10 plantillas gratuitas de personajes de usuario para entender a sus clientes

Desarrollar un nuevo producto o servicio es como preparar un plato elaborado para personas con gustos particulares. 🧑‍🍳

Una gran parte de tu intento correcto depende de comprender lo que los clientes objetivo desean y están dispuestos a gastar en. Equipado con este conocimiento, puede crear una solución centrada en el usuario que probablemente se venda.

Una de las mejores técnicas para adaptar los productos a los compradores es trabajar con un usuario persona, un perfil generalizado de su cliente ideal. Ayuda a los desarrolladores a añadir funciones que tengan eco entre los usuarios finales .

Si busca una forma sencilla de compartir perfiles de comprador con su equipo, recurra a las plantillas de persona de usuario. Le ayudarán a crear perfiles de cliente concisos y precisos para dirigir el proceso de desarrollo en la dirección correcta. 🧭

En este artículo se presentan 10 magníficas plantillas de persona de usuario que te ayudarán a crear perfiles de comprador matizados y relevantes para cualquier intención.

¿Qué es una plantilla de personaje de usuario?

Una plantilla de persona de usuario le proporciona un marco eficaz para describir de forma coherente la mentalidad, el estilo de vida, los puntos débiles y el comportamiento de sus clientes ideales. El documento le permite crear un individuo imaginario (o semi-ficticio) con metas, acciones y hábitos de gasto predecibles.

Los equipos de producto suelen tener dificultades para crear perfiles de usuario precisos, ya que tienen que derivarlos de diversos datos demográficos y encuestas de mercado. Es como hacer un mosaico con cientos de piezas de diferentes figuras, colores y tamaños.

Pero una vez que tenga su usuario persona, todo lo que tiene que hacer es comunicarlo a los miembros pertinentes del equipo. El documento ayudará a dar forma a su producto o servicio para apuntar a los perfiles de los compradores con precisión. 🎯

Las aplicaciones de las plantillas de persona de usuario van más allá del desarrollo de productos. Diseño, equipo de ventas y equipos de marketing confían a menudo en estos marcos para llegar a su público y captarlo con mayor confianza.

¿Qué hace que una plantilla de personaje de usuario sea buena?

Una plantilla de usuario ideal se adapta a su intención y a la naturaleza del producto o servicio que está desarrollando. En general, debería ser:

Personalizable: La plantilla de persona de usuario debeevitar estereotipos engañosos y ajustarse a las principales categorías de personajes de usuario, como los basados en metas, los ficticios y los basados en roles Definidos y organizados: Procura que la plantilla permita abordar categorías clave como la edad, el sexo, la formación académica y profesional y los puntos de dolor del usuario. Las secciones deben ser fáciles de seguir Estéticamente atractiva: Debe permitirte añadir gráficos, diagramas, esbozos de personajes e ilustraciones para que la persona parezca realista, lo que ayuda a tu equipo a empatizar con las necesidades del usuario 🧚 Colaboración: La plantilla de persona usuaria debe ser accesible para los distintos departamentos implicados en el desarrollo del producto o la campaña de marketing, permitiéndoles añadir aportaciones en tiempo real Observable: Debe tener múltiples vistas o diseños para añadir nuevas perspectivas al personaje y promover la generación de nuevas ideas

10 Plantillas de Persona de Usuario para usar en 2024

Nuestra selección de las 10 mejores plantillas de persona de usuario o cliente de ClickUp trabajo para cualquier escenario, ya sea el lanzamiento de un nuevo producto añadir actualizaciones de funciones o planificar un campaña de marketing . ¡Repásalos y marca como favoritos! 😎

1. ClickUp plantilla de usuario Persona

Vea información clave sobre su público objetivo, incluyendo sus motivaciones, datos demográficos e historial profesional, utilizando la plantilla User Persona de ClickUp

Ya sea que busque ampliar o conservar su cartera de clientes la Plantilla ClickUp User Persona es ideal para perfilar cualquier grupo como un detective experimentado. 🕵️

En función de las necesidades de su equipo de investigación, la plantilla puede extraer los datos adecuados de diferentes grupos de audiencia. De forma predeterminada, clasifica a las personas por campos de industria, profesión o servicio. Cree varios tipos de personas para cada una de estas categorías

Utilizar la plantilla no es ningún misterio. Haga clic en una persona en blanco, y el sistema lanzará un Formulario de Persona de Usuario para usted. Personalice el perfil añadiendo los datos que desee, como nombre, sexo, etnia, edad, estado civil, salario, ocupación y uso de Internet.

Añada o elimine elementos para asegurarse de que el perfil final captura los datos esenciales para sus compañeros de equipo. Puedes añadir cualquier archivo de imagen como retrato, sobre todo para distinguir el perfil de otras personas que hayas añadido.

Supongamos que estás creando perfiles de usuario para una app, aplicación de streaming multimedia. En este caso, los usuarios deberían tener atributos como la edad, las motivaciones para ver contenidos de vídeo y las frustraciones (como los límites al uso compartido de contraseñas). Si desea optimizar el contenido multimedia de la app, también puede añadir datos sobre estado civil, sexo, género preferido y personalidad.

Una vez que haya añadido los usuarios, cree tareas dentro de la plantilla y asígnelas a uno o varios compañeros de equipo.

2. Plantilla de Pizarra ClickUp User Persona

Utilice la plantilla de pizarra ClickUp User Persona para visualizar todo lo que sabe acerca de su audiencia

Trabajar con perfiles de compradores no es tan sencillo como se imagina. Es posible que usted y sus compañeros de equipo se hagan un lío a la hora de distinguir entre los diferentes usuarios y crear planes de acción razonables para llegar a su público objetivo.

Para optimizar el tiempo y los recursos dedicados al trabajo basado en personas, utilice la herramienta Plantilla de Pizarra de Persona de Usuario de ClickUp . Es una herramienta visual que fomenta el pensamiento innovador en áreas de toma de decisiones complejas.

Lo primero es lo primero, se trata de un Plantilla de Pizarra especialmente diseñada para llevar la colaboración visual al siguiente nivel. Obtendrá un lienzo en blanco con secciones codificadas por colores que representan a la persona, muy parecido a una pizarra blanca Matriz Eisenhower . 🚦

¡Lo mejor de utilizar una Pizarra es su potencial ilimitado! Añade la imagen de la persona usuaria, información básica, historia personal, puntos de dolor, motivaciones, necesidades y expectativas, y reúne a tu equipo para un directo sesión de lluvia de ideas . 💡

Tus compañeros pueden añadir sus puntos de vista a la persona, utilizando flechas y símbolos para conectar entre sí los elementos y generar tareas. ¡La barra de herramientas de edición es bastante intuitiva y fácil de navegar!

Digamos que estás utilizando la Pizarra para trabajar en una app de lectura para personas mayores. Basándose en la persona, su equipo puede descubrir que la mayoría de los usuarios objetivo tienen problemas de visión.

Esta revelación puede obligar a modificar la fuente o el diseño de la interfaz de la app. La sesión puede terminar con la asignación al equipo de diseño de una lista de tareas pendientes para el siguiente día ciclo de desarrollo .

3. Plantilla del plan de investigación de usuarios de ClickUp

La plantilla del plan de investigación de usuarios de ClickUp facilita la definición de metas y la alineación de las partes interesadas

Antes de crear un perfil de usuario es necesario investigarlo, pero el proceso puede ser igual de abrumador. En Plantilla del plan de investigación de usuarios de ClickUp es justo lo que necesita para compatibilizar un diseño y correlacionar personas de usuarios rico y basado en datos 💪

La plantilla le guía a través de la A a la Z del ejercicio de creación de personas. Obtienes una estructura clara y elementos predefinidos-no estás empezando de cero sino rellenando campos basados en un proceso de investigación probado. 🧪

Si desea mejorar su producto debido a comentarios negativos o está considerando lanzar una nueva función, la plantilla le ayudará a definir metas coherentes, plantear preguntas hipotéticas y determinar con precisión las necesidades y motivaciones de su persona.

Dispondrá de un documento vivo y dinámico diseñado para mantener a las partes interesadas en el producto alineadas durante todo el ciclo de desarrollo. Para equipos más grandes, puede resumir los pasos de creación de la persona en Investigación para reducir la imprevisibilidad.

Su sección Enunciado del problema describe los desencadenantes de la investigación de usuarios, como la insatisfacción de los clientes o el descenso del número de ingresos. Una vez finalizada la investigación, puedes añadir los puntos clave y los informes para comunicar las conclusiones al resto del equipo. Revisa la plantilla en cualquier momento para actualizar la investigación capturada. 🔎

4. ClickUp Plantilla de Mapeo de Historias de Usuarios

Construya y personalice su Mapa de Historias de Usuarios con una plantilla de pizarra flexible y preformateada en ClickUp

Si busca una única herramienta para gestionar la investigación y creación de personas, pruebe la herramienta Plantilla de ClickUp para correlacionar historias de usuarios ¡! Esta plantilla de Pizarra para principiantes le permite identificar usuarios y visualizar las perspectivas y valores de sus clientes para prácticamente cualquier caso de uso. 💃

El Mapa de Historias de Usuario puede resultar abrumador porque hay notas adhesivas por todas partes, pero esta plantilla pone orden en el proceso.

Visualmente, puedes convertir la plantilla en una compleja red que conecta a los usuarios con personas

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/62293/plantillas-de-documentos-de-requisitos-de-productos/ requisitos del producto /%href/

. Dado que se trata de un esfuerzo laborioso, recomendamos crear pasos en el documento para añadir estructura al proceso de correlacionar, especialmente en el caso de equipos distribuidos.

Una vez preparada la Pizarra, invita a tu equipo y empieza a esbozar las actividades de la persona usuaria relevantes para tu producto. Por ejemplo, si planea crear un sitio web de comercio electrónico, puede trazar el proceso desde el registro hasta el pago.

La plantilla te ayudará a responder a preguntas como:

¿Qué es lo que no le gusta al usuario objetivo?

¿Qué funciones deben añadirse o actualizarse?

¿Cómo puede contribuir un determinado miembro del equipo o departamento?

Puede confiar en esta plantilla para rescatar equipos ágiles de

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/58498/herramientas-de-gestion-de-la-cartera-de-productos-pendientes/ backlogs disfuncionales /%href/

que se pierden en las operaciones cotidianas. De este modo, puede agilizar el trabajo en las distintas fases de lanzamiento del producto.

5. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Esta plantilla para correlacionar usuarios le permite visualizar ideas complejas como flujos de usuarios, wireframes y diagramas de ingeniería

El microanálisis de la experiencia del usuario es un elemento importante para adaptar los productos y servicios desde la perspectiva del comprador. Si quieres ponerte en la piel de tu cliente medio, aprovecha el Plantilla de flujo de usuario de ClickUp . 👟

La plantilla le ayuda a construir diagramas de flujo representando flujos de usuarios-obtendrá una representación visual de cuántos pasos dan los clientes para completar una actividad específica. Le permite a usted y a su equipo empathize with the user, prospect areas for improvement, and work out a estrategia de producto funcional .

Esta es otra plantilla de Pizarra en nuestra Lista, así que espere todo el intervalo de funciones de edición y diagramación para organizar incluso los flujos de usuario más doblados. 🪢

Construir un diagrama es un juego de niños: inserta y conecta figuras desde los puntos Inicio a Decisión, ¡y tendrás un gráfico de aspecto profesional en un abrir y cerrar de ojos!

¿Eres nuevo en esto de los diagramas de flujo? Utiliza estas tres figuras únicas para visualizar los flujos de usuarios:

Círculo naranja : Inicio/final de un proceso 🟠

: Inicio/final de un proceso 🟠 Rectángulo verde : Paso/actividad del proceso 🟩

: Paso/actividad del proceso 🟩 Redonda roja: Puntos de decisión (sí/no) 🔶

Para ayudar a tu equipo ejecutor a seguir mejor el proceso, añade capturas de pantalla de lo que experimenta el usuario en distintos puntos del flujo.

6. Plantilla de historia de usuario de ClickUp

Utilice la plantilla de historias de usuario de ClickUp para describir las expectativas y necesidades de sus usuarios y encontrar la forma de satisfacerlas

En Plantilla de historia de usuario de ClickUp es una poderosa herramienta para conectar directamente las actividades de los usuarios con tareas procesables relevantes para funciones específicas. Es un socio fiable en cualquier fase de desarrollo, que le ayuda a esbozar personajes de usuario en evolución a través de fases interrelacionadas de lanzamiento del producto. 🔗

Esta plantilla de Pizarra sirve para desarrollar, actualizar y realizar el seguimiento de historias de usuario para Equipos Agile y Scrum . Te permite:

Capturar múltiples historias de usuario dentro de un diseño consistente, como por ejemplo: Como [usuario], quiero [meta] para que [razón] Priorizar qué historias deben abordarse Crear tareas y subtareas anidadas y seguir su progreso Revisar si los cambios y adiciones resuelven las frustraciones identificadas

La plantilla está equipada para gestionar varios perfiles de usuario simultáneamente, y la gestión de todos ellos está súper ordenada. Al igual que otras plantillas de ClickUp, puede añadir Campos personalizados para añadir contexto a las solicitudes de funciones individuales. Utilice estados personalizados para controlar los WIP.

Dispone de más de 15 vistas para supervisar la plantilla. Por ejemplo, pruebe la vista Carga de trabajo para asegurarse de que las historias de usuario se distribuyen uniformemente entre los compañeros de equipo. Utilice la vista Calendario para preparar las actualizaciones antes de la siguiente fase de lanzamiento.

7. Plantilla de estudios de usuario de ClickUp

La plantilla de estudios de usuarios de ClickUp le permite recopilar información de sus usuarios e identificar las funciones de su producto/aplicación/sitio web que requieren más atención

¿Ha lanzado un nuevo producto, app o sitio web? Es toda una hazaña, pero aunque suene a tópico, su trabajo no acaba ahí.

Las personalidades de los usuarios son fluidas, así que prepárate para que te inunden con necesidades cambiantes de los usuarios rutinas, deseos y objetivos. Por suerte, Plantilla de estudios de usuarios de ClickUp ¡le ayuda a responder con prontitud a estos cambios! 🦋

Piense en esta plantilla como un portal para cambiar de una persona a otra. Dispone de más de 10 Campos personalizados para definir los perfiles objetivo actualizados. Recopile datos para aspectos de funciones específicas y determine qué áreas requieren más investigación.

Pero, ¿cómo recopilar esos datos? ¡Tranquilo! La plantilla viene con formularios de opinión que puede enviar a los clientes existentes. La información recopilada será el núcleo de sus esfuerzos por cuantificar las impresiones de los usuarios: acceda a ella a través de las vistas Insights, Research Process y Needs Action.

La plantilla es lo suficientemente completa como para analizar la validez de los cambios propuestos. Utiliza estados como Descartado, Recomendación y Análisis para facilitar las tareas del siguiente Sprint. 🏃

8. Plantilla ClickUp Voz del Cliente

Utilice la plantilla de voz del cliente de ClickUp para describir las necesidades de sus clientes, identificar las áreas de mejora y definir los siguientes pasos

En Plantilla ClickUp Voz del Cliente es una plantilla de persona de usuario sencilla que centraliza los datos de los clientes recogidos de tres fuentes:

Páginas de redes sociales Encuestas y entrevistas Llamadas directas de soporte al cliente

La plantilla presenta la información recopilada en secciones navegables y codificadas por colores. Cada sección tiene tarjetas que especifican aspectos concretos de la "voz del cliente" 🗣️

Una vez que tenga la imagen completa de la persona usuaria, pase a la siguiente sección de la plantilla, que trata de:

Comentarios: Captura los puntos clave o comunes de los comentarios. Por ejemplo, un grupo de clientes publicó en las redes sociales que no estaban satisfechos con los planes de precios del producto. Para reconocerlo, añadirás una entrada con el rótulo "Insatisfacción con los precios" Necesidades: Describe las necesidades de los usuarios derivadas de los comentarios. Considerando nuestro ejemplo anterior, puedes añadir "Reconsiderar los paquetes de suscripción" aquí Requisitos: Convierte las necesidades en tareas procesables. Siguiendo el mismo caso, puedes poner aquí "Crear más planes de precios" y dar a tu equipo tareas concretas en las que centrarse

El aspecto despejado de la plantilla es ideal para las personas que tienden a asustarse al ver diagramas de red complejos. 😜

9. Plantilla ClickUp Voice of the Customer Journey

Recopile y clasifique las expectativas y reacciones de los clientes ante su producto/servicio para comprender qué puede hacer para mejorarlo

En ClickUp Voz del cliente plantilla de viaje es muy parecida a la opción anterior de nuestra lista, pero en un formato práctico más acorde con las necesidades operativas gestión de productos . Esta plantilla es para dejar las cosas terminadas. ✔️

Te permite reunir comentarios de diferentes categorías de VoC (Voz del Cliente), incluyendo encuestas, llamadas grabadas, comportamiento en línea y medios sociales. 📢

Su principal punto fuerte reside en crear soluciones específicas para cada proceso. Utiliza una tarjeta para añadir resúmenes de los problemas que molestan a tus usuarios, interpretarlos con tu equipo y anotar las resoluciones justo debajo de los problemas. Asigna tareas y subtareas para aplicar la solución.

Esencialmente, usted esboza una fuente de VoC, el problema y la solución: eso es todo. Esto hace que la plantilla sea ideal para abordar los defectos e inconvenientes del producto en plazos estrictos y mantener su relaciones con los clientes en seguimiento. 🛤️

Al tratarse de una plantilla de nivel operativo, ofrece con claridad las vistas Lista y Tablero para interpretar los datos recopilados.

10. Plantilla ClickUp Customer Journey Map

Utilice la plantilla del Mapa de la Trayectoria del Cliente de ClickUp para representar los hábitos y preferencias de sus clientes y utilizarlos para mejorar su producto/servicio

Necesita visualizar el recorrido del cliente y conseguir más conversiones de clientes potenciales? Quedará impresionado con lo que Plantilla del Mapa de la Trayectoria del Cliente de ClickUp ¡Pendiente! 😼

La plantilla le ayuda a extender un extenso recorrido del cliente, marcando las interacciones directas e indirectas que los clientes potenciales tienen con su producto o empresa. Registre y analice los puntos de contacto, las experiencias y los puntos de fricción de los clientes.

Una vez correlacionado el recorrido, cree soluciones para las tres fases siguientes:

Concienciación: Especifique acciones para aumentar la visibilidad de su producto. Por ejemplo, utilizando un servicio de anuncios o un influenciador en las redes sociales Consideración: Elaborar estrategias para aumentar la participación de los usuarios y detectar oportunidades de crecimiento para la conversión Conversión: Identificar la fuerza que impulsa la fidelidad (o la falta de ella) de un usuario y conseguir que compre lo que ofreces

Puede asignar miembros del equipo para supervisar cada fase y establecer responsabilidades a lo largo del recorrido del cliente. Utiliza el Vista Gantt (diagrama de) Gantt para seguir el progreso en un formato de cronograma.

Esta es otra plantilla de Pizarra, que le da acceso a funciones de ClickUp como grabación de pantalla, automatizaciones, Asistente de escritura IA y edición colaborativa para establecer usuarios sobre la marcha

Los humanos somos complejos, ¡y los usuarios también!

Muchos productos no llegan a despegar porque se basan en diseños autorreferenciales sin tener en cuenta al usuario. La única forma de crear productos en beneficio de los compradores es basarse en personajes de usuario bien documentados. 💑

Aunque descifrar los personajes de los clientes es una tarea complicada, nuestras plantillas sirven de potente plataforma de lanzamiento para impulsarte. Pruebe una hoy mismo y empiece a conectar con su mercado objetivo de inmediato 🤝