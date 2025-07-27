Plantillas gratuitas para planificar vídeos y estructurar tus grabaciones como un profesional

La toma puede ser perfecta, pero no se ve el caos detrás de la lente: cables por todas partes, planes que cambian a cada minuto y alguien gritando porque falta un guion.

Y dado que el 73 % de los profesionales del marketing de vídeo crean contenidos como vídeos explicativos, la demanda de imágenes rápidas y pulidas es más alta que nunca. Pero esa calidad no surge por arte de magia en el plató, sino que comienza con una preparación inteligente.

Una de las herramientas más infravaloradas en tu producción es una plantilla de planificación de vídeo (además de tu cámara, por supuesto). Analicemos plantillas de planificación de vídeo sencillas y gratuitas que te ayudarán a estructurar tus rodajes sin complicaciones.

Tanto si eres un creador en solitario como si lideras un equipo, estas plantillas gratuitas de planificación de vídeos te ayudarán a mantenerte organizado y preparado para cualquier imprevisto que surja durante el rodaje.

¿Qué son las plantillas de planificación de vídeos?

Las plantillas de planificación de vídeo te ayudan a organizar y gestionar tu producción de vídeo. En ellas se describe todo lo que necesita tu proyecto para que tu vídeo cobre vida, como el guion, la lista de tomas, el calendario de producción y las responsabilidades del equipo.

Considérelas como su plan para una producción con intentos correctos. Al crear un vídeo de YouTube, un anuncio o una producción a gran escala, estas plantillas mantienen todo organizado y garantizan que no se pase nada por alto.

Desde guiones gráficos hasta hojas de llamada, hay plantillas que se adaptan a tus necesidades. Ahorran tiempo, reducen el estrés y te ayudan a realizar una grabación más fluida de principio a fin. Así que, si estás cansado del caos de última hora, una buena plantilla gratuita es tu nueva mejor amiga.

¿Qué hace que una plantilla de planificación de vídeo sea buena?

Una buena plantilla de planificación de vídeo es clara, organizada y fácil de usar. Cubre todos los aspectos esenciales de la producción de contenido de vídeo, como el guion, la lista de tomas, el cronograma y las responsabilidades del equipo.

Calendario de producción detallado: Incluye un cronograma completo y se puede personalizar para varios tipos de vídeo (por ejemplo, publicaciones cortas en redes sociales, películas completas)

Define roles claros para cada miembro del equipo

Ofrece un espacio para supervisar el equipo, los accesorios y las ubicaciones de rodaje

Diseño de plantilla limpio, sencillo y fácil de usar. Debe ser fácil de actualizar según sea necesario y visualmente claro para evitar confusiones durante la producción.

Documento compartible que actúa como un hub para la coordinación y actúa como un hub para la coordinación y la comunicación del equipo. Mejora la colaboración para garantizar una producción de vídeo fluida y profesional

17 plantillas de planificación de vídeo

¿Listo para planificar tu rodaje de vídeo?

Hemos recopilado nuestras plantillas gratuitas favoritas para planificar vídeos. Cada una tiene secciones clave, elementos imprescindibles y flexibilidad integrada para adaptarse a cualquier proyecto, grande o pequeño.

Antes de que se enciendan las luces y la cámara, ¡planificamos!

1. Plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organice fácilmente cada paso del rodaje con la plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Los proyectos de vídeo pueden convertirse en un caos, con ideas volando en todas direcciones, cronogramas que se descuidan y trabajo disperso por todo el tablero. Ahí es donde entra en juego la plantilla de producción de vídeo de ClickUp. Organiza las tareas, los plazos y las actualizaciones del equipo en un espacio limpio y fácil de navegar.

Piensa en ello como tu asistente de producción de vídeo integrado. Describe claramente el proceso para tu equipo, desde la lluvia de ideas hasta la edición final. Te permite mantenerte al día, sincronizado y disfrutar del proceso creativo.

Las funciones clave de esta plantilla le permiten:

Realice un seguimiento del progreso mediante estados personalizados como «Guion», «Rodaje», «Revisión» y «Montaje final»

Asigne tareas con fechas límite, prioridades y dependencias integradas

Visualice su cronograma con el Calendario de ClickUp, las vistas Cronograma y el Gráfico de Gantt de ClickUp

Colabora en tiempo real con comentarios en las tareas, documentos de ClickUp y pizarras

Personalice la plantilla con campos personalizados, etiquetas y potentes automatizaciones

🔑 Ideal para: Equipos o creadores que necesitan un lugar central para gestionar proyectos de vídeo de forma eficiente.

🪄 Consejo adicional: Usar la plantilla de producción de vídeo de ClickUp con ClickUp Brain es como tener un par de manos extra en tu equipo. Supongamos que estás creando tu próximo proyecto de vídeo: solo tienes que abrir una tarea como «Guion de YouTube - Episodio 5» y pedir a ClickUp Brain que redacte un borrador rápido basado en tus episodios anteriores. ¡Aquí tienes un ejemplo de Juego de Tronos! Aproveche las capacidades de IA de ClickUp Brain para escribir sus guiones de vídeo

2. Plantilla de cronograma de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualice y programe todo el cronograma de producción de vídeo con la plantilla de cronograma de producción de vídeo de ClickUp

Más allá de la creatividad, los proyectos de vídeo necesitan estructura. Y la plantilla de cronograma de producción de vídeo de ClickUp es tu as en la manga. Te ofrece una vista clara y basada en el tiempo de tu flujo de trabajo de producción. Desde la redacción del guion hasta la posproducción, verás todas las tareas, miembros y plazos correlacionados en un cronograma claro y personalizable.

También mantiene a tu equipo conectado y garantiza que el día de la grabación transcurra sin problemas. Además, con una lista de contactos compartida, puedes ponerte en contacto rápidamente con la persona adecuada cuando surgen problemas durante la producción.

Los elementos clave de esta plantilla le ayudarán a:

Cree cronogramas de producción detallados con las vistas Cronograma y (diagrama de) Gantt, que se pueden arrastrar y soltar

Ajuste los cronogramas al instante cuando cambien las fechas de rodaje o los plazos de entrega

Amplíe o reduzca su calendario para planificar día a día o varias semanas

🔑 Ideal para: Creadores, equipos de producción de vídeo y gestores que necesitan visualizar un plan de acción para mantener sus proyectos en marcha.

🪄 Consejo útil: Graba y comparte vídeos rápidos de pantalla con ClickUp Clips para explicar tus decisiones de diseño o dar tu opinión sin tener que escribir nada.

3. Plantilla de producción de vídeo de YouTube de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona la producción de YouTube con un flujo de trabajo de contenido sencillo e integrado con la plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp

¿Pasas rápidamente de la propuesta del proyecto a la ejecución? La plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp está diseñada para organizar todo el proceso de producción de vídeos, de principio a fin. Esta plantilla simplifica la gestión de tareas con flujos de trabajo de producción personalizables, lo que garantiza una colaboración fluida y unos resultados coherentes.

Es fácil de usar, por lo que puede involucrar a todo el mundo, desde los becarios hasta los jefes de proyecto, para cumplir con los plazos.

La plantilla le permite:

Organice las tareas en fases, como «Concepto», «Edición» y «Publicación final»

Personalice la plantilla con campos como «Guionista», «Título del vídeo» y «Palabras clave»

Asigne tareas, establezca prioridades y utilice comentarios para mejorar la comunicación del equipo

🔑 Ideal para creadores de YouTube, equipos de producción y agencias que desean organizar el proceso de producción de vídeos y mejorar la colaboración en equipo.

👀 ¿Sabías que YouTube cuenta con más de 2700 millones de usuarios activos al mes, lo que lo convierte en el segundo sitio web más visitado del mundo, solo por detrás de Google? Esta inmensa base de usuarios subraya el alcance y la influencia sin igual de la plataforma en el mundo digital.

4. Plantilla de planificación y producción de YouTube de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Explora y organiza el proceso de creación de contenido con la plantilla de planificación y producción de YouTube de ClickUp

Mantener un calendario coherente en YouTube puede resultar abrumador. Las ideas se acumulan, los plazos se incumplen y el contenido se atasca en la producción. La plantilla de planificación y producción de YouTube de ClickUp ayuda a poner orden en el caos.

Te ofrece una forma clara de estructurar tu proceso de planificación, producción y gestión de vídeos para que puedas centrarte en la creación. Esta plantilla te permite:

Utilice un espacio centralizado para intercambiar ideas, categorizar y priorizar conceptos de vídeo

Asigne tareas a los miembros del equipo, establezca plazos y realice un seguimiento de las contribuciones

Integra herramientas de análisis para evaluar el rendimiento de los vídeos

Desarrolle y ejecute planes de promoción, incluyendo campañas en redes sociales y colaboraciones, para maximizar el alcance de los vídeos

🔑 Ideal para: Creadores de YouTube, productoras y agencias que buscan optimizar su flujo de trabajo de producción de vídeo y mejorar la colaboración.

💡 Consejo profesional: Reutiliza tu guion de YouTube en publicaciones en redes sociales, introducciones de blogs o avances de podcasts. Una buena plantilla de planificación permite que un vídeo alimente múltiples contenidos sin esfuerzo adicional. Y no olvides anotar ideas para tus proyectos futuros mientras la inspiración está fresca.

5. Plantilla de miniaturas de YouTube de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Diseña y gestiona imágenes destacadas con la plantilla de miniaturas de YouTube de ClickUp

¿Sueles pensar que diseñar miniaturas lleva más tiempo que editar el vídeo en sí? La plantilla de miniaturas de YouTube de ClickUp te ayuda a organizar mejor este proceso. Te ofrece una forma clara y organizada de planificar, diseñar y gestionar tus miniaturas para que sean coherentes, llamativas y fáciles de producir.

Con esta plantilla, puedes:

Utilice estados personalizados como «Pendiente», «En curso» y «Completada» para realizar un seguimiento del progreso de cada miniatura

Utilice diferentes campos personalizados, como «Aprobación de miniaturas», «Diseñador» y «Progreso del diseño», para almacenar información clave sobre cada miniatura

Acceda a cuatro vistas, incluyendo «Resumen en miniatura», «Lista en miniatura», «Guía de inicio» y «Tablero de producción», para mantener la información organizada y fácilmente accesible

🔑 Ideal para: Creadores de YouTube, equipos de marketing de vídeo y profesionales del diseño que buscan optimizar su flujo de trabajo de creación de miniaturas y aumentar el conocimiento de la marca.

👀 ¿Sabías que...? El 90 % de los vídeos con mejor rendimiento en YouTube utilizan miniaturas personalizadas. Una miniatura atractiva puede aumentar significativamente la visibilidad y el interés por tu vídeo.

6. Plantilla de plan de contenido de YouTube de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualice y gestione una programación de YouTube con la plantilla de plan de contenido de YouTube de ClickUp

Las prisas de última hora para encontrar ideas para vídeos pueden ralentizar todo tu calendario de contenidos y tu creatividad. La plantilla de plan de contenido para YouTube de ClickUp te libera de esa presión al ofrecerte una forma clara y organizada de planificar, realizar el seguimiento y gestionar tu contenido de YouTube con antelación.

Está diseñada para ayudarte a cumplir los plazos y mantener el flujo de ideas en un entorno de trabajo fácil de usar.

Con esta plantilla, puedes:

Acceda a diferentes vistas, como Calendario, Lista y Tablero, para mantener toda la información organizada

Utilice funciones potentes como el control de tiempo, las etiquetas y las advertencias de dependencia para gestionar el proceso de creación de contenido

Utilice campos personalizados para añadir y supervisar KPI clave de marketing de contenidos , como vistas, tiempo de visualización y compromiso

🔑 Ideal para: Creadores de YouTube, equipos de marketing de contenidos y estrategas que buscan optimizar su flujo de trabajo de planificación de contenidos y mantener un calendario de publicación coherente.

🧠 Dato curioso: Algunos YouTubers graban temporadas enteras en un solo fin de semana, porque nada dice «estrategia de contenido» como un maratón de 48 horas alimentado con cafeína. ¡Un creador incluso consiguió grabar cuatro vídeos en solo tres horas!

7. Plantilla de YouTube de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Simplifica la planificación y ejecución de contenido en YouTube con la plantilla de YouTube de ClickUp

Crear contenido excelente para YouTube requiere mucho más que pulsar el botón de grabar: se necesita una planificación sólida, una coordinación exhaustiva y un flujo de trabajo transparente. La plantilla de YouTube de ClickUp te ayuda a gestionarlo todo en un espacio organizado.

Con flujos de trabajo personalizables y herramientas de colaboración integradas, mantiene tu proceso de contenido fluido, eficiente y sin estrés. Te ayuda a:

Utilice estados personalizados como «Abierto», «En discusión», «Final» y «Rechazado» para supervisar el recorrido de cada vídeo desde su concepción hasta su publicación

Utilice campos personalizados como «Lista de reproducción», «Grabado», «Estado de publicación», «Categoría» y «URL» para gestionar y clasificar sus vídeos

Acceda a diferentes vistas, como «Lista de reproducción de ClickTips», «20 vídeos», «Calendario de subida» y «Vista Lista» para organizar y realizar el seguimiento de su canal de contenidos

🔑 Ideal para: Creadores de YouTube y equipos de marketing que necesitan una forma estructurada de gestionar los flujos de trabajo de producción de vídeo mientras colaboran en los plazos y las estrategias de contenido.

💡 Consejo profesional: Incluye siempre una llamada a la acción (CTA) en tus planes de vídeo, ya sea para pedir a los espectadores que den a «Me gusta», se suscriban o comenten. Puedes escribir estas CTA previamente en la plantilla para consultarlas fácilmente durante la grabación.

8. Plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Demuestre su profesionalidad con una factura de producción de vídeo lista para enviar a sus clientes con la plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp

Terminar el rodaje, clavar la edición y enviar el montaje final es solo el punto de partida. Ahora viene la parte menos divertida: crear una factura sensata. La plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp elimina las conjeturas de la facturación y te ayuda a cobrar más rápido sin prisas de última hora.

Está diseñada específicamente para profesionales del vídeo, por lo que cada sección habla su idioma. Los elementos clave de esta plantilla le permiten:

Calcula automáticamente los totales de días de rodaje, horas de edición, alquiler de equipos y mucho más

Divida los servicios en secciones de preproducción, producción y posproducción

Utilice etiquetas inteligentes para realizar un seguimiento del estado de las facturas, como «Enviada», «Pagada» o «Vencida»

Duplique plantillas para clientes habituales o trabajos repetitivos

🔑 Ideal para: Videógrafos autónomos, editores de vídeo y equipos de producción que desean una forma sencilla y repetible de facturar cada fase del proyecto.

Rehab M., responsable de preproducción en una pequeña empresa, afirma:

Lo que también me encanta es la posibilidad de automatizar la mayoría de mis tareas diarias. Tenemos un proceso complejo para la producción de vídeos que involucra a varias personas en diferentes fases del proceso, varias rondas de revisión, y cada entrega tiene su propio plazo. Puedo optimizar todo esto utilizando las automatizaciones disponibles en ClickUp, manteniendo todo bajo control... Una de las principales cosas que nos ayuda a resolver es el cálculo del coste de nuestros proyectos. Nuestro principal coste es el de RR. HH. y, gracias a la función de seguimiento del tiempo, podemos determinar el coste total de un proyecto consolidando las entradas de todos los implicados. Al poder configurar varias listas dentro de una carpeta, también podemos desglosar el coste de un proyecto por fases (tal y como se muestra en la lista).

9. Plantilla de producción de podcasts de vídeo/audio de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organice la producción de sus podcasts con un flujo de trabajo visual con la plantilla de producción de podcasts de vídeo/audio de ClickUp

La gestión de un podcast puede convertirse rápidamente en una tarea intensa. Entre la búsqueda de invitados, la programación y el seguimiento del progreso de cada episodio, es fácil perder la claridad sin un sistema estructurado.

La plantilla de producción de podcasts de vídeo/audio de ClickUp te ayuda a poner orden en el proceso. Con un flujo de trabajo de producción sencillo y un diseño fácil de usar, siempre sabrás qué está terminado, qué es lo siguiente y quién se encarga de qué, para que tus episodios avancen sin caos.

Esta plantilla te ayuda a:

Organice los envíos de los invitados, la programación y los contactos de la lista de deseos en un solo espacio

Planifique su calendario de lanzamientos de forma visual con vistas de calendario integradas

Automatice tareas repetitivas, como recordatorios para la recopilación de activos o actualizaciones de estado

🔑 Ideal para: Podcasters que se encargan de la contratación de invitados, la planificación y el proceso de producción internamente y desean un sistema sencillo y fiable para estar al tanto de cada episodio.

🧠 Dato curioso: Jeremy Pope, actor y cantante polifacético, graba su música en su armario. A pesar del desorden ocasional de trajes y pelucas, el armario le sirve de estudio de grabación.

10. Plantilla de diseño gráfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Simplifique el flujo de trabajo de diseño y manténgase al día con la plantilla de diseño gráfico de ClickUp

Los proyectos de diseño pueden acumularse rápidamente, especialmente cuando hay que revisar comentarios, archivos y plazos. Sin un sistema claro, es difícil que todo funcione sin problemas.

La plantilla de diseño gráfico de ClickUp organiza tu proceso creativo. Te ayuda a gestionar cada paso, desde los formularios de admisión hasta las revisiones y aprobaciones finales, sin el caos de ir y venir.

Las funciones clave le permiten:

Organice su flujo de trabajo con fases predefinidas para resúmenes, borradores, revisiones y entregas

Centralice todos los detalles del proyecto, los activos creativos y los comentarios en un único entorno de trabajo

Personaliza los estados y campos de las tareas para que se adapten a tu proceso de diseño

Colabora con clientes y miembros del equipo mediante comentarios en tiempo real y herramientas de revisión

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos o equipos creativos internos que desean un sistema limpio y organizado para mantener los proyectos en marcha.

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de explicar los cambios de diseño con largos correos electrónicos? Utiliza ClickUp Clips para grabar vídeos cortos en los que revisas el proceso de revisión. Es mucho más rápido que escribir todo y ayuda a evitar confusiones. Además, tu cliente o compañero de equipo puede volver a ver el vídeo en cualquier momento.

11. Plantilla de guion gráfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Transforme su visión creativa en realidad con la plantilla de guion gráfico de ClickUp

Intentar mantener tu guion gráfico organizado en diferentes herramientas o plataformas puede generar confusión y hacer que se pierdan detalles. La plantilla de guion gráfico de ClickUp resuelve este problema al proporcionar un único espacio de pizarra centralizado para visualizar, planificar y realizar un seguimiento impecable de tus proyectos creativos.

Te permite reorganizar, mezclar y dar vida a tus escenas. ¿Lo mejor? Con la colaboración de ClickUp, tu equipo puede trabajar en ello desde cualquier parte del mundo.

Esta plantilla te ayuda a:

Organice los recursos visuales y las ideas en un único espacio de fácil acceso

Trabaje con los miembros del equipo en tiempo real para compartir comentarios y realizar ediciones

Realice un seguimiento del progreso de cada escena y ajuste los cronogramas cuando sea necesario

🔑 Ideal para: Equipos creativos de cine, desarrollo de videojuegos y marketing que buscan una forma organizada de gestionar su proceso de creación de guiones gráficos.

12. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica, crea y programa contenidos sin esfuerzo con la plantilla de calendario de contenidos de ClickUp

¿Gestionas múltiples contenidos en varios canales? Es un delicado baile en el que hay que equilibrar una docena de piezas en movimiento a la vez. La plantilla de calendario de contenidos de ClickUp organiza tu flujo de contenidos, manteniendo todo en una sola vista para que tu equipo pueda mantenerse alineado y centrado en los plazos.

Esta plantilla facilita la planificación, la creación y la programación de contenidos, garantizando la coherencia y la entrega puntual.

Las funciones clave le ayudan a:

Realice un seguimiento de los plazos y las próximas publicaciones con la vista Calendario de ClickUp

Colabora en tiempo real con funciones de comentarios y aprobación

Personalice los flujos de trabajo para que se adapten a su proceso de creación de contenido

🔑 Ideal para: equipos de marketing, gestores de redes sociales y creadores de contenido que buscan un enfoque estructurado para planificar y publicar contenido.

📮 Información de ClickUp: El 30 % de los trabajadores se ciñen al horario establecido, pero el 27 % trabaja regularmente horas extras y el 19 % no tiene un horario fijo. Cuando el trabajo es impredecible, ¿cómo se puede realmente fichar la salida? La programación automatizada de tareas en el Calendario de ClickUp puede aportar más estructura incluso a los horarios más impredecibles. Planifica tu semana, establece un horario de trabajo fijo y automatiza los recordatorios para cerrar sesión, ¡porque tu tiempo debe ser tuyo!

13. Plantilla de plan de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Estructura todo el proceso de contenido en un solo lugar con la plantilla de plan de contenido de ClickUp

¿Caos en los contenidos? No bajo tu supervisión. La plantilla de plan de contenidos de ClickUp ofrece a los equipos de marketing un espacio claro para correlacionar la estrategia, asignar tareas y realizar un seguimiento de los plazos, sin confusiones.

Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas para el blog, gestionando propuestas, gestionando comentarios o revisando análisis, ClickUp para equipos de gestión de proyectos de marketing lo mantiene todo conectado. Convierte la planificación general en pasos prácticos, involucra a las partes interesadas con comentarios y supervisa el rendimiento en tiempo real, todo en un solo lugar.

Se acabó el tener que saltar entre documentos, correos electrónicos u hojas de cálculo. Solo creación de contenido organizado y acorde con la marca para su público objetivo. Esta plantilla le ayuda a:

Divida el proceso de creación de contenido en tareas más pequeñas y manejables, y asígnelas a los miembros del equipo

Utilice vistas personalizadas, como el Calendario de contenidos y el Tablero de aprobaciones, para organizar su flujo de trabajo

Añada campos personalizados como «Escritor», «Palabras clave» y «Tipo de contenido» para un mejor seguimiento

🔑 Ideal para: Creadores de contenido, especialistas en marketing y equipos que desean una forma detallada y organizada de planificar y ejecutar su estrategia de contenido en varias campañas.

14. Plantilla de gestión de contenidos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organice y gestione su proceso de creación de contenidos con la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp

La gestión de contenidos en múltiples canales, plazos y equipos puede convertirse rápidamente en un caos sin un sistema unificado. La plantilla de gestión de contenidos de ClickUp elimina esta complejidad al proporcionar un espacio centralizado para la creación, aprobación y publicación de contenidos.

Esta plantilla le permite:

Utilice estados personalizados como «En revisión», «Concepto» y «En espera» para supervisar el progreso del contenido

Añada campos personalizados, como «Presupuesto», «Canal» y «Tipo de tarea de marketing», para realizar un seguimiento detallado

Elige entre diferentes vistas, como Tablero, Lista, Cronograma y Gantt, para visualizar tu flujo de trabajo

🔑 Ideal para: Creadores de contenido, especialistas en marketing y equipos que buscan una solución para gestionar y optimizar su proceso de creación de contenido.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para propuestas presupuestarias en Excel y ClickUp

15. Plantilla de plan de proyecto creativo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Desenreda los flujos de trabajo creativos con la plantilla de plan de proyectos creativos de ClickUp

Los proyectos creativos a menudo se enfrentan a cambios en los cronogramas, comentarios dispersos y retrasos en las aprobaciones. La plantilla de plan de proyectos creativos de ClickUp lo reúne todo, ayudando a los equipos a organizar las fases, asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso sin perder el ritmo.

Con esta plantilla, puedes:

Planifique proyectos en distintas fases, como la redacción del briefing creativo , la planificación, la producción y la revisión

Asigne responsables, realice un seguimiento del estado y gestione las fechas límite con campos personalizados y etiquetas

Visualice el progreso a través de las vistas Cronograma, Tablero y Calendario

Simplifique las aprobaciones y los traspasos con flujos de trabajo de producción estructurados y actualizaciones de estado

🔑 Ideal para: equipos creativos que gestionan campañas, vídeos, recursos de diseño o proyectos de producción de varios pasos.

16. Plantilla de guía de estilo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Elimine la inconsistencia de la marca con la plantilla de guía de estilo de ClickUp

¿Estás cansado de que los miembros de tu equipo utilicen fuentes obsoletas, logotipos incorrectos o colores que chocan entre sí? La plantilla de guía de estilo de ClickUp centraliza todas las directrices de tu marca, lo que facilita que todos sigan las mismas reglas y presenten una imagen unificada.

Con esta plantilla, podrás:

Describa el uso del logotipo, los colores del kit de marca , las fuentes y la voz en un único documento organizado

Mantenga los archivos de diseño, los ejemplos y las referencias fácilmente accesibles para todas las partes interesadas

Utilice documentos, páginas anidadas y enlaces para estructurar su guía de forma clara y ordenada

🔑 Ideal para: equipos de marketing, diseño o marca que buscan una única fuente de información para aumentar el conocimiento de la marca.

17. Plantilla de guion para podcasts de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Estructura los episodios con un guion de podcast claro y reutilizable con la plantilla de guion de podcast de ClickUp

Improvisar un podcast puede parecer divertido, hasta que se produce una pausa incómoda, se olvida un punto de la conversación o se divaga sobre un tema que no viene al caso. La plantilla de guion para podcasts de ClickUp te ayuda a estructurar tus episodios desde la introducción hasta la despedida, para que mantengas la concentración, suenes profesional y mantengas el interés de tus oyentes.

La plantilla ofrece:

Divida su episodio en introducción, debate principal, preguntas y respuestas con invitados y conclusión

Añade notas de sincronización y puntos de conversación para no perderte ni un detalle

Colabora con copresentadores o productores directamente en el documento para perfeccionar el guion

Mantén todo organizado con esquemas reutilizables para diferentes formatos de episodios

🔑 Ideal para: Podcasters que desean un guion claro y colaborativo para guiar sus episodios y ofrecer un contenido coherente y atractivo.

🧠 Dato curioso: El podcast Pepperoni Pizza Dreams de Julie Gauthier ayuda a los oyentes a conciliar el sueño leyendo menús de restaurantes. Desde Houston hasta Melbourne, la gente se queda dormida con los relajantes sonidos de las descripciones y los precios de los platos. ¿Quién diría que susurrar sobre comida era la clave para dormir bien por la noche?

Del guion a la pantalla: planifíquelo correctamente con ClickUp

Ya sea que estés planificando contenido para YouTube, gestionando guiones de podcasts, diseñando miniaturas o enviando facturas, ClickUp te respalda. No es solo una pieza del rompecabezas, sino que cubre todo el flujo de trabajo creativo.

¿Necesitas correlacionar tu próximo proyecto de vídeo con IA? Terminado. ¿Quieres crear miniaturas llamativas? Fácil. ¿Listo para realizar el seguimiento de los pagos de tu brillante trabajo? También hay una plantilla para eso.

Sea cual sea tu proceso, ClickUp te ayuda a mantenerlo todo organizado, creativo y en marcha.

¿Por qué no subir de nivel? Regístrese hoy mismo en ClickUp y transforme su trabajo, porque incluso las mejores ideas necesitan un gran plan para llegar lejos