50+ KI Bildanregungen zur Erstellung beeindruckender Bilder

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist spät in der Nacht, und Sie befinden sich in einer Schleife aus Skizzieren, Radieren und Überlegen. Sie probieren eine Farbe aus, dann eine andere, verändern die Komposition, und Ihr Bild sieht immer noch nicht richtig aus.

KI-Bildgeneratoren ermöglichen es Künstlern und all jenen, die keine Designkenntnisse haben, beeindruckende Bilder zu erstellen, indem sie ihre Konzepte einfach in Worten beschreiben.

Wie bei anderen KI-Tools auch, hängt das Bildmaterial von den Vorgaben ab, die Sie machen. Von realistischen Porträts bis hin zu verträumten abstrakten Landschaften können Sie unendlich viele Bilder erstellen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen 50+ KI-Bildvorgaben vor, mit denen Sie Ihre Visionen für verschiedene Anwendungsfälle zum Leben erwecken können. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier erfahren Sie, wie Sie mit KI-Eingabeaufforderungen atemberaubendes Bildmaterial erstellen können:

Geben Sie klare Anweisungen für KI-Tools zur Bilderzeugung, die von einfachen bis hin zu detaillierten Beschreibungen reichen

Geben Sie den Bildtyp, das Hauptmotiv, die Hintergrundszene, den Kompositionsstil und weitere Details an

Seien Sie spezifisch, vermitteln Sie Stimmungen, verwenden Sie künstlerische Referenzen, verfeinern Sie durch Iteration und experimentieren Sie, um KI-generierte Bilder zu erstellen

Sie können Bilder für professionelles Design, Kunst, Cartoons, Videospiele, Marketingbroschüren, Ereignisse und vieles mehr erstellen!

Priorisieren Sie Aufgaben mit ClickUp Aufgaben, machen Sie Brainstorming mit Whiteboards, speichern Sie Vorgaben in Dokumenten und chatten Sie mit ClickUp Chat für Echtzeit-Feedback

Was sind KI-Bildaufforderungen?

Ein KI Image Prompt ist eine klare Anweisung oder Beschreibung, die zur Erzeugung eines visuellen Bildes verwendet wird. Sie ist ein detaillierter Leitfaden für das KI-Tool, der Aspekte wie Thema, Stil, Beleuchtung, Farbpalette und Stimmung beschreibt.

Die Qualität des Prompts hängt davon ab, wie gut Sie Ihre Vision beschreiben. Ein klarer und detaillierter Prompt verringert die Verwirrung und führt zu besseren Ergebnissen.

Wesentliche Elemente eines guten Prompts

Ein guter Prompt ist klar, spezifisch und fesselnd. Er gibt der KI genügend Kontext, um ihre Antwort zu steuern, und lässt gleichzeitig Raum für Kreativität.

Sie sollte das gewünschte Format oder Ergebnis umreißen - sei es ein Aufsatz, eine Liste oder eine Erzählung - und alle wichtigen Details enthalten, die die Form der Antwort unterstützen.

Lassen Sie uns einige Tipps für KI-Bildaufforderungen erkunden. 👇

Bildtyp

Wählen Sie die Art des Bildes, das Sie haben möchten: ein 3D-Modell, eine Illustration, eine animierte Szene oder sogar eine handgezeichnete Skizze. Geben Sie auch an, welchen visuellen Stil Sie bevorzugen, z. B. cartoonartig oder hyperrealistisch.

📌 Beispiel: erstellen Sie ein hyperrealistisches 3D-Modell eines futuristischen Sportwagens mit schnittigen Kurven und leuchtend blauer Unterbeleuchtung

Hauptthema

Geben Sie das Schlüsselthema des Bildes klar an. Dabei kann es sich um ein Zeichen, ein Objekt, ein Tier oder sogar um eine Szene wie einen Bereich oder eine Stadtsilhouette handeln. Seien Sie so spezifisch wie möglich; Sie können die Pose, das Aussehen oder die Rolle der Person in der Szene beschreiben, falls nötig.

Beispiel: 'Ein von Cyberpunk inspiriertes Zeichen in einer Lederjacke mit leuchtenden kybernetischen Armen, das selbstbewusst im Regen steht.'

📖 Lies auch: die 10 besten KI-Tools für Designer

Hintergrundszene

Legen Sie die Umgebung für Ihr Motiv fest. Ob eine belebte Straße, ein friedlicher Wald oder etwas Abstraktes - der Hintergrund trägt zur Form des Bildes bei.

Beispiel: 'Ein belebter, futuristischer Marktplatz mit holografischen Schildern, Roboter-Verkäufern und lebhaften Menschenmassen.'

Kompositionsstil

Geben Sie an, wie das Bild angeordnet werden soll. Ist es eine Nahaufnahme oder eine Weitwinkelaufnahme? Möchten Sie ein sauberes, minimalistisches Design oder ein detaillierteres? Erwägen Sie, stimmungsvolle Elemente wie dramatische Schatten oder weiche, warme Beleuchtung in Ihre KI-Kunstideen einzubeziehen.

Beispiel:'Eine dramatische Nahaufnahme eines Drachenauges, in dem sich die Silhouette eines Ritters spiegelt, der sich mit erhobenem Schwert nähert.'

🔍 Wussten Sie schon? Laut einer weltweiten Umfrage von Adobe, 83% der Kreativprofis nutzen generative KI bei ihrer Arbeit. 20 % berichten, dass ihre Arbeitgeber oder Kunden KI für ihre Arbeit fordern. Dies unterstreicht die wachsende Erwartung an Fachleute, KI in ihren Designprozess einzubinden.

Weitere Details

Fügen Sie den Aufforderungen des KI-Kunstgenerators einzigartige Details hinzu, um Ihrem Bild mehr Zeichen zu verleihen. Dazu könnten Texturen wie die Rauheit einer Steinwand oder die Glätte einer Glasoberfläche gehören.

Sie können auch Farbschemata, die Energie der Szene oder sogar künstlerische Einflüsse beschreiben, z. B. kräftige Farben, die von der Pop-Art inspiriert sind, oder einen weichen, verblassten Look, der an Vintage-Fotos erinnert.

Beispiel:'Die Federn des Phönix sollten in Regenbogentönen schimmern, und seine Augen sollten wie geschmolzene Lava glühen.'

Warum es wichtig ist, KI-Bildaufforderungen zu beherrschen

Die Beherrschung von KI-Eingabeaufforderungen ermöglicht es Ihnen, das Potenzial von Bildgeneratoren voll auszuschöpfen und die Lücke zwischen vagen Ideen und beeindruckenden Bildern zu schließen. Sie haben die Kontrolle über Stil, Stimmung und andere komplizierte Details, um Ihre künstlerische Vision zu erfüllen.

Hier sehen Sie, wie diese Vorgaben helfen:

Verbesserte Kreativität: Sie können schnell einen breiteren Bereich von Konzepten und Stilen erkunden, um unkonventionelle und experimentelle visuelle Ideen zu entwickeln

Sie können schnell einen breiteren Bereich von Konzepten und Stilen erkunden, um unkonventionelle und experimentelle visuelle Ideen zu entwickeln Gesteigerte Effizienz: KI-Tools automatisieren und beschleunigen den Designprozess für agile Design-Workflows wie Marketingkampagnen

KI-Tools automatisieren und beschleunigen den Designprozess für agile Design-Workflows wie Marketingkampagnen Verbesserte Entscheidungsfindung: Schnelles Engineering ermöglicht ein schnelles Feedback und visuelle Einblicke in Designentscheidungen, so dass die Beteiligten verschiedene Konzepte schnell bewerten können

Schnelles Engineering ermöglicht ein schnelles Feedback und visuelle Einblicke in Designentscheidungen, so dass die Beteiligten verschiedene Konzepte schnell bewerten können Kosteneffizienz: Die Erstellung von Bildern mit KI-Eingabeaufforderungen reduziert die Abhängigkeit von herkömmlichen Grafikdesign-Ressourcen, die teuer und zeitaufwändig sein können

📖 Lies auch: 10 DALL-E Alternativen zur Erstellung von KI-Bildern Beispiele für wirksame KI-Bildaufforderungen

Um inspirierende und einzigartige Kunstwerke zu erstellen, kann die richtige Aufforderung den Unterschied ausmachen. Sehen wir uns einige Beispiele für KI-Kunstprompts an, die eine großartige KI-Bildprompt darstellen. Wir werden uns auch einige andere Anwendungsfälle ansehen.💁

l. Kunst

Hier sind einige effektive KI-Kunstanregungen, um atemberaubende KI-generierte Kunst :

Storyboard-Erstellung: _Erstellen von Storyboard-Tafeln für [Filmtyp], die Schlüsselmomente wie [Szenenbeschreibung] illustrieren. Konzentrieren Sie sich auf [Emotionen] mit einem Stil, der [visuellen Stil] kombiniert Redaktionelle Illustrationen: _Erstelle eine redaktionelle Illustration für [Publikationstyp] zu [Thema, z. B. psychische Gesundheit]. Verwenden Sie [künstlerische Elemente], um das [Konzept] visuell darzustellen

über Stabile Diffusion

Kinderbuchillustrationen: _Entwerfen Sie skurrile Zeichen für eine Kindergeschichte über [Thema], mit [Details]. Fügen Sie Einstellungen wie [Speicherort] mit einem einheitlichen, [Stil] ein Surreale Kunst: _Erstelle surreale Bilder, die ein [Konzept] mit [Schlüsselelementen] darstellen. Verwenden Sie eine Mischung aus [Farbschemata], um eine [Stimmung] zu erzeugen Abstrakte Kunst: _Erzeugen Sie surreale Bilder, die ein [Konzept] mit [Schlüsselelementen] darstellen. Verwenden Sie eine Mischung aus [Farbschemen], um eine [Stimmung] zu erzeugen Experimentelle Kunst: _Produzieren Sie ein experimentelles Werk, in dem [Element] mit [unerwarteten Formen] zu einer surrealen und doch harmonischen Verschmelzung vermischt wird

über ClickUp Gehirn

Landschaftsmalerei: _Erstelle eine impressionistische Darstellung der [Umgebung] mit dicken Pinselstrichen und warmen Farbtönen, um [Emotionen] hervorzurufen Porträtkunst: _Erstelle ein skurriles Porträt des Zeichens, indem du surreale Elemente wie schwebende Laternen oder tierische Gefährten mit menschenähnlichem Ausdruck einbaust Konzeptkunst: _Entwerfen Sie ein konzeptionelles Werk, das eine Idee darstellt und Elemente wie antike Architektur mit neonbeleuchteten Drähten und Bildschirmen kombiniert

II. Professionelle Entwürfe

Hier sind einige Beispiele für KI-Aufforderungen für professionelle Designs:

E-Commerce-Website-Layout: _Erstellen Sie ein Layout für eine E-Commerce-Website, die [Produktkategorie] verkauft. Die Homepage sollte ein großes Hero-Bild von [vorgestelltem Produkt] und eine klare Navigation mit Abschnitten für [bestimmte Kategorien] enthalten. Verwenden Sie eine moderne Farbpalette und stellen Sie sicher, dass das Layout einfach zu navigieren ist und der Schwerpunkt auf der Benutzererfahrung liegt Entwurf einer Unternehmensbroschüre:_Entwerfen Sie eine Unternehmensbroschüre für [Firmenname], einen [Branchentyp]. Die Broschüre sollte Abschnitte für eine Übersicht über das Unternehmen, die angebotenen Dienstleistungen und Erfahrungsberichte von Kunden enthalten. Verwende [Farbpalette] und integriere [spezifische visuelle Elemente]

über Stabile Diffusion

**Entwerfen Sie ein maximalistisches Logo für [Geschäftsname], eine [Branche]. Das Logo sollte [Schriftart] verwenden und ein subtiles grafisches Element enthalten, das die [Werte] des Geschäfts widerspiegelt. Die Farbpalette sollte [Farben] für einen modernen und sauberen Look sein UI-Design für mobile Apps: _Entwerfen Sie eine schlanke und intuitive Benutzeroberfläche für eine mobile App für [App-Name], eine [App-Funktion]. Die App sollte ein [Farbschema] aufweisen und einfach zu navigierende Registerkarten, Schaltflächen und Benachrichtigungen enthalten. Auf der Startseite sollten [Schlüssel-Features] angezeigt werden, und die App sollte [spezifische Designelemente] aufweisen 3D-Produkt-Rendering für [Produktname]: _Erstelle ein fotorealistisches 3D-Rendering von [Produktname], das seine Features in [Einstellungen] zeigt. Das [Produkt] sollte auf einer glatten Oberfläche mit Lichtreflexionen positioniert werden. Das Rendering sollte [spezifische Features] hervorheben, mit [Beleuchtung], die die Texturen und Konturen des Produkts betont

über KI-Bildgenerator in ClickUp Whiteboards

Produktverpackungsdesign: _Entwerfen Sie eine schlanke, moderne Verpackung für [Produktname]. Sie sollte [spezifisches Material] und eine [Farbpalette] aufweisen. Das Produktlogo muss eine minimalistische Typografie aufweisen; jeder zusätzliche Text sollte in [Schriftart] gehalten sein. Das Design sollte [Markenattribute] vermitteln

III. Fotografie

Hier sind einige KI-Bildvorgaben für verschiedene Arten von Fotografie:

über Adobe Firefly

Reiseblogs/Webseiten: _Erstellen Sie Fotos von der Einstellung der Sonne über einem bestimmten Reiseziel und fangen Sie das warme Glühen der Dämmerung ein. Fügen Sie [Details wie silhouettierte Strukturen oder einen farbenfrohen Himmel mit Farbverläufen in Orange, Rosa und Lila ein] Produktpräsentation: Nehmen Sie ein hochauflösendes Foto eines [Produkttyps] auf einer [Oberflächenart] in einer [Studioeinstellung] auf. Gestalten Sie die Komposition in einem [Kompositionsstil], um [Produktmerkmale] wie [besondere Eigenschaften] hervorzuheben Lifestyle-Magazine:Erstellen Sie Fotos von [Wohnumgebungen], die mit natürlichem Licht gefüllt sind, das durch [Art der Fenster] fällt. Heben Sie [Schlüsseldekorationselemente] mit kleinen Details wie [dekorativen Akzenten] hervor Wellness-Blogs: Erstellen Sie ruhige Bilder von Personen, die an einem Speicherort zu einer bestimmten Tageszeit eine [Wellness-Aktivität] ausüben. Verwenden Sie eine Palette von [bestimmten Tönen], um [Gefühle] hervorzurufen

über ClickUp Whiteboards

Lifestyle-Produktnutzung: _Erfassen Sie ein Bild von [Person, z. B. Mann, Frau oder Kind], die [Produkttyp] an einem [bestimmten Speicherort, z. B. Küche, Wohnzimmer] verwendet. Zeigen Sie ihnen [eine bestimmte Handlung, z. B. eine Tasse Kaffee genießen, das Produkt benutzen] bei weicher, natürlicher Beleuchtung durch eine [Lichtquelle, z. B. Fenster, Lampe] Mode-Redaktion: _Erstelle ein redaktionelles High-Fashion-Shooting mit dem Feature [Thema] am [Speicherort]. Beziehen Sie Modelle ein, die mit [Elementen] gestylt sind und in [dynamischen Stellungen] posieren. Verwenden Sie eine Beleuchtung, die [Stimmung] betont, um [Schlüssel-Features] hervorzuheben

IV. Cartoons und Karikaturen

Hier finden Sie einige KI-Bildanregungen zur Erstellung von Cartoons und Karikaturen:

Charakterdesign für Webserien: _Erstelle einzigartige Zeichen für [Serienthema], die [Design Features] beinhalten. Betone [bestimmten Ton] mit einem [Stil] Werbekarikaturen: _Entwerfen Sie humorvolle Karikaturen für [Art des Ereignisses] mit [übertriebenen Ausdrücken, Schlüsselrequisiten oder spielerischen Einstellungen], die auf das [Thema] der Kampagne abgestimmt sind

über Adobe Firefly

Benutzerdefinierte Souvenirs: _Erstellen Sie Karikaturen von [bestimmten Personen] und halten Sie [wichtige Details] fest, die deren [Erlebnisse oder Persönlichkeiten] widerspiegeln Wandbilder im öffentlichen Raum: _Entwerfen Sie ein lebendiges Wandkonzept, das [Thema] feiert und [Schlüsselelemente] einbezieht. Vergewissern Sie sich, dass das Design [bestimmte Botschaften] in einem [Stil] vermittelt

🔍 Wussten Sie schon? Die Größe des globalen KI-Bildgeneratormarktes wird voraussichtlich auf $917,448 Tausend in den nächsten fünf Jahren .

V. Videospiel-Design

Hier sind einige KI-Bildvorschläge für die Gestaltung von Videospielen:

Farbschemata und Themen: _Entwickeln Sie eine Farbpalette für [Spieltyp], die [bestimmte Töne] enthält, die [Emotionen] hervorrufen. Stellen Sie sicher, dass die Palette [Schlüsselelemente] ergänzt Charakterdesign: _Erstelle Designs für [Zeichentyp] in [Spieleinstellungen]. Konzentrieren Sie sich auf [Details], die ihre [Rollen] widerspiegeln Umgebungskonzepte: _Erstelle visuelle Darstellungen von [einem bestimmten Speicherort], die [Details] zur Geltung bringen. Verwenden Sie [Beleuchtung], um die Umgebung zu verbessern

über ClickUp Whiteboards

Werbematerial für Spiele: _Entwerfen Sie ein Banner für [Spieltyp] mit [Hauptzeichen oder Szene]. Fügen Sie [Details] ein, um Aufmerksamkeit zu erregen und die [Alleinstellungsmerkmale] des Spiels hervorzuheben

VI. Markenbildung und Identität

Hier sind einige KI-Eingabeaufforderungen, die Sie für marken- und identitätsbezogene Bilder verwenden können:

Branding-Materialien: _Erstellen Sie visuelle Branding-Materialien wie Visitenkarten und Briefköpfe unter Verwendung des Logos und des Farbschemas von [Markenname]. Stellen Sie sicher, dass alles einheitlich ist und die Identität der Marke widerspiegelt, mit Elementen wie [z. B. klare Linien, professionelle Schriftarten] Verpackungsdesign: _Entwerfen Sie Verpackungskonzepte für [Produkttyp] unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien wie [z. B. Recyclingpapier, biologisch abbaubarer Kunststoff] und moderner Designelemente, die den [Markenstil] widerspiegeln **Erstellen Sie Modelle von Markenartikeln wie T-Shirts oder Tassen mit dem Logo der Marke, um zu zeigen, wie Ihre Produkte im echten Leben aussehen würden

über Stabile Diffusion

Gestaltung eines Messestandes: _Entwerfen Sie ein visuelles Erscheinungsbild für einen Messestand für ein Ereignis mit Produkten von [Markenname]. Fügen Sie Banner, Display Setups und Elemente wie [z.B. Markenrequisiten] ein, um die Marke effektiv zu repräsentieren

VII. Typografie und Grafikdesign

Hier sind einige Hinweise, die Ihnen helfen werden kI für Grafikdesign verwenden und Typografie:

Experimentelle Typografie-Layouts: _Erstellen Sie ein kühnes und futuristisches Typografie-Design mit übergroßen, sich überlappenden Buchstaben in [Farbschema]. Integrieren Sie geometrische Muster und abstrakte Formen als visuelle Ergänzungen, um einen dynamischen Flow der Textelemente zu gewährleisten Textintegrierte Illustrationen: _Entwerfen Sie ein typografisches Werk, bei dem die Buchstaben Teil einer Illustration sind, wie z. B. [Beispielthema]. Verwenden Sie [spezifischer Stil], um Text und Bilder nahtlos zusammenzuführen

über ClickUp Whiteboards

Plakatdesign: _Erstelle ein Grafikdesign-Plakat, das sich auf eine klare Typografie und einen kräftigen negativen Space konzentriert. Verwenden Sie eine einfache Schriftart mit [spezifischer Farbpalette], um Klarheit und Wirkung zu betonen Typografische Muster: _Entwerfen Sie ein sich wiederholendes Muster, das ausschließlich aus Typografie besteht, wobei die Buchstaben verzerrt, gedreht oder zu dekorativen Motiven abstrahiert werden. Wählen Sie das Thema und eine harmonische Farbpalette für ein kohärentes Design

über Adobe Firefly

Verschmelzung von Typografie und Fotografie: _Entwerfen Sie ein Bild, bei dem Typografie in ein Foto integriert ist, z. B. Wörter, die ein [Wahrzeichen oder Objekt] bilden. Stellen Sie sicher, dass die Buchstaben die Textur und die Beleuchtung des Fotos nachahmen, um eine nahtlose Verschmelzung zu erreichen

VIII. Visuelle Marketingmaterialien

Hier sind einige KI-Bildvorschläge für das Marketing:

Infografischer Stil für soziale Medien: _Erstellen Sie eine farbenfrohe Infografik, die die Vorteile von [Dienstleistung/Produkt] hervorhebt. Verwenden Sie Symbole wie [Beispiel-Symbole] und einen kurzen Text, um sie optisch ansprechend und leicht verständlich zu gestalten Social-Media-Countdown-Timer: _Erstellen Sie eine Countdown-Grafik für den bevorstehenden Verkauf eines [Produkts]. Verwenden Sie dynamische Elemente wie Uhren oder Timer, begleitet von Phrasen wie "[Verkaufsname]" oder "[Countdown-Details]", um die Vorfreude zu steigern

über ClickUp Whiteboards

Kopfzeile für E-Mail-Marketing: _Entwerfen Sie eine saubere und ansprechende Kopfzeile für Ihren E-Mail-Newsletter mit [Thema oder Produkt], mit Ihrem Logo auf einer Seite und einem einfachen Hintergrund aus [Farbe/Textur] Werbebanner: _Erstellen Sie ein Banner für die E-Mail-Kampagne von [Produkt], um den Rabatt auf [Produkt/Dienstleistung] zu bewerben. Verwenden Sie eine fette Typografie mit Betonung auf [Rabattprozentsatz] und leuchtende Farben, um Aufmerksamkeit zu erregen **Entwerfen Sie eine helle, aufmerksamkeitsstarke Schaltfläche für eine Aufforderung zum Handeln. Der Text sollte '[Aktionsphrase]' in fetten, leuchtenden Farben lauten, um Klicks zu fördern

über Stabile Diffusion

Visuelle Gestaltung der Landing Page: _Entwerfen Sie visuelle Elemente für die Landing Page von [Name der Website], die die wichtigsten Features von [Produkt/Dienstleistung] hervorheben. Verwenden Sie Icons und kurze Texte wie '[Feature 1], [Feature 2], [Feature 3]', um es einfach und wirkungsvoll zu halten Benutzerdefinierte Illustrationen: Entwickeln Sie einzigartige Illustrationen für [Name der Website], die [Kernwerte Ihrer Marke] repräsentieren, vor relevanten Hintergründen, die zur Botschaft passen, wie [z. B. Stadtsilhouette, von der Natur inspirierte Motive] **Gestalten Sie eine Display-Anzeige mit [Produkttyp] auf einem sauberen Hintergrund. Verwenden Sie fettgedruckten Text wie '[Hauptvorteil des Produkts]' und auffällige Farben wie [leuchtendes Orange, Blau usw.], um sich abzuheben Video-Miniaturansicht: Erstellen Sie eine einprägsame Miniaturansicht für Ihre Videoanzeige über [Dienstleistung/Produkt]. Verwenden Sie ansprechendes Bildmaterial wie [z. B. Produkt in Aktion, animierter Text] und Texteinblendungen, um Aufmerksamkeit zu erregen Werbeflyer: Erstelle einen attraktiven Flyer, der dein Ereignis oder deinen Verkauf bewirbt. Enthalten Sie visuelle Darstellungen von [vorgestellten Produkten] und alle wichtigen Details zum Ereignis, wie [Veranstaltungsdatum, Speicherort], in einem klaren, leicht lesbaren Format Infografische Fallstudie: _Erstellen Sie eine Infografik, die die wichtigsten Erkenntnisse aus einer Fallstudie über [Thema oder Produkt] zusammenfasst und visuell leicht verdaulich macht

über ClickUp Whiteboards

Whitepaper-Grafiken: entwerfen Sie Grafiken für ein Whitepaper zu einem Thema, indem Sie komplexe Ideen in einfache, visuelle Elemente zerlegen, um das Verständnis zu verbessern

IX. Ereignis-Marketing

Hier sind einige KI-Bildgeneratoren für das Marketing von Ereignissen:

Konferenz-Banner:_Das Design von Bannern für Konferenzen, die Sitzungen zu Themen der Branche oder des Fachgebiets so bewerben, dass sie herausstechen Einladungsgrafik für Veranstaltungen: Erstellen Sie eine Einladungsgrafik für Ihr Ereignis, die Datum, Uhrzeit, Speicherort und RSVP-Details in einem ansprechenden Design deutlich macht

über Adobe Firefly

Sponsoren-Erkennungsschilder: Entwerfen Sie Schilder, die Ihre Sponsoren des Ereignisses erkennen lassen, und integrieren Sie deren Logos und Branding-Elemente in ein sauberes, professionelles Layout Fotokabinen-Hintergrunddesign: _Entwerfen Sie ein lustiges Fotokabinen-Hintergrunddesign für Ihr Ereignis, das das Thema des Ereignisses aufgreift und Platz für Ihr Logo lässt Grafik für die Zusammenfassung nach dem Ereignis: Entwerfen Sie Grafiken, die die Höhepunkte Ihres Ereignisses zusammenfassen, einschließlich Schlüsselzitate, Einblicke in die Redner und Erfahrungsberichte der Teilnehmer

🔍 Wussten Sie schon? 71% der Bilder die in sozialen Medien freigegeben werden, sind in den USA KI-generiert. In Kanada und der APAC-Region sind es 77 %, in Europa sind es 68 %.

Bevor wir verstehen, wie man eine KI-Bildaufforderung schreibt, sollten wir uns mit folgenden Themen vertraut machen KI-Kunstgenerator tools .

Hier sind einige, die Sie verwenden können:

DALL.E 3: Integriert in ChatGPT, bietet es eine nahtlose Erfahrung für die Erstellung von Prompts und deren Erzeugung

Integriert in ChatGPT, bietet es eine nahtlose Erfahrung für die Erstellung von Prompts und deren Erzeugung Midjourney: Bekannt für seine künstlerischen Ergebnisse, erzeugt Midjourney Bilder, die oft professionellen Illustrationen und konzeptioneller Kunst ähneln

Bekannt für seine künstlerischen Ergebnisse, erzeugt Midjourney Bilder, die oft professionellen Illustrationen und konzeptioneller Kunst ähneln Stable Diffusion: Ein Open-Source-KI-Tool, das sich aufgrund seiner Flexibilität und benutzerdefinierten Anpassbarkeit für Entwickler und Ersteller eignet und für die Feinabstimmung verwendet wird

Ein Open-Source-KI-Tool, das sich aufgrund seiner Flexibilität und benutzerdefinierten Anpassbarkeit für Entwickler und Ersteller eignet und für die Feinabstimmung verwendet wird Adobe Firefly: Integriert in die Adobe Creative Suite ist Firefly ideal für Marketer und Designer, die an ausgefeilten Inhalten arbeiten

Die richtigen Tools vereinfachen diesen Prozess und machen die Erstellung von Prompts intuitiver und effizienter. Prompt engineering tools wie ChatGPT können Ihnen helfen, kreative Prompts zu verfeinern und zu entwerfen, während Plattformen wie Canva die erstellten Konzepte optimieren.

Aber es gibt noch etwas Besseres da draußen. ClickUp die Alles-App für die Arbeit, ermöglicht es Ihnen, einzigartige Eingabeaufforderungen auf der Grundlage von benutzerdefinierten Parametern wie Kunststil, Thema und Farbpräferenzen zu erstellen.

ClickUp Brain

Sein integrierter KI-gestützter Assistent, ClickUp Gehirn clickUp Brain analysiert mithilfe von maschinellem Lernen riesige Kunstdatenbanken und Trends und schreibt Vorschläge, die Ihre Kreativität anregen.

ClickUp Brain ist ein innovatives KI-gestütztes Feature, das die Art und Weise, wie Teams Projekte verwalten, neu definiert.

Neben der Vereinfachung von Arbeitsabläufen glänzt es als kreatives Kraftpaket, mit dem Benutzer Bilder auf Abruf generieren können. Zu erledigen ist nur das Öffnen von ClickUp Whiteboards und fügen Sie eine beschreibende Eingabeaufforderung hinzu. Dies unterstützt die visuelle Kommunikation und Brainstorming-Sitzungen und macht es einfacher, Konzepte zum Leben zu erwecken.

Fügen Sie eine kurze beschreibende Eingabeaufforderung hinzu, um KI-Kunst auf ClickUp Whiteboards zu erzeugen

Darüber hinaus unterstützt es Sie bei der Erstellung präziser und effektiver Eingabeaufforderungen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Dieses Feature ist besonders wertvoll für diejenigen, denen es schwerfällt, abstrakte Ideen in umsetzbare Beschreibungen zu übersetzen.

ClickUp bietet auch Features für das Aufgaben- und Projektmanagement. Es bietet alles, was Ihr Design Workflow braucht, von vorlagen für Brainstorming zu effektiven Tools für die Zusammenarbeit.

Schauen wir uns einige der Features an, die Sie für Ihre künstlerischen und grafischen Bedürfnisse nutzen können. 📃

ClickUp Aufgaben

Rationalisieren Sie Ihren Design-Workflow mit ClickUp Aufgaben ClickUp Aufgaben vereinfachen Ihren kreativen Workflow und ermöglichen es Ihnen, ansprechendes Bildmaterial zu erstellen und dabei organisiert zu bleiben. Zerlegen Sie Ihre Zeitleiste in kleinere, besser zu bewältigende Aufgaben.

Jede Aufgabe enthält Details wie Projektbeschreibungen, Fristen und Prioritätsstufen, damit Sie den Überblick behalten.

Instanz können Sie beispielsweise beim Brainstorming von KI-generiertem Bildmaterial Aufgaben erstellen, um Konzepte für bestimmte Stile aufzulisten, z. B. Typografie, Konzeptkunst oder Grafikdesign. Fügen Sie klare Prioritäten hinzu, um die dringendsten Projekte zuerst anzugehen.

📖 Lies auch: Unverzichtbare Midjourney Prompt Beispiele für Künstler und Designer

ClickUp Whiteboards

Visuelle Karten für Projekte und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards sind eine großartige Möglichkeit, um ein Board mit Ideen zu erstellen sie können in einer dynamischen und kollaborativen Teamumgebung Ideen sammeln, brainstormen und KI prompt planen. Sie können Ihre Gedanken mit verschiedenen kreativen Tools wie Haftnotizen, Mindmaps und Flussdiagrammen visuell aufzeichnen, um Ideen zu organisieren und zu verfeinern.

Dank der Echtzeit-Kollaborationsfunktionen können mehrere Mitglieder des Teams gleichzeitig Ideen hinzufügen und bearbeiten, Kommentare hinterlassen und die Vorschläge der anderen erweitern. So wird sichergestellt, dass alle Eingaben effizient erfasst werden.

Wenn Sie zum Beispiel eine surreale Kunstserie planen, können Sie Abschnitte für Themen wie "Traumlandschaften", "Natur-Techno-Hybride" und "abstrakte Figuren" erstellen

Fun Fact: Das teuerste KI-Kunstwerk war für 432.000 $ verkauft . Es trägt den Namen Portrait of Edmond de Belamy und zeigt das Porträt einer imaginären Person, das von einer KI namens Generative Adversarial Network erstellt wurde. Es wurde von Mitgliedern des französischen Kunstkollektivs "Obvious Art" erstellt

ClickUp Dokumente

Erstellen einer zentralen KI-Bildabfrage-Datenbank in ClickUp Docs ClickUp Dokumente ist ein hervorragendes Tool zur Erstellung und Speicherung eines zentralen Repositorys von KI-Kunst-Eingabeaufforderungen um Ihre kreativen Ideen an einem Ort zu organisieren und abzurufen.

Teams können nahtlos zusammenarbeiten und Vorgaben für verschiedene künstlerische und gestalterische Aufgaben erstellen, bearbeiten und verfeinern.

Sie organisieren diese Vorgaben in verschachtelten Seiten, Ordnern oder Spaces auf der Basis von Kategorien wie 'KI Art Erstellung', 'Produktfotografie' oder 'Social Media Grafiken'. Außerdem besteht eine nahtlose Verbindung mit Aufgaben und Whiteboards, damit alle Informationen zentralisiert bleiben.

📖 Lies auch: 11 beste Midjourney Alternativen & Konkurrenten für KI Bilderzeugung

ClickUp Chat

Mit dem ClickUp Chat können Sie Feedback von Ihrem Team einholen und mit ihm über Änderungen nachdenken ClickUp Chat bietet robuste Tools für die Zusammenarbeit, um die Kommunikation im Team und das Feedback in Echtzeit zu fördern. Sie können den Chat nutzen, um Ideen zu diskutieren, Einblicke freizugeben oder die Arbeit der anderen zu kritisieren, wenn Sie an Kunstprojekten arbeiten.

Sie können auch spezielle Kanäle für bestimmte Projekte einrichten oder sie in Aufgaben und Dokumente integrieren, so dass sich jeder an Diskussionen beteiligen kann und gleichzeitig direkten Zugriff auf die entsprechenden Aufforderungen und Ressourcen hat.

Verwenden Sie ClickUp Assign Comments, um bestimmte Stakeholder für ein Feedback zu markieren

Weiter, ClickUp Kommentare zuweisen verbessert den Feedback-Prozess, indem es Kommentare in umsetzbare Aufgaben umwandelt. Instanz können Sie z. B. während einer Entwurfsprüfung dem Designer direkt ein Tag für eine Layout-Anpassung zuweisen.

Er erhält sofort eine Benachrichtigung, damit die Verantwortlichkeit klar ist.

Best Practices und Tipps zur Verfeinerung Ihrer Prompts

Die Erstellung effektiver Prompts für die KI-Bilderzeugung ist entscheidend für das Erreichen der gewünschten visuellen Ergebnisse.

Im Folgenden finden Sie einige Schlüsselstrategien zur Verbesserung Ihrer Prompts:

Stimmung und Stil: Adjektive sind eine gute Möglichkeit, die gewünschte Stimmung oder Ästhetik zu vermitteln. Wenn Sie ein modernes, klares Erscheinungsbild anstreben, könnten Sie angeben: 'Erstellen Sie ein minimalistisches Design mit klaren Linien und einer neutralen Farbpalette'

Adjektive sind eine gute Möglichkeit, die gewünschte Stimmung oder Ästhetik zu vermitteln. Wenn Sie ein modernes, klares Erscheinungsbild anstreben, könnten Sie angeben: 'Erstellen Sie ein minimalistisches Design mit klaren Linien und einer neutralen Farbpalette' Künstlerische Referenzen: Verweisen Sie auf berühmte Künstler oder Bewegungen. Fragen Sie zum Beispiel nach "einem impressionistischen Bild" oder "das an Picassos abstrakte Arbeit erinnert"

Verweisen Sie auf berühmte Künstler oder Bewegungen. Fragen Sie zum Beispiel nach "einem impressionistischen Bild" oder "das an Picassos abstrakte Arbeit erinnert" Gleichgewicht zwischen Länge und Detailgenauigkeit: Eine gute Aufforderung muss detailliert sein, sollte den Bildgenerator aber nicht überwältigen. Für einfache Konzepte reichen 5-7 Wörter aus, während komplexe Aufforderungen vielleicht etwas mehr Erklärung erfordern

Eine gute Aufforderung muss detailliert sein, sollte den Bildgenerator aber nicht überwältigen. Für einfache Konzepte reichen 5-7 Wörter aus, während komplexe Aufforderungen vielleicht etwas mehr Erklärung erfordern Verfeinern Sie durch Iteration: Wenn die KI Ihre Vorstellungen nicht auf Anhieb trifft, passen Sie Ihre Aufforderung an und versuchen Sie es noch einmal. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied ausmachen, und das Führen eines Protokolls erfolgreicher Aufforderungen hilft, zukünftige Ergebnisse zu verbessern

Wenn die KI Ihre Vorstellungen nicht auf Anhieb trifft, passen Sie Ihre Aufforderung an und versuchen Sie es noch einmal. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied ausmachen, und das Führen eines Protokolls erfolgreicher Aufforderungen hilft, zukünftige Ergebnisse zu verbessern Experimentieren Sie mit Variationen: Ändern Sie Adjektive oder fügen Sie neue Elemente hinzu, um verschiedene Ergebnisse zu ermitteln. Das Experimentieren mit verschiedenen Formulierungen oder Details hilft, neue visuelle Interpretationen zu entdecken und dem perfekten Ergebnis näher zu kommen

Verwandeln Sie Ihre Ideen in beeindruckende Bilder mit ClickUp

Mit den über 50 KI-Bildvorgaben in diesem Blogbeitrag sind die Möglichkeiten für die Erstellung beeindruckender Bilder endlos. Von der Produktfotografie bis hin zu ansprechenden Social-Media-Beiträgen - KI kann Ihren kreativen Prozess auf ein neues Niveau heben.

Doch während KI unendlich viele Inspirationen liefert, ist die Organisation und Nachverfolgung Ihrer kreativen Projekte der Schlüssel zum Erfolg. Genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

ClickUp organisiert Ihre Aufgaben, legt Fristen fest und sorgt für eine mühelose Zusammenarbeit. So wird sichergestellt, dass Ihre Ideen nicht nur als Konzepte bestehen bleiben, sondern auf möglichst effiziente Weise zum Leben erweckt werden.

Möchten Sie Ihre KI-generierten Bilder und Projekte aufwerten? Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos! ✅