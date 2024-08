los 10 mejores software de gestión de proyectos para startups en 2024

¿Está buscando software de gestión de proyectos que pueda ayudar a tu pequeña empresa a mantenerse organizada, productiva y bien encaminada?

Si es así, ¡estás de suerte!

En este artículo, vamos a echar un vistazo a las 10 mejores herramientas de gestión de proyectos y automatización del flujo de trabajo herramientas para startups en 2024.

Tanto si estás empezando como si buscas una herramienta que te ayude a escalar tu puesta en marcha , ¡seguro que encuentras uno que se adapte a ti en la siguiente lista! 🎉

¿Qué debe buscar en un software de gestión de proyectos para startups?

Elegir un software de gestión de proyectos versátil y potente es una de las mejores herramientas para startups para obtener primero.

Veamos las principales características que hay que tener en cuenta a la hora de buscar la solución de gestión de proyectos perfecta.

**Busca una herramienta de gestión de proyectos que sea tan fácil de usar como tu equipo. Busca una interfaz por la que sea fácil navegar, que facilite a todos el acceso directo sin perderse en un laberinto digital

**La colaboración es la salsa secreta del éxito de las startups. Encontrar el software de gestión de proyectos adecuado para startups, uno que fomente el trabajo en equipo sin fisuras, marca la diferencia. Funciones como el chat, compartir archivos, asignar tareas ycolaboración en tiempo real recorrer un largo camino

**La gestión de tareas y proyectos debería ser un placer, no un quebradero de cabeza. Busca una herramienta de gestión de proyectos que te permita crear, asignar y realizar un seguimiento de las tareas como un profesional. Imagina coloridos tableros Kanban, elegantes diagramas de Gantt y flujos de trabajo personalizables que mantengan tus proyectos a punto

Crece con el flujo: A medida que tu startup florece, tu software de gestión de proyectos debería crecer contigo. Busca plataformas que acojan a equipos pequeños con los brazos abiertos. Además, tómese el tiempo para verificar que el software de gestión de proyectos que elija permita a su equipo escalar sin esfuerzo

A medida que tu startup florece, tu software de gestión de proyectos debería crecer contigo. Busca plataformas que acojan a equipos pequeños con los brazos abiertos. Además, tómese el tiempo para verificar que el software de gestión de proyectos que elija permita a su equipo escalar sin esfuerzo

**Desata el poder de los datos Elija un programa que le proporcione jugosos informes, métricas y perspectivas. Con los datos de su lado, usted tomará decisiones más inteligentes y afinar el viaje de su puesta en marcha.

Plantillas prácticas: Las plantillas agilizan los procesos. Eso significa más tiempo libre para ti y los demás miembros de tu equipo al final del día. 🏖️

Algunas plataformas de gestión de proyectos y tareas te proporcionan plantillas. Mientras las compruebas, asegúrate de buscar plantillas de planes de comunicación para ayudarle a esbozar su estrategias de proyecto y objetivos.

Si tienes en cuenta estos consejos, encontrarás un software de colaboración en equipo y gestión de proyectos que encaje con la personalidad y las necesidades de tu startup.

Los 10 mejores software de gestión de proyectos para startups en 2024

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución de pared a pared para cada equipo

ClickUp es un software de gestión de proyectos todo en uno que le permite ejecutar todos los aspectos de su trabajo con mayor eficacia.

Desde la colaboración en equipo hasta gestión del flujo de trabajo y seguimiento de tareas, ClickUp proporciona una abundancia de integraciones, herramientas y plantillas de gestión de proyectos .

Su gigantesca selección de funciones ayuda a agilizar las tareas necesarias para múltiples proyectos y a asesorar a su controles del proyecto . 🥰

ClickUp mejores características

Las pizarras y los canales de chat permiten trabajar en equipo en tiempo real o de forma asíncronasoftware de colaboración soluciones

más de 1.000 integraciones (como Google Drive, Slack, Github y Figmato) mejoran su productividad y le permiten trabajar de forma más eficiente

más de 50 automatizaciones de tareas le permiten agilizar todos sus flujos de trabajo de gestión de proyectos, visualizar las dependencias de las tareas y trabajar en proyectos complejos dentro del mismo espacio

El seguimiento del tiempo permite a su gestor de proyectos realizar informes desde cualquier dispositivo para obtener información actualizada sobre el progreso del proyecto

UtiliceObjetivos de ClickUpsoftware para el seguimiento de los OKR de su start up En línea Centro de ayuda*,Seminarios web de ClickUpy el servicio de atención al cliente le ayudan a personalizar rápidamente su entorno y a incorporar a los miembros de su equipo

Funciones de gestión y asignación de recursos para saber quién está trabajando en qué y dónde tienen espacio sus equipos de entrega o creativos para asumir nuevas tareas

Las nuevas funciones de IA para nuevas empresas sitúan a ClickUp entre las mejoresHerramientas de gestión de proyectos con IA del mercado para mejorar los tiempos de producción de contenidos y la forma de gestionar los proyectos

Plantillas de proyectos como laPlantilla de pizarra del lienzo de inicio de ClickUp para ayudarte a establecer hitos y permitir a tus equipos creativos ejecutar ideas más rápidamente y gestionar proyectos entre departamentos

Limitaciones de ClickUp

La gran cantidad de herramientas, plantillas y opciones de integración puede resultar abrumadora para algunos

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

**Plan ilimitado $7/mes por usuario

Plan Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Plan Empresa: Contacto para precios Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (3.714+ opiniones)

4,7/5 (3.714+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (8,187+ reseñas)

2. Trello

A través de TrelloTrello es un software de gestión de tareas y proyectos que utiliza tarjetas y tableros para organizar proyectos.

Permite al gestor de proyectos realizar un seguimiento y asignar tareas, comprobar el estado de las tareas y realizar un seguimiento del progreso del proyecto. En definitiva, es un entorno flexible y divertido de usar.

El punto fuerte de Trello es la sencillez de su gestión de proyectos. Su interfaz sencilla y colorida hace que la incorporación sea fácil y acogedora. ¿No nos gusta a todos un poco de eso en nuestra jornada laboral?

La sencillez de Trello hace la vida más fácil a las nuevas empresas que no tienen tiempo para una incorporación exhaustiva.

Sin lugar a dudas, la gente está de acuerdo en que Trello es una gran herramienta de gestión de proyectos para las pequeñas empresas que desean gestionar sus flujos de trabajo. Pero los equipos más grandes que gestionan proyectos complejos pueden tener dificultades para mantenerse organizados dentro del sistema.

Las mejores características de Trello

Las tarjetas de arrastrar y soltar son divertidas y fáciles de usar en proyectos ilimitados

Interfaz personalizable que permite a los usuarios adaptar la interfaz a su estilo de trabajo

Los comentarios en tiempo real facilitan la colaboración en equipo

El software de gestión de tareas tiene funciones de asignación y seguimiento

Ofrece algunas plantillas de proyectos para utilizar en su software de gestión de proyectos

Limitaciones de Trello

Carece del tipo de sistema de etiquetas y filtros que haría eficiente el seguimiento de múltiples proyectos

Difícil de mantener organizado si no se gestiona con cuidado

Una de las pocas opciones de gestión de tareas de esta lista que no ofrece seguimiento del tiempo

Precios de Trello

Trello ofrece cuatro planes de precios:

Básico : Gratis

: Gratis Estándar : 5$/mes por usuario

: 5$/mes por usuario Premium : 10 $/mes por usuario

: 10 $/mes por usuario Empresa: 17,50 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4.4/5 (13.302+ opiniones)

: 4.4/5 (13.302+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (22.620+ opiniones)

3. Altura

vía Altura A los usuarios de Height les encantan sus visualizaciones dinámicas, opciones de filtrado, funciones avanzadas de chat y amplias opciones de personalización.

El software de gestión de proyectos tiene clientes entusiasmados con su interfaz pulida y su capacidad para manejar flujos de trabajo complejos en muchos departamentos.

Height se enorgullece de su adaptabilidad integrada, que permite a los usuarios crear sistemas y flujos de trabajo escalables a medida que crecen.

Las mejores características de Height

Capacidades de chat excepcionales que proporcionan salas de chat en tiempo real separadas para cada tarea

Sistema altamente escalable puede ser una buena opción para las nuevas empresas que buscan crecer en el software de gestión de proyectos que puede manejar múltiples flujos de trabajo y departamentos

La elegante interfaz de usuario proporciona un montón de filtros y opciones de personalización

Limitaciones de altura

Falta de revisiones verificadas o equilibradas

Precios por altura

Height ofrece tres planes de precios:

Gratis

Equipo : 6,99 $/mes por usuario

: 6,99 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas sobre la altura

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Previsión

A través de Forecast

Las startups basadas en servicios que esperan maximizar su rendimiento operativo y financiero con un software de gestión de proyectos pueden ser una buena opción para Forecast.

Su software impulsado por IA proporciona una serie de herramientas para ayudar a gestionar tareas, proyectos, recursos, finanzas, facturación, seguimiento del tiempo y mucho más.

Los clientes de Forecast alaban su servicio de atención al cliente y su plataforma intuitiva.

Height es mejor para empresas con 50 o más empleados, por lo que las startups en fase inicial pueden querer hablar con un vendedor para ver si su software de gestión de proyectos sería una buena opción.

Mejores características de Forecast

Datos avanzados para tomar decisiones más informadas

Excelentes herramientas de planificación y seguimiento del progreso con vistas de tareas y plazos todo en uno

Actualizaciones continuas basadas en los comentarios de los usuarios

Limitaciones de las previsiones

Mejor para empresas con más de 50 empleados, puede no ser una buena opción para las nuevas empresas en fase inicial

No es compatible con móviles

Las actualizaciones pueden causar fallos temporales de visualización

Previsión de precios

Forecast ofrece tres planes de precios:

Lite : 29 $/mes por puesto

: 29 $/mes por puesto Pro : Contactar para precios

: Contactar para precios Plus: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas

G2 : 4.2/5 (104+ opiniones)

: 4.2/5 (104+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (59+ opiniones)

5. Freedcamp

vía FreedCamp Si buscas una interfaz fácil de usar en un programa con funciones completas de gestión de proyectos, ¡prueba Freedcamp!

Evita abrumar a los miembros del equipo permitiéndote instalar sólo las funciones que necesitas. Freedcamp ayuda a las pequeñas y medianas empresas que buscan aumentar la productividad y la velocidad

Sin embargo, el sistema no ofrece un cliente de correo electrónico integrado ni compatibilidad con Android. Si esas características son una prioridad, Freedcamp puede no ser la mejor opción.

Las mejores características de Freedcamp

El plan gratuito ofrece una amplia selección de opciones y funciones

Las útiles herramientas de gestión de proyectos para startups, como la priorización de tareas y las listas de tareas pendientes, ayudan a cualquiera a gestionar cualquier cosa 👏

Mapas de proyectos y planificación WBS escalable

Limitaciones de Freedcamp

La curva de aprendizaje puede ser empinada

No integra cliente de correo electrónico

No es compatible con Android

Precios de Freedcamp

Freedcamp ofrece cuatro planes de precios:

Gratis

Pro : 1,49 $/mes por usuario

: 1,49 $/mes por usuario Empresa : 7,49 $/mes por usuario

: 7,49 $/mes por usuario Empresa: 16,99 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas sobre Freedcamp

G2 : 4.5/5 (137+ opiniones)

: 4.5/5 (137+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (464+ opiniones)

6. Zoho Proyectos

vía Zoho Con Zoho como solución de software de gestión de proyectos, puede planificar, realizar un seguimiento del progreso y colaborar en la misma plataforma que utiliza para generar facturas, realizar un seguimiento de los gastos y analizar el gasto.

A las nuevas empresas les encantará la amplia selección de opciones de personalización y las características más avanzadas integradas en una herramienta de gestión de proyectos integral que crece junto con usted.

Considere la posibilidad de probar las integraciones y características que necesita antes de comprometerse plenamente con Zoho Projects.

Zoho Projects mejores características

Enorme selección de funciones automatizadas

Increíble chat

Herramientas financieras integradas

Proyectos ilimitados en los planes de pago

Limitaciones de Zoho Projects

Vistas limitadas en comparación con otras opciones de software de gestión de proyectos de esta lista

Algunas características pueden ser engorrosas y difíciles de usar

Precios de Zoho Projects

Zoho ofrece tres planes de precios:

Gratis

Premium : 5$/mes por usuario

: 5$/mes por usuario Empresa: 10 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas sobre Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (360+ opiniones)

: 4.3/5 (360+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (349+ opiniones)

7. Airtable

vía AirTableAirtable es un software de gestión de proyectos que ofrece la máxima personalización y flexibilidad para el software de gestión de proyectos de inicio. Puede compartir datos, crear aplicaciones conectadas y conectar equipos desde su software asistido por IA, que no requiere codificación.

La empresa de gestión de proyectos afirma que el 80% de las empresas de Fortune 500 confían en la plataforma Connected Apps de Airtable. ¿Quieres más control sobre las herramientas de gestión de proyectos de tu startup? Airtable se lo ofrece, en un entorno que puede ampliarse de forma segura.

Como puedes imaginar, estas herramientas de gestión de tareas tan flexibles conllevan una curva de aprendizaje.

Prepárate un tiempo extra al principio para aprender a sacar el máximo partido a este software de gestión de proyectos.

Las mejores características de Airtable

Altamente personalizable, para que pueda crear la interfaz de usuario perfecta para su equipo

Fácil importación y gestión de datos

Gran capacidad de integración

Limitaciones de Airtable

Mayor curva de aprendizaje, lo que significa que puede llevar tiempo ponerse al día

Precios de Airtable

Airtable ofrece cuatro planes de precios:

Gratis

Plus : 10$/mes por usuario

: 10$/mes por usuario Pro : 20 $/mes por usuario

: 20 $/mes por usuario Empresas: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2 : 4.6/5 (2.135+ opiniones)

: 4.6/5 (2.135+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1.836+ opiniones)

8. Slack

vía Slack Pon todos tus archivos, conversaciones e integraciones en la misma página para una gestión de proyectos rápida y sencilla en Slack.

La mensajería en tiempo real, los registros de archivos y conversaciones con función de búsqueda y una creciente lista de integraciones lo convierten en una opción popular para muchas empresas.

Aunque Slack no es la opción tradicional de software de gestión de proyectos, es difícil de superar cuando se trata de comunicarse con los miembros del equipo. Su interfaz de usuario se parece más a una plataforma de redes sociales que al trabajo.

Pero no se deje engañar por su sencillez Slack es un potente software de gestión de la comunicación para startups con funciones y herramientas que facilitan el trabajo de todos.

Las mejores características de Slack

Entorno acogedor hace colaboración en equipo sea natural y divertida

Funciona a la perfección en el móvil, escritorio o navegador

Fácil integración (una ventaja ENORME para las nuevas empresas más ocupadas)

Limitaciones de Slack

Múltiples equipos y canales pueden llegar a ser difíciles de seguir

La configuración predeterminada, que se puede cambiar, envía notificaciones en cada nuevo mensaje (esas interrupciones pueden frustrar rápidamente a los usuarios)

Precios de Slack

Slack ofrece cinco planes de precios:

Gratis

Pro : 7,25 $/mes por usuario

: 7,25 $/mes por usuario Empresa : 12,50 $/mes por usuario

: 12,50 $/mes por usuario Red para empresas : Contactar para precios

: Contactar para precios GovSlack: Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4.5/5 (31.495+ opiniones)

: 4.5/5 (31.495+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (23.036+ opiniones)

9. Noción

vía Noción El espacio de trabajo conectado de Notion proporciona una forma sencilla de gestionar la planificación de proyectos para tu startup. Su sistema de gestión de tareas de arrastrar y soltar y sus funciones de planificación son fáciles y divertidas de usar. Notion es una herramienta versátil de gestión de proyectos para quienes desean supervisar proyectos empresariales y personales desde la misma plataforma.

Por un coste adicional, puedes añadir funciones de IA que ayuden a tu equipo a redactar, aportar ideas y generar informes con mayor rapidez.

Notion mejores características

Espacio de trabajo personalizable

Interfaz de usuario bien organizada

Complemento AI de gestión de proyectos disponible

Limitaciones de Notion

Curva de aprendizaje pesada para equipos grandes (funciona mejor para equipos pequeños o invidi

Capacidades de IA limitadas por ahora

Características limitadas en comparación con algunas de las mejores opciones de software de gestión de proyectos que existen

Precios de Notion

Notion ofrece cuatro planes de precios:

Gratis

Plus : 8 $/mes por usuario

: 8 $/mes por usuario Empresa : 15 $/mes por usuario

: 15 $/mes por usuario Empresas : Consultar precios

: Consultar precios Notion AI (complemento): 8 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4.7/5 (4.713+ opiniones)

: 4.7/5 (4.713+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1.732+ reseñas)

10. Colmena

vía Colmena Si los diseños de proyectos flexibles y los correos electrónicos nativos son una prioridad para la próxima solución de gestión de proyectos de tu startup, Hive podría ser la mejor solución y software de gestión de proyectos y tareas para tu startup.

Su plataforma fácil de usar se integra con las herramientas existentes de gestión de proyectos para startups.

Hive es como un impulso de eficiencia para los gestores de proyectos que hacen malabarismos con las tareas, el tiempo, los recursos y la colaboración.

La plataforma a veces se queda atrás en los dispositivos móviles, pero su rendimiento en los ordenadores de sobremesa brilla con luz propia. 🖥️

Las mejores características de Hive

Facilidad de uso garantizada

Excelente seguimiento de tareas y chats de tareas

Amplias subtareas y diagramas de Gantt

Limitaciones de Hive

Puede funcionar con lentitud en dispositivos móviles

Integraciones de terceros limitadas

Precios de Hive

Hive ofrece tres planes de precios:

**Gratis

Equipos : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Hive

G2 : 4.6/5 (447+ opiniones)

: 4.6/5 (447+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (183+ opiniones)

Software de gestión de proyectos para startups

¿Por qué las startups necesitan un software de gestión de proyectos?

El software de gestión de proyectos puede ayudar a las startups a organizarse, colaborar eficazmente y mantener la productividad. También ayuda a asignación de recursos y gestionar los plazos de los proyectos, lo que la convierte en una herramienta esencial para cualquier startup que quiera crecer y triunfar.

¿Son todas las opciones de software de gestión de proyectos adecuadas para las startups?

No, no todas las opciones de software de gestión de proyectos son adecuadas para startups. Algunos pueden ser más adecuados para empresas más grandes con más recursos y proyectos complejos. Las startups deben buscar software diseñado específicamente para pequeñas empresas o empresas en fase inicial, con características y planes de precios adaptados a sus necesidades.

¿Cuáles son algunos errores comunes que cometen las startups al elegir un software de gestión de proyectos?

Un error común es no tener en cuenta la escalabilidad del software. Las startups suelen necesitar una solución flexible que pueda crecer con su empresa, por lo que es importante elegir un software que pueda adaptarse al crecimiento futuro y a funciones adicionales. Otro error es no implicar a los miembros del equipo en el proceso de toma de decisiones. Es esencial obtener la opinión de todos los miembros del equipo que vayan a utilizar el software para asegurarse de que satisface sus necesidades y preferencias. Por último, las nuevas empresas pueden pasar por alto la importancia de la atención al cliente y los recursos de formación, que son esenciales para sacar el máximo provecho de cualquier software.

¿Pueden las startups utilizar software gratuito de gestión de proyectos?

Sí, hay muchas opciones gratuitas de software de gestión de proyectos que pueden ser adecuadas para las startups. Sin embargo, es importante evaluar cuidadosamente las características y limitaciones de cada opción gratuita para asegurarse de que satisfacen las necesidades específicas de la startup. Algunos programas gratuitos pueden tener funciones limitadas o restricciones en el número de miembros del equipo o de proyectos, lo que puede no ser adecuado para una startup en crecimiento. Las opciones de pago suelen ofrecer más funciones y soporte, pero las startups con presupuestos limitados pueden encontrar en el software gratuito una opción viable.

Encontrar herramientas de gestión de proyectos para startups empieza aquí

Así que ahí lo tienes, ¡las 10 mejores herramientas de gestión de proyectos para startups en 2024!

Con todas las versiones gratuitas y planes asequibles, ¿por qué no probar algunas antes de comprometerse? Ponga el listón alto probando primero ClickUp Obtendrá integraciones, personalizaciones y widgets más potentes de los que jamás haya soñado. Regístrese GRATIS o póngase en contacto con uno de los miembros de nuestro equipo hoy mismo.