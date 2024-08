10 KPI excepcionales de marketing por correo electrónico que debe controlar

para: You_

hey, email _marketer , 👋

así que has decidido lanzar una campaña de correo electrónico marketing campaña.

Ya tienes un calendario de contenidos planned out , y sabe exactamente cómo va a optimizar sus correos electrónicos.

¡Genial!

pero, ¿cuáles son sus objetivos de marketing por correo electrónico?

¿Desea mejorar la notoriedad de su marca en sus _medios sociales , disparar sus ventas o trabajar en el crecimiento de su lista _?

una vez que se haya decidido por una meta específica, también deberá seleccionar algunos mensajes de correo electrónico

kPI de marketing

para ver cómo está progresando hacia esa meta.

no se preocupe, aquí entramos nosotros"

En este artículo, repasaremos todo lo que necesita saber sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI) del marketing por correo electrónico y destacaremos lo siguiente diez mejores KPI y métricas que debe seguir hoy mismo. También hablaremos de la forma más sencilla de realizar el seguimiento de los KPI para el marketing por correo electrónico.

ya que has abierto este correo electrónico, vamos a ver lo que tiene que ofrecerte

¿Qué son los KPI del email marketing?

Vayamos primero a lo básico.

KPI son las siglas de Key Performance Indicator.

Los KPI son metas cuantificables que ayudan a las empresas a visualizar su rendimiento.

Los KPI del marketing por correo electrónico miden el rendimiento de varios elementos de un marketing por correo electrónico campaña:

¿La gente lee sus correos electrónicos?

¿Los reenvían?

¿O simplemente los evitan?

Las útiles métricas de marketing por correo electrónico le ayudan a controlar estas tendencias para saber si su campaña está cumpliendo su cometido.

10 KPIs de email marketing que necesita seguir

Aquí hay diez KPIs de correo electrónico que definitivamente vale la pena leer. Genial servicios de marketing por correo electrónico deberían incluir estas métricas en sus funciones de elaboración de informes.

1. Tasa de rebote

Esta métrica mide cuántas personas no recibieron tu correo electrónico del total de correos electrónicos enviados. 🙅

Hay dos tipos de rebotes:

Los rebotes suaves rastrean problemas temporales con las direcciones de correo electrónico

Los rebotes duros rastrean problemas permanentes con las direcciones de correo electrónico

Un alto número de correos electrónicos rebotados podría indicar que su lista tiene toneladas de direcciones de correo electrónico falsas, direcciones de correo electrónico antiguas, o..

El objetivo del KPI de tasa de rebote es ayudarle a determinar la calidad de su lista de suscriptores.

He aquí cómo calcularlo:

2. Tasa de entrega de correo electrónico

La tasa de entrega de correo electrónico realiza un seguimiento del número de correos electrónicos enviados correctamente a la bandeja de entrada de un destinatario.

La diferencia entre la tasa de rebote y la tasa de entregabilidad es que la primera se centra en los correos electrónicos rechazados, mientras que la tasa de entregabilidad se centra en los correos electrónicos aceptados.

He aquí cómo calcularla:

3. Tasa de apertura

Esta métrica realiza un seguimiento de cuántos destinatarios de correo electrónico abrieron el correo electrónico que usted envió.

Desde los correos electrónicos dependen de su línea de asunto la tasa de apertura indica el grado de intento correcto de la línea de asunto.

Puede aumentar las tasas de apertura mediante:

Incluyendo el nombre de pila de tus suscriptores

Mantener tus líneas de asunto cortas y dulces 🍬

Añadir emojis a tus líneas de asunto 😁

Pero conocer algunas de las formas en las que puedes mejorar tus tasas de apertura no es suficiente; también necesitas entender cómo calcular este número.

Aquí tienes una fórmula fácil para ayudarte:

4. Tasa de apertura única

Su tasa de apertura única realiza un seguimiento del número de usuarios individuales que abren su correo electrónico.

pero, ¿en qué se diferencia una tasa de apertura única de una tasa de apertura normal?

Bueno, si uno de sus clientes abre el mismo correo electrónico tres veces, sólo cuenta como una apertura única, pero tres aperturas totales.

He aquí cómo calcularlo:

pero no basta con abrir un correo electrónico, ¿verdad?

sí, necesitamos clics en los enlaces

5. Valoración por clic

Esta métrica realiza un seguimiento del número de destinatarios de correo electrónico que han hecho clic en uno o más enlaces de sus correos electrónicos.

Nota: Sólo tiene en cuenta los correos electrónicos abiertos.

La tasa de clics le muestra si sus suscriptores están participando con su contenido y si están interesados en conocer su marca .🤓

Si sus correos electrónicos no incluyen enlaces, puede utilizar la tasa de apertura o las respuestas por correo electrónico para medir el compromiso.

A continuación te explicamos cómo puedes calcularlo:

6. Tasa de clics

La tasa de clics es el número de personas que hicieron clic en un enlace de su correo electrónico de entre las personas a las que se entregaron correos electrónicos.

Un alto porcentaje de clics indica que su estrategia de marketing por correo electrónico funciona.

He aquí cómo calcularlo:

Aunque el porcentaje de clics suena similar al porcentaje de clics, en realidad hay una diferencia significativa entre ambos.

El porcentaje de clics se centra en las personas que abrieron su correo electrónico, mientras que el porcentaje de clics se centra en las que recibieron su correo electrónico.

¿Sigues confundido?

Supongamos que recibes estas métricas:

Total de correos electrónicos entregados = 1000

Total de correos electrónicos abiertos = 600

Total de clics en enlaces = 300

Entonces, el porcentaje de clics sería el siguiente

Y el click-through rate sería el siguiente:

Si su tasa de clics es baja, pero su tasa de clics es alta, puede decir que no mucha gente abrió su correo electrónico.

Sin embargo, los que sí leyeron su correo electrónico, hicieron clic en el enlace. Eso significa que su línea de asunto necesita trabajo, pero su CTA ( Llamada a la acción ) da en el clavo.

7. Tasa de conversión

Esta métrica hace un seguimiento del número de personas que hicieron clic en el enlace y luego completaron una acción específica.

La acción completada depende de su correo electrónico campaña de marketingmetas .

Una "conversión" puede ser una venta, una suscripción, una descarga o incluso un registro en una página de destino.

Para medir la tasa de conversión de su correo electrónico, tendrá que integrar su plataforma de correo electrónico con su sistema de análisis web. De este modo, si envía un correo electrónico a sus suscriptores promocionando un descuento del 60% en todos sus productos en línea, la tasa de conversión le indicaría qué porcentaje de personas hizo clic en el enlace e hizo una compra. Aumente sus tasas de conversión utilizando algunos de estos métodos plantillas de correo electrónico de seguimiento .

Si sabes cuánto te has gastado en la campaña y averiguas cuántos suscriptores has convertido, es fácil ver si el dinero que has invertido en la campaña está dando sus frutos

Aquí tienes cómo calcularlo:

8. Tasa de crecimiento de la lista

A esta métrica no le importa el tiempo que lleve su empresa en el mercado.

Incluso una empresa conocida tiene que crecer para seguir siendo relevante.

al igual que en la vida, hay que evolucionar y adaptarse para mantenerse en cabeza

entonces, ¿cómo se aplica la _tasa de crecimiento al email marketing _?

El índice de crecimiento de la lista permite hacer un seguimiento de la velocidad a la que crece tu lista de correo electrónico.

El crecimiento de la lista es esencial para el marketing por correo electrónico, ya que le ayuda a llegar a un público más amplio y a mantenerse relevante en su sector.

He aquí cómo calcularlo:

Incrementa tu productividad con Herramientas de productividad de correo electrónico .

9. ROI global

El retorno global de la inversión es el total de ingresos que le ha generado su campaña de correo electrónico.🤑

Esta métrica le muestra si sus esfuerzos de marketing están agregando valor a la empresa.

A continuación te explicamos cómo puedes calcularlo:

10. Tasa de reclamaciones por spam

como vendedor de correo electrónico, hay dos botones que realmente no desea que sus suscriptores presionen

los botones "Correo no deseado" y "Spam"

Esta métrica mide el número de personas que pulsan esos botones cuando reciben tu correo electrónico.

Un alto índice de spam podría indicar que:

Algo va mal en el texto de tu correo electrónico

Es difícil darse de baja de tus correos electrónicos

Ha cambiado la frecuencia de sus correos electrónicos

Considere la posibilidad de identificar el motivo por la que sus correos electrónicos acaban en la carpeta de correo electrónico no deseado y rectifícalos. Seguimiento de tasa de spam para comprobar la eficacia de cada solución.

Además, una puntuación elevada de spam también perjudica a su correo electrónico reputación del remitente .

Puede obtener este número de su proveedor de servicios de Internet (ISP) u optar por calcular su índice de valoración de reclamaciones por su cuenta.

A continuación te explicamos cómo calcularlo:

¿Buscas más ejemplos? Echa un vistazo a estos_

https://clickup.com/es-ES/blog/9325/ejemplos-de-kpi/ ejemplos y plantillas de indicadores clave de rendimiento (KPI) ejemplos y plantillas de indicadores clave de rendimiento (KPI)

!

La mejor forma de realizar el seguimiento de sus KPIs

_¿Envías manualmente correos electrónicos a cada persona de tu lista?

Correcto, tienes un sistema en marcha que agiliza y automatiza los procesos por ti.

Del mismo modo, necesita una herramienta, como ClickUp, que le ayude a realizar un seguimiento y medir el rendimiento de su marketing por correo electrónico

ClickUp puede ayudarle:

1. Ajuste de Metas

¿Recuerda los objetivos de marketing por correo electrónico que mencionamos al principio? Metas son el lugar perfecto para que ajustes y sigas tu progreso hacia esas metas.

¿Por qué?

Metas contenedores de alto nivel que pueden desglosarse en metas más pequeñas y mensurables

/ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/2689199-goals Objetivos.

/%href/

Las Metas que usted ajusta son los objetivos más pequeños que necesita alcanzar para lograr su métrica general de marketing.

Nunca perderá de vista su progreso ya que ClickUp muestra continuamente el progreso que ha hecho hacia su KPI.

Esto significa que cada vez que complete un objetivo, se actualizará su progreso.

También puede personalizar las métricas que elija para realizar el seguimiento de los KPI de su correo electrónico, como:

Números : cifras numéricas como el número de correos electrónicos entregados 📧

: cifras numéricas como el número de correos electrónicos entregados 📧 Moneda: gestionar sus ingresos

gestionar sus ingresos Tareas: ver si tu equipo de correo electrónico marketing está completando las tareas correctamente...o no

¿No sabes en qué se diferencian los KPI de las métricas? Aquí tienes un post sobre los diferencias entre KPIs y métricas .

2. Paneles de control

De ClickUp Paneles de control le ofrecen una Panorámica de alto nivel de todo lo que está ocurriendo con su campaña de correo electrónico por goteo .

Los paneles le proporcionan todos los análisis de correo electrónico que necesita para ver si su campaña va por buen camino.

También puede añadir Widgets personalizados a tu Panel de Control para que puedas ver tu progreso de la forma que quieras:

Gráfico de líneas: Crea un gráfico de líneas personalizado para identificar tendencias en el crecimiento de tu lista 📈

Crea un gráfico de líneas personalizado para identificar tendencias en el crecimiento de tu lista 📈 Gráfico de barras: Diseña gráficos de barras de ingresos personalizados para ver los cambios en los ingresos durante un periodo de tiempo 📊

Diseña gráficos de barras de ingresos personalizados para ver los cambios en los ingresos durante un periodo de tiempo 📊 Gráfico circular: Utiliza un gráfico circular personalizado para ver qué tipo de contenido quieren ver tus suscriptores

Utiliza un gráfico circular personalizado para ver qué tipo de contenido quieren ver tus suscriptores Cálculo : Calcula datos numéricos como los ingresos por abonado

Calcula datos numéricos como los ingresos por abonado Bloque de texto: Añada imágenes, texto enriquecido e incluso utilice/Comandos de barra inclinada para añadir más detalles a su panel de control

3. Informes

Los informes son una buena manera de ver si su correo electrónico equipo de marketing se deja la piel o se queda de brazos cruzados.

Añadiendo Widgets de tabla a tu panel de KPI de correo electrónico marketing, verás datos como:

Informe Completada: Ver el número de tareas completadas por cada miembro del equipo

Ver el número de tareas completadas por cada miembro del equipo Trabajado en: Ver cuántas tareas cada compañero de equipo trabajó en un día específico, semana o mes

Ver cuántas tareas cada compañero de equipo trabajó en un día específico, semana o mes Puntos del entorno de trabajo: Gamificar su proceso de marketing por correo electrónico

Gamificar su proceso de marketing por correo electrónico Quién va con retraso: Vea qué miembros del equipo tienen notificaciones sin borrar y tareas atrasadas

¿Quieres más información sobre los informes de KPI? Echa un vistazo a nuestro_ guía definitiva sobre informes de KPI.

4. ClickApp Correo electrónico

si crees que el correo electrónico está muerto, tenemos la mejor forma de revivirlo para ti

En ClickApp Correo electrónico le permite enviar y recibir correos electrónicos directamente desde sus tareas de ClickUp De este modo, podrá realizar un seguimiento de sus indicadores clave de rendimiento y gestionar los correos electrónicos relacionados con sus proyectos, todo en un mismo lugar.

A continuación le explicamos cómo:

Envíe y reciba mensajes de correo electrónico directamente desde las tareas de ClickUp

Añada adjuntos, Formularios, respuestas con plantillas y mucho más

Organice sus conversaciones por correo electrónico como comentarios o hilos de comentarios

Configure Automatizaciones de correo electrónico basadas en eventos dentro de ClickUp

Por ejemplo, puede asignar correos electrónicos a los miembros del equipo, colaborar en los envíos y las respuestas, y desencadenar automatizaciones basadas en Campos personalizados, eventos de clientes e incluso seguimiento de errores. Las posibilidades son casi ilimitadas

La integración de su correo electrónico con ClickUp le ayuda:

Ahorrar tiempo (no más pestañas de un lado a otro)

Mantener las comunicaciones organizadas

Mantener la visibilidad de las conversaciones por correo electrónico

ClickUp actualmente es compatible con Outlook, IMAP, Office 365 y Gmail. Todos los correos electrónicos que envíes desde ClickUp parecerán enviados directamente desde tu correo electrónico, ¡sin extrañas direcciones de reenvío!

Aquí tiene otras formas de utilizar la ClickApp Correo electrónico:

Crear nuevas tareas enviando o reenviando un correo electrónico a ClickUp

Añadir comentarios enviando correos electrónicos a las tareas de ClickUp

Añadir detalles de tareas a correos electrónicos

Responder a correos electrónicos de notificación

También puede enlazar su cuenta de Cuenta de Google a ClickUp.

En Integración de Gmail te permite

Crear tareas a partir de correos electrónicos

Adjuntar respuestas de correo electrónico a las tareas

Sincronizar sin problemas las acciones en ambas plataformas

Ventajas *Alternativas de correo electrónico*

Preguntas frecuentes sobre KPI de correo electrónico

Aquí están las respuestas a algunas preguntas sobre KPI de correo electrónico marketing:

1. ¿Cuáles son los pasos del email marketing?

He aquí seis pasos que le ayudarán a poner en marcha su campaña de marketing por correo electrónico:

Paso 1: Ajustar metas medibles que tengan un cronograma

Ajustar metas medibles que tengan un cronograma Paso 2: Elija un correo electrónico plantilla o crea la tuya propia

Elija un correo electrónico plantilla o crea la tuya propia Paso 3: Investiga y crear contenido que tus suscriptores quieran ver

Investiga y crear contenido que tus suscriptores quieran ver Paso 4: Cumple con la normativa de tu ISP para evitar aterrizar en la carpeta de spam

Cumple con la normativa de tu ISP para evitar aterrizar en la carpeta de spam Paso 5 : Revise, escriba y envíe su campaña de correo electrónico

: Revise, escriba y envíe su campaña de correo electrónico Paso 6: Mida su rendimiento y resultados

2. ¿Cuáles son los 4 tipos de correos electrónicos de marketing?

Estos son los cuatro tipos de correos electrónicos de marketing que puede enviar:

Correos electrónicos informativos: Centrados en un producto específico o en un evento próximo. Deben tener un TAC en negrita

Centrados en un producto específico o en un evento próximo. Deben tener un Boletín digital: Un correo electrónico semanal o mensual centrado en su producto o servicio

Un correo electrónico semanal o mensual centrado en su producto o servicio Actualización de productos: Correos electrónicos con actualizaciones sobre nuevos productos o cambios en un producto existente

Correos electrónicos con actualizaciones sobre nuevos productos o cambios en un producto existente Correos electrónicos de transacciones : Confirmaciones de pedido, correos electrónicos de bienvenida y correos electrónicos de agradecimiento

Enviar una variedad de correos electrónicos de marketing mostrará a sus suscriptores que tiene muchas cosas diferentes que ofrecer

Despedida 💻

Los KPI para el marketing por correo electrónico ayudan a los equipos a saber si están progresando hacia sus metas de marketing por correo electrónico.

Pero el ajuste de los KPI es solo el primer paso.

Para subir la escalera del intento correcto, necesita hacer un seguimiento de sus KPI con herramientas de gestión de marketing ¡!

¿Qué mejor herramienta que ClickUp?

De proporcionarle Documentos para la colaboración en campañas de ajuste Plantillas de marketing clickUp tiene todo lo que necesita para aplastar a su metas de marketing digital . Consigue ClickUp gratis/a hoy mismo y vea cómo su lista de suscriptores crece hasta límites insospechados