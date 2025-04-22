11 plantillas gratuitas para el seguimiento del progreso de proyectos para la gestión de proyectos

Crear una hoja de ruta para un proyecto es solo la mitad del trabajo: ¡el verdadero trabajo comienza cuando pones tu plan en marcha!

No hay nada peor que poner todo tu corazón y tu alma en la preparación de un proyecto, solo para ver cómo se desmorona debido a un mal seguimiento. Por eso es tan importante un seguimiento eficaz de los proyectos en la gestión de proyectos. Pero es más fácil decirlo que hacerlo.

No solo supervisas la finalización de la hoja de ruta de tu proyecto, sino que también gestionas a los miembros del equipo, las tareas, las dependencias, las partes interesadas, los recursos, el presupuesto y mucho más. 😵‍💫

Incluso los gestores de proyectos más experimentados necesitan toda la ayuda posible en este ámbito, y por eso las plantillas de seguimiento de proyectos son tan útiles (y ahorran tanto tiempo) a la hora de entregar proyectos de alta calidad con facilidad y eficiencia.

Al igual que no hay dos proyectos o equipos iguales, cada plantilla de seguimiento de proyectos tiene sus propias características únicas. En muchos sentidos, ¡esto es algo positivo! Garantiza que haya una plantilla para todos los usuarios. El reto es encontrar la que realmente se adapte a sus necesidades.

Las funciones, el precio, el software, el sector y los requisitos son factores decisivos a la hora de elegir tu plantilla de seguimiento de proyectos. Por suerte, hemos tenido todo eso en cuenta al elaborar esta lista para ti.

Sigue leyendo para obtener más información sobre las ventajas y las cualidades esenciales de las mejores plantillas de seguimiento de proyectos, y accede a 11 de los mejores ejemplos para cualquier equipo.

¿Qué es una plantilla de seguimiento del progreso de proyectos?

Incluso para los gestores de proyectos con experiencia, las plantillas de gestión de proyectos son esenciales para ahorrar un tiempo valioso sin sacrificar la integridad de su proyecto.

Una plantilla de seguimiento de proyectos es un modelo predefinido que ayuda a los gestores a supervisar eficazmente los flujos de trabajo y el progreso de los proyectos. Las mejores plantillas complementan su software de gestión de proyectos y ayudan a los equipos a sacarle el máximo partido con funciones ya personalizadas, como el estado de las tareas, la automatización de los flujos de trabajo, los paneles y las vistas múltiples, para garantizar que todo se complete según lo previsto.

Visualiza el cronograma de tu proyecto con más de 15 vistas en ClickUp, incluyendo Lista, Tablero y Calendario.

Se necesita mucho para garantizar que tu proyecto se desarrolle sin problemas. Especialmente cuando se trata de los elementos finales de la lista de control, la aprobación de las partes interesadas y los plazos que se acercan rápidamente, es fácil que algunas cosas se pasen por alto.

Aunque esto es habitual en todos los proyectos, también puede suponer la sentencia de muerte para tu cronograma original. Las estrategias de compresión de plazos, como la aceleración y la reducción de plazos, pueden ayudarte a recuperar parte del tiempo perdido, pero varían según el caso y nunca deben ser tu primera opción. 😳

Por eso los gestores de proyectos dedican tanta energía a crear y optimizar los procesos de seguimiento de proyectos. El problema es que puede llevar mucho tiempo.

Las plantillas son la solución definitiva a este reto, pero ¿qué funciones debes buscar antes de descargar tu próxima plantilla de seguimiento de proyectos?

Funciones imprescindibles en una plantilla de seguimiento del progreso de proyectos

El tamaño de tu equipo, el presupuesto, la tecnología utilizada y la complejidad del proyecto determinarán en última instancia qué plantilla de seguimiento de proyectos te conviene más. Sin embargo, hay algunas cualidades esenciales que te garantizarán sacar el máximo partido a tu inversión. 💸

Vistas múltiples : ya sea un : ya sea un diagrama de Gantt , una lista, un calendario o un tablero Kanban, las vistas múltiples ayudan a los gestores de proyectos a visualizar sus cronogramas, tareas y flujos de trabajo de la forma más productiva.

Campos personalizados : especialmente en proyectos más complejos, los campos personalizados ayudan a los gestores a acceder a información importante de forma rápida y en cualquier momento. Dependiendo de tu software de gestión de proyectos, los campos personalizados también pueden ayudarte a ordenar y filtrar tu flujo de trabajo para encontrar tareas o grupos específicos de forma más eficiente.

Informes y análisis : una parte importante del seguimiento de tu proyecto es estar al tanto de su progreso. Tu plantilla de seguimiento de proyectos debe incluir fórmulas, tablas o paneles predefinidos para agilizar este proceso. Además, : una parte importante del seguimiento de tu proyecto es estar al tanto de su progreso. Tu plantilla de seguimiento de proyectos debe incluir fórmulas, tablas o paneles predefinidos para agilizar este proceso. Además, las funciones de elaboración de informes instantáneos y fiables son esenciales para todas las reuniones de las partes interesadas.

Intuitivo : ¿De qué sirve tener una potente plantilla de seguimiento de proyectos si no sabes cómo utilizarla? Tu plantilla debe ser fácil de navegar, configurar y distribuir entre el equipo.

Integraciones: las integraciones amplían la funcionalidad de cualquier software y harán que su plantilla sea más valiosa. Especialmente si cambia constantemente entre pestañas, una plantilla que permita múltiples integraciones le ayudará a consolidar su trabajo.

Ahora que ya conoce los conceptos básicos, ¡pongámoslos en práctica! Utilice sus nuevos conocimientos sobre plantillas para examinar 10 de las mejores plantillas de seguimiento de proyectos y encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. 👠

11 plantillas y ejemplos gratuitos de seguimiento del progreso de proyectos

En lugar de dejarte con los 14 millones de resultados de búsqueda para «plantillas de seguimiento de proyectos», hemos seleccionado cuidadosamente nuestras 11 favoritas para ClickUp, Excel y Hojas de cálculo de Google para que puedas empezar con buen pie. ✅

Cada una de estas 11 plantillas le ayudará a mantener su proyecto al día en más de un sentido. Tanto si desea realizar el seguimiento del progreso, los recursos, los presupuestos o el tiempo, estas plantillas deben ser su primera opción.

Además, ¡puede acceder a todas ellas directamente desde este blog!

1. Plantilla de seguimiento de proyectos ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

La plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp se puede personalizar para cualquier tipo de proyecto, incluyendo grandes iniciativas organizativas o pequeños proyectos personales.

Es una plantilla fácil de usar para principiantes, diseñada para ayudar a organizar tareas, gestionar recursos y supervisar el progreso, todo ello dentro de tu entorno de trabajo.

El uso de las funciones de control de tiempo en ClickUp le permite ver el rendimiento de todo el equipo en comparación con las expectativas en cualquier momento del ciclo de vida del proyecto. Como resultado, es más fácil para los gerentes o ejecutivos realizar los ajustes necesarios para garantizar que los proyectos se mantengan dentro del presupuesto y alcancen las metas clave a lo largo del proceso.

Con estos elementos, que funcionan en armonía, gestionar con éxito tu próximo proyecto de principio a fin será más fácil, lo que se traducirá en una mayor eficiencia general para todos los involucrados en el proceso. ✨

Consejo profesional: ¡Utiliza esta plantilla como punto de partida para crear múltiples gestores para proyectos repetibles! Esto te ahorrará tiempo después de las reuniones iniciales del proyecto para ponerte en marcha rápidamente.

2. ClickUp Agency Client Health Tracker de Zenpilot

Anticípate a las necesidades de los clientes y aumenta su satisfacción con esta plantilla personalizada de ZenPilot y ClickUp.

Si es propietario de una agencia o gestor de proyectos y desea llevar la satisfacción de sus clientes al siguiente nivel, ClickUp Agency Client Health Tracker de ZenPilot es la solución perfecta. Esta plantilla totalmente personalizada está diseñada para ayudarle a adelantarse a las necesidades de los clientes, aumentar su satisfacción y optimizar sus operaciones, todo ello en una única ubicación práctica.

Con ClickUp Agency Client Health Tracker, puedes realizar fácilmente un seguimiento del estado de tus relaciones con los clientes, gestionar los detalles de las cuentas y mucho más. La plantilla incluye campos personalizados que te permiten añadir detalles específicos sobre cada cliente, incluida su información de contacto y cualquier tarea pendiente o problema que deba resolverse.

Esta es una herramienta imprescindible para cualquier agencia o gestor de proyectos que desee mejorar la satisfacción de sus clientes y adelantarse a sus necesidades.

3. Plantilla de diagrama de Gantt para seguimiento de proyectos de ClickUp

Visualiza cualquier calendario de proyecto en un diagrama de Gantt en ClickUp.

La mayoría de los gestores de proyectos prefieren utilizar diagramas de Gantt para realizar el seguimiento de los proyectos. Los diagramas de Gantt proporcionan una representación visual fácil de entender de los recursos, las tareas, los hitos y los cronogramas del proyecto.

La plantilla ClickUp en vista Gantt te ofrece estas herramientas, y muchas más, para estar al tanto del progreso y el estado de tus proyectos:

Barra lateral de la vista Gantt : expanda la barra lateral para ver el cronograma de las tareas y subtareas programadas desde cualquier espacio, carpeta o lista de la jerarquía de su entorno de trabajo.

Dependencias : dibuja líneas entre tareas para realizar automáticamente el ajuste y visualizar las dependencias.

Reprogramación : mueva todo un espacio, carpeta o lista en el gráfico para reasignar las fechas de inicio y fecha límite de todas las tareas que contiene.

Esquema de colores : identifica fácilmente el estado de una tarea con indicadores codificados por colores.

Ediciones masivas: realice grandes cambios de forma masiva sin salir de la vista Gantt.

Esta plantilla es perfecta para los gerentes que desean un diagrama de Gantt gratuito e intuitivo que les ayude a actualizar y realizar el seguimiento de sus proyectos, ¡sin tener que pasar horas rediseñando todo el calendario!

4. Plantilla de tablero Kanban para seguimiento de proyectos de ClickUp

Supervise las fases del proyecto en un tablero de ClickUp.

Si te gustan más los tableros Kanban, añade una vista Tablero desde la plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp para realizar el seguimiento de la fase en la que se encuentran tus proyectos y tareas. Esta perspectiva te ayuda a ver dónde se acumulan las tareas y si necesitas ajustar los flujos de trabajo de los miembros del equipo.

Minimiza tus clics agrupando y ordenando tu tablero de proyectos para mostrar las personas asignadas, las fechas límite, la prioridad y mucho más. Para un nivel adicional de estructura y organización, habilita los carriles y los límites de trabajo en curso (WIP):

Los carriles organizan las tareas en filas basadas en un segundo campo.

WIP Límites muestra automáticamente cuándo estás por debajo, cerca, al límite o por encima de la capacidad.

¡Echa un vistazo al mejor software de gestión de tareas!

5. Plantilla de seguimiento de proyectos de campaña de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de seguimiento de proyectos de campaña de ClickUp

Al ejecutar proyectos de campaña, es importante realizar el seguimiento de todos los detalles. Una de las formas más eficaces de hacerlo es crear un sistema conectado y categorizar los diferentes tipos de resultados de la campaña.

En ClickUp, puedes crear carpetas y listas para dar soporte a los diferentes flujos de trabajo de los equipos (marketing, diseño, finanzas y redes sociales) que trabajan en la misma campaña. 🤝

La plantilla de seguimiento de proyectos de campaña de ClickUp te ofrece las herramientas necesarias para agilizar tus procesos y optimizar la planificación y ejecución de tus campañas. La plantilla incluye diferentes vistas para realizar el seguimiento de tus proyectos, entre las que se incluyen:

Fuente de red, campañas en curso, costes y métricas de conversión vistas Lista

Vista del tablero Kanban del estado de la campaña

Vista del cronograma de la campaña

Vista del calendario de campaña

Consejo profesional: ¡Añade ClickUp Formularios a tu kit de herramientas de marketing y centraliza las solicitudes de campañas desde un único formulario!

6. Plantilla de seguimiento de proyectos para campañas políticas de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de seguimiento de proyectos de campañas políticas de ClickUp

La organización de campañas políticas requiere un plan cuidadoso del proyecto, una estrategia bien definida y un equipo de personas dedicadas para dar vida a la campaña.

El primer paso para organizar una campaña política exitosa es desarrollar una plataforma eficaz que describa las metas y los objetivos de su candidato. A continuación, puede establecer un centro de comandos con personal de comunicaciones, recursos financieros y otros miembros esenciales del personal.

¡Entra en la plantilla de seguimiento de proyectos de campañas políticas de ClickUp!

Ya hemos descrito los pasos básicos y necesarios para tu candidatura política. Ahorra tiempo y concéntrate en cosas más importantes con esta plantilla de lista fácil de usar y completa.

Consulte la guía de introducción para obtener una panorámica rápida o detallada sobre cómo utilizar su plantilla. ⚡️

7. Plantilla de seguimiento de la producción de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de seguimiento de producción de ClickUp

La plantilla de seguimiento de producción de ClickUp sirve como hoja de ruta para todos los miembros del equipo y socios involucrados, lo que les ofrece a todos una vista clara de las fases de preproducción, producción y posproducción de su proyecto de vídeo.

Si aún no tienes un proceso de producción de vídeo estandarizado, esta es la plantilla perfecta para facilitar el seguimiento de proyectos. Si una persona clave abandona el proyecto y tienes que asumir su trabajo, tendrás la tranquilidad de saber que toda la información de sus tareas está almacenada en ClickUp.

La plantilla incluye las vistas más populares de ClickUp (lista, tablero Kanban y Calendario), pero eso no es todo. Añada otras vistas gratuitas en ClickUp, como un diagrama de Gantt o una Pizarra, para mejorar la productividad de su equipo.

¡Aprende a crear un calendario de gestión de proyectos!

8. Plantilla de seguimiento de programas ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de seguimiento de programas de ClickUp

La plantilla de seguimiento de programas de ClickUp sirve como fuente única de información para realizar el seguimiento del progreso de cada proyecto de su programa. Tanto si sus planes de programa abarcan varios meses (o incluso años), centralizar los equipos, los procesos y los conocimientos en ClickUp hace que el seguimiento de los proyectos sea muy sencillo. 🍃

Además, se puede reutilizar como plantilla de gestión de tareas para realizar el seguimiento de las asignaciones presupuestarias y otros detalles financieros asociados a cada programa.

Consejo profesional: ¡Mantén el rumbo para alcanzar tus metas con cronogramas claros, objetivos cuantificables y seguimiento automático del progreso con Metas en ClickUp!

9. Plantilla de seguimiento y análisis de campañas de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de seguimiento y análisis de campañas de ClickUp

El seguimiento de las estadísticas de las campañas es una parte esencial para comprender el éxito de cualquier iniciativa de marketing digital. Mediante el seguimiento y el análisis de los datos, los profesionales del marketing pueden identificar patrones, detectar oportunidades y tomar decisiones informadas sobre dónde centrar sus esfuerzos. 🔎

Y con una herramienta como la plantilla de seguimiento y análisis de campañas de ClickUp, dispondrás de la información necesaria para medir el rendimiento de tus campañas en diferentes canales y plataformas. Este tipo de datos te permiten identificar qué áreas están funcionando bien y ajustar tu estrategia en consecuencia.

Cada vista de esta plantilla de gestión de proyectos ofrece una visualización diferente de sus campañas de marketing:

Vista Tablero : visualice los flujos de trabajo de las campañas con tableros Kanban que se pueden agrupar por estado, prioridades o canal de marketing.

Vista Lista : gestiona tus campañas en una lista con estados personalizados, campos personalizados, personas asignadas y mucho más.

Vista de cronograma : vea sus campañas de marketing en un cronograma ajustable con detalles de las tareas.

Vista de calendario: planifica : planifica los cronogramas de marketing en un calendario con tareas que se pueden arrastrar y soltar.

10. Plantilla de seguimiento de proyectos en Excel

a través de Microsoft Excel

Si busca plantillas sencillas para la gestión de proyectos, utilice esta hoja de cálculo gratuita de Microsoft Excel para organizar su equipo, el presupuesto y las fechas del proyecto. A continuación, ajuste el porcentaje por encima/por debajo para iniciar la calculadora integrada.

La plantilla no ofrece mucho espacio para los detalles del proyecto o una lista de tareas pendientes. ¡Considera la posibilidad de utilizar una plantilla de ClickUp para realizar el seguimiento de las tareas de tu proyecto de principio a fin!

Echa un vistazo a las mejores alternativas a Excel para la gestión de proyectos.

11. Plantilla de seguimiento de proyectos de Hojas de cálculo de Google

a través de Google Workspace

Pruebe una plantilla de informe de estado de proyectos en Hojas de cálculo de Google para supervisar diferentes proyectos a la vez. La plantilla incluye un formato bien organizado para registrar los detalles del proyecto, los entregables y los datos financieros.

También proporciona celdas codificadas por colores para reflejar el estado de tu proyecto, ¡para que puedas copiar y pegar fácilmente sin perder demasiado tiempo en el diseño!

Relacionado: Plantillas de hojas de horas

Manténgase al día con las plantillas de seguimiento de proyectos.

Imagina que tu plantilla de seguimiento de proyectos es como un cortador de galletas y tu software de gestión de proyectos es como un rollo de masa: la plantilla se superpone a tu plataforma de gestión de proyectos y ayuda a que tu proyecto tome forma. 🍪

Pero no todas las plantillas de seguimiento de proyectos tienen el mismo valor, las mismas funciones y la misma flexibilidad.

En lugar de conformarte con una plantilla que sea lo suficientemente buena, elige una que te garantice hacerlo todo sin ningún coste. Es decir, elige una plantilla de ClickUp. 🙂

ClickUp es el único software de gestión de proyectos lo suficientemente potente como para centralizar todo tu trabajo en diferentes aplicaciones y realizar el seguimiento de tus proyectos desde todos los ángulos. Con un amplio conjunto de funciones personalizables, más de 1000 integraciones y una vasta biblioteca de plantillas para cada caso de uso, ClickUp es la solución ideal para equipos de cualquier tamaño y sector.

Regístrate hoy mismo en ClickUp para empezar a realizar el seguimiento de tus proyectos con facilidad. 🏆