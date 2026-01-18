Preguntas para el descubrimiento de clientes que te ayudarán a comprender plenamente tu mercado y el potencial de tu producto

Imagina que quieres plantar un árbol. No lo harías en el primer terreno que te encontraras, ¿verdad?

Primero harías tu investigación: buscarías un suelo fértil y bien drenado y buscarías una ubicación que garantice una exposición óptima al sol. Esa es la única forma de asegurarte de que tus esfuerzos de plantación den fruto. 🍎

Del mismo modo, no crearías un producto sin investigar cuáles son las necesidades de los clientes a los que tienes como objetivo. Los ejercicios de descubrimiento de clientes o de productos son esenciales si quieres que tu producto dé sus frutos, es decir, que aporte valor a los clientes potenciales y alcance el éxito financiero y de mercado.

Como gestor de producto, la forma en que abordes las entrevistas de descubrimiento de clientes puede guiarte hacia las decisiones empresariales adecuadas. Debes formular las preguntas adecuadas para obtener información lo suficientemente relevante como para dar forma a tu producto.

En este artículo, compartiremos nuestras preguntas de referencia para el descubrimiento de clientes, que te ayudarán a crear nuevos productos o modificar soluciones existentes. También encontrarás consejos y herramientas que te ayudarán a que tu proceso de descubrimiento sea eficaz y eficiente.

¿Qué son las preguntas para el descubrimiento de clientes?

Las preguntas para el descubrimiento de clientes son aquellas que se formulan a los clientes para descubrir y comprender sus necesidades, especialmente aquellas que aún no se han satisfecho. Cada necesidad no satisfecha se denomina punto débil.

Los puntos débiles ayudan a los equipos de producto a verificar sus hipótesis sobre el mercado, estimar el perfil de los primeros usuarios del producto y centrarse en desarrollar algo que sea útil y tenga buena acogida. 💗

Descubrimiento de clientes: concepto y proceso

El descubrimiento de clientes es el proceso de conocer a tu público objetivo para que puedas crear un producto que se adapte mejor a sus necesidades, fomente la participación y se venda bien.

Por lo general, el proceso comienza con la creación de un perfil de usuario que describe un grupo demográfico específico y sus necesidades funcionales y psicológicas relevantes. A continuación, se utilizan preguntas de exploración para recopilar información de compradores reales y perfeccionar el perfil a medida que se avanza. En la mayoría de los casos, los datos se comparten con los equipos de desarrollo que trabajan en el producto.

Sin embargo, el proceso de descubrimiento no termina con el lanzamiento del producto, ya que las necesidades de los clientes cambian con el tiempo. Debes utilizar herramientas de análisis para recopilar información en tiempo real sobre el comportamiento de los clientes y adaptar el producto en consecuencia para fidelizarlos.

Consejo: Utiliza las plantillas gratuitas de ClickUp para simplificar tus procesos de descubrimiento de clientes o productos. Desde estrategias de producto hasta plantillas personales para usuarios, encontrarás más de 1000 documentos preestructurados con funciones de gestión de datos integradas para agilizar tus flujos de trabajo.

Por ejemplo, puedes utilizar la plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp para recopilar y organizar en un solo lugar las respuestas de los estudios de mercado y las encuestas.

Utiliza la plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp para obtener información sobre los puntos débiles y las necesidades de los clientes.

Relación entre el descubrimiento de clientes y el descubrimiento de productos

El descubrimiento de clientes y el descubrimiento de productos son conceptos estrechamente relacionados, pero tienen objetivos distintos.

Mientras que el objetivo del descubrimiento de clientes es comprender las necesidades no satisfechas de tu público objetivo, el descubrimiento de productos se centra en identificar el producto que satisface esas necesidades. También se centra en el «cómo»: los métodos que debes utilizar para desarrollar o modificar el producto y mantener su relevancia.

Métodos habituales para conocer a los clientes

Puedes obtener información sobre los clientes de muchas maneras:

Directamente de los clientes : Mantén un registro de los problemas de los clientes mediante: Entrevistas presenciales con clientes individuales y grupos focales. Distribución : Mantén un registro de los problemas de los clientes mediante: Entrevistas presenciales con clientes individuales y grupos focales. Distribución de formularios de opinión en línea para llegar a un público más amplio. Aprovechamiento de la escucha social para monitorizar los debates en línea sobre tu producto.

Realización de entrevistas presenciales a clientes individuales y grupos focales

La distribución de formularios de comentarios en línea para llegar a un público más amplio

Aprovecha la escucha social para seguir las conversaciones en línea sobre tu producto

A través del análisis interno : Pide información a tus equipos de ventas y a los representantes de soporte al cliente que interactúan con los clientes a diario

A través del análisis de productos : Muchas : Muchas herramientas de gestión de productos incluyen funciones como grabaciones de sesiones y mapas de calor que te ayudan a visualizar los recorridos de los clientes , realizar el seguimiento de los patrones de uso y detectar áreas problemáticas

Mediante el análisis de la competencia y las tendencias del sector: Averigua qué están haciendo tus principales competidores y los líderes del sector, y por qué. Esfuérzate por ofrecer el mismo (o más) valor y busca formas de sacar partido de sus puntos débiles : Averigua qué están haciendo tus principales competidores y los líderes del sector, y por qué. Esfuérzate por ofrecer el mismo (o más) valor y busca formas de sacar partido de sus puntos débiles

Realización de entrevistas presenciales a clientes individuales y grupos focales

La distribución de formularios de comentarios en línea para llegar a un público más amplio

Aprovecha la escucha social para seguir las conversaciones en línea sobre tu producto

Preguntas expertas para el descubrimiento de clientes personalizados

En las cuatro secciones siguientes, te sugeriremos algunas preguntas recomendadas por expertos que puedes plantear a clientes potenciales (en persona o en línea) para comprender mejor sus puntos débiles. Puedes modificar las preguntas para adaptarlas a tu producto o público específico.

1. Preguntas relacionadas con los puntos débiles de los clientes, sus roles y sus tareas cotidianas

Haz estas preguntas abiertas para observar cómo tu producto puede ser útil para el cliente:

¿Cuál es tu trabajo actual y cuáles son tus tareas principales?: La respuesta a esta pregunta fundamental guiará la concepción y La respuesta a esta pregunta fundamental guiará la concepción y el desarrollo de tu producto . Revela el contexto en el que el producto se utilizará con mayor frecuencia

¿Cuáles son tus principales dificultades en este momento?: Las dificultades actuales del cliente ponen de manifiesto las carencias de los productos existentes. Lo ideal es que tu producto resuelva estos problemas específicos.

¿Cuáles son los mayores retos a los que te enfrentas al intentar hacer tu trabajo?: Aunque es similar a la anterior, esta pregunta puede revelar problemas que no son evidentes a primera vista, lo que te ayuda a crear soluciones completas

2. Preguntas relacionadas con soluciones existentes

Para comprender los productos con los que compites, haz las siguientes preguntas:

¿Qué herramientas utilizas actualmente para resolver problemas específicos de tu trabajo?: Con esta pregunta, puedes identificar a tus principales competidores. Tu meta es complementar las herramientas existentes o superarlas ofreciendo una solución más óptima.

¿Qué es lo que no te gusta de las soluciones que has probado?: La respuesta a esta pregunta pondrá de manifiesto las deficiencias de tus competidores. Sabrás qué errores debes evitar y a qué nuevas funciones prometedoras debes prestar atención a la hora de La respuesta a esta pregunta pondrá de manifiesto las deficiencias de tus competidores. Sabrás qué errores debes evitar y a qué nuevas funciones prometedoras debes prestar atención a la hora de diseñar tu producto

Consejo: ¿Cómo se crea un producto superior? Utiliza la plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp para llevar un registro de los productos, las funciones y los precios de tus competidores.

3. Preguntas relacionadas con la perspectiva del usuario sobre tu producto

Una vez que tu producto esté listo para las pruebas de versión de prueba, utiliza las siguientes preguntas para recabar los primeros comentarios:

¿Es fácil de usar este producto?: La intuición y la accesibilidad son los primeros criterios que valorarán los usuarios. Si tu producto no es fácil de usar, muchos usuarios se desanimarán a la hora de explorarlo, independientemente del número o la calidad de sus funciones

¿Hay alguna función nueva que te gustaría que tuviera este producto?: Esta pregunta revela cualquier función que se te haya pasado por alto o alguna adicional que deberías incluir

Si pudieras cambiar algo de este producto, ¿qué sería?: Pregunta qué funciones desean modificar los clientes o un segmento concreto de clientes, y anota el motivo de la insatisfacción.

4. Preguntas para obtener otra información valiosa

Aprovecha lo siguiente para obtener comentarios más detallados sobre tu producto:

¿En qué medida recomendarías este producto a un compañero de trabajo o a un amigo?: Esta pregunta te permite cuantificar los niveles de satisfacción de los usuarios

¿Probaste alguna solución alternativa antes de este producto?: Comprende qué diferencia a tu producto de los demás y qué llevó al usuario a cambiarse a él. También revela los criterios que utiliza un usuario medio para evaluar los productos de ese sector.

¿Hay alguna función que no utilices?: Aunque tu producto debe ser completo, también debe ser sencillo. Si una función no aporta valor, debes revisarla o eliminarla. Pero ten cuidado. A veces, la causa principal del problema no es la función en sí, sino su adopción. En ese caso, basta con ofrecer más ayuda a los nuevos usuarios del producto.

¿Hay algo que podría hacer que dejaras de usar el producto?: Esta pregunta es valiosa porque señala las señales de alerta a las que hay que prestar atención. Te permite detectar y abordar posibles problemas antes de que se produzcan.

Cuándo realizar entrevistas de descubrimiento de clientes

Lo ideal es formular las preguntas de descubrimiento de clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo del producto. Dado que el mercado es dinámico y que muchas variables imprevistas pueden afectar a las preferencias de los clientes, es fundamental evaluar sus opiniones de forma continua e iniciar esfuerzos de mejora del producto.

En la fase previa al lanzamiento, formula hipótesis sobre las necesidades de tus clientes objetivo; las preguntas para las entrevistas de descubrimiento de clientes que hemos comentado anteriormente sirven para poner a prueba tus hipótesis.

Una vez que sepas en qué centrarte al diseñar tu producto, pasa a la fase de creación de prototipos. Vuelve a pedir la opinión de los clientes cuando crees una versión preliminar del producto. Este proceso te permite comprender si el producto resuelve sus problemas, además de tener el aspecto y el tacto adecuados.

Tras el lanzamiento, el objetivo de estas preguntas es proporcionar pautas para la optimización del producto y el éxito de los clientes. Puedes:

Perfecciona las funciones y la experiencia del usuario

Aborda los puntos débiles actuales que quizá hayas pasado por alto anteriormente

Aborda los retos de uso que hayan surgido mientras tanto

Un buen proceso de descubrimiento de clientes también facilitará tu proceso de segmentación. Podrás identificar los segmentos de usuarios más rentables para implementar una estrategia de precios personalizada u ofrecer experiencias más personalizadas.

Si diseñas y optimizas tu producto pensando en los clientes, garantizarás una adaptación continua del producto al mercado y la satisfacción del cliente. También sentarás las bases para un marketing de producto eficaz y conseguirás que se genere el boca a boca. 🗣️

Puedes hacer que la recopilación y el análisis de datos de los clientes sean más eficientes con las herramientas adecuadas, como:

Estas herramientas te permiten ponerte en contacto con los clientes, programar entrevistas y llevarlas a cabo. Aunque las conversaciones presenciales son la opción preferida para las entrevistas a clientes, no siempre son posibles, por lo que las videoconferencias son la mejor alternativa. 📹

Encuestas, formularios y cuestionarios

Si necesitas recopilar grandes volúmenes de datos de clientes, puedes hacerlo en línea mediante herramientas de encuestas y cuestionarios, o realizar la distribución de tus hojas de cuestionario en eventos del sector.

Las herramientas de monitorización de redes sociales te permiten supervisar los canales de redes sociales en busca de menciones de tu producto o empresa, evaluar la percepción del público y responder rápidamente a cualquier elogio o inquietud.

Bonus: Utiliza las plantillas de redes sociales de ClickUp para optimizar tus campañas online. A los equipos de marketing de marcas con una fuerte presencia en redes sociales les encantará la plantilla de flujo de trabajo de estrategia de redes sociales de ClickUp para programar contenido y analizar métricas de rendimiento.

Utiliza la plantilla personalizable de flujo de trabajo para estrategias en redes sociales de ClickUp para planear y llevar a cabo tareas importantes relacionadas con las redes sociales.

El software de CRM sirve como hub donde puedes almacenar y gestionar todos los datos de clientes que has recopilado, incluyendo:

Información de contacto

Historial de compras

Comentarios de los usuarios

Quejas

El descubrimiento de clientes es un esfuerzo complejo y colectivo. Coordina todas las tareas implicadas entre los equipos de producto y marketing utilizando software de gestión de proyectos. Estas herramientas te ayudan a optimizar tu flujo de trabajo de descubrimiento, a cumplir con los plazos y a realizar el seguimiento del progreso.

ClickUp: una herramienta que lo sustituye todo

Utiliza ClickUp para planificar tus ejercicios de descubrimiento de clientes y organizar toda la información en un solo lugar

En lugar de estar cambiando constantemente entre todas estas aplicaciones y herramientas, ¿por qué no pruebas ClickUp? ¡Es una solución de trabajo gratuita y versátil tanto para gestores de proyectos como para gestores de producto!

ClickUp puede ayudarte con la gestión de productos y el descubrimiento de clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la fase inicial de ideación hasta más allá del lanzamiento. 🌸

Utiliza las tareas de ClickUp para planificar y coordinar el trabajo entre los departamentos de investigación y marketing. ClickUp también ofrece varias herramientas de comunicación integradas, como la vista de chat y las @menciones, para facilitar una comprensión clara de los flujos de trabajo del equipo.

Puedes elegir entre más de 15 vistas para personalizar tu entorno de trabajo. Por ejemplo, utiliza la vista Tablero para planificar tus iniciativas de descubrimiento en todas las fases del producto o la vista Calendario para programar entrevistas individuales con clientes.

Con ClickUp Forms, puedes crear encuestas de opinión personalizadas y distribuirlas por distintos canales con solo unos clics. Si no quieres empezar desde cero, utiliza una de las numerosas plantillas de cuestionarios de ClickUp para ponerte en marcha. ClickUp puede convertir automáticamente las respuestas en tareas: supervísalas en la vista Tabla y mantente al tanto de las funciones más solicitadas o de los problemas habituales de los usuarios.

Con ClickUp Forms, puedes crear las encuestas perfectas para recabar opiniones de los clientes sobre el producto

ClickUp CRM para mantenerte alineado con las metas de satisfacción del cliente

La suite CRM de ClickUp te ayuda a gestionar la información de los clientes, los procesos de ventas y los pedidos, y a mantener relaciones más sólidas con los clientes.

Para empezar, puedes organizar todos tus datos de clientes y estrategias de producto con ClickUp Docs. Crea y perfecciona perfiles de clientes rápidamente gracias al asistente de IA de la plataforma: ClickUp Brain. Aprovecha las indicaciones ya preparadas para pedirle a la herramienta que genere:

Perfiles de usuarios ideales

Estudios de investigación

Historias de usuarios

Preguntas para el descubrimiento de productos

Resúmenes de contenido

¡También puedes hacer una lluvia de ideas con la herramienta y generar ideas para optimizar el producto! 💡

ClickUp AI puede ahorrarte tiempo y esfuerzo generando perfiles de clientes, requisitos de productos y otros documentos en tu lugar

¿Necesitas visualizar los recorridos de los usuarios con tu equipo? Las pizarras de ClickUp te permiten correlacionar los recorridos de los clientes en un lienzo fácil de usar, con la función de arrastrar y soltar. Utiliza esta función con los responsables de tu equipo para identificar los cuellos de botella y diseñar estrategias de mejora de forma proactiva.

Crea mapas de recorrido del cliente atractivos y planifica los próximos pasos con tus compañeros de equipo utilizando las pizarras de ClickUp

También puedes establecer metas de lanzamiento de productos y realizar el seguimiento de ellas en un panel personalizado de ClickUp: utiliza más de 50 tarjetas para ver todas las métricas de clientes y productos de un vistazo.

Crea tu panel de control ideal de ClickUp y realiza el seguimiento del progreso, el rendimiento y los análisis de clientes de un solo vistazo

Lo mejor de ClickUp es que se integra con más de 1000 herramientas, incluidos proveedores de correo electrónico y software para reuniones, lo que garantiza que puedas acceder a todas tus aplicaciones desde un solo lugar.

Qué hacer y qué no hacer en el descubrimiento de clientes

Sigue los consejos que te ofrecemos a continuación para sacar el máximo partido a tus esfuerzos de descubrimiento de clientes.

Pendiente: Prepara y documenta todo

Ten una meta clara en mente cuando te pongas en contacto con los clientes para conocerlos lo mejor posible. Elabora la lista de preguntas con cuidado y cíñete a ella para no hacerles perder el tiempo. ⌚

Durante la conversación, toma nota de todas las observaciones relevantes. Organiza la información meticulosamente para poder acceder a ella fácilmente más adelante.

Pendiente: Haz que sea una conversación amistosa

Sé amable cuando entrevistes a los clientes en persona. Sonríe y rompe la tensión inicial con una charla trivial. Aunque te acerques con una intención específica, la conversación no debe parecer un interrogatorio para el cliente. De esa manera, el cliente potencial estará más dispuesto a abrirse y ofrecer información valiosa. 🤝

NO HAGAS: Tener miedo al rechazo

Escuchar comentarios negativos sobre tu idea de producto duele, pero escucha con atención los problemas de los clientes cuando se quejan.

Piénsalo de esta manera: si tus suposiciones no son correctas, es mejor enterarse en las primeras fases, mientras aún no has invertido una cantidad significativa de tiempo, dinero y esfuerzo en el desarrollo del producto y las campañas de marketing.

NO HAGAS: Revelar demasiado durante la conversación

No reveles demasiado sobre el objetivo de la entrevista. Por ejemplo: Nuestros gestores de producto utilizarán tus respuestas para desarrollar una nueva app.

Un exceso de información puede hacer que el cliente se sienta agobiado e incómodo, y puede que se niegue a compartir sus opiniones sinceras.

Acelera el descubrimiento de clientes y productos con ClickUp

El descubrimiento de clientes es un paso crucial en la creación y optimización de productos. Cuando tu toma de decisiones se basa en datos, es más probable que tu producto y tu empresa prosperen. 🌟

Con herramientas como ClickUp, el descubrimiento de clientes no solo puede ser fructífero, sino también más ágil. Consigue hoy mismo la solución gratis y empieza a obtener información sobre los clientes en un abrir y cerrar de ojos.