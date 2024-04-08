Pipedrive vs. Trello: ¿qué herramienta de tablero es la mejor?

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un área esencial que debes dominar si buscas el crecimiento general de tu empresa. Según una encuesta realizada por Stella Connect, el 50 % de los consumidores da prioridad al servicio de atención al cliente a la hora de elegir entre diferentes marcas.

La mayoría de los gerentes estarían de acuerdo en que los tableros Kanban son el secreto para visualizar y gestionar los flujos de trabajo de CRM, los clientes y los clientes potenciales en las diferentes fases de un proceso de ventas. Pipedrive y Trello son dos de las herramientas de estilo Kanban con la mejor valoración del mercado, pero ¿es una mejor que la otra?

A primera vista, son bastante similares: el diseño de arrastrar y soltar, los cientos de integraciones y las sólidas opciones de gestión de tareas pueden impulsar la eficiencia de tu equipo. Pero si profundizas un poco más, verás que ambas herramientas tienen fines únicos para los equipos de marketing y de ventas.

Nos pondremos nuestras gorras de detectives imparciales y te llevaremos a un viaje por Pipedrive vs. Trello. Revisa nuestra extensa comparación de funciones y determina cuál es el software de gestión de proyectos ganador.

Y quién sabe, quizá descubras una alternativa estrella que satisfaga todas tus necesidades de software de CRM y gestión de proyectos. ⭐

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es una popular herramienta CRM basada en la nube centrada en las ventas. Cuenta con potentes funciones para visualizar, personalizar y gestionar los procesos de ventas, mejorar la experiencia del cliente e impulsar la colaboración en equipo. 😍

A Pipedrive le encantan los tableros Kanban, ya que te permiten crear tableros de canalización personalizados y representar cada fase como tarjetas (o acuerdos) que se pueden mover con simples acciones de arrastrar y soltar. Úsalos para esbozar los pasos del equipo de ventas y realizar el seguimiento del recorrido de los clientes a través de diferentes estados.

El asistente CRM cuenta con excelentes opciones de filtrado y segmentación de clientes potenciales, y una sola vista panorámica de tu tablero te revelará en qué punto te encuentras con los diferentes clientes potenciales en el proceso de ventas. Realiza un seguimiento sencillo de los proyectos en su vista de calendario, que también permite a los usuarios sacar el máximo partido a Pipedrive como una verdadera herramienta de colaboración.

Con esta potente herramienta, puedes crear experiencias personalizadas para tus clientes. La automatización de tareas, un asistente de ventas con tecnología de IA, funciones de generación de clientes potenciales, marketing por correo electrónico y chatbots son solo algunas de las opciones que hacen que tus flujos de trabajo sean más eficientes y te ahorran tiempo.

Funciones de Pipedrive

¿Qué hace que Pipedrive sea tan popular? Echemos un vistazo a sus funciones más destacadas.

1. Automatización de ventas

Si le preguntas a los comerciales por qué les encanta Pipedrive, seguro que muchos empezarán a alabar sus opciones de automatización de ventas. La herramienta reconoce los retos a los que se enfrentan los comerciales, como la tediosa administración, la gestión de clientes potenciales y la previsión del proceso de ventas. Pero esta herramienta ayuda a superarlos con sólidas funciones de automatización (disponibles en los planes Advanced y superiores).

Vía Pipedrive

Puedes automatizar prácticamente cualquier parte del proceso de ventas. Envía correos electrónicos personalizados a los clientes potenciales, haz un seguimiento de los acuerdos inactivos, mueve los acuerdos a través del proceso y realiza la previsión de ingresos con solo unos pocos clics. Pipedrive te permite personalizar tus propias automatizaciones con eventos desencadenantes y acciones. ¡Incluso puedes acceder a plantillas de automatización de flujos de trabajo prefabricadas para facilitar el proceso!

2. Sólidas opciones de elaboración de informes

Todas las herramientas CRM tienen opciones para la elaboración de informes, entonces, ¿por qué es esta una función destacada de Pipedrive? Bueno, la plataforma va un paso más allá y te permite comprender y fomentar las relaciones con tus clientes, así como aprovechar la información para hacer crecer tu empresa.

Vía Pipedrive

La herramienta cuenta con un exclusivo panel de control Insights que te ayuda a identificar las tendencias de los clientes a través de una serie de informes visualmente completos. Con las métricas y los gráficos disponibles, puedes reconocer los cuellos de botella e identificar los patrones ganadores para las campañas de marketing.

Las opciones de elaboración de informes de la herramienta son especialmente útiles a la hora de planificar estrategias de ventas y CRM. Con datos de inteligencia empresarial sobre la velocidad de las transacciones y los objetivos de ingresos, puedes hacer predicciones precisas y tomar decisiones informadas sobre cómo avanzar. 💯

3. Complementos CRM

Pipedrive te permite dotar a tu empresa de superpoderes CRM gracias a complementos diseñados para impulsar la productividad, la colaboración y la gestión del flujo de trabajo.

Un complemento popular es LeadBooster, que te permite captar y atraer clientes potenciales con la ayuda de un chatbot, un chat en vivo y formularios web.

Si quieres ver cómo interactúan los visitantes con tu sitio web, utiliza el complemento Visitantes web. Muestra quién visita tu sitio web, cuánto tiempo permanecen en él y con qué interactúan más.

Otro complemento valioso es Smart Docs, un hub centralizado para gestionar documentos como propuestas, presupuestos y contratos.

Precios de Pipedrive

Esencial : 9,90 $ al mes por usuario.

Avanzado : 19,90 $ al mes por usuario

Profesional : 39,90 $ al mes por usuario.

Potencia : 49,90 $ al mes por usuario.

Enterprise: 59,90 $ al mes por usuario

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

¿Qué es Trello?

Trello se centra en la vista Tablero. Esta plataforma de gestión de proyectos utiliza tableros Kanban como interfaz principal para gestionar las tarjetas de Trello. La plataforma te ayuda a crear y gestionar flujos de trabajo, coordinar equipos y garantizar que todos los proyectos se completen a tiempo con los mínimos contratiempos.

Lo mejor de Trello es su versatilidad: con pequeños ajustes, las herramientas de gestión de proyectos como esta pueden convertirse en un potente hub de CRM. Además, Trello es adecuado para todos los sectores, ya sea el financiero, el de la salud y el bienestar o el de las organizaciones sin ánimo de lucro.

La plataforma se centra en ahorrar tiempo. Con Butler, la herramienta de automatización integrada de Trello, puedes establecer reglas y asegurarte de que ninguna tarea se quede sin hacer. Establece desencadenantes y acciones deseadas, y observa cómo Trello hace el trabajo pesado por ti mientras te centras en otras cosas. Butler puede incluso detectar procesos repetitivos y sugerir automatizaciones disponibles.

El diseño de arrastrar y soltar de la plataforma garantiza un funcionamiento fluido a través de los tableros Kanban y facilita la gestión de tareas.

Funciones de Trello

Trello ofrece varias funciones compatibles con CRM. Veamos algunas de sus funciones más destacadas.

1. Tableros, listas y tarjetas

Las tres palabras mágicas por las que se rige Trello son tableros, listas y tarjetas. Te ayudan a obtener una visión general clara de tus proyectos y a realizar el seguimiento de la carga de trabajo y el progreso del equipo.

Los tableros de Trello sirven como sede de todos los proyectos en curso. Aquí es donde se añaden y ordenan las tareas y se mueven los elementos para mantener el espacio actualizado y ordenado.

Vía Trello

Cada tablero de Trello contiene listas que representan las diferentes fases de tus tareas, como «Pendiente», «En curso», «En revisión» y «Terminada», para gestionar mejor los proyectos. Las listas te ofrecen una panorámica rápida del progreso de un proyecto, lo que te ayuda a priorizar y personalizar los flujos de trabajo.

Las tarjetas representan tareas individuales y amplían detalles como la persona asignada, la fecha límite, la descripción y los adjuntos. Ordena tus tarjetas en listas arrastrándolas y soltándolas, y garantiza una organización impecable.

2. Varias vistas de proyectos

Un cambio de perspectiva puede ayudarte a detectar riesgos e ineficiencias en las tareas y a encontrar formas de optimizar tus procesos de gestión de proyectos.

Trello lo hace posible con múltiples vistas de proyectos, siete para ser precisos. La herramienta es conocida por su vista Tablero, una vista de estilo Kanban que muestra todas las tareas relacionadas con el proyecto en forma de tarjetas, pero los usuarios de Trello también disfrutan de otros diseños.

Vía Trello

Por ejemplo, dispone de las vistas Calendario y Cronograma para visualizar fechas límite, horarios y cargas de trabajo. Juegue con diferentes puntos de datos en la vista Panel de control y analice las tarjetas por fecha límite, miembro del equipo, lista o rótulo.

3. Plantillas

Trello ofrece cientos de plantillas prediseñadas para ayudarte a ti y a tu equipo a alcanzar el éxito. Para tu comodidad, la plataforma clasifica las plantillas en varias categorías.

Utiliza plantillas de gestión de proyectos para crear flujos de trabajo, realizar un seguimiento de las reuniones, organizar las tareas pendientes y marcar las tareas como terminadas para sentir la máxima sensación de éxito. 😌

Explora el conjunto de plantillas de ventas de Trello para encontrar opciones centradas en CRM. Por ejemplo, utiliza la plantilla CRM Pipeline para clasificar clientes potenciales, gestionar información de contacto y centralizar recursos para permitir a los usuarios navegar por los procesos. El Customer Success Board es otra plantilla sólida con vistas detalladas de cada cuenta de cliente.

Precios de Trello

Versión gratuita

Estándar : 5 $ al mes por usuario

Premium : 10 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Pipedrive vs. Trello: comparación de funciones

Tanto Pipedrive como Trello son herramientas útiles que aprovechan los tableros Kanban para aportar eficiencia a tus flujos de trabajo, organizar procesos y facilitar la colaboración. Dicho esto, las dos herramientas difieren en muchos aspectos importantes, principalmente en su uso principal. Pipedrive es un experto en CRM con tableros Kanban centrado en el equipo de ventas, mientras que Trello es una herramienta de gestión de proyectos que permite a los usuarios arrastrar y soltar tarjetas para agilizar los flujos de trabajo.

Aun así, sus usos se solapan en cierta medida: Pipedrive tiene algunas capacidades de gestión de proyectos y Trello se puede utilizar como plataforma CRM. ¡Organicemos un combate a tres asaltos entre Pipedrive y Trello y veamos qué herramienta sale ganadora! 🥇

1. Automatización

Ambos competidores se defienden bien en este ámbito con impresionantes funciones de automatización para escenarios «si-entonces». Pipedrive se centra en el equipo de ventas, por lo que la mayoría de las opciones de automatización giran en torno a la generación y asignación de clientes potenciales y la agilización del trabajo administrativo, como el almacenamiento de contactos. Actualmente ofrece 36 plantillas de automatización predefinidas.

Trello ofrece opciones de automatización más generalizadas para mantener tus tableros Kanban ordenados. Su función Butler puede darle una ventaja sobre Pipedrive. Butler admite la automatización sin código con comandos prácticos y un menú completo, e incluso sugiere automatizaciones de adición rápida para tareas repetitivas.

Esto resulta increíblemente útil para los principiantes que tienen dificultades para identificar qué automatizar y cómo hacerlo.

En general, ambas herramientas son de primera categoría en lo que respecta a la automatización, pero Trello puede tener ventaja en este aspecto gracias a su herramienta Butler dedicada.

2. Colaboración y comunicación

El trabajo en equipo y la comunicación transparente son fundamentales para cualquier empresa, y los desarrolladores de Pipedrive y Trello son muy conscientes de ello. Teniendo esto en cuenta, estas plataformas te permiten dejar comentarios, hacer preguntas y trabajar en tiempo real con tus compañeros de trabajo, independientemente de su ubicación.

¿Cuál es la diferencia? Pipedrive tiene opciones de comunicación externas más sólidas y orientadas al CRM. Pipedrive te permite hacer un seguimiento de tus clientes y tus clientes potenciales con solo unos clics.

Al ser una herramienta de gestión de proyectos, Trello se centra más en la comunicación interna: puedes dejar comentarios en las tarjetas de tareas, usar menciones y tomar notas. La plataforma incluso tiene plantillas que agilizan la colaboración. Por ejemplo, el tablero de colaboración te ayuda a priorizar y discutir proyectos con tus compañeros de trabajo en un entorno más informal en Pipedrive.

Aunque ambos productos son compatibles con equipos remotos, Pipedrive puede resultarte más atractivo en cuanto a herramientas de comunicación que facilitan las ventas, como el marketing por correo electrónico y el seguimiento. 📧

3. Integraciones

Las integraciones con otras herramientas de trabajo pueden ampliar las funciones de cualquier plataforma, por lo que no es de extrañar que tanto Pipedrive como Trello ofrezcan numerosas opciones.

En cuanto al número de integraciones, Pipedrive se lleva la victoria: ofrece más de 400 integraciones, mientras que Trello se queda atrás con más de 190.

Como Pipedrive está más orientado al equipo de ventas, ofrece integraciones con plataformas de marketing por correo electrónico, generación de clientes potenciales, propuestas y contratos, y contabilidad y facturación.

Trello tiene una paleta de integraciones más generales para casos de uso como:

Gestión de archivos

Recursos humanos y operaciones

Producto y diseño

Ventas y soporte (incluye opciones como noCRM.io y Salesforce)

Aunque Pipedrive lleva la delantera en cuanto al número de integraciones, diríamos que hay empate. Esto se debe a que Trello es una filial del gigante del software Atlassian y se integra a la perfección con productos hermanos como Jira y Confluence.

Pipedrive vs. Trello en Reddit

La comunidad de Reddit, experta en tecnología, goza de gran credibilidad en lo que respecta a debates sobre software. Hemos revisado algunos hilos para ver qué opinan los usuarios de Reddit sobre Pipedrive y Trello como herramientas de CRM.

En general, los usuarios creen que Pipedrive es una herramienta CRM decente para pequeñas empresas. Aquí hay un extracto de un hilo:

«Funciona bastante bien para las pymes B2B, pero en mi opinión no permite un crecimiento escalable. Tiene limitaciones en cuanto a los ajustes de permisos y la cantidad de funciones que se pueden automatizar».

Algunos usuarios piensan que Trello es una opción de CRM aceptable, aunque ese no sea su objetivo principal:

«Trello nunca se recomienda como CRM, lo cual es comprensible, ya que no se promociona para ese fin. Aun así, creo que funciona muy bien como CRM utilizando la versión premium, en la que se pueden añadir campos personalizados y mantener una vista kanban sencilla de Nuevos clientes potenciales > clientes potenciales contactados > clientes potenciales activos > cerrados/perdidos».

Otro hilo dice:

«Ojalá Trello pudiera convertirse fácilmente en un CRM. Sería genial. Pero, por ahora, no lo veo así».

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Pipedrive y Trello.

Explora las más de 15 vistas, incluidos los completos tableros Kanban, de ClickUp para personalizar tu flujo de trabajo según tus necesidades.

Al elegir entre Pipedrive y Trello, básicamente estás haciendo una concesión. Una es perfecta para CRM orientado al equipo de ventas, pero carece de opciones avanzadas de gestión de proyectos, mientras que la otra es una potente herramienta de gestión de proyectos, pero no es la mejor opción para gestionar clientes.

¿Y si te dijéramos que no tienes por qué renunciar a nada? Puedes obtener lo mejor de ambos mundos con ClickUp, una herramienta todo en uno que ayuda a tu empresa a prosperar con funciones de gestión de proyectos y CRM de alta gama.

Desde la gestión de clientes potenciales y el fomento de las relaciones con los clientes existentes hasta la gestión de la comunicación interna y proyectos de todo tipo y tamaño, ClickUp puede transformar tus procesos.

Aquí tienes un adelanto de las extraordinarias funciones que hacen de ClickUp una excelente alternativa a Pipedrive y Trello.

1. Visualiza y microgestiona tus procesos con completos tableros Kanban.

Añade puntos de sprint, personas asignadas, adjuntos, etiquetas y mucho más a tu tablero Kanban con solo unos clics en la vista Tablero de ClickUp.

ClickUp ofrece más de 15 vistas de proyectos, una de las cuales se basa en tarjetas de estilo Kanban. Con los tableros Kanban de ClickUp, puedes gestionar los procesos de ventas y clasificar a los clientes potenciales y existentes en categorías personalizables. Divide los proyectos agotadores en tarjetas de tareas manejables y represéntalas según su estado, fecha límite u otro criterio que elijas.

Los tableros Kanban de ClickUp son fáciles de usar gracias a la interfaz de arrastrar y soltar para mover tarjetas a lo largo de las listas. Crea múltiples procesos personalizados con fases como Contactado, Interesado, Negociando y Cierre de trato. Añade personas asignadas a las tareas, establece prioridades y fechas límite, y ordena y filtra tus flujos de trabajo.

¿Manejas varios tableros? Utiliza la vista Todo para obtener una panorámica centralizada de todos tus tableros Kanban.

La edición de varias tareas puede resultar tediosa, por lo que ClickUp ha creado la barra de acciones en lote. Úsala para actualizar varias tareas a la vez sin salir de tu tablero. Con ClickUp Automations, puedes automatizar todo tipo de tareas rutinarias, como asignar tareas en función de la posición del cliente potencial, actualizar estados y enviar correos electrónicos a clientes potenciales. Elige entre más de 100 opciones rutinarias o crea las tuyas propias.

Los tableros Kanban son fáciles de usar en colaboración y también tienen compatibilidad con la aplicación móvil ClickUp. Solo tienes que añadir a tu equipo a los tableros y colaborar utilizando menciones, hilos de comentarios, pizarras digitales y Revisión, entre otras herramientas.

2. Fomenta las relaciones con los clientes con ClickUp CRM

Gestiona los datos de los clientes, las tareas personales y la comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo.

ClickUp es como un camaleón: se adapta a las diferentes necesidades empresariales. ¿Quieres utilizarlo por sus sólidas funciones de gestión de proyectos? ¡Perfecto! Pero si lo que buscas es una suite CRM completa, ClickUp es sin duda la mejor opción. ✌️

ClickUp CRM se centra en acelerar el crecimiento y la satisfacción de los clientes mediante una gestión personalizada de las cuentas y los procesos. Sus funciones integradas son adecuadas tanto para startups como para grandes corporaciones.

Puedes explorar múltiples vistas flexibles para supervisar los clientes potenciales más interesantes, las cuentas, los pedidos, las facturas y los recorridos de los clientes. Captura los datos de los clientes utilizando los formularios personalizados de ClickUp y utiliza los campos personalizados para gestionar la información de contacto.

Desglosa metas, tareas, puntos ágiles y estados de proyectos en el panel altamente personalizable ClickUp 3.0.

Utiliza paneles con más de 50 widgets y herramientas de elaboración de informes para analizar los datos de los clientes y obtener información valiosa sobre los procesos que funcionan bien y los que se pueden mejorar.

Prueba las impresionantes opciones de gestión de correo electrónico de ClickUp para hacer un seguimiento de los clientes potenciales, enviar información sobre proyectos a los clientes y colaborar con facilidad. Integra más de 1000 herramientas de trabajo para optimizar los procesos cotidianos.

3. Ahorra tiempo y potencia tu negocio con la plantilla CRM de ClickUp.

Gestiona clientes, procesos de ventas, tareas pendientes y mucho más con la plantilla Simple CRM de ClickUp en la vista Lista.

ClickUp ofrece más de 1000 plantillas para diversos fines. Elige entre una selección de plantillas de tableros Kanban y de gestión de clientes para mantener a tu equipo en movimiento. Para una gestión integral del proceso, hay una plantilla que no debes dudar en probar: la plantilla CRM de ClickUp.

Esta plantilla es un hub centralizado para todo lo relacionado con los procesos y las relaciones con los clientes. Ofrece múltiples vistas diseñadas por expertos para organizar la información.

Por ejemplo, la vista Detalles de la cuenta te permite crear una lista de tus cuentas y oportunidades y ordenarlas por estado: Cerrada, Propuesta, Demostración y Cliente potencial cualificado. Proporciona información sobre tus entradas utilizando cinco Campos personalizados:

Contacto Número de empleados Segment Sector Ingresos de la empresa

Te encantará la vista de calendario, que muestra un calendario con citas, tareas y eventos asociados al CRM.

Aprovecha la vista del manual de ventas para resumir las políticas de la empresa y las normas de gestión de ventas y clientes. Es especialmente útil a la hora de formar a nuevos empleados. 🥰

No todas las plataformas son iguales, ¿por qué conformarse con algo «suficientemente bueno» cuando puedes tener «lo mejor»? ClickUp es una solución de software sólida tanto para gestores de proyectos como para equipos de ventas, y lo mejor es que tiene un generoso plan Free. Ya sea para equipos grandes o pequeños, ClickUp es la herramienta de colaboración definitiva para todos los equipos.

Admite un número ilimitado de tareas y miembros, ofrece documentos colaborativos e incluso cuenta con un asistente de IA nativo. ¡Prueba hoy mismo su versión gratuita y descubre cómo mejora tus relaciones con los clientes! 🌞