Scrum vs. Kanban: Enthüllung der überlegenen agilen Strategie

Scrum und Kanban sind klassische Konkurrenten - sie haben viele Gemeinsamkeiten, insbesondere als leistungsstarke Tools innerhalb der agilem Projektmanagement . Betrachtet man jedoch ihre Unterscheidungen, so scheinen sie eher Äpfel und Birnen zu sein. 🍎

Während Scrum einen strukturierten und iterativen Ansatz für das Projektmanagement verkörpert und produktentwicklung dreht sich bei Kanban alles um visualisierung der Arbeit in Bearbeitung befindliche Arbeit zu limitieren und die Effizienz zu optimieren. Doch dies kratzt nur an der Oberfläche ihrer Unterschiede.

In diesem Artikel wird die anhaltende Debatte zwischen Scrum und Kanban untersucht, um ihre idealen Anwendungsfälle zu ermitteln. Außerdem stellen wir ein praktisches Agile projektmanagement tool mit dem Sie nahtlos mit beiden Optionen experimentieren können 😉

Übersicht Scrum vs. Kanban

Scrum und Kanban sind beides iterative Arbeitssysteme, die von Process Flows abhängig sind und das gemeinsame Ziel haben, Verschwendung zu minimieren. Dennoch gibt es einige notwendige Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen:

Aspect Kanban Scrum Ursprünge Softwareentwicklung Lean Manufacturing Rollen und Verantwortlichkeiten Keine vordefinierten Rollen Definierte Rollen mit Scrum Master und Eigentümer Delegation und Priorisierung "Pull-System" für das Abschließen einzelner Aufgaben "Pull-System" mit dem Ziehen des gesamten Stapels für jede Iteration Fälligkeitsdaten und Zeitleisten Kontinuierliche Lieferung nach Bedarf Sprint-basierte Lieferung mit festgelegten Zeiträumen für Abschluss und Überprüfung Messung der Produktivität Misst die Zykluszeit für den Projektabschluss Misst die Geschwindigkeit durch Sprints und Features, iterative Nachverfolgung des Fortschritts Änderungen Ermöglicht Änderungen während des Projekts zur kontinuierlichen Verbesserung Änderungen sind während der Sprints im Allgemeinen nicht erwünscht Schlüsselkonzepte Effektiv und vorhersehbar Transparent und anpassungsfähig Beste Anwendungen Projekte mit sehr unterschiedlichen Prioritäten Teams mit relativ stabilen Prioritäten, die sich nicht wesentlich ändern dürfen

Was ist Scrum?

Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein leistungsstarkes Team mit einer strategischen Rugby-Scrum-Formation zusammenhängt? Lernen Sie das Scrum-Framework kennen, ein Konzept, das von Hirotaka Takeuchi und Ikujiro Nonaka entwickelt wurde. Keine Sorge, es geht nicht darum, Gegner zu bekämpfen, sondern darum, das Projektmanagement grundlegend zu verändern! 🏈

Lassen Sie uns die aufregende Welt von Scrum enträtseln, seine Vorteile erforschen und herausfinden, wo es bei der Planung von Sprints und in funktionsübergreifenden Teams einen echten Einfluss haben kann!

Scrum: Definition

Sprint in ClickUp sorgen dafür, dass sich die Teams über die Produkt-Roadmaps abstimmen, um die volle Sichtbarkeit zu erhalten, wer was erledigt

Scrum ist ein Rahmenwerk innerhalb der agilen Methodik, das eine Reihe von Rollen, Zeremonien und Artefakten zur Strukturierung und Steuerung des iterativen Entwicklungsprozesses bereitstellt. Es wurde speziell für komplexe Projekte entwickelt, die häufige Anpassungen an Änderungen erfordern.

Scrum dreht sich um kurze Entwicklungszyklen, so genannte Sprints, die in der Regel eine bis vier Wochen dauern. Scrum Teams sind oft klein und selbstorganisiert und bestehen aus einem Scrum Master (denken Sie an einen engagierten Projektmanager), einem Eigentümer des Produkts und dem produktentwicklungsteam . 👥

Im Einklang mit agilen Prinzipien werden Aufgaben in Phasen fertiggestellt und ausgeliefert, anstatt das gesamte Projekt in einem Rutsch abzuliefern. Dieser schrittweise Ansatz ermöglicht es Scrum-Teams, anhand eines Sprint-Backlogs zu arbeiten, und verbessert ihre Fähigkeit, sich an Änderungen anzupassen und Prioritäten leicht zu verschieben.

Drei Schlüssel unterstützen Scrum:

Anpassung: Es passt sich leicht an Änderungen in der Ausrichtung des Projekts an Transparenz: Es stellt sicher, dass jeder in Scrum Teams darüber informiert ist, was passiert und warum Inspektion: Die regelmäßige Inspektion von Projekten fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung unter den Mitgliedern des Scrum-Teams und den Beteiligten

Zu den Kernwerten von Scrum gehören Fokus, Mut, Respekt, Commitment und Offenheit. Sie unterstützen klare und ehrliche Kommunikation und fördert die Eigentümerschaft in einem Design-, IT-, Betriebs- oder Entwicklungsteam.

Was sind die Vorteile von Scrum?

Unter den agilen Frameworks bietet Scrum unter anderem folgende Vorteile:

Hohe Kundenzufriedenheit : Durch die aktive Einbeziehung der Kunden in die Produktentwicklung wird sichergestellt, dass die Software benutzerdefiniert auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist

: Durch die aktive Einbeziehung der Kunden in die Produktentwicklung wird sichergestellt, dass die Software benutzerdefiniert auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist Verstärkte Zusammenarbeit : Kleine und engmaschigeScrum Teams schaffen effektive Kommunikation und ein Gefühl der Eigentümerschaft für ihre Arbeit

: Kleine und engmaschigeScrum Teams schaffen effektive Kommunikation und ein Gefühl der Eigentümerschaft für ihre Arbeit Anpassungsfähigkeit an Veränderungen : Der iterative Ansatz von Scrum ermöglicht eine flexible Anpassung an Änderungen und sich entwickelnde Prioritäten und eignet sich daher gut für dynamische Projekte

: Der iterative Ansatz von Scrum ermöglicht eine flexible Anpassung an Änderungen und sich entwickelnde Prioritäten und eignet sich daher gut für dynamische Projekte Reduzierte Kosten : Die frühzeitige Bereitstellung von Produkten führt zu Zeit- und Kosteneinsparungen. Die Fähigkeit, schnelle Änderungen vorzunehmen, minimiert auch den Bedarf an zusätzlichen Ressourcen zur Anpassung an sich verändernde Anforderungen

: Die frühzeitige Bereitstellung von Produkten führt zu Zeit- und Kosteneinsparungen. Die Fähigkeit, schnelle Änderungen vorzunehmen, minimiert auch den Bedarf an zusätzlichen Ressourcen zur Anpassung an sich verändernde Anforderungen Erhöhter ROI (Return on Investment): Je schneller das Produkt auf den Markt kommt, desto eher erwirtschaftet Ihr Geschäft Erträge. Die Effizienz von Scrum, Produkte schnell auf den Markt zu bringen, trägt zu einer verbesserten Kapitalrendite bei

Wann sollten Sie Scrum einsetzen?

Scrum wird assoziiert mit erhöhter Produktivität , schnellere Lieferung, Kosteneinsparungen und verbesserte Produktqualität. Manager halten es oft für besonders effektiv für die Abwicklung komplexer Projekte oder solcher, die häufig geändert werden müssen.

Scrum eignet sich großartig für Branchen, die durch ständige Veränderungen gekennzeichnet sind oder für Projekte, die eine flexible Anpassung an das Feedback erfordern. Dies gilt insbesondere für Branchen, die häufige technologische Aktualisierungen erfahren, oder für Projekte, die mit neuen software-Entwicklung . 💻

Nutzen Sie ClickUp für ein effizientes Agile- und Scrum-Management

Dashboards in ClickUp geben agilen Projektmanagern einen schnellen Überblick über die verbleibenden Aufgaben und Prioritäten des Teams für die Woche sowie detaillierte Burnup- und Burndown-Diagramme

Um das volle Potenzial von Scrum Projekt-Management verwenden ClickUp als benutzerfreundliche All-in-One-Lösung für Scrum und agile Teams .

Übernehmen Sie den Befehl über den gesamten Produktlebenszyklus, von der Konzeption bis zur Freigabe, mit ClickUp Agile Project Management Features . Erstellen Sie Produkt-Workflows, die sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen, stellen Sie sicher, dass das Team durch getaggte Kommentare auf dem Laufenden bleibt, und bleiben Sie durch rechtzeitige Benachrichtigungen informiert. 🔔

Automatisiert ClickUp Dashboards bieten wertvolle Einblicke in den Fortschritt und die Kapazität des Teams und ermöglichen eine 360° Ansicht Ihres Projekts. Visualisieren Sie Prozesse auf verschiedenen Diagrammen für ein klares Verständnis und veranschaulichen Sie Ihr Projekt durch Features wie:

Backlog : Bewerten Sie Auswirkungen und Kompromisse für Produktideen, Probleme und neue Features mithilfe benutzerdefinierter Felder und Formeln

: Bewerten Sie Auswirkungen und Kompromisse für Produktideen, Probleme und neue Features mithilfe benutzerdefinierter Felder und Formeln Boards : Identifizieren Sie Engpässe, um die Dynamik des Projekts zu erhalten. Sortieren Sie Boards nach Status, Fälligkeitsdatum und Priorität, um Ihr Team effektiv auszurichten

: Identifizieren Sie Engpässe, um die Dynamik des Projekts zu erhalten. Sortieren Sie Boards nach Status, Fälligkeitsdatum und Priorität, um Ihr Team effektiv auszurichten Roadmaps: Organisieren Sie Sprints und verwalten Sie Meilensteine mit anpassbaren Gantt-Diagrammen Whiteboards :Brainstorming im Teamerstellen Sie Diagramme und Mindmaps und setzen Sie Ideen nahtlos in umsetzbare Aufgaben um Workload-Ansicht : Nachverfolgung fertiggestellter Aufgaben und Delegieren von Arbeiten je nach Verfügbarkeit Ihres Teams, alles an einem zentralen Speicherort

Führen Sie automatisierte Sprints auf ClickUp durch ClickUp Sprint heben die Zusammenarbeit auf die nächste Stufe, indem sie wesentliche Elemente wie Sprint-Termine, Prioritäten und Sprint-Punkte einbeziehen. Verwenden Sie

burndown-Diagramme zur Überwachung der Leistung gegenüber einem Einzelziel und Diagramme zum Abbrand zur Nachverfolgung der abgeschlossenen Aufgaben und des verbleibenden Umfangs der Arbeit.

Verlassen Sie sich auf geschwindigkeitsdiagramme um die durchschnittliche Fertigstellung von Aufgaben zu bewerten und genauere Schätzungen für künftige Sprints vorzunehmen. Möchten Sie den Fortschritt einer Aufgabe in mehreren Zeitrahmen betrachten, um Engpässe zu erkennen? Verwenden Sie kumulative Flow-Diagramme um das Gesamtbild zu verstehen!

Sie müssen Ihre Reise zum agilen Management nicht bei Null beginnen. Nutzen Sie die

ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

um Backlogs, Sprints und Retrospektiven mühelos zu überwachen. Es unterstützt Teams bei der Bearbeitung komplexer Projekte und verfügt über separate Ordner für Scrum Ceremonies, Backlog und Sprints sowie eine Whiteboard-Ansicht zur visuellen Darstellung Sprint-Planung . 📊

Agiles Scrum Projektmanagement Vorlage von ClickUp

Was ist Kanban?

Kanban ist eine leistungsfähige Projektmanagement Sidekick ! Egal, ob Sie sich auf Scrum oder eine andere agile Methode stützen, Kanban verbessert und vereinfacht Ihre Arbeit. Es geht nicht nur um die Methodik - es geht um die Visualisierung und Optimierung des Workflows . Lassen Sie uns die besonderen Vorteile und die besten Anwendungsfälle näher betrachten! ⛏️

Kanban: Definition

Verwenden Sie Kanban-Boards in ClickUp, um Aufgaben mit einer einfachen Drag-and-Drop-Aktion visuell zu verwalten

Kanban ist eine visuelles Projektmanagement tool zur Nachverfolgung von Aufgaben und zur Verbesserung der Gesamteffizienz eines Projekts. Das Herzstück ist eine physische oder digitale Kanban Board die kategorisiert Projekt-Phasen in verschiedene Spalten unterteilt.

Die Aufgaben des Projekts werden auf diesem Board in Form von Notizen oder Kanban-Karten dargestellt, und ihre Bewegung durch die Spalten spiegelt den Fortschritt des Projekts wider.

Die Visualisierung von Aufgaben auf diese Weise bietet Echtzeit-Einblicke in die Aktivitäten des Teams, gefiltert nach Fortschritt, Prioritäten, Fälligkeitsdaten oder anderen Kriterien. Es ist wie eine Kristallkugel, die einen Einblick in laufende Aufgaben bietet und es Ihnen ermöglicht, potenzielle Engpässe vorherzusagen und zu beseitigen, bevor sie den zukünftigen Fortschritt stören. 🔮

Was Kanban noch vielseitiger macht, ist die Möglichkeit der Koexistenz mit Agile und Lean-Methoden . Sie wird häufig zusammen mit Scrum in einer hybriden Prozess namens Scrumban der seine Anpassungsfähigkeit und Effektivität in verschiedenen Szenarien des Projektmanagements unter Beweis gestellt hat.

Was sind die Vorteile von Kanban?

Zu den wichtigsten Vorteilen der Kanban-Methode gehören:

Verbesserte Sichtbarkeit des Workflows : Sie bietet eine klare visuelle Darstellung des Flows der Aufgaben im gesamten Projekt, indem die Phasen der Arbeit als Karten auf dem Kanban Board kategorisiert werden

: Sie bietet eine klare visuelle Darstellung des Flows der Aufgaben im gesamten Projekt, indem die Phasen der Arbeit als Karten auf dem Kanban Board kategorisiert werden Schnellere Prozessabwicklung : Durch die visuelle Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben können Teams Engpässe sofort erkennen und beheben, wodurch Verzögerungen minimiert werden

: Durch die visuelle Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben können Teams Engpässe sofort erkennen und beheben, wodurch Verzögerungen minimiert werden Erhöhte Vorhersagbarkeit : Teams können Arbeitsmuster vorhersehen, potenzielle Herausforderungen erkennen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitinformationen treffen

: Teams können Arbeitsmuster vorhersehen, potenzielle Herausforderungen erkennen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitinformationen treffen Bessere Zusammenarbeit : Kanban fördert die Zusammenarbeit, indem es eine gemeinsame Plattform bereitstellt, auf der Teams Aufgaben visualisieren, verwalten und nachverfolgen können. Diese kollaborative Umgebung fördert das Gefühl der gemeinsamen Verantwortung und verbessert die Teamarbeit

: Kanban fördert die Zusammenarbeit, indem es eine gemeinsame Plattform bereitstellt, auf der Teams Aufgaben visualisieren, verwalten und nachverfolgen können. Diese kollaborative Umgebung fördert das Gefühl der gemeinsamen Verantwortung und verbessert die Teamarbeit Flexible Anpassung: Ob unabhängig oder zusammen mit anderen Methoden wie Scrum eingesetzt, Kanban lässt sich nahtlos in verschiedene Projekte integrieren und an deren Anforderungen anpassen

Wann sollten Sie Kanban einsetzen?

Ursprünglich von IT-Managern und Software-Entwicklungsteams eingesetzt, haben sich Kanban-Boards mittlerweile in den verschiedensten Organisationen durchgesetzt. Besonders beliebt bei Teams, die Lean- und Agile-Methoden praktizieren, bieten Kanban-Boards die Sichtbarkeit und Transparenz, die für das Erreichen von Agilität im Geschäft unerlässlich sind. 🤸🏼

Teams, die mit sich wiederholenden Prozessen beschäftigt sind, können Kanban Boards nutzen um Klarheit in ihre Arbeitsabläufe zu bringen, ihre Prozesse zu verbessern und mit erhöhter Effizienz zu arbeiten. Die Anpassungsfähigkeit der Kanban-Methode macht sie zu einem wertvollen Tool für Kanban-Teams in allen Branchen, die ihre Abläufe rationalisieren und die Gesamteffektivität steigern wollen.

Visualisieren Sie Aufgaben mühelos mit der ClickUp Kanban Board Ansicht

Verwenden Sie die Ansicht des Kanban Boards in ClickUp, um Aufgaben einfach per Drag-and-Drop als Karten abzulegen

Nutzen Sie ClickUp als kostenlose Kanban-Softwarelösung um Ihre Arbeitsabläufe an einem Ort zu visualisieren! 🎯

ClickUp Ansicht des Kanban Boards

verwandelt Ihre grundlegenden Listen in interaktive Karten mit Aufgaben, die Sie mühelos nach Status, Fälligkeitsdatum oder anderen Kriterien anordnen können. Die benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche vereinfacht die Navigation und ermöglicht es Ihnen, Prioritäten und Status leicht zu ändern.

Passen Sie Ihr Board an jeden Arbeitsablauf an, egal ob es sich um einen Sprint, eine Produkteinführung oder eine Lieferung in mehreren Phasen handelt. Optimieren Sie die Aktualisierung Ihrer Aufgaben mit dem

Massenaktion-Symbolleiste

ermöglicht das Hinzufügen von Mitarbeitern, das Ändern des Status und das Löschen von Aufgaben, ohne die Ansicht des Boards zu verlassen.

Für diejenigen, die mit mehreren Boards jonglieren, bietet die

Ansicht "Alles"

bietet einen zentralen Überblick über alle Ihre Kanban-Boards. Sie können die Boards auch nach Mitarbeitern filtern, um nachzuverfolgen, wer sich um welches Projekt kümmert, und so das Projektmanagement auf den Prüfstand stellen! 🦅

Wenn Sie die Idee, Boards von Grund auf neu zu erstellen, als mühsam empfinden, nutzen Sie das

ClickUp Einfache Kanban Board Vorlage

-ein vorgefertigtes Layout, das Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Die ClickUp Einfache Kanban-Vorlage deckt alle Grundlagen ab, um mit der Kanban-Methode so schnell wie möglich zu beginnen

Optimieren Sie Ihren Zyklus, indem Sie fünf Status zur Nachverfolgung von Aufgaben in Bearbeitung, fertiggestellt oder auf dem Weg dorthin verwenden zu erledigen-Liste .

Klicken Sie auf die Gruppierungsoptionen in der oberen rechten Ecke, um Aufgaben nach benutzerdefinierten Feldern wie Priorität, Mitarbeiter oder Fälligkeitsdatum zu sortieren. Nutzen Sie die Multitask-Symbolleiste, um effizient Änderungen an mehreren Aufgaben gleichzeitig vorzunehmen, und werten Sie Ihr Board durch die Verwendung von Titelbildern optisch auf.

Was ist der Hauptunterschied zwischen Scrum und Kanban?

Während beide Anwendungen in agiles Projektmanagement unterscheiden sich Kanban und Scrum erheblich. Scrum zeichnet sich durch seinen iterativen, inkrementellen Arbeitsansatz aus und bietet eine sehr kategorische Methode zum Abschließen von Aufgaben.

Andererseits funktioniert Kanban am besten, wenn es zusammen mit Scrum oder einer anderen agilen Methode eingesetzt wird. Seine primäre Funktion besteht darin, den Flow der Arbeit zu visualisieren und zu optimieren, unabhängig von der verwendeten Methode.

Um die Unterschiede besser zu verstehen, sollten wir uns die drei Schlüssel-Unterschiede zwischen Kanban und Scrum genauer ansehen. 🔑

1. Scrum vs. Kanban: Planen

In Scrum ist die Planung ein iterativer Prozess, der zu Beginn eines jeden Sprints stattfindet. Dieser Prozess umfasst ein spezielles Meeting, in dem das Entwicklungsteam, der Eigentümer des Produkts und der Scrum Master zusammenarbeiten, um die Benutzer-Storys in überschaubare Aufgaben zu zerlegen.

Nach einer Zeitschätzung für das Abschließen der Aufgaben verpflichtet sich das Team, alle Elemente im kommenden Sprint abzuschließen. Wenn sich die Prioritäten später ändern, muss der aktuelle Sprint abgebrochen werden, und der Planungsprozess beginnt von neuem. 🔁

Im Gegensatz dazu stützt sich die Planung in Kanban auf eine Vorhersage auf der Grundlage historischer Verlaufsdaten. Bei diesem Ansatz werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, die mit der Arbeit selbst zusammenhängen, wie z. B. die Art der Arbeit, die Größe und die Leistungsklassen, anstatt sich auf das Team zu konzentrieren, das sie bearbeitet.

Der Workflow ist kontinuierlich, so dass Sie Spalten wie Dieser Monat oder Nächster Monat erstellen können, um die geplante Arbeit visuell darzustellen.

Fügen Sie in der Board-Ansicht von ClickUp mit wenigen Klicks Sprint-Punkte, mehrere Mitarbeiter, Anhänge, Tags und mehr zu Ihrem Kanban-Board hinzu, um die Effizienz von Kanban-Teams zu steigern

2. Scrum vs. Kanban: Meetings und Ereignisse

In Kanban sind Meetings optional, aber wenn Sie sich dafür entscheiden, gibt es zwei Arten: Kadenzen auf Teamebene und serviceorientierte Kadenzen. Diese Meetings dienen der Ausrichtung des Teams und der Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Workflows. Die Optionen umfassen tägliche Meetings , Meetings zum Nachschub und zu den Commitments, zur Planung der Lieferung und zur Überprüfung der Leistungserbringung, um nur einige zu nennen. 🤝

Bei Scrum hingegen sieht ein strukturierter Ansatz vier wesentliche Meetings innerhalb eines jeden Sprint-Zyklus vor, die in der Regel bis zu 8 Stunden dauern, wenn der Zyklus einen Monat umfasst. Dazu gehören:

Sprint-Planung Tägliches Scrum Sprint-Überprüfung Sprint-Retrospektiven

Diese Meetings gewährleisten eine gründliche Planung, tägliche Aktualisierungen des Fortschritts, Sitzungen zur Überprüfung und reflektierende Retrospektiven zur kontinuierlichen Verbesserung.

Planen Sie Sprints mit dieser einfach zu verwendenden Vorlage, um Teams agil und effizient zu halten

3. Scrum vs. Kanban: Boards Scrum Boards dienen als Erweiterungen der

produktrückstand . Wenn sich das Team zu einer bestimmten Menge an Arbeit verpflichtet, wird diese dem Scrum-Backlog auf dem Board hinzugefügt, und dann beginnt das Team mit der Arbeit an Aufgaben nach eigenem Ermessen. Ziel ist es, alle Aufgaben bis zum Ende des Sprints abzuschließen, was zu einer logischen Rücksetzung des Boards nach jeder Iteration führt.

Im Gegensatz dazu ist das Kanban Board eine kontinuierliche Karte des Prozesses des Teams. Ziel ist es, ein nachhaltiges Kanban-System zu schaffen, das auf Dauer angelegt ist. Ein gut strukturiertes Kanban Board beinhaltet visuelle Work-in-Progress (IB) Limits.

Das primäre Ziel ist es, die Menge an Arbeit, die in den Prozess ein- und ausgeht, zu regulieren und die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen. ⚡

Welches tool ist besser?

Die Entscheidung zwischen dem Kanban- und dem Scrum-Framework hängt von den persönlichen Vorlieben und den Anforderungen des Projekts ab. Wenn Sie sich nicht sicher sind, für welches Framework Sie sich entscheiden sollen, können Sie ClickUp verwenden, um mit beiden Frameworks zu experimentieren. 👩🏻‍🔬

Um Ihren Entscheidungsprozess zu vereinfachen, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

Erfordert das Projekt eine umfassende Planung?

Ist das Produkt-Backlog umfangreich oder übersichtlich?

Ist das Produktentwicklungsbudget des Clients groß oder begrenzt?

Ist Ihr Team erfahren oder neu in der agilen Methodik?

Haben Siefunktionsübergreifende Teams oder traditionelle Teams?

Insgesamt entscheiden Sie sich für Kanban, wenn Sie Flexibilität und Wert für Ihr Projekt suchen Visualisierung von Workflows durch Metriken. Wählen Sie Scrum, wenn Ihr Projekt eine intensive Zusammenarbeit im Team erfordert, schnelles Feedback und eine Verpflichtung zu kontinuierlichem Engagement für das Projekt.

Mit der ClickUp Zeitleiste-Ansicht können Sie die Workloads eines Teams visuell vergleichen und den Fortschritt nachverfolgen

Wenn Sie sich immer noch nicht entscheiden können, warum nicht beides kombinieren?

Scrumban macht sich die strukturierten Prozesse von Scrum und die Visualisierungstools von Kanban zunutze. Für Teams, die bereits mit Scrum oder Kanban vertraut sind, bietet Scrumban oder ein Scrum Board eine nahtlose Möglichkeit, Aspekte der jeweils anderen Methodik in ihre Prozesse zu integrieren.

Entfesseln Sie die Kräfte von Scrum und Kanban in ClickUp!

Die Entscheidung zwischen Scrum und Kanban ist wie die Entscheidung zwischen Pepsi und Coke - beide haben ihre eigenen Stärken. Wie eingefleischte Fans der beiden Getränkeriesen schwören Projekt Teams entweder auf die schnelle Softwareentwicklung mit Scrum oder auf die schlanken Workflows mit Kanban.

So wie die perfekte Limonade ein passendes Glas verdient, ist ClickUp Ihre erste Adresse für agiles Projektmanagement. Mit seinen robusten Features, einschließlich agiler und Vorlagen für Kanban-Boards , Sprints und Diagrammen verwandelt ClickUp das Projektmanagement in eine erfrischende Erfahrung.

Warum nicht einen Schluck Erfolg nehmen und clickUp kostenlos ausprobieren ? Mit einem einzigen Hub für die Verwaltung Ihrer Projekte werden Sie feststellen, dass es die perfekte Mischung aus Scrum- und Kanban-Funktionen ist. 👌