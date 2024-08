los 15 mejores sistemas CRM para startups en 2024 (análisis y precios)

Dirigir una nueva empresa a veces puede parecer un circo.

Tienes que hacer malabarismos con múltiples tareas a lo largo del día, que incluyen la gestión de tus finanzas, retener al mejor personal y, lo más importante, asegurar una base de clientes leales. 🤹

Y si de verdad quieres ponerte las pilas, tendrás que encontrar la manera de asistir a reuniones con clientes y responda a los comentarios mientras fomenta las relaciones con los clientes

Pero, ¿cómo se gestionan todos estos elementos al tiempo que se amplía la empresa?

Muy sencillo: utilizando el CRM adecuado ( gestión de las relaciones con los clientes ).

En este artículo, explicaremos qué es el software CRM y destacaremos los quince mejores CRM para startups que puedes utilizar hoy en día.

¿Qué es el software CRM?

Un software CRM ayuda a las nuevas empresas a almacenar todos sus contactos en un solo lugar, supervisar cada paso en el proceso de ventas, y construir relaciones a largo plazo con sus clientes. Hoy en día, puedes encontrar muchos software CRM gratuitos/a disponibles en el mercado.

Pero, ¿qué es exactamente un CRM?

CRM son las siglas de gestión de las relaciones con los clientes

CRM ayuda a una startup a profundizar en sus relaciones con clientes, socios y proveedores. Esto es especialmente importante porque, sin una buena relaciones con las partes interesadas es casi imposible que una startup crezca. 🌱

De hecho, es una de las herramientas más importantes para las nuevas empresas porque les ayuda a conseguir muchas cosas.

Estas son algunas de las funciones del software CRM para empresas de nueva creación:

Gestión del proceso de ventas

Paneles y elaboración de informes

Integración de correo electrónico

Automatización del marketing

Gestión de clientes potenciales

Estas funciones garantizan que todo el mundo en tu startup tenga acceso a los datos más recientes de los clientes. De este modo, su equipo de ventas puede ofrecer la mejor experiencia al cliente. Un estudio estima que 65% de los consumidores convierten en clientes a largo plazo de una marca con una buena experiencia de cliente.

Además, contar con el software de CRM adecuado puede ayudar a su equipo a esquivar problemas de falta de comunicación entre los equipos de ventas y marketing, acceso limitado a los datos y oportunidades perdidas. Estimaciones de datos que el uso de un sistema CRM puede aumentar los ingresos por ventas cruzadas y ascendentes de una empresa en un 39%.

15 mejores sistemas CRM de ventas para startups en 2024

Estas son las quince mejores herramientas CRM para startups:

1. ClickUp

Mantenga sus herramientas de gestión de proyectos y CRM en una sola plataforma, ClickUp

ClickUp es uno de los líderes mundiales en CRM de mayor valoraciónsoftware de gestión de proyectos y software de gestión de arranque utilizado por equipos de pequeñas y grandes empresas.

Con ClickUp, puede utilizar etiquetas para organizar sus cuentas, obtener una vista geográfica de sus clientes con la vista Mapa, y asigne automáticamente tareas para cada fase de su canal de ventas.

Además, con el plan Free Forever de ClickUp, su empresa podrá invertir en su negocio el dinero que hubiera gastado en software

He aquí por qué ClickUp es el mejor CRM gratuito/a para startups:

Vistas flexibles de CRM: visualice sus cuentas, pedidos de clientes o canal de ventas en una Lista, Tablero, Tabla, etc

Paneles de control : controle el valor del ciclo de vida de sus clientes, el tamaño medio de las operaciones, el rendimiento del equipo de ventas, etc

controle el valor del ciclo de vida de sus clientes, el tamaño medio de las operaciones, el rendimiento del equipo de ventas, etc Estados personalizados : cree fases personalizadas que se adapten a su proceso de ventas exclusivo

: cree fases personalizadas que se adapten a su proceso de ventas exclusivo Campos personalizados : añada detalles personalizados a su proceso de ventasFlujo de trabajo CRM para el seguimiento de pedidos, clientes potenciales, puntuación, etc

clickApp Correo electrónico: mantenga conversaciones en un solo lugar enviando y recibiendo correos electrónicos directamente desde las tareas de ClickUp

Formulario vista: recopilar rápidamente los datos del cliente y crear automáticamente tareas a partir de las respuestas

recopilar rápidamente los datos del cliente y crear automáticamente tareas a partir de las respuestas Privacidad, invitados y permisos : controla quién tiene acceso a tu entorno de trabajo

controla quién tiene acceso a tu entorno de trabajo Revisión y anotaciones : trabajar con clientes en proyectos y contratos

trabajar con clientes en proyectos y contratos Campos de fórmula : calcule automáticamente el coste de un pedido de un nuevo producto o la puntuación de un nuevo cliente potencial

Recordatorios: ajuste recordatorios para que nunca olvide que tiene una próxima reunión con un cliente

ajuste recordatorios para que nunca olvide que tiene una próxima reunión con un cliente Plantillas: usePlantillas para CRMgestión de cuentas, Atención al cliente, etc

Automatización del flujo de trabajo deja que ClickUp aplique automáticamente una nueva plantilla, publique comentarios, mueva estados y mucho más para que puedas centrarte en las cosas importantes

https://clickup.com/blog/automate-workflows/** deja que ClickUp aplique automáticamente una nueva plantilla, publique comentarios, mueva estados y mucho más para que puedas centrarte en las cosas importantes Integración de Zoom: inicie una reunión de Zoom con sus clientes desde una tarea de ClickUp

Descargar plantilla CRM de ClickUp

¿Aún no ha vendido?

Más información en Cómo utilizar ClickUp como CRM

Ventajas de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Las potentes funciones de la plataforma pueden requerir una breve curva de aprendizaje para dominarlas

Personalización exhaustiva que puede resultar abrumadora al principio

Precios ClickUp *Plan Free Forever (el mejor para uso personal)

Plan Unlimited (ideal para equipos pequeños (7 $/miembro al mes))

(ideal para equipos pequeños (7 $/miembro al mes)) Plan Business (ideal para equipos medianos (12 $/miembro al mes)

Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

4,7/5 (más de 2.000 opiniones) Capterra : 4,7/5 (2.000+ reseñas)

ClickUp opiniones

"Lo utilizamos como CRM: añadimos rápidamente nuevos clientes potenciales a través de un sencillo formulario que creamos. También lo utilizamos para la contabilidad para gestionar toda la facturación de clientes y proveedores. Todo funciona sin problemas y se gestiona desde un solo lugar." - G2Crowd "Muy fácil de aprender, mucha ayuda disponible a través del software. También es fácil encontrar tutoriales en línea. Muy cRM personalizable y fácil de usar para principiantes de muchos sectores" - Revisión verificada de Capterra

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM es un CRM gratuito/a para empresas de nueva creación. También tiene muchas herramientas de ventas útiles para las startups que ayudan a los equipos a gestionar su pipeline de manera más eficaz.

pero, ¿es ésta una herramienta (hub) **_de utilidad para tu _startup _?

Averigüémoslo:

Funciones clave

Obtenga una visión detallada de todo su equipo de ventas con paneles visuales ypuntuación de clientes potenciales.

Conéctese con los clientes mediante la herramienta de programación, el chat en directo o el correo electrónico

Gestione documentos y cree una biblioteca de contenidos útiles para todo su equipo

Se integra con Dinámica Microsoft, Slack , Jira y mucho más

Precios

Hubspot CRM tiene un plan gratuito, y los planes de pago empiezan en 50$/mes para dos usuarios.

Valoraciones de los clientes

G2: 4,3/5 (más de 7.000 opiniones)

HubSpot CRM opiniones

"Queríamos un CRM en el lugar para la gestión de todos nuestros contactos y clientes potenciales, Hubspot nos ha ayudado con la gestión de todo nuestro canal de ventas y llevar a cabo actividades de marketing como la entrega de grandes correos electrónicos, páginas de destino y automatizar las actividades de marketing." - Revisión verificada de Capterra "En general, HubSpot ha sido una experiencia INCREÍBLEMENTE positiva para nosotros. No voy a mentir y decir que no ha habido frustraciones, pero siempre va a haber frustraciones con el cambio de software o la implementación de nuevos procesos. En última instancia, HubSpot nos ha ayudado a llevar adelante nuestros procesos de una manera maravillosa, y su compatibilidad es realmente, realmente superior a cualquier otra compatibilidad de productos que haya recibido." - Opinión verificada de Capterra

Lista de integraciones de HubSpot

!

3. CRM ágil

Agile CRM es un todo-en-uno Solución CRM con algo de gestión de proyectos de proyectos. Con Agile CRM, puede asignar tareas a los miembros del equipo, realizar un seguimiento de las campañas de correo electrónico y gamificar su proceso de ventas. 🎮

Veamos cómo Agile CRM puede ayudarle a dar un paso adelante en su equipo de ventas :

Funciones clave

Seguimiento de fases yhitos del proyecto en sus equipos de ventas

Contacte con los clientes mediante la función de llamada con un solo clic y la automatización del buzón de voz

Automatice la programación, las invitaciones y los seguimientos

Ordene las tareas en función de su prioridad, fecha límite, propietario o estado

Precios

Agile CRM tiene un plan gratuito/a, y los planes de pago empiezan en 14,99 $/mes.

Valoraciones de los clientes

G2: 4.1/5 (más de 200 opiniones)

Reseñas de Agile CRM

"Un buen CRM de ventas para pequeñas y medianas empresas. Tiene una buena interfaz y es muy sencillo de aprender. Necesita mejoras en las funciones de Automatización y soporte al cliente." - Revisión verificada de Capterra "CRM fácil de usar que tiene múltiples funciones. Los cronogramas de los contactos muestran todas las interacciones facilitando el progreso. Automatización y Campañas son fáciles y funcionan bien." - Revisión verificada de Capterra

4. Salesforce

Salesforce ayuda a los equipos a gestionar cada fase del ciclo de ventas. Con esta plataforma CRM, puede controlar a los miembros del equipo con mejor rendimiento, crear presupuestos y mucho más.

Veamos si esta herramienta de CRM de ventas convertirá su equipo de ventas en una fuerza a tener en cuenta:

Funciones clave

Seguimiento del rendimiento de su equipo con paneles de control

Una función de alimentación social en la que los equipos pueden colaborar en proyectos de clientes

Asignación automática de clientes potenciales al miembro adecuado del equipo

Obtenga información de las redes sociales más populares, como Facebook y Twitter, sin salir de la aplicación

Precios

Los planes de precios de Salesforce empiezan en 25 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes

G2: 4,2/5 (más de 11.000 opiniones)

Opiniones sobre Salesforce

"Hay una ligera curva de aprendizaje ya que este software tiene muchas funciones y es muy robusto. Aparte de eso, las posibilidades para tu equipo de ventas con este software son ilimitadas." - Revisión verificada de Capterra

alternativas a Salesforce

!

5. Zoho CRM

Con **Zoho CRM puede ajustar indicadores clave de rendimiento (KPI) a largo plazo y supervise el rendimiento de los equipos de ventas a través de paneles. De este modo, puede animar a los empleados a mantener una relación a largo plazo con el cliente incluso cuando se hayan cerrado los tratos.

Funciones clave

Automatice tareas como el envío de correos electrónicos a clientes, el seguimiento de clientes potenciales, etc

Cree portales de clientes para mantener a sus clientes involucrados

Responda a correos electrónicos de Gmail, Yahoo, Outlook directamente desde la app

Panorámica de toda la actividad del equipo de ventas con paneles de control

Precios

Zoho CRM tiene un plan gratuito/a, y planes de pago a partir de 20$/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes

G2: 4/5 (más de 1.000 opiniones)

Valoraciones sobre Zoho Customer Relationship Management

"Todas las operaciones de nuestra organización sin ánimo de lucro se gestionan con Zoho CRM Enterprise Edition. La experiencia del usuario basada en los comentarios de más de 50 usuarios ha sido muy equilibrada. Por supuesto no todas las necesidades pueden ser reunidas pero la caso de uso a la adecuación del producto es bastante alta, superior al 95%" - Revisión verificada de Capterra "Poner en marcha ZOHO llevó un poco de tiempo, pero su chat en vivo, compatibilidad por correo electrónico y canal de YouTube hicieron que el proceso fuera muy sencillo. En general, estamos muy contentos con ZOHO CRM. Es la mejor plataforma todo en uno" - Revisión verificada de Capterra

!

6. SugarCRM

SugarCRM es un Plataforma CRM con automatización de marketing plantillas de correo electrónico y análisis predictivo basado en IA.

Pero, ¿cómo de dulce es esta herramienta? 🍬

Averigüémoslo:

Funciones clave

Panorámica de las interacciones con los clientes para que los representantes de ventas sepan cuándo y cómo ponerse en contacto con ellos

Ayude a los clientes a obtener las respuestas que necesitan a través del portal de autoservicio

Identifique las áreas problemáticas antes de que se conviertan en problemas con el seguimiento de casos y los paneles de control

Cree páginas de destino, correos electrónicos y formularios de conversión personalizados

Precios

SugarCRM tiene un plan profesional que cuesta $52/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes

G2: 3.7/5 (más de 500 opiniones)

Opiniones sobre SugarCRM

"En general mi experiencia con este CRM es genial. Lo uso a diario y puedo decir que mi trabajo diario está incompleto sin él. Es tan fácil de usar y proporciona resultados sorprendentes para los informes y paneles, su equipo de soporte al cliente es muy sensible." - Revisión verificada de Capterra "En general, Sugar me ha gustado mucho y creo que es ideal (sobre todo por su bajo precio) para agencias de marketing y publicidad que quieran crear flujos personalizados. Su equipo de atención al cliente era increíblemente servicial y bien informado, y me gustó mucho trabajar con ellos." - Opinión verificada de Capterra

herramientas de marketing para startups

!

7. Pipedrive

Pipedrive es un Herramienta CRM SaaS con una función genial que te permite saber cuándo un cliente existente está cerca de ti. Con esta función, puedes toparte "aleatoriamente" con clientes y mantener esas relaciones seguras 😉

Funciones clave

Supervisa el progreso de tu equipo con paneles visuales e informes personalizados

Ajuste los OKR individuales y de equipo para seguir el progreso hacia ellos

Visualice sus tareas diarias en una vista de Calendario o en una lista de tareas pendientes

Cree plantillas de correo electrónico o elija entre plantillas ya preparadas para agilizar la comunicación con los clientes

Precios

Los planes de pago de Pipedrive empiezan en 15 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes

G2: 4,3/5 (más de 1.000 opiniones)

Opiniones sobre Pipedrive

"Gran plataforma para controlar la relación con todos los clientes." - Revisión verificada de Capterra "Nuestro equipo está satisfecho con Pipedrive hasta ahora porque es la única herramienta que pudimos encontrar que hace lo que necesitamos. Nos encantaría que se añadieran más funciones, pero de momento nos funciona." - Revisión verificada de Capterra

!

8. Insightly

Insightly es un sistema CRM que pretende alinear los equipos de marketing, ventas, soporte al cliente y proyectos en torno a una única fuente de información sobre los clientes.

Veamos qué tipo de insights obtendrá de esta app CRM:

Funciones clave

Dirija automáticamente los clientes potenciales al miembro adecuado del equipo

Cree y envíe correos electrónicos masivos directamente desde la aplicación

Realice un seguimiento de suskPI de ventas y metas con paneles personalizados

Gestione sus proyectos sobre la marcha con las aplicaciones móviles para Android e iOS

Precios

Insightly tiene planes de pago que empiezan en 29 $/usuario al mes cuando se factura anualmente.

Valoraciones de los clientes

G2: 4.1/5 (más de 500 opiniones)

Reseñas de Insightly

"Insightly nos facilitó la gestión de nuestros contactos desde Gmail y la sincronización con otras aplicaciones. Nos ayudó a aumentar la productividad de nuestro equipo. Sin embargo, al final, era demasiado simple para nuestras necesidades." - Revisión verificada de Capterra "Insightly, sin duda ha sido una gran adición a nuestras herramientas para una perfecta gestión de las relaciones con los clientes. Podemos hacer un seguimiento de los clientes, correos y clientes potenciales y el proyecto en una suscripción económica que nos proporciona grandes y prácticas funciones." - Revisión verificada de Capterra

9. Cerrada CRM

Cerrada CRM es un gran CRM para empresas de nueva creación. La app te permite grabar llamadas y puedes anular el envío de correos electrónicos si te has equivocado.

Pero, ¿le ayudará esta plataforma a cerrar más tratos?

Averigüémoslo:

Funciones clave

Una función de bandeja de entrada que muestra las tareas pendientes. Cuando completas una tarea o devuelves una llamada perdida, esas tareas se eliminan de la lista

Programar el envío automático de correos electrónicos

Inicia y revisa tus videollamadas de Zoom desde la propia aplicación

Sigue el rendimiento de tu equipo con la función de clasificación

Precios

Cerrada CRM tiene planes de pago que comienzan en $29/usuario por mes para 1-3 usuarios.

Valoraciones de los clientes

G2: 4.5/5 (más de 100 opiniones)

Cerrada CRM opiniones

"Es un poco empinada la curva de aprendizaje sin embargo una vez que le pillas el truco todo se vuelve muy fácil." - Revisión verificada de Capterra "En general ha sido una experiencia buena pero no genial. Lo básico está cubierto para un CRM pero aún faltan algunas funciones que parecen básicas." - Revisión verificada de Capterra

Bitrix24 es un equipo herramienta de colaboración con funciones de CRM. Con un cronómetro nativo, automatización de ventas y permisos granulares, puede gestionar su equipo de ventas de forma eficiente.

Este software CRM también dispone de una función de videollamadas compatible con hasta 24 participantes.

Funciones clave

Identifique los cuellos de botella y las oportunidades de ventas con la herramienta de análisis del embudo de ventas

Utilice la automatización por correo electrónico y SMS para impulsar las ventas y mejorar la retención de clientes
Programe y realice un seguimiento del progreso de las actividades de equipo de ventas con el (diagrama de) Gantt vista

Crear relaciones entre las actividades de equipo de ventas con dependencias de tareas

Precios

Bitrix24 tiene un plan gratuito/a, y los planes de pago empiezan en 24$/mes para dos usuarios.

Valoraciones de los clientes

G2: 4.1/5 (más de 300 opiniones)

Bitrix24 opiniones

"Bitrix24 tiene el servicio de calidad y compatibilidad para obtener la gestión de tareas, colaboración, seguimiento y plan y ponerlo en práctica de una manera rastreable. Sin duda, esta plataforma muy útil y productiva para cada profesional." - Revisión verificada de Capterra "Bitrix24 tiene el servicio de calidad y compatibilidad para obtener la gestión de tareas, colaboración, seguimiento y plan y ponerlo en práctica de una manera rastreable. Sin duda, esta plataforma muy útil y productiva para cada profesional." - Revisión verificada de Capterra

11. CRM menos molesto

Less Annoying CRM se toma su nombre muy en serio.

Este software de gestión de contactos fue diseñado específicamente para pequeñas empresas. La aplicación tiene un modelo de precios sencillo y se pueden configurar canalizaciones en cuestión de minutos.

Funciones clave

Ver todas las notas, archivos, tareas, eventos e información de canalización relacionada con un contacto en una sola pantalla

Crea diferentes tipos de campos personalizados para tus contactos, empresas y pipelines

Reciba correos electrónicos diarios resumiendo todas sus tareas y eventos del día

Función de informe de clientes potenciales que muestra el estado y la prioridad de un cliente potencial

Precios

Less Annoying CRM no tiene niveles de precios. Sin embargo, su plan de pago comienza en $15/usuario por mes.

Valoraciones de los clientes

G2: 4.9/5 (más de 400 opiniones)

Reseñas sobre el CRM menos molesto

"El tiempo de respuesta del soporte al cliente es increíble. Poder obtener una respuesta a nuestras preguntas más básicas ha sido realmente valorado en nuestra implementación." - Revisión verificada de Capterra "Con 2.000 contactos en mi base de datos necesito algo que esté organizado y mantenga la información histórica - LACRM hace esto con una interfaz muy funcional." - Revisión verificada de Capterra

Software CRM para empresas de servicios

¡!

12. Nextiva

Nextiva reúne en un solo lugar todos los canales de comunicación, incluidos voz, vídeo, SMS, chatear y encuestas.

Al combinar todos estos canales de comunicación con sus aplicaciones de empresa, su equipo de ventas puede mejorar la experiencia del cliente.

Veamos:

Funciones clave

Realice un seguimiento visual y gestione todo el proceso de ventas con un sistema de tablero estilo Kanban
Organice y priorice las operaciones en fases personalizadas de su proceso de ventas

Envío automático de mensajes personalizados a un cliente potencial

Integración con Salesforce outlook, G Suite, etc

Precios

Los planes de precios de Nextiva empiezan en 30,95 $/usuario al mes para 1-4 usuarios.

Valoraciones de los clientes

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Opiniones sobre Nextiva

"Si le dedicas algo de tiempo a la compatibilidad y la configuración, es un gran producto. Requiere algo de tiempo para configurarlo completamente como quieres que funcione." - Revisión verificada de Capterra "La calidad del servicio es inigualable. La app, super fácil de usar, me mantiene organizada. El servicio es estupendo, nunca he tenido dificultades con mis llamadas. El servicio de atención al cliente es excelente, el personal es paciente, amable y dispuesto a ayudar. En general, Nextiva me ha ayudado a ser más eficiente en mi Business y sé que también ha ayudado a mis colegas dentro de nuestra empresa." - Opinión verificada de Capterra

13. Freshworks CRM

Freshworks CRM (antes Freshsales) tiene como objetivo acabar con los silos de datos combinando equipo de ventas, marketing y soporte al cliente.

Este CRM en la nube tiene una función muy interesante llamada Freddy IA, que identifica sus mejores clientes potenciales. 🤖

Funciones clave

Utiliza el lead scoring para identificar a aquellos que están listos para comprar tu producto o servicio

Compruebe el nivel de compromiso de un posible cliente antes de iniciar una conversación con él

Envíe correos electrónicos masivos y personalizados a los clientes potenciales para mejorar la relación con ellos

Añada tareas, organice reuniones, envíe correos electrónicos y realice llamadas desde las tarjetas de visita

Precios

Los planes de pago de Freshworks CRM empiezan en 35 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes

G2: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

Freshworks CRM opiniones

"En general super contentos con la experiencia hasta ahora. Se siente como el valor de nuestro dinero y nos da respuestas rápidas sobre cómo utilizar el producto. Gran facilidad de uso que es clave." - Revisión verificada de Capterra "Están actualizando y añadiendo nuevas funciones con bastante regularidad y han trabajado con nosotros para ponernos en marcha. Pero creo que la formación en seminarios web sobre cómo realizar tareas específicas o utilizar nuevas funciones sería realmente útil." - Revisión verificada de Capterra

14. Keap

Con Keap, puede automatizar su proceso de ventas cree informes de ventas diarios, semanales y mensuales, y programe citas.

Pero, ¿querrá su empresa mantener esta herramienta en la lista una vez que hayamos terminado de revisarla?

Averigüémoslo:

Funciones clave

Cree formularios personalizados e incrústelos en su sitio web y páginas de destino

Envíe correos electrónicos, realice una llamada o envíe un texto desde el registro de contactos del CRM

Ahorre tiempo eligiendo entre correos electrónicos preescritos

Automatice tareas repetitivas con plantillas de cuándo/entonces

Precios

Los planes de pago de Keap empiezan en 79 $/mes para un usuario. Si quieres añadir más usuarios, te costará 30 $/usuario adicionales.

Valoraciones de los clientes

G2: 4.1/5 (más de 1.000 opiniones)

Opiniones sobre Keap

"Una vez que aprendes todas las funciones ves lo potente y útil que puede ser este software." - Revisión verificada de Capterra "En general, fue genial. Nos cambiamos porque necesitábamos un sistema que fuera algo más que un software de marketing por correo electrónico." - Revisión verificada de Capterra

15. Salesflare

Salesflare es un sistema de CRM intuitivo que las empresas de nueva creación pueden utilizar para automatizar la entrada de datos, realizar un mejor seguimiento de sus clientes potenciales y comunicarse con ellos en equipo.

¿Cuánto flare puede añadir este software al proceso de ventas de tu startup?

Funciones clave

Salesflare se conecta a la bandeja de entrada (a internet) de tu correo electrónico, calendario y teléfono móvil para registrar por ti tus correos electrónicos, reuniones y llamadas telefónicas con clientes

Crea automáticamente contactos para las personas con las que estás en contacto y recopila información sobre ellas a partir de firmas de correo electrónico e información pública disponible

Organiza tus contactos en un proceso visual de arrastrar y soltar y recibe recordatorios automáticos de cuándo hacer el seguimiento

Envíe flujos de correo electrónico automatizados, secuencias de contacto y campañas de correo electrónico directamente desde su CRM

Realiza un seguimiento de tus clientes a través de tus correos electrónicos y tu sitio web

Salesflare se integra perfectamente con Gmail, Office 365, Zapier, etc

Precios

Los planes de precios de Salesflare empiezan en 29 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes

G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Opiniones sobre Salesflare

"Realmente me encanta el gestión del flujo de trabajo función de Salesflare que me ayuda a automatizar el 40% de las tareas de ventas de mi equipo. En general, es una herramienta muy personalizable y sólida para los profesionales de ventas de SaaS." - Revisión verificada de Capterra "En general me encanta el producto y la facilidad de uso y lo he recomendado a varios amigos de otras empresas." - Opinión verificada de Capterra

Ejemplos de CRM para diferentes casos de uso

!

Empiece con el mejor sistema CRM para su startup

Puede ser todo un reto mantener a flote tu nueva empresa cuando tienes que gestionar una tormenta de tareas por tu cuenta. Pero recuerda, las startups valoran el conocimiento por encima de cualquier otra cosa, y no hay nada más valioso que los datos de los clientes.

Por suerte, con las herramientas CRM gratuitas para startups, puedes ahorrar tiempo y otros recursos y gestionar las relaciones con los clientes con facilidad. De este modo, puede dejar de centrarse en las tareas de administrador y dedicarse a ampliar su empresa.

Pero para asegurarte de que tu startup navega sin problemas a largo plazo, ¡necesitas la mejor herramienta CRM para startups!

Con ClickUp, puedes correlacionar los proyectos de tus clientes con Mapas mentales, planificar la capacidad de trabajo de su equipo con la vista Carga de trabajo, y fije y siga su progreso hacia sus metas de financiación. Empieza a utilizar ClickUp gratis, gratuito/a hoy para experimentar el mejor CRM para startups porque: