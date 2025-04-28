10 plantillas gratuitas para el lanzamiento de productos en Excel, Word y ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "¿Qué es una plantilla para el lanzamiento de un producto?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " Una plantilla para el lanzamiento de un producto es una herramienta que te permite planificar el lanzamiento de tu producto de principio a fin, de modo que cubras todos los pasos. Trabajar con una plantilla te proporciona unas pautas claras para asegurarte de que no se te escapa ningún aspecto a la hora de crear tu público, desarrollar planes de promoción y prepararte para un lanzamiento exitoso del producto. " } } ] }

Es emocionante prepararse para el lanzamiento de un nuevo producto, especialmente cuando se trata de ofrecer a los clientes algo nuevo. Se trata de mantener su interés y aumentar las ventas con algo brillante y novedoso. Al mismo tiempo, hay que asegurarse de que el lanzamiento del producto se desarrolle sin problemas, desde la planificación inicial hasta el lanzamiento.

Para ayudarte a destacar en el lanzamiento exitoso de tus productos y en la gestión de productos en general, considera utilizar estas plantillas como guía y para realizar el seguimiento de los hitos a medida que avanzas.

¿Qué es una plantilla para el lanzamiento de un producto?

Una plantilla para el lanzamiento de un producto es una herramienta que te permite planificar el lanzamiento de tu producto de principio a fin, de modo que cubras todos los pasos. Trabajar con una plantilla te proporciona unas pautas claras para asegurarte de que no se te escapa ningún aspecto a la hora de crear tu público, desarrollar planes de promoción y prepararte para un lanzamiento exitoso del producto.

¿Qué hace que una plantilla para el lanzamiento de un producto sea buena?

Una buena plantilla para el lanzamiento de un producto será fácil de implementar y le ayudará a desarrollar una estrategia completa de lanzamiento, permitiéndole seguir una lista de control, elaborar un plan, establecer hitos y realizar otras tareas fundamentales.

Hay muchas plantillas disponibles, pero no todas son de la misma calidad ni incluyen las mismas funciones avanzadas. Algunas son más adecuadas que otras para una estrategia completa de lanzamiento de productos, por lo que es importante seleccionar el plan de lanzamiento de productos adecuado para su próximo proyecto.

Además, algunas plantillas no se pueden compartir o requieren que invites a tu equipo a utilizarlas, lo que puede ser beneficioso si no quieres que cualquiera pueda acceder a ellas.

10 plantillas gratuitas para planes de lanzamiento de productos

Si no estás seguro de qué plantilla utilizar, hay muchas opciones disponibles para satisfacer tus necesidades y poner a los equipos de producto en sintonía.

Aquí encontrarás una lista de nuestras 10 plantillas favoritas para el lanzamiento de productos, que incluyen todo tipo de funciones que puedas necesitar. Independientemente de cuál sea tu estrategia de lanzamiento de productos, las siguientes plantillas te ayudarán a que tu proyecto se desarrolle sin problemas, desde su concepción hasta su promoción continua.

Veamos estas opciones, ¿te parece?

1. Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Descargar esta plantilla Promociona un nuevo producto o relanza uno ya existente con la plantilla de lista de control para lanzamiento de productos de ClickUp.

Una de las mejores plantillas para el lanzamiento de productos disponibles es la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp, que puede servir como plantilla completa para la planificación del lanzamiento de productos. Tanto si necesita una plantilla que le ayude a guiar un plan de lanzamiento de productos nuevos o existentes, encontrará todas las funciones imprescindibles en esta plantilla completa.

Esta plantilla incluye cinco estados que te ayudarán a realizar el seguimiento del progreso de tu estrategia de lanzamiento de productos, entre los que se incluyen Completada, En curso, Para revisión, En espera y Pendiente.

Además, esta plantilla cuenta con dos campos personalizados para una mayor organización: Categoría de la tarea y Duración. También podrás beneficiarte de seis tipos de vista completos, que incluyen Hitos, Gantt, Por categoría, Cronograma, Actividades y una Guía de inicio.

Esta plantilla de plan de lanzamiento de producto utiliza códigos de colores para ayudar a visualizar y realizar el seguimiento de todos los elementos del proceso de lanzamiento. En definitiva, esta solución integral debería cubrir todas las necesidades de los equipos de marketing de productos.

2. Plantilla de lanzamiento de productos con diagrama de Gantt de ClickUp

Utiliza la vista de diagrama de Gantt en ClickUp para ver tu estrategia de lanzamiento de productos en progreso.

El diagrama de Gantt sigue siendo una de las plantillas de gestión de proyectos más populares entre las organizaciones. Este formato de gráfico muestra las actividades en función de los cronogramas para ayudar a evaluar el progreso a lo largo de un proyecto.

La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp también incluye una plantilla de diagrama de Gantt que te ayudará a seguir tu estrategia de lanzamiento de productos. Esta plantilla de diagrama de Gantt facilita la visualización de cada actividad y tarea que debes completar en función de un cronograma para visualizar el plan de lanzamiento de tu proyecto.

Puedes ver este cronograma de principio a fin y determinar con precisión cuándo debes completar cada tarea. Por ejemplo, puedes ver un número de tareas en una vista semanal/diaria que te permite saber qué tareas debes completar cada semana, incluyendo la definición de tu público objetivo, la realización de encuestas a los clientes para obtener comentarios y la revisión de tus datos analíticos.

Si quieres un diagrama de Gantt completo que te ayude a diseñar tu estrategia de lanzamiento de productos, la vista Gantt de ClickUp te resultará muy útil.

3. Plantilla de cronograma de lanzamiento de productos de ClickUp

Descubre el cronograma completo del lanzamiento de tu producto con esta vista específica en ClickUp.

Al utilizar la misma plantilla de lista de control de productos de ClickUp, también tendrás acceso al cronograma de lanzamiento del producto. Esto te ayudará a mantenerte al día con tu proyecto para cumplir tus objetivos y lograr resultados clave.

La vista de cronograma de nuestra plantilla te permite ver fácilmente cuánto has avanzado en tu proyecto y cuánto te queda por hacer. Puedes ver en qué punto te encuentras en cada fase de tu estrategia de lanzamiento de producto con una columna de categorías de tareas que agrupa las tareas según la fase del proyecto. A continuación, puedes ver qué tareas debes completar para cada categoría y la duración de cada tarea.

Por ejemplo, en la categoría «Análisis de mercado», es posible que desee analizar los datos de sus clientes actuales durante la primera semana y, a continuación, definir su público objetivo durante la segunda. Puede cubrir las tareas de la categoría «Público objetivo», que podrían incluir la realización de entrevistas y encuestas para documentar todos los puntos débiles de sus clientes.

4. Plantilla de hitos para el lanzamiento de productos de ClickUp

Utiliza la plantilla de hitos de lanzamiento de productos de ClickUp para realizar el seguimiento, comparar y documentar el progreso del proyecto.

En la misma plantilla de lista de control de productos de ClickUp, encontrarás una vista de hitos que establece los pasos clave de tu proyecto a medida que avanzas. A lo largo de tu plan de lanzamiento de productos, es probable que tengas que alcanzar hitos específicos del proyecto en función de las metas que hayas establecido y el cronograma que hayas creado.

Esta herramienta de gestión de productos en particular te ayudará a visualizar cada uno de esos hitos y su progreso hacia el evento de lanzamiento de tu producto. Con la plantilla Hitos, puedes ver claramente una lista de todas las tareas que debes completar y su estado correspondiente para mantener a los equipos en sintonía.

También puede ver las fechas de inicio y fecha límite específicas de cada tarea, con las fechas límite de los proyectos atrasados resaltadas en rojo para indicar su urgencia. Vea fácilmente el tiempo registrado, las personas asignadas y las categorías de cada tarea.

Los cinco estados de las tareas de lanzamiento de tu producto son: Pendiente, En curso, Para revisión, En espera y Completada. Los códigos de colores también ayudan a indicar el estado de las tareas. Esta plantilla es un excelente complemento para el cronograma de tu plan de lanzamiento de producto, ya que te ayuda a evitar retrasos.

5. Plantilla de categorías de lanzamiento de productos de ClickUp

Desglosa el lanzamiento de tu producto por categorías con esta vista específica de ClickUp.

Al implementar la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp, también tendrás acceso a una vista por categoría que organiza todas las tareas según sus respectivas categorías.

Categorizar las tareas de lanzamiento de un producto es clave para realizar el seguimiento de cada fase del proyecto, desde el principio hasta el final, en la hoja de ruta del producto. Y la plantilla de categorías de lanzamiento de productos simplifica este proceso de planificación del proyecto. Puedes ver qué tareas de cada categoría están aún pendientes y omitir las que ya has completado, lo que te ofrece una visión clara de lo que puedes esperar del resto del proyecto.

Cada categoría contiene una lista de tareas a continuación. Por ejemplo, puede tener una categoría de precios que incluya tareas como «Estimar costes» y «Esbozar las metas de la empresa». Puede ver las fechas de inicio y de finalización de cada proyecto y marcar varias tareas (o subtareas) para ayudar a establecer prioridades para un lanzamiento de producto exitoso.

¡Presente la información del producto con plantillas de hojas informativas!

6. Plantilla de tablero de lanzamiento de productos de ClickUp

La vista Tablero de ClickUp ofrece una visión completa de tu estrategia con funciones de arrastrar y soltar.

Otra vista que se obtiene con la plantilla de lista de control de productos de ClickUp es la vista Tablero. Esta vista muestra todas las tareas según su estado.

Al igual que la vista Por categoría, la vista Tablero muestra todas las tareas en listas bajo sus correspondientes categorías de estado. Los diferentes estados incluyen Pendiente, En curso, Para revisión, En espera y Completada. De nuevo, al igual que en la vista Categoría, puedes ver la información de cada tarea, incluyendo el nombre de la tarea, las fechas de inicio y finalización, y cualquier subtarea que haya debajo.

A medida que completes diferentes tareas, estas se eliminarán de la lista de tareas correspondiente, lo que te permitirá saber exactamente lo que tienes que completar a medida que avanzas.

Por ejemplo, puede tener una lista de tareas pendientes que incluya todas las tareas que aún no se han iniciado. Una vez que la persona asignada comienza un proyecto, este pasa a la categoría «En curso». Esto le ayuda a realizar el seguimiento de los flujos de trabajo para una gestión eficaz de proyectos.

7. Plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice el seguimiento de los diferentes hitos y entregables del proyecto con la plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp.

Si tu plan incluye un producto completamente nuevo, puedes complementar otra plantilla de plan de lanzamiento de producto con la ayuda de la plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp. Esta plantilla permite a los gestores de proyectos realizar el seguimiento del progreso de cada proyecto basándose en hitos y entregables específicos.

Esta plantilla de plan de lanzamiento de productos incluye numerosas funciones, como nuestra plantilla de lista de control de productos. Por ejemplo, puede realizar el seguimiento del progreso basándose en cuatro estados diferentes para diversas tareas, entre los que se incluyen Bloqueado, Completada, En curso y Pendiente.

Además, puede utilizar varios campos personalizados para obtener una mayor transparencia en los KPI y métricas de gestión de productos, incluyendo Duración (días), Complejidad de la tarea, Nivel de impacto, Equipo, Fase y Esfuerzo de la tarea. También puedes beneficiarte de cinco tipos de vista diferentes, que incluyen Resumen del proyecto, Tablero de procesos, Cronograma, Diagrama de Gantt y una Guía de inicio.

Gracias a todas estas funciones, la plantilla para el desarrollo de nuevos productos puede ayudarte a lanzar con éxito un nuevo producto que impresione a tus clientes nuevos y actuales.

8. Plantilla de estrategia de producto de ClickUp

Descargar esta plantilla La plantilla de estrategia de producto de ClickUp puede ayudarte a identificar y centrarte en los elementos más importantes del desarrollo de productos.

Si necesitas una plantilla completa que cubra todo tu plan de lanzamiento de productos, la plantilla de estrategia de productos de ClickUp puede ayudarte tanto a planificar como a visualizar toda tu estrategia, desde el desarrollo hasta el proceso de gestión del lanzamiento.

Esta plantilla para el lanzamiento de productos centraliza todos los detalles sobre su estrategia de producto con visualizaciones detalladas. Como resultado, la plantilla funciona como una pieza fundamental para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a determinar qué pasos dar y qué modificar para perfeccionar su estrategia.

La plantilla Estrategia de producto te permite ver varios estados diferentes para diversas fases y tareas. Estos estados incluyen Abierto, Completado, En revisión, En curso, En espera, En revisión, Pendiente y Necesita revisión. También puede establecer campos personalizados al crear tareas para la automatización, y puede consultar la Guía de inicio incluida para aprovechar al máximo esta plantilla.

Para obtener una solución integral de estrategia de producto, utilice esta plantilla junto con nuestra lista de control para el lanzamiento de productos y otras plantillas.

9. Plantilla de plan de lanzamiento de producto de Microsoft Word

Vía Template.net

Tanto si dispone de Microsoft Word como de cualquier otro tipo de procesador de textos, puede utilizar la plantilla gratuita de Microsoft MS Word Product Launch Plan Template para simplificar el lanzamiento de su producto. Puede utilizar estas plantillas de hoja de ruta del proyecto cuando lance su próximo producto, lo que le permitirá realizar la edición y personalización de la plantilla en función de sus necesidades específicas.

Con esta completa plantilla, podrás organizar fácilmente tu plan de lanzamiento de producto de principio a fin. Incluye una portada, un índice para facilitar la navegación y varias secciones, como informes de revisión, metas y objetivos, y mucho más, según las necesidades de tu proyecto.

Esta plantilla para el lanzamiento de productos también se puede descargar en varios formatos, dependiendo del programa que utilices, incluyendo MS Word, Documentos de Google, Apple Pages, un PDF editable o una versión web.

10. Plantilla de estrategia de lanzamiento de productos de Excel

Vía Template.net

Otra herramienta útil para la gestión del lanzamiento de productos que puede impulsar el éxito de tu lanzamiento es la plantilla de lanzamiento de productos de Excel. Ofrece la forma perfecta de visualizar tu estrategia de producto en cada paso, con la posibilidad de ver cada tarea en el cronograma de tu proyecto. También puedes codificar por colores el proyecto para realizar el seguimiento de cada tarea y periodo de tiempo a lo largo del cronograma.

Al igual que la plantilla de plan de lanzamiento de producto de MS Word, esta plantilla de lanzamiento de producto está disponible en casi cualquier formato que necesites. Puedes utilizarla en Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Google Slides. También puedes descargarla en formato PDF editable.

Haz crecer tu empresa con plantillas de planes de lanzamiento de productos.

Con la ayuda de la plantilla adecuada para el lanzamiento de tu producto, te asegurarás de que todos los sistemas estén listos y preparados para el lanzamiento en cada paso. Te asegurarás de que ninguna parte de tu estrategia quede desatendida o sin preparar.

Las plantillas adecuadas para el lanzamiento de productos cubrirán todos los aspectos de tu lanzamiento y te facilitarán el seguimiento mientras te preparas para un nuevo lanzamiento. También agilizarán el proceso a largo plazo con cada nuevo producto o relanzamiento que planees en el futuro.

Si necesita una solución de gestión de productos de alta calidad para su empresa, ClickUp está aquí para ofrecerle lo que necesita con un software de gestión de productos dinámico que puede llevar sus capacidades de lanzamiento de productos al siguiente nivel.

Encontrarás un montón de plantillas que te ayudarán a planificar cada parte del ciclo de vida de tu producto, junto con miles de integraciones, miembros y tareas ilimitadas, y mucho más, sin ningún coste para ti.