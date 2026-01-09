Die 10 besten Alternativen zu Assista KI im Jahr 2026

Die Automatisierung von Workflows durch KI ist in modernen Arbeitsumgebungen mittlerweile Standard geworden. Fast 9 von 10 Unternehmen setzen mittlerweile irgendeine Form von KI in ihren Betriebsabläufen ein. Wenn Sie als Projektmanager oder Teamleiter Assista AI verwenden, haben Sie wahrscheinlich schon erlebt, wie KI-Agenten repetitive Aufgaben in Ihren Apps übernehmen können.

Wenn Ihr Team jedoch wächst und die Komplexität Ihrer Projekte zunimmt, suchen Sie möglicherweise nach anderen Optionen, die unterschiedliche Features, Preise oder Integrationsmöglichkeiten bieten.

Ganz gleich, ob Sie nach speziellen Features für das Projektmanagement oder einem anderen Ansatz für die Automatisierung suchen – wir haben diese Liste mit Alternativen zu Assista KI zusammengestellt, damit Sie das für Sie passende Produkt finden.

Legen wir los. 💪🏼

Die besten Assista KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Alternativen zu Assista KI und deren jeweiligen Vorteile. 👇

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp KI-gestütztes Projektmanagement und Automatisierung für funktionsübergreifende Teams, wachsende Unternehmen und Unternehmensabläufe ClickUp Brain für Live-Projektzusammenfassungen und Entscheidungsnachverfolgung, BrainGPT mit mehreren KI-Modellen, darunter ChatGPT, Claude und Gemini, Talk to Text für die schnelle Erfassung von Ideen, KI-Agenten für automatisierte Überwachung und Berichterstellung, Automatisierungen für konsistente Ausführung. Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Zapier No-Code-Automatisierung und KI-gestützte App-Verbindung für Betriebsteams, Marketingfachleute und wachsende Geschäfte KI-Agenten, die mehrstufige Workflows automatisieren, Chatbot-gesteuerte Automatisierungen, bedingte Pfade, Datenformatierungstools und Workflow-Verkettungen über mehr als 7.000 Apps hinweg. Kostenlos; ab 29,99 $/Monat Erstellen Visuelle Workflow-Erstellung und fortschrittliche Automatisierung für technische Teams und prozessintensive Unternehmen Szenario-Builder per Drag-and-Drop, Verzweigungslogik mit Routern, KI-Integrationen über mehrere Modelle hinweg, Datenspeicher für persistente Logik und granulare Ausführungskontrollen Free; ab 10,59 $/Monat n8n Selbst gehostete und entwicklerfreundliche Automatisierung für Ingenieurteams und sicherheitsorientierte Unternehmen Visuelle Workflows mit Code-Erweiterungen, LangChain-basierte KI-Agenten, Workflow-Generierung in natürlicher Sprache, Steuerungen für die Fehlerbehandlung und Git-basierte Versionierung Kostenlose Testversion; Benutzerdefinierte Preisgestaltung Avoma Analyse von Umsatzgesprächen für Vertriebs-, Kundenerfolgs- und Markteinführungs-Teams KI-basierte Transkription von Meetings mit Smart Chapters, Framework-Erkennung wie MEDDIC, CRM-Feldaktualisierungen, Nachverfolgung von Erwähnungen von Wettbewerbern und Coaching-Erkenntnisse Kostenlose Testversion; ab 29 $/Monat pro Recorder Google Gemini Multimodale KI-Unterstützung für Wissensarbeiter, Forscher und Benutzer von Google Workspace Modusübergreifendes Denken über Text, Bilder und Videos hinweg, Deep Research für autonome Webanalyse, Langzeitkontextverarbeitung, personalisierte Gems und native Workspace-Integration Kostenlos; ab 19,99 $/Monat Claude Erweiterte Argumentation und Langform-Analyse für Strategen, Entwickler und forschungsintensive Teams Große Kontextfenster für komplexe Dokumente, nachhaltige Ausführung von Aufgaben, Projekte mit dauerhaftem Wissen, Datenanalyse-Tools und artefaktbasierte Ergebnisse Kostenlos; ab 20 $/Monat ChatGPT Vielseitige KI-Unterstützung für das Schreiben, Analysieren, Code-Schreiben und kreative Workflows für Einzelpersonen und Teams Multimodale Eingabeverarbeitung, fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, benutzerdefinierte GPTs für spezielle Aufgaben, speicherbasierte Personalisierung und integrierte Datenanalyse und Bildgenerierung. Free; ab 20 $/Monat HubSpot Einheitliche CRM-Automatisierung mit KI-Agenten für Marketing-, Vertriebs- und Kundenteams in wachsenden Unternehmen Breeze KI-Agenten für Inhalte, Akquise und Support, CRM-fähige Copilot-Unterstützung, automatisierte Datenanreicherung und Kampagnenintelligenz Kostenlos; ab 15 $/Monat pro Benutzer Zendesk KI-gestützte Automatisierung des Kundenservice für Support-Teams und serviceorientierte Unternehmen Autonome KI-Agenten für die Ticketbearbeitung, sentimentbasierte Triage, Copilot-Zusammenfassungen und -Vorschläge sowie erweiterte Routing-Automatisierungen Kostenlose Testversion; ab 25 $/Monat pro Benutzer

📮 ClickUp Insight: Während 35 % unserer Umfrageteilnehmer KI für grundlegende Aufgaben nutzen, scheinen fortgeschrittene Funktionen wie Automatisierung (12 %) und Optimierung (10 %) für viele noch unerreichbar zu sein. Die meisten Teams fühlen sich auf der „KI-Einsteigerstufe“ festgefahren, da ihre Apps nur oberflächliche Aufgaben bewältigen können. Ein tool generiert Texte, ein anderes schlägt Aufgaben zu, ein drittes fasst Notizen zusammen – aber keines davon gibt den Kontext frei oder arbeitet mit den anderen zusammen. Wenn KI in isolierten Bereichen wie diesem eingesetzt wird, liefert sie zwar Ergebnisse, aber keine Wirkungen. Deshalb sind einheitliche Workflows so wichtig. ClickUp Brain ändert dies, indem es Ihre Aufgaben, Inhalte und Prozesskontexte nutzt und Ihnen dabei hilft, mithilfe intelligenter, integrierter Funktionen mühelos fortschrittliche Automatisierungs- und agentenbasierte Workflows auszuführen. Es handelt sich um eine KI, die Ihre Arbeit versteht, nicht nur Ihre Eingaben.

Warum Sie sich für Alternativen zu Assista KI entscheiden sollten

Assista KI wird für die Automatisierung von Workflows verwendet, aber einige Teams suchen nach mehr Tiefe in der Planung, Berichterstellung und funktionsübergreifenden Ausführung, wenn sie skalieren. Hier sind die Gründe, warum sie andere Optionen in Betracht ziehen:

Begrenzte Tiefe über die Automatisierung hinaus: Stark beim Auslösen von Aktionen über verschiedene tools hinweg, aber weniger stark bei strategischen Entscheidungen, Prognosen oder fortgeschrittenem KI-Denken.

Oberflächliche Kontextwahrnehmung: Automatisierungen basieren auf Regeln und Ereignissen, nicht auf einem tiefgreifenden Verständnis der laufenden Arbeit, Prioritäten oder geschäftlichen Auswirkungen.

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Workflows: Mehrstufige, bedingte KI-Agenten-Workflows können sich starr anfühlen, wenn Teams eine differenziertere Logik benötigen.

Skalierungsherausforderungen für größere Teams: Leistung, Governance und Sichtbarkeit können mit zunehmendem Workflow-Volumen und steigender Anzahl an Benutzern schwieriger werden.

Integration-first, Workspace-second-Modell: Es funktioniert appübergreifend, aber es fehlt ein Es funktioniert appübergreifend, aber es fehlt ein einheitlicher Workspace , in dem Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen die KI-Aktionen beeinflussen.

Die besten Alternativen zu Assista KI

Dies sind unsere Favoriten unter den besten Alternativen zu Assista KI. 📝

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die ein KI-gestütztes Projektmanagement benötigen)

Erstellen Sie mit ClickUp Brain KI-gestützte Projektzusammenfassungen aus Live-Aufgaben-Daten.

ClickUp vereint Planung, Ausführung und Intelligenz in einem konvergenten KI-Workspace, sodass Ihre Arbeit vernetzt bleibt und nicht auf verschiedene Tools verteilt ist. Ihre Dokumentation, Aufgaben, Projekte und Workflows befinden sich nebeneinander, wodurch Work Sprawl vermieden wird und der Kontext während der Arbeit erhalten bleibt.

Verwandeln Sie Projektdaten in klare Anweisungen

ClickUp Brain hilft Ihnen, aktive Projekte zu verstehen, ohne sich durch Aufgaben zu wühlen oder Updates zu verfolgen. Es liest Aufgabenaktivitäten, Kommentare, Abhängigkeiten und Zeitleisten, um Erkenntnisse zu gewinnen, die den tatsächlichen Fortschritt widerspiegeln.

Angenommen, Sie führen eine Produkteinführung durch, an der die Bereiche Technik, Marketing und Support beteiligt sind. Sie bitten ClickUp Brain, das Einführungsprojekt vor Ihrer wöchentlichen Synchronisierung zu überprüfen. Es wird hervorgehoben, welche Features fertiggestellt wurden, wo Genehmigungen ins Stocken geraten sind und welche Abhängigkeiten den Veröffentlichungstermin gefährden.

Sie kommen in das Meeting und sind bereit, die nächsten Schritte zu beschließen, anstatt nach Status-Updates zu fragen.

📌 Probieren Sie diesen Vorschlag aus: Überprüfen Sie dieses Startprojekt und fassen Sie den Fortschritt, die Risiken und die erforderlichen Maßnahmen vor dem nächsten Meilenstein zusammen.

Entscheidungen teamübergreifend abstimmen

Reduzieren Sie mit ClickUp Brain Unstimmigkeiten zwischen mehreren Teams und Zeitleisten.

Angenommen, Sie leiten ein Plattform-Team und Produkt, Sicherheit und Betrieb haben sich zwei Wochen lang mit einer Rollout-Entscheidung befasst. Die Diskussion erstreckt sich über mehrere Aufgaben und Kommentare.

Vor einer Überprüfung durch den Lenkungsausschuss bitten Sie ClickUp Brain, die Entscheidung nachzuverfolgen. Es fasst den ursprünglichen Vorschlag zusammen, erfasst vorgebrachte Einwände, notiert vereinbarte Kompromisse und zeigt die endgültige Richtung auf. So einfach ist das!

📌 Probieren Sie diesen Befehl aus: Überprüfen Sie die zugehörigen Aufgaben und Kommentare für diese Einführung. Fassen Sie den Entscheidungsweg, die Schlüssel-Kompromisse und das Endergebnis zusammen.

Sorgen Sie mit integrierter Automatisierung für einen reibungslosen Arbeitsablauf

Sobald Sie wissen, worauf Sie achten müssen, wird Konsistenz zur nächsten Herausforderung. ClickUp Automatisierung hilft Ihnen dabei, die Dynamik aufrechtzuerhalten, indem wiederholbare Schritte des Projekts automatisch abgewickelt werden.

Sorgen Sie mit den Regeln der Automatisierung von ClickUp für eine konsistente Durchführung des Projekts.

Nehmen wir zum Beispiel an, Ihre Agentur verwaltet Onboarding-Projekte für Clients. Sie richten eine Automatisierung für das Projektmanagement ein, um den Design- und Implementierungs-Teams Aufgaben zuzuweisen, sobald eine Vertragsaufgabe in die Ausführung übergeht.

Eine weitere Automatisierung aktualisiert den Projektstatus und benachrichtigt die Beteiligten, wenn wichtige Ergebnisse zur Überprüfung vorliegen. Ihre Workflows bleiben vorhersehbar, und Ihr Team kann sich auf die Umsetzung konzentrieren, anstatt sich um die manuelle Koordination zu kümmern.

Sehen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie, wie KI Ihnen bei der Automatisierung von Aufgaben hilft:

Skalieren Sie die Überwachung mithilfe von KI-Agenten

Mit zunehmender Anzahl von Projekten funktioniert die manuelle Überwachung nicht mehr. ClickUp Agents helfen Ihnen bei der Verwaltung dieser Größenordnung, indem sie Ihren Workspace überwachen und bei festgelegten Bedingungen Maßnahmen ergreifen.

Überwachen Sie Projekte und decken Sie Probleme automatisch mit ClickUp Agents auf.

Probieren Sie diese vorgefertigten Agenten aus, um gängige Anforderungen im Workspace zu erfüllen:

Live Answers Agent: Beantwortet Fragen unter Verwendung des tatsächlichen Workspace-Kontexts aus Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und Projektaktivitäten.

Live Intelligence Agent: Überprüft laufende Arbeiten und zeigt Erkenntnisse wie Risiken, Verzögerungen oder ungewöhnliche Muster in Projekten auf.

Automatisierter Berichtsagent: Erstellt regelmäßig Zusammenfassungen wie Projektaktualisierungen, Zustandsberichte oder wöchentliche Fortschrittsübersichten anhand von Live-Daten.

Task Creation Agent: Erstellt automatisch Aufgaben, wenn bestimmte Bedingungen eintreten, z. B. Übermittlungen von Formularen, Aktualisierungen oder externe Auslöser.

Benachrichtigungs- und Nachverfolgungsagent: Überwacht überfällige Aufgaben, festgefahrene Status oder fehlende Aktualisierungen und benachrichtigt die richtigen Eigentümer.

Sie können auch Ihre eigenen KI-Agenten erstellen. Mit ClickUp können Sie Ihre eigenen Regeln, Auslöser und Ziele definieren, sodass die Agenten entsprechend den individuellen Workflows Ihrer Teams agieren.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie das geht:

Super Agents: Wenn Aufsicht zu Eigentümerschaft wird

Vorkonfigurierte Agenten sorgen für Sichtbarkeit. Super-Agenten übernehmen Verantwortung.

Super Agents sind benutzerdefinierte KI-Teammitglieder, die für bestimmte Rollen in Ihrem Workflow entwickelt wurden. Sie sind als KI-„Benutzer” in Ihrem Workspace konfiguriert und können mit Aufgaben betraut, in Aufgaben erwähnt oder als Auslöser für Ereignisse verwendet werden.

Anstatt auf einzelne Bedingungen zu reagieren, arbeiten Super Agents mit Kontext, Gedächtnis und Absicht.

Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp.

Beispiele, die zum Übergang vom Browser zum Workflow passen:

Ein Super-Agent, der dafür sorgt, dass Konten oder Projektkontexte auf dem neuesten Stand bleiben, während Recherchen, Entscheidungen und Aktualisierungen gesammelt werden.

Ein Super-Agent, der vor Besprechungen Führungsberichte erstellt und dabei Informationen aus Aufgaben, Dokumenten und Diskussionen zusammenfasst.

Ein Super-Agent, der einen bestimmten Workflow durchgängig überwacht und Probleme nur dann eskaliert, wenn menschliches Urteilsvermögen erforderlich ist.

Dies ist der Übergang von der Automatisierung zur Delegation.

Die besten Features von ClickUp

KI-gestützte Erkenntnisse auf einen Blick: Erstellen Sie Zusammenfassungen, Risikohighlights und Vorschläge für die nächsten Schritte mithilfe von Erstellen Sie Zusammenfassungen, Risikohighlights und Vorschläge für die nächsten Schritte mithilfe von KI-Karten in ClickUp-Dashboards.

Wählen Sie das richtige KI-Gehirn für die jeweilige Aufgabe: Wechseln Sie innerhalb von ClickUp AI und Wechseln Sie innerhalb von ClickUp AI und ClickUp AIGPT zwischen mehreren LLMs wie ChatGPT, Gemini und Claude, um die besten Ergebnisse beim Schreiben, Analysieren oder Argumentieren zu erzielen.

Sprechen Sie Ihre Gedanken aus, ohne den Flow zu unterbrechen: Diktieren Sie Ideen, Nachfassaktionen oder kurze Anweisungen mit Diktieren Sie Ideen, Nachfassaktionen oder kurze Anweisungen mit „Talk to Text” in ClickUp BrainGPT, um viermal schneller zu arbeiten.

Lassen Sie Ihren Zeitplan automatisch anpassen: Organisieren Sie Meetings und Zeitleisten für Aufgaben mit Organisieren Sie Meetings und Zeitleisten für Aufgaben mit dem ClickUp-Kalender neu, damit Ihr Assistent sich an veränderte Prioritäten anpassen kann.

Verwandeln Sie Unterhaltungen in Aktionselemente: Halten Sie Entscheidungen und nächste Schritte aus Meetings mit dem Halten Sie Entscheidungen und nächste Schritte aus Meetings mit dem ClickUp AI Meeting Notetaker fest.

Finden Sie Antworten in Ihrem gesamten Arbeitsbereich: Suchen Sie mit Suchen Sie mit ClickUp Enterprise Search nach Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und Dateien, damit Ihr Assistent aus der tatsächlichen Arbeit schöpfen kann.

Halten Sie Wissen und Ausführung miteinander verbunden: Erstellen und pflegen Sie Briefings, Notizen und Dokumente in Erstellen und pflegen Sie Briefings, Notizen und Dokumente in ClickUp Docs , um sicherzustellen, dass Ihr Team auf derselben Informationsquelle basiert.

Setzen Sie Meetings sofort in Maßnahmen um: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker , um wichtige Entscheidungen und Aktionselemente festzuhalten, und erstellen Sie anschließend automatisch zugewiesene Aufgaben, damit keine Nachfassaktionen übersehen werden.

Limitierungen von ClickUp

Der Free-Plan schränkt die Nutzung der KI ein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein zufriedener Benutzer drückte es so aus:

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die gesamte Kommunikation an einem Ort gesammelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht für mich das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv in meinem Namen erledigt. Diese Automatisierung ist sehr hilfreich, da sie meinen Workflow rationalisiert und den manuellen Aufwand reduziert. Außerdem war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere Tools integrieren lässt, die ich verwende, wie Slack, Open AI und GitHub, wodurch eine einheitliche Arbeitsumgebung entsteht. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt sehr weiterempfehlen.

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die gesamte Kommunikation an einem Ort gesammelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht für mich das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Diese Automatisierung ist sehr hilfreich, da sie meinen Workflow rationalisiert und den manuellen Aufwand reduziert. Außerdem war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere von mir verwendete Tools wie Slack, Open AI und GitHub integrieren lässt und so eine einheitliche Arbeitsumgebung schafft. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt sehr weiterempfehlen.

2. Zapier (am besten geeignet für die Verbindung von Apps ohne Code)

über Zapier

Zapier verbindet über 7.000 Anwendungen durch automatisierte Workflows, sogenannte Zaps, und transportiert Informationen dorthin, wo sie benötigt werden, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind. Über die einfache Automatisierung zwischen Apps hinaus umfasst Zapier verschiedene Arten von KI-Agenten, die autonom in Ihrer gesamten Technologieumgebung arbeiten. Diese Agenten übernehmen Aufgaben, die früher menschlicher Aufsicht bedurften – Akquise, Datenanreicherung, Nachverfolgung.

Sie können auch Chatbots erstellen, die in Ihre Website eingebettet werden und Workflows basierend auf der Konversationssituation als Auslöser nutzen. Die Plattform bündelt den Zugriff auf Modelle wie ChatGPT und Gemini, sodass Sie sich die Mühe sparen können, separate API-Schlüssel zu verwalten.

Die besten Features von Zapier

Leiten Sie Workflows mithilfe von Pfaden auf unterschiedliche Wege weiter, sodass hochwertige Leads an Ihr Vertriebsteam weitergeleitet werden, während Routineanfragen an automatisierte Follow-ups gehen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare und Schnittstellen zur Datenerfassung, die basierend auf den Antworten der Benutzer bestimmte Automatisierungen als Auslöser nutzen.

Fügen Sie Tabellen anklickbare Schaltflächen hinzu, die Workflows auf Abruf starten und Ihre Datenbank in ein interaktives Kontrollpanel verwandeln.

Formatieren und transformieren Sie Daten zwischen Apps mit integrierten tools für Datumsangaben, Währungen, Textbearbeitung und mathematische Berechnungen.

Verbinden Sie mehrere Zaps mithilfe von Transfer miteinander, um komplexe Automatisierungsketten zu erstellen, bei denen ein Workflow direkt in einen anderen übergeht.

Limitierungen von Zapier

Bei Workflows mit hohem Volumen, bei denen täglich Hunderte oder Tausende von Vorgängen verarbeitet werden, summieren sich die Aufgaben schnell.

Der visuelle Builder wird schwer zu navigieren, wenn KI-Workflow-Automatisierungen umfangreiche Verzweigungslogik oder tief verschachtelte Bedingungen beinhalten.

Zapier-Preise

Free

Professional: 29,99 $/Monat

Team: 103,50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.705 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.025 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Ein Redditor sagt:

Ich schätze die Flexibilität. Ja, Sie können Daten mit einem vorhandenen Plug-in zwischen zwei Apps verschieben. Mit einem Zap kann ich diese Daten verschieben, dies so tun, dass andere Personen sie bei Änderungen leicht aktualisieren können, eine E-Mail senden, um einen Benutzer zu benachrichtigen, dass etwas passiert ist, und die Transaktion in einer Tabelle protokollieren, um sie später zu überprüfen. Mit anderen Worten: Ich bin nicht auf die Funktionen beschränkt, von denen der Ersteller des Plug-ins dachte, dass ich sie brauchen könnte.

Ich schätze die Flexibilität. Ja, Sie können Daten mit einem vorhandenen Plug-in zwischen zwei Apps verschieben. Mit einem Zap kann ich diese Daten verschieben, dies so tun, dass andere Personen sie bei Änderungen leicht aktualisieren können, eine E-Mail senden, um einen Benutzer zu benachrichtigen, dass etwas passiert ist, und die Transaktion in einer Tabelle protokollieren, um sie später zu überprüfen. Mit anderen Worten: Ich bin nicht auf die Funktionen beschränkt, von denen der Ersteller des Plug-ins dachte, dass ich sie brauchen könnte.

3. Make (am besten geeignet für die Erstellung visueller Workflows)

via Make

Mit Make können Sie Ihre gesamte Automatisierung auf einer Oberfläche darstellen, auf der Sie alles auf einen Blick sehen – jedes Modul, jede Verbindung, jede Datenumwandlung. Sie ziehen die Module einfach auf einen visuellen Workspace und verbinden sie genau so miteinander, wie Sie es benötigen. Dieser Ansatz eignet sich besonders gut, wenn Sie Workflows erstellen, die sich in parallele Bereiche aufteilen, bedingte Logik enthalten oder Daten in mehreren Schritten umwandeln.

Die Plattform beschränkt Sie nicht auf Workflow-Vorlagen. Wählen Sie aus über 200 KI-Integrationen (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) und erstellen Sie Verbindungen zu diesen ganz nach Ihren spezifischen Anforderungen. Das Router-Modul von Make teilt die Ausführung in mehrere Bereiche auf, die basierend auf von Ihnen definierten Bedingungen ausgeführt werden. Dies ist nützlich, wenn verschiedene Datentypen unterschiedliche Verarbeitungswege erfordern.

Die besten Features nutzen

Stellen Sie Informationen in Datenspeichern zusammen, die über Szenario-Läufe hinweg bestehen bleiben, um Datensätze über Abfragen zu aktualisieren oder zu ändern, ohne eine Verbindung zu externen Datenbanken herstellen zu müssen.

Planen Sie Szenarien, die in bestimmten Intervallen ausgeführt werden sollen, mithilfe von Cron-Ausdrücken, und führen Sie Workflows stündlich, täglich oder nach benutzerdefinierten Zeitplänen aus.

Klonen Sie vorhandene Szenarien, um Versionen zu erstellen, in denen Sie Änderungen ausprobieren können, bevor sie sich auf Live-Workflows auswirken.

Verarbeiten Sie Listen und Arrays mit Iterator-Modulen , die Elemente in einer Schleife durchlaufen, oder Aggregator-Modulen , die mehrere Einträge kombinieren.

Setzen Sie fehlgeschlagene Szenarien genau an der Stelle fort, an der die Ausführung unterbrochen wurde, anstatt Alles von vorne zu beginnen.

Limit festlegen

Fehlermeldungen enthalten manchmal nicht genügend Details, um schnell zu erkennen, was wo schiefgelaufen ist.

Erweiterte Features und Funktionen zur Sicherheit für Unternehmen sind weiterhin nur in höherwertigen kostenpflichtigen Abonnements verfügbar.

Preise festlegen

Free

Kern: 10,59 $/Monat

Pro: 18,32 $/Monat

Teams: 34 $ pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen abgeben

G2: 4,6/5 (über 265 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 405 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Make?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Make bietet eine flexible und leistungsstarke Plattform für die Erstellung von Automatisierungen und die Integration von Tools in unserem gesamten Stack. Der visuelle Builder macht komplexe Logik leicht verständlich, und der große Bereich an App-Integrationen ermöglicht es uns, Workflows schnell und ohne aufwendige Entwicklung zu skalieren.

Make bietet eine flexible und leistungsstarke Plattform für die Erstellung von Automatisierungen und die Integration von Tools in unserem gesamten Stack. Der visuelle Builder macht komplexe Logik leicht verständlich, und der große Bereich an App-Integrationen ermöglicht es uns, Workflows schnell und ohne aufwendige Entwicklung zu skalieren.

4. n8n (Am besten geeignet für selbst gehostete Automatisierung)

via n8n

n8n bietet Ihnen die Infrastruktur, um die visuelle Erstellung von Workflows mit der Möglichkeit zu kombinieren, JavaScript oder Python zu schreiben, wenn vorgefertigte Knoten nicht genau Ihren Anforderungen entsprechen. Führen Sie alles auf Ihren eigenen Servern (Docker, Kubernetes, Bare Metal) aus oder nutzen Sie die Cloud von n8n. In beiden Fällen kontrollieren Sie, wo die Daten gespeichert und wie sie verarbeitet werden.

Die LangChain-Integration bildet den Kern der KI-Fähigkeiten von n8n. Sie können Multi-Agent-Systeme aufbauen, die Gesprächsspeicher, Vektorspeicher für die semantische Suche und Tools umfassen, mit denen LLM-Agenten mit externen Diensten interagieren können. Der AI Workflow Builder generiert vollständige Workflows aus Beschreibungen in natürlicher Sprache. Darüber hinaus ermöglicht der MCP Server Auslöser externen KI-Systemen, Ihre n8n-Workflows direkt aufzurufen.

Die besten Features von n8n

Konfigurieren Sie automatische Wiederholungsversuche bei Ausfall von Knoten und legen Sie die Einstellungen fest, wie oft wiederholt werden soll und wie lange zwischen den Versuchen gewartet werden soll.

Erstellen Sie spezielle Fehler-Workflows mit Fehler-Auslöser-Knoten, die aktiviert werden, wenn ein Workflow auf Fehler stößt.

Lassen Sie bestimmte Knoten auch bei Ausfällen weiterlaufen und verhindern Sie, dass einzelne Fehler ganze Workflows zum Stillstand bringen.

Stellen Sie Workflows als öffentliche oder authentifizierte Webhook-Endpunkte bereit, die HTTP-Anfragen empfangen und benutzerdefinierte Antworten zurückgeben.

Verfolgen Sie Änderungen im Workflow durch Git-Integration und stellen Sie Updates systematisch in Staging- und Produktionsumgebungen bereit.

Limitierungen von n8n

Selbsthosting bringt im Vergleich zu n8n-Alternativen einen Mehraufwand für die Infrastrukturverwaltung mit sich, z. B. Überwachung, Patches für die Sicherheit und Sicherstellung der Verfügbarkeit.

Die Dokumentation hinkt gelegentlich neuen Feature-Veröffentlichungen hinterher oder ist für fortgeschrittene Implementierungsszenarien nicht ausführlich genug.

Preise für n8n

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

n8n Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über n8n?

Ein G2-Benutzer sagt:

Dieses Tool ist sowohl benutzerfreundlich als auch sehr leistungsstark. Mir gefällt besonders, dass man je nach Bedarf entweder den gesamten Flow oder nur einen einzelnen Knoten testen kann. Darüber hinaus gibt es viele praktische und leicht verständliche Beispiele, die den Einstieg erheblich vereinfachen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich, aber von Vorteil.

Dieses Tool ist sowohl benutzerfreundlich als auch sehr leistungsstark. Mir gefällt besonders, dass man je nach Bedarf entweder den gesamten Flow oder nur einen einzelnen Knoten testen kann. Darüber hinaus gibt es viele praktische und leicht verständliche Beispiele, die den Einstieg erheblich erleichtern. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich, aber von Vorteil.

5. Avoma (am besten geeignet für die Analyse von Unterhaltungen über den Umsatz)

über Avoma

Avoma zeichnet Kundengespräche auf verschiedenen Video-Plattformen auf und extrahiert daraus Erkenntnisse, die sonst in vergessenen Notizen verloren gehen würden. Die Assista KI-Alternative transkribiert Unterhaltungen mit Sprechererkennung, organisiert Inhalte in Smart Chapters und ermöglicht Ihnen den direkten Sprung zu bestimmten Themen.

Darüber hinaus verbindet Avoma Meeting Intelligence mit Ihren Umsatzaktivitäten. Es erkennt, ob Ihr Team während Unterhaltungen Frameworks wie MEDDIC oder SPICED befolgt, und aktualisiert dann automatisch die entsprechenden CRM-Felder. Das Tool zeigt auch Erwähnungen von Wettbewerbern an, verfolgt Gesprächszeitanteile, identifiziert Muster im Umgang mit Einwänden und hebt Coaching-Möglichkeiten hervor, basierend auf von Ihnen definierten Scorecard-Kriterien.

Die besten Features von Avoma

Erstellen Sie Playlists mit Ausschnitten aus Telefonaten, die zeigen, wie Ihre Top-Performer mit bestimmten Einwänden umgehen oder Geschäfte abschließen.

Überwachen Sie Unterhaltungen mit Smart Trackers , die Themen anhand des Kontextes identifizieren, anstatt nach exakten Keyword-Übereinstimmungen zu suchen.

Erhalten Sie sofortige Slack- oder E-Mail-Benachrichtigungen, wenn bestimmte Schlüsselwörter wie Namen von Wettbewerbern oder Risikosignale in Anrufen auftauchen.

Wenden Sie während oder nach Live-Anrufen benutzerdefinierte Tags an, um Unterhaltungen nach Phase, Produktlinie oder Art der Einwände zu organisieren.

Limitierungen von Avoma

Die Plattform konzentriert sich in erster Linie auf externe Kundengespräche und weniger auf interne Team-Meetings oder gemeinsame Planungssitzungen.

Die Integrationsmöglichkeiten sind im Vergleich zu universellen Plattformen für die Automatisierung, die Hunderte von Anwendungen verbinden, nach wie vor eingeschränkt.

Preise für Avoma

14-tägige kostenlose Testversion

Startup: 29 $/Monat pro Recorder

Organisation: 39 $/Monat pro Recorder

Enterprise: 39 $/Monat pro Recorder (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.350 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Avoma?

Eine G2-Bewertung notiert:

Ich verwende Avoma zum Aufzeichnen und Überprüfen von Verkaufsgesprächen, und es funktioniert sehr reibungslos und zuverlässig; ich habe keine Probleme mit Transkriptionsfehlern oder Fehlern. Ich schätze das Feature „Ask Avoma” sehr, da es mir viel Zeit spart, indem es mir hilft, bestimmte Details aus Unterhaltungen zu überprüfen. Es verringert Reibungsverluste beim Zurückgreifen auf historische Kontexte und sorgt für eine genaue Beibehaltung des Kontexts, sodass ich leichter Details zu Geschäften herausfinden kann, die sonst schwer zu finden wären. Avoma hat auch das Problem der Notizenerstellung für mich vollständig abgeschlossen, was dazu beigetragen hat, Prozesslücken zu schließen und meine Fähigkeiten zu verbessern.

Ich verwende Avoma zum Aufzeichnen und Überprüfen von Verkaufsgesprächen, und es funktioniert sehr reibungslos und zuverlässig; ich habe keine Probleme mit Transkriptionsfehlern oder Fehlern. Ich schätze das Feature „Ask Avoma” sehr, da es mir viel Zeit spart, indem es mir hilft, bestimmte Details aus Unterhaltungen zu überprüfen. Es verringert Reibungsverluste beim Zurückgreifen auf historische Kontexte und sorgt für eine genaue Beibehaltung des Kontexts, sodass ich leichter Details zu Geschäften herausfinden kann, die sonst schwer zu finden wären. Avoma hat auch das Problem der Erstellung von Notizen für mich vollständig gelöst, was dazu beigetragen hat, Prozesslücken zu schließen und meine Fähigkeiten zu verbessern.

6. Google Gemini (am besten geeignet für multimodale KI-Aufgaben)

über Google Gemini (benutzerdefiniertes Bild)

Gemini von Google versteht verschiedene Arten von Informationen – Text, Bilder, Audio, Video – als miteinander verbundene Verbindungen und nicht als separate Funktionen. Das Modell wurde von Grund auf so entwickelt, dass es multimodale Eingaben gleichzeitig verarbeiten und ihre Beziehungen untereinander verstehen kann.

Dies zeigt sich daran, wie Gemini in Google Workspace integriert ist. Bitten Sie es, eine dreistündige Videoaufzeichnung zu analysieren und bestimmte Datenpunkte zu extrahieren. Ziehen Sie Kontext aus Ihrem Gmail-Verlauf, um personalisierte Antworten zu verfassen. Erstellen Sie Kalenderereignisse auf der Grundlage von verstreuten Informationen aus Dokumenten und E-Mails. Darüber hinaus hilft Deep Research dabei, Hunderte von Websites autonom zu durchsuchen, um umfassende Berichte zu erstellen. Das 1-Millionen-Token-Kontextfenster verarbeitet ganze Lehrbücher, komplexe Forschungsarbeiten und umfangreiche Codebasen, die andere Modelle nicht bewältigen können.

Die besten Features von Google Gemini

Laden Sie mehrere Dokumente gleichzeitig hoch und bitten Sie Gemini, Datenpunkte in PDFs, Bildern und Tabellen miteinander zu verknüpfen.

Durchsuchen Sie Ihre Google Drive-Dateien, indem Sie Fragen stellen und relevante Informationen abrufen, ohne Dokumente manuell öffnen zu müssen.

Erstellen Sie personalisierte Gems , die Ihre Präferenzen hinsichtlich Tonfall, Format und Herangehensweise für zukünftige Unterhaltungen speichern.

Führen Sie über Gemini Live natürliche Unterhaltungen, die auch dann weiterlaufen, wenn Ihr Telefonbildschirm gesperrt ist.

Limitierungen von Google Gemini

Einige KI-Funktionen sind weiterhin regional beschränkt.

Die Qualität der Sprachinteraktion hängt von der Auswahl des Sprachmodells und der Sprachkombination ab.

Preise für Google Gemini

Free

Google KI Pro: 19,99 $/Monat

Google KI Ultra: 249,99 $/Monat

Notiz: In den ersten Monaten gelten möglicherweise reduzierte Preise.

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2: 4,4/5 (über 275 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Gemini?

Laut einer Bewertung von Capterra:

Am meisten beeindruckt hat mich das Bild-/Grafikgenerierungstool Nano Banana – ein fantastisches Tool, mit dem ich gute Grafiken für meine Arbeit erstellen kann. Insgesamt ist Gemini intuitiv und benutzerfreundlich und hat sich seit der Einführung erheblich verbessert. Man muss wirklich keine langen Eingabeaufforderungen mehr verfassen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ich habe es auch zum Schreiben von Blog-Artikeln und Bildunterschriften für Social-Media-Beiträge verwendet, und die erste Antwort von Gemini auf meine erste Eingabe war in der Regel genau das, was ich brauchte (ich musste den Text nicht großartig anpassen oder umformulieren/korrigieren).

Am meisten beeindruckt hat mich das Bild-/Grafikgenerierungstool Nano Banana – ein fantastisches tool, mit dem ich gute Grafiken für meine Arbeit erstellen kann. Insgesamt ist Gemini intuitiv und benutzerfreundlich und hat sich seit der Einführung stark verbessert. Man muss wirklich keine langen Eingabeaufforderungen mehr verfassen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ich habe es auch zum Schreiben von Blog-Artikeln und Bildunterschriften für Social-Media-Beiträge verwendet, und die erste Antwort von Gemini auf meine erste Eingabe war in der Regel genau das, was ich brauchte (ich musste die Ergebnisse nicht großartig anpassen oder umformulieren/korrigieren).

📖 Lesen Sie auch: Die besten Google Gemini KI-Alternativen, die Sie jetzt ausprobieren sollten

7. Claude (am besten geeignet für komplexe Denkaufgaben)

via Claude

Claude bewältigt komplexe Aufgaben, die anhaltende Konzentration und Feinfühligkeit erfordern. Das Modell basiert auf den Prinzipien der konstitutionellen KI, behält den Kontext über längere Unterhaltungen hinweg bei, versteht subtile Anweisungen und liefert Ergebnisse, die nur selten einer intensiven Überwachung bedürfen. Dank des 200.000-Token-Kontextfensters können Sie mit ganzen Codebasen oder langen Dokumenten arbeiten, ohne den Überblick zu verlieren.

Es umfasst einen autonomen Betrieb von bis zu 30 Stunden für komplexe Aufgaben wie die Verwaltung mehrerer Codebasen, die Behebung von Problemen und die Implementierung von Features ohne ständige Eingriffe. Claude Code bringt diese Fähigkeit auf die Befehlszeile, wo Sie Codierungsaufgaben direkt von Ihrem Terminal aus delegieren können. Die Artifacts rendern interaktive Anwendungen, Datenvisualisierungen und Dokumente, während Sie diese durch Unterhaltung verfeinern.

Die besten Features von Claude

Organisieren Sie Unterhaltungen in Projekten , in denen Sie benutzerdefinierte Wissensdateien hinzufügen können, auf die Claude in jedem Chat in diesem Space zurückgreift.

Durchsuchen Sie alle Ihre Unterhaltungen und Projekte gleichzeitig, um bestimmte Diskussionen oder Informationen aus früheren Chats zu finden.

Verwenden Sie das Analyse -Tool, um Datensätze hochzuladen und Claude zu bitten, statistische Analysen durchzuführen, Visualisierungen zu erstellen oder Trends zu identifizieren.

Greifen Sie automatisch auf die Websuche zu, wenn Sie Fragen stellen, die aktuelle Informationen erfordern, und erhalten Sie Antworten mit klaren Quellenangaben und Claude KI-Eingabeaufforderungen.

Limitierungen von Claude

Benutzer der kostenlosen Version stoßen auf Nachrichtenlimits, die längere Arbeitssitzungen unterbrechen, insbesondere bei komplexen Aufgaben, die viele Wiederholungen erfordern.

Sicherheitsrichtlinien lehnen gelegentlich harmlose Anfragen ab, obwohl die Häufigkeit seit der Veröffentlichung des Modells deutlich zurückgegangen ist.

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat

Max: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (über 65 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Claude?

Laut einer Bewertung auf G2:

Claude verfügt über eine ausgeprägte Fähigkeit, den Kontext zu bewahren und nuancierte Geschäftsanforderungen zu verstehen. Claude hilft mir dabei, komplexe Ergebnisse und Simulationen zu strukturieren, große Text- oder Datenmengen zu analysieren und präzise Client-Kommunikation zu erstellen, ohne dabei die strategische Absicht aus den Augen zu verlieren. Das Tool hilft mir insbesondere dabei, wichtige Details zu erkennen, die ich in meiner Erschöpfung möglicherweise übersehen würde – wie zum Beispiel bei der Fehlerbehebung in Google Apps Script, wo ein einfacher Großschreibungsfehler in „Index.html“ zu Fehlern bei der Bereitstellung führte. Claudes direkter Ansatz entspricht genau meinen Anforderungen – klares Denken ohne Umschweife oder unnötige Validierungen.

Claude verfügt über eine ausgeprägte Fähigkeit, den Kontext zu bewahren und nuancierte Geschäftsanforderungen zu verstehen. Claude hilft mir dabei, komplexe Ergebnisse und Simulationen zu strukturieren, große Text- oder Datenmengen zu analysieren und präzise Kommunikation mit Clients zu erstellen, ohne dabei die strategische Absicht aus den Augen zu verlieren. Das Tool hilft mir insbesondere dabei, wichtige Details zu erkennen, die ich in meiner Erschöpfung übersehen könnte – wie zum Beispiel bei der Fehlerbehebung im Problem mit Google Apps Script, wo ein einfacher Fehler in „Index.html“ zu Fehlern bei der Bereitstellung führte. Claudes direkter Ansatz entspricht genau meinen Anforderungen – klares Denken ohne Umschweife oder unnötige Validierungen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Alternativen zur Optimierung Ihrer Workflows

8. ChatGPT (Am besten geeignet für vielseitige KI-Unterstützung)

über ChatGPT

ChatGPT deckt alles ab, von einfachen Fragen bis hin zu komplexen Denkaufgaben, Code-Generierung, Bilderstellung und Sprachunterhaltungen, die sich bemerkenswert menschlich anfühlen. Es verarbeitet multimodale Eingaben – Sprachunterhaltungen mit realistischer Intonation, Bild- und Videoanalyse sowie nahtloses Wechseln zwischen Aufgabentypen während der Unterhaltung.

Die Modelle der o-Serie verfügen über erweiterte Schlussfolgerungsfähigkeiten, die Probleme Schritt für Schritt durcharbeiten, bevor sie antworten. Dies ist nützlich für Mathematik, strategische Planung und komplexe Codierungsaufgaben. Mit benutzerdefinierten GPTs können Sie spezielle Versionen erstellen, die auf bestimmte Workflows zugeschnitten sind, ohne Code schreiben zu müssen. Das System durchsucht das Internet, analysiert hochgeladene Dateien und führt Python-Code innerhalb desselben Threads der Unterhaltung aus.

Die besten Features von ChatGPT

Trainieren Sie das Gedächtnis von ChatGPT, indem Sie ihm Fakten über sich selbst, Ihre Arbeit oder Ihre Vorlieben mitteilen, die in allen zukünftigen Unterhaltungen berücksichtigt werden.

Überprüfen und verwalten Sie in den Einstellungen , was ChatGPT über Sie gespeichert hat, und löschen Sie bestimmte Erinnerungen oder alles auf einmal.

Aktivieren Sie den Modus „Temporärer Chat“ , wenn Sie chatten möchten, ohne dass die Unterhaltungen im Verlauf gespeichert werden oder den Speicher belasten.

Planen Sie wiederholende Aufgaben, die ChatGPT automatisch ausführt, wie das Versenden wöchentlicher Zusammenfassungen oder monatlicher Erinnerungen zu bestimmten Zeiten.

Erstellen Sie mit DALL-E Bilder direkt in Unterhaltungen und bearbeiten Sie diese anschließend mithilfe von KI-Bildprompts

Limitierungen von ChatGPT

Die Speicher-Features zeigen manchmal irrelevante Informationen aus früheren Unterhaltungen an, die manuell verwaltet werden müssen.

Premium-Modelle und Features wie Advanced Voice und höhere Limite erfordern ein ChatGPT Plus- oder Team-Abonnement.

Preise für ChatGPT

Free

Go: 5 $/Monat

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 1.125 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 260 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Auf G2 schrieb ein Benutzer:

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, dass es wie ein ganzes Support-Team in einem Tool funktioniert. Es ist mein Autor, Editor, Stratege, Forscher und Denkpartner, der mir jederzeit zur Verfügung steht. Ich kann komplexe Ideen, rohe Notizen oder halbfertige Entwürfe einbringen, und es hilft mir, diese in klare, strukturierte und professionelle Arbeiten umzuwandeln, die ich tatsächlich mit Kunden, Partnern und Organisationen verwenden kann.

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, dass es wie ein ganzes Support-Team in einem Tool funktioniert. Es ist mein Autor, Editor, Stratege, Forscher und Denkpartner, der mir jederzeit zur Verfügung steht. Ich kann komplexe Ideen, rohe Notizen oder halbfertige Entwürfe einbringen, und es hilft mir, diese in klare, strukturierte und professionelle Arbeiten umzuwandeln, die ich tatsächlich mit Kunden, Partnern und Organisationen verwenden kann.

9. HubSpot (am besten geeignet für eine einheitliche CRM-Automatisierung)

über HubSpot

HubSpot hat sich einen Namen gemacht, indem es Marketing-, Vertriebs- und Kundendienst-Tools ohne die Komplexität von Enterprise-Software zugänglich gemacht hat. Breeze integriert KI-Funktionen in die gesamte Kundenplattform, anstatt sie als separate Add-Ons zu behandeln. Copilot fungiert als dialogorientierter KI-Begleiter, der Fragen zu Ihren CRM-Daten beantwortet und Inhalte basierend auf dem Geschäftskontext generiert. Seine KI-Agent-Tools automatisieren komplette Workflows für die Erstellung von Inhalten, das Social-Media-Management, die Kundenakquise und den Kundensupport von Anfang bis Ende.

Breeze Intelligence ergänzt Kontakt- und Unternehmensdaten automatisch durch Informationen aus über 200 Millionen Käuferprofilen, die alle 30 Tage aktualisiert werden. Content Remix wandelt einzelne Videos in Clips, Audiodateien, Blogbeiträge und Social-Media-Inhalte um. Darüber hinaus recherchiert der Prospecting Agent Leads, identifiziert Kaufsignale und erstellt personalisierte E-Mail-Kontaktaufnahmen unter Verwendung Ihrer Markenstimme und CRM-Erkenntnissen.

Die besten Features von HubSpot

Personalisieren Sie Website-Inhalte mithilfe von Smart Rules , die je nach Speicherort des Besuchers, Gerätetyp oder Phase des Lebenszyklus unterschiedliche Überschriften, CTAs oder Bilder anzeigen.

Analysieren Sie Ihre bisherigen Leistungen, die Demografie Ihrer Zielgruppe und die Best Practices der Branche, um mit dem Social Media Agent markengerechte Inhalte zu erstellen.

Zeigen Sie Besuchern aus verschiedenen Ländern dynamische Preise an und präsentieren Sie automatisch genaue Angebote für die Währung und regionale Angebote, ohne manuell separate Seiten erstellen zu müssen.

Erstellen Sie Blogbeiträge, Landingpages und Fallstudien mit dem Content Agent , um auf Ihren Geschäftskontext, hochgeladene Dateien und die leistungsstärksten Inhalte zu verweisen.

Füllen Sie Formularfelder für wiederkehrende Besucher mit Daten vor, die HubSpot bereits über sie hat, um die Länge des Formulars zu reduzieren und die Übermittlung zu vereinfachen.

Limitierungen von HubSpot

Breeze Intelligence arbeitet mit einem kreditbasierten System, das über die Grundgebühren des Abonnements hinaus wiederkehrende Kosten verursacht.

Die Anpassungsmöglichkeiten für Agenten sind im Vergleich zur Erstellung vollständig benutzerdefinierter Automatisierungen auf dedizierten KI-Workflow-Generatoren nach wie vor etwas eingeschränkt.

HubSpot-Preise

Free

Starter: 15 $/Monat pro Benutzer

Professional: 1.450 $

Enterprise: Ab 4.700 $/Monat

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 34.360 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.410 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot?

Aus einer G2-Bewertung:

Eine Neuerung, die mir an HubSpot Marketing Hub besonders gut gefällt, sind die KI-gestützten Empfehlungen für Inhalte und Kampagnen. Das Tool analysiert das Verhalten der Zielgruppe und schlägt für jede Kampagne die besten Inhalte, Betreffzeilen und Versandzeiten vor. So lässt sich die Performance viel einfacher optimieren, ohne dass man raten muss. […] Ein weiteres Feature, das ich sehr schätze, ist die verbesserte Multi-Touch-Attributions-Berichterstellung. Sie zeigt deutlich, welche Kanäle, Anzeigen und Touchpoints am meisten zur Konvertierung eines Leads beigetragen haben, was uns hilft, intelligentere Budgetentscheidungen zu treffen.

Eine Neuerung, die mir an HubSpot Marketing Hub besonders gut gefällt, sind die KI-gestützten Empfehlungen für Inhalte und Kampagnen. Das Tool analysiert das Verhalten der Zielgruppe und schlägt für jede Kampagne die besten Inhalte, Betreffzeilen und Versandzeiten vor. So lässt sich die Performance viel einfacher optimieren, ohne dass man raten muss. […] Ein weiteres Feature, das ich sehr schätze, ist die verbesserte Multi-Touch-Attributions-Berichterstellung. Sie zeigt deutlich, welche Kanäle, Anzeigen und Touchpoints am meisten zur Konvertierung eines Leads beigetragen haben, was uns hilft, intelligentere Budgetentscheidungen zu treffen.

10. Zendesk (am besten geeignet für die Automatisierung des Kundenservice)

über Zendesk

Zendesk kombiniert autonome KI-Agenten für die Automatisierung mit Copilot-Tools, um menschlichen Agenten dabei zu helfen, komplexe Probleme schneller zu lösen. Die KI-Agenten arbeiten kanalübergreifend, um Kundenprobleme selbstständig zu lösen. Dabei nutzen sie eine agentenbasierte KI, die Probleme durchdenkt und sich an verschiedene Szenarien anpasst, anstatt starren Skripten zu folgen.

Intelligent Triage kategorisiert eingehende Anfragen automatisch nach Absicht, erkennt die Sprache, bewertet die Stimmung und leitet Tickets sofort an das zuständige Team weiter. Copilot liefert Zusammenfassungen von Unterhaltungen, schlägt relevante Makros vor und zeigt Handlungsempfehlungen direkt in den Workflows der Mitarbeiter an. KI-Agenten für das Projektmanagement können kurze Notizen mithilfe von KI, die die Konsistenz der Markenstimme gewährleistet, zu umfassenden, tonangemessenen Antworten ausweiten.

Die besten Features von Zendesk

Setzen Sie KI-Agenten in allen Messaging-Kanälen ein, um Kundenprobleme mit agentenbasierter KI selbstständig zu lösen.

Greifen Sie mit Copilot auf Zusammenfassungen der Unterhaltungen, vorgeschlagene Antworten und relevante Handlungsempfehlungen zu.

Erstellen Sie zeitbasierte Automatisierungen, die stündlich für alle offenen Tickets ausgeführt werden, um ungelöste Probleme zu eskalieren oder gelöste Tickets nach einer festgelegten Anzahl von Tagen zu schließen.

Konfigurieren Sie Bedingungen mit der Logik „Alle erfüllen“ oder „Beliebige erfüllen“ und erstellen Sie komplexe Routing-Regeln, die mehrere Szenarien innerhalb eines einzigen Auslösers abdecken.

Limitierungen von Zendesk

Einige KI-Funktionen, wie z. B. Content Cues , sind weiterhin ausschließlich in Enterprise-Plänen enthalten, wodurch der Zugriff für kleinere Teams eingeschränkt ist.

Das Setup und die Schulung für Beispiele für KI-Agenten kann einen erheblichen Zeitaufwand seitens der Administratoren erfordern, bevor der Wert sichtbar wird.

Preise von Zendesk

Kostenlose Testversion

Support-Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Suite-Team: 69 $/Monat pro Benutzer

Suite Professional: 149 $/Monat pro Benutzer

Suite Enterprise: 219 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk

G2: 4,3/5 (über 6.970 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 4.045 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zendesk?

Laut einer G2-Bewertung zu dieser Assista KI-Alternative:

Die Einrichtung war relativ einfach, und mir gefiel, dass es in der Lage war, einige erste KB-Artikel aus KI-Scraping über die Branche, in der ich tätig bin, zu erstellen. Die Benutzeroberfläche zur Bearbeitung von Tickets ist solide und ebenfalls einfach einzurichten. Das Hinzufügen des Chat-Agenten zu meiner Website war einfach. Die Integration von E-Mails in das Ticketingsystem war ebenfalls relativ einfach. Die Funktionen des Support-Systems waren solide.

Die Einrichtung war relativ einfach, und mir gefiel, dass es in der Lage war, einige erste KB-Artikel aus KI-Scraping über die Branche, in der ich tätig bin, zu erstellen. Die Benutzeroberfläche zur Bearbeitung von Tickets ist solide und ebenfalls einfach einzurichten. Das Hinzufügen des Chat-Agenten zu meiner Website war einfach. Die Integration von E-Mail in das Ticketingsystem war ebenfalls relativ einfach. Die Funktionen des Supportsystems waren solide.

Setzen Sie KI-Agenten mit ClickUp ein

Assista AI eignet sich gut für die grundlegende Automatisierung. Es stellt Verbindungen zwischen Tools her, löst Auslöser aus und verarbeitet wiederholbare Workflows. Für viele Teams ist das ein guter Ausgangspunkt.

Die Reibung zeigt sich, wenn die Arbeit komplexer wird und sich der Kontext über verschiedene tools erstreckt.

ClickUp sticht hier besonders hervor, da es Automatisierung, KI-Agenten und Projektdurchführung im weltweit ersten konvergenten KI-Workspace kombiniert. Aufgaben, Dokumente, Zeitleisten, Dashboards und Unterhaltungen bleiben miteinander verbunden, sodass die KI auf der Grundlage des Live-Kontexts arbeitet und nicht anhand von isolierten Auslösern.

ClickUp Brain wandelt laufende Arbeiten in übersichtliche Zusammenfassungen, Risiken und nächste Schritte um, während Automations und Agents ohne manuelle Koordination Nachverfolgungen, Berichterstellung und Überwachungen übernehmen. Wenn Sie Alternativen zu Assista KI vergleichen und eine Lösung suchen, die über einfache Automatisierung hinausgeht, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅