestionar campañas recurrentes o promociones de temporada en diferentes canales.

El diseño estructurado es compatible con flujos de trabajo de programación, colaboración y revisión sencillos. Las funciones integradas de etiquetado y filtrado permiten a los equipos gestionar el contenido por plataforma, tema o fase, lo que mantiene tu calendario de redes sociales claro, alineado y adaptable a los cambios en tiempo real.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Desarrolla un plan de publicación repetible con temas y objetivos coherentes

Programa publicaciones en varias plataformas sin esfuerzo con la vista de calendario de contenido

Colabora con las partes interesadas mediante comentarios, revisiones y asignaciones

Accede a la integración de análisis para realizar un seguimiento de la interacción con las publicaciones y el rendimiento de las campañas

Ideal para: Estrategas de redes sociales, creadores de contenido y equipos de marketing que coordinan esfuerzos orgánicos y promocionales en redes sociales en varias cuentas.

13. Plantilla de mapa conceptual de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organice ideas complejas de forma visual con la plantilla de mapa conceptual de ClickUp para obtener mayor claridad y tomar mejores decisiones

La plantilla de mapa conceptual de ClickUp es una herramienta de pensamiento visual que ayuda a equipos y personas a organizar y conectar ideas o procesos abstractos. Tanto si estás planificando mensajes de productos, recursos educativos o la estructura del contenido, esta plantilla te ayuda a ver cómo se relacionan los conceptos y cómo se construyen entre sí de forma lógica.

Cuenta con herramientas flexibles de mapeo mental, que le permiten arrastrar y soltar elementos, crear estructuras jerárquicas y enlazar ideas a la perfección. Como resultado, podrá desglosar temas amplios en ideas más pequeñas e interconectadas, lo que facilitará el plan de contenido, el mapeo de estrategias con su buyer persona o el desarrollo de nuevas campañas dirigidas a sus clientes potenciales.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Conecta ideas a través de relaciones etiquetadas y estructuras ramificadas

Crea estrategias o historias conjuntamente con equipos en un lienzo compartido

Función de arrastrar y soltar para facilitar la estructuración y la organización

Personaliza las categorías para adaptar los mapas conceptuales a proyectos específicos

Ideal para: Gestores de proyectos, estrategas de contenido, educadores y equipos creativos que correlacionan grandes ideas en formatos estructurados.

Aquí tienes un resumen de las mejores técnicas de brainstorming para generar nuevas ideas:

14. Plantilla de pizarra de perfiles de usuario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Defina perfiles detallados de compradores y correlacione el contenido existente con la plantilla Pizarra de perfiles de usuarios de ClickUp

La plantilla Pizarra de perfiles de usuario de ClickUp aporta un giro visual y colaborativo a la creación de perfiles. Permite a equipos multifuncionales esbozar segmentos de usuarios en un espacio flexible utilizando notas adhesivas, etiquetas y secciones codificadas por colores para datos demográficos, comportamientos, necesidades y metas.

Este diseño de pizarra es ideal para sesiones de lluvia de ideas, talleres en vivo o la alineación de equipos remotos. Invite a múltiples partes interesadas (producto, ventas, marketing y UX) a aportar ideas simultáneamente, fomentando una comprensión unificada de la audiencia.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Crea perfiles de usuario flexibles y en tiempo real durante talleres o sesiones remotas

Colabora con otros departamentos en un formato de pizarra interactiva

Correlacione visualmente motivaciones, retos y preferencias con facilidad

Desarrolle perfiles a medida que se obtenga nueva información o datos de los clientes

Ideal para: Profesionales del marketing, diseñadores de UX, equipos de producto y estrategas empresariales que necesitan crear información visual detallada para mejorar la interacción y la conversión.

📚 Lee también: Cómo comercializar tus productos a los millennials

15. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento y gestione los clientes potenciales, las ofertas y el progreso con la plantilla de canalización de ventas de ClickUp

Gestionar eficazmente las oportunidades de ventas es clave para cerrar acuerdos más rápidamente y aumentar los ingresos. La plantilla de canal de ventas de ClickUp ofrece una vista estructurada de todo el embudo de ventas, lo que facilita el seguimiento de los acuerdos, las fases de los clientes potenciales, los puntos de contacto y las conversiones.

Permiten a los equipos de ventas visualizar su cartera de proyectos en varias vistas (Lista, Tablero o Calendario), realizar un seguimiento del estado de los clientes potenciales y garantizar que no se pierda ninguna oportunidad. La plantilla también se integra con herramientas de CRM, lo que permite mantener todos los datos de los clientes en un solo lugar, facilitar la priorización de los clientes potenciales de alto valor y optimizar los flujos de trabajo.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Proporcione a su equipo visibilidad completa del recorrido de cada cliente potencial, al tiempo que destaca el margen de mejora del contenido y la comunicación

Identifique en qué fases del proceso de ventas falta contenido o material de apoyo

los formularios y los paneles de ClickUp Gestiona la divulgación, los seguimientos y los flujos de trabajo personalizados integrando las tareas

Realice un seguimiento de las asignaciones de representantes, los valores de los acuerdos y el estado del proceso con filtros

Ideal para: Equipos de ventas, profesionales de desarrollo empresarial y directores de operaciones de ingresos que gestionan acuerdos y la progresión de clientes potenciales, al tiempo que coordinan con el departamento de marketing para habilitar contenidos.

16. Plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualice y correlacione el contenido con su buyer persona con la plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp

Comprender cómo interactúan los clientes con tu marca es fundamental para ofrecer mejores experiencias. La plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp es una herramienta estratégica para visualizar cómo interactúan los clientes con tu marca en cada fase, desde el descubrimiento y la consideración hasta la compra y la recomendación.

Esta información ayuda a los equipos de marketing, ventas y productos a adaptar el contenido y los mensajes de forma más eficaz. En consecuencia, ofrece una mejor experiencia al usuario y campañas específicas basadas en patrones de comportamiento reales.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Documente los puntos débiles, las motivaciones, las emociones y los tipos de contenido preferidos en cada paso

Acceda a información basada en datos para perfeccionar las interacciones con los clientes y aumentar la satisfacción

Fomenta la colaboración entre departamentos para alinear los equipos de marketing, ventas y soporte

Informa sobre el contenido, la experiencia de usuario y las estrategias de soporte con información centrada en el usuario

Ideal para: Gerentes de experiencia del cliente, equipos de marketing y estrategas empresariales que desean optimizar las interacciones con los clientes y mejorar la lealtad a la marca basándose en una experiencia integral del cliente.

17. Plantilla de mapeo de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Divida proyectos complejos en tareas manejables con la plantilla de mapeo de proyectos de ClickUp

La plantilla de mapeo de proyectos de ClickUp ayuda a los equipos a dividir grandes iniciativas en partes manejables con conexiones claras, organizando tareas, dependencias y flujos de trabajo de manera eficiente. Ofrece una estructura visual para definir las metas del proyecto, las subtareas, las responsabilidades del equipo y los hitos clave.

Con funciones como estados personalizados, cronogramas visuales y paneles colaborativos, esta plantilla facilita el seguimiento del progreso, la asignación de recursos y el ajuste de los cronogramas según sea necesario. Ya sea que estés gestionando el lanzamiento de un producto o una iniciativa de marketing a largo plazo, esta plantilla mantiene a todos en la misma página.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Utilice eficazmente la plantilla para la colaboración interfuncional o los lanzamientos con múltiples partes móviles

Asigne la propiedad y los cronogramas a las tareas dentro de cada rama del proyecto

Personaliza las dependencias de las tareas para mantener los proyectos en marcha y evitar cuellos de botella

Utilice cronogramas integrados y diagramas de Gantt para realizar un seguimiento del progreso y ajustar los planes fácilmente

Ideal para: Gerentes de proyectos, jefes de equipos de marketing y especialistas en operaciones que necesitan coordinar tareas, cronogramas y metas para un proyecto de manera eficiente.

18. Plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realiza un seguimiento de cada fase del flujo de trabajo de producción de vídeos con la plantilla detallada de producción de vídeos de ClickUp

Desde la lluvia de ideas hasta la edición final, la producción de vídeos implica múltiples partes móviles. La plantilla de producción de vídeo de ClickUp simplifica este proceso al proporcionar un flujo de trabajo estructurado para gestionar guiones, listas de tomas, calendarios de edición y aprobaciones. Guía a los equipos a través de todas las fases, desde la planificación previa a la producción y la redacción del guión hasta el casting, el rodaje y la edición posterior a la producción.

La plantilla es compatible con la colaboración entre equipos (redactores, editores, diseñadores y productores) al proporcionar una estructura compartida para revisiones, activos y plazos. Es ideal para mantener los estándares creativos y cumplir con los calendarios de lanzamiento.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Utilice la gestión centralizada del flujo de trabajo para la preproducción, el rodaje y la edición

Realice un seguimiento de los plazos con vistas de calendario integradas para garantizar la entrega a tiempo

Enlace material de archivo, archivos de audio y aprobaciones directamente a las tareas

Reduzca los malentendidos mediante flujos de trabajo y puntos de control definidos

Ideal para: Productores de vídeo, creadores de contenido y equipos de marketing que gestionan la creación de contenido de vídeo para la narración de historias de marca, anuncios o redes sociales.

💡 Consejo profesional: El elemento fundamental que sustenta todas las iniciativas de marketing online es el contenido. Un plan exhaustivo de gestión del marketing de contenidos puede marcar la diferencia a la hora de ganar en este espacio.

19. Plantilla de perfiles de usuario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Alinea la estrategia de contenido con el recorrido del comprador utilizando la plantilla de perfiles de usuario de ClickUp

Comprender a tu público objetivo es la base de una estrategia de marketing exitosa. La plantilla de perfiles de usuario de ClickUp ayuda a los equipos a definir perfiles detallados de compradores mediante la organización de información clave, como datos demográficos, intereses, puntos débiles y patrones de comportamiento.

Con esta plantilla, los profesionales del marketing, los equipos de productos y los estrategas de contenido crean perfiles de usuario estructurados que se alinean con el recorrido del cliente. Estos perfiles ayudan a los equipos a desarrollar contenido, productos y campañas específicos que resuenan en tipos de usuarios concretos.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Añade detalles clave, visualiza segmentos de audiencia y perfecciona tus esfuerzos de marketing con secciones personalizables

Cree perfiles claros y basados en investigaciones para sus segmentos de audiencia

Alinee los equipos de marketing, producto y ventas en torno a una comprensión compartida de la audiencia

Enlace el contenido y las estrategias de producto con las necesidades reales de los usuarios

Ideal para: Gestores de productos y diseñadores de UX que desean crear estrategias altamente específicas mediante una mejor comprensión de su base de clientes.

20. Plantilla para mapear contenido de perfiles de usuarios, de Miro

vía Miro

Si eres un pensador visual, la plantilla Tablero de mapeo de contenido de Miro te cambiará la vida. Esta plantilla interactiva estilo pizarra permite a los equipos hacer lluvias de ideas, estructurar y visualizar ideas de contenido de forma dinámica y flexible.

La plantilla incluye categorías predefinidas para perfiles de compradores, tipos de contenido y fases del embudo de marketing, lo que te ayuda a tener una visión general de tu estrategia de contenido. Tanto si estás correlacionando temas para el blog, planificando secuencias de correo electrónico o diseñando un calendario de redes sociales, esta plantilla mantiene todo organizado y fácil de navegar.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Garantice la relevancia y el compromiso mediante una planificación de contenidos basada en perfiles

Obtenga una panorámica clara de la estrategia de contenido mediante herramientas de mapeo visual

Diríjase a usuarios en diferentes fases del recorrido con una alineación de contenidos basada en fases

Colabora sin problemas para perfeccionar las ideas de contenido entre equipos

Ideal para: Estrategas de marketing, creadores de contenido y profesionales de la experiencia de usuario que buscan optimizar el contenido para diferentes segmentos de audiencia y mejorar la interacción.

21. Plantilla de mapa de contenido de Hojas de cálculo de Google, de Ahrefs

vía Ahrefs

Para los profesionales del marketing basados en datos, la plantilla de mapa de contenido de Hojas de cálculo de Google de Ahrefs ofrece una forma organizada de planificar su estrategia de contenido. Esta plantilla basada en hojas de cálculo te ayuda a crear tu propio mapa de contenido basándote en múltiples factores, como palabras clave objetivo, perfiles de compradores y fases del embudo.

A través de columnas integradas para la intención de búsqueda, el formato del contenido y el público objetivo, esta plantilla facilita la correlación del contenido existente con las distintas fases del recorrido del comprador. Además, la simplicidad del formato de hoja de cálculo permite un amplio acceso al equipo, a la vez que resulta ideal para correlacionar nuevos artículos, actualizar los antiguos y establecer prioridades en función del potencial de búsqueda.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Obtenga un seguimiento fluido del contenido en un formato de hoja de cálculo fácil de usar

Utilice el SEO y la integración de palabras clave para alinear el contenido con la demanda de búsqueda

Asegúrese de que el contenido llegue al público adecuado en el momento adecuado con el mapeo del recorrido del comprador

Obtenga información para medir la eficacia del contenido y el retorno de la inversión mediante herramientas de seguimiento del rendimiento

Ideal para: especialistas en SEO, especialistas en marketing de contenidos y estrategas digitales que utilizan datos de búsqueda para impulsar la planificación y la priorización.

✨ Consejo adicional: Crea perfiles más precisos y basados en la investigación más rápidamente con ClickUp Brain. Este asistente inteligente con IA, integrado en ClickUp, permite a tu equipo: Genere automáticamente borradores de perfiles de usuarios a partir de respuestas a encuestas, entrevistas o comentarios de clientes

Resuma los documentos de investigación de clientes para extraer datos demográficos clave, puntos débiles y comportamientos

Sugiere ideas de contenido adaptadas a las metas, objeciones y fase del recorrido de cada persona

Recomiende los siguientes pasos o tareas para perfeccionar los perfiles de los equipos de marketing, productos y ventas

Analiza y agrupa los comentarios cualitativos para descubrir nuevos segmentos de audiencia Analiza los datos de envío de formularios en tiempo real y obtén información de IA con ClickUp

22. Plantilla para mapear contenido en PDF de HubSpot

vía HubSpot

La plantilla de mapeo de contenido en PDF de HubSpot ofrece un diseño descargable y listo para imprimir que ayuda a los equipos a adaptar los formatos de contenido a las fases del recorrido del comprador. Es especialmente útil para ajustes de talleres, presentaciones a clientes o sesiones de planificación colaborativa.

La plantilla cubre aspectos esenciales de la correlación de contenidos, como la definición de los perfiles objetivo, la identificación de las lagunas de contenido y la creación de un plan para cada fase del recorrido del cliente. Las indicaciones estructuradas evalúan las necesidades y los puntos de contacto de la audiencia para hacer avanzar el contenido adecuado.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Evalúa ideas de contenido dentro de un marco guiado basado en el recorrido del cliente

Fomente debates estratégicos más profundos que vayan más allá de los simples calendarios de contenido

Mejora la alineación entre varios equipos con indicaciones visuales claras

Identifique las fases infrautilizadas o los segmentos de audiencia con información estratégica

Ideal para: Estrategas de marketing, gestores de contenidos y propietarios de empresas que realizan auditorías o planifican campañas.

23. Plantilla de mapa de contenido de SEOClarity

vía seoClarity

La plantilla Content Map de seoClarity utiliza datos de plataformas de análisis y herramientas de investigación de palabras clave para informar una estrategia de contenido priorizada. Incluye columnas para el rendimiento de la página, datos de clasificación, tipo de contenido, fase de la audiencia y frecuencia de actualización.

La plantilla permite a los equipos alinear el rendimiento del contenido con las metas de la empresa y refinar continuamente su estrategia en función de los resultados. Como resultado, es ideal para identificar tanto las oportunidades como el contenido de bajo rendimiento a gran escala.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Audite el contenido existente y marque los elementos que deben actualizarse, eliminarse o reutilizarse

Correlaciona los datos de clasificación y tráfico con la intención y las fases del ciclo de vida

Mantenga una estrategia viva que evolucione con las tendencias de rendimiento

Enlace los datos analíticos con acciones editoriales reales

Ideal para: especialistas en SEO, especialistas en marketing de contenidos y estrategas digitales que gestionan grandes volúmenes de contenido y desean utilizar datos de rendimiento para impulsar la optimización continua del contenido.

Convierta el caos de su contenido en claridad

¡El mapeo de contenidos es más que una simple estrategia! Es la columna vertebral de un plan de marketing de contenidos eficaz.

Pero el verdadero reto del proceso reside en la ejecución: colaborar a la perfección, realizar un seguimiento del progreso y adaptarse a las prioridades cambiantes.

Ahí es donde ClickUp marca la diferencia. Esta app, aplicación para el trabajo diario, ayuda a simplificar los flujos de trabajo, centralizar los activos de contenido y mantener a todos en la misma página.

Ya sea que esté planificando calendarios de contenido, realizando un seguimiento del rendimiento del contenido o gestionando los comentarios de las partes interesadas, ClickUp le ofrece la flexibilidad y la estructura que necesita para convertir su estrategia de marketing de contenido en acción.

¿Estás listo para organizar, optimizar y ampliar tus esfuerzos en materia de contenido? ¡Prueba ClickUp hoy mismo!

Preguntas frecuentes

¿Cómo crear un mapa de contenidos?

Crear un mapa de contenido implica organizar visualmente tus ideas, temas y formatos de contenido para alinearlos con las necesidades de tu público y las fases de su recorrido. Empieza por identificar tus personas objetivo y trazar el recorrido del comprador (concienciación, consideración, decisión). A continuación, haz una lluvia de ideas sobre los temas de contenido que abordan cada fase y asígnalos a la persona y la fase del recorrido adecuadas. Utiliza una plantilla de mapeo de contenido o una herramienta como la plantilla de plan de contenido de ClickUp para estructurar tus ideas, asignar responsabilidades y establecer plazos.

¿Existe una plantilla de mapa conceptual en Word?

Microsoft Word no tiene una plantilla de mapa conceptual integrada, pero puedes crear una fácilmente utilizando las funciones «Figuras» y «SmartArt». Simplemente inserta un documento en blanco, ve a «Insertar» y elige «SmartArt» o «Figuras» para dibujar nodos y líneas de conexión. También hay plantillas de mapas conceptuales descargables disponibles en línea que puedes abrir y editar en Word.

¿Qué es un mapa de contenido?

Un mapa de contenido es un marco visual que conecta los temas, formatos y canales de distribución de su contenido con segmentos específicos de la audiencia y fases del recorrido del comprador. Su propósito es garantizar que cada pieza de contenido que cree sirva a una meta estratégica, ya sea aumentar la conciencia, nutrir a los clientes potenciales o impulsar las conversiones. Los mapas de contenido ayudan a los especialistas en marketing y a los creadores de contenido a identificar brechas, evitar duplicaciones y entregar el mensaje correcto a la audiencia adecuada en el momento oportuno.