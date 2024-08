las 10 mejores alternativas a Microsoft Loop que hacen que la colaboración parezca fácil

Microsoft Loop es como tu cafetería más cercana. ☕

Sólo tienes que presentarte con todos tus amigos y podréis trabajar juntos mientras tomáis una bebida con cafeína. Aunque Microsoft Loop no pueda ofrecerte bebidas y comida, te ayuda a colaborar virtualmente con tus compañeros

Mediante una sencilla interfaz de usuario, la plataforma ayuda tanto a estudiantes como a empresas a colaborar simultáneamente en un mismo proyecto. Pero no es la única solución que existe Es importante ser exigente y probar otras herramientas, igual que probarías varias cafeterías antes de encontrar tu lugar favorito

Para proceso de toma de decisiones para facilitarle las cosas, hemos elaborado una lista de las 10 mejores alternativas a Microsoft Teams que han redefinido la logística de la colaboración en equipo

¿Qué es Microsoft Loop?

vía:_ Bucle Microsoft Microsoft Loop es una plataforma que facilita colaboración en tiempo real y uso compartido de información con varias personas bajo un mismo techo.

Creada para evitar malabarismos entre otras apps de Microsoft como Word, Excel y PowerPoint Presentation, esta herramienta te ayuda a crear entornos de trabajo para idear, comentar y trabajar juntos en el mismo proyecto.

De hecho, también puedes simplificar la ideación con su Copiloto de IA. Sólo tienes que escribir una pregunta y el asistente de IA te ayudará con respuestas que darán un empujoncito a tu jornada laboral.

Además, la barra de búsqueda de la plataforma te permite encontrar plantillas basadas en palabras clave específicas, como una esquema de campaña de marketing . Además, puedes trabajar fácilmente en varios proyectos con sus herramientas de gestión de proyectos y productividad.

En general, Microsoft Loop sirve como espacio de trabajo colaborativo (piense en Notion), pero su conjunto de funciones no es para todo el mundo. Algunos usuarios encuentran que tiene funciones similares a las de los competidores existentes y creen que no ofrece nada demasiado único que pueda llevarles a hacer el cambio.

¿Qué debe buscar en una alternativa a Microsoft Loop?

Considere estas funciones como referencia a la hora de elegir su alternativa a Microsoft Loop:

Plantillas de proyectos: Busque una alternativa a Microsoft Loop que le proporcione una asistencia sencilla para los proyectos mediante plantillas de alta calidad para diversos casos de uso Colaboración en línea: Una de las principales funciones de Microsoft Loop es el ajuste de los usuarios con una plataforma de colaboración para la comunicación en tiempo real y optimizada. Es natural esperar que su alternativa ofrezca funciones para la creación conjunta, como hilos de comentarios, pizarras digitales y etiquetado de usuarios Compatibilidad con IA : ¡No se puede tener una herramienta de colaboración sin IA en los tiempos que corren! Encuentre una alternativa que ofrezca compatibilidad con IA para tareas como la escritura y el intercambio de ideas Compatibilidad: Es bueno tener una herramienta que funcione en todos los dispositivos y no se limite a Windows o MacOS (por ejemplo, Microsoft Teams o Documentos de Google) Integraciones: Nunca es mala idea optar por una herramienta que se integre con otras apps y minimice las molestas idas y venidas para gestionar proyectos Gestión de documentos: Busca una solución que te ayude a editar y gestionar todos los documentos de tus proyectos en un solo lugar, ¡para que te resulte más fácil estar al día!

10 mejores alternativas a Microsoft Loop para impulsar la colaboración en equipo

Basándonos en las funciones mencionadas anteriormente, hemos elaborado una lista de 10 alternativas a Microsoft Loop que puedes utilizar de inmediato. Echa un vistazo a las funciones, ventajas y desventajas de cada opción para tomar la mejor decisión ❤️

Colabore visualmente con los miembros de su equipo dentro de las Pizarras ClickUp para realizar una lluvia de ideas y convertirlas en elementos viables

No se puede hablar de colaboración moderna sin mencionar ClickUp Creado para equipos que trabajan a un ritmo vertiginoso y dependen del trabajo en equipo en tiempo real, ClickUp ofrece todo lo que necesita para trabajar en equipo herramientas de colaboración para la gestión de proyectos ¡en un solo lugar! ⭐

Empezar es tan fácil como navegar por Internet Solo tienes que hacer clic en el avatar de tu entorno de trabajo y elegir + Nuevo entorno de trabajo. Los entornos de trabajo se encuentran en la parte superior de la sección

/ref/ https://clickup.com/hierarchy-guide Jerarquía de proyectos ClickUp /%href/

y, a partir de este punto, puede dividirlos en Espacios, Carpetas, Listas, etc.

¿Necesitas una solución simplificada para editar, almacenar y gestionar documentos? Si es así Documentos ClickUp ¡es tu mejor amigo! Puede crear documentos con páginas anidadas y etiquetas rastreables y editarlos con sus colaboradores simultáneamente.

De hecho, con Detección de colaboración en directo de ClickUp con ClickUp Live, los usuarios pueden ver cuándo otros miembros están escribiendo y editando juntos, ¡para que no haya duplicación de esfuerzos!

Uso de ClickUp AI para generar una entrada de blog en ClickUp Docs a partir de una simple indicación para añadir detalles y otros aspectos importantes

¿Hemos mencionado la opción de utilizar ClickUp AI ¿para escribir y editar textos fácilmente? El asistente nativo de IA de la plataforma viene con más de 100 indicaciones específicas de rol para completar tareas como:

Redactar un documento, como uncronograma del proyecto o un resumen de contenido, desde cero

Optimización gramatical y tonal de documentos existentes

Resumir contenidos extensos

Traducción de documentos (compatibilidad con más de 10 idiomas)

Colaborar con equipos remotos y distribuidos es pan comido, gracias a la función Vista del chat de ClickUp que permite compartir actualizaciones, solicitudes, enlaces y comentarios internamente.

A los equipos multidepartamentales les encantará el Plantilla ClickUp para proyectos multidisciplinares para gestionar dependencias de tareas ¡progreso y comunicación sin fricciones!

Supongamos que quieres organizar una lluvia de ideas con tu equipo. Sólo tienes que lanzar Pizarras ClickUp en tu entorno de trabajo, invita a gente y pon tu inteligencia colectiva a trabajar. El lienzo viene equipado con una función de arrastrar y soltar para ayudar a tu equipo a añadir contexto a las discusiones con tareas, archivos, documentos y otros componentes

Las mejores funciones de ClickUp

Plataforma integral de gestión del conocimiento y colaboración

Pizarra y documentos fáciles de usar que agilizan los procesos del equipo

Gestiona y seguimiento de todos los proyectos en un solo lugar * Redacción y edición asistidas por IA

15+ vistas para gestionar tareas y cargas de trabajo

Vista holística del chat que permite compartir enlaces e incrustaciones

más de 1.000 plantillas para la gestión de proyectos

Disponibilidad multiplataforma

más de 1.000 integraciones para minimizar el cambio de contexto

Revisión yCreador de Formularios herramientas para una retroalimentación fluida y solicitudes internas

Cambio entre entornos de trabajo con un solo clic en ClickUp 3.0

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones crea una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios, pero la funciónabundantes tutoriales y guías facilitan la transición

Se podrían utilizar más opciones de formato dentro de los gráficos de Gantt

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Empresa : $12/mes por usuario

: $12/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ opiniones)

4,7/5 (9.100+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,900+ opiniones)

2. Confluencia

Vía: Confluencia Confluence es una popular herramienta basada en web que permite el uso compartido de conocimientos y colaboración. Cree páginas dinámicas en la plataforma y ofrezca a su equipo un lugar donde crear y colaborar en cualquier proyecto.

Su página de actividad te permite estar al tanto de todos los proyectos en curso y hacer un seguimiento de su progreso. Aquí, ¡puedes incluso etiquetar a otros miembros y enviarles alertas para cualquier sugerencia!

Mediante los ajustes de permisos, los administradores pueden restringir el acceso de los usuarios a contenidos específicos. Otra ventaja que te encantará es el amplio intervalo de plantillas. Con una biblioteca de 70+ plantillas en más de 10 categorías, puedes empezar con planificación de proyectos y documentación al instante

Mejores funciones de Confluence

Permite la colaboración en tiempo real

Se integra con apps como Lucidchart, Microsoft Teams y Documentos de Google o Hojas de cálculo de Google

Espacios y páginas ilimitados

Árbol de contenido estructurado para gestionar proyectos o hubs de conocimiento

más de 70 plantillas

Límites de Confluence

Las plantillas pueden tardar en cargarse

Los nuevos usuarios pueden tener problemas para configurar los permisos

Precios de Confluence

Gratuito

Estándar: 600 $/año

600 $/año Premium: 1.150 $/año

1.150 $/año Enterprise: Consultar precios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2: 4.1/ 5 (3.690+ opiniones)

4.1/ 5 (3.690+ opiniones) Capterra: 4.4/ 5 (3.180+ opiniones)

3. Basecamp

Vía: Basecamp Basecamp permite crear un espacio de trabajo virtual y organizar presentaciones y proyectos en grupo con facilidad. Cada espacio consta de numerosas herramientas que pueden ayudar a los equipos a colaborar de múltiples maneras, tales como uso compartido de listas de tareas pendientes horarios, archivos y recordatorios de reuniones .

Basecamp ofrece una vista completa de todas las reuniones, documentos y listas de control en un solo panel. En la página principal del proyecto, puedes encontrar actualizaciones sobre actividades recientes junto a los nombres de los miembros que han realizado esos cambios.

Si buscas herramientas de mejora continua te encantarán los Tableros Kanban de Basecamp. Son ideales para establecer flujos de trabajo orientados a procesos que requieren una optimización constante .

Las mejores funciones de Basecamp

Vista única para chatear, documentos yTableros Kanban* Posibilidad de añadir o eliminar herramientas en los entornos de trabajo

Feed de actividades recientes

Lista de horarios y organización de reuniones

Límites de Basecamp

La falta de integración puede ser un inconveniente para algunos equipos

Pendiente de la priorización de tareas

Precios de Basecamp

Basecamp: $15/mes por usuario

$15/mes por usuario Basecamp Pro Unlimited: 299 $/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas sobre Basecamp

G2: 4.1/ 5 (5.250+ opiniones)

4.1/ 5 (5.250+ opiniones) Capterra: 4.4/ 5 (14,330+ opiniones)

4. Asana

Vía: Asana ¿Buscas algo que te ayude a manejar proyectos personales y de equipos de empresa con confianza? ¡Asana te cubre las espaldas! La función principal de esta herramienta es ayudar a las empresas a visualizar el progreso de cada proyecto y a evaluar cualquier problema que pueda surgir riesgos potenciales desde el principio.

Para un flujo de trabajo más fluido y rápido, los gestores pueden utilizar las configuraciones para obtener indicaciones de cuándo una tarea está completada y necesita su luz verde. También tienen la opción de crear Cronogramas, Hitos y Tableros y ver si cada departamento está terminando su trabajo a tiempo.

Al ser una herramienta completa de gestión de proyectos, permite el seguimiento de proyectos en tiempo real y vigilar los retrasos. Una de sus geniales funciones de compatibilidad es la capacidad de elaboración de informes para las tareas mensuales incompletas de cada departamento

Las mejores funciones de Asana

Visualiza el progreso de cada proyecto con Hitos, Cronogramas y Tableros

Indicaciones para la aprobación del flujo de trabajo al gestionar tareas

Fácil seguimiento de proyectos y páginas interactivas

Elaboración de informes mensuales sobre los retrasos en las tareas

Integración con más de 200 herramientas

Límites de Asana

La interfaz puede abrumar a los nuevos usuarios

La falta de almacenamiento en la nube puede mermar la experiencia del usuario

Precios de Asana

Personal: Gratuito/a

Gratuito/a **Principiante:$10.99/mes

Avanzado: $24.99/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas sobre Asana

G2: 4.3/ 5 (9,520+ opiniones)

4.3/ 5 (9,520+ opiniones) Capterra: 4.4/ 5 (12,270+ opiniones)

5. Figma

Vía: Figma A través de Figma, los equipos de diseño pueden ejecutar sus ideas creativas utilizando funciones y herramientas avanzadas. Mejore su trabajo en equipo utilizando este software de colaboración visual que le permite crear, compartir y probar diseños para el sitio web de su empresa con visibilidad de equipo de extremo a extremo.

La plataforma se ha creado para que proceso de diseño easier-Figma alberga co-edición en tiempo real junto con un Modo de Observación para ayudarle a ver las pantallas de sus diseñadores y proporcionar retroalimentación. Los usuarios pueden ofrecer sugerencias de mejora dentro del propio diseño/prototipo.

Mediante controles de permisos, los administradores autorizan a los usuarios a dejar comentarios, editar y ver. Para aquellos que buscan opciones de control de versiones, puede realizar fácilmente un seguimiento de los cambios realizados por un usuario.

La biblioteca de recursos compartidos de Figma le ayuda a estandarizar componentes en todos sus proyectos de diseño.

Bonus: Aquí tienes algunos Figma alternativas para que usted compruebe hacia fuera ¡!

Mejores funciones de Figma

Co-edición paraagilizar el flujo de trabajo de diseño* Modo de observación para una mayor colaboración

Ajustes de permisos

Vista del historial de edición

Biblioteca de recursos compartidos

Ciclos de retroalimentación sin fisuras sobre diseños o prototipos

Límites de Figma

El tiempo de carga puede ser lento, ocasionalmente

La compatibilidad limitada con los formatos de archivo puede hacer que los equipos tengan problemas para importar/exportar

Precios de Figma

Inicial: Gratuito/a

Gratuito/a Figma Profesional: $12/mes

$12/mes Organización Figma: $45/mes

$45/mes Empresa: 75 $/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Figma

G2: 4.7/ 5 (980+ opiniones)

4.7/ 5 (980+ opiniones) Capterra: 4.8/ 5 (680+ opiniones)

6. ReunirContenido

Vía: RecopilarContenido GatherContent resuelve un problema común al que se enfrentan muchos equipos de empresa: la estructuración de contenidos. Le ayuda a pasar de tener docenas de canales y archivos de documentos a una sencilla herramienta en la que todos los miembros de su empresa pueden ver todos los proyectos en curso.

Mediante un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), los usuarios pueden trabajar fácilmente en los documentos en tiempo real. GatherContent también ofrece varias plantillas que pueden reducir el tiempo dedicado a crear todo tipo de documentos de proyecto.

Puede asignar la tarea correcta al equipo adecuado utilizando flujos de trabajo automatizados . Además, la plataforma ofrece una pista de auditoría de los cambios realizados en el contenido, esencialmente qué se cambió, por quién y cuándo.

Recomendamos aprovechar la herramienta de GatherContent calendario de contenidos para organizar mejor las tareas en la misma página.

Las mejores funciones de GatherContent

Soporta edición en tiempo real

Flujos de trabajo automatizados y personalizados

Editor WYSIWYG

Varias plantillas de contenido

Seguimiento de los cambios

Limitaciones de GatherContent

Pocas funciones para mejorar el contenido escrito

Es posible que no ofrezca mayores niveles de personalización para las plantillas web

Precios de GatherContent

Solicite una demostración para obtener un presupuesto

Valoraciones y reseñas de GatherContent

G2: 4.3/ 5 (75+ opiniones)

4.3/ 5 (75+ opiniones) Capterra: 4.2/ 5 (15+ opiniones)

7. Quip

Vía: Quip Quip es una plataforma en línea para móviles y web que se centra principalmente en la colaboración entre equipos de ventas. Permite a los equipos crear, modificar, y editar documentos y hojas de cálculo en grupo. La visibilidad centralizada permite a los vendedores colaborar en procesos como:

Plan de cuentas

Planes de cierre mutuo

Notas de cualificación

La forma en que se desarrolla la colaboración es bastante sencilla. Por cada documento u hoja de cálculo que cree, Quip añade un chat de equipo. ¿El resultado? Usted y su equipo pueden mantener conversaciones específicas y alcanzar sus metas de comunicación más rápido que yendo y viniendo en las salas de chat generales tradicionales

Todos sus datos se almacenan en la nube (gestionada por Salesforce) y están totalmente encriptados. Usted tiene la libertad de cambiar los controles de acceso para los usuarios.

Las mejores funciones de Quip

Se centra en las colaboraciones del equipo de ventas

Chats específicos para cada documento y hoja de cálculo creada

Datos almacenados de forma segura en la nube

Prácticos controles de administrador

Límites de Quip

La aplicación móvil puede tener fallos durante el cierre automático

A veces, los usuarios no pueden ver el historial de edición de un documento

Precios de Quip

Principiante : 10$/mes

: 10$/mes Quip plus : 25 $/mes

: 25 $/mes Quip avanzado: 100 $/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Quip

G2 : 4.0/5 (1.090+ opiniones)

: 4.0/5 (1.090+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (190+ reseñas)

8. Creately

Vía: Creately Creately está diseñado para ser un hub central para gestión de personas y procesos. 🌷

Con Creately, los equipos pueden disfrutar tanto de forma sincrónica como de colaboración asíncrona . Gracias a las funciones de seguimiento, como el seguimiento del ratón en tiempo real, las vistas previas de cambios sincronizadas y los hilos de discusión de comentarios, su equipo puede terminar las cosas más rápido que nunca.

Como digital software de pizarra digital creately permite a los usuarios llevar la creatividad al siguiente nivel. Además, pone a su disposición un buen número de plantillas para estructurar datos visuales y diagramas. Cuentan con un editor de arrastrar y soltar con figuras predefinidas y personalizadas que se pueden utilizar para construir el diagrama deseado de manera eficiente.

Los administradores pueden decidir la cantidad de datos a los que puede acceder cada usuario del entorno de trabajo.

Las mejores funciones de Creately

Pizarra digital con espacio ilimitado

Plantillas para diagramación

Se integra con apps como Microsoft Office y Google Workspace

Función de arrastrar y soltar

Control de acceso a datos de administrador

Limitaciones de Creately

Sus planes de empresa pueden ser más caros en comparación con otras alternativas

Las integraciones limitadas con entornos de trabajo limitan la funcionalidad

Precios de Creately

Personal : 5 $/mes

: 5 $/mes Equipo : 10 $/mes por usuario

: 10 $/mes por usuario Empresa: 89 $/mes (tarifa plana)

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Creately

G2 : 4.4/ 5 (1.070+ opiniones)

: 4.4/ 5 (1.070+ opiniones) Capterra: 4.4/ 5 (160+ reseñas)

9. Conceptboard

Vía: Tablero conceptual Conceptboard es otro software de entorno de trabajo digital centrado en diseños y prototipos. Permite a los equipos aportar ideas, colaborar en proyectos y probar prototipos. Gracias a las pizarras infinitas con punteros en directo, puedes ver fácilmente qué persona está realizando una edición concreta

Los jefes de equipo pueden hacer transparente la colaboración en equipo organizando las pizarras, dando y revocando el acceso a los usuarios y gestionando las versiones anteriores.

Los usuarios pueden aprovechar las notas adhesivas y los comentarios para dejar cualquier sugerencia a los diseñadores. Siempre que dispongas de conexión (a internet), puedes utilizar esta herramienta en varios dispositivos y relajarte, ya que todos los datos de tus pizarras se guardan automáticamente.

Para cada espacio de pizarra que compartas, recibirás un enlace protegido por contraseña. Subir o descargar archivos no supone ningún esfuerzo gracias a la capacidad de Conceptboard para importar y exportar múltiples formatos de archivo.

Las mejores funciones de Conceptboard

Lienzo de pizarra ilimitado

Punteros en vivo

Sistema de seguridad robusto

Soporte para múltiples tipos de archivos

Límites de Conceptboard

Un tutorial ayudaría a los usuarios a dominar las funciones

Puede quedarse atrás en cuanto a funciones de última generación en comparación con otras herramientas

Precios de Conceptboard

Free : gratuito/a

: gratuito/a Premium : 6 $/mes por usuario

: 6 $/mes por usuario Empresa: 9,50 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Conceptboard

G2 : 4.6/5 (90+ opiniones)

: 4.6/5 (90+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (40+ opiniones)

10. Notion

Vía: Notion Notion no necesita presentación Como plataforma de colaboración, ayuda a los equipos a visualizar múltiples proyectos a la vez. Creada para ayudar a organizar proyectos, wikis y documentos, Notion hace un gran trabajo ayudando a los administradores a obtener una vista completa de las tareas con funciones personalizadas Gráficos de Gantt y Tableros Kanban .

Los equipos pueden colaborar fácilmente en tiempo real en el mismo documento o wiki mediante rápidos movimientos de arrastrar y soltar. Las personas etiquetadas en los comentarios reciben notificaciones por correo electrónico para mantenerse alerta. Las tareas pueden dividirse a su vez en tarjetas dentro de las bases de datos, donde los miembros pueden utilizar el comando "/" para añadir cualquier tabla, lista, interruptor, título o llamada.

Una de las funciones más destacadas de Notion es su complemento de IA. Organiza sus bases de datos y documentos en información clara y práctica con la que puede interactuar en un formato de preguntas y respuestas

Las mejores funciones de Notion

Visualización de proyectos mediante Tableros Kanban y diagramas de) Gantt

Bases de datos y tablas fáciles de usar

Edición en tiempo real dentro del mismo documento

Asistente de IA para mejorar la accesibilidad de los datos de trabajo

Límites de Notion

La curva de aprendizaje inicial puede ser pronunciada para los nuevos usuarios

El precio del asistente de IA puede ser relativamente elevado (en comparación con alternativas como ClickUp AI)

Precios de Notion

Gratuito

Plus: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Business: 15 $/mes por usuario

15 $/mes por usuario Enterprise: Precios personalizados

Precios personalizados Notion IA está disponible en todos los planes de pago por 8 $ por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 4.900 opiniones)

4,7/5 (más de 4.900 opiniones) Capterra: 4,8/5 (2.000+ opiniones)

Fortalezca su equipo con ClickUp: ¡La Mejor Alternativa a Microsoft Loop!

Todas las alternativas mencionadas anteriormente son geniales para una variedad de equipos como desarrolladores ágiles, diseñadores, escritores o incluso gerentes.

Pero si aún tienes dudas, prueba a dedicar tiempo a ClickUp ClickUp es una plataforma gratuita con funciones exclusivas que eliminan los obstáculos a la colaboración y garantizan que su equipo esté siempre informado, bien conectado y preparado para afrontar cualquier reto ✌️