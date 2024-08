Top 25 AI Art Prompt Ideen, um Ihre Kreativität zu wecken

AI hat ein einfaches Credo: Je besser der Input, desto besser der Output. 🎯

In der KI-Terminologie ist der Input die Eingabeaufforderung und der Output das generierte Ergebnis. Heute verwenden Künstler und Designer, sowohl Profis als auch Amateure, KI-Eingabeaufforderungen, um beeindruckende visuelle Kunst zu erzeugen.

Kunstwerk-Generatoren, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden, haben neue Wege des künstlerischen Ausdrucks eröffnet. Da KI-generierte Kunst weltweit immer beliebter wird, ist es an der Zeit, dass auch Sie auf den Zug aufspringen.

Tools wie Midjourney, Stable Diffusion und DALL-E 2 machen es für jeden einfach, mit KI-Kunstgeneratoren . Sie liefern beeindruckende Ergebnisse - und das viel schneller als die meisten Computeranwendungen für Künstler.

Aber alles beginnt mit dem Wissen, wie man die perfekte Eingabeaufforderung schreibt. 🎨

Was sind AI Art Prompts?

KI-Prompts sind die Anweisungen, die in einen KI-gesteuerten Kunstgenerator eingespeist werden, so dass dieser Kunstwerke und Bilder erstellen kann. Stellen Sie sich vor, Sie geben einem Künstler Anweisungen, nur ist der Künstler in diesem Fall ein hochentwickeltes Computerprogramm.

Eine gute KI-Kunstanweisung ist klar, spezifisch, detailliert und vor allem phantasievoll! 🤖

Warum brauchen Sie eine gute KI-Aufforderung?

Um Inhalte - Texte oder Bilder - zu erstellen, verlassen sich KI-Inhaltsgeneratoren auf ihr Verständnis der Aufforderung. Anschließend vergleichen sie die Angaben in der Eingabeaufforderung mit dem Datensatz, auf den sie trainiert wurden. Daher spielt der Input oder die Eingabeaufforderung eine entscheidende Rolle in diesem Prozess.

Natürlich gibt es keine standardverfahren um einen guten Prompt zu schreiben. Es kann sein, dass Sie einige Versuche brauchen, bis das Modell ein Bild hervorzaubert, das perfekt zu Ihren Vorstellungen passt. Dieser Prozess des Ausprobierens hilft Ihnen zu verstehen, wie sich verschiedene Elemente in der Eingabeaufforderung auf das erzeugte Kunstwerk auswirken.

Vorteile der Verwendung von AI Art Prompts

Die Verwendung von KI-Eingabeaufforderungen hat zwei große Vorteile: Die Verwendung von KI zur Bilderstellung spart Zeit und Kosten. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die KI nicht die Einschränkungen hat, die Menschen haben, wie z. B. bestimmte Fähigkeiten und begrenzte Kenntnisse verschiedener künstlerischer Stile. 💫

Hier sind einige große Vorteile der Verwendung von KI-Eingabeaufforderungen.

Zeitliche Effizienz

Mit einer guten Eingabeaufforderung können Sie ein Bild in Sekundenschnelle erzeugen, anstatt Stunden für die manuelle Erstellung eines Originalbildes zu benötigen. Die Bearbeitung der Eingabeaufforderung zur Anpassung der Ausgabe kann höchstens ein paar weitere Minuten in Anspruch nehmen.

Kosteneffizienz

Zeit ist Geld, und mit kostengünstigen, codefreien AI-Tools können Unternehmen die Produktion von Inhalten erheblich steigern und gleichzeitig die Produktionskosten senken. Prompts geben Künstlern einen Vorsprung mit ersten Ideen und einer Richtung, anstatt endlos zu experimentieren, um einen kreativen Funken zu finden, was Geld für verschwendetes Material und Zeit spart

Konsistenz

Die Verwendung von Eingabeaufforderungen für KI-Bildgeneratoren ermöglicht es Ihnen, Konsistenz zu erreichen. Da die Bildgeneratoren Textanweisungen und maschinelles Lernen verwenden, können Sie viele originelle Designs erstellen, ohne dabei Markenrichtlinien oder bevorzugte Stile zu verletzen

Zugänglichkeit

Experten behaupten außerdem, dass KI-Tools wie Midjourney, Dall-E und Stable Diffusion die erstellung von Inhalten . Prompts sind für alle zugänglich. Sie müssen also kein Experte für Kunst oder künstliche Intelligenz sein, um visuell ansprechende Bilder zu erstellen 👍🏼

Vielseitigkeit

Die Verwendung von Eingabeaufforderungen für KI-Kunst bietet Ihnen außerdem eine unvergleichliche Vielseitigkeit - KI ist in der Lage, verschiedene künstlerische Stile zu verstehen und zu imitieren. Das kann Künstler dazu ermutigen, mit verschiedenen Stilen und Techniken zu experimentieren

Innovation

Bildgeneratoren regen Künstler auch dazu an, über den Tellerrand hinauszuschauen. Sie können unbekannte Gebiete erkunden und mit unkonventionellen Ideen und Kombinationen atemberaubende, noch nie dagewesene Kunstwerke schaffen. KI-Kunsttools helfen auch bei der Erstellung von Vorschlägen, die Sie beim Brainstorming und der Erstellung innovativer Kunstwerke unterstützen.

Schließlich können KI-Generatoren für Kunstwerke Künstler dazu herausfordern, ihre Grenzen zu erweitern. Wenn sich Künstler mit neuen und herausfordernden Vorgaben auseinandersetzen, verfeinern sie ihre Techniken und erweitern ihre Fähigkeiten.

Allgemeine Herausforderungen und Hindernisse bei der Verwendung von KI-Prompts für Kunst

Das Aufkommen von KI bei der Erstellung von Inhalten hat unter Künstlern und Designern Diskussionen und Debatten ausgelöst. Abgesehen von der Sorge um Urheberrechtsverletzungen, Eigentumsrechte und Datensammlungen ist die Abwertung der menschlichen Kunstfertigkeit für erfahrene Künstler nach wie vor ein Problem.

Ein allgemeiner Nachteil der Verwendung von KI-Eingabeaufforderungen ist, dass sie restriktiv sind. Da KI-Bildgeneratoren ausschließlich auf der Grundlage dieser Vorgaben funktionieren, gibt es keinen Raum für Experimente mit Elementen und Stilen außerhalb der Vorgaben. Daher können KI-Bildgeneratoren Nuancen und Feinheiten, die ein Markenzeichen guter Kunst sind, nicht erfassen. KI-generierte Kunst neigt auch dazu, formelhaft zu sein und eine persönliche Note zu vermissen.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, sich zu sehr auf KI-generierte Eingabeaufforderungen zu verlassen. Für Künstler könnte es schwierig werden, ein Gleichgewicht zwischen Produktionsvolumen und guter Qualität zu finden.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, die eigene kreative Stimme in den Vordergrund zu stellen, während man sich auf KI-Eingaben verlässt. Trotz dieser Herausforderungen werden Bildgeneratoren langsam zu fantastischen Werkzeugen für die Erstellung von Inhalten.

Bleibt nur noch die letzte Hürde: die Erstellung effektiver Prompts, die relevante, überzeugende und nützliche Inhalte erzeugen. 💡

Lassen Sie uns herausfinden, wie man das macht.

Wie man gewinnende AI Art Prompts schreibt

Um eine funktionierende Aufforderung zu schreiben, sollten Sie diese Details einbeziehen: das Format des Bildes, das zentrale Thema, Details zum Thema, stilistische Merkmale oder Referenzen und Details zur gesamten Komposition.

Hier finden Sie eine ausführliche, schrittweise Erklärung.

**Entscheiden Sie, ob es sich um eine Fotografie, eine Zeichnung, eine Skizze, ein Ölgemälde oder ein 3D-Rendering handelt. Legen Sie dann den Schwerpunkt des Werks fest. Dabei kann es sich um eine Person, ein Tier, ein Objekt oder ein abstraktes Konzept handeln.

Beschreiben Sie als Nächstes die Hauptelemente Ihres Bildes. Fügen Sie Informationen zu Farben, Formen, Größen und Texturen hinzu, um das Tool bei der Erstellung genauer Details zu unterstützen. Geben Sie Einzelheiten zu der künstlerischen Form und dem Stil an, die Ihnen vorschweben, indem Sie Schlüsselwörter wie "abstrakt", "minimalistisch", "expressionistisch" oder "surreal" verwenden, um die Ästhetik zu beschreiben.

Definieren Sie schließlich die Komposition so detailliert wie möglich. Geben Sie die Kunstrichtung, den Beleuchtungsstil, das Seitenverhältnis, die Verhältnisse und die Kamerawinkel an. Ansonsten können Sie sich auf den Hintergrund und den Kontext konzentrieren.

Angenommen, Sie benötigen ein Bild eines Wikingers vor einem modernen Hintergrund. Schauen wir uns die einzelnen Schritte an, um die richtige Aufforderung für dieses Beispiel zu schreiben:

Bestimmen Sie das Format: Erstellen Sie ein Foto.. Beschreiben Sie das Motiv: Erzeugen Sie ein Foto eines Wikinger-Kriegsherrn.. Details hinzufügen: Erstelle ein Foto eines Wikinger-Kriegsherrn, der eine Axt hält.. Beschreiben Sie den Stil: Erzeugen Sie ein Foto im Pop-Art-Stil von einem Wikinger-Kriegsherrn, der eine Axt in einer monochromen Totalen hält.. Zusätzliche Details hinzufügen: Erzeugen Sie ein Foto im Pop-Art-Stil von einem Wikinger-Kriegsherrn, der eine Axt in einer monochromen Totale vor dem Times Square in New York hält

Sie können dann weitere Details und Nuancen hinzufügen, z. B. detaillierte Beschreibungen, um Kunstwerke und Designhinweise zu generieren, einschließlich Elementen wie bestimmte Kunststile wie Pop Art, Schulen oder Genres, Referenzen zu Popkultur-Ikonen oder Textelemente.

Je klarer und spezifischer Sie Ihre Vorgaben formulieren, desto detaillierter und nuancierter wird das Bild.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp AI tool zum Brainstorming und zur Erstellung von Prompts, die großartige Bilder erzeugen. 💯

Die KI von ClickUp generiert zwar nicht direkt digitale Kunst, aber ihre Stärke liegt in der Erstellung von überzeugenden Aufforderungen, die Ihre künstlerische Vision zum Leben erwecken.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Quelle von Ideen zur Hand. ClickUp's Kunst-Eingabeaufforderung und die KI-Grafikgenerator-Tools helfen Ihnen brainstorming und entwickeln Sie Bildideen.

Sie können Ihre Ideen und Vorlieben eingeben, und das KI-Modell schlägt Themen, Konzepte und Elemente vor, die diesen Ideen entsprechen. Mit wenigen Klicks können Sie komplette Eingabeaufforderungen erstellen, die Sie in Ihren KI-Bildgenerator einspeisen.

25 AI Art Prompt Beispiele

Wir haben eine Sammlung von Eingabeaufforderungen zusammengestellt, mit denen sich auf nahezu jedem KI-gesteuerten Kunstgenerator fesselnde Bilder erstellen lassen.

1. Futuristische Stadtlandschaften

über Gencraft "Erzeugen Sie ein Stadtbild, das eine geschäftige, futuristische Metropole mit hoch aufragenden Wolkenkratzern mit einzigartigen, verschlungenen Designs zeigt. Fangen Sie eine lebendige, hochtechnologische Stadtumgebung mit holografischen Werbetafeln ein, die die Skyline der Stadt und die Straßen darunter beleuchten."

2. Lebendige Farben und Farbverläufe

über Gencraft

"Erstelle ein Bild mit leuchtenden Farben und Farbverläufen, das eine abstrakte und visuell beeindruckende Komposition bildet. Die Farben sollten ineinander übergehen und ein Gefühl von Bewegung und Energie vermitteln."

3. Surreale Landschaften

über Gencraft

"Erzeugen Sie ein surreales Landschaftsbild mit schwebenden Inseln, auf dem Kopf stehenden Bergen und unkonventioneller Flora. Bringen Sie eine traumhafte Qualität ein und verschieben Sie die Grenzen der Realität. Beschwöre eine Szene herauf, die phantasievolle und außerweltliche Elemente enthält

4. Porträts

über Gencraft

"Erstelle ein Porträtbild, das die Mimik, die Gesichtszüge und die Emotionen einer Person in einer Nahaufnahme zeigt. Halten Sie den Hintergrund neutral und betonen Sie die Präsenz der Person. Bringen Sie die Tiefe und Persönlichkeit der Person zur Geltung und erstellen Sie ein fesselndes und gut komponiertes Porträt."

5. Himmelskörper

über Gencraft

"Erzeugen Sie ein Bild mit Himmelskörpern in den Weiten des Weltraums. Fügen Sie Planeten, Sterne und Galaxien ein, um eine fesselnde kosmische Szene zu schaffen."

6. Tiefe, dunkle Wälder

über Gencraft

"Erstelle ein Bild von einem tiefen, dunklen Wald mit uralten, hoch aufragenden Bäumen. Fangen Sie die geheimnisvolle Atmosphäre mit verschlungenen Ästen ein, die unheimliche Schatten auf den Waldboden werfen. Wecken Sie ein Gefühl der Einsamkeit und der Intrige

7. Geografische Merkmale

über Gencraft

"Erzeugen Sie ein Bild, das verschiedene geografische Merkmale darstellt, darunter hohe Berge, gewundene Flüsse, weite Wüsten und üppige Täler. Das Terrain zum Erstellen von Bildern ist vielfältig und zeigt die natürliche Schönheit der Erde in all ihren Formen."

8. Unterwasser-Meereslandschaft

über Gencraft

"Erstelle eine Unterwasserlandschaft, die die Schönheit der Meerestiefen einfängt. Fügen Sie Korallenriffe, exotische Fische und Wasserpflanzen ein, wobei das Sonnenlicht durch das Wasser filtert, um eine dramatische Beleuchtung und ein Farbenspiel zu erzeugen."

9. Sportliche Ereignisse

über Gencraft

"Erstelle ein Bild, das die Atmosphäre einer Sportveranstaltung in einem überfüllten Stadion einfängt. Zeigen Sie die Energie, die Aufregung und den Wettbewerb, wenn die Athleten ihre jeweiligen Sportarten ausüben. Die Szene ist voller Action und fängt die Essenz eines spannenden Sportereignisses ein."

10. Wirtschaft und Kommerz

über Gencraft

"Erstellen Sie ein Bild, das die Geschäfts- und Handelsszene einer modernen Stadt darstellt. Zeigen Sie hoch aufragende Wolkenkratzer, belebte Straßen voller Geschäftsleute und die dynamische Aktivität eines blühenden Geschäftsviertels. Zeigen Sie Menschen in Besprechungen, geschäftiges Treiben in Finanzvierteln und elektronische Ticker, die aktuelle Börsendaten anzeigen."

11. Historische Ereignisse

über Gencraft

"Erstelle ein Bild der Mondlandung, das einen einsamen Astronauten zeigt, der auf der Mondoberfläche steht. Zeigen Sie das Eagle-Modul von Apollo 11 in der Nähe."

12. Visualisierung von Musiknoten

über Gencraft

"Erzeugen Sie ein Bild, das Musiknoten in einer abstrakten und dynamischen Komposition visualisiert. Lassen Sie die Noten in der Luft tanzen und bilden Sie eine Symphonie aus Formen und Symbolen, die die Essenz des Klangs vermitteln. Zeigen Sie, wie die Noten in der Luft schweben und sich ineinander verschlingen, um eine visuell harmonische Komposition zu schaffen."

13. Nationen und Wahrzeichen

über Gencraft

"Erzeugen Sie ein Bild, das die Essenz Usbekistans auf den Punkt bringt. Zeigen Sie die komplizierte Architektur historischer Städte wie Samarkand und Buchara und heben Sie den kulturellen Reichtum der Region hervor. Setzen Sie das Bild vor den Hintergrund der trockenen Schönheit der Kyzylkum-Wüste."

14. Blumen und Gärten

über Gencraft

"Erzeugen Sie das Bild eines malerischen Gartens, der mit einer Vielzahl von Blumen in voller Blüte geschmückt ist. Fangen Sie die Gelassenheit der Szene ein, mit sorgfältig angelegten Blumenbeeten und verschlungenen Pfaden. Die Szene sollte Ruhe ausstrahlen: Eine Kombination aus sorgfältig angelegten Blumenbeeten und verschlungenen Wegen."

15. Abstrakte, mechanische Gärten

über Gencraft

"Erzeugen Sie ein surreales Bild eines abstrakten, mechanischen Gartens, in dem metallene, mit Zahnrädern verzierte Blumen als Blütenblätter dienen und Roboterranken an imaginären Strukturen emporranken."

16. Gelassene Landschaften

über Gencraft

"Erstelle ein Bild, das die atemberaubenden Landschaften der Alpen einfängt. Zeigen Sie hoch aufragende, schneebedeckte Gipfel, saftig grüne Wiesen und kristallklare Bergseen. Fügen Sie malerische Dörfer ein, die sich in die Täler schmiegen."

17. Weltweite Ereignisse

über Gencraft

"Erzeugen Sie ein Bild, das eine Versammlung der Vereinten Nationen darstellt, bei der Vertreter aus aller Welt zusammenkommen, um dringende globale Probleme zu diskutieren und zu lösen. Fangen Sie die Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Perspektiven im Raum ein und symbolisieren Sie damit die kollektiven Bemühungen zur Förderung von Frieden, Zusammenarbeit und Verständnis auf globaler Ebene."

18. Realistische Fotos

über Gencraft

"Erstellen Sie eine Reihe von realistischen Fotos, die alltägliche Momente auf authentische und nachvollziehbare Weise einfangen. Stellen Sie Szenen von Menschen dar, die ihrem täglichen Leben nachgehen, ehrliche Ausdrücke und die Schönheit, die in gewöhnlichen Details steckt."

19. Reale oder historische Personen

über Gencraft

"Erstellen Sie ein realistisches Foto von Malcolm X, dem einflussreichen Bürgerrechtsführer. Fangen Sie sein Charisma, seine Entschlossenheit und sein Engagement für Gerechtigkeit und Gleichheit ein. Stellen Sie einen Moment dar, der sein Charisma, seine Entschlossenheit und sein Engagement für Gerechtigkeit und Gleichheit widerspiegelt."

20. Kunst neu erschaffen

über Gencraft

"Erstellen Sie ein impressionistisches Aquarell-Ölgemälde eines ruhigen Teichs. Verwenden Sie Pinselstriche, um Farben zu mischen, das Spiel von Licht und Farbe einzufangen und einen warmen Schein von gesprenkeltem Sonnenlicht zu erzeugen."

21. Jahreszeiten

über Gencraft

"Fangen Sie die Schönheit der Wintersaison in einer einzigen Szene ein, indem Sie saisonale Elemente und Farbpaletten ausprobieren, um die Harmonie der Zyklen der Natur zu vermitteln."

22. Liniendiagramme

über Gencraft

"Erstelle ein Liniendiagramm, das das Wachstum der Nutzung sauberer Energien in den letzten fünf Jahren zeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie zwei Achsen und beschriftete Datenpunkte erstellen, um den Aufwärtstrend bei der Nutzung sauberer Energien zu verdeutlichen."

23. Folien für eine Präsentation

über Gencraft

"Erstellen Sie eine Präsentationsfolie zu den Absatzmöglichkeiten in einer bestimmten Region. Fügen Sie eine Karte ein, die die wichtigsten Regionen hervorhebt, und kurze Aufzählungspunkte, die das Marktpotenzial, die demografischen Zielgruppen und die potenziellen Wachstumsbereiche beschreiben."

24. Emotionen visuell darstellen

über Gencraft

"Erstelle eine Visualisierung, die große Freude darstellt. Verwenden Sie leuchtende Farben, wie Gelb und Orange, die in dynamischen Formen zusammenkommen, um Freude und Festlichkeit zu vermitteln. Versuchen Sie, Freude durch Farbe und Form einzufangen."

25. Erstellen Sie Logos und Embleme

über Gencraft

"Erstelle Optionen für Embleme für eine angesehene Hochschule mit Symbolen wie einem Schild, einem offenen Buch und einem Stift. Ordnen Sie diese Elemente in einem guten Farbschema an, um ein Gefühl von Wissen, Tradition und Erleuchtung zu vermitteln."

Mit ClickUp kreative KI-Eingabeaufforderungen erstellen

Nutzen Sie ClickUp AI als Prompt-Powerhouse, um alles zu erledigen - vom Verfassen alltäglicher E-Mails bis hin zur Erstellung beeindruckender Kunstwerke

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie schneller arbeiten können mit KI unter Verwendung von... nun ja, KI?

KI-Eingabeaufforderungen schreiben zu lernen, braucht Zeit und Übung. Aber mit ClickUp AI for art prompts erhalten Sie ein leistungsfähiges KI-Modell, das Ihre Anweisungen interpretiert und Prompts für so gut wie jeden kostenlosen KI-Kunstgenerator erstellt.

ClickUp bietet außerdem eine Bibliothek mit Prompt-Vorlagen, die das Erstellen von Prompts schneller und einfacher machen. Es gibt auch vorgefertigte Prompts. 👏🏼

Mit ClickUp's Kunst-Prompt-Generator können Sie sich für immer von kreativen Blockaden verabschieden.

Tauchen Sie ein in eine Welt voller unterschiedlicher Themen, Stile und Sujets. Von abstrakten Wundern bis hin zu hyperrealistischen Porträts ist für jeden etwas dabei. Mit jeder Eingabeaufforderung können Sie KI-Kunst schaffen und neue Wege des künstlerischen Ausdrucks beschreiten.

Schließen Sie sich einer lebendigen Gemeinschaft von Künstlern, Designern und Lehrern an, die ClickUp nutzen, um sich inspirieren zu lassen und produktiv zu bleiben. Für ClickUp anmelden noch heute! ✨