10 verblüffende Beispiele für KI-generierte Kunst

In den frühen 1970er Jahren begann der Künstler Harold Cohen an der University of California in San Diego mit der Entwicklung von KI-Kunstsystemen. Seitdem haben Forscher am MIT, in Stanford und an anderen Universitäten auf der ganzen Welt mit Hilfe von KI Kunst geschaffen. Im Grunde gibt es seit über einem halben Jahrhundert Beispiele für KI-Kunst.

Harold Cohens KI-Kunst aus den Jahren 1977-78 (Quelle: Whitney Museum für Amerikanische Kunst )

Der größte Unterschied zwischen diesen frühen Werken und der KI-Kunst von heute besteht darin, dass jeder - Sie, ich und so ziemlich jeder Mensch mit einer funktionierenden Internetverbindung - in der Lage ist, sie zu schaffen.

Im letzten Jahrzehnt hat sich die KI-Kunst exponentiell entwickelt und Möglichkeiten eröffnet, die wir nie zuvor gesehen haben. In diesem Artikel haben wir einige beliebte Beispiele für KI-Kunst ausgewählt, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was Sie mit GenAI zu erledigen haben.

KI-Kunst-Erstellungsprozess verstehen

Kunst mit künstlicher Intelligenz bezieht sich auf jedes visuelle Artefakt, das mit Hilfe von generativer KI erstellt oder verbessert wurde. In der Regel geben Sie eine textliche Beschreibung Ihrer Idee ein, und die KI erstellt das Bild.

Ob Sie nun die KI von Canva verwenden, um den Hintergrund in Ihrem Foto zu entfernen, oder Midjourney, um eine Idee zum Leben zu erwecken, Sie schaffen KI-Kunst.

KI-Kunst Anwendungsfälle

Du brauchst ein formelles Bild für dein LinkedIn-Profil? Kein Problem. Ein von der KI generiertes Porträt kann einem Selfie, das Sie gerade aufgenommen haben, einen Anzug und eine Krawatte hinzufügen. Sie möchten ein Kunstwerk für Ihr Wohnzimmer in Auftrag geben, haben aber nicht das nötige Budget? Erstellen Sie einfach ein von der KI generiertes Gemälde.

Branchenübergreifend kann die KI noch viel mehr erledigen. Als aufstrebende Technologie sind Beispiele für KI-Kunst in Anwendungsfällen wie diesen weit verbreitet:

Marketing : Digitale Banner, Visuals, Social-Media-Posts basierend auf spezifischen Markenrichtlinien

: Digitale Banner, Visuals, Social-Media-Posts basierend auf spezifischen Markenrichtlinien Prototyping : Vor allem im Architektur- oder Modedesign, um Prototypen zu erstellen, deren Herstellung ansonsten teuer oder zeitaufwändig wäre

: Vor allem im Architektur- oder Modedesign, um Prototypen zu erstellen, deren Herstellung ansonsten teuer oder zeitaufwändig wäre Bildbearbeitung : Erzeugen zusätzlicher Elemente zu bestehenden Bildern, z. B. Hinzufügen eines formellen Jacketts oder eines schicken Autos zu einem Foto

: Erzeugen zusätzlicher Elemente zu bestehenden Bildern, z. B. Hinzufügen eines formellen Jacketts oder eines schicken Autos zu einem Foto Skalieren: Vervielfältigung von Bildern durch einfache Änderungen, z. B. der Größe, eines Teils des Bildes oder des darin enthaltenen Textes. AKI-Tool für soziale Medien das dies zu erledigen vermag, ist ein Segen für Marketing Teams

Je nach Bedarf und Komplexität des jeweiligen Anwendungsfalls wird ein ganz unterschiedliches Tool eingesetzt. Hier sind einige allgemein verfügbare KI-Kunstgeneratoren mit denen Sie versuchen können, KI-generierte Kunstwerke zu erstellen.

OpenAIs DALL-E

DALL-E ist als der erste KI-Bildgenerator bekannt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die von der neuesten Version, DALL-E 3, erzeugten Bilder sind in der Regel extrem realistisch und von hoher Qualität.

Google's Imagen 2

Google's Gemini, früher unter dem Namen Bard bekannt, ermöglicht es Ihnen jetzt, Bilder direkt in seiner Benutzeroberfläche zu erstellen. Die größten Vorteile von Gemini sind seine saubere und einfache, der Google-Suche ähnliche Benutzeroberfläche und die Tatsache, dass es kostenlos ist!

Midjourney

Midjourney ist dafür bekannt, einer der stabilsten Kunstgeneratoren zu sein, der eine sehr hohe Qualität produziert, die sich auf Preise gewonnen hat auch. Der größte Kritikpunkt an Midjourney ist, dass es nicht benutzerfreundlich ist und man nur über Discord darauf zugreifen kann.

Wenn Sie bereit sind, diesen zusätzlichen Aufwand auf sich zu nehmen, um das tool zu nutzen, finden Sie hier einige Beispiele für Midjourney-Eingabeaufforderungen um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Adobe Firefly

Als natürliche Erweiterung seiner Suite von Kreativprodukten hat Adobe kürzlich Firefly auf den Markt gebracht, ein KI-Tool für Designer . Firefly kann nicht nur Bilder als Antwort auf Eingabeaufforderungen erstellen, sondern akzeptiert auch Referenzbilder. Das bedeutet, dass Sie das Tool mit einer Skizze oder einem Kunstwerk füttern und Firefly bitten können, eine ähnliche Ausgabe zu erstellen. Und voila!

Microsoft Designer

Im Gegensatz zu den oben genannten Tools, die ihre eigenen Modelle verwenden, nutzt Microsofts Designer DALL-E. Er bietet eine einfache, zugängliche, einsteigerfreundliche und kostenlose Alternative zu ChatGPT Plus, was ihn für Amateure und Enthusiasten gleichermaßen attraktiv macht.

Als Teil der Copilot-Produktreihe ist es außerdem eine großartige Ergänzung zu Microsofts Tools zur Erstellung von KI-Inhalten .

Canva

Canva Magische Medien integriert KI-Bilder in den kreativen Workflow

Mit Canva's Software für die Zusammenarbeit im Design powered by KI können Sie Bilder aus Text generieren, Stile ändern, die Größe anpassen, Bilder bereinigen, Hintergründe entfernen und vieles mehr! Sie können auch die neuesten Grafikdesign-Trends mühelos in Ihre Arbeit integrieren.

Im Gegensatz zu proprietären Tools integriert der KI-Bildgenerator von Canva eine Reihe von Modellen wie Magic Media, Dall-E und Imagen, um die Erstellung von Grafiken direkt auf der Plattform zu ermöglichen. Dies ist ein großer Vorteil für alle, die mehrere Modelle ausprobieren möchten, bevor sie ihre Aufgabe abschließen.

Trotz ihrer zahllosen Möglichkeiten unterscheidet sich die KI-Kunst von der traditionellen Kunst. Das bringt einzigartige Herausforderungen mit sich.

Traditionelle Kunst vs. KI-Kunst

In der traditionellen Kunst werden visuelle Artefakte in der Regel von Hand oder digital mit Hilfe von Design-Tools erstellt. Bei der KI erledigt das Tool die Erstellung, und der Benutzer gibt nur die Daten ein.

Einige weitere Schlüsselunterschiede sind:

Fähigkeiten: Traditionelle Kunst wird von Designern erstellt, die über ein gewisses Maß an Kenntnissen in diesem Bereich verfügen. Für die Erstellung von KI-Kunst sind keine gestalterischen Fähigkeiten erforderlich, aber Sie müssen sich mit der Eingabeaufforderung auskennen.

KI-Kunst-Enthusiasten argumentieren, dass in Zukunft die Vorstellungskraft eine wertvollere Fähigkeit sein wird als das Design (im traditionellen Sinne).

Eingabe: Bei der traditionellen Kunst muss der Benutzer das Bild aus verschiedenen Gestaltungselementen zusammensetzen. Oft fügen die Designer Formen, Farben, Symbole und Fotos sorgfältig zusammen, um ein stimmiges Ergebnis zu erzielen.

KI-Kunst kann durch Eingabe der gewünschten Elemente erstellt werden. Instanz, wenn Sie zum Beispiel eingeben: "Katze mit Lesebrille, die in einer altmodischen Bibliothek sitzt und ein Buch liest" in Microsoft Designer eingeben, erhalten Sie wahrscheinlich das folgende Ergebnis.

Ein Beispiel für KI-Kunst, erstellt mit Microsoft Designer Zeit: Traditionelle Kunst ist akribisch und zeitaufwändig. KI-Kunst ist schnell - das obige Bild wurde in 10 Sekunden erstellt.

Iteration: Traditionelle Kunst braucht Zeit und Geschick, um zu iterieren. Jede Ergänzung des ursprünglichen Briefings kann erheblichen Aufwand erfordern. KI-Kunst kann sehr schnell iteriert werden. Durch Hinzufügen von "Machen Sie die Katze weiß. Fügen Sie einen Füllfederhalter hinzu" zu der obigen KI-Aufforderung, erhielt ich sofort die folgenden Bilder.

Mit Microsoft Designer erstellte KI-Kunstvarianten

Das obige Beispiel veranschaulicht, wie Sie sich etwas vorstellen und sofort ein Bild dafür erstellen können. So einfach ist das!

Schauen wir uns einige der beliebtesten und beeindruckendsten KI-Kunstwerke an, um zu verstehen, welche Möglichkeiten sich vor uns auftun.

KI-Kunst in realen Beispielen

Jede Kunst, die mit KI-Tools wie DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon oder Runway ist KI-Kunst. Hier ist, was Early Adopters und KI-Pioniere bisher zu erledigen hatten.

1. Porträt von Edmond de Belamy

Edmond de Belamy (Quelle: Wikimedia Commons )

2018 nutzten Mitglieder des Pariser Kollektivs Obvious generative KI, um ein Porträt von Edmond de Belamy, einem von ihnen geschaffenen fiktiven Zeichen, zu erstellen. Sie verwendeten einen Open-Source-Algorithmus und trainierten ihn anhand von 15 000 Porträts aus dem 14. bis 19.

Dieses Kunstwerk erlangte Berühmtheit, als es als erstes mit KI erstelltes Kunstwerk bei Christie's in New York versteigert wurde. Das Gemälde wurde bei dieser Auktion für 432.500 Dollar verkauft.

2. DeepDream von Google

mit DeepDream erstelltes Bild (Quelle: Wikimedia Commons )_

DeepDream ist eine Form der KI-Kunst, die algorithmische Pareidolie verwendet, um eine traumähnliche, psychedelische Version bestehender Bilder zu erzeugen. Forscher haben DeepDream seitdem in Verbindung mit Virtual-Reality-Umgebungen für Experimente in der kognitiven Psychologie und der Hirnforschung eingesetzt.

3. Künstliche Realitäten von Refik Anadol

Künstliche Realitäten: Koralle von Refik Anadol (Quelle: refikanadol.com )

Im Auftrag des Weltwirtschaftsforums kombiniert diese KI-Kunst von Refik Anadol riesige Datensätze von Korallenbildern, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen. Es handelt sich um ein multidisziplinäres Projekt, das Datenvisualisierung, maschinelles Lernen und 3D-Druck kombiniert.

4. Hybride Organismen von Sofia Crespo

neural Zoo von Sofia Crespo (Quelle: neuralzoo.com )_

Die argentinische Künstlerin Sofia Crespo greift auf Daten aus der Natur zurück und erschafft spekulative Formen des Lebens. Im Projekt Neural Zoo nimmt sie Bilder aus der natürlichen Welt und arrangiert sie neu, um atemberaubende Bilder einer imaginären Natur zu schaffen, die die Arbeit der menschlichen Kreativität widerspiegeln. Sie nutzt dieses Formular, um die Auswirkungen der KI auf Kunst und Kreativität zu hinterfragen, und wirft damit Schlüsselfragen für deren Zukunft auf.

5. Die digitale Kunstkampagne von BMW

bMW Kunstautos (Quelle: bmw.com )_

Kunst ist nicht nur auf Museen und Vorführungen beschränkt. Das gilt auch für KI-Kunst. Mehrere Geschäfte haben KI-Kunst auf unterschiedliche Weise genutzt. Eine der erstaunlichsten Kampagnen der jüngeren Vergangenheit sind die Kunstautos von BMW.

Im Rahmen seines Programms zur Förderung von Kunst und Kultur arbeitete BMW mit dem Kreativtechnologen Nathan Shipley und dem Kunstsammler Gary Yeh zusammen, um die KI auf 900 Jahre Kunstgeschichte zu trainieren und 50 neue Kunstwerke zu schaffen. Diese wurden dann auf eine virtuelle Nachbildung des 8er Gran Coupe projiziert.

6. Einzigartige Beschreibungen von Nutella

kI-generierte Produktbeschreibungen von Nutella (Quelle: Ogilvy Italia )_

Die Beschreibung von Produkten ist eine der alltäglichsten Aufgaben in der Fertigungslinie. Eine vorgefertigte Beschreibung wird gedruckt und auf alle Produkte eingefügt, um die Konsistenz und das Branding zu gewährleisten. Nutella nutzt KI-Kunst, um das zu ändern.

Nutella hat für den italienischen Markt sieben Millionen einzigartige Beschreibungen für die Gläser erstellt. Das weckte die Neugierde und steigerte die Nachfrage. Viele Nutella-Liebhaber freuten sich, ein einzigartiges, einmaliges Glas zu besitzen.

7. Ich kann den Winter in NYC kaum erwarten

pixelbasierte KI-Kunst von Reddit-Benutzer (Quelle: BlickyBloop )_

Es gibt Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Fotos, die versuchen, das Gefühl des Winters in New York City einzufangen. Es wird in Filmen, Musik, Fernsehen und vielem mehr romantisch dargestellt. Dieser Reddit-Benutzer hat jedoch eine einfache, aber herausragende Möglichkeit gefunden, eine klassische Winterszene des Big Apple mithilfe von KI darzustellen.

Die Ebenen, die Tiefe und die kleinen Details (einschließlich der herabfallenden Schneeflocken) erzeugen einen fesselnden Effekt in einem Bild, das ziemlich gewöhnlich ist. Der Benutzer hat das Bild im Stil eines alten Videospiels bearbeitet, damit die von der KI generierte Kunst sowohl altmodisch als auch ultramodern wirkt.

8. Tiere in Space-Anzügen

tiere in Raumanzügen von Reddit-Benutzer (Quelle: Multigrin )_

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wie Ihr geliebter katzenartiger Begleiter für die Reise in den Space ausgestattet ist, kann KI-generierte Kunst es Ihnen zeigen.

Dieses hyperrealistische Bild, das bis hin zum Fell und den Schnurrhaaren der Katze reicht, zeigt Ihnen, wie KI-Kunstgeneratoren, wie in dieser Instanz der Image Creator von Bing, Ihre untätigen Tagträume in fotorealistische Kunst verwandeln können.

9. Post-apokalyptische Roboter

Postapokalyptische Roboter (Quelle: Midjourney Schaukasten )

Ein Benutzer von Midjourney stellt sich eine post-apokalyptische Welt vor, in der ein verrosteter Roboter mit Blumen in einer düsteren Stadtlandschaft interagiert. Das Modell interpretiert die KI Kunstaufforderungen genau, indem sie gelbe Wolken, eine mit Graffiti bedeckte Wand usw. hinzufügt.

Die Fähigkeit der KI, solche akribisch gestalteten KI-Kunstwerke zu entwickeln, ist ein Wendepunkt für das Prototyping. Stellen Sie sich vor, ein angehender Hollywood-Drehbuchautor könnte seine eigenen Moodboards und Storyboards erstellen, um effektiver zu pitchen!

10. Geheimer Invasionsvorspann

bild aus dem Vorspann von Secret Invasion (Quelle: The Verge )_

Apropos Hollywood: Die Produzenten von "Marvel's Secret Invasion" haben KI für den Vorspann der Serie eingesetzt. Das ist besonders interessant, weil der ausführende Produzent sagte, dass sie sich bewusst für den Einsatz von KI entschieden haben, weil sie "mit den Themen der Serie spielt", d. h. mit einer sich in der Form verändernden Skrull Population.

Dieser Anwendungsfall hat jedoch in der Kunstwelt eine Box der Pandora geöffnet, die Fragen zu Trainingsdaten, Künstlerrechten, den Gefahren der KI und ethischer Kreativität aufwirft.

Die Zukunft der KI-generierten Kunst

Die oben genannten Beispiele für KI-Kunst zeigen zwei Dinge: die unendlichen Möglichkeiten der KI-Kunst und die realen Auswirkungen, die sie auf die Zukunft des menschlichen Lebens haben kann.

Während man jedes beliebige Tool verwenden kann, um unendliche Möglichkeiten zu schaffen, werden die Auswirkungen der KI-Kunst ernsthaft diskutiert. Einige der Schlüsselpunkte der Diskussion sind:

Fähigkeiten: Als kreatives Hilfsmittel ist KI leistungsfähiger als jedes Tool, das Künstler bisher verwendet haben. Sie ermöglicht nicht nur eine schnelle Erstellung, sondern auch Iterationen und Verbesserungen in großer Geschwindigkeit. Wir gehen davon aus, dass dies mit der Weiterentwicklung der Modelle noch besser werden wird - und zwar dramatisch.

Daten: Einer der grundlegenden Aspekte der KI-Kunst sind die Daten, die zum Trainieren der Modelle verwendet werden. Viele Generatoren von KI-Kunst legen ihre Trainingsdaten nicht offen, was die Verletzung von Urheberrechten und der Rechte traditioneller Künstler, die diese Stile entwickelt haben, erschwert.

Die ChatGPT-Stimmfunktion von Open KI war beispielsweise der Stimme der Schauspielerin Scarlett Johansson so ähnlich, dass sie Zu rechtlichen Konsequenzen führte .

KI-Ethik: Die ethische Verwendung solcher Daten ist ebenfalls kompliziert, insbesondere für Künstler, die technologisch nicht versiert genug sind, um die Grundlagen einer solchen Verwendung zu verstehen.

Der Regisseur und ausführende Produzent von Secret Invasion, Ali Selim, sagte zum Beispiel, dass er nicht wirklich versteht, wie KI funktioniert, aber fasziniert ist von dem, was sie hervorbringen kann. Es gibt also noch viel zu lernen und zu bewerten, sowohl von Künstlern als auch von den Leuten, die KI-Kunstgeneratoren entwickeln.

Copyrights: A US-Gericht entschied letztes Jahr dass KI-generierte Bilder ohne menschlichen Input nach US-Recht nicht urheberrechtlich geschützt werden können. Ohne klare Kenntnis der Trainingsdaten - die ein wesentlicher Bestandteil dessen sind, was "Input" bedeutet - gibt es keinen Konsens darüber, was geistiges Eigentum ist.

Dies sind jedoch übliche Kinderkrankheiten, die bei jeder neuen Technologie auftreten. Um eine Lösung zu finden, die für alle funktioniert, müssen sich die Künstlergemeinschaft und die Rechts- und Technologieexperten zusammensetzen und die Details ausarbeiten.

Unterm Strich ist eine fruchtbare, faire Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-Algorithmen für alle von Vorteil. Die obigen Beispiele aus der KI-Kunst zeigen, dass die KI die Fähigkeit, Kunst zu schaffen, demokratisiert. Sie müssen vielleicht nicht wissen, wie man Aquarelle mischt, oder sich mit den Prinzipien des Designs auskennen, aber Ihre Fähigkeit, sich etwas vorzustellen und zu formulieren, wird der Schlüssel zur Schaffung großartiger KI-Kunst sein.

KI-Kunst-Tools produzieren außerdem blitzschnell Iterationen und Variationen, die sowohl für Menschen als auch für Unternehmen außergewöhnliche Effizienzgewinne bringen.

