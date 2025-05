Die 11 besten Avoma-Alternativen und -Konkurrenten im Jahr 2025

Avoma ist für seine Features zur Aufzeichnung von Meetings, Transkription und Teamzusammenarbeit bekannt und bei vielen Teams sehr beliebt. Während es für einige Teams gut funktioniert, sind andere möglicherweise der Meinung, dass es nicht alle Anforderungen erfüllt.

Vielleicht passt Avoma nicht ganz zu Ihren Workflows, oder Sie suchen nach tieferen Integrationen, erweiterten Funktionen zum Freigeben von Notizen oder Features zur Umsatzanalyse, die auf Ihre Vertriebs- oder Kundenerfolgsprozesse zugeschnitten sind.

Die gute Nachricht? Sie müssen keine Kompromisse eingehen.

In diesem Artikel besprechen wir einige der besten Avoma-Alternativen und schlüsseln ihre Schlüssel-Features, Stärken und idealen Anwendungsfälle auf. Wir haben die ganze schwere Arbeit für Sie erledigt, also lesen Sie weiter, um zu sehen, welche tools für Ihre Meetings besser geeignet sind und Ihre Produktivität steigern können!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Da Geschäfte nach nahtloser Kommunikation und verbesserter Produktivität streben, steigt die Nachfrage nach Lösungen für Meetings wie Avoma weiter an. In diesem Blog erkunden wir die 11 besten Alternativen und Konkurrenten zu Avoma für Vertriebsmitarbeiter. ClickUp: Bestes KI-gestütztes Tool für Meetings, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit

Fireflies. ai: Am besten für Notizen und Zusammenarbeit

Fathom: Am besten geeignet für die Erfassung von Verkaufsinformationen und Anrufzusammenfassungen

Gong. io: Beste Plattform für die Analyse von Unterhaltungen und Vertriebsinformationen

Otter. ai: Beste KI-gestützte Transkription und Zusammenarbeit für Meetings

Wingman: Beste Plattform für Unterhaltungen zur Vertriebsschulung in Echtzeit

Salesloft: Beste KI-gesteuerte Plattform für Verkaufsgespräche zur Leistungssteigerung

Chorus. ai: Bestes Tool zur Analyse von Unterhaltungen zur Optimierung von Verkaufsgesprächen

Tactiq: Bestes Tool für Notizen in Meetings für Echtzeit-Transkription und Aufgabenverwaltung

meetGeek. ai: *Bester KI-Meeting-Assistent für Transkriptionen und Einblicke

Grain: Bester KI-Meeting-Recorder für Highlights und Zusammenarbeit

Worauf sollten Sie bei Avoma-Alternativen achten?

Die richtige Software für die Verwaltung von Meetings sollte zu Ihrer individuellen Arbeitsweise passen und grundlegende Standards wie Sicherheit und Compliance erfüllen. Es gibt noch einige weitere wichtige Faktoren, die einen echten Unterschied machen können:

Kern-Features: Ihr Tool sollte Meetings mühelos machen. Es muss eine genaue Aufzeichnung und Transkription sowie KI-gestützte Erkenntnisse zur Hervorhebung von Trends und automatisierte Zusammenfassungen bieten, die Ihnen das erneute Abspielen langer Aufzeichnungen ersparen

skalierbarkeit und benutzerdefinierte Anpassung:* Mit dem Wachstum von mittelständischen Unternehmen steigen auch ihre Anforderungen. Suchen Sie nach einer Plattform, die mit Ihnen wachsen kann, sei es durch das Hinzufügen weiterer Benutzer oder die Handhabung komplexerer Workflows. Bonuspunkte gibt es, wenn Sie die Plattform an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen können

Tiefe Integration in Business-Tools: Ziehen Sie Tools in Betracht, die sich über CRMs hinaus in Ihre bestehende Technologie integrieren lassen, wie z. B. Tools zur Verwaltung von Aufgaben (ClickUp), Plattformen für Videokonferenzen (Zoom, MS Teams) und Clients für E-Mails (Gmail, Outlook) und Wissensdatenbanken (Confluence)

transparente Preisgestaltung und Wert:* Egal wie gut ein Tool ist, es muss zu Ihrem Budget passen. Achten Sie auf transparente Preise ohne versteckte Gebühren. Eine kostenlose Testversion oder Demo ist ebenfalls hilfreich; Sie können es ausprobieren und sehen, ob es wirklich für Ihr Team funktioniert

Die 11 besten Avoma-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten KI-gestützten Meeting-Assistenten, damit Sie die ideale Lösung für die Anforderungen Ihres Teams finden!

Name Am besten geeignet für Schlüssel Features ClickUp Umfassende Meetings, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit Organisation von Aufgaben, Meeting-Management und Automatisierung von Workflows Fireflies. ai Meeting-Assistent für Aufzeichnung und Transkription CRM-Integration und umsetzbare Zusammenfassungen von Meetings Fathom Einblicke in den Vertrieb und Zusammenfassungen von Unterhaltungen Synchronisierung von CRM und vertriebsspezifische Vorlagen Gong. io Detaillierte Analysen von Unterhaltungen und Vertriebsinformationen Analyse der Kundeninteraktion und KI-gestützte Erkenntnisse Otter. ai Echtzeit-Transkription und Zusammenarbeit Genaue Transkriptionen mit nahtloser Integration in den Kalender Wingman Verkaufsschulung und Analyse von Unterhaltungen in Echtzeit Live-Coaching und Nachverfolgung der Leistung während Anrufen Salesloft Vertriebsengagement und Pipeline-Management mit KI Automatisierung von Kommunikation und Aufwand Chorus. KI Optimierung von Verkaufsgesprächen und Anrufanalyse Nachverfolgung von Verkaufsgesprächen und Optimierung der Strategie von Teams Tactiq Echtzeit-Transkription und Organisation von Aufgaben Teams, die umsetzbare Aufgaben erstellen und die Höhepunkte von Meetings festhalten möchten meetGeek. KI* KI-gestützte Transkription von Meetings und Erkenntnisse aus der Nachbereitung Detaillierte Analyse von Meetings und einfaches Freigeben von Erkenntnissen Körnung Highlights und Feedback von Meetings aufzeichnen und freigeben Teams konzentrierten sich darauf, Kundenfeedback zu erfassen und Schlüsselmomente freizugeben

Die 11 besten Avoma-Alternativen

Wir haben 11 der besten Avoma-Alternativen zusammengestellt, die jeweils über einzigartige Features und Funktionen verfügen, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Von besserer Integration und Transkriptionsgenauigkeit bis hin zu fortschrittlichen, von KI generierten Notizen und Erkenntnissen aus Unterhaltungen bieten diese Alternativen alles, was Sie brauchen.

1. ClickUp (Bestes KI-gestütztes Tool für Meetings, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit)

ClickUp ist die "Alles-App für die Arbeit", die die Art und Weise revolutioniert, wie Teams Projekte, Dokumente und Kommunikation verwalten – alles auf einer einheitlichen Plattform, die auf KI basiert.

Die ClickUp Sales Management Software nutzt KI, um die Effizienz von Meetings und die Zusammenarbeit insgesamt zu verbessern. Mit KI-gestützten Features können Teams Datentrends analysieren, um Verkaufsergebnisse vorherzusagen und potenzielle Herausforderungen zu erkennen, bevor sie auftreten.

Lernen Sie ClickUp AI Notetaker kennen, Ihren besten Freund für Meetings! Er erfasst alles, was wichtig ist – von Aktionselementen bis hin zu Schlüsselentscheidungen – damit Sie sich einbringen können, ohne befürchten zu müssen, etwas zu verpassen.

Nach jedem Anruf erhalten Sie eine klare und strukturierte Zusammenfassung und Abschrift der besprochenen Themen. Das bedeutet, dass Sie später keine unübersichtlichen Notizen mehr entziffern müssen!

Was ClickUp AI Notetaker wirklich auszeichnet, ist die nahtlose Integration in Ihre übrige Arbeit in ClickUp. AI Notetaker kann automatisch Aufgaben aus Ihren Besprechungsdiskussionen erstellen oder die Zusammenfassung direkt in Ihrem Team-Chat freigeben. Auf diese Weise bleiben alle auf dem Laufenden und nichts geht verloren.

Erhalten Sie Transkriptionen von Meetings und Elemente für Maßnahmen mit ClickUp AI Notetaker

Darüber hinaus kann KI Routineprozesse wie die Planung von Meetings und das Versenden von Erinnerungen basierend auf der Verfügbarkeit und den Präferenzen des Teams automatisieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Koordination der Logistik und ermöglicht es den Mitgliedern des Teams, sich auf die effektive Zusammenarbeit bei Geschäften zu konzentrieren.

Verknüpfen Sie Tagesordnungen, Notizen und Folgemaßnahmen mit Aufgaben in ClickUp Meetings

Sie können auch den Editor für formatierten Text von ClickUp Meetings verwenden, um Notizen zu machen, Kommentare hinzuzufügen und Teamkollegen für bestimmte Nachbereitungen während der Meetings zu taggen. Und wenn nach dem Meeting noch etwas zu erledigen ist? Dann können Sie Aufgaben direkt aus den Meeting-Notizen heraus zuweisen.

Kein Durchsuchen verstreuter Notizen mehr; alles ist strukturiert und kann für alle Beteiligten freigegeben werden.

Mit ClickUp Brain, dem leistungsstarken KI-Assistenten von ClickUp, können Sie schnell Notizen von Meetings zusammenfassen, auf Grammatikfehler prüfen und sogar E-Mails oder Berichte zur Nachbereitung verfassen. Diese Funktion arbeitet nahtlos mit der Echtzeit-Zusammenarbeit in ClickUp-Dokumenten zusammen und sorgt dafür, dass alles strukturiert, organisiert und leicht auffindbar ist.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofort Einblicke in Ihre Meetings

Möchten Sie Ihre Meetings noch interaktiver gestalten? Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Ideen zu sammeln und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Und um mit Clients auf Kurs zu bleiben, können Sie in ClickUp Aufgaben und Kommentare ganz einfach Überlegungen oder Feedback hinzufügen, sodass Sie nie aus den Augen verlieren, was als Nächstes zu erledigen ist.

ClickUp bietet auch nützliche Vorlagen für reibungslose Meetings. Zum Beispiel hilft die ClickUp-Vorlage für Besprechungsprotokolle dabei, während der Meetings organisiert und effizient zu bleiben. Sie ermöglicht es Ihnen, Teilnehmer, Tagesordnungen und Elemente schnell zu erfassen. Außerdem können Sie Aufgaben direkt aus dem Dokument zuweisen, um alle Beteiligten in die Verantwortung zu nehmen!

Kostenlose Vorlage erhalten Dokumentieren Sie alle Entscheidungen, Maßnahmen und Diskussionen des Meetings mithilfe der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Sie können auch die Vorlage für Notizen zu Meetings von ClickUp und die Vorlage für Meetings von ClickUp ausprobieren, um die Produktivität Ihrer Teams zu steigern.

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Die Vielzahl an Features kann für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Mitglied zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp AI Notetaker: Kann zu jedem kostenpflichtigen Plan für nur 6 $/Monat pro Benutzer hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir bei Meetings gespart haben, seit wir zu ClickUp gewechselt sind. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen gekostet hat, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben jetzt mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir bei Meetings gespart haben, seit wir zu ClickUp gewechselt sind. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen gekostet hat, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben jetzt mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings empfinden 12 % der Befragten Meetings als überfüllt, 17 % sagen, dass sie zu lange dauern, und 10 % halten sie größtenteils für unnötig. In einer anderen ClickUp-Umfrage gaben 70 % der Befragten an, dass sie gerne einen Stellvertreter oder eine Vertretung zu den Meetings schicken würden, wenn sie könnten. ClickUp AI Notetaker kann Ihr perfekter Vertreter bei Meetings sein! Lassen Sie die KI jeden Schlüsselpunkt, jede Entscheidung und jedes Element erfassen, während Sie sich auf wichtigere Arbeiten konzentrieren. Mit automatischen Zusammenfassungen von Meetings und der Erstellung von Aufgaben mit Unterstützung von ClickUp Brain verpassen Sie keine wichtigen Informationen – auch wenn Sie nicht an einem Meeting teilnehmen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Features zur Meeting-Verwaltung von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

2. Fireflies. KI (am besten für Notizen und Zusammenarbeit)

via Fireflies

Fireflies ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der Meetings auf beliebten Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Er spart Zeit, indem er genaue Notizen zu Meetings erstellt, Schlüsselpunkte hervorhebt und Elemente für Maßnahmen extrahiert. Fireflies hebt wichtige Details wie Aufgaben, Fristen und Schlüsselmetriken hervor und analysiert gleichzeitig den Ton Ihrer Unterhaltungen.

Sie können es nahtlos in Tools wie HubSpot, Salesforce und Slack integrieren, sodass Ihre Workflows reibungslos bleiben. Außerdem können Sie mit Fireflies Aufgaben per Sprachbefehl erstellen und die Zusammenfassungen von Meetings direkt mit Ihrem CRM synchronisieren. Allerdings fehlen einige fortgeschrittene Features und die Qualität der KI-gesteuerten Transkription entspricht möglicherweise nicht der anderer Tools.

Fireflies. KI beste Features

Automatisierung der Stimmungsanalyse zur Hervorhebung positiver, negativer und neutraler Segmente von Diskussionen

Nachverfolgung von Schlüsseldetails zu Meetings wie Daten, Metriken und Fragen für die Nachbereitung

Erhalten Sie eine anpassbare Nachverfolgung von Themen, um Meeting-Informationen nach Ihren Bedürfnissen zu sortieren

Greifen Sie auf Notizen vergangener Meetings mit Zeitstempeln und durchsuchbaren Notizen zu

Nutzen Sie die Erstellung einer dynamischen Wissensdatenbank mit Soundbites und eingebetteten Meetings

Fireflies. KI-Limits

Es fehlt die Möglichkeit, persönliche Live-Diskussionen direkt auf dem Desktop aufzuzeichnen (nur auf Mobilgeräten verfügbar)

Die kostenlose Version hat ein Limit an Minuten für die Anrufaufzeichnung

Fireflies. KI-Preisgestaltung

Free

Pro: 18 $/Monat pro Platz

Business: 29 $/Monat pro Platz

*enterprise: 39 $/Monat pro Platz

Fireflies. KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Fathom (am besten geeignet für die Erfassung von Verkaufsinformationen und Anrufzusammenfassungen)

via Fathom

Fathom ist ein weiteres kostenloses Tool für Notizen, das die Verwaltung von Meetings erheblich erleichtert. Es zeichnet Unterhaltungen auf, transkribiert und fasst sie zusammen, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Es gibt sogar benutzerdefinierte Vorlagen für alle Ihre Meetings, wie z. B. Verkaufsgespräche oder Check-ins zum Erfolg von Kunden, sodass sie sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen.

Die Plattform ermöglicht eine nahtlose Synchronisierung mit CRMs wie Salesforce und HubSpot und spart Ihnen Zeit durch die automatische Aktualisierung von Zusammenfassungen und Aufgaben. Sie können auch Videos anstelle von Nur-Text-Zusammenfassungen freigeben und so mehr Kontext bieten, wenn Sie Ihr Team über Slack oder andere Tools auf dem Laufenden halten.

Die besten Features

Nachverfolgung der Gesprächszeit in Echtzeit und sofortiges Feedback mit "Monolog"-Warnungen zur Verbesserung der Kommunikation in Meetings

Konzentrieren Sie sich auf Schlüsselpunkte, Themen und Elemente, ohne wichtige Details zu verpassen

Intelligenter suchen und in Echtzeit zusammenarbeiten mit tools für nahtlose Teamarbeit

Identifizieren und organisieren Sie ganz einfach Aktionselemente, um klare und effektive Nachverfolgungen nach Diskussionen sicherzustellen

Erleben Sie einen reaktionsschnellen Kundensupport, der Ihnen bei Bedarf schnell und freundlich weiterhilft

Limits ausloten

Limitierte Möglichkeiten, den Detailgrad oder den Stil von Meeting-Zusammenfassungen an spezifische Präferenzen anzupassen

Es fehlt die Möglichkeit, Zusammenfassungen zu bearbeiten oder die KI für eine bessere Genauigkeit zu trainieren

Kein Offline-Modus für Transkriptionen oder Zusammenfassungen

Probleme mit lauten Umgebungen oder sich überlagernden Stimmen, die zu ungenauen Transkriptionen führen

Fathom-Preise

Starter: 50 $/Monat (1 Unternehmen inbegriffen)

Silber: 260 $/Monat (10 Unternehmen enthalten)

Gold: 380 $/Monat (25 Unternehmen enthalten)

Platinum: 680 $/Monat (50 Unternehmen enthalten)

Bewertungen und Rezensionen von Fathom

G2: 5. 0/5 (4000+ Bewertungen)

Capterra: 5. 0/5 (600+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Fathom hilft mir, das Beste aus meinen Meetings herauszuholen. Fathom war einfach einzurichten und die Synchronisierung mit meinem Google Kalender funktioniert einwandfrei. Außerdem kann ich ganz einfach auswählen, bei welchen Meetings der KI-Rekorder zum Einsatz kommen soll. Die Zusammenfassungen sind leicht verdaulich. Besonders gefällt mir, dass sie in verschiedene Abschnitte unterteilt sind (Schlüsselbotschaften, Themen und nächste Schritte).

Fathom hilft mir, das Beste aus meinen Meetings herauszuholen. Fathom war einfach einzurichten und die Synchronisierung mit meinem Google Kalender funktioniert einwandfrei. Außerdem kann ich ganz einfach auswählen, bei welchen Meetings der KI-Rekorder zum Einsatz kommen soll. Die Zusammenfassungen sind leicht verdaulich. Besonders gefällt mir, dass sie in verschiedene Abschnitte unterteilt sind (Schlüsselbotschaften, Themen und nächste Schritte).

4. Gong. io (Beste Plattform für die Analyse von Unterhaltungen und Vertriebsinformationen)

via Gong

Gong ist darauf ausgelegt, Ihre Meetings zu Projekten aufschlussreicher zu gestalten. Sie können die endlosen Konferenzen überspringen und trotzdem auf dem Laufenden bleiben. Es ist auch unglaublich benutzerfreundlich – es ist keine umfangreiche Schulung erforderlich, sodass Sie sofort loslegen können.

Ob Sie neue Mitglieder in Ihr Team aufnehmen, Kundenanliegen nachverfolgen oder Ihr Verkaufsgespräch optimieren möchten – Gong optimiert den gesamten Prozess für Vertriebsmitarbeiter. Und wenn es an der Zeit ist, wichtige Momente für Clients freizugeben, können Sie Aufnahmen mit einem einfachen Link senden und sogar verfolgen, wer sie sich tatsächlich ansieht.

Die besten Features von Gong.io

Erstellen Sie automatisch Elemente für Maßnahmen mit minimalen Anpassungen, sodass Sie sich auf die Ausführung konzentrieren können

Erhalten Sie Einblicke in die erfolgreichsten Anrufe, um neue Mitglieder schneller in Ihr Team zu integrieren und zu schulen und so die Kundenzufriedenheit zu verbessern

Nachverfolgung wiederkehrender Probleme und Trends bei Kunden, um Ihr Marktverständnis zu verbessern

Analysieren Sie erfolgreiche Verkaufssprache, Schmerzpunkte und Objekte, um Ihren Verkaufsansatz zu verfeinern

Lassen Sie sich über Schlüsselbegriffe wie "Risiko" oder "Absage" benachrichtigen, um potenzielle Bedenken proaktiv anzusprechen

Greifen Sie auf detaillierte Analysen von Anrufdaten, Verkaufsinteraktionen und Kundenverhalten zu, um Ihre Strategie zu steuern

Gong. io Limits

Probleme mit der Genauigkeit der Transkription und erfordert einen Abgleich mit dem Audio

Es fehlt die Integration zwischen den Abschnitten "Unterhaltungen" und "Engage"

Limitierte Bulk-Export-Funktionen erfordern technische Ressourcen, um große Datensätze abzurufen

Gong. io-Preise

Benutzerdefinierte Preise basierend auf dem Lizenztyp

Bewertungen und Rezensionen zu Gong.io

G2: 4,8/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

5. Otter. ai (Beste KI-gestützte Echtzeit-Transkription und Zusammenarbeit für Meetings)

Otter wird branchenübergreifend für die Transkription von allem verwendet, von juristischen Aufzeichnungen und Interviews bis hin zur Erstellung von Meeting-Zusammenfassungen und Meeting-Protokollen (MOM). Es transkribiert Meetings automatisch in Echtzeit, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, etwas zu verpassen. OtterPilot kann sogar an mehreren Meetings gleichzeitig teilnehmen und dabei transkribieren.

Mit fortschrittlicher Sprechererkennung verarbeitet Otter unterschiedliche Stimmen und branchenspezifische Sprache nahtlos. Mit dem Feature "Meeting Gems" können Sie während oder nach dem Meeting Aktionselemente, Kommentare und Notizen hinzufügen, um sicherzustellen, dass alles erfasst wird.

Otter. KI beste Features

Personalisieren Sie Transkriptionen, indem Sie Otter beibringen, Ihre Stimme zu erkennen

Integrieren Sie Otter in Ihren Kalender, um an Meetings teilzunehmen und diese automatisch zu transkribieren

Spielen Sie vergangene Unterhaltungen in schnellerer Geschwindigkeit ab und exportieren Sie Transkripte in mehreren Formaten, um sie einfach freizugeben und zu dokumentieren

Erfassen Sie visuelle Änderungen während Anrufen automatisch, um Schlüsselmomente neben Transkriptionen hervorzuheben

Otter. KI-Limits

Der Feed für die Unterhaltung kann Verzögerungen aufweisen und den Zugriff auf vergangene Meetings verlangsamen

Zusammenfassungen können nach der Erstellung nicht mehr aktualisiert werden

Schwierigkeiten bei der genauen Identifizierung von Sprechern in Unterhaltungen in der Gruppe, die bei transkriptionsintensiven Anwendungsfällen wie Interviews eine Herausforderung darstellen

Otter. KI-Preise

Free-Plan

Pro: 8,33 $/Monat pro Benutzer

Business: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter. KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Otter. ai ist ein großartiges KI-Tool zum Transkribieren von Audios und Videos. Die Premium-Version ist großartig, da sie das Hochladen von mehr Audiominuten ermöglicht. Das Beste daran ist die Zeitstempelung und Genauigkeit. Ich bin insgesamt zufrieden, würde aber sagen, dass es in Bezug auf die Sprecheridentifizierung verbessert werden kann und bei der Bearbeitung gelegentlich etwas umständlich wird.

Otter. ai ist ein großartiges KI-Tool zum Transkribieren von Audios und Videos. Die Premium-Version ist großartig, da sie das Hochladen von mehr Audiominuten ermöglicht. Das Beste daran ist die Zeitstempelung und Genauigkeit. Ich bin insgesamt zufrieden, würde aber sagen, dass es in Bezug auf die Sprecheridentifizierung verbessert werden kann und bei der Bearbeitung gelegentlich etwas umständlich wird.

📖 Lesen Sie mehr: Die besten KI-Alternativen zu Otter, die Ihnen beim Transkribieren von Notizen aus Meetings helfen

6. Clari Copilot (beste Plattform für Unterhaltungsintelligenz für Echtzeit-Verkaufstraining)

via Clari Copilot

Clari Copilot (früher Wingman) ist eine Vertriebsinformationsplattform, die Vertriebsteams bei ihrer Arbeit unterstützt. Als Echtzeit-Coach stattet sie Vertriebsmitarbeiter mit Tools, Erkenntnissen und Live-Anleitungen aus, um Einwände zu behandeln, Unterhaltungen zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen.

Es kombiniert KI-gestützte Gesprächsintelligenz und Echtzeit-Coaching, um Verkaufsgespräche aufzuzeichnen, zu transkribieren und zu analysieren, um Kundeneinblicke zu gewinnen und den Stand der Geschäfte zu ermitteln. Über die Analyse nach dem Gespräch hinaus bietet Wingman während der Gespräche Live-Aufforderungen, Coaching und umsetzbare Battle Cards, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter bei jedem Gespräch selbstbewusst und auf Kurs bleiben.

Die besten Features von Clari Copilot

Zugang zum zentralisierten Dashboard von Deal Central für die Nachverfolgung von Geschäften, die Identifizierung von risikobehafteten Geschäften und deren Vorantreiben, um das Vertrauen in die Pipeline zu stärken

Erhalten Sie Echtzeit-Coaching mit benutzerdefinierten Live-Hinweisen, Battle Cards und Monolog-Warnungen während der Anrufe

Greifen Sie auf kuratierte Wiedergabelisten mit Gewinnertaktiken für Demos, Discovery Calls und mehr für Onboarding und Peer-Learning zu

Mit Benachrichtigungen zu freigegebenen Anrufausschnitten wissen Sie genau, wann ein Anruf angesehen wird

Limits von Clari Copilot

Bietet keine schnelle Zusammenfassung des Meetings mit den wichtigsten Punkten und nächsten Schritten

Echtzeit-Benachrichtigungen während Anrufen können für neue Benutzer überwältigend sein

Clari Copilot-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Clari Copilot:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie mehr: Sehen Sie sich Vorlagen für Meeting-Protokolle an, um alles, was besprochen wurde, einfach festzuhalten und alle auf derselben Seite zu halten!

7. Salesloft (Beste KI-gesteuerte Vertriebsplattform für verbesserte Leistung)

via Salesloft

Salesloft ist eine Plattform zur Umsatzoptimierung, die alle Ihre Vertriebsaktivitäten an einem Ort zusammenführt, indem sie die Kommunikation zentralisiert, Leads verwaltet und den gesamten Verkaufsprozess optimiert. Sie bietet dynamische Dashboards, mit denen Sie den Zustand Ihrer Vertriebspipeline visualisieren, Fortschritte nachverfolgen und wertvolle Einblicke in die Leistung Ihres Teams in Echtzeit gewinnen können.

Von der Akquise bis zur Vertragsverlängerung stattet Salesloft Teams im Vertrieb mit fortschrittlichen Analysen, Automatisierung von Vertriebsabläufen, Prognosen, Geschäftsverwaltung und Intelligenz in Bezug auf Unterhaltungen aus und ermöglicht so eine intelligentere Entscheidungsfindung und Nachverfolgung von Geschäften.

Die besten Features von Salesloft

Erhalten Sie KI-gestützte Empfehlungen, intelligente Antworten und prädiktive Analysen

Zentralisieren Sie das Kundenmanagement durch die Integration mit CRMs wie Salesforce und HubSpot

Optimieren Sie die Kaltakquise mit anpassbaren Vorlagen für E-Mails und A/B-Test-Tools für eine bessere Interaktion

Überprüfen Sie Anrufe mit Erkenntnissen wie Gesprächsverhältnissen und Coaching-Metriken

Limits von Salesloft

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten beim Massenimport von Kontakten

Das Setup von Salesloft erfordert eine umfassende Schulung des Teams

Salesloft-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Salesloft

G2: 4, 5/5 (4.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 200 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesloft?

Salesloft macht die Kontaktaufnahme zeitnah, benutzerfreundlich, personalisiert und kollaborativ. Ich benutze Salesloft seit drei Jahren als BDR und kann mit Sicherheit sagen, dass es ein unverzichtbares Tool ist, um das Geschäft anzukurbeln. Salesloft lässt sich nahtlos in Salesforce integrieren, bietet personalisierte Abkürzungen, um die personalisierte Kontaktaufnahme zu vereinfachen, und die vollständig anpassbaren Kadenzen ermöglichen es, Inhalte für alle Benutzer freizugeben. Ich wünschte, es gäbe mehr Möglichkeiten, das Layout der E-Mails in Salesloft zu personalisieren.

Salesloft macht die Kontaktaufnahme zeitnah, benutzerfreundlich, personalisiert und kollaborativ. Ich benutze Salesloft seit drei Jahren als BDR und kann mit Sicherheit sagen, dass es ein unverzichtbares Tool ist, um das Geschäft anzukurbeln. Salesloft lässt sich nahtlos in Salesforce integrieren, bietet personalisierte Abkürzungen, um die personalisierte Kontaktaufnahme zu vereinfachen, und die vollständig anpassbaren Kadenzen ermöglichen das Freigeben für alle Benutzer. Ich wünschte, es gäbe mehr Möglichkeiten, das Layout der E-Mails in Salesloft zu personalisieren.

📖 Lesen Sie mehr: Wie man KI im Vertrieb einsetzt

8. Chorus. ai (Bestes Tool zur Analyse von Unterhaltungen zur Optimierung von Verkaufsgesprächen)

Chorus von ZoomInfo ist eine KI-gestützte Plattform für Gesprächsintelligenz, die entwickelt wurde, um Meetings zu Vertrieb und Erfolg beim Kunden zu erfassen, zu transkribieren und zu analysieren. Sie liefert umsetzbare Erkenntnisse, die Teams dabei helfen, sich auf den Aufbau von Beziehungen statt auf administrative Aufgaben zu konzentrieren. Vertriebsleiter können Chorus nutzen, um Teams effektiver zu coachen, Risiken bei Geschäften zu erkennen und Schlüsselmomente in Unterhaltungen hervorzuheben.

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und nahtlosen Integrationen arbeitet Chorus mühelos im Hintergrund und liefert automatische E-Mail-Zusammenfassungen und Schlüssel-Highlights. Features wie Zeitleisten der Redner und gemeinsam nutzbare Clips sorgen dafür, dass Sie ohne zusätzlichen Aufwand in Verbindung und organisiert bleiben.

Chorus. ai – die besten Features

Vereinfachen Sie die Nachbereitung mit KI-generierten E-Mails

Clips und Abschnitte von Meetings intern oder extern freigeben, um die Zusammenarbeit zu verbessern

Verbessern Sie die Lead-Qualifizierung mit angereicherten B2B-Daten aus der Datenbankintegration von ZoomInfo

Nachverfolgung von Metriken zu Unterhaltungen, Kennzeichnung von Risiken und Hervorhebung von Fragen für Coaching und Qualitätssicherung

Chorus. KI-Limits

Die Integration in CRM-Systeme kann komplex und zeitaufwendig sein

Aufgrund der fortgeschrittenen Features und Analysen ist die Lernkurve steil

Nachfass-E-Mails können redundante Informationen enthalten, die eine zusätzliche Bearbeitung erfordern

Chorus. ai-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Chorus.ai

G2: 4,5/5 (2.900+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (60+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Chorus.ai?

Mit Chorus kann ich wichtige Abschnitte von Kundenmeetings als Snippets direkt an meine Clients senden. Sie waren auch eine große Hilfe bei der Organisation der Details der Meetings in einem leicht lesbaren Format und waren für die Notizen von unschätzbarem Wert.

Mit Chorus kann ich wichtige Abschnitte von Kundenmeetings als Snippets direkt an meine Clients senden. Sie waren auch eine große Hilfe bei der Organisation der Details der Meetings in einem leicht lesbaren Format und waren für die Notizen von unschätzbarem Wert.

🧠 Wussten Sie schon? Im Jahr 2023 erwarb ZoomInfo Chorus und kombinierte intelligente Daten mit Erkenntnissen aus Meetings, um Verkaufsteams dabei zu helfen, Einzelziele zu identifizieren, sich besser vorzubereiten und neue Möglichkeiten selbstbewusst zu nutzen.

9. Tactiq (am besten für Echtzeit-Transkription und Aufgabenverwaltung geeignet)

via Tactiq

Tactiq arbeitet mit Microsoft Teams, Google Meet oder Zoom zusammen, um Ihre Meetings zusammenzufassen und umsetzbare Elemente mit nahtlosen Integrationen zu erstellen. Es hört Ihre Meetings mit und wandelt Unterhaltungen in genaue Transkripte um, während es mit Ihren bevorzugten Apps verknüpft wird. Nach dem Meeting können Sie ganz einfach auf Aufzeichnungen zugreifen, benutzerdefinierte Aktionen erstellen und der KI sogar Fragen zu den besprochenen Themen stellen.

Egal, ob Sie ein Entwicklerteam sind, das Jira-Tickets erstellt, oder ein kleines Team, das alle über Slack auf dem Laufenden hält, Tactiq hat die Lösung für Sie. Mit der Erweiterung für Chrome können Sie Meetings aufzeichnen, Zeitstempel hinzufügen und Schlüsselmomente in Echtzeit hervorheben. Außerdem wird die Sprecheridentifikation sichergestellt, sodass Sie immer wissen, wer was sagt.

Die besten Features von Tactiq

Erstellen Sie mühelos Tagesordnungen für Meetings mit KI für eine bessere Struktur und Klarheit

Erstellen Sie äußerst genaue und kontextbezogene Zusammenfassungen in verschiedenen Stilen, von kurz bis umfassend

Extrahieren Sie umsetzbare Aufgaben und erstellen Sie professionelle E-Mails direkt aus den Besprechungsdiskussionen

Aktivieren Sie Live-Untertitel für alle Ihre Google Meet-Sitzungen, um Meetings inklusiv und klar zu gestalten

Laden Sie frühere Transkripte oder Audiodateien hoch, um Zusammenfassungen zu erstellen und die Transkription zu verbessern

Tactiq-Limits

Transkribiert ungenaue Wörter bei unklarem Ton, anstatt sie zu überspringen

Probleme mit Akzenten und unklarer Tonqualität, insbesondere bei nicht-englischen Sprachen wie Spanisch und indischem Englisch

Tactiq-Preise

Free

Pro: 8 $/Monat pro Benutzer

Team: 16,70 $/Monat pro Benutzer

Tactiq-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. MeetGeek. ai (Bester KI-Meeting-Assistent für Transkriptionen und Einblicke)

via MeetGeek

MeetGeek ist ein sehr gut organisierter Meeting-Assistent, der die Automatisierung von Notizen, Transkriptionen und Zusammenfassungen für Online- und Offline-Meetings ermöglicht. Mit über 2.000 Integrationen, darunter HubSpot, Slack und Google Kalender, ist eine nahtlose Synchronisierung mit Ihren vorhandenen Tools möglich.

Sie können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, Unterhaltungen in Ordnern organisieren und Schlüsselpunkte, Highlights und Videos ganz einfach erfassen.

MeetGeek. KI beste Features

Transkribieren Sie Meetings in über 20 Sprachen mit hoher Genauigkeit, sogar aus vorab aufgezeichneten Dateien

Videos von Meetings automatisch aufzeichnen und freigeben, mit Zeitstempeln zur einfachen Bezugnahme

Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse mit fortschrittlichen Analysen, einschließlich Stimmungsanalysen und Leistungsmetriken

Fassen Sie Meetings zusammen und organisieren Sie sie in anpassbaren Ordnern für einen strukturierten Zugriff

MeetGeek. KI-Limits

Die Synchronisierung neuer Meetings ist langsam und dauert oft bis zu einer Stunde

Benutzer können die Transkription nicht mitten im Meeting beginnen, es sei denn, dies wurde im Voraus geplant

MeetGeek. KI-Preise

Free-Plan

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Ab 59 $/Monat pro Benutzer

MeetGeek. KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,6/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Geek. ai?

Ich benutze MeetGeek seit etwa einer Woche. Es ist einfach zu bedienen, ich erhalte die Transkription und kann sie exportieren. Die Zusammenfassung ist wirklich gut und es ist einfach, den Assistenten in die Meetings zu bringen, die ich zuvor markiert habe. Da der Assistent selbstständig in das Meeting eintritt, muss ich mich nicht daran erinnern, ihn einzuschalten. Und ich komme zum wichtigen Teil.

Ich benutze MeetGeek seit etwa einer Woche. Es ist einfach zu bedienen, ich erhalte die Transkription und kann sie exportieren. Die Zusammenfassung ist wirklich gut und es ist einfach, den Assistenten in die Meetings zu bringen, die ich zuvor markiert habe. Da der Assistent selbstständig in das Meeting eintritt, muss ich mich nicht daran erinnern, ihn einzuschalten. Und ich komme zum wichtigen Teil.

💡Profi-Tipp: Speichern Sie Audio-Transkripte zusammen mit Audio- und Videoaufnahmen sicher in der MeetGeek-Videobibliothek und greifen Sie bei Bedarf darauf zu!

11. Grain (Bester KI-Meeting-Recorder für Highlights und Zusammenarbeit)

via Grain

Grain verbindet sich mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, um Meetings automatisch aufzuzeichnen, Notizen zu erstellen und Schlüsselinformationen hervorzuheben

Sie können Kundenfeedback in eigenen Worten ganz einfach mit Tools wie Slack, Notion, HubSpot und Salesforce in Clips zusammenfassen und freigeben, sodass alle auf derselben Seite bleiben. Es lässt sich auch problemlos in Google Kalender integrieren, und Sie können Aufzeichnungen später hochladen, ohne einen Meeting-Bot zu benötigen.

Grain ist mehr als nur ein Anrufrekorder und bietet intelligente Features wie die automatische Erstellung von Elementen für Maßnahmen, Stimmungsanalysen und leicht zu navigierende Zusammenfassungen.

Es identifiziert automatisch Schlüsselphrasen, kategorisiert sie in intelligente Tags und ermöglicht die Nachverfolgung wichtiger Kundeninteraktionen. Grain sorgt dafür, dass Teams während der Diskussionen engagiert bleiben, und bietet gleichzeitig eine umfassende Zusammenfassung und eine KI-gestützte Analyse zur Verfeinerung von Kommunikationsstrategien und zur Verbesserung sowohl der internen als auch der kundenorientierten Interaktionen.

Die besten Features

Filtern Sie nicht mit der Arbeit zusammenhängende Chats heraus und konzentrieren Sie sich auf die Schlüsselpunkte für Zusammenfassungen

Verfolgen Sie Schlüsselbegriffe und Erkenntnisse, einschließlich Stimmungsanalysen, Aufschlüsselungen der Gesprächszeit und Teamleistung, um die Stimmung der Kunden zu erkennen, Probleme zu identifizieren und Vertriebsstrategien für bessere Ergebnisse zu verfeinern

Heben Sie Schlüsselzitate und -material für Social Media oder Client-Updates mühelos hervor

Suchen Sie ganz einfach nach bestimmten Schlüsselwörtern, Phrasen oder Momenten innerhalb von Meetings

Verbessern Sie Ihre Meetings, indem Sie Verantwortlichkeiten festlegen, Entscheidungen nachverfolgen und Einblicke gewähren

Limits bei der Körnung

Es fehlt eine mobile App für Feedback unterwegs und Barrierefreiheit

Es fehlt eine direkte Salesforce-Integration, was für Unternehmen, die bei der Verwaltung von Kunden- und Vertriebsdaten auf SFDC angewiesen sind, ein Nachteil sein kann

Getreidepreise

Free

Starter: 15 $/Monat pro Platz

Business: 29 $/Monat pro Platz

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Grain?

Grain ist eine fantastische Ergänzung unseres Toolkits, insbesondere aufgrund der reibungslosen Integration in HubSpot, die unseren Workflow erheblich vereinfacht. Die Möglichkeit, Zoom-Aufzeichnungen aus der Cloud abzurufen, ohne dass ein Assistent an jedem Anruf teilnehmen muss, ist ein brillantes Feature, das es uns ermöglicht, Schlüsselinformationen unauffällig aufzuzeichnen.

Grain ist eine fantastische Ergänzung unseres Toolkits, insbesondere aufgrund der reibungslosen Integration in HubSpot, die unseren Workflow erheblich vereinfacht. Die Möglichkeit, Zoom-Aufzeichnungen aus der Cloud abzurufen, ohne dass ein Assistent an jedem Anruf teilnehmen muss, ist ein brillantes Feature, das es uns ermöglicht, Schlüsselinformationen unauffällig aufzuzeichnen.

🧠 Wussten Sie schon? Grain unterstützt über 100 Sprachen für die Transkription und Notizen von Meetings, mit verschiedenen Support-Stufen wie First Class, Normal und Experimental, um den globalen Anforderungen gerecht zu werden!

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Meetings mit ClickUp

Alle Plattformen, die wir behandelt haben, bringen mit Sicherheit einen großen Wert in die Tabelle ein. Aber seien wir ehrlich – es ist fast unmöglich, ein Tool zu finden, das alles perfekt erledigt, was Sie brauchen. Jedes hat seine eigenen einzigartigen Features, die je nach Ihren Bedürfnissen genau das sein können, wonach Sie suchen.

Wenn Sie nach einem sehr effizienten KI-Meeting-Assistenten suchen, der Projektmanagement, Organisation von Aufgaben und Zusammenarbeit an einem Ort vereint, ist ClickUp möglicherweise die beste Wahl. Es bietet anpassbare Workflows und Integrationen, die Ihrem Team helfen, effizienter zu arbeiten und die Vertriebsleistung zu verbessern. Darüber hinaus transkribiert ClickUp AI Notetaker Meetings in Echtzeit und erstellt KI-Zusammenfassungen, damit Teams schnell Maßnahmen ergreifen können.

Sind Sie bereit, die Effizienz und Koordination Ihres Teams zu verbessern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!